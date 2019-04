Carme: cambiar la vida a mujeres en Costa Rica

Voz 1491 00:00 son las cinco y veintidós las cuatro y veintidós en Canarias

Voz 2 00:14 el quita mallorquina de veintiséis años que ahora mismo está acusado de Costa Rica llevo allí desde el cuatro de marzo está poquitos aunque me han pasado tantas cosas que parece que llevo un año Justo antes de llegar aquí estuvo un mes en Paraguay la cosa es que yo lo que estoy haciendo son como las pasan el tráfico el final de mi segunda carrera que es Educación Social en Panamá estuvo mes eh trabajando en techo una organización y ahora estoy en San José en una fundación lleva no mi propio proyectos educativo

Voz 1491 00:47 menuda energía menuda historia se intuye la acabamos de escuchar la protagonista de hoy en vayas donde vayas es Karma para conocerla no somos como siempre con Marina García hasta San José Costa Rica Marina buenos días buenos días qué tal

Voz 3 01:01 pues efectivamente amanecer en Costa Rica en su capital San José nacida ubicada en el centro del país y que tiene sobre unos tres millones de habitantes clima tropical mucho verde como escuchábamos a nuestra protagonista ha puesto en marcha un proyecto social educativo que tiene que ver con el fútbol lo escuchamos de su voz porque desprende una pasión muy especial con sus palabras

Voz 2 01:23 Ivonne aparte ahora social portavoz soy publicista hubo una crisis existencial ahí por en medio ya lo que hago es usar la creatividad que tenía como publicista mi proyecto se llama El ellas Fútbol Club es el primer club de fútbol femenino en La Carpio La Carpio un asentamiento informal el más pobre y peligroso de Costa Rica básicamente lo que creados un club de chicas de trece años hasta arriba tengo a mujeres de setenta años donde el fútbol es un poco la excusa para tratar temas de desigualdad de género y empoderamiento de la mujer uno de los objetivos del proyecto de los de los objetivos generales es crear un espacio de seguridad y confianza en el fútbol club en el que ya se sientan libres de expresar lo que sienten o sea yo lo que les ofrezco los entrenamientos luego sesiones grupales en el que trabajamos temas de digo desigualdad de género y empoderamiento y luego tutorías individuales yo firmado como un convenio con el Dinamo que significa una zona nacional de mujeres aquí yo puedo hacer una derivación y tengo asesoría técnica porque hay temas que yo por mucho que esté acabando la educación social que tiene mucho que ver con psicología y todo eso hay cosas que a mi se me van a ir de las manos por lo tanto es muy importante tener esa derivación para que uno yo no lo meta en en ciertos problemas graves básicamente que no me venga el el marido o que sea aportó quince y aparte pues una profesionalización que ellas merecen no

Voz 1491 02:43 aun así que mujeres de desde los trece hasta los setenta años me parece una una idea increíbles te ellas Fútbol Club con todo lo que conlleva no porque es practicar un deporte que siempre es bueno siempre es positivo además un deporte de equipo que es una forma diferente siempre de hacer deporte y crear un espacio decía Karma seguro un espacio seguro para estas mujeres de La Carpio que es un asentamiento inmenso un asentamiento que tiene más habitantes que muchísimas ciudades españolas si además ella misma las entrena porque también es futbolista fichado allí por un equipo de Segunda División

Voz 3 03:15 con las atiende como como trabajadora social que son estudiados ya que junta las dos cosas

Voz 1210 03:19 yo no la conozco de nada pero por los audios desprende una energía debe ser un torbellino esta mujer

Voz 1491 03:23 ver vamos Un perfil perfecto

Voz 1210 03:26 proyecto de este tipo que imagino que allí hace mucha falta porque claro potenciar el deporte femenino y hay que tocar estas problemáticas en un país como Costa Rica pues entiendo que debe ser difíciles sin Carme igual no se podría hacer

Voz 3 03:39 pues tan contenta y tan adaptadas encuentra que que a lo mejor se queda

Voz 2 03:44 es el lema Costa Rica pero la vida pues es es tal cual será la gente súper simpática e muy amable ayudan en todo si existe era para él no sé cuál agarrar porque aquí el tema de los aportes es un poco locura eh sacar ellos el móvil preguntar Erin forma no sea yo estoy encantada con amabilidad que pasa que que él salió el proyecto que se me ocurrió de repente a tiene una un recibiendo tan grande que yo ahora mismo no contemplo volver de idea es durante estos meses hasta finales de junio conseguir un patrocinador o subvenciones estatales para yo poder volver con mi propio salario y todo porque no tengo ni ayudas ni por parte la Fundación ni por parte de Universidad la Complutense Madrid claro yo estoy aquí con médicos de ahorros sí que es verdad que yo quiero volver yo hago un llamamiento para toda la gente de España que quiera colaborar que se pone en contacto conmigo

Voz 1491 04:41 pues más encantaría no que este posible patrocinador estuviera escuchándonos ahora mismo asimila escuchando de buenas a primeras escuchando a Carmen este vayas donde vayas porque la verdad que que contándolo ella es difícil resistirse a a su proyecto ya sus ganas

Voz 1210 04:57 yo creo le puedo echar una mano no no tendría por ahí un Mail lo algo para darle un empujoncito

Voz 1491 05:01 pues ahí hay un Meirelles C sea LLeras campo arroba hotmail punto com CEE de armas a Lleras

Voz 5 05:08 campo arroba hotmail punto com para apoyar este proyecto ellas Fútbol Club ahí escribí si ella estará disponible para responder explica todo mejor que aquí es imposible pero bueno de a explicar y aunque le encanta Costa Rica Pura Vida también hay cosas que echa de menos el fútbol muy bien la gente muy bien las chicas muy bien la comía mal

Voz 2 05:27 mira pues lo tengo clarísimo Imaz Mi Familia veo me va va a ser por ello pero lo que más echo de menos la comida ahora se ha hecho de menos a mi familia a mis amigos mis amigas pero el comer a diversos sorprendió lo caro ahora mismo como ser el supermercado me reitero lo caro que es comprar comida aquí no hay yo la idea que os a la gente tiene la idea de que llevas a Latinoamérica y es muy barato que casi te regala la comida yo al menos los dos países que estado que sí que es verdad que son los dos más avanzados en supermercados carísimos y la comida no estará rica como nuestra bendita Dieta mediterránea

Voz 1210 06:03 es que hay que decir que Costa Rica dicen que la llaman la Suiza de de Centroamérica

Voz 1491 06:07 es claro por qué dicen que es muy muy caro

Voz 1210 06:09 ya tiene un nivel de vida muy alto Costa Rica no ha pisado

Voz 1491 06:12 no yo pero Panamá así y es verdad que te esperas que las cosas vayan a ser más baratas de lo que luego efectivamente son

Voz 1210 06:18 en cualquier caso metemos a a Carme en ese grupo de gente que echa de menos la comida

Voz 1491 06:22 sí ya además ella ha sido sincera eso nos encanta no porque mucha gente bueno lo que más a mi familia pero la comida era por delante realidad lo que detectamos es que lo que más echan de menos es la comida ella lo ha dicho claramente lo siento por mi familia pero lo que más de dieta mediterránea bueno y que nos recomienda de de Costa Rica para visitar porque bueno sí vamos es seguro vamos a ir a ver al ella el Fútbol Club al partido pero aprovecharemos para ver algo más atentos

Voz 2 06:52 vale yo sinceramente aún no he tenido tiempo viajar mucho pero este fin de semana estuve el Manuel Antonio donde aparte de que hay unas talleres para hacer surf y yo disfruté mucho hay un parque nacional que está muy bien yo recomiendo Manuel Antonio para el Parque Nacional de las playas luego tengo que ir lo tengo pendiente Puerto Viejo

Voz 1491 07:10 bueno pues Parque Nacional de Manuel Antonio Puerto Viejo Nos lo apuntamos en la lista la larguísima lista que estamos haciendo de lugares que visitar con acumula donde vayas bueno ya sabemos pronto si tenemos pronto noticias de Karma Hay con este vayas donde vayas pues le damos un empujón a a su proyecto os dejamos de Twitter del programa en arroba de buenas las fotos qué karma demandado a a marinas

Voz 1210 07:36 a Rijkaard un ojo yo me dan ganas de irme allí ajeno al no aunque tendrá que dar vacaciones claro para poder irme