Cuando la fama es lo más importante

Voz 1

00:00

sólo hace falta que pongas unos minutos Telecinco para darte cuenta que en nuestra sociedad la fama es uno de los bienes más preciados por una gran parte de la población y da igual si esas conseguido por no se costar con un futbolista o por defecar en la piscina comunitaria de Gran Hermano lo importante es tener deshacer titula tan reconfortante de que el mundo ha tomado nota de que existes pero para nuestro protagonista de hoy la vida era un poco al revés ese que a él le apasionaba la música no había reflexionado profundamente sobre lo que un posible éxito musical podía conllevar en su frágil equilibrio mental un cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro ese equilibrio se rompió del todo Kurt Cobain porque es del que dediquen estoy hablando dijo basta yo acabo de un tío con toda la es ansiedad y sufrimiento que el estrellato estaba causando cierto es que Kurt el cantante del grupo Nirvana probablemente no creía que el tipo de rock sucio que hacía con su grupo llegase nunca a millones de personas pero resulta que a principios de los noventa se alinearon los astros él y su grupo se convirtieron en un fenómeno de masas brutal el Govern que siempre se había Borloo burlado de esas actitudes hedonistas vacías de la mayor parte de los grupos de rock pues se encontró formando él mismo parte de este Olimpo y eso le hacía sentir pues no sé una mezcla entre farsante y desorientado y claro Kurti intentó huir alejándose del grupo formando una familia entrando y saliendo de diversas adicciones sobre todo de la heroína pero no había lugar en el mundo que le permitiese volver a esa identidad previa a la fama el cinco de abril de hace veinticinco años pues dijo basta se metió en el invernadero que tenía en su jardín se pegó un tiro en la cabeza tenía sólo veintisiete años la macabra ironía es que esa muerte aún le dio más fama que su vida y su música