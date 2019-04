Javier Moyano: "Que no sirva como excusa, pero esa jugada está de más"

Voz 1 00:00 bueno está por ahí Javi Moyano que ese es uno de los capitanes de el equipo y que has sido bonita en ese tramo final cuando sea cabreado con el árbitro luego lo han echado bueno ha entrado en el en los últimos minutos del partido ya hola Javi muy buenas

Voz 1959 00:13 hola buenas noches pues eh buenas noches por decir algo no

Voz 1425 00:16 se va se tocaba a los

Voz 1 00:20 oye si se oye por dónde vais

Voz 1425 00:24 bien pues no hemos porque hay compañeros pero ya está aquí

Voz 1 00:32 pues nada enseguida sale el autobús de vuelta para para Valladolid va a ser un viaje en el que imagino que esa esa jugada no se va de la cabeza no todavía

Voz 2 00:39 pues sí hay mucha manera ahora mismo

Voz 1425 00:42 hay muchas maneras de defenderla muchas maneras de sobre todo mentalmente no de ponerle solución esa jugada pero lo que está claro es que ya no se puede volver hacia atrás no lo que ha pasado ha pasado ahora mismo hay decepción por como como como ha sucedido oí lo único que nos queda es pensar cuanto antes en el partido del domingo que su partido muy importante sobre todo que juegan en casa

Voz 1 01:07 te has entrado en el noventa hay noventa y dos No creo que has entrado tú en el

Voz 1425 01:12 no se ha habido noventa y tres yo creo que por eso añadidos

Voz 1 01:15 treinta segunditos a los cinco Candado ya ha dejado hasta el no yo creo eh porque ha habido un saque el balón sale de banda la última APE la última pelota sale de banda que estábamos siendo luego repetido sale te sale por la línea lateral justo cuando estamos en el noventa y cuatro cincuenta y siete segundos todavía no llega al noventa y cinco saca de banda el Leganés pero claro yo creo que entre que el saque de banda se ha producido antes del noventa y cinco hay que dejarlo y que además hemos hecho ese cambio en en el Valladolid has entrado tú pues ha dicho bueno dejó treinta segundos pues treinta segundos que ha llegado el gol

Voz 1425 01:46 sí bueno yo me primer momento ya dos cinco minutos me parece excesivo no porque yo creo que los cambios han sido rápido en el partido no había pasado prácticamente nada sigue verdad que analizar la jugada pero han sido muy rápida porque da

Voz 2 02:01 era muy clara Illa el el hecho de añadir cinco minutos

Voz 1425 02:06 pues bueno creció un poco excesivo pero bueno una vez que ya han añadido y hay que jugarlo hay que trabajar bueno yo Clemente no contra eso no puedo hacer nada pero yo creo que luego lo que pasa a partir de esos cinco minutos Iker no iba

Voz 1959 02:19 la excusa a nosotros no no nada

Voz 1425 02:23 pero hablando de esa jugada pues sí que ya parece que está además no hay un saque de banda Estació ha ido jugador que encara a Nacho un centro y si se produce digo

Voz 1 02:35 sí que invitan a sacar de banda cuando se cumplen veinticinco tampoco pasa nada pero claro

Voz 1425 02:39 solamente no hubiera pasado nada

Voz 1 02:41 luego terminar el partido te vas a por el árbitro oí no sé si te preocupa algo de lo que pueda poner en el acta porque te saca una amarilla primero pero luego te has alejado del has dicho no sé qué te has saca otra ahí te manda hola a la caseta no

Voz 1959 02:53 no pero no no me ha llegado a sacar la la Roja no

Voz 1 02:56 no no no no no no he sacado

Voz 1959 02:59 la amarilla

Voz 1425 03:00 porque yo lo único que en principio no lo único que le pidió que me enseñara lo que habría lo que llevábamos tiempo añadido porque el marcador no se veía pues no me lo enseñaban entonces bueno hay una especie de una tensión injustos ese momento ha pitado dos en el final del partido bulto ir a pedirle de alguna forma explicaciones Intel entendiendo yo que hubiera una jugada que parecía que estaba totalmente fuera de sí

Voz 1 03:24 es que el partido claro y que le has dicho

Voz 3 03:29 nada él me dice que que

Voz 1425 03:31 se añade algo más de tiempo por el tema de de la sustitución cuando yo creo que es algo que que jamás se hace no son una una situación un poco atípica yo no no no recordaba que se añadiera sobre el añadido entonces bueno nos ha pasado a nosotros otra otra situación nueva que que sufrimos que yo ahora pues como te he dicho no a pensar en el partido del domingo es su partido muy cómo se casa

Voz 1 03:56 estábamos pendientes del acta del partido que de momento no está todavía no está el acta el partido por por ver qué había pasado porque él te has sacado la amarilla y luego cuando cuando tú te almejas él se echa la mano al bolsillo pero pero justo ya no se ha visto en el plano entonces como el partido ya estaba termina porque estamos yendo todos a la caseta ha quedado la duda de si te habría sacado la segunda no te habría sacado estamos pendientes del acta pero que todavía no ha salido el acta ver si sí sí refleja una cuestión más de lo que pasa al final del partido en cualquier caso El Vestuario tocado pero pero hay que seguir quedan ocho partidos Javi

Voz 1425 04:27 no me presupuestos una situación que estoy seguro de que cualquiera porque están por detrás no todas se cambiarían ahora mismo no son ocho jornadas que tenemos en casa

Voz 2 04:37 hay cuatro equipos por detrás nuestra no

Voz 1425 04:40 a partir de ahí todo lo que pase dependerá de nosotros de lo que seamos capaces de hacer y no queda otra cosa que empezar por el partido del domingo no pensar en en ese encuentro recuperar lo ante posible los jugadores que estén tocado los jugadores que había en juego a pensar en eso no saben que somos capaces de conseguir un resultado positivo que ha dicho a Ronaldo

Voz 1959 05:02 nada no hemos podido no fui a hablar con ella porque la verde

Voz 1425 05:05 que debía mucha tensión al finalizar el partido y nada hablaremos durante estos días antes de que llegue el partido

Voz 1 05:12 vamos Moyano eh vamos arriba eh vámonos vámonos que hay que estar en primera el año que viene