Regreso doble, reencuentro y retirada de permiso

Voz 0159 00:21 vamos con regreso doble bueno estamos a las puertas de la llegada de supervivientes no nunca mejor

Voz 2 00:40 ha dicho la bien pagada bien pagas especula

Voz 0159 00:42 la con la llegada bien paga que pasa todos los años pero este año con más fuerza que nunca hablamos de Isabel Pantoja no parece estaba que se especula todos los años con que va a participar en algún reality especula

Voz 2 00:53 los años la negociación pero como este año no se ha especulado ninguno incluso varios medios ya adelantan esta semana que han adelantado que va a participar en esta edición es un hecho ya se está hablando de cifras de ahí la bien paga no se habla de los ochenta mil a los cien mil euros no Porto el concurso

Voz 0159 01:11 Gemma análisis semanales cada semana que yo vamos yo con una semana más en la isla sería de pone tipazo y encima te pagan

Voz 2 01:21 eso es eso es ir a un a un reality ya además también como que levas tu caché deportes luego también a otros programas tenemos que decir que no es una noticia que está cien por cien confirmando que está ultimando que está ultimando ni de los terrenos como decían algunos yo os puedo decir algunos medios lo dan por hecho yo os puedo decir por Fuentes de Mediaset que se está negociando yo sé que negociaban la situación existe pero la negociación existe todavía no está dado el OK pero la negociaciones y Sami tiene

Voz 4 01:50 qué ser fuerte hasta desde luego el dinerito limpios a llevar pero tiene que ser fuerte haber sido Isabel Pantoja hombre no ir y que ahora tu carrera tenga que enfocarse más hacia los real

Voz 2 02:02 claro también es todo Clint Clint también es algo con lo que está jugando medios Mediaset porque sería regresó muy sonado la televisión darle le decía regreso doble qué pasa que no va a ser el único no no va a ser el único a su hija el año pasado puede ser estuvo estuvo estuvo Quique redacción Kiko Rivera actuaba si no

Voz 0159 02:19 es que es la única de la familia que falta por pasar

Voz 1 02:22 podría estás pediría podría estar acompañada entre

Voz 2 02:25 Ellos en si fuera supervivientes e incluso por uno de sus ex yernos

Voz 5 02:29 eh Omar Montes que un ex novio de quedarme porque ella sí

Voz 2 02:34 qué debe estar poniendo como condiciones rodearse de gente que ya se lleva bien ya vale osea

Voz 0159 02:42 así que voy a voy a la grada si hay que sí lo hagan

Voz 2 02:45 la estancia como bueno para montar sus vale citas bueno hay otro regreso porque sería un regreso doble podría ser el de Jorge Javier Vázquez que también se habla que su regreso otras tu su ictus que sufrió hace una semana se está recuperando cuando podría ser podría ser para presentar Supervivientes la edición de Supervivientes nos alegramos en cualquier caso de que se recupere presente lo que presente bueno hoy vamos con reencuentro vale por favor decidme qué os acordáis de este tema

Voz 0159 03:20 bueno igual para vosotros no es te mató a mí para mí no era bueno El Sueño de Morfeo dios enmudecido no ha digo vídeo no lo que Parker no es Rosalía con altura pero lo peto unos

Voz 2 03:34 no sé si bueno ya están llegaron a ir a Eurovisión lo Sueño de Morfeo pues sí sí sí mira dejarme un poquito paso a paso vale vale Eurovisión en mayo Maisky ocho de mayo se dan nada pero bueno Raquel del Rosario David Feito Juan Luis Suárez el soñó Orfeo el sueño Berceo que vuelven soñemos feo al menos por un día vale el veintinueve de junio se van a reencontrar en Ifema en un súper Festival el concierto que yo lo desconocía pero bueno se llama el festival Love de Tuenti

Voz 0159 04:01 claro yo tengo una entrada pues sector aquí para este encuentro lo como el Love the night live al que fui yo con mis amigas el de vuestra generación madre de Tuenti es como un Marratxí dio todo en el mismo pabellón horarios de aquella red social Tuenti no actuara

Voz 2 04:20 todos menos Juan Luis Suárez que por lo visto debe estar malito y parece que no va a poder acudir al reencuentro pero bueno si la gente muy ilusionada no con la vuelta del Orfeó que como decíais no representaron en Eurovisión en dos mil trece acordáis de ese momento

Voz 0159 04:38 mira pues esto no va contigo hasta

Voz 2 04:41 Pinal Se llamaba la canción la verdad que fue uno de los grandes fiascos despeje al final final al final de la cola Eva todo esto ella quiso un poco romper con la maldición de salida actuar descalza que siempre ha sido como gran maldición de los festivales de Eurovisión y quedamos en el penúltimo puesto con tan sólo ocho

Voz 0159 04:56 ahí sí que está Herrera ha sido un poco lo de Brian Pérez no veo el te y me traigo aquí pero hay que decir hay que decir que sí

Voz 2 05:06 toda la prensa rosa destacado este regreso porque sí que es verdad que hacía mucho que no se oía de ellos de hecho que ella está en viviendo en Estados Unidos su saque estaban completamente separatismos desaparecidos aunque

Voz 0159 05:19 nadie disparos la coartada de la rueda de Fernando Alonso si así no menos mal que nos queda la tercera erre que es retirado de permiso retirada de permiso del permiso de conducir bueno ahora lo vais a entender todo vale el a mí decir que me encanta pero en todo en la vida es verdad que te juegas la vida no aquí en la han retirado a quién le retira el permiso pues el han retirado a la única persona que conduce sin tenerlos a esto es una contra

Voz 2 05:51 la edición en sí misma vale se lo ha auto ha retirado la reina Isabel II de Inglaterra ya ya decía yo da vía conducía pues todavía conocía a punto de cumplir los noventa y tres años que los va a cumplir el veintiuno de abril Victor Horror Estados

Voz 6 06:06 que conducía un coche de golf de Buckingham mira que metes en calzador la información monárquica

Voz 0159 06:11 Paqui no sabe conducir no no atención mira son yo de casi ochenta años que pensaba que iba Limón se acabó

Voz 2 06:18 cero tiene sentido es que esto mucha gente no lo sabe pero la reina Inglaterra ahí donde la habéis tiene una flota de Land Rover silla o cual ya los conducía de hecho seguramente tiene dio yo que soy un gran amante del Reino Unido osea incluso ha visto muchas veces por medio de la calle a las calles cortadas porque es la reina de Inglaterra conducir por la calle que me vi ido cortan en blanco en el servicio secreto con la con la piel CIA osa así como como

Voz 0159 06:45 pero en cualquier zona de Londres o zonas sí sí sí de Buckingham está bien saberlo bueno pero es verdad que es un paseo hombre no no has veces te cortan Antic o no el Mall la vía

Voz 2 06:56 principal que conduce al al palacio de Buckingham pero sí otras calles de de

Voz 0159 07:00 como se entere de la Real y bueno

Voz 2 07:03 ha sido una retirada un poco con trampa porque la casa real británica ha dicho que va a seguir conduciendo pero en circuito cerrado mujer no en todos sus palacios sus caminos privados en Balmoral tal va a seguir conduciendo y esto pues claro ha saltado la polémica de esta retirada porque su marido la lió ya atroz se chocó con Se chocó con un coche muy recientemente Luxemburgo

Voz 0159 07:28 había una niña pequeña en ese campo vendido así pero lo que el titular reales

Voz 2 07:33 la reina nunca más va a hacer un peligro público no podríamos va a ser un peligro para los de dentro pero retiradas que también Rey eso Reina se lo que sea con Ben noventa y tres años ya basta ya de conducir reído no rey igual no bueno vamos a ir al maravilloso concursó cursillos de

Voz 0159 07:56 ya no notó cursillos no que es maravilloso con cabe

Voz 8 07:59 nuestra sección favorita del sonido que inaugura el viernes poco ganas Riera alguno vamos a todos los bueno os vengo a hablar de una persona que tiene sesenta años Right Now pero que sigue haciendo vida de adolescente felicidades Obregón ya fue otro otro y no esa nombres valen a alguien que va tiene a mí que va the teenage teniendo sesenta años

Voz 9 08:31 no tengo ni idea Carmen Lomana

Voz 0159 08:34 qué Carmelo mano tiene más de sesenta con todo lo bueno Aitor algo que alguna pista más ahí está

Voz 2 08:43 se le conoce principalmente por la música que es su debut musical fue en mil novecientos ochenta y tres

Voz 8 08:51 mil novecientos ochenta y tres es el momento de empezar a Petar lo Un polla vieja aquí no quiere más joven y que está ex mujer exmujer nada más y nada venga tengo que deciros que es muy es una persona muy pero que muy muy fan de las tres erres pero tan fan que es la habitual Savater todas mis amigas protagoniza en las tres erres tiene veo súper pillada eh vamos a acabar la pista musical una

Voz 9 09:30 pero aquellos

Voz 1 09:32 Madonna di es Madonna a ver vamos a ver si es lo vamos a comprobar

Voz 10 09:39 hola

Voz 0159 09:40 no sólo tiene sesenta años más lo que ya cuenta vale está muy bien está muy bien bueno Madonna que no es decir Madonna Madonna híper híper ya que la sintonía de las tres Herrero además

Voz 2 09:58 tres meses de Madonna por eso Madonna está presente en cada tres Serres Valle yo diciendo de que no se habla de verdad es que hasta ahora no sabía bueno Madonna que esta semana hemos sabido que Madonna va a participar como artista invitada en Eurovisión dos mil diecinueve planean idea le van a pagar un millón de euros por dos canciones que va a cantar en el Festival de Europa oye mira la Pantoja

Voz 6 10:21 ochenta mil cien mil por semana en Supervivientes un millón de euros por un par de canciones que estábamos a cien

Voz 0159 10:27 no estamos haciendo mal de verdad no no lo entiendo y bueno pero cualquier cosa no se agota sobre todo es practicar malabares en bolas eso yo qué sé que estoy bien pero ahora sí lo de Tienes talento estas cosas desnudos no

