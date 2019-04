Voz 1 00:00 ah

Voz 0194 00:22 Sara habituales buenas noches Ángels hemos hablado esta semana de las terapias ilegales y clandestinas

Voz 1880 00:27 para curar la homosexualidad si el martes mismo tú hablas aquí con Sergio un chico que acudió a ellas y ahora lo vamos a recordar lo que quiere hoy la cara B es explicar que es una terapia is saber si a este tipo de encuentros de charlas se les puede calificar así antes de continuar que lo que escuchemos el inicio de la entrevista que le decías el martes a Sergio

Voz 0194 00:48 Sergio asistido hace años algunas de estas terapias Sergio muy buenas noches Sergio como cómo llegas tú a las terapias para curar la homosexualidad quién te lo recomienda

Voz 2 01:01 pues eso es mirar estas terapias que por voluntad propia porque yo estaba muy metido en un ambiente de la Iglesia por aquel entonces en el año dos mil once que ya vale ya como Many Mile con una chica sí donde la Inquisición de hablar con el grave Mi un y le conté que yo gustaban los chicos no quería no aceptaba Jones Campello no quería que yo a mí

Voz 3 01:29 entonces lo que te contaba Sergio si el cura de la paz

Voz 1880 01:32 propia en vez de ocuparse de que Sergio se aceptara buscó una terapia para que se rechazara ya hemos escuchado también esto pero son unos segunditos quiero recordarlo también porque hoy la cara B habla de terapia pero claro también habla de terapeutas Ésta es la mujer que hacía de terapeuta que podía ir a la cárcel por dar ese tipo de echarles es lo que decía

Voz 4 01:54 de digo yo quien llegó a tal punto

Voz 1880 02:05 y una frase más de esta mujer escuchar dice eres un elenco de impulsos que no tienen Gobierno

Voz 4 02:13 no lo hacía algo de huesos

Voz 0194 02:24 bueno como le ha denunciado ante la Comunidad de Madrid una página web además de este caso del Obispado de Alcalá en la que se ofrecen servicios para curar la homosexualidad la justicia tiene ya en sus manos el caso del Obispado Facua ha denunciado hoy ante el AFIS

Voz 1880 02:37 si algún pasito va dando Ángels pero ahora mismo vamos indirectas a la definición de terapia la etimología pero quería empezar la cara B con una canción de Caetano Veloso fijaos cómo relaciona aquí ese sentimiento con el pecado dice no sé si es pecado que tiene castigo se titula así pecado

Voz 5 02:54 yo no sé si es pero si no tiene yo si me lleva la vi sismo

Voz 6 03:06 son unos eh que

Voz 5 03:08 que es A

Voz 7 03:11 no

Voz 5 03:13 yo no sé de qué

Voz 6 03:17 esa era la raíz de la palabra pues bien en la primera

Voz 1880 03:19 acepciones tratamiento de una enfermedad o de cualquier otra disfunción la segunda tratamiento destinado a solucionar problemas psicológicos terapia también es partícula de muchas otras palabras su uso en ellas es como tratamiento de cada una de ellas no osea psicoterapia hidroterapia quimioterapia serían tratamiento psicológico con un tratamiento con agua tratamiento con quimio vale en cuanto a la etimología terapia viene del latín terapia y a su vez esta del griego clásico sería hacer Capella que es cuidado vamos a seguir con cuidado con él Take Care of mi que es el cuida me del spam phishing

Voz 0194 04:13 Ana Danes psicóloga sexóloga es terapeuta Ana muy buenas noches veíamos son los leía Sara la definición de la RAI pero que es una terapia

Voz 3 04:25 el tratamiento o intervención diga cuya finalidad es la curación no el alivio de una enfermera síntoma lo llevamos a la terapia psicológica o la psicoterapia sería el tratamiento que tiene como objetivo el cambio de pensamientos sentimientos y conductas de personas aquejadas de malestar psíquico lo emocional

Voz 8 04:46 lo importante dime dime no perdón dime muy

Voz 3 04:49 antes te lleva a cabo por profesionales con la formación y la sabía es necesarias para facilitar dicho cambio

Voz 0194 04:55 es decir tan importante como la terapia es el terapeuta

Voz 3 04:59 sí sí sí al final la herramienta de la terapia ese muslos copias terapeutas

Voz 0194 05:05 hilo de estos cursos charlas para curar me entrecomilla la homosexualidad se pueden llamar terapias

Voz 3 05:13 no sería una terapia porque si bien podíamos decir que pretenden un cambio de pensamientos sentimientos y conductas el objeto sobre el que hacen dicho cambio es la homosexualidad que no es ninguna enfermedad ningún síntoma mil novecientos setenta y tres la primera vez Psiquiatría Americana ya sacó del manual diagnóstico de trastornos mentales la enfermedad

Voz 8 05:34 la homosexualidad como enfermedad que que hace que el paciente en una terapia

Voz 3 05:40 el paciente una terapia fundamentalmente aprende a conocerse cambian la manera de pensar percibir hizo sentir las cosas y todo eso lo va a llevar a una mejoría

Voz 0194 05:55 aprende a aceptarse y te lo digo porque el chaval con el que hablábamos el otro día Sergio que había participado en estas charlas el decía que el problema el él era Le gustaban los hombres gustaban los chicos pero él no se aceptaba para esto para aceptar te te mismos sirven las terapias

Voz 3 06:12 si hay una terapia concreta que es la terapia afirmativa que trata la homofobia interiorizada que sería que no que el propio homosexual no acepta su homosexualidad Iker muy buen pronóstico muy buen resultado

Voz 0194 06:25 claro es en ningún caso la terapia sirve para que cambie de idea vamos a decir así sino para que acepte como es

Voz 3 06:33 sí sí sí sí no se puede convertir un un heterosexual el intervención terapéutica que vaya en contra de la orientación del deseo afectivo-sexual lo que genera genera problemas como ansiedad depresión e incluso suicidio

Voz 0194 06:50 cuál es la misión final de una terapia cuando se considera que se puede no sé si se llama así dar de alta al paciente

Voz 3 06:57 el paciente el propio que se da de alta es el que dice a mí me vale hasta aquí me siento bien y estoy a gusto conmigo mismo con mi vida entonces son ellos los que deciden salir o dejar la terapia

Voz 0194 07:11 no hay un tiempo determinado a unos les puede costar más a otros puede costar menos

Voz 3 07:15 no porque no existen dos personas iguales entonces yo teniendo de la problemática del terapeuta y de cómo uno profe se reflexiona sobre sí mismo va a llevar un tiempo otro

Voz 0194 07:27 ir al psicólogo ahora sí que te de hacer terapia no reacias y además hacer terapia no

Voz 9 07:32 sí sí sí sí la más terapias con los homosexuales con los que tú trabajas Ana qué tipo de ayuda buscan ellos en una terapia

Voz 3 07:43 normalmente en el la malla en la mayor demanda la homofobia interiorizada es decir aceptar que asimismo sentirse bien con el hecho de ser homosexual luego estrés ansiedad asociada a la discriminación que sienten por ser homosexuales

Voz 0194 08:01 pues Ana Adán muchísimas gracias

Voz 9 08:03 gracias a vosotros hasta luego

Voz 1880 08:15 son bastante reconocibles esto es verdad Daniels Joy Division este tema se titula Order que es el trastorno y dice algo así como estaba esperando una guía que viniera y que me cogiera de la mano sea estaba esperando una terapia una forma de salir de ese de ese desorden

Voz 1704 08:30 Benidorm hora25 no cuenta que ha sido alguna vez a una terapia Carme la verdad es que no porque no lo es porque eso han vendido aquí no cuenta como veces lo suyo de esperar a poner en claro claro es lo de verdad lo de verbalizar las cosas bien no sólo preguntado Ana pero yo creo que esto también ayuda Aroca tú

Voz 11 08:49 yo no estoy siempre en terapia terapia sin yo que vivo en un mundo de loco y tomo yo también soy un poquillo así trató una terapia Se agradece cualquier tema

Voz 0194 09:00 tú te haces tú mismo no me voy

Voz 11 09:03 sitio donde estoy feliz y estoy a gusto oí allí alcanzó mi terapia de todas forma yo no sé si guardas vuestra experiencia pero yo que soy ya mayorcito yo empecé a escuchar a una terapeuta en Estados Unidos porque se puso de moda ante diga que hice cucharas y uno la escuchaba terapia sí pero terapeuta no entonces un terapeuta era algo como lo tenía los rico la gente bien de EEUU otro de Hollywood tenía su masajista su entrenador personal es decir que me hará ir pero a mí esto que estamos contando lo que da origen seguramente a esta sesión hoy a este nombre que lo que ha pasado con la esta terapia para la homosexualidad a mí me me recuerda exorcismo o sea más que una terapia parece un exorcismo moderno es decir lo mismo objetivo que pretendía la Iglesia católica con determinadas conductas sobre todo cuando alguien decía que tenía el demonio porque ahora parece que al demonio el sexo bueno siempre ha sido el sexo para la Iglesia católica lo que quieren practicar un exorcismo blanqueado Emilia

Voz 12 10:01 yo no he sometido nunca terapia lo que sí tengo que decir y me ve a mí me voy a abrir un poco yo soy muy autocrítico

Voz 0194 10:09 pues a lo mejor eso es una buena terapia yo soy muy autocrítico y exigente incluso de las pequeñas cosas que agobiarles

Voz 13 10:15 sí sí lo soy pues esa debe ser una terapia

Voz 6 10:25 estos son hace esprín cantando es el festín que significa autoestima lo que uno recupera después de la terapia Bueso que no hay que perder nunca es un tema que se escuchaba en todas partes en mil novecientos noventa y cuatro la entidad además la calificó esta canción como la canción de el año una canción más eso Sony tal no si una canción del año pasado y este grupo que está en lo más alto ahora mismo en España hay tal autoterapia dice que a toda verdad demos la bienvenida que lo demás ya no importa donde encontramos terapias en la cultura pues el propio consumo de cultura una terapia yo creo yo también

Voz 14 11:03 en unas cuantas Se peli series vamos a empezar con en terapia impliquen en Donosti conseguido de ruido

Voz 1880 11:14 es una serie en la que cada capítulo es una sesión de psicoanálisis el psicólogo es Bahamontes es Diego Peretti argentino eso es si cada día de la semana va a un paciente así que vamos conociendo les poco a poco la segunda recomendación es también una serie llama Web cero

Voz 14 11:28 bien es mis nietos estaban ceses de esta es lisa interpreta en la que él

Voz 1880 11:40 deportes Fiona Wallis es una terapeuta que hace eso sesiones por Internet es la terapia de la web la idea de que en tres minutos de sesión se intentan lograr resultados más rápidos que una sesión más larga en España se hizo también una versión exactamente igual también se tituló además web ZP la terapeuta en este caso ese bache

Voz 6 11:57 te digo no te enteras de nada las sesiones homologadas de cincuenta minutos son para que la gente hable ya hable y hable de que de sueños íbamos con una serie más yo creo que es la mejor de todas Los Soprano

Voz 13 12:11 de hecho creo que pueda dejar la medicación y los cambios que se bueno

Voz 1880 12:16 los recordáis a Tony Soprano no el protagonista de la serie Gandolfini yendo a sus sesiones de Terol de terapia demostrando ese corazón estas el y que además tiene una banda sonora maravillosa empezando por la música de la cabecera no la que abre cada capítulo el Waka This Morning levante por la mañana de Alabama de momento el solado de serios un par de películas con un par de pero bueno realmente hay cientos podríamos traer cualquiera por ejemplo de las de Woody Allen pero nos vamos a quedar con otras dos la primera Una terapia peligrosa hablé peligrosas de un psiquiatra que tiene que ayudar al matón más buscado de Nueva York psiquiatra es Billy Cristal y el paciente Robert De Niro con decir eso yo creo que está dicho todo venimos a España Tok Tok en seis pacientes con trastorno obsesivo compulsivo tratados por el mismo psiquiatra disculpe

Voz 1 13:11 ha dicho algo

Voz 6 13:14 mismo

Voz 1 13:17 no podemos toca esperar

Voz 15 13:23 sí

Voz 1880 13:27 es May ya hay implica se titula hacer apilar canciones aparece en la serie de Anatomía de Grey

Voz 0194 13:32 dos de terapia el hablábamos antes con Ana hay muchos hablamos de ellos antes pero quiere ilustrar unos cuantos

Voz 6 13:38 de la primera terapia que habría que hablar yo creo es de la del bar pero banqueros porque los camareros son los terapeutas número uno no pero bueno vamos a la sanación

Voz 0194 13:46 con sexual gracias por todo Aroca ha dicho hoy voy a muchos sitios esas de terapia yo he pensado en un bar con una Cruzcampo vale broma

Voz 6 13:51 vivo con amigos o con el camarero vamos con una canción de Marvin Gaye del año mil novecientos ochenta y dos hasta sería la sanación sexual no dice quiere una cura sexual va a ser muy bueno para mí

Voz 1880 14:25 otra de las terapia según los expertos muy efectiva sobre todo para enfermos de Alzheimer es la musicoterapia

Voz 17 14:32 lo la dos

Voz 6 14:44 y siete esas acordando ahora mismo ya esto nos Jason directo estamos pasan directo ella era él habia una oyente que antes de darle paso para que ya hablara contigo para la entrevista se puso a cantar esta by cantando este tema de luego dinámico era pero vamos

Voz 18 15:03 ese día marco de subió Leclerc ella le encantado esta canción porque

Voz 6 15:12 a ella le encanta en sus tiempos mozos y además porque bueno estábamos haciendo ese tema que era de musicoterapia frente al alzhéimer no ella la bailaba el encantaba ir allá además cuidaba a una mujer enferma con Alzheimer bueno escuchar lo que decía yo es que me ponía a bailar La

Voz 19 15:29 hacía Piru huecas yo ella beber o no beber Miami que yo me ponía allí como una gamberra moverme levantaba los brazos cantaba la canción no veas cómo se leía

Voz 6 15:41 el Lábaro como como imagen la diese acordado Nacho Novo nuestro valor cortado es más terapias hoy nos tenemos que acordar también de la risoterapia reírse para estar mejor está Ángels la hemos practicado tuvo mucho en Hora Veinticinco esta semana con los Lichis

Voz 8 16:01 bueno pues esto es lo que el Partido Popular es que la Junta Electoral declare Splitting sustitutivo de presos políticos y ahora a ver quién se Mariela Rubio buenas noches a menudo papelón es decir bueno ya hemos visto en Twitter además de

Voz 6 16:22 todo lo estaba viendo también con hache una terapia que consiste es una terapia japonesa que esto yo no sé si es para José que funciona consiste en envolverse en una sábana entonces el que está fuera hace nudos con la sábana para que no te puedes escapar y estás ahí dentro de la sábana simulando como estar en el útero de tu madre yo no sé si esto funciona no funciona yo no estoy crucial no os apetece prueba os podéis imaginar que enterramos pues hoy pues vamos a tierra con frío la libertad lo que significa estar juega allá de cualquier problema fuera ya de la terapia también mañana hasta mañana