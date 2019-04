Voz 0194

la oposición al Parlament de Cataluña ha decidido actuar ante la parálisis y la parálisis del Gobierno de Quim Torra dedicado sólo a la propaganda ya los gestos la iniciativa no sido del primer partido de la oposición de ciudadanos sino que ha sido del PSC ya ha consistido en una moción que tilda de inoperante al Ejecutivo de Torra e insta al presidente a que se someta a una cuestión de confianza o que convoque elecciones la moción ha salido adelante con los votos de toda la UPC de la toda la oposición y la CUP no ha votado aunque también le ha exigido a Torra que convoque elecciones sancionen mundo paralelo en el que vive el independentismo inmediatamente han salido decir que no habían perdido la votación porque hay que tener en cuenta dicen los votos de los diputados encarcelados otra vez la realidad enfrentada a la realidad Torre ya dijo ayer que no pensaba mover el calendario electoral y la moción no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque no es vinculante la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza sólo compete al presidente de la Generalitat y está claro que no tiene ninguna intención de hacerlo pero en cualquier caso la votación de hoy es un serio revés para Torra porque a pesar de su relato paralelo ha quedado patente que no tiene no ha tenido hoy la mayoría en la Cámara no olvidemos que la CUP no les ha apoyado la paralización del Gobierno catalán que denuncia la oposición es tan evidente que ni siquiera se han presentado los presupuestos para este año el president se dedica asistir a actos por toda Cataluña sin asumir las responsabilidades que derivan de su cargo es una mera figura decorativa al servicio de Carles Puigdemont olvidando la gestión que es la que afecta el día a día de los ciudadanos hoy la oposición Se lo ha hecho ver pero a Torra le da igual Ángels Barceló