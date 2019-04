Hora 25 Deportes: Rubiales reinventa la Supercopa (04/04/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 00:15 no sabía yo que estaba preparada no mañana descanso Mali que descanse que dice bueno en que quiere aprovechar para lo cual

Voz 3 00:22 Seat y ahora viernes no es fútbol

Voz 0919 00:24 exacto porque es volver a la Liga hoy tenemos tres partidos uno está en el descanso ya los Juan en el Pizjuán el Sevilla y el Alavés su vuelo por la Champions dos equipos de la zona alta de la tabla vamos a ver cómo está el partido Santi Ortega buenas tardes

Voz 4 00:37 qué tal Gallego buenas tardes con el Sevilla por delante en el descanso uno a cero ha marcado en el minuto cuarenta Roque Mesa claro dominio del Sevilla en la primera mitad así que decidí a los cuarenta y seis puntos dos amonestado Jesús Navas y Escudero tiempo de descanso saltan a los jugadores del Sevilla gana el equipo de Caparrós una cero el de Abelardo gol de Roque Mesa

Voz 0919 00:56 está a la pelea por la cuarta plaza que da paso a la Champions madre mía y acaba de comenzar tiene que estar a punto de hacerlo en Leganés Valladolid en Butarque este duelo es de la zona baja dos equipos que intentan conseguir puntos que les acerquen a la salvación definitiva José Antonio Duro cómo salen los equipos cómo está el ambiente hay buenas tardes

Voz 1269 01:15 hola Gallego qué tal acaba de comenzar el choque primer minutos un partido clave para la tranquilidad de los madrileños también clave para la salvación pucelana tras los resultados del día de ayer con alguna que otra rotación la verdad en los onces de unos y otros la ley tan imponen lesionado en los locales en la zaga tarde Waldo el canterano del Valladolid que debuta en la banda de los de Sergio González en el día de hoy acaba de comenzar el partido ya un minuto y medio de el Leganés cero Real Valladolid

Voz 0919 01:38 pero mutar que a las nueve y media se jugará en Anoeta el partido entre la Real Sociedad y el Betis dos equipos que todavía aspiran a meterse en puestos europeos siete hemos también baloncesto última jornada de la Euroliga un partido trascendental porque el Baskonia juega a Moscú con el CSKA Sin los vitorianos ganan aseguran el pase a la siguiente fase y además jugarían en cuartos de final con el Real Madrid si pierden dependerían de otro el marcador el vamos a ver cómo estás es CSKA Baskonia Javier Requena buena

Voz 5 02:05 qué tal muy buenas tardes Gallego va muy bien falta un cuarto faltan diez minutos pese que a cincuenta y cinco Baskonia sesenta y seis Marcelino Marcelinho Huertas es la gran estrella ha echado el equipo a la espalda en caso de que Baskonia ganen no hay más que hablar si pierde tres posibilidades que pierda Milán que pierda Olympiacos o que pierda Real Madrid

Voz 0919 02:27 así que es mejor ganar y asegurarse el Madrid que por cierto juega con el Zalguiris partido que comienza dentro de trece minutos el Madrid que ya está clasificado bueno pues enseguida repasamos las noticias que nos deja la jornada de ayer la previa de la jornada del sábado porque sábado se juega un Barça Atlético de Madrid que puede sentenciar definitivamente el campeonato o quién sabe si gana el Atlético y se coloca cinco puntos darle emoción todavía a lo que resta de Liga pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes

Voz 6 03:00 bueno bueno bueno a ver si soy sinceros con el rollo del debate de la portería el debate de la portería los aquí vosotros sólo con el Real Madrid vamos a contar cómo es cuando Ancelotti y sólo ocurre rotar a Casillas ya Diego López Liga Champions para cada uno

Voz 7 03:18 suelta que decís que es una aberración que como se atreve carga distintas de los acusados como si fuera un crimen al año siguiente cuando Louisa May y que decís así pues habrá que acostumbrarse es decir cuando llega Courtois empezáis con lo mismo no puede darle pues eso me parece muy mal tiene que eso es solamente uno es decir debate que hacéis vosotros sólo con el Real Madrid sinceros por Dios que sus periodistas dejar opinar tanto o no no le falta razón

Voz 0919 03:50 no no les falta razón pero ya le digo yo a la tirador como le llamamos cariñosamente estridente que la cosa no va a cambiar dejado vuestros mensajes

Voz 2 03:59 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 04:14 hola Gallego buenas tardes llamo para decirte que las bromitas de la señora esa ya empieza a ser un poquitín pesa o a ver si es de plantilla o a qué haces porque queremos escuchar otras cosas gracias

Voz 2 04:32 se hizo echar nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:42 no tendría precio meter en nómina a Mayte con su imaginación y su talento eso no está no está pagado lo que no está pagado es la vuelta de Antón Meana que hoy vuelve después de agotar su permiso de paternidad Antón Meana buenas tardes Gallego buenas tardes vuelve la crianza bien muy bien Carlos Leal si hago muy bien come bien descansa hasta saldaba a por el siguiente muchas gracias vieron tomen ahí viene con una noticia una noticia que tiene que ver con con la pelea entre la federación Liga es decir una pelea entre Tebas

Voz 9 05:12 Rubiales es decir un capítulo nuevo

Voz 8 05:40 en el club

Voz 3 05:47 novedades Javier Tebas caemos te va a olvidar

Voz 0919 05:57 para España la Habana a jugar cuatro partidos perdón cuatro equipos la van a jugar en el mes de enero ir a jugar fuera de España o al menos eso quiere Rubiales Antón Meana este es el proyecto que quiere Rubiales para la nueva superficie

Voz 3 06:13 titulares la Federación Española propone mover la Supercopa de España al mes de enero esto lo avanzaba ayer Cataluña Radio según pueda ampliar hasta ahora la Cadena SER es una propuesta más que avanzada tanto que salvo milagro lo normal es que las próximas ediciones se jueguen siempre en formato Final Four fuera de España y en el mes de enero hay una pequeña salvedad que este próximo verano que tiene sobre la mesa una propuesta para que se dispute en agosto y en España sin sacarla fuera porque algún equipo como el Barça tiene pretemporada en Estados Unidos

Voz 0919 06:48 tiene un calendario claro luego el calendario no cuadraba

Voz 3 06:50 bien pero repetimos salvo este año que lo normal es que sea en agosto y en España a partir del año siguiente se jugaría en enero Final Four lejos de nuestro país increíble es decir la Federación dijo que no a un partido de

Voz 0919 07:06 diga en Miami y ahora quiere en enero una súper

Voz 3 07:09 Copa que se situaría tres partidos uno de ellos en fin de semana es decir no órdago a la grande si quitaría partidos por ejemplo de la Copa del Rey que recordemos para Rubiales quiere que juegue sólo a un partido a partir del año que viene y encima si se aprueba este modelo los equipos que juegue en la Supercopa de España solamente entrarían en la Copa a partir de octavos de final no tan pronto como entran ahora les equipos de Primera irse a diez de manera conjunta entre la Federación y la Liga están negociando esto lo deben tener todo encima de la mesa antes del veintinueve de abril que en la Asamblea van a aprobar la nueva Supercopa de España que iba a decir de los viajes al extraño

Voz 0919 07:43 pero la acumulación de partidos de horarios y de todo eso la hace va a decir que si Casino la pregunta que dejo en el aire es por qué la Federación cambia la Supercopa un torneo cuadrangular y se lo lleva fuera de España pensar

Voz 3 08:01 por hacer más grande la competición por por sacar el fútbol español fuera o Corpas

Voz 0919 08:10 estamos próximamente nuevos capítulos de la serie Tebas y Rui

Voz 8 08:21 esa carretera infinita dice maniobrar dice

Voz 13 09:09 eh

Voz 0919 09:16 venga o pasó rápido por el deporte en directo cómo ha empezado la segunda parte del Sevilla uno Alavés cero Santi

Voz 4 09:22 apretando el Sevilla también con este uno cero en el marcador cómodo es Roque Mesa la primera parte como te contaba pero arrancando con fuerza al equipo de Caparrós que quiere amarrar falta ahora a favor del Sevilla la posibilidad de no perder la compra por la cuarta plaza Falta a favor del Sevilla minutos siete segunda parte uno cero al equipo

Voz 0919 09:39 a diez minutos del Leganés Valladolid en Butarque quién domina quién busca más el gol duro sí

Voz 1269 09:44 en ocasiones claras ni por parte de unas ni por parte de otros sí que es verdad que el balón lo tiene lo intenta controlar más bien el Real Valladolid que intenta buscar sobre todo las posiciones ofensivas de Sergi Guardiola para llegar a la meta del Pichu Cuéllar cumplimos ahora mismo el diez de partido con buen ambiente en Butarque de momento cero a cero Leganés

Voz 0919 10:02 a las nueve y media en Anoeta Real Sociedad Betis la Real tiene treinta y siete puntos todavía tiene esperanzas de llegar a los puestos de Europa el Betis está un poquito más arriba con cuarenta pero el equipo de Setién necesita puntuar que no está en una racha muy buena vamos a ver cómo salen los equipos novedades Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1269 10:21 hola qué tal Gallego el tren europeo que pasa por aquí para noventa para la Real Sociedad quizás sea la última escala para poderse subir a esa lucha por las plazas europeas el Betis un poquito mejor colocado Icon cambios en ambos conjuntos rotaciones cuatro con respecto al fin de semana en el Betis Feddal Loren guardado y Barragán novedades en el equipo de Quique Setién por parte de la Real

Voz 14 10:44 ya Diego Llorente Juanvi Merino

Voz 1269 10:47 José ya yen Muñoz cinco

Voz 14 10:50 hombres de Derry de nuevo

Voz 1269 10:52 dos con respecto al fin de semana en el once de la Real Sociedad destacando la suplencia de Teo en el lateral izquierdo todavía no se han abierto las puertas aquí en Anoeta hace frío tiene pinta de que va a llover veremos cómo responde la afición que está cabreada con la Real Sociedad y sobre todo con lo que está haciendo el equipo que Imanol Alguacil el Che que arranca a las nueve y media lo arbitro catalán media Jiménez

Voz 0919 11:13 en la Euroliga de baloncesto partido decisivo para Baskonia que está jugando desde las siete Moscú Si gana

Voz 5 11:18 se mete en la siguiente fase Lecuona como está cincuenta y nueve A66 gana Baskonia pero está atascado en ataque en este arranque del último cuarto quedan ocho minutos para el final Si gana su rival será el Real Madrid no Leko exactamente ya se sabe que el Madrid está clasificado y se cruzaría con el equipo madrileño pero también tiene que estar atento a otras posibilidades si pierde el partido y luego se clasifica de

Voz 0919 11:42 voten en Madrid que juega dentro de unos minutos en el Bicing Center de Madrid ante el Zalguiris o la baja de Sergio Llull que es una baja importante Marta Casas y que puede perderse los partidos de cuartos de final Marta buenas tardes

Voz 0277 11:56 muy buenas gallego si los va a perder de hecho salvo que la recuperación vaya extremadamente bien una rotura muscular que le va a tener aproximadamente un mes fuera de las canchas una baja importantísima para el equipo de Pablo Laso que haga lo que haga hoy frente al Zalguiris que sí que está metido en esa lucha por terminar entre los ocho primeros pues bien el Real Madrid pase lo que pase váter minar tercero y está muy pendiente de lo que haga precisamente el Baskonia en la pista del CSKA de Moscú eso que nos contaba ahora mismo Javier Lekuona no juega Sergio Llull tampoco juega Rudy Fernández niega avidez sí que va a estar Anthony Randolph ya recuperado de sus molestias en el hombro entran jugadores como could Mitch Pepe LIC injusta a los que apenas hemos visto en la máxima competición continental los dos equipos están calentando el partido comienza en diecisiete minutos

Voz 0919 12:37 el próximo sábado en el Camp no se juega un clásico de nuestra Liga Barça Atlético de Madrid si el Barça gana ese partido podemos decir que el campeonato estará sentenciado Si el Atlético gana ese partido se colocaría a cinco puntos y faltarían todavía siete jornadas indudablemente la Liga estaría abierta mucho más abierta que está ahora cómo prepara el Barça el partido

Voz 15 13:04 Sancio Bayo Barcelona buenas tardes qué tal buenas tardes pues lo prepara sabiendo que ganar es darle un golpe absolutamente definitivo a la Liga es el ánimo a esta hora en el vestuario azulgrana qué va a llegar en principio sí nos manden velé hoy ha hecho parte del entrenamiento con el grupo pero no quiere arriesgar el chin Gurría Valverde con el francés porque ya lo hizo antes del partido contra el Olympique de Lyon no salió bien el invento

Voz 16 13:29 otro francés va a ser protagonista en la previa el partidos Grid mano atentos al recibimiento que pueda tener por parte de la afición del Barça hoy en el que dice uvas de Radio Barcelona le hemos preguntado a Cerezo al presidente del Atlético por el asunto Griezmann y es la curiosa respuesta del presidente colchonero porque al borde dicho así el Atlético tiene dinero fichará Messi

Voz 0919 13:53 comprar nuca con él porque no puede

Voz 8 13:57 yo creo que ese día

Voz 15 14:01 setecientos millones de cláusula es la cláusula de Leo Messi si quiere ficharle Enrico enriquecer museos en Simeone le iba a gustar esa dupla

Voz 0919 14:10 Chris Messi porque les gusta malos delantero salto si grandes ahí están Morata a costa de llevar bueno lo mismo final se convencía he Barça lo tiene su mano y el Atlético de Madrid necesita ganar en el Camp Nou y encima tiene problemas sus delanteros Morata y costas tan tocados ya veremos si pueden llegar cien por cien al partido Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 14:31 qué tal buenas tardes Gallego tendría que trabajar y correr mucho en defensa Messi para que lo quisiera Simeone pero lo que tienes a Morata ya los tiene entre algodones recordó

Voz 0919 14:39 el punta lagarto se tuvo que retirar de Mendizorroza no pudo jugar

Voz 1576 14:43 en la última jornada de Liga por molestias aunque tiene rotura iba a forzar para estar en el Camp Nou y algo parecido le pasa al delantero madrileño Álvaro Morata

Voz 0919 14:51 fue un esguince de tobillo obligó a salir de él

Voz 1576 14:53 el último partido de Liga y eso ha posibilitado que lo tenga bastante inflamado que hoy hayan trabajado los dos con los recuperadores a pesar de que había día libre y que también va a estar en Barcelona forzando aunque veremos en qué condiciones el que lo tiene más complicado es Thomas Le Mar que también se tuvo que retirar en Vitoria con problemas musculares ya este signo nevar tiempo llega

Voz 0919 15:15 jornada deja hoy resaca amarga para el Levante que perdió ayer en San Mamés con una jugada polémica hay más jugadas polémicas pero sobre todo una la que señaló el árbitro Munuera Montero un penalti

Voz 8 15:32 supuestamente un penalti después de que

Voz 0919 15:34 el jugador del Levante Moses estirarse la pierna para despejar la pelota que tenía controlada Muniaín en el área estiró el pie despejó la pelota y luego por la inercia de ese movimiento pisó a Muniain pero ya había despejado el balón de todo a la vida esto en fútbol no es penal bueno pues ayer Munuera Montero que pudo equivocarse señaló penalti pero es que después de consultar el bar a cámara lenta en todas las repeticiones Se ve que Moses toca la pelota despeja y luego pisa Muniain después de revisarlo mantuvo su decisión a mí me parece inaudito están cambiando el fútbol con el bar con la mala aplicación del bar el presidente del Levante se pegó esta rajada Quico Catalán cuando terminó partida

Voz 17 16:22 hoy es admisible es un presidente siempre que tendió puentes son presidentes siempre que que entendido ciertas cosas que ha intentado por todos los medios eh buscar la cordialidad es un presidente siempre que creo que con el colectivo arbitral me he portado bien no lo siguiente ya no porque lo de hoy es una auténtica vergüenza han sido tres decisiones arbitrales yo creo que él litro cuando las en su casa se echaba las manos a la cabeza y el árbitro el bar no entiendo no lo puedo entender es que Gianni protocolos ni ni formas de trabajar no bueno no lo hemos señor eso esto no puede seguir así se queja un presidente que tiene seis partidos detrás con situaciones como las de hoy seis no es hoy son seis famosa

Voz 8 17:03 la mejor liga del mundo para algo o para todo está en la queja de Levante no hay otras ni protocolo ni gaitas Moses despeja la pelota y luego pisa a Muniaín

Voz 0919 17:14 pero por el movimiento natural del pie al despejar que va a hacer dárselo no tiene ninguna intención de hacerle daño al jugador se les ha pasado el cabreo en el Levante o Ximo balonmano van a seguir protestando no sé porque no llamó a Rubiales como hicieron otro buenas tardes

Voz 8 17:33 hola qué tal muy buenas que además con la buena relación con el Falcon mucho en los últimos

Voz 18 17:40 seguimos que se considera levantinista el presidente de la Federación Española de Fútbol pero en este caso no ha transcendido por lo menos nos concedía llamado al presidente de la Federación o no lo que sí hizo Quico Catalán algo que no suele hacer nunca nunca le ganamos nunca protesta siempre suele tragar bastante por encima de los servicios porque se conceden en Levante que sino no acaban sitio más perjudicados pero cuando ya la gota colmó el vaso con las actuaciones de las tres que se denuncia por parte del Levante en San Mamés además de los otros partidos como el Real Madrid y tantos otros que denuncia públicamente Quico Catalán puso esto hizo estallar al presidente momentos se mantienen las protestas ahí sean que nos quiere pasar página y pensar en el siguiente partido de Liga porque el Levante se les está complicando el asunto sale a ver si se recorta más instancia con este descenso el cabreo generalizado Merlo que corren el próximo arbitraje que lo tiene claro

Voz 0919 18:35 para el hizo su juego consiguió tres puntos tiene cuarenta y tres sueña con Europa y además Íñigo Marquínez ha renovado su entrenador que lo ha ganado

Voz 19 18:45 sí claro que sólo ha ganado por una temporada más hasta el treinta de junio de dos le veinte El todos o el acuerdo se ha alcanzado ya es una foto pública la verdad es que lo ha merecido como dices porque ha conseguido ni más menos que treinta y dos puntos en los dieciséis últimos partidos cogió el equipo puestos de descenso ya no tienen virando hacia Europa ojo los más optimistas dicen incluso hacia la Champions un añito más parajes que no

Voz 0919 19:13 terminamos el fútbol con algo que nos cuenta Paula Montes desde Vigo después de que Yago Aspas haya sacado al Celta de esa situación de urgencia que tenía con sus actuaciones ayer terminó el partido lesionado pero podrá jugar el fin de semana buena noticia seguimos

Voz 1 19:56 hora veinticinco Deportes

Voz 0919 20:36 vamos a ver en directo cómo está el partido el Pizjuán entre el Sevilla ya era a la vez Sandy

Voz 4 20:42 cumplido ya el minuto dieciocho de la segunda parte en el Sánchez Pizjuán todo igual gana el Sevilla uno a cero con el gol de la primera mitad que además atacando con contundencia el Sevilla en cuanto aproximaciones pero de momento no está consiguiendo el segundo marcador cortos pero el Sevilla por delante Siria cuarenta y seis puntos

Voz 0919 20:59 ya una victoria importantísima para el Sevilla empate entre el Leganés y el baile

Voz 1269 21:03 molinos y si les conviene José Antonio Duro a cero en Leganés y el Barça que empatan a cero le intentaba ahora el conjunto visitante la mejor ha sido para los locales un remate de cabeza del delantero Michael Santos que se perdió por encima de la portería de Masip estamos en el minuto veintiuno puede que les convenga en este Leganés cero Valladolid

Voz 0919 21:22 ya sabéis que luego a las nueve y media Real Sociedad Betis y en baloncesto última jornada de la primera fase de la Euroliga se le está complicando el partido Moscú Baskonia Lecuona

Voz 5 21:31 se está complicando porque hay triple ahora mismo el CSKA se pone por delante el conjunto de Estudis CSKA siete tres Baskonia siete uno cuatro minutos para el final

Voz 0919 21:40 perdemos que si Baskonia pierde dependerá de otros marcadores para meterse en la siguiente fase si está en ella ya aseguró el Real Madrid que juega con el Zalgiris en el Palacio Marta

Voz 23 21:50 está pendiente de lo que pase en ese partido del Baskonia también de lo que voy a hacer el Panathinaikos son los dos equipos que tienen más posibilidades de ser sus rivales en el cruce de cuartos

Voz 0277 22:00 en la antesala de la Final Four que se va a jugar en Vitoria aquí en el Palacio de los Deportes calienta los dos equipos el Real Madrid con las bajas recordemos de Rudy Fernández Julie Gabi de el partido comienza menos de ocho minutos

Voz 0919 22:12 mañana jugará a Gran Canaria en Alemania ante el Bayern los canarios ya eliminados y también jugará el Barça con el Khimki el Barça que ya está en la siguiente fase y además que ya tiene su rival Xavi Saisó buenas tardes

Voz 1157 22:25 vale gallego pues si el Barça ya empieza a preparar la batalla de Estambul contra el Efes mañana nueve en el Palau intrascendente Barça Kim quiero azulgrana serán quintos iros ruso que están eliminados Kevin Seraphin será baja hay Pesic es consciente de que tiene que tener frescos a los jugadores ir mañana hará mucha reto rotación el escuchamos

Voz 2 22:49 la larga desean es tener frasco

Voz 1157 22:54 el entrenador del Barça recuerda que antes de viajar a Estambul tiene además dos partidos de la Liga ACB

Voz 0919 23:01 NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buenas normalmente me dices la noticias esta voy a empezar con esto hoy oye quiero sorprender ha querido crear expectación si sigue

Voz 0460 23:10 porque lo que ya contarte va a costar creértelo Stephen carritos sonará de algo el considerado mejor tirador de todos los tiempos ahora mismo es el tercero con más triples de la historia con dos mil cuatrocientos sesenta y nueve y que seguramente va a terminar siendo el primero en ese ránking es el jugador con mejor porcentaje de tiros libres de toda la historia estamos lo que un súper tirador pues hasta hace tres semanas no veía bien como no lo veía bien estás diciendo que Carrie tenía un problema en la vista hace poco le pregunté y aún así estaba metiendo todos que metí hace poco le dicen oye Stephen estás acertando más estás mejorando sus porcentajes a qué se debe le pregunta ofrece un partido dice no porque me he puesto lentillas entonces todo se lo tomaron a cachondeo Italia hígado la cosa pero un periodista Estados Unidos que se llama Marcus Thompson que está es muy cercano al jugador ha publicado un artículo el que detalla toda la historia no no era broma resulta que Carrie en sufre una enfermedad degenerativa la de la córnea que se llama que era tocó los vales una enfermedad que le han diagnosticado hace solo tres semanas está usando lentillas y el está yendo mucho mejor en teoría esa pérdida división irá a más pero se puede corregir con lentillas Estados cuarenta años no hay que preocuparse e Irlanda le notaban claro algo notaba pero bueno ha dicho Carrick grande ha conocido realmente toda la noticia dice siento que tengo ojos nuevos como si el mundo entero se hubiese abierto ante mí tú imagínate gallego qué habría pasado si hubiera visto bien desde el principio en su carrera

Voz 0919 24:32 porque el defecto que tenías que veía tan grande largo que

Voz 0460 24:36 se lo jugaba todo lo metía claro y ahora ahora imagínate cómo van a ser sus porcentajes pero bueno lo deportivo muy rápido jugaron cuatro españoles los raptos de Marc Gasol Ibaka ganaron a los Nets los Hornets de Pellicano y los Nuggets de Juancho también vencieron a San Antonio para

Voz 0919 24:49 esta noche te recomiendo que no te pierdas un partidazo a las dos

Voz 0460 24:51 Milwaukee Filadelfia primero contra tercero del está claro que si Fórmula uno tés de Bahrein

Voz 0919 24:56 ya sabes que Fernando Alonso está probando con el McLaren ayer le hicieron una entrevista Alonso dijo que sí

Voz 24 25:02 cree que él cree que es el mejor piloto de la historia de la Fórmula uno bueno

Voz 0919 25:09 no pensaran todos Manu Franco buenas tardes hola

Voz 24 25:11 es buena qué tal Gallego saludos desde el aeropuerto de Marsella y bueno circuito de Paul Ricard está a apenas cincuenta kilómetros de aquí y ahí es donde Fernando Alonso ha estado entrenando con el equipo Toyota del Mundial de Resistencia directamente desde Bahrein porque recordemos que hace un par de días estaba en Bahrein precisamente con el McLaren de Fórmula uno la semana anterior estuvo con el Toyota del Dakar y bueno la semana que viene el martes estará con el coche de Indianápolis que también es un Mclaren tremendo lo que está haciendo un Fernando Alonso hay como tú dices el otro día le preguntaban por el mejor del mundo Él como todos los pilotos dice que el mejor del mundo es el claro está bueno habrá opiniones para todos pero la verdad es que un tipo que ha ganado dos veces el Mundial de Fórmula uno ha ganado las veinticuatro Horas de Le Mans en Daytona ahí este año intentará ganar Annapolis pues podemos decir que algo se lo puede permitir un abrazo está entre lo mejor él dejémoslo entraron esta semana cerramos de nuevo el programa

Voz 0919 26:09 con el último disco de novedades que Arminia que mañana han colgado el cartel de no hay entradas en La Riviera de Madrid para presentar este disco nuevo que se llama ultraligero

Voz 13 26:30 qué es lo que está pasando ya le

Voz 0919 26:48 acuse el está complicando el partido a Baskonia hemos

Voz 5 26:51 tú está complicando bastante gallego y es la tercera vez que van a ver el tan Ripley los colegiados esto parece el lugar pero en baloncesto madre mía faltan dos minutos para terminar el partido siete siete siete dos ganarla

Voz 0919 27:03 el CSKA de Moscú

Voz 5 27:04 y si consigue el triunfo el conjunto de Perasovic hablaremos de clasificación directa cruce con el Real Madrid insinúa esperar las siguientes combinaciones que pierda Milán que pierda Olympiacos o que pierda al propio Real Madrid

Voz 25 27:18 este es el encuentro inaugural pues tendremos que estar al tanto esta noche al resto de Schengen Larguero lo contábamos aquí lo dejamos mañana ocho y media os esperamos un saludo de Gallego adiós