Radomic Antic: "Ni Barcelona ni Atlético están en su mejor forma. Una victoria rojiblanca abriría posibilidades"

Voz 1375 00:00 pero ahora saludamos a un gran amigo de esta casa la Radomir Antic con el que da gusto siempre hablar de fútbol fue entrenador del Barça fue entrenador del Atlético de Madrid y quién mejor que él para hablar de algunas cosas de fútbol bueno también ha sido polémica una declaración que ha hecho por ahí un portal al creo que hago al Puntocom hablando de que el Balón de Oro no era merecido para Modric ahora la pregunta también por eso al bueno de errado que ya está en sintonía del Larguero doce y cuarto hola Radomir hola ya ahora ya ahora que dedica el tiempo libre Radomir

Voz 1 00:27 pues un poco conocida hechos se desde abuelos pues siempre es un privilegio

Voz 1375 00:36 qué tal de abuelo qué tal buen abuelo no

Voz 1 00:39 yo creo que sí es bueno eso eso ofreció está jugando fútbol vi yo estamos la familia de artistas

Voz 1375 00:48 oye te han salido los nietos del Madrid del Barça del Atleti

Voz 1 00:52 bueno de todo un poco creo que yo es gusta fútbol Partizán primero pues sigue sigue en su padre no sea que no hay ningún madridista madridista yo no creo no no no engañan

Voz 1375 01:08 oye Rado el sábado veinte cuarenta y cinco Barça Atlético de Madrid tú crees que esta Liga todavía la puede ganar el Atlético

Voz 1 01:16 bueno tiene tiene este partido tiene ese morbo no es tal mejor forma Ny Atlético porque se puja donde encontramos de verdad hay varios jugadores que no está alcanzando su mejor nivel propio Piqué pues ha demostrado muchas problemas

Voz 1375 01:35 yo decía esto estos días yo yo yo coincido contigo porque la verdad es verdad que el Barça está más o menos cómodo pero yo creo que está está cómodo en la Liga por no por los méritos que está cierto que no por lo bien que está jugando que es verdad que cuando no está Messi se nota un montón sino porque el Madrid el Atleti que que que en el mes de marzo ya no peleen por nada bueno el Atlético a ver qué pasa el sábado pero pero no demasiado pronto y el Madrid fíjate mes de marzo ya sin nada por lo que pelear

Voz 1 01:58 estamos en una época yo creo que no se puede comparar fútbol actual está sometido a una calendario que creo que que cada uno se dedica de fútbol debes dar importancia en estos casos

Voz 1375 02:12 en un club como el Atlético de Madrid puede mantener a un jugador como Griezmann con las condiciones en las que está económicas

Voz 1 02:20 de ahí que no sea olvidamos que el Atlético de Madrid ahora mismo es el club con máximo presupuesto en fútbol mundial ha cambiado su su forma porque no ir más lejos este año su su recorte de presupuesto y para competir pues hay que invertir

Voz 1375 02:40 le en el Barça a Griezmann pues no lo sé

Voz 1 02:42 es un jugador que el Atlético tiene una un aroma muy especial casi segunda apunta ahí el Barça en este momento como estamos jugando yo no lo veo jugadores que que son buenos jugadores pero no hay sitio porque porque el sistema no permite

Voz 1375 02:58 ya sea librerías más en el mejor en el Atlético o en el Madrid por ejemplo más que en el Barça

Voz 1 03:04 pues es un jugador es tiene talento que es campeón del mundo que eso pero también es un jugador en Atlético está trabajando en ese sentido no sólo hasta que está trabajando mucho de recuperación

Voz 1375 03:17 lo que da la impresión que que que les llegan no sé si en otro club eso nunca se sabrán salvo que se vaya a no sé qué piensas tú pero como que le llegan pocos balones no a Griezmann en este en este Atlético del Cholo no sé si a ti te parece que en otro equipo más ofensivo Griezmann tendría más peso más protagonismo

Voz 1 03:32 pues justo justo que estamos a una esfuerzo hace Ariel ayer menguante allí hay pocos pases profundidad donde donde Gardner Gameiro y lo ha sido muy beneficiados hay que encontrar un jugador que sabe sacar sus compañeros porque estuvo siempre ha sido juego colectivo

Voz 1375 04:00 ya oye este este Atlético del Cholo de convencer

Voz 1 04:03 no lo sé tengo mucha mucho que que había salidas entradas para convencer a sí mismos hablando de lo mismo tantas lesiones por supuesto está afectando ritmo de juego está afectando pues también yo autoridad supuesto de de otras cosas

Voz 1375 04:23 y al Madrid como lo ves con esta temporada de Lopetegui luego Solari ahora Zidane bueno y qué

Voz 1 04:30 eso que decía con anterioridad para pareció el problema porque tienes que ir saliendo desde tan pronto es un club que siempre es mejor público de mundo y siempre está luchando por todas las reglas títulos saliente de ellos pues por supuesto que hay problemas

Voz 1375 04:47 pero se solucionan con la llegada de Zidane a veces cambiando entrenador parece que no quitamos a cuando cómo te pasó a ti no quitamos ahora entrenado ponemos a otro pero no con esos arregla todo no

Voz 1 04:56 sí pero espero justo justo esto porque porque volver ha pasado yo creo que sí es forma de resolver problemas es para ellos para dar para resolver porque por supuesto tiene mano izquierda esto es un hombre que que lleva lleva bien pero también todos coincidimos con algo que Real Madrid necesita pues unas nuevas incorporación

Voz 1375 05:23 el gol no llegó que lo perdió con Cristiano no

Voz 1 05:26 mira es cierto esto pero aparte aparte es también una forma de de jugar porque yo personalmente siempre intentas ajustar juegos de acuerdo con una recursos que te ofrecen la plantilla sino actividades gol porque no tienen eso igual no tenemos el balón es el área no tenemos falta de área pues eso es pregunta

Voz 1375 05:51 y en cuanto sabe Radomir Antic es muy buen en cuanto sales de fútbol eh oye tiene quién era mejor lanzador de faltas Pantic con Messi

Voz 1 05:58 bueno no me quedo con Pantic pero Messi está haciendo una cosa una cosa que es evidente que cada falta que tira del si una vez de una adelante

Voz 1375 06:10 con potencia Le Pen a lo Panenka le pega por debajo la barrera

Voz 1 06:13 sí es verdad pero pero justo esto cuando tuvo problemas de pubis hace hace poco no tenía esta fuerza como tuvo un último tiro que estoy sábado contra Villarreal

Voz 1375 06:24 preguntado por qué opinas de que venía con vitola también de gran jugador al Atlético de Madrid

Voz 1 06:29 la ni a la tal acto pero talento que en este momento está atravesando quizá cambio de cambio de fútbol cambio de importancia de un club grande donde tiene que asumir su rol de otra manera porque yo creo que gasta cada falta tres bien porque lo veo un jugador capacitado jugar un uno con uno hay siempre cuando el balón en los hubiera podido izquierda muy abierto primera jugada es devolver a las ser uno contra uno y si pierde de balón equipos detrás de balón no es no es nada malo pero es de acuerdo con sus virtudes su posibilidad con esta con esta plantilla podría jugar más ofensivo el Atlético se eso mira se fugaron jugaron contra a la vez pues una una semana con tres puntas marcaron cuatro goles primera vez o cuatro tres tres desde esta temporada el siguiente partido en casa no no no no lo mismo lo mismo la idea

Voz 1375 07:32 en tú crees que Griezmann alguna vez va a llegar al nivel de Messi Cristiano o crees que nunca va a llegar a ese nivel

Voz 1 07:39 a mí no me gusta comparar las cosas mira Ángeles es cada día cada día diferente por eso yo creo que vale pues es un jugador en estas épocas específico por supuesto todavía no sabemos si ese extremos y delanteros fecha mercantilista pero sí es cierto que tiene gol y es cierto que que un jugador tiene calidad lo digo porque él lo dijo no yo

Voz 1375 08:05 yo espero estar ya sentado en la mesa de Messi Cristiano

Voz 1 08:10 se ha también también creo que vosotras

Voz 1375 08:16 con los titulares de la prensa china oye has hecho unas declaraciones que no sé si quieres matizarlo no sobre el Balón de Oro el ganador del Balón de Oro Luka Modric que no sé si quieres matizar algo no porque porque no parece que estuvieras muy convencido de que Modric ya merecía el Balón de Oro es así o no

Voz 1 08:34 no no no es cuando hablamos

Voz 2 08:38 bueno

Voz 1 08:40 es lo que aporta el equipo y hoy por hoy que que informática después cada día más incluido las preparaciones Si valorar los partidos pues hablando un poco de de de cosas pero no vivió contra la él que está así está está haciendo bien y con esto pues creo que no es justo no es ponerlo a mi boca que Modric no no ha conseguido esto

Voz 1375 09:09 que aquí para ti es justo al Balón de Oro para Modric

Voz 1 09:12 no no como primeras nunca nunca me gusta equipos de que un título individual un fútbol colectivo para mí yo soy hombre de de de fútbol voy no me no me gusta entonces no se trata de de otras cosas como como la verdad es que vamos a tener para esta noche selecciones para profesión estas que que hay que prepararse

Voz 1375 09:41 aquí no hubiera Sabato el Balón de Oro Mójate en eso aquí si lo hubieras dado tú no no yo no yo tú sabes que yo creo que hubiera merecido más Griezmann que Modric no no campeón del Mundo con la selección y los títulos con era no no no

Voz 2 09:52 no esto esto para mí yo digo esto es esto

Voz 1375 09:56 no me apetece di di comentar tan bueno quién gana el sábado

Voz 1 10:01 pues ojalá que gana fútbol pero pensamos con eh época donde pues fluidez no es es característica ni de uno ni otro equipo no hay cualquier yo lo que otro pues a mi me gusta gana que gana fútbol pero bueno por supuesto son más Atlético que ir me gusta que gana al Atlético pero yo creo que no hay nada que hacer

Voz 1375 10:24 no va a ser fácil no va a ser fácil el Barça el Barça está muy bien crees que habrá un Barça diferente cuando se retire de Messi y que lo mismo que el Madrid anotado tanto la marcha de Cristiano el Barça sin Messi es menos Barça

Voz 1 10:35 yo sólo quiero decir que todos tenemos que disfrutar Messi ahora que cuando ocurre esto pues hablaremos plata en este momento yo creo que mira goles contra Betis o su comportamiento y dicho dada gran amigo es Messi encajan pues a Cannes pues es un campeón

Voz 1375 10:58 es el mejor del mundo yo yo no lo sé

Voz 1 11:00 pero es un jugador que que de verdad su comportamiento de acuerdo que está está