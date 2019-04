Voz 2

00:05

ahora podemos decir que no sólo era económica la corrupción del PP sino también política poroso alevoso fraudulento y legítimos las instituciones del Estado para destruir a sus adversarios políticos teníamos indicio de ello en relación con el independentismo catalán ahora sabemos que también fueron a por Podemos que más saldrá Pablo Casado no se da por enterado pero tarde o temprano tendrá que responder él es hoy el representante de la marca PP depositario del legado de Mariano Rajoy de Jorge Fernández Díaz y los hechos son tan graves que es vano el intento de sepultar los con una campaña de ruido patria Otero algo tendrá que decir Casado ante noticias que sólo agrandan la desconfianza en un partido que parece que se creyó dueño de este país y que todo estaba permitido Torra pierde una votación en el Parlamento catalán premonición de un fin de etapa el independentismo empieza a estar atrapado en el corsé estratégico que se ha impuesto los gestos simbólicos de empiezan a tener costes la sensación de legislatura agotadas expande tanto es así que la culpa ha dado la espalda al Govern con un hecho relevante el motor de la iniciativa que pide al presidente que convoque elecciones ha sido el presidente el único que podía arrastrar el número de votos necesarios para infringir la primera derrota parlamentaria lo que nunca consiguió ciudadanos que en un ataque de celos ha dudado hasta el último momento en apoyar la moción por primera vez la Unión Europea reconoce Gibraltar como colonia en España se celebra como un éxito pero hoy éxitos envenenados si el criterio es territorial si Gibraltar una colonia por formar parte de la piel de toro qué pasa con Ceuta y Melilla es el criterios democráticos los gibraltareños con su voto han mostrado de forma abrumadora su voluntad de pertenecer a Gran Bretaña osea que mejor no fanfarrón echar demasiado