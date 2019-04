'Kómoda' de Nicolás Coronado

Voz 1 00:00 no

Voz 0313 00:19 esto podría cuadrar perfectamente dentro de la ventana de los clásicos resulta que un estudio de científicos ingleses ha permitido elaborar una lista de las canciones y las composiciones musicales que resulta más efectivas para reducir el estrés y la ansiedad y en esa lista de canciones composiciones está está que está sonando

Voz 3 00:38 que es de Denia

Voz 0313 00:42 Mar está muy bien las esta hora de la tarde por entrar entrar general pero quizá lo ideal pues escuchar música porque si simplemente porque nos apetece no necesariamente para reencontrarnos con nosotros mismos la vuelta al día agotador qué pasa que vivimos con estrés vivimos cansados deprisa estamos enfermos de deprisa estresados hace unos días leíamos lo comentamos aquí en La Ventana que eso que llamamos Generación Z los nacidos a partir de mil novecientos noventa y siete osea cien pollos son más ansiosos más represivos que que cualquier generación anterior sienten presión en el ámbito académico por el futuro por aparentar en redes por asuntos relacionados con el sexo por el futuro del trabajo son los hijos de una sociedad cansada que retrata a la perfección un documental del COI vamos ahora en La Ventana daba cómoda

Voz 4 01:38 nunca hizo filosofías está somos una sociedad cansada lo dicen los expertos y lo sentimos nosotros cada día estoy hablando de sensación de fatiga esa falta de energía que domina nuestras miradas desde primera hora de la mañana y que nos acompaña todo el día hasta que caemos de nuevo rendidos en la cama para Un sueño habitualmente

Voz 0554 01:59 poco reparador vivimos

Voz 4 02:02 en el mejor de los mundos la esperanza de vida crece sin cesar el ocio ofrece oportunidades casi infinitas Los placeres están al alcance de un clic viajamos hacemos deporte tenemos acceso a todo tipo de medicinas y sin embargo unos falta vitalidad física y mental vivimos dominados por el estrés con una constante sensación de ansiedad y todo suma para sentirnos en energía sin fuerza sin voluntad

Voz 6 02:47 a Nicolás Coronado buenas tardes muy buenas tal mostaza digo que te lo has

Voz 7 02:52 pues muy bien nada acabo de oír detuvo decidir

Voz 0554 02:54 el a mí Ibai que que que gran diferencia

Voz 0313 02:57 estoy seguro que muchos oyentes habían reconocido porque es actor porque ha aparecido en películas en series y tienen localizado lo que seguramente no es tan habitual es tu nombre con su profesión con su oficio se dedique a conducir a conducirnos

Voz 8 03:11 por eh por un territorio de

Voz 0313 03:13 de documental de análisis de reflexión como es este cómoda con k que yo del que yo querría que contar un poco la génesis el origen como te en barcas en esto o el que busca luego iremos dando detalles vamos por el principio cómoda

Voz 6 03:25 finales Nos hemos juntado un grupo de de buenas personas espero

Voz 0554 03:30 incómoda pues al final es pretende ser nuestro granito de arena que votamos para que la sociedad esté cada vez más consciente o mejor dicho más despierta frente a la realidad a la que nos enfrentamos cada día y sobre todo que seamos conscientes del poder de cambio que tenemos sobre nosotros mismos porque creo que para que una sociedad cambie primero tiene que haber un cambio en el individuo entonces es responsabilidad de cada uno poner esa teoría que también no sabemos porque como estamos en un mundo en el que con internet y estamos conectados tenemos todos los conocimientos de nuestro alcance pero no lo ponemos en práctica tenemos muchas teorías pero no lo practica entonces creo que es porque tenemos a nuestra fuerza de voluntad débil poco trabajada entonces pues yo creo que la voluntad es el don que tenemos como seres humanos para modificarlos y mejorar cada día en base a lo que vamos aprendiendo no lo que pasa que que estamos muy vago

Voz 0313 04:25 pero tú has conseguido tú personalmente has conseguido estar fuera de ese porcentaje del cuarenta en tanto por ciento de españoles que confiesa vivir habitualmente estresados o un setenta y tantos casi ochenta que en algún momento ha sufrido también tú has conseguido salir de esos porcentajes hiciese así como las esto

Voz 0554 04:41 mira yo he tenido mucha suerte porque desde los cuatro hasta los diez años estado viviendo en un pueblo de veintisiete habitantes en Segovia entonces pues he tenido la suerte de esos Trump ha de tener un micro mundo esos extraño ya ya pero bueno pero de ahí me he quedado con con ese contacto con la naturaleza que creo que es que lo decimos así como muy naïf mente pero pero creo que es una gran fuente de alimento no es nuestra mayor fuente de alimento que hemos perdido no entonces pues la gente como que que ni separa pensarlo pero creo que el pasear por la montaña el dedicarse a hacer momentos de silencio de inspiración en la naturaleza simplemente pues son cosas que no repercutiría muy positivamente y aún así pues no las hacemos pero eso cuando lo tiene uno

Voz 1826 05:28 cada día quiero decir y cuando lo tiene en esas edades tan tempranas como nos dice cómo te pasaba a veces lo que se echa de falta es precisamente el ruido y el ritmo vertiginoso de la ciudad no cambio tú has tenido la suerte de vivir en esos años tan fundamentales de tu vida allí en ese pueblecito de Segovia pero después habrás tenido algo más para valorarlo para saber que eso es un tesoro

Voz 0554 05:53 la entente pero bueno uno se acostumbra a lo bueno y lo sabe identificar entonces pues yo sí claro que me venido luego a la ciudad y menos mal porque si te quedas ahí en el pueblo de veintisiete habitantes pues no estaría aquí vete a saber cómo sería ahora pero pero bueno yo he venido aquí estoy intentando hacerme camino luchando con las luchas que tenemos todos los que vivimos aquí cada día pero bueno no se me ha olvidado pues pues como me repercute también cada vez que que me escapo un poco a la montaña idem todo bueno a todos nos toca momentos difíciles en la vida o momentos que tenemos que manejar emociones un poquito más pesadas yo pues el irme

Voz 9 06:30 la montaña la verdad es que es lo que más me ayuda a aflojar

Voz 0313 06:34 hemos es trepando algunos apartados de este documental de cómoda que son que son muy interesantes y el arranque ya te sitúa en una realidad muy familiar muy conocida que es trabajamos y dormimos dormimos y trabajamos trabajamos dormimos dormimos trabajamos los preparamos para trabajar dormimos descansamos y en una sucesión que puede ser realmente asfixiante y a pesar de eso hay gente de gran referencia como el Mans un fin visionario empresario moderno muchas cosas que está proponiendo que trabaje ochenta horas a la semana es hoy digamos que sería ya un un elemento a considerar y luego está la realidad el contexto de cada uno claro toda esta filosofía todo esta lista de recomendaciones de consejos experiencias vitales cuando la plantea un panorama determinado digamos que puede resultar un pelín más complicado darle

Voz 0554 07:20 puesta ya verás qué cifras de paro hay

Voz 10 07:22 los hay de empleo juvenil en qué están trabajando nosotros licenciados eso también provoca problemas en uno de los problemas es la depresión vivíamos una situación económica que está afectando mucha gente donde las diferencias entre pobres y ricos cada vez son más evidentes ir donde muchos derechos sociales conseguidos en las últimas décadas Se están perdiendo es normal que la gente esto al afecte a ver a una persona que han embargado el piso pues obviamente no bastaba muy contento

Voz 0313 07:49 efectivamente este es José Miguel Mulet un bioquímico una de las voces expertas y muy interesantes que aparecen en este documental cómo se salta de la de del escenario de la realidad

Voz 9 08:00 pues con cómo cómo evitas ese obstáculo pues mira yo creo que que que luego hay otros que también repasaremos eh pero este es muy concreto vaya

Voz 0554 08:07 pero todo nace de la educación no y entonces en la educación que se da no se nos enseña a abrir esas puertas en los enseña a ser herramientas productivas del gran engranaje social y cada vez más especializados en una tuerca o en ser especialmente saber hacer una cosa entonces pues claro es si queremos tener una búsqueda un desarrollo personal un crecimiento espiritual lo energético pues depende totalmente de nosotros de una búsqueda individual porque no se nos enseñan no tenemos guías ni maestros que ni siquiera nuestros padres ni nuestras generaciones de mayores pues manejan esta información porque todo esto viene de Oriente no en en Occidente como que ha pesado mucho siempre lo racional el pragmatismo y todavía estamos ahí no le damos valor a las otras esas que al final son las grandes carencias que nos llevan a a momentos de crisis

Voz 0313 09:02 más problemas más más obstáculos que se plantean en este documental en cómoda el rechazo lo que puede llegar a doler

Voz 11 09:09 la sensación de rechazo de exclusión dispar en el cerebro la misma actividad la misma sales sativa que cuando alguien siente dolor físico se tienen las mismas a siete rechazada cuando siente dolor físico un cerebro hace cuarenta mil años en la sabana salvaje hace cuatro años tú te quedabas sólo fuera de la tribute excluía la trigo así la conclusión natural sólo era una

Voz 0313 09:39 goles cuando sentido dolor del rechazo por última vez te acuerdas el dolor del rechazo puede ser un rechazo profesional sentimental

Voz 0554 09:48 sí supongo que en el ámbito profesional donde tú vas con todo lo bueno que tú tienes y de repente ves que no es lo que vale entonces también ves que que se valoran unas Un tipo de cosas en este mundo profesional en este mundo laboral que a veces no son las más humanas entonces no nos queda otra que desarrollar ese tipo de cosas porque luego tenemos que luchar con ellas son armas con las que vamos a tener que competir con muchos que que están luchando por el mismo puesto de trabajo que tú porque porque eso es también una cosa no que que hace veinte años éramos menos

Voz 6 10:21 es verdad todo ahora son

Voz 0554 10:24 sí sí sí es casi una lotería que que te toque entonces hay que estar muy muy preparado para que cuando te llegue el momento pues como el el gimnasta que ir al gimnasio todos los días para que cuando llegue la maratón te pillen caliente

Voz 0313 10:36 pero fíjate hay algo hay algo muy interesante en todo esto que acabamos de escuchar la última voz por cierto pertenece a Leandro Fernández macho que es un un coaching de estos en fin que trata de de de ayudar desde de aconsejar a las personas como superar problemas miedos si cosas éstas están los problemas digamos reconocibles que pueden ser del mercado laboral de trabajo de bien de dinero de Solaria tata tanta pero luego nuestro tiempo hay otros añadidos que tienen que ver además con esta ansiedad excesiva que la gente de vuestra edad sufrís que es el el tener que para entrar sea el escaparate La Ventana es todo el mundo y tú tienes que mostrar arte ahí tienes que gustar sino gusta ya tenemos un problema de todos los seres humanos

Voz 11 11:17 necesitamos sentirnos concierto una cierta sensación de control sobre nuestras vidas y autonomía sobre nuestro entorno pero también estamos ante los queridos apreciados teniéndose en cuenta valorados vivimos en una época en la que probablemente habíamos estado eh puestos socialmente como las redes sociales han cambiado de porque nivel de exposición el nivel de riesgo de ser excluido de no gustar

Voz 9 11:52 es más tú cómo llevas esto perdona que te ponga de ejemplo para que estas aquí tú como lleva seis yo creo que bien porque tengo tengo calado el asunto

Voz 0554 12:00 lo creo no ir creo que es que estamos una sociedad en la que cada vez hay más personajes y menos personas que quiero decir con esto que la gente se mira a sí misma y se valora ese juez en tela de juicio consigo misma a través de los ojos de los demás

Voz 0313 12:19 depende de la ciudad hablamos desde fuera

Voz 0554 12:22 dentro y más con este mundo explosivo de las redes sociales en el que además todo el mundo está feliz porque sólo hay sonrisas y eso es lo único que que puedes jugar no no hay mucha falsedad no en en este en estas redes porque todo es muy impostado entonces al final y eso pues repercute porque cada vez hay menos autenticidad en la gente no la gente no es honesta con con con lo que piensa con lo que siente al final eres tú coges pensamientos que van a ir a favor en tu camino tú

Voz 0313 12:53 cómo haces para gestionar eso

Voz 9 12:55 pues yo intento eres muy activo en redes sociales poco activo la parte profesional si en la personal no soy poco activo la verdad

Voz 0554 13:02 es un poco intenso porque cada foto que que Pombo pues viene acompañada de de pensamiento es muy reflexivo es muy profundos y al final pues me doy cuenta de que a veces no es ese el interés que tiene la gente en general no

Voz 1826 13:19 me importa lo que dicen

Voz 9 13:21 he me importa pero no como para que yo me ve a mí mismo como mejor o peor sino como el arquitecto de la ópera de no no no eso es importante no pero pero bueno yo creo que que que estamos en este

Voz 0554 13:35 momento de la vida bueno

Voz 9 13:37 el cambio es la única constante yo creo que esto de la red

Voz 0554 13:40 sociales en algún momento la gente tiene que tomar conciencia de que esto es así implicarse no oí no ser tan víctimas de

Voz 0313 13:48 de estas redes otro capítulo muy interesante muy muy particular muy específico de este documental de de cómoda insisto con k las mujeres

Voz 12 13:57 como apunta la socióloga María Ángeles Durán que está especializada en trabajos invisibles sobre el trabajo no remunerado de las mujeres en realidad el verdadero escándalo es que incluso las mujeres en el digamos emplean más tiempo en lo que es el trabajo no remunerado en general en su vida frente a cualquier tipo de trabajo remunerado en ella dice que si este era todo se pusiese sobre el papel vendría SL cincuenta y cinco por ciento del Producto Interior Bruto de este país

Voz 0313 14:27 las Cecilia Muskiz la directora de The Cosmopolitan cuál ha sido el criterio de selección de las personas que aparecen en el en el documental detenciones hemos juntado un grupo de buena gente buena

Voz 9 14:36 sí bueno personas interesadas por la vida eso seguro claro lo primero quién quién participaron

Voz 0554 14:41 comentarles porque quiere ir porque tiene algo que aportar ese deseo de aportar no

Voz 9 14:47 entonces a ti se te nota que que te lo crees lo que digo sí sí sensación quiero decir podrías es un actor podrías estar dando paso a los totalmente Gonzalo gráficos y tal se te nota implicado esto no es un papel

Voz 0554 15:02 totalmente todos los temas que se tratan y son de interés Si para mi ha sido un regalo el poder poner voz Isère un poquito común

Voz 9 15:10 calor de esto que al final pues huye

Voz 0554 15:12 de ser el protagonista de en este proyecto y simplemente pues pues ser el que comunica Un poquito estos profesionales con los que hemos contado pues además de exponer el problema pues nos dan soluciones no de cómo lidiar día a día con con estos estreses con estas cosas que se nos van acumulando y que sino buscamos una vía de salida ya puede ser el yo

Voz 9 15:35 venga o ponerte a meditar o asaltar

Voz 0554 15:37 o simplemente a parar iba a ser observador de ti mismo cinco minutos cada día son cosas donde liberamos una energía que si no se hace pues al final y se traducen enfermedad

Voz 0313 15:49 la pregunta fundamental donde se podrá ver cómoda por cuesta a estos días presentaciones oficiales de la Academia de Cine tal en un sitio en el otro el de más allá en alguna plataforma en los cines donde se podrá

Voz 0554 16:01 sé que se está negociando eso sí de aquí a una semana ya ya la podremos ver pero todavía es pronto para decirte

Voz 0313 16:07 yo le auguro circuito de empresas institutos si yo creo que sería una herramienta pedagógica para adultos extremadamente eficaz

Voz 0554 16:18 muy bien visto además este este primer documental pues quiere ser un piloto de de muchos no entonces aquí hemos abordado muchos temas que luego nos encantaría pues poder ahondar más profundamente en cada uno de ellos y contar con más profesionales que nos ayuden a a clarificar un poquito de esto y a darnos alternativas para para nota

Voz 0313 16:37 pues mira insistiendo en lo de las redes sociales y en la autoexigencia en la sobre exposición y todo eso hay uno de los protagonistas del documental que utiliza un concepto para mí básico en todo este debate que es el tema del narcisismo

Voz 13 16:54 pero conectividad eso llevan narcisismo que solamente está pendiente de su imagen cuántos que les he recibido hoy a ver cuántos comentarios ha recibido hoy el cuidado la imagen entrega no es el mis hice tú se tuvo el que eres vive coherentemente estos fundamental coherentemente esto lo dice también la neurobiología las personas que viven coherentemente gastan menos energía

Voz 14 17:32 yo creo que también

Voz 0554 17:33 es el problema de de esto de

Voz 14 17:36 es que la gente se pone unos

Voz 0554 17:38 efectivos muy pobres en la vida o ni siquiera no entonces pues medimos nuestro grado de éxito o fracaso con cosas tan absurdas como los son los comentarios que ponen en vez de nosotros tener unas metas que vas poniendo tu voluntad a trabajar cada día ibas acercando te tú por eso pues te valorase dices ole o Lemmy oye yo pero pero bueno el problema es que sea lo que hablábamos que a nivel educacional no se nos enseña a ponernos está estas metas no de personales Nicolás

Voz 0313 18:11 otro día hablaremos de cine y de televisión proyectos que tienes entre manos uno con tu padre por cierto que ya ya hablaremos pobrecita duro pero hoy quiero cerrar esta conversación con tu alter ego en cómoda con una voz de reflexión que creo que introduce el mensaje de una cierta esperanza yo creo que saldremos de ésta ahora pero creo que saldremos muchas gracias fuera habrá un domingo

Voz 10 18:32 cómo se qué producto es el mejor o el peor a ver cuando vas a un supermercado sabes que si te vas a la sección de frutas y verduras de comparas una lechuga cebolla te puedes hacer una ensalada eso hay alguien que no lo sepa y mira que la receta sencilla si comes durante una semana cuatro veces o cinco veces ensalada cumbres Lluna dos veces productos precocinados tocarme vas a tener una mejor dieta que si lo hace es al revés cinco seis días y eso yo creo que no te lo tiene que explicar nadie deberías de saber entonces no le echas la culpa que es que ponen etiquetas tal ir por norma compra menos productos empaquetados y más productos que elija su la pieza

Voz 0313 19:14 eso también es fundamental comer bien pero el mensaje

Voz 9 19:17 lo tenemos

Voz 15 19:17 todo sin embargo Nos falta esa energía interior ese impulso que no se ha definido como especie en el largo camino de la evolución en este relato hemos visto de todo el mundo que cae sobre nuestros hombros el abandono que tienta a nuestras mentes tenemos tantas preguntas y tan pocas respuestas que a primera vista puede parecer que no hay salida a esta situación pero eso no es cierto de hecho la realidad nos indica lo contrario lo vamos a ser obesos ociosos en un mundo insostenible gestionado por máquinas nuestra energía interior está ahí la volveremos encontrar para seguir nuestro camino hace cuarenta millones de años un movimiento geológico en el Rif hizo que el clima cambiase en el Cuerno de África donde vivían nuestros antepasados homínidos hizo que el bosque cediera paso a la sábana y al desierto sin comida en los árboles los homínidos tuvieron que bajar al suelo y por primera vez en su existencia tuvieron que irse ya van

Voz 16 20:15 aquí en España en el lado no enlazo

Voz 12 20:25 eh