La Lengua Moderna: El programa blanco, blanco (08/04/2019)

Voz 1 00:00 no no es tan antigua como el taxi Altea le Texaco la Lengua moderna

Voz 2 00:18 sí claro

Voz 4 00:58 este es el séptimo Programa de la Lengua moderna que ha empezado muy bien gracias al mejor público de España

Voz 0759 01:10 lo explicaba no explicamos lo que acaba de pasar llevo sólo cinco años en la radio y entonces empezaba a hablar sin avisar a Sendra de que iba a empezar a hablar y empezaba a hablar aquí a la nada

Voz 5 01:21 hemos ya como en un Coloquio claro que nos da igual todo

Voz 0759 01:24 es quiste este ambiente Tito que se quede aquí es tan mágico

Voz 6 01:27 es intensa Homs tan bonito aquí

Voz 0759 01:30 dedicar tu el programa de hoy Valeria Ross

Voz 5 01:32 yo me he dado cuenta que el programa anterior si tú fuiste bueno un ángel si me dijiste unas cosas una poesía yo me puse nerviosa y te dije bueno postores mi jefe

Voz 0759 01:42 claro super rancia yo te dedique una poesía de Pedro Salinas hizo un haiku si tú eres mi jefe triste

Voz 5 01:50 es una poesía muy cortita ha escrito

Voz 0759 01:53 sí una tontería vamos pero

Voz 5 01:55 pero vamos que me da ocurra

Voz 6 01:58 cosa que que eres mi amigo yo te ven

Voz 5 02:00 digo espera él es una persona excepcional que te gusta el buen manjar da igual que te digan que estás gol

Voz 0759 02:08 no porque no es verdad simplemente es como un cactus

Voz 5 02:11 retiene líquidos demás terminó Pablo Casado no es nadie a tu lado aunque lo hayan otorgado el premio al mejor comunicador de Castilla y León sigue siendo un puto felonía

Voz 7 02:22 no quería decirlo ya está aquí para Valeria Ross

Voz 2 02:27 bate

Voz 0759 02:29 bueno pues yo sólo quiero dedicar hoy a un integrista del programa que nos ha ofrecido un momento magnífico de bueno que que es una sección que hacemos en el otro programa del bueno en el Real tenemos de respuestas y ha habido un chaval integrista que me ha gustado mucho lo que ha puesto creo que tenemos los tuits por favor Pablo I porque hay un usuario de Twitter muy español y mucho español puso red tuitean siquiera que vuelva a poner La Coruña no A Coruña en la salida por las seis en Madrid aquí se habla español eh

Voz 8 03:04 que no gallego bien

Voz 7 03:07 pensaba que eran tras nuestro el lema al programa

Voz 0759 03:13 llevado al extremo igual sin déjame la imagen por favor Pablo pero hay que ser consciente de la lengua de la somos muy conscientes de que hay cuatro lenguas de Alex en España y un día dedicaremos un programa eso de aquí me gusta que me gusta pensar que este señor cuando sale por las seis iba Coruña no no se aclara con los carteles cuesta me encanta pensar entonces bueno como veis ha optado por poner retó ITA adaptándolo el inglés sigue muy Aleix donde entra nuestro fan nuestra gente que están hay soterrados en las redes emboscados esperando con esta grandísima respuesta que procedemos Aller se dice retumbó Tea hablan castellano subnormal

Voz 4 03:59 Coma español toma Halley es punto Javierre y su respuesta es un buen momento para recordar que hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia muchísimas gracias aplaudan seis empezamos

Voz 9 04:27 el concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 0759 04:31 se Luque

Voz 6 04:33 no esto sí que ha sido sí

Voz 5 04:36 yo olvidado siguiendo una grandísima tradición que

Voz 0759 04:38 que que llevo de olvidarme las cosas se me olvida

Voz 6 04:41 por favor un aplauso para eso

Voz 2 04:44 tengo el ukelele sueño bueno

Voz 0759 04:47 que le dieron los ojos no ahora ayer no el concurso di di pero que que te gusta y luego en qué haces como que te gusta entonces claro no tenemos ukelele hemos recurrido a algo porque cantar la sintonía al concurso con el ukelele ya es cutre pero y si como no he traído el ukelele la ponemos grabada de otro día

Voz 8 05:08 venga

Voz 0759 05:10 esto es

Voz 8 05:12 venga Sendra la nueva radio ahora bien el concurso de la lengua moda es que dos personas se enfrentan a ver quién es más leer por supuesto no hay premios no esto no es la ruleta como es el concurso cutre de la Lengua moderna vale muchísimo cortas

Voz 2 05:42 eh

Voz 0759 05:45 qué momento más patético bien necesitamos para el concurso pues concursantes así que por favor voluntarios voluntarias tenemos hay un ninja alguien que ya en en en la charla previa hemos dicho igual hacemos un concurso está ya te lo has ganado un fuerte aplauso para este chaval que se va a sentar donde él

Voz 7 06:01 yo era Daniel Daniel Daniel te llame de bienes por favor

Voz 0759 06:08 muy bien pues si necesitamos un contrincante o contrincante para enfrentarse contra Daniel

Voz 5 06:15 hola haría del Norte Si bueno había

Voz 0759 06:17 en el norte tuba que enfrentarse a Daniel que la verdad tampoco parece muy listo broma venga si una un Volta pues no hay más no estamos para elegir adelante compañero un fuerte aplauso para el voluntario que quiere enfrentarse a Daniel cuál es tu nombre Mario Mario de dónde vienes de de aquí de Madrid un clásico es tenemos a Mario Mario Madrid Daniel la capital me encanta eh no me encantan por por ahí generado por Málaga en particular por el malecón el malecón porque viene también esa figura siempre Dion patriarcal de los concursos la azafata

Voz 5 07:11 el dio hoy como estamos de cambios debería decir que me han operado preguntado gracias tan fans no seréis y entonces tengo o no tengo ahí la piel de la ingle en un lío tobillo brasileño me llaman total porque

Voz 0759 07:25 qué tan tan tan quitado piel de dónde

Voz 5 07:28 me han quitado piel de la ingle izquierda han puesto en la herida que no se cierra del tobillo puto as como entonces no me puedo mover mucho en darse pensado fue Héctor de azafata todo

Voz 0759 07:42 todo mola pero no a hacer

Voz 5 07:46 pues entonces simplemente soy la típica además creo que tengo fiebre la típica azafatas

Voz 0759 07:50 mala enferma como cabreada con el mundo gustaba lo malo a casa soy muy mal enfermos toda la gente que me rodea la trató Humala tendrás a cinco tías que te ayudan no no ojalá Dios bueno el caso es que me queda sentada aquí sí como mal perfecta pues empezábamos el concurso de la Lengua moderna por favor Dennis hay dos pizarras repartidos la como queráis son diferentes porque entonces más de tiza Daniel no hay cuidado con él

Voz 7 08:23 a la al darle matado que tengo los cascos

Voz 0759 08:27 no lo va muy muy bien a favor de enferma ante las pizarras por favor cómo se escribe correctamente en español primera pregunta la palabra o las palabras sobremanera sobremanera momentos de gran emoción de la Lengua moderna ves en los olvida el efecto Llorío elige como de concurso luego en pos pos nuevo ya está Ariel mención Daniel ha sido rápido vamos a ver Daniel enseñarlo por favor da la vuelta a ver cómo ha escrito sobremanera lo has ido todo junto y en mayúsculas para que se vea bien muy bien Ariel gracias a una letra horribles bueno no me no me no está mal adelante Mario por favor cuál es tu opción también sede que pone sobremanera la pizarra es bastante más grandes ya se descubrió en diagonal pero bueno está bien también el público que piensa está bien escrito así sobremanera si o no sí que ha dicho que no por favor por qué no compañero por culo no disidente muy bien pues tenía razón todos un fuerte aplauso sepuede escribir así también se

Voz 5 09:40 narcos cosa sólo hace unas cosas y los crímenes en mayúsculas al final tiene medio trampa no porque porque cuando escribes en mayúsculas te olvidas de las tildes como que todo vale

Voz 0759 09:49 claro es como el otro montando en bici no no no fue mayúscula ante eso da mayúsculas es es un mito que aprovechamos para derribar mayúsculas hay que respetarla bien si lo siento a favor

Voz 5 10:03 venga siente pregunta

Voz 0759 10:06 seguimos escrita ahí por favor la palabra o las palabras sobretodo tras fuera mucho especial especial Bárcenas sobre todo eso

Voz 5 10:21 tú tú como es que yo ese medio me dijeron truquitos

Voz 0759 10:25 ajá

Voz 5 10:25 que sobre todo junto es como mucha ropa entonces al final cuando sobre todo como es larga hay Junta tienes mucha ropa que poner esos siempre junto

Voz 0759 10:34 no hagáis caso a ver por favor eh por venga Daniel Ariel sobretodo lo escribe por separado

Voz 10 10:42 muy bien aquí

Voz 0759 10:47 María tío María Mario ellas por tutear no cada vez más pequeño no también separada valen es también lo que pasa que también se puede escribir junto también sobre todo si no

Voz 6 10:58 sí

Voz 0759 10:58 sí sí por pero qué significa sobre todo junto

Voz 6 11:01 lo que he dicho yo

Voz 0759 11:04 ves prendas gracias adiós aquí alguien que eso es lo que has dicho tuvo menos usar ropa una prenda sobre todo mucha ropa junto un fuerte aplauso para los dos

Voz 2 11:13 pero habrá buen estilo

Voz 0759 11:16 en serio empate a dos y a ver siguiente pregunta mira luego a venir a vernos Agustín Jiménez que ya estoy viendo es el de los que veis es la pero el más atractivo enseña sus vidas porque además está haciendo una de romanos en el teatro en Latina

Voz 11 11:32 está haciendo menús puesto ya estabas cachas pero te los hongos lo son

Voz 0759 11:37 pues bien Agustín Jiménez protagonizando Ben Hur ya sabes que hay una carrera al final deja las pizarras ahora ahora ya no con cuidado con la pregunta es para ti Daniel hay una carrera de Cuadri en Ben Hur o de cuadrillas y es que de escuadras de cuadras dirías que es es brújula Daniel dice que es es brújula Mario que dice que es cuadra el público qué opina en público es darme que hacemos Agustín efectivamente a usted que es cuadrillas fuerte abucheo para todos vosotros pensaríamos en dos puntos y vamos a intentar desempatar con una captura de esta gran de un futbolista ex futbolista no no futbolista todavía en activo Iniesta estará activo no jugaban Japón no lo mejor vale hace poco el día Iniestas pues hombre obviamente se vino arriba y felicitó a su padre en las redes sociales Andrés Iniesta feliz día del padre en especial para ti el número uno sólo puedo darte las gracias mil y una vez por todo padre te quiero cantar que bonitas corazón rojo Hastert muy importante hasta fan

Voz 7 12:50 Emilia Japón está echando de menos

Voz 0759 12:54 claro sí sí porque eso te posiciona muy bien las bueno hay bastantes cosas que se podrían discutir ahí pero el primero de los dos que le dé a la mesa que me diga lo más grave pero bueno pues no hubiera sido por y para intentar venga a Mario

Voz 12 13:11 pues no debería llevar tilde

Voz 13 13:14 si no debería llevar tilde es la primera que se te ocurre Mariano

Voz 0759 13:19 sí sí es la que estábamos buscando pero hay una excepción

Voz 14 13:23 cuando puede llevar tilde esta pregunta viene con doble de premios y la oferta es cuando puede llevar tilde nadie alguien del público

Voz 0759 13:44 la respuesta es cuando eres un hijo de puta lo siento un fuerte abuchearon a abuchear lo porque tenemos que desempatar tenemos que acabar ya con esto vamos a tengo una canción Tengo una canción en una canción sabroso para intentar desempatar vamos a escuchar la canción la conocéis de obra en el momento que escucháis algo incorrecto golpe en la mesa el golpe en la mesa no por favor pero es que me estás matando no fiebre no no Palmada hay que ser ruido por el tema de la radio me dais muchas besito no es que los necesita azafata aborde aquí enfermos esa fina línea entre pedir vamos a escuchar la canción Cotino

Voz 2 14:28 en la contienda

Voz 0759 14:38 desde el principio por favor que esta gente parece que no es sacarlos fuera en lugar de afuera es sacarlos fuera en vez de sacarlos afuera opina Mario eh

Voz 2 14:49 está ahí pero no es eso exactamente

Voz 0759 15:04 entonces pintarse claro está bien no tiene que ver con lo de sacarlos afuera tiene que ver con sacarlos afuera

Voz 11 15:14 Bin Laden añaden su permiso

Voz 0759 15:16 a cara sacarlos afuera qué pasa con sacarlos afuera venga de cualquiera de los dos el que acierte gana porque no podemos estar así toda la mañana nuestra gente ahí esperando que son complica que de verdad

Voz 5 15:31 los acabó con Coti no tuviera huevos

Voz 0759 15:33 es verdad no me atreví con lo zorro sacarlos afuera que es que podríamos decir que sacarlos afuera igual que subir para arriba o bajar para abajo

Voz 6 15:44 ahí va

Voz 0759 15:48 ah

Voz 7 15:52 lo puedes decir una pista vamos llama el público alguien lo sabe que es una redundancia también con un aplauso para ella

Voz 6 16:08 cómo te llamas marear es magnífica tengo otra más mayor hacerme más mayor soy más mayor que tú muy que no se puede decir está fatal dicho

Voz 0759 16:18 fuerte aplauso gracias vale entonces vamos a hacer una cosa no tenemos más tiempo hay que acabar el concurso esto es un empate así que el ganador de hoy del concurso de la Lengua moderna es María un fuerte aplauso

Voz 2 16:34 ah

Voz 0759 16:38 tú puedes venir aquí para que te haga la foto si tenemos que hacer aquí te estás saltando estabas saltando la clase de Historia crees que tu profesora de Historia a minar nuestra vale no no pero antes vamos a hacer una cosa en vez de una foto te parece bien para estarán hacemos un mini vídeo en el que dices o la estela perdona que no haya pero hoy o lo que tú quieras vale lo ponemos musical pero estoy aprendiendo

Voz 2 17:06 la música creada queremos algo cada ganador

Voz 7 17:13 una botellita de agua es de vidrio

Voz 0759 17:17 para reciclar muy bien para o bien para no tener que muchísimas gracias María ya los dos perdedores del concurso una cosa una foto conjunta de los dos únicos porque acabo son los dos luces y un regalo que Pelé por el porque el regalo es que has Greenpeace la boca con jabón y si puede ser Robben en lo tela poneros hay juntitos eso es juntos y con cara mal a hay muy bien muy bien sé que no tienen que forzar se acerca la boca puedes contar las caras un momento mejor

Voz 2 17:49 no Josep atacarán rara

Voz 0759 17:54 el otro de la Lengua moderna concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 15 17:58 no

Voz 11 18:02 sí

Voz 16 18:07 que un club

Voz 10 18:25 ello

Voz 2 18:28 abeja moderna al programa que pasa profesor persecución de Valery

Voz 0759 18:35 a Ros que hoy se titula a ver

Voz 5 18:38 la pata eufemismo si iba a traer una sección muy guay detraído esta porque realmente porque no yo os a lo primero ha gustado la reina loca muy bueno porque quiero gustar a todo el mundo ver si hay alguien por favor todo si genial es que me ha pasado una cosa he dicho tengo que hacer sección de esto está o en el en Aragón Tibi en Aragón que no sí sí sí

Voz 0759 19:01 da mucho decir Aragón Tibi

Voz 5 19:04 estuve con Comediantes con un programa el martes en Huesca grabando entonces ya me pareció raro que me llamaran a mí me hago bueno yo fui éramos muchísimos cómicos estábamos ahí muy contentos Raúl Massana que es un comunicado de la leche majísimo Daniel económico ortografía no casi total entonces voy llego entonces yo tenía un chiste de pues de cocaína así

Voz 0759 19:27 lleva poco mal no sea tontería

Voz 18 19:29 según está el teatro lleno lleno lleno entonces le digo bueno entonces pues y además justo Luis el presentador justo va a hacer un chiste de drogas es justo antes que tú con el chiste yo propuesta cocaína si vamos sí bueno perdona

Voz 8 19:41 no era para allí para tenía nada grabado para la tele

Voz 5 19:45 sí Televisión de Aragón contra el monólogo quinientos quinientas butacas ya hay gente mayor y me dice Moto

Voz 0759 19:51 al mundo como de ochenta para arriba

Voz 5 19:53 Mena aseguró que puede decir cocaína sí sí para alante hay otra muy bien entrado ahí bueno el caso es que salgo ya parece que entro bien diciéndolo del tobillo brasileño llegó ese escatológico pero ha caído ha entrado se me fue la olla esto pues porque flipado empecé a soltar cocaína tetas a cuatro patas de no sé bueno las señoras mayores se miraban entre ellas había una que decía Sahara hacía usáis el horror que pasé os tenía que hacer doce minutos y acabe haciendo ocho sea porque como no se reían sólo hablaban yo seguía p'alante ahora yo su imaginario de ocio Herría muestras la tele no puedo cambiar de opinión consigo siglo hacemos mucho a una cosa los cómicos que lo hago yo que es cuando entra un chiste cito

Voz 0759 20:39 lo exagero no me había entrado ya

Voz 5 20:42 el de la droga lo exagera una raya y señoras ya había un señor que estaba sí para

Voz 6 20:49 que no se movió en los ocho minutos eh

Voz 7 20:52 al que nada salgo yo bueno gracias hasta luego termina diciendo bueno me voy quería hacer un flipando salgo salgo y les veo

Voz 5 21:01 con una cara de pánico a todos que no te han dicho que esto era blanco cuando has dicho cocaína ya cuando has dicho una raya bueno no sabían qué hacer conmigo tuve que

Voz 6 21:12 repetir no todo el monólogo sin gente yo lo hago blanquitos

Voz 5 21:17 yo lo hago blanquitos Se fue todo el público que acabe haciendo para un teatro de ochocientas butaca

Voz 6 21:23 las Solans gana día doce minutos a nadie

Voz 0759 21:26 me con qué intención con lo meterle risas de lata

Voz 5 21:29 como no las risas que había una una todo el rato la misma la del tobillo brasileño horrible no sois lo mal que lo pasó ya ya deja de decir cosas fuertes ya en vez de follar era hacer el amor es decir pues va con mi novio tres semanas hemos ido todo muy rápido vamos tan rápido que hicimos juntos vamos tan rápido que ya ni fallamos haya edad Bornos da rápido que que que no hacemos el amor y todo esto sin público mejor puto horror

Voz 6 21:56 entonces me he dado cuenta que yo igual soy demasiado cómo decirlo pues que no estoy haciendo las cosas bien bueno eso si no que no Tucker que pues demasiado burra forma parte del plan

Voz 0759 22:13 de tu personaje diga ya pero antes nunca había ganar dinero

Voz 6 22:15 pero estos no va a sonar a lo mejor tanto dinero bueno lo que lo que he hecho ha sido buscar eufemismos como lo hice para poder blanquear todo mi material y así poder llegar al club de la comedia entonces para que os hagáis eufemismos más locos que tenemos Tercer Mundo en vez de países pobres no podemos decir vale sin papeles inmigrantes ALE embrión alguien lo sabe

Voz 0759 22:39 guión no

Voz 6 22:41 muy bien muy bien muy bien prostituta como se diría que ella me encanta no hice amiga de turno amiga de amiga de turno hijo de puta eh

Voz 0759 22:55 te iba a decir una cosa pero te voy a decir

Voz 6 22:57 lo que quiero ser un pequeño Hitler todo lo que estoy cogiendo a Internet esto me parto convocó grosero me mondo

Voz 5 23:07 con esta meta hecho blanquear que va usted a todo el mundo que le puede gustar a niños y abuelos el calentamiento global para tampoco porque los señores ya como semana Amaury viernes igual entonces una actitud entonces lo que he hecho ha sido al final coger vídeos de que Kellen crudeza

Voz 19 23:21 no siempre Santiago cuando fuera lo deja que vaya a medio hacer recogen como acabamos gracias a este esto me corriendo porque era el momento que ya había planeado para besarla llegó allí me abro paso entrar agentes ahí arriba monedas que plana si detrás de tampoco

Voz 20 23:44 de la vio cómo se ríen cómo estaba mirando al cantante embelesado pero porque el club segunda porque quiero miraba ella la vez mientras le cantaba el single Single Single sin identificar

Voz 0759 23:58 os he comprendido comprendí que yo

Voz 20 24:01 esa noche el porqué me me presentado a su última opción

Voz 2 24:04 qué suerte me encanta

Voz 7 24:08 tanto arraigada canta arraigada que Diego Diego nada absolutamente nada

Voz 5 24:16 igual ponme el vídeo siguen audio por Zaha cómo sería como sería como lo hizo

Voz 0759 24:20 hablar si así a lo loco

Voz 5 24:22 has voy a cogerlo aquí no

Voz 10 24:27 antes de empezar por favor

Voz 0759 24:29 yo había acabado área legal

Voz 6 24:32 no vamos

Voz 11 24:35 una vez en lo que sea el caso es que fui corriendo no Gila su talante arriendo corriendo me quería correr

Voz 6 24:41 ya te digo que que era el momento para follar da no pero si este corro corro Le cojo repente cojo cojo la cojo de la boya

Voz 7 24:51 como en el culo digo

Voz 6 24:53 te estás ahogando porque en Huesca no pudiste y entonces dije que lo veo mirándole al cantante con una mirada Juanra la mirada muy Cerda donde cantó el Single de entonces lo volvió a poner a cuatro UPA no ya púnica vamos a cortarlo y entonces me di cuenta de que esa noche yo no iba a ser el que Vodafone

Voz 2 25:14 muchas gracias

Voz 0759 25:20 no me gusta que no te gusta la verdad porque primero está utilizando material miedo muy antiguo

Voz 5 25:26 bueno pero si no estoy donde Nena mal tuyo es que

Voz 0759 25:28 que ya no utilizo y que tal y lo hombre que es que tú quieres llegar al Club de la Comedia sin tampoco hace falta ser blanco blanco blanco mejor puedes decir coño

Voz 6 25:38 con coña vale pues decir vulva vulva puedo decir Pepita Pepito todo lo que sea Pepita funciona funciona

Voz 0759 25:48 decir cosas más feas Santi Abascal

Voz 5 25:52 os importa que lo pruebe os importa que

Voz 13 25:54 desde rápidamente quiere aprobaron un texto para el cruda contestó Blanco un texto blanco blanco blanco qué algo que funciona todo terreno un texto blanco rapidísimo

Voz 0759 26:05 bueno pero donde me pongo de en el sitio quiero es como si estuvieras en monólogo llegamos ahí donde el micro atención el texto todo terreno de Bali

Voz 10 26:17 es de Peugeot al P

Voz 6 26:19 me hizo esto o el amarillo mejor

Voz 10 26:22 venga venga

Voz 2 26:28 hola

Voz 21 26:31 Ave que vais a a al metro que Weiss en el metro y de repente hay un señor que no tiene muchos recursos y de repente canta una canción ical otro quieres darle dinero no porque porque no quieres dar dinero porque eres un poco cabroncete

Voz 22 26:45 pero acaba de repente te mira y te dices hay que me sea canción que empiezo los labios empiezan a cómo cantar la canción digo comedia me pide cinco euros y de repente veo que muy volapié voy como tenga ritmo me pide diez euros

Voz 21 26:57 y de repente es hacerte dices me das algo por supuesto porque quieres darle es porque no quiere ser un cabroncete

Voz 2 27:08 hasta aquí la sección de Valeria Romero

Voz 10 27:27 bien porque es lo único que nos diferencia de esa gente que te coger el metro luego dice me Pelé mi mi mi mi mi mi

Voz 0759 27:34 eh vamos a salir de este momento de muy muy violento Madrid muy verdad cuando la comedia no entra muy violento para nada se sienta

Voz 5 27:42 pues es que a mí me ya me he dado cuenta que me da igual

Voz 0759 27:45 eso es lo bueno no te esa latitud ahora vamos a relajarnos un poco con esto garantiza Julio ya veré yo él rompe moldes y no se le pueden colgar etiquetas

Voz 6 27:53 ha llevado su música a otro nivel tiene seis discos

Voz 0759 27:56 en el mercado le escuchan millones

Voz 6 27:59 de personas él es Rayden Versión blanqueaba

Voz 1179 28:11 deja Rihanna que yo no serán los últimos querrían feliz SB y aunque felices que creían que estaríamos tomados sé que estoy más guapo callado que oveja que Pepe no cierta época adujo que tal perros acabo la rabia pero no se muera tirazo el rebaño somos lobos que rompieron los Bozal es que cada sus ideas y modales que me han cada puerta giratoria tribunales donde rapero entre ricos han su que no diga Ximo ya tituló así cierra el hocico tú cierra el pico hasta el cuello como un avestruz y que den por el buen chico vivo en una sociedad donde se gastan el dinero de pensiones y no pasa nada pon una sociedad donde rescatando a los bancos con millones que tú pagas la misma sociedad donde recalan hasta más el ser rica aprobada por la cara y luego Pablo Casado te dice cómo tienes que estar embarazada todos los cuáles son ladrones también los Si bueno es como el hermano pequeño Terry campechano lo sabéis de que no hablo si fue muy sonado el caso no el disparo Secure local de ERC indica la gente lo chepa hace Pat pero no me sorprende soy de los que defiende que la mejor decir siempre es un buena ataque

Voz 24 29:15 sí habla bajito que que quien querer

Voz 1179 29:17 va

Voz 24 29:20 hola bajito a ver si vamos

Voz 1179 29:21 el está

Voz 24 29:24 lo repito mejor cállate ya que algo bonito lo que quieren escuchar

Voz 25 29:35 y lo lo lo lo

Voz 24 29:44 hablo bajito quiere robar

Voz 1179 29:47 nos podamos encontrar aparte de la verdad por delante y la censura pisando los talones me los cómo decirlo sin que suene feo no os coméis hasta donde nos tenéis B Un país de chiste y prohibiendo los políticos mandando carcelario tuiteros No lo llames democracia llámalo o más bien hacia esta cuestión a casa secuestra libros de Lasarte casar retiran cuadros y las galerías casación es ratios por apología en la corrupción ya otro día al paro día educación ya otro día Holly García han Bercy capear va a ser delito acogieron micro es decir lo que piensa la mayoría piensa piensa lo que quieras Deluxe cada uno lo que cree a lideró tendrán que correr mucho si pretenden persigue nuestras ideas seguro que aprendí que la gente no sepa Adepa antes pero no me sorprende de los que defiende la mejor defensa siempre es un buen ataque

Voz 24 30:36 hablada Gili que que en quiere robar habla bajito a ver si va a molestar a no lo repito mejor cállate ya que algo ni todo lo que quieren escuchar

Voz 25 30:51 hasta luego luego lo lo lo lo lo uno de lo lo lo

Voz 26 31:02 luego

Voz 24 31:04 hablo bajito quiere robar

Voz 9 31:08 como quiere

Voz 1179 31:10 The Trust por delante y con él quiere la

Voz 9 31:13 después

Voz 1179 31:14 va con retraso por delante como como como sobre las

Voz 9 31:17 cosas por detrás o por delante

Voz 24 31:20 como quieran como quieran como quieran

Voz 25 31:26 no lo sé

Voz 11 31:30 Lou Lou

Voz 25 31:31 lo lo lo lo lo

Voz 24 31:36 lo habla bajito mejor cállate ya

Voz 0759 31:47 Dabiz Rayden bienvenido desgracia ganador muchísima gracias gracias por tocar la última canción del último programa

Voz 8 31:55 la ver como un hasta aquí hemos llegado a una pregunta adaptada no no no no

Voz 0759 32:02 no sirve si invitamos a raíz de queremos The Hole PAC queremos que venga a raíz de cuentes cosas admira en Bélgica ya

Voz 10 32:10 sí de hecho cómo está el idealista pero le no se puede porque es la me fui al Parlamento Europeo y la liga justa para los planes puedes señalar con el dedo a representantes de partidos políticos de este país traducido simultáneamente cinco idiomas Buffett de amor y eso también también pero bueno a veces pasan cosas que no que no todo a veces va paseando lícitamente pasan cosas no todo

Voz 6 32:36 qué te pasa en vez

Voz 10 32:38 a mí no minutos desde yo soy yo soy modélico por lo menos yo voy andando normal normal

Voz 0759 32:45 bien ha escogido un camino seis son mensajes para coger un camino mucho lo que es el de que no se pueda etiquetar que de puta madre despistar a la gente a mí eso me encanta eso huyendo a toda la etiqueta demás lo fácil en el rap es tener una actitud y un poco chulesca y un poco de Sobrado un poco machista incluso a veces presumir de dinero que a mí me encanta que se vea el oro que tú estás justo en el otro perfil que me gusta es que se intuía sostener es que siendo éste maneja encima acabaron eso es lo que a mí me

Voz 10 33:20 no pero la verdad es que me gusta pues a ver sólo hay que ver a la guitarra he tocayo que pues que me gusta la música la música viva la música con dinámica la música que crece que te aporta algo que no es un que no es que no sea un chorizo un cachorro sabes que pasen cosas más te gusta capaz de invitar a gente

Voz 0759 33:39 de muy diversos estilos a tus discos y gente que en principio con otra esperas a lo mejor es un disco de rap por tipo Ferreiro quien sea Leiva no también ha estado por ahí para cuando con Los Sabandeños

Voz 10 33:50 por ejemplo

Voz 0759 33:52 sea cual sea un dueto lo quisimos creer

Voz 10 33:55 lo una colaboración viendo lo coloca no te vuelan la tostada

Voz 0759 34:00 el Falete Falete así no Falete y Rayden eh causando o qué

Voz 10 34:08 cuál porque a partir de ahí ya sí que hay que mirar idealista en otro sitio así loco Falete sí sí sí sería

Voz 0759 34:15 qué bonito fantástico pues

Voz 10 34:18 cuesta desde aquí

Voz 12 34:20 que que tienes ahora

Voz 0759 34:21 que de qué quieres hacer Promoció esto lo ha aprovechado el momento de libro de concierto libro también acaba de decir esta semana número uno de ventas entonces

Voz 24 34:29 no

Voz 0759 34:35 tras agradecer el título por lo menos el mundo es un gato jugando en nuestra Liga el mundo es un gato jugando con Australia bien y entonces no no de verdad que nada serio ni concierto tú esto qué tal esto es algo empezó paralelo no no yo eso lo toco con el no quiero saber imagina una dices ahora cuando el momento lo tocas cuarenta no

Voz 12 35:04 bueno pero sí la verdad que es yo vengo trono con el ya va para seis años ya de camino

Voz 0759 35:13 para mí es proyecto prioritario siempre ya llevan más tiempo juntos que muchas bandas se hice todas parejas y la verdad es que ha sido para mí es un gustazo choca con el y con todos los chicos de este siempre son y todo el equipo es increíble yo me siento en casa entonces para mí estar en casa siempre es prioritario

Voz 6 35:29 qué bonito sería simplemente que a mí me encanta porque el tema el el rape en general es muy intenso tú eres un bastante intenso a mí lo que me gusta Rayden es que es padre llevas como muchísimo tiempo

Voz 5 35:45 no es verdad pero llevas muchísimo muchísimo tiempo

Voz 6 35:48 con tu chica no

Voz 0759 35:50 yo llevo soltero de la verdad es que El Bola sea vale vale parda o sea que estás soltero soy el gol a mal no media oye pues estás buenísimo

Voz 2 36:07 digamos que

Voz 8 36:08 hasta aquí la Lengua moderna Deluxe por paremos redes

Voz 11 36:13 muchísimas gracias acabaremos luego el programa contigo Héctor muchas gracias un fuerte aplauso para los dos por favor

Voz 2 36:21 Málaga

Voz 1179 36:22 el cielo separan se tiñe de tonos pastel que tengas al mundo a dos pies y también de monte era sepa seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella que nada fiel a menos que sea otra mirada que llegues cierres los ojos lo Sabra sí veas la luz la pagada que me pongas clara no me digas esta voz me pega que quieras pescar

Voz 2 36:43 en el cual

Voz 1179 36:46 qué cuentas todos los segundos que tardó en vaciar su reloj de arena que gire El asesino al azar con quién más

Voz 10 36:54 actor director y humorista presentador y showman lo ha hecho todo y sigue haciéndolo él es un referente es Agustín Jiménez

Voz 11 37:19 había del tu comparecencia ahí es súper bien sabes que me toca mucho bueno puedo decir es que tanto K muchísimo porque yo también eso de trasplantar tejido me pasó una cosa parecida ahí supe dos series siete Masó pues

Voz 27 37:32 eh parece ser que tenía un mal el dedo gordo del pie y entonces normalmente tienen cita en un tipo de cartero para que especie una historia de la rótula de no es que del hueso nada

Voz 0759 37:41 y donde la nariz un trozo y lo pusieron en la que somos iguales

Voz 10 37:47 la opción del PP pero estoy existían problemas graves

Voz 7 37:51 era mentira

Voz 8 38:05 para el gas

Voz 11 38:09 porque no se han reído Agustín bueno si yo defiendo pues yo he hecho de cocaína ahí pero pasa que el club eh yo es que Colombia y hacía

Voz 5 38:19 ah claro blanco eran otros

Voz 11 38:22 sí sí sí a Colombia lo que decía Juan Valdés todo cambia se fuera Agustín Jiménez desde aquí

Voz 0759 38:27 porque ayer se estrenó aunque ya ya unas cuantas

Voz 11 38:29 es menor en el teatro La Latina adquirida por Illana estás tú esta Richard Collins Moore está Elena Lombao Lombao Maria Lanau faenas día Víctor por ciento Elena Lombao manda recuerdos pero sí que fue presentado ahora también desde la noche del Club de la Comedia Elena Lombao sino que que que le Molas sí eso me ha dicho que yo lo he traído yo lo estoy muy bien todos la verdad que muy divertida además Illana le pone el punto Illana otro se disputa ese cien palabras a veces sede de humor gestual y corporal

Voz 0759 39:06 putas sea perdón yo tengo cuarenta y ocho años

Voz 11 39:09 y me estoy reventando la cabeza o sea coger el tul tul abre tú lo has visto hay una voltereta ahí como de unas cuantas vueltas de campana son de golpean el suelo sí sí sí sí sí tomo se queda como aplaude pero yo creo que como el último aplauso decían bueno vamos a pedir porque puede que sea la última vez que lo veamos un momento como tenso esto del pressing catch que dice usted

Voz 8 39:29 a la matado levanto poco la mano como no estoy ETA pero

Voz 11 39:34 sí sí la verdad es que estoy en otra época morir en el teatro en directo por veinte euros por veinte euros el de porque a votar si es un error con todas las

Voz 0759 39:45 consecuencias e hicimos una Ben Hur la está muy esperada en la película es en la película que la novela

Voz 11 39:50 sí sí es cierto hay el modo pasa

Voz 27 39:53 novela sale un poquito el tema este que tenía la relación que tenía que no sé si en la en la película claro claro les había aquí a creo

Voz 11 40:03 el llamado Stephen Stephen Stephen Boyd me parece que era el que hacía de me sala si le dijeron sí es verdad le dijeron que sí había reacción Yaron Charlton Heston no porque eso como quedar con Abascal el momento

Voz 8 40:14 eh

Voz 11 40:15 que está está no se puede decir pero estoy planteando entonces claro es un poco era muy imagínate lo ha Chateau gestos el carné del rifle ha estado jugando con la por aquel momento lanza como andar bien tiran la balanza también bueno es lo de poco lo de aquí destacó caracoles en la en la

Voz 0759 40:36 captación que es de Nancho Novo se explicita mucho más desde el principio que ahí había un poco más

Voz 8 40:41 de si bien

Voz 11 40:45 bueno hay muchos peplum peplum que le llaman el peplum esa cosa de la túnica hay mucha túnica mucha mucha cosita claro que está muy si se puso muy de moda sí sí de hecho que rodaban aquí en Madrid los peplum sí pero que estaba que quede aquí al lado hay aquí había una especie de sí si además se cogió un rubio dice a este mismo que es americano pero luego los tantos españoles el negado tu obras aquí mi nombre había hombre no pobres sí sí sí me abra si vengo una tiene pues tiene como no sé cuántos remeros hay cómodo ciento doscientos por ciento menos en vivo si si sigo armando un olor a sudor una cosa maravillosa tenemos también la los Reyes Magos que entre una carta también hay camellos

Voz 0759 41:23 si sale sale Cristo Sally Christopher abertura en la historia de Cristo

Voz 11 41:26 sí sí sí es verdad que es una historia paralela

Voz 27 41:29 Monty Python breve pero es verdad que la historia de menús es una para Lady May con Cristo es como una especie de spin off no de está ahí

Voz 0759 41:37 la carrera el final la mítica carrera al final de la película está Gobierno creada y que ahí os metáis un palizón Fito

Voz 11 41:42 el país oficial y además está coordinado porque como es teatro más Cope claro que decir esta cosa que inventado Illana entonces sí es verdad que llevaba hay una pantalla para no olvida tampoco el referente visual en la que torcer ahora entonces ese es el tema que nosotros llevamos una guía mental bueno no había mental no de música pues como cualquiera que está haciendo una baza entonces sabes qué momento tienes que torcer con el que vaya a la vez que la esa ir que es decir que las cuadrillas no llevan caballo entonces somos nosotros que la queda piensa mucho

Voz 0759 42:08 no no no es que barbero de Agustín te hemos dejado hay una pizarra por si quieres dibujar porque Agustín yo lo conozco hace muchos años así que no lo sé

Voz 5 42:22 Agustina puesto que venías en Instagram y hay gente que me ha preguntado en plan que habéis de bueno

Voz 11 42:26 en época a extraer ahora es Tiemblo bueno lo cuando empezó cuando empezó el humo como cómo se llama eso que despectivo que va mal no

Voz 0759 42:43 a las siete y está donde estaba en Irlanda que qué pena

Voz 27 42:53 bueno esa época es que se rodábamos sketches y sketches sketches

Voz 0759 42:57 eh loco

Voz 11 43:00 yo creo que que que yo estoy fuimos piloto la más te acuerdas que fuimos como al principio sólo para coger pero bueno escogieron el culto al quiero que tengo una foto aquella época en la que hicimos una sketches relacionado con

Voz 0759 43:10 el fútbol que eso es bastante lamentable yo los pero los documentos

Voz 11 43:16 de Pablo la tienes esta hay también será la ahí porque no da por ponerlo los pantalones esos año dos mil dos y eso

Voz 5 43:24 es la presentación de Movistar dañan su poquito

Voz 0759 43:26 sino porque poquito cosa pero sí hemos hecho cosas hemos hecho a estás dibujando ojalá lo quería decir Agustín a mí me da mucha rabia es que dibuja dibuja bien

Voz 8 43:42 Manolo y lo hace bien canta

Voz 0759 43:46 es una fuimos a Canarias no había visto un timple su se compra Antonio

Voz 11 43:49 de puta esto ponga el barbero ya lo cómo te vemos que rabia da había sido visto qué bonito quedaba envía tú eres tú

Voz 0759 44:00 a veces será si es que nos parece

Voz 11 44:02 mucho menos fue también yo creo que no yo no niego ya lo dice que que digo venga si haces aquí

Voz 2 44:12 sí sí

Voz 0759 44:15 es que es llevar llevaba muchos años pero a la vez hemos conseguido mucho y la gente sí

Voz 11 44:21 entonces era Pomés y los cinco hombres punto com los dos la perita pederasta que se llevaba el no pero a muchas copero entonces árabe y

Voz 0759 44:34 llevo mucho tiempo quedó quiere Agustinas es conocido Ile pasa una cosa que a mí me encanta la titulado famoso de mierda

Voz 11 44:46 sí sí cuando Agustín está por ahí le piden una foto

Voz 0759 44:49 en lo que hace es también grabar el momento de la foto en un momento dado de la foto les pregunta cosas vamos a ver uno de los vídeos poco

Voz 11 44:57 necesita

Voz 2 45:05 sí claro

Voz 8 45:09 claro que tenemos más eh tenemos una antropóloga Pablo que vamos entonces no

Voz 7 45:31 sí yo

Voz 11 45:35 que no lo que pasa que si es verdad que conseguido el o la intuición de saber quién no lo sabe porque se nota Boucher todos los golpes

Voz 8 45:44 era era verdad

Voz 11 45:47 que no sé por qué pero lo intuyo enseguida siempre por cuatro cosas que dice

Voz 0759 45:51 has unos cuantos ya lo de buscar en en Instagram famosa

Voz 11 45:53 de mierda seis sí llevamos unos cuantos es serie de hecho no se segunda temporada

Voz 28 46:00 luego

Voz 11 46:02 digo porque hay algunos famosos debiera que eso que son súper extraño que eso también yo digo otro nombre digo digo digo herido Jakome ya me dice Goyo Jiménez si efectivamente es decir y lo Cotino da igual es porque yo creo que realmente no puedo pues es lo que me voy a divertir

Voz 0759 46:16 no te pasan muchas cosas bueno vamos a ver el último quiero que tenemos una más

Voz 11 46:19 hay más es que que la trilogía pero mucho mucho eh muy Fanny muchos oye hoy hoy justo ha sucedido hombre

Voz 27 46:37 dicho en Twitter digo tranquilo que se que digo que les buena persona que se que el top pasa mucha gente era dicho esto ha sido gorda esta ha sido de el hombre ha puesto como dijo en la última frase Las bicicletas son para el verano

Voz 28 46:49 eh como dijo Agustín Jiménez

Voz 11 46:54 te en cuando cuando Agustín González

Voz 0759 46:56 ver estaba dando mucho Agustín cohabitar

Voz 11 46:59 pero Itziar J sabes imitar mogollón no se emitan también imitar animales de granja hacia animales y haría ningún cosas y nadie lo sabe

Voz 6 47:13 es imitar a parte de los cerdos me han dicho aparte de usted

Voz 11 47:15 yo no creo que te habrán visto en algún Calonge a partes

Voz 10 47:19 sí es el caballo realizando a lo mejor o el caballo pasando sea por ejemplo hay

Voz 11 47:28 sí pero eso es Griso luego el perro lorquiano

Voz 0759 47:37 pero lo que no es cuando pues eso

Voz 11 47:39 obras de teatro de Lorca

Voz 29 47:41 no te perdona Lezcano

Voz 11 47:44 me hace mucha gracia que a nadie sabe quién te lo compra desde luego

Voz 10 47:52 armas ahí claro la la foca y el cerdo que es el que el gran éxito pero

Voz 30 48:03 la esto es el cerdo

Voz 7 48:08 desde el documental Death Álvaro

Voz 30 48:10 pero tranquilo pero poco nervioso

Voz 8 48:14 lo que es eh

Voz 11 48:20 que repunta luego llevo también estamos para patos estos reales así

Voz 0759 48:25 el que agustino ante una maletita por la calle

Voz 11 48:28 la verdad es que además tengo un hijo de dieciocho queda ir pronto a la pasado pues me gusta mi llevar mochila con cosa te digo es que eres mi hijo entonces esto no esto simplemente es porque

Voz 6 48:40 ah sí

Voz 11 48:43 exactamente puedes tocar melodía se también Cafú no pero no como que actúe cuando puedo tocarlo seis impostada

Voz 5 48:51 bateador convencida de que se decía Gemma

Voz 11 48:54 estaría bien es eso un poco de trono eh

Voz 15 49:00 sí

Voz 31 49:02 ah eh

Voz 2 49:05 emite

Voz 31 49:08 claro

Voz 11 49:14 la letra aquí un rato y es de puta madre pero luego claro modelo de Kaká viajar con cinco horas de furgoneta mentira

Voz 0759 49:23 a Coruña y a la segunda es Agustín

Voz 11 49:27 Perino compartida cuando desde la segunda temporada cinco hombres punto estamos nuestro cuántos hay metió una testosterona corto

Voz 0759 49:35 había mucha claro entonces estaba Miki Nadal yo soy yo y recuerdo perfectamente a Miki Nadal subirnos en la furgoneta en Plaza de España a lo mejor íbamos a Alicante y quedarse mirando fijamente agustín agustín Callao

Voz 11 49:49 sí sí sí sí sí sí sí Mika bien y aprovechamos tiene una cabeza grande está ya está ya está hay Zhirkov que antes la carpa para hacer una gorra una queja Miki Nadal que a Kerbala Ave caro día un programa de uno Azur con la mano pero eso para decir cosas

Voz 6 50:15 sí

Voz 11 50:16 de repente me escribe de futuro cuándo estáis con menores de junio de junio entonces la supuesta decía hasta el dos de junio la verdad es que está ácido de verdad que está siendo un éxito se pues tras seis en Mérida los te has es verdad que esto lo paga Mérida porque ahí está todo Antígona Fedra una cosa

Voz 27 50:40 era muy llegan a estos señores que de verdad que estoy diciendo que llevamos camellos ahí va el barco éste que aparece también que aparece con los remeros entonces claro cuenta que

Voz 11 50:50 el matrimonio estaba sufriendo no y si estado poco y la columna puristas eu purista como pusimos la pantalla gays sería como casi veinte metros la pantalla más grande

Voz 8 51:01 estoy encima de todo decorado ya está pobre ya eh

Voz 11 51:05 la si sino las visto para da igual lo de las cuadrillas me da igual si hay una cosa como que a veces pero no no la verdad es que se pusieron de pie impresiona mucho no vea ajustar son tres mil doscientas personas yo están sitios asuntos como que yo he sido mucho al siempre esto muy borradores le ha vuelto por ello Trujillo Trujillo da igual el día lo hablaremos otro día es que soy Trujillo y a mí me importa vive igual

Voz 7 51:33 la paz

Voz 11 51:34 ahí es que no que es que Wikipedia es que soy muy midle sea el ser humano empresas tamaño medio estándar pero me hubiera tu pelo

Voz 0759 51:45 bueno ahora no exime rito con petardos

Voz 11 51:47 pero sólo hubiera dicho antes hemos compartido camerino

Voz 0759 51:50 que a dar algún dato más

Voz 8 51:52 no

Voz 7 51:55 creo que sepan dónde va hasta aquí Agustín

Voz 2 51:58 incluso se vuelca player supo iraquí cara Taylor el medio para sembrar el control acabamos produjo Crack

Voz 32 52:15 y no

Voz 9 52:23 sabes queso y no sabes lo que te pie

Voz 1179 52:29 ya verás mañana seguro que yo tengo a quien quiera Aysén Morán por

Voz 9 52:36 ver que queda entre nosotros nadie es elocuente que parte delos que parte de la que nunca entiende parte de la que nunca anti andan a ellos van van a la calzada

Voz 33 52:57 van van detrás como un trofeo si van van a la cama

Voz 9 53:04 eh tú paño a como seguro que lo busca sino se resiste es seguro que se ya no quería porque no lo denuncia

Voz 1179 53:21 diría gritos de quién será la culpa

Voz 9 53:26 qué parte del mundo que parte de la que nunca entiende que parte que nunca entienden van a la razón detrás como un trofeo individual va a la cama detrás de tu pañuelos iba

Voz 33 53:48 anda anda a la caza andan más común trofeos Iván Rahm va a la calzada detrás de tu pañuelos anda a la ACA

Voz 1179 54:00 no va detrás

Voz 33 54:03 los que dan alas andan detrás de Etoo pañuelos a la cama de aquí común trofeo detrás de mí salen a nata dice el empoderamiento en el mismo momento pasan a cambiaría un Fedea tanto por hacer

Voz 1179 54:32 en aprender primeras muestra se venda parte nosotros todo respeto tanto mutuo como propio

Voz 9 54:39 qué parte del importe del no a la que nunca entiende que parte del no

Voz 1179 54:47 que nunca en tía