Miquel Iceta: "La legislatura debe durar lo menos posible en Cataluña"

Voz 0194 00:00 Miquel Iceta primer secretario de los socialistas catalanes muy buenas noches

Voz 1591 00:04 buenas noches si Torra no va a hacer caso

Voz 0194 00:06 la moción que qué valor tendrá que valor le da usted

Voz 1591 00:11 bueno yo no podrá haber sido nunca más que acepta los mandatos del Parlamento tendrá el valor de haber demostrado que el Gobierno no tiene mayoría y que a pesar de ello pretende seguir en el Gobierno el lo que demostrar que se podía ser bastante más de lo que habían hecho hasta ahora el grupo de ciudadanos para poner en evidencia el fracaso del independentismo por lo tanto tendrán valor político pero efectivamente no parece que vaya a conducir a los efectos que se buscaban que era la convocatoria de una cuestión de confianza o la disolución de la Cámara y la convocatoria de nuevas elecciones

Voz 0194 00:52 claro es que eso es difícil partiendo de la base señores detalles de lo escuchado ahora de que los independentistas dicen que ellos no lo han perdido que que han ganado la moción

Voz 1591 01:00 bueno sí lo que pasa es que en esta vida pues sesenta y dos sigue siendo más que el sesenta y uno por lo tanto ellos han perdido los valores que entonces se enzarzan en una discusión sobre si podía no no podían votar pero de nuevo a una contradicción mientras los diputados de Esquerra Republicana que fueron suspendidos han aceptado su sustitución los de Junts per Cataluña no lo han hecho por lo tanto la responsabilidad sólo suya no nos pueden hacer responsable a los demás de decisiones que sólo podían tomar ellos

Voz 0194 01:33 sí es ETA a que afecta la parálisis de este Gobierno que al final es lo que les lleva a ustedes a presentar esta moción

Voz 1591 01:40 afecta a las políticas públicas todas ellas primero porque nosotros tenemos la crítica de importantes a lo que hacen pero sobre todo por un hecho muy relevante que es que el Gobierno ha dicho que no presenta los presupuestos al Parlamento porque no tiene mayoría y por lo tanto ellos mismos lo están diciendo que están ahí pero no para gobernar IN su pues están chocando con la práctica democrática incluso lo de antes gobiernos independentistas recae recordar que Carles Puigdemont en una ocasión no pudo aprobar los presupuestos pero entonces como como una cuestión de confianza que ganó por lo tanto quedó claro que seguía teniendo mayoría para gobernar el el otro caso que ha utilizado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez cuando ha visto que no podía sacar adelante sus puestos ha convocado elecciones Torra no quiere inclinarse Eli por un camino ni por otro

Voz 0194 02:37 claro porque siempre supuestos a su juicio cuánto puede durar esta legislatura o cuánto debería

Voz 1591 02:44 debería durar lo menos posible porque realmente están en una situación muy anómala están acumulando ya dos prórrogas presupuestarias no sólo una y además son ellos mismos los que incumplen las leyes tanto el Estatuto como la ley de finanzas públicas de Catalunya establecen que el diez de octubre de cada año hay que presentar los presupuestos Illa el Gobierno lo que dice no si yo los tengo pero no los parlamentos porque no tengo mayoría en vez de preocuparse porque vamos al Parlamento intentar negociar ellos dicen no aprobar entonces quedaríamos más en evidencia lo que hacemos es colgarlos en la web del Gobierno y ahí se quedan hasta que algún día veamos si podemos de verdad aprobarlos eso es jugar con las instituciones eso es erosionar el crédito político de nuestro autogobierno nosotros no estábamos dispuestos a mantener las desgracias cruzados en esa situación por lo cual hemos presentado esta moción que ha tenido pues un apoyo mayoritario de la Cámara

Voz 0194 03:42 hay una una última cosa usted al igual que Ávalos preferiría los votos de ciudadanos a los de los independentistas para poder gobernar en España

Voz 1591 03:50 yo lo que le digo es que con los votos de los independentistas no se puede garantizar la estabilidad de un Gobierno que Ciudadanos y ha dicho que no quiere pactar con nosotros porque prefiere hacerlo con la ultraderecha hay con el PP por lo tanto quién al que siga Pedro Sánchez al deberán votar T Pedro Sánchez había Partido Socialista y confiar en una mayoría amplia que que evite cualquier tipo de hipoteca porque realmente si no no se puede garantizar yo ya me gustaría poder tener más opciones pero realmente mientras Ciudadanos sí empeñado en preferir la alianza de las derechas mismo sea incapaz de renunciar a la vía unilateral e ilegal y que es incapaz de garantizar la estabilidad de un Gobierno pues no podemos contar con esos cálculos la verdad

Voz 0194 04:39 pues se plantea difíciles señores seta

Voz 1591 04:42 bueno tampoco era fácil ganar la moción de censura tampoco ha sido fácil gobernar esto pero yo creo que hay una mayoría de españoles que ven que la política en estos momentos con más sentido práctico con más carácter progresista ahí dialogante es la que ha desarrollado Pedro Sánchez yo confió que eso se traduzca en una amplia victoria el veintiocho de abril para eso estamos trabajando en eso confiamos

Voz 0194 05:09 muchísimas gracias