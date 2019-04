"¿Por qué mi hijo tuvo que morir solo y yo no le pude coger la mano?"

Voz 1 00:00 cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló ocho

cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló ocho minutos ocho y ocho en Canarias la regulación de la eutanasia de nuevo a debate y en los mismos términos que hace más de dos décadas cuando un español pidió por primera vez la aplicación de la muerte digna fue Ramón Sampedro aunque después de él han venido muchos más casos el último hoy mismo pocos días después de confirmar el último fracaso parlamentario para regular esta realidad vamos a debatirlo con Carmen del Riego buenas noches vivo en el final Emilio Contreras buenas noches buenas noches y Javier Aroca buenas noches buenas noches

Voz 1667 01:32 la tarde que poseía este es el sonido del vídeo de despedida que gravoso món Sampedro en mil novecientos noventa y ocho justo antes de terminar con su vida después de treinta años postrado en una cama reclamando la aplicación de la eutanasia más de dos décadas después un matrimonio ha reabierto hoy en debate estos son María José Carrasco y Ángel Hernando

Voz 7 01:52 que esperar no que si no quieres que se lleve a Carulla

Voz 1667 02:00 Mediaset ha publicado hoy el vídeo en el que Ángel ayuda a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple desde hace treinta años

Voz 7 02:10 que se iba a aprobar de la eutanasia pero visto lo visto insiste en que que su incidencia quieres que lo preparé y lo hagamos mañana pues no hay nada que hablar creo que ya

Voz 1667 02:35 cuanto antes mejor se la escucha decir a María José es el martes y ayer mismo Ángel grabó el desenlace

Voz 8 02:42 el nivel muy deseadas

Voz 7 02:48 te voy a imanes es lo puedes irte entre esta misma mucho pero luego puede que sepa mal saque tienes que soportarlo

Voz 8 03:00 está decidida pues adelante

Voz 7 03:06 pero no quiero notar la ausencia definitiva de tu sufrimiento

Voz 1667 03:15 ese es el momento en el que María José ve el vaso Ángel él permanece detenido desde ayer el artículo ciento cuarenta y tres del Código Penal castiga con entre dos diez años de prisión la inducción no la cooperación al suicidio aunque se prevé una rebaja de esa condena si hay petición expresa de la víctima y padece una enfermedad grave

Voz 0259 03:35 tres sigue tipificado como delito entre la muerte de María José de Ramón Sampedro hay decenas de casos más como el de Iván

Voz 1900 03:41 esta enfermedad llega de pronto te agarra por los Juegos iría día seguido a un poco de a estas alturas física y mentalmente su y casi una lechuga pero moral y anímicamente ya hace más de un año que me diagnosticaron ELA sería Amaury morir de muchas maneras murieron Mis objetivos personales profesionales mis ambiciones bisexualidad mi independencia y por último mi dignidad por lo que viene ahora para mí es peor que la muerte es al sufrimiento que no tengo intención de pasar por ello los cuidados paliativos que me dan son una cantidad de fármacos opiáceos que no calmará mi sufrimiento sólo me irán dejando lerdo atontado adormecido sin poder articular palabras inteligibles y sin ninguna garantía de cuánto sufrimiento tendré que aguantar hasta llegar al final la lucha por morir con dignidad me está produciendo más sufrimiento y me está matando más rápido que la enfermedad cuando en estos momentos de mi vida debería estar tranquilo ya que tengo suficiente con la Ella y su sentencia de muerte yo no quiero morir pero tampoco quiero vivir así

Voz 0259 04:55 sé que acaban de escuchar lo escribió Iván antes de morir con cuarenta y tres años Karma Barahona es su madre Karma hola buenas noches

Voz 9 05:04 hola buenas noches Karma hace cuánto

Voz 0194 05:06 vio Iván

Voz 10 05:08 hace dieciséis meses el treinta de noviembre

Voz 0194 05:12 él eligió morir después de que le diagnosticaran la enfermedad por las razones que acabamos de escuchar en esta carta que el que él escribió tú como o la familia cómo lo afronta seis

Voz 10 05:25 bueno es una decisión que por supuesto tomó El héroe es una decisión que siempre hemos tenido muy claro que uno puede estar enfermo pero no es necesario llegar a un sufrimiento ahí él en el momento en que lo diagnosticaron decidió que hay que no llegaría a un final porque él lo creía así hay siempre se apoyó en todas las decisiones que quisiera tomar

Voz 0194 05:52 vosotros desde el principio entendiste isla decisión

Voz 10 05:56 si se si es que no no había por mi parte yo soy una paran defensora también de El derecho a morir dignamente y entonces cuando se le planteo a él la enfermedad no hablamos con toda la naturalidad del mismo vi al saber del médico el mismo día del diagnóstico ya hablamos de este tema

Voz 0194 06:17 él no quiso dejar pasar el tiempo

Voz 10 06:20 bueno es que el tiempo iba pasando hay este tipo de enfermedades lo que hace es que cada día vas perdiendo un poquito más de TIM lo que has perdido hoy no hay posibilidad de que no recupere mañana o dentro de unos meses porque hagas rehabilitación no o aquí alguna medicación es que lo que has perdido hoy ya no volverás a tenerlo y mañana será otro poquito más y al otro otro poquito más y entonces no hay ninguna esperanza nada más que la de ir acabando de poco a poco cada persona tiene un grado de sufrimiento al que puede llegar al que considera que eso me permites

Voz 11 07:04 Iván decidió que no

Voz 0259 07:07 cómo cómo eligió morir

Voz 0194 07:09 van Karma

Voz 10 07:11 bueno él antes de por supuesto antes de elegir morir también a pesar de que tenía eso que nos planteamos alguien el mismo día que se lo que es lo bien notificaron por supuesto intentó buscar por todos los medios algunas la moción aquí en España y fuera de España pero es que no lo había entonces la única decisión que había era esta qué qué ocurre que el problema más grande era que él tenía que es muy triste eso eso es horroroso

Voz 12 07:45 no en este caso Siro

Voz 10 07:48 darle un abrazo muy grande muy grande a él porque me ha demostrado a su mujer y que el mayor grado de amor que se puede

Voz 11 08:00 demostrará alguien entonces bueno

Voz 10 08:04 me me me tiene ahí todo el día el corazón encogido que encima esté en esta situación un hijo decidió irse solo si eso fue lo más duro que hay que que poder llevarse porque si no yo estaría ahora en la misma situación que estaba

Voz 0194 08:22 tu hijo decidió morir decidió quitarse la vida tú te fuiste de casa

Voz 10 08:29 bueno yo no no llamaría quitarse la vida las personas no no se quitan la vida porque mi hijo no quería morir hijo quería vivir igual que me imagino que María José también quería vivir que

Voz 13 08:45 así todo el mundo Carme como todo el mundo

Voz 10 08:47 lo por lo tanto no es definir o no es creo que no es correcto decir quería quitarse la vida sino que mi hijo quería vivir no que no quería vivir en esas condiciones que es muy diferente entonces pues ahí la diferencia que hay cuando los político si la sociedad no entiende el que queramos luchar por una ley de la eutanasia porque es que a morir vamos a morir toros unos sufriremos más y otros menos de hecho hay una frase que cuando tú dices pues no se ha muerto fulanito fíjate se ha quedado están anoche nada un fardo o algo dice ha quedado esta noche durmiendo todos todos no conozco a nadie que no diga la frase hoy qué pena pero que viene al menos más sufrido

Voz 0194 09:37 claro

Voz 10 09:38 entonces por qué hay que dado que vas a morir porque hay que sufrir y no hay que confundir el que se suicidó con el que él no podía soportar más un dolor que le provoca una enfermedad que él no ha ido a buscar aquí te viene la enfermedad y la tienes que aceptar porque no puedes uno el Icex la enfermedad que quieres por lo tanto coges sin la que te viene intentas llevarla con la máxima divinidad que te permite la vida

Voz 0194 10:09 en el día que murió tú me decías y además que que lo llevas clavado que él estaba solo yo te preguntaba tú ese día te fuiste de casa sabiendo que él iba a morir

Voz 10 10:20 yo me fui si me fui de casa ha dicho él vivía solo quiso vivir solo hasta el último momento hay nos estuvimos despidiendo como unos tres meses tres meses que buscábamos el día porque no es fácil que nadie de las personas que no están a favor de la eutanasia se piense que es fácil porque él no quería morir osea es que hay que insistir en esto no se suicida no quiere morir lo que no quieres vivir así por lo tanto buscar el día ahora es muy difícil muy difícil durante tres meses estuvimos buscando que diría que ahora dejamos un día más bueno a ver si siempre habían algún objetivo la semana siguiente hasta que un momento dices bueno es que si no llega hoy

Voz 11 11:18 es que pierdo el tren que se diría no

Voz 10 11:21 entonces implicó a otras personas a las leyes de este país dicen que a esa persona Alabama me tiene a la cárcel como me ha pasado hoy a angel entonces no me parecerían no me parece bien que mi hijo tuviese que morir solo no me parece bien que Ángeles te hoy detenido no me parece nada habían porque todos todos aquí todos nacemos todos vamos a morir entonces no sé me gustaría que alguien dice si si le gustaría morir con sufrimiento todos pensábamos que una muerte rápida es lo mejor entonces porque porque en este caso Ángeles la cárcel yo puedo sin poder haber cogido la mano a mi hijo sean del partido que sean de más convicción que sean de ahí las ideas religiosas que tengas aquí nos morimos todos porque todos hemos tenido la suerte de poder nacer un día de hecho yo visto lo que ha tenido que no que he vivido yo soy socia también de la Asociación Derecho a la muerte digna iban también lo era en estos momentos además ante el temor y el horror que a mí me provocaron aquellos tres meses de angustia el tomar la decisión yo soy socia también ahora de Dignitas en Suiza porque para poder vivir tranquila para poder vivir en paz necesito saber que mi muerte también será digna y también serán paz y en este momento las leyes que hay en este país a mí no me ofrecen la garantía de que según la enfermedad que yo tenga yo pueda tomar la decisión de morir ir por supuesto como esa decisión no la podría tomar tendría que hacerlo como lo hizo mi hijo y a mi perra él estar sola me aterra pues me he hecho socia de Dignitas en Suiza porque por encima de todo Quiero ser libre el día que yo tome la decisión de morir por encima de todo me gustaría estar sola come tuvo que estar me dijo muy por encima de todo no me gustaría que alguien que me acompañase

Voz 11 13:56 hace como Angelo

Voz 0194 13:58 Karma yo te agradezco muchísimo la sinceridad la franqueza y el haber querido contarnos la historia de Iván tu historia en definitiva muchísima

Voz 10 14:09 decías muchísimas gracias

Voz 1667 14:13 hemos sumaron más casos otro de los más recientes es el de José es paciente era paciente de esclerosis múltiple que poco antes de morir explicó su determinación en A vivir que son dos

Voz 15 14:23 sí esto es un una muerte porque no puedo más porque no me deja otra salida la primera entonces es una muerte consensuado yo lo he hablado con mi mujer y con mis hijos hemos argumentado todas estamos todos de acuerdo en que es lo mejor mis hijos sufrirán mi mujer sufrirá pero este duelo que están haciendo ahora conmigo es un duelo eterno entonces vamos a terminar el duelo ya de una vez por todas y que puedan seguir viviendo sus vidas porque tener a un padre enfermo lejos o marido lejos de esta manera liberó a mi familia de

Voz 1667 15:08 porque tenía cincuenta y tres años y al igual que Iván el hijo de Karma tuvo que morir solo a pesar de que su mujer es terapeuta ya acompaña a enfermos terminales precisamente en ese último viaje ella se llama

Voz 16 15:21 porque es una persona que no está en el proceso de morir de una manera natural tiene que hacerlo de esta forma es oye da escondiendo lo a la sociedad es poniendo a que lo ha que te hagan una autopsia también no me parece justo pero que no se permita que la gente siga muriendo sola en casa y en hoteles de mala manera la reglamentación está como está sobre la eutanasia no le puedes acompañar como permitir que una persona que ha tomado la decisión de morirse como permites que se muera sola es que a mí me parece natural

Voz 0259 16:01 bueno pues estos son sólo algunos ejemplos Mariola buenas noches qué tal anda es lo apuntábamos antes se hace pocos días ha fracasado el último intento para regular la eutanasia hay que acabar con este sufrimiento innecesario porque bueno El último freno ha sido el adelante electoral las elecciones dejaron atascada en el Congreso la ley de eutanasia propuesta por el PSOE la iniciativa fue bloqueada en los últimos meses por el PP Ciudadanos ambos grupos paralizaron su tramitación pidiendo prórrogas y prórrogas del plazo de enmiendas hasta nueve veces la solicitaron Ciudadanos lo justificó con el argumento de que primero había que probar aprobar su ley de cuidados paliativos lo que llamamos Ley de Muerte Digna que por cierto pues también ha quedado estancada en el Senado el PP se opone radicalmente a lo que dejó escrito en en la enmienda a la totalidad comparó la eutanasia y el derecho a morir pues como si legal éramos la la esclavitud o incluso la venta de órganos al PSOE pues también le llegó les llevó mucho tiempo llegar hasta aquí asumir la legalización de la eutanasia desde hecho hace tan solo dos años no apoyó dos propuestas que defendió de forma consecutiva Podemos en el Congreso los socialistas dijeron entonces que la despenalización no era prioritaria que necesitaba un debate sosegado bueno yo quería entrevistar a los portavoces de los cuatro principales partidos para preguntarles sólo Tengo una pregunta para ello se y es después de haber escuchado de haber visto lo que hemos visto todos soy qué piensan hacer con este tema ya les advierto que Partido Popular ha declinado la invitación para estar en el programa ciudadanos tampoco encontrado a ningún portavoz que pudiera estar en el programa si nos atiende Adriana Lastra vicesecretaria general del PSOE muy buenas noches

Voz 0194 17:51 hola buenas noches esa es la pregunta que va a hacer el PSOE después de escuchar después de ver lo que lo que estamos contando hoy

Voz 14 18:01 pues se lo queremos encantado en esta última legislatura que es tener una idea en tan hacia una ley de muerte digna regular al final bueno pues el último derecho que es el derecho a morir bien yo creo que la defensa bueno pues la han hecho perfectamente muchísimo mejor que yo por supuesto en la madre de Iván y la esposa de José por lo tanto nada más que añadir nosotros simplemente dos dos apuntes a lo que decía a lo que añadían artes no sobre lo que ha pasado en estos últimos meses despierto que nosotros hagamos presentada una ley de eutanasia que no sólo ha descendido o sea que no perras de mal sino que regulaba todo el proceso y era muy garantista para que en este caso es la persona que iba a ejercer el derecho pero también para los profesionales sanitarios que iban a hacer que ese derecho se pudiera cumplir es decir era muy garantista era una ley muy avanzada lo que nos hemos encontrado es que ha sido paralizada entendía antes lo creí entender hasta nueve veces no hasta diecinueve ha sido paralizada no nosotros bueno pues el el compromiso es evidentemente sacarla adelante ya como proyecto de ley como con el próximo Gobierno es así lo quieren los ciudadanos en darle máxima prioridad contamos con el apoyo los sé del resto de fuerzas políticas excepto del Partido Popular de Ciudadanos y el compromiso en este caso del Partido Socialista es eh bueno pues pues su regular como decía antes el último derecho que la gente tiene derecho a morir bien tiene derecho a morir con dignidad tiene derecho a morir sin sufrimiento lo que ha pasado ahora que hemos fracasado como sociedad en el Congreso de los Diputados en este caso ha fracasado porque así lo han querido en este caso bloqueado la ley pero todos los días mueren ciento cuarenta personas en este país en solitario como decían antes que bueno pues

Voz 0194 19:49 con una familiar en este caso

Voz 14 19:52 a estas personas o generando alarma social incluso bueno pues cierta preocupación por lo que vaya a hacer por las personas que las han ayudado a morir estando no pueden ser las personas tienen derecho a morir con dignidad como decía sus familias acompañarlas en todo el proceso hasta el último suspiro

Voz 0194 20:11 pues Adriana Lastra muchísimas gracias

Voz 14 20:14 muchísimas gracias a ustedes

Voz 0259 20:16 la risa es la portavoz adjunta de Unidos Podemos muy buenas noches

Voz 9 20:20 muy buenas noches como está muy bien la la misma pregunta

Voz 0259 20:23 qué le hacía Adriana Lastra que hay que hacer

Voz 0194 20:26 ahora después de haber visto lo que hemos visto después de haber escuchado lo que hemos escuchado que tienen que hacer los políticos

Voz 14 20:33 bueno yo lo primero que quería hacer era aprovechando que estoy con vosotras mandarle un abrazo muy fuerte Ángel porque no me puedo imaginar lo que es pasar un duelo de compañera de vida pues estando detenido no porque porque no hay un garantizado en derecho civil fundamental como es el derecho a la vida porque al final el derecho a morir dignamente se garantiza el derecho a la vida pues nosotros teníamos que haber legislado hace mucho tiempo es lo que intentamos nosotros con nuestra ley de eutanasia en el año dos mil diecisiete y por desgracia es Dalí no se pudo tramitar porque no contó con la mayoría suficiente porque el Partido Popular y Ciudadanos se opusieron y también porque el Partido Socialista en este momento dijo que la sociedad española no estaba preparada yo creo que la sociedad española lleva preparada muchísimo tiempo llevan bueno yo es que no conozco a nadie que no entienda el suprimiendo que está pasando seguramente Ángel que pasan miles de familias que ven como una persona que quiere está en una situación límite y qué te dicen que que no quiere vivir más no me puedo imaginar lo que es eso sí y creo que todo el mundo en este país entiende no sé porque las cámaras y las instituciones van siempre muy por detrás de de las demandas de la sociedad creo que tenemos que ir más rápido creo que habría habido margen para para apretar juntos desde el pan del país desde Podemos al resto de partidos no hubieran apoyado esa ley y yo lamento mucho que que ahora mismo no haya un amparo legal a a lo que ha hecho Ángel in verdad transmitirle tanto a él como a todas las familias que se vean en esa situación nuestro apoyo máximo pero también me sentimiento de responsabilidad de no haber sido capaces de de dar respiro

Voz 0194 22:14 pues yo nueva Larra muchísimas gracias

Voz 14 22:17 a vosotros un abrazo

Voz 0194 22:19 Le Pen y ciudadanos han querido poner a ninguno de sus portavoces a hora25 para dar su versión sí ha hablado hoy José Manuel Villegas para decir esto

Voz 1089 22:30 todos debemos hacer autocrítica desde luego no fuimos los responsables de esa de que no se aprobaran esas leyes teníamos desde prácticamente al principio de la legislatura en la propuesta de Ley de Cuidados Paliativos que obviamente y por lógica debería ser aprobarse antes que la regulación de la eutanasia que también apoyamos por intereses partidistas no se pudo avanzar

Voz 0259 22:53 pero para que quede claro Mariola PP Ciudadanos han bloqueado en la ley si ese con con esa solicitud continua no de prórrogas como ha corregido hasta hasta diecinueve gasta es decir es la forma que tiene no la en el Parlamento de paralizar los partidos políticos que no estaban los grupos políticos que no están de acuerdo con las le abro la mesa de tertulia no tenemos mucho tiempo pero sí quiero conocer vuestra opinión vuestra reflexión sobre el caso en concreto que hoy ha sido noticia pero hemos conocido también la historia de de Iván de su madre y hemos conocido también que está haciendo la política que se está haciendo desde el Congreso de los Diputados para evitar que se repitan casos como éste sí de momento lo que se está haciendo es bloquear una ley Carme

Voz 0378 23:34 en yo creo que cualquier persona que haya visto el vídeo en el que se acaba con la vida de ella de María José ella haya visto cómo ha cuidado Anteriormente marido a María José no puede mantener que ha cometido un delito afortunadamente que hay una la reducción de penas para estos casos que ahora que no entre en prisión pero el mero hecho de que no pueda estar velando a su mujer sino que éste en un calabozo me parece que ya es debería remover las conciencias de quienes no se dan cuenta que tan Asia con todas las garantías al final es un ejercicio de amor a la vida Emilio

Voz 15 24:25 sí yo en los últimos tiempos hecho una reflexión sobre este asunto yo de confesar que cambió de opinión porque yo he visto el sufrimiento extremo sin la menor esperanza de vida como como un aquello parecía que no tenía fin claro hay que ver esas cosas para sobre el terreno para para formarse una opinión teórica no filosófica no no política sino humana no cuando la más mínima esperanza de vida se ha partido se ha perdido merece la pena prolongar el sufrimiento terrible de una persona mucho más cuando esa persona pide pone su y yo creo que no el Gobierno del Estado es decir los partidos políticos en el Parlamento deben de regular una una AEC en una ley los casos de este tipo ojo con que eso no se convierta en una espita abierta para que sea

Voz 0259 25:21 en Colombia como decía Carmen con la suficiente todas las recientes garantías por eso

Voz 0860 25:26 bueno yo creo que la garantía siempre echan encima de la mesa yo no creo que estemos en un país sensato ni en un continente insensato ni ante un problema insensato creo que el problema es suficientemente grave para que todas las personas con sensibilidad ahí con cabeza entiendan lo que está pasando lo que que hemos escuchado es simplemente lo que se puede escuchar lo malo lo que uno escucha

Voz 15 25:50 no

Voz 0860 25:50 porque casos como éste hay muchísimo en España no todo alcanza la notoriedad alcanzado este pero hay muchísimo la madre de gran con la que hemos hablado Il lamentablemente la los cuidados paliativos no es la solución hay muchas comunidades autónomas Andalucía hay una ley en vigor de cuidado paliativo eso no acabar con el sufrimiento de estas personas que tienen que tomar este tipo de vejación a mí lo que me gustaría es que hoy haber podido escuchar tanto Ángel Rivera como a Pablo Casado para que nos expliquen los dos porque su partido han practicado este filibusterismo insensato en la Mesa del Congreso que ha impedido que tengamos una ley consensuada progresista y que permita que la gente pueda Don morir con dignidad