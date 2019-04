¿Puede ganar esta Liga el Atlético de Madrid?

Voz 1 00:00 con Antonio Romero muy buenas qué tal muy buenas Miguel Martín Talavera qué tal qué tal Manu hacen ustedes pareja hoy que me faltaba ya no saben qué hacer aquí esperando a Talavera hay Romero por un lado no quiere decir que no lo tienes a esto hay que pelear los IED el otro lado del sin Jordi Martí muy buenas muy buenas noches está por ahí Marcos López hola Marcos Benavent

Voz 1453 00:21 sí sí es que es una pareja curiosa

Voz 2 00:25 bueno nos conozca confiesa que no no la pareja vale dinero no confían ni hoy ni el sábado que estáis arriba

Voz 1 00:39 pues me han me ha costado mucho convencer a Talavera durante toda la tarde si conmigo tiene más partidarios salida al Camp Nou

Voz 3 00:48 es la otra pregunta eh yo supongo que el sábado al Camp Nou saldré a por el Barça o estaréis abajo en esperando a ver qué pasa estoy grabarlo Talavera para a ver qué pasa luego el sábado por la noche

Voz 2 01:00 no yo creo que evidentemente sería muy crecidos

Voz 1576 01:03 otra otra cosa otra cosa es lo que va a pasar al equipo a ganar también te digo porosa yo creo que si no se pierde

Voz 0985 01:10 si quieres que empecemos

Voz 2 01:15 a ver déjame empezar a mí por favor porque si no no tenemos ninguna opción para para lo que de verdad a él por poniendo

Voz 1 01:27 sin has en la rueda claro Talavera pero mira lo más importante para has repetido la pregunta pregunta está clara puede ganar esta Liga todavía al Atlético de Madrid

Voz 0239 01:36 de ganar esta Liga todavía al Atlético de Madrid pero necesita el Madrid lo necesita no el Madrid no necesita in Pepín Hable Mente para ello el sábado en el Camp Nou ser valiente salir a ganar yo creo que el empate y la derrota es el mismo resultado para el Atlético de Madrid en el partido frente al Fútbol Club Barcelona aunque aquí creo que va a haber un poco de alguna rendija en la pareja pero yo sinceramente creo que le deba le da igual empatar que perder el próximo día el Cholo Simeone tiene que hacerlo que no hizo en Turín mandara al equipo arriba y a intentar que el equipo sea uno muy diferente al que jugó por ejemplo el otro día en el partido en el campeonato nacional de Liga o que se parezca al del Deportivo Alavés aunque evidentemente el rival no es el mismo pero que el mensaje del entrenador no sea exactamente ése que no perdernos vale porque yo creo que para que el Atlético de Madrid tenga alguna opción que la tiene

Voz 1 02:23 de ganar otra expirara a ganan el campeonato

Voz 0239 02:26 de Liga tiene que dar un puñetazo encima de la mesa en el Camp Nou que está capacitado para ello porque el Barça no está para tirar cohetes salir a por el Barça en el Camp Nou

Voz 0985 02:34 sí pero perdona pero la curiosa pareja empieza con grilletes porque me ha parecido entenderle ataba que un empate

Voz 2 02:40 no no no no me acabo de convencer ahora a más de lo que he dicho no te has cogido así lo has dicho

Voz 1576 02:51 es que la aritmética dice que con veintiún puntos por jugar ocho seguiría siendo posible aunque sería muy difícil pero evidente

Voz 1 02:59 lo vamos tú sabes no de evidentemente

Voz 1576 03:01 eso pasa por ganar en Barcelona yo creo que hay varias razones por las que el Atlético de Madrid pues el campeón lo primero porque creo que va recuperando a jugadores y ahora mismo quitando de las molestias que esperemos que sean puntuales de la gente de arriba tiene a toda la plantilla que hacía mucho tiempo que no tenía se ha visto reflejado en los dos últimos partidos donde ha ganado un equipo que no había ganado nunca cómo era el Girona también ganó no a un equipo que nadie había metido más de tres goles le metió cuatro en en su estadio que fue el el Deportivo Alavés del Pitu Abelardo y además sobre todo hay una segunda razón es porque creo que el Atlético de Madrid le llega bien este partido porque tiene confianza porque el equipo vuelto gracias sonreír porque el rival no nos engañemos es verdad que ha sido el mejor hasta ahora en cuanto a puntos pero no es un equipo que sea fiable no es un equipo que esté arrebatando con su fútbol es un equipo que he visto vulnerable algunas veces sacando

Voz 0239 03:53 no es un equipo que tiene del Manchester a mí

Voz 4 03:56 de las semanas siguientes sí pero escrutinio todo un equipo que tiene a Messi pero nosotros no si es un equipo que no cometa una falta al borde del área bueno tiene a Messi mar no si Marcos no sabemos si lo va a tener noventa minutos sonó porque repito que quiero partido entre semana frente que porque es un equipo que si se jefe abre como dice tala lleva treinta jornadas sólo ha perdido dos partidos es un equipo que sin ser que hable el Atlético de Madrid no le ha ganado ni una sola vez en Madrid del del Cholo Simeone ha ganado una Liga en el Camp Nou con la que el empate en el Tata Martino en la temporada del Tata Martino per el Cholo en Liga no le he ganado ni una sola vez pero una de las dos las dos días escuchando y hablando de Sisi estoy hablando es decir si no es imposible meterle mano no no evidentemente para las dos veces como tú bien sabes que la metido mano al al al Barça ha sido en el Calderón en en Champions en Liga a para mí me me parece un dato terrible para bueno cuando se meten mano en Champions te mete mano los dos ciento ochenta minutos de partido sí sí pero el Atlético de Simeone no ha ganado ni yo estoy contigo pero que cuando correcto correcto pero en la Liga en la Liga lo que estamos hablando de la Liga hecho en el en el partido que tenemos de referencia de esta pasada temporada en Enel o esta misma temporada en el Wanda cuando todo estaba destinado que yo tengo Madrid le metiera una paliza espectacular al Barcelona porque venía de perder contra el Betis tres cuatro en el campo en el Camp Nou llega en el gol de Pelé ya que el partido acaba uno a uno al cabo muy brevemente Griezmann otro debas de las piezas claves de este equipo porque este equipo tiene dos galácticos tanto en sueldo como él estrellas unos el entrenador y otro es Antón Griezmann Griezmann no ha metido ni un solo gol en el Camp Nou

Voz 1 05:38 pero una pregunta de agua Jordi Marcos creéis que no puede ganar esta liga el Atlético porque no va a ganar en el Camp Nou o aun ganando en el Camp Nou no tendría opciones de ganarla convertir

Voz 0985 05:49 cuando en el Camp Nou se abre la Liga yo creo que el Barça tienen la butaca pero ganando el Atlético en el Camp Nou se abre la posibilidad lo que pasa es que no lo ves no no gestión porque Villarreal el partido de Villarreal creo que es un partido muy importante que demuestra una cosa no sólo te tienes así sino que Messi tiene la Liga en la cabeza es que esto es muy importante Messi tiene la Liga en la cabeza por lo tanto ya dijimos El Larguero que correspondió que aquel fue un punto de título Un punto de oro yo creo que al Atlético le está costando mucho sacarse de encima las tocada de la Champions hasta casa

Voz 5 06:24 Juventus si tú tu confianza yo creo que en cada depósito baño creo yo creo yo

Voz 1576 06:30 yo yo creo que tú tienes que tener una postura me parece lícito pero Blair no engañó

Voz 1 06:34 la gente no engaña a la gente todo es

Voz 1576 06:36 no es el ganador lo del Madrigal no es un punto de título porque si se pone a cinco puntos da igual que fueran cinco que fueran cuatro empatando uno ya le tendría el haber ganado Si gana en Barcelona el Atlético de Madrid ganando y empatando otro da igual que esté a cuatro o cinco por lo tanto no

Voz 2 06:52 el esquelético voy a ver a sus partido puede haber

Voz 1576 06:56 ha sido en lo anímico pero en absoluto es un

Voz 4 06:59 es fundamental hombre manco de Madrid capaz de ganar en el Camp Nou imponer cinco gana todos los partidos perfectamente porque no es campeón ganando todos partido no va por delante hemos llegado no no nos llega Antonio dice que el Barça creo pierda todo lo que ha perdido en treinta jornadas no te ya veré yo creo yo creo que es el Atlético de Madrid es capaz de ganar en el Camp Nou se pone

Voz 0239 07:21 cinco sería cinco en caso de empate campeón al Atlético de Madrid porque ganaría porque nosotros contáis algo la verás cuando interesa cuando era el Madrid eran doce más el golaverage ahora no escucho decir no si el Atlético de Madrid le al Camp legales

Voz 0985 07:34 confundido son trece más volverás

Voz 0239 07:36 bueno vale muy bien aunque no digo cuando se enfrentaron cuando se enfrentaron Madrid Barça ronda de la población el la ley contra el Atlético de Madrid resulta que no tiene desde el golaveraje el Atlético llegará al Camp Nou ha anunciado que tiene el dato certero el empate y el golaveraje luego

Voz 2 07:51 pero es verdad que tendría que hacer el Atlético Madrid ITER

Voz 0239 07:54 bueno yo creo que el Atlético de Madrid está capacitado si le gana repito el sábado al Barça en el Camp Nou

Voz 4 07:59 no

Voz 0239 07:59 en ganar los siete que le quedarían porque es un partido a la semana como dice Talavera V habría recuperado la amoral habría recuperado a casi todos los futbolistas quiero que estando

Voz 4 08:08 para no estaría uno e y creo que está capacidad

Voz 0239 08:10 lo Easy quedan siete partidos de Liga estás a cinco puntos el Barça pendiente de lo que pasa en la Liga de Campeones cuidado cuidado eh

Voz 2 08:18 no y sobre todo verdad a punto de Jordi lúdico pero

Voz 0985 08:25 pero seguimos muy interesante en en jornada treinta que es la que hemos superado la distancia del Barça con el Real Madrid Manu es de trece puntos y a esta distancia perdona en la misma jornada treinta delata

Voz 1 08:40 la verás en caso de empate la verdad eh

Voz 0985 08:43 la misma jornada treinta de la ciudad

Voz 1 08:45 tiene también trece en el amistoso con el debate le hoy es un pequeño punto a pie de página también la que ella vamos a pie de página tienes que tener solamente el debate poco esto perdona porque si sabemos que alguien difícilmente la puede ganarse el Real Madrid y por lo tanto es decir que nos

Voz 2 09:02 pero espérate que te lo pregunta vale Jordi te recuerda Telemadrid que has leído por el apunte de páginas Talavera

Voz 0985 09:09 eh

Voz 1576 09:11 no es que antes decía Marcos que es verdad que en en ganando en Barcelona ganan todos los partidos no sería campeón Atlético Madrid tendría que perder el Barça pero les recuerdo que no ha sido hace dos siglos sino en el dos mil dieciséis ya le recortó el Atlético de Madrid fueron ocho o nueve puntos

Voz 1 09:25 como nuestra Liga precisamente acaba aquella Liga más uno uno m pero no no no no no como aquel lo tengo casos

Voz 5 09:33 pero es que lo digo para que la gente los oyentes puedan ver con todo el partido esperen otros recursos

Voz 1576 09:40 segundos cuando el Barça no voy a prácticamente nada de las últimas jornadas si se pueden recortar y no es imposible en fútbol sea visto

Voz 4 09:46 pero no hay nada imposible eso es evidente que no hay nada imposible porque esa es la pregunta puede ganar el Atleti la Liga puede

Voz 2 09:52 pero iba a preguntar mansa más capaz de Madrid

Voz 1 09:56 no nos habla de sensaciones te puedo

Voz 1576 09:59 a ganar

Voz 1 09:59 de Romero y Talavera si el Cholo importante para marcando un poquito

Voz 0239 10:05 del compañero hoy los deportes

Voz 1 10:07 no pero para el equipo

Voz 2 10:10 la cosa que se haga un planteamiento va que va

Voz 1 10:19 Romero y Talavera creen que puede ganar la Liga Jordi Marcos creen que no ir los oyentes

Voz 1 12:38 pues veremos que se lleva el partido el sábado en el Camp Nou ahora vamos a ver quién se lleva el debate Jordi Marcos o Romero y Miguel Martín Talavera Juan Antonio muy buenas

Voz 15 12:47 hola buenas noches como estamos

Voz 1 12:49 bueno las cosas vamos a juicio vive mucho que envidia en un ratito espero invitarte de donde nos llamas

Voz 16 12:57 yo desde junio de Morata de Tajuña muy bien muy cerquita de aquí eres del Atleti del Barça de Madrid

Voz 17 13:03 pues no soy del Real Valladolid pues

Voz 16 13:07 tú sí que sabes el Madrid tú sí que sabes vaya vaya palo nos hemos llevado hoy pero bueno para que no sabían ayer desde que yo de unas a pero naciste en Valladolid no no estuve estudiando allí y lo quité la mili allí anda

Voz 17 13:20 bueno bueno bueno soy siempre siempre estoy

Voz 16 13:24 sí vamos a sufrir con el Pucela pero bueno a ver si nos salvamos al final salvamos

Voz 1 13:29 Dios teoría oye crees Juan Antonio que puede ganar esta liga el Atlético de Madrid sí o no

Voz 17 13:35 sinceramente no a mi me gustaría más que además la que yo yo creo que es imposible no

Voz 16 13:43 aunque dinero aunque gane en el Camp Nou es que es imposible cada una

Voz 17 13:47 a veces imposible me nada no pero bueno aunque han quedado aunque puede variar que también lo va a tener muy difícil como señor Messi se hacen de las suyas

Voz 16 14:00 José Antonio este año para lo bien que había eso que las cosas del pasado yo entiendo que era muy difícil pero ahora con bar poco más bajo

Voz 4 14:12 Marta

Voz 2 14:13 lo que he subido ahora para ganar este consideraban Romero buenas noches Robert hasta mal

Voz 1453 14:20 no no no no no me gustaría decir a Talavera que el Atlético de Madrid ganó una Liga en el Camp Nou con el empate a una Liga que mereció porque no había mar llega verbal bueno

Voz 2 14:30 mira que si hubiera habido bar a Romero igual había gana con diez puntos de diferencia

Voz 1 14:34 no me lo digo a Talavera te mando un abrazo tanto sintonía tiempo para los oyentes Juan Antonio de Morata de Tajuña que lo tiene claro ni aún ganando en el Camp Nou el Atlético lo ve capaz de ganar la Liga

Voz 16 14:47 un abrazo Juan Antonio sigue ahí en posición horizontal

Voz 1 14:51 escuchando el Larguero como debe ser gracias por llamarnos por escucharnos hola Juan

Voz 18 14:56 le hola Juan hola buenas noches buenas noches Juan Hidalgo muy bien y tú El muy lindos momentos escuchando muy bien de dónde lo llama Juan me refiero a Jordi Charlotte de Benicarló muy bien

Voz 1 15:12 ya ya ganado otras veces eh Juan tú

Voz 18 15:15 sí sí sí yo soy eh

Voz 2 15:19 cliente habitual destaca Jordi Martí ha dicho Alonso no

Voz 4 15:27 me acuerdo sí sí sí Pichi Alonso creo que nació en Benicarló hacia allí

Voz 18 15:31 sí sí que nació el verbo eh

Voz 1 15:36 pues nada eh Juan crees que puedes ganar esta Liga todavía al Atlético

Voz 18 15:40 no pero vamos no si se emite lo veo muy difícil eh yo estuve en Villarreal porque está ochenta quedó muy claro

Voz 1 15:50 muy cerquita tiempo

Voz 18 15:53 con una defensa pero tenemos a Messi sí que provocó la falta iba a iba Barco después es es un cañón ir se dotó el siguiera que está para para la palabra fue un resultado oí porque esto renacer viejos laureles paquetes ganar un partido aún tiene sustituto de último suspiro

Voz 1 16:18 yo lo tenía perdido eh

Voz 18 16:20 pues sí porque estábamos a cuatro dos ellos se que en en el minuto noventa exacto además que el tercero y un cuarto fueron unos lazos fueron unos jóvenes majísimo

Voz 1 16:36 que pase de Cazorla en carrera

Voz 18 16:39 cómo define el colombiano este es aquel un común ganamos que es imposible que no

Voz 1 16:48 del Atlético le ves ganando en el Camp Nou tampoco

Voz 18 16:50 buenos político este año ha sido muy irregular no obstante no obstante no juega como para no Hesse de Champions tendrá una semana cada

Voz 19 17:02 el partido y esto influye mucho

Voz 18 17:05 el parte una hubo pues unos partidos difíciles pero creo que vamos vamos a por todo eh me veo con fuerzas

Voz 1 17:16 Ali hoy con buen humor Juan muchas gracias por llamar por escucharnos un abrazo

Voz 0985 17:22 muy bien Jordi Bosch por Édith Juan me he quedado quedó Juan una curiosidad si me permites para segundos Juan tú como barcelonista tú crees que no va a Griezmann le va a silbar como crees que le va a recibir dime la respuesta corta la qué

Voz 18 17:38 división de opiniones muy bien que plebiscito un poco de eres tú

Voz 1 17:46 división de opiniones para Griezmann veremos a ver qué pasa

Voz 2 17:49 a Álvaro Benito los familiares de Jordi detrás

Voz 18 17:54 no soy soy socio del Barça

Voz 1 17:57 no se quede duda lo el punto dedillo de brillo de sensatez que tiraron con un abrazo Juan buenas noches y gracias por el voto hola Javi Javi hola

Voz 15 18:07 qué tal buenas noches como estamos en donde no sea más vendida de Mérida de algún equipo Barça Atlético bueno del Barça pues yo creo que vamos a poner tres pero no a Rachida es quién medido parroquia muy grandes de blaugrana bueno si crees que es imposible que gane el Atlético en la Liga

Voz 1 18:29 si no no la gana ni ni ni ganando en el Camp Nou

Voz 15 18:34 no es que lo voy a ganar

Voz 18 18:38 para tan pocos de nosotros ganando en el Camp Nou dos partidos setenta partidos

Voz 15 18:47 he jornada así como a perder tres en ocho claro

Voz 0985 18:55 sé que para cerrar el debate no es que tiene pinta de manitas hace esto Javi tiene pinta de manita

Voz 1 19:01 sí pues nada Javi lo ha dejado muy claro ya está gracias por llamarnos Javi de Mérida un abrazo pero la verdad es que hasta luego tres cero para

Voz 1453 19:10 Jordi esta ladera es verdad que no

Voz 1 19:14 a ver si te he visto crecido también esa primera frase en la que ha dicho Talavera aún saliendo empatar

Voz 2 19:20 con esa premisa fundamental después de un empate

Voz 1 19:24 al el minuto cero Un bonito Potito me voy a la cama con humor como hola José Manuel hombre José qué tal

Voz 16 19:31 yo a mi sí a José Manuel José Manuel y no yo

Voz 19 19:36 esto ya se Asturias patria querida buenas noches

Voz 16 19:39 cómo va como hoy en día

Voz 19 19:41 bueno pues ahí andamos como siempre por aquí andamos muy bien

Voz 1 19:43 pues nada gracias por llamarnos ahora mismo

Voz 19 19:46 a vosotros muy bien pues ahora sí

Voz 1 19:48 estamos aquí cree crees que el bar crees que el Atlético todavía puede ganar esta Liga

Voz 19 19:54 yo pienso que no hay yo en casa pues todavía porque no

Voz 16 19:57 sí

Voz 19 19:57 ya hombre claro totalmente totalmente al cien por cien pero pero no yo creo que más bien la mano al Barça

Voz 1 20:06 les ves ganando en el cajón o ni siquiera ganando ahora el calado

Voz 19 20:10 perdona digo que ganando en él

Voz 1 20:11 no o ni siquiera eso

Voz 19 20:14 bueno es que a un partido puede pasar cualquier cosa la verdad de otros pues puede pasar cualquier cosa yo es difícil apostar por unos Octavio apostar por ella

Voz 16 20:25 por un empate pero vamos que pase lo que pase el Barça gana la Liga

Voz 17 20:29 yo diría que sí

Voz 16 20:32 toda mi vida pues nada José Manuel lo vivido Ortín

Voz 19 20:36 bueno pues ahora que este acuerdo se de los las aquí en Asturias el lo que yo creo que lo tenemos que hacer por por luchar por ellos ahora se vuelven a subir a Primera

Voz 16 20:46 pues que os echamos de menos os echamos de menos dos tacos

Voz 19 20:49 no tengo una simpatía especial por ninguno de los subieron a Primera

Voz 15 20:53 a mí yo no iba vamos lo lo deseable ojalá tengamos eh

Voz 19 20:59 yo en cuanto a en cuanto a nivel nacional yo soy un bálsamo

Voz 16 21:04 muy bien pues nada Oye José Manuel de Asturias aficionado del Barça ni ir ganando el Atlético en el Camp Nou le da opciones para ganar diga madre mía cuatro cero hasta yo

Voz 19 21:13 hombre yo creo yo creo que es lo que te estoy diciendo que me parece blindada opinión que me parecía que y la pagan al vas a la impresión impresión

Voz 1 21:20 un abrazo José Manuel

Voz 19 21:22 ya puedo colgar en todas no puede colgar si tiene vamos

Voz 1 21:25 si quieres y no va a seguir escuchando la llamada gratuita al entre manos otro lo visteis era su casa usted está en su casa pongas es como uno quiera

Voz 19 21:33 hay vídeos que está no presentan también estarían también estaba escuchando una pues el radio

Voz 1 21:37 ah pues sí pues ya está pues no puede colgar y seguir escuchando queda el voto de Internet mucho lleva

Voz 19 21:42 me las tengo tengo que a ver si ahora se darme una vez más que jugáramos

Voz 1 21:47 pues qué suerte pues qué suerte porque hay gente que lleva llamando montón de tiempo que me dice lo mismo no me coge el teléfono no me llame pues muchos pues enhorabuena a asistir

Voz 19 21:56 a ver si hay mal a veces

Voz 1 21:58 seguro que sí sí sí sí no no cuelgue diste sino un acuerdo que usted aguante hasta el jueves que viene no se quejó un día puedes llamar a la radio pues hablas con Talavera con con Romero tú puedes llamaron dio por la tarde pues te coge Meana lo que sea charlar un rato

Voz 19 22:13 es eso ya quiere decir ya se lo dije a al al señor lo primero ya que vamos a los carruseles para el fin de semana que hombre yo también lo deseable una petición sí sí sí sí puedo estilo

Voz 1 22:30 ah erais los resultados de Segunda B más

Voz 19 22:32 no está

Voz 1 22:35 esto se lo decimos a Garrido para que lo repiten más veces lo repita ese los resultar de segunda B

Voz 19 22:41 es que no nos queda claro

Voz 1 22:43 bueno Escorial siempre Villalba esto también te lo va a decir es pillamos directamente no

Voz 19 22:47 los los dos pocas los vas pocas veces yo creo que cuando cuando hay cuando hay entrevistas Si hay una final de los partidos y ya se detiene ante mí es tiempo porque todas juntas esto claro claro

Voz 1 22:57 sólo le juntamos contábamos lo apuntamos y lo tenemos en cuenta José Manuel

Voz 19 23:02 pero eso eso yo pienso que en opinión de opinión y además mucho creo en hacer cuando haces un resumen final de la jornada de resultados de tanto el primero como el segunda hacer también hacer también el de la también porque hay hay mucha gente que quiere

Voz 1 23:15 o quizá en la ronda algún apunte también

Voz 19 23:18 el Summa pero más bien al final de los cardos

Voz 1 23:21 sí lo tiene claro

Voz 19 23:24 a su partido es que todavía se están jugando y claro no nos enteramos

Voz 1 23:29 efecto tomamos nota de su petición José Manuel un abrazo y gracias por llamar Ile pasaremos a resultas de la Segunda B más veces íbamos con la última llamada que llevaba cuatro cero y puede ser una manita domingo hombre domina

Voz 16 23:41 buenas noches buenas noches quiere usted de dónde nos llama vale mucho capital Valencia capital hombre quiere usted dar la puntilla a Romero y Talavera o no sé

Voz 18 23:52 claro que sí que no para

Voz 1 23:55 la que apuntilla el gol Aspada ya pala se han puesto las banderillas falta la espada

Voz 18 24:05 mira yo te digo la verdad yo soy del Barça pero mi segundo equipo del Atlético de Madrid pero que suceda es que yo lo juega la italiana muy cobarde ya entonces si viene a salirle al Barça a su baile marcó un gol al Barça te va metida atrás y el Barça logró matar en a jugarle de tú a tú también a que el Atlético no tiene nada que hacer

Voz 1 24:30 ya no se presente no

Voz 0985 24:34 vaya que sí

Voz 18 24:37 que aunque aunque el partido la Liga no tienen nada que hacer

Voz 1 24:41 bueno pues así que mi segundo equipo sí sí no no había anotado lo hemos notado que el contó el bar tape yo claro claro tal vez pues ha sido Domingo ha sido una espada dientes cambio pero era difícil verlo pero eso

Voz 1576 24:59 de hecho simplemente lo hemos cazado que tu primer equipo en Barça

Voz 0985 25:02 yo sí que te da tiene pues eso te das tú tendrás las tuyas domingo tendrá las suyas yo eso habrá que respetarle

Voz 1 25:08 domingo yo es domingo y una cosa y en la final de Copa Valencia Barça alguien el Barça Barça bueno lo tiene claro lo tiene claro un abrazo gracias por llamarnos

Voz 18 25:18 vale es decir algo a Jordi conmigo

Voz 1 25:20 el saludo un gran abrazo para ti es visca el Barça Domingo eh a la luego hasta luego en Internet y bueno como diecinueve por ciento si la puede ganar el Atlético ochenta y uno por ciento

Voz 0985 25:33 es me parece mucho tiempo