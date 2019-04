El Larguero: Hablamos con Radomir Antic y el debate de los jueves sobre LaLiga (04/04/2019)

Voz 1 00:00 pues acabó la jornada treinta de liga ya sólo quedan ocho sólo quedan ocho partidos para que termine esta temporada allí está todo por decidir uno casi todo y a ganar el sábado en el Camp Nou y echarle un poquito de pimienta a la lucha por el título que es lo que parece más claramente decidido depende lo que pasa el sábado el resto está todo por decidirse después de que hayan terminado

Voz 1375 00:56 los partidos de la jornada número treinta acaba aunque eso sí se van aclarando cosas acaba de terminar en Anoeta hace unos minutos el Real Sociedad dos Betis uno derrota de los de Setién que se queda décimo con cuarenta puntos ahora mismo a seis del Sevilla que marca la zona europea

Voz 2 01:13 a la Real Sociedad en una novena plaza

Voz 1375 01:16 muy cómoda con cuarenta puntos ha conseguido la victoria por dos goles a uno está ahí todavía Roberto Ramajo hola Roberto muy buenas

Voz 1825 01:22 hola qué tal mano muy buenas respira si la Real después de esta victoria dos uno aquí en Anoeta frente al Betis hacia cinco jornadas de forma consecutiva que no ganaba el equipo de Phil tres puntos de quince una muy mala racha pero hoy con mucho sufrimiento ha conseguido la victoria marcaba primero Juanmi Jiménez que ha hecho un partidazo gol y asistencia el mejor sin duda encuentro empataba en la segunda parte en un buen arranque del equipo verdiblanco tras salir de vestuarios con una muy buena jugada de Tello por la izquierda canales que en su segunda visita a Anoeta como jugar del Betis la vuelta marcaba la Real de Sergio Canales ir después ya Oyarzábal a falta de ocho minutos llevaba el delirio a las gradas marcando el dos uno que como bien decías le sirve de mucho a la Real porque se quiere subir al tren europeo en el que ya estaba el Betis para de aquí a final de temporada por lo menos porfiar las últimas opciones de luchar por Europa el equipo txuri urdin

Voz 1375 02:13 no se lo tengáis en cuenta canales e pueden chaval hombre desvío muy dio muchos días de gloria allí no se lo tengáis cuenta buen chaval pero en sino recupera Paco

Voz 1825 02:20 la selección y tiene dos veces ido recto

Voz 1375 02:23 o el cuerpo pero la regla Oyarzábal así que la Real con cuarenta el Betis con cuarenta la Real va hacia arriba el Betis va hacia abajo aunque los dos están con cuarenta punto pero luego vuelvo contigo si hay algún protagonista o alguna declaración de los jugadores y de los entrenadores en ese Real Sociedad dos Betis uno para que luego nos resumirá Roberto Ramajo que ocurrió ahí además se jugó a otras dos partidos el Sevilla le ha ganado dos cero al Alavés goles de Roque Mesa de Pablo Sarabia enseguida vamos a hablar con él vamos a ir a Sevilla para hablar con el jugador que ha marcado el segundo tanto el pero la marcado Roque como digo Roque Mesa

Voz 3 02:55 sí reconozco que llevo una estocada hoy

Voz 1375 02:58 no no me recuperaba no no os lo reconozco mayor no voy a negar porque estábamos jugando ese Leganés cero Valladolid cero y bueno pues un puntito tal y como está la cosa ahora mismo y pues fíjate imagínate gran puntito han dado cinco de descuento cinco en el noventa y cinco y medio porque había un saque de banda ha habido un cambio Cacho el Madrid en esos cinco minutos han marcado Carrie yo para el Leganés en el noventa y seis así que Leganés uno Valladolid cero el Leganés con treinta y nueve puntos que respira también casi casi definitivamente les saca diez puntos al Celta que es antepenúltimo IMI Pucela se queda ahí con treinta puntitos igual que el Villarreal uno por encima del Celta José Ignacio Torradijo hola muy buenas e han enseguida voy con tono y jóvenes que estaba ya porque ahora voy tomando Tornadijo eh Nos contaba lo que había pasado al final del partido donde Javi Moyano por cierto que había sido el que había entrado en el descuento al final ha sido expulsado porque ha ido a por el árbitro reclamarle a reclamarle de todo al colegiado aunque yo creo que el goles más que correcto bueno Leganés uno Valladolid cero con el gol de Carrillo en el noventa y seis enseguida vamos a tener también la previa del Barça Atlético de Madrid no se espera aquí en el Larguero Radomir Antic ex entrenador del Atlético ex entrenador del Barça vamos a charlar con él aquí en la Cadena Ser con Radomir Antic también por supuesto no encontrarán salté Ovalle y Miguel Martín Talavera la última hora de ese de ese partido tendremos a Ramon Besa haya Manuel Jabois como suele ser habitual los jueves para repasar un poco la actualidad futbolística tendremos debate como cada jueves si quieres participar ya puedes estar llamando gratuitamente al novecientos cien ochocientos la pregunta de hoy puede ganar esta liga el Atlético de Madrid luego después de lo que pase el sábado será más fácil algunos dirán que sí que ya te lo dije yo y otros dirán que no que ya te lo dije yo la pregunta es esta noche crees que todavía esta Liga la puede ganar el Atlético de Madrid sí o no o es imposible novecientos cien ochocientos teléfono gratuito del Larguero ya puedes llamar enseguida estarás eh en el debate con Antonio Romero con Jordi Martí con Marcos López y con Miguel Martín Talavera novecientos cien ochocientos ya están traicionando los teléfonos si quieres participar en El Larguero enseguida nos subimos en un ratito además de todo esto a recorrerte que Xavi Hernández Gabi Fernández han conseguido un título más en su carrera han conquistado la Liga qatarí tras golear con su equipo el Al Sadd por siete dos al Al Ahly enhorabuena a Xavi y enhorabuena para Gabi hay también estaremos en Pamplona donde nos va a contar Javier en la petición de sanción de Antiviolencia de doscientos mil euros dos meses de cierre del estadio por según dice Antiviolencia es una propuesta de sanción facilitarle presunta ante o darle entradas a miembros del grupo ultra in dar Gorri en el partido Unión Deportiva Las Palmas Osasuna repito propuesta de sanción de doscientos mil euros dos meses cierre del estadio El Sadar enseguida lo contaremos nos costará a los contra también Antón Meana la Tim ahora que nos va a traer que tiene que ver con la Supercopa de España enseguida Antón Meana que ya está aquí ha dejado Carlos en casa casi dormiditas es tanto no es tanto en allí y Carlos escuchando El Larguero y fuera del fútbol eh hay que hablar de una buena noticia para el Basque de español y es que además de Madrid Barça el Baskonia se ha clasificado para los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto así que tendremos a tres españoles Madrid Barça y Baskonia y eso que han perdido Javier Lekuona en Vitoria hola muy buena

Voz 0889 06:32 las qué tal buenas noches pues sí la verdad es que ha sido la leche porque madre mía el CSKA le ha ganado al Baskonia ochenta y dos setenta y ocho en ese momento nos comíamos las uñas pero es que posteriormente en Estambul el Efes ha vencido al Milán eso clasificaba al equipo vitoriano para el Top ocho para la siguiente fase para los play off de su Final Four no olvidemos que este años en mayo en Vitoria podía ser séptimo

Voz 1375 06:53 octavo dependía de otros cruces otras

Voz 0889 06:56 anchas otros partidos y luego el último pelotazo ha sido la derrota del Real Madrid con el Zalgiris por lo tanto el Olympiacos se queda sin opciones Baskonia otra vez con CSKA desde el día dieciséis de abril y con el factor cancha en contra

Voz 1375 07:09 Sala enhorabuena a Vitoria enhorabuena a Baskonia un abrazo Lecuona

Voz 0889 07:13 anoche Sao hasta luego se medirá como dice

Voz 1375 07:16 eh Lecuona al CSKA de Moscú los cuatro emparejamientos o los otros tres emparejamientos además de de ese CSKA de Moscú Baskonia serán Fenerbahce Zalgiris Real Madrid Panathinaikos Efes el Barça a partir del dieciséis de abril la Final Four recordamos en Vitoria del diecisiete al diecinueve de mayo yo todo esto en la portada Larguero ávido Liga no esperan seguida Radomir Antic allí en la Ser hablamos del Atlético Barça hay debate de los jueves esto es El Larguero en las

Voz 4 07:40 SER Piccolo celo

Voz 1425 07:48 ah no no felices dos tres

Voz 1375 08:12 Nos faltaba Roberto Ramajo que acaba de terminar el Real Sociedad dos Betis uno pero antes el otro equipo sevillano le ha ganado dos cero a Alavés del Pitu Abelardo un árabe es que sale de la zona europea a costa precisamente del Sevilla la Alavés ahora mismo es séptimo con cuarenta y cuatro el ser ya se pone sexto con cuarenta y seis empatado con el Valencia quinto y ambos a un punto de la Champions que la marca el Getafe con cuarenta y siete Santi Ortega muy buenas en Sevilla tal mano buenas noches con los deberes hechos y con Caparrós bueno con otro estilo con otro esquema con otras idea con mucha motivación son tres puntitos sigue en la pelea de la Champions

Voz 1375 09:29 vamos a ver

Voz 8 09:31 este equipo no tener ninguna señal de flaqueza yo creo que la temporada es extraordinaria un equipo como el Deportivo Alavés con el presupuesto que tenemos este salvado a falta de diez jornadas como ha sucedido estos para llenar el vestuario de champán ni jugadores están dejando la piel cada domingo o Mi cuerpo técnico no lo estamos dejando en cada día por entre el cada entrenamiento llegó la temporada es magnífica

Voz 1375 09:54 pues champán no sé a lo mejor hay que decir a Pitu Abelardo que está fracasando porque está séptimo con cuarenta y cuatro puntos el a la vez que es que es un milagro di di un milagro divino el milagro de los panes y los peces que lleva haciendo Abelardo desde que llegó al equipo a final de temporada pasada todo lo que llevamos de esta temporada ahora se pone séptimo porque porque porque sí o porque están ahí el Valencia y el Sevilla pero es que hay equipos como el Betis por debajo como el Athletic Bilbao como la Real por no hablar de Villarreal y Celta jugándose la permanencia que el Alavés este séptimo con cuarenta y cuatro a dos puntos de Europa José pero asegura que habrá alguien hay que usted dará de es que está el tal habla el Alavés esta estafa cuando esta cuesta abajo hombres un milagro lo está haciendo el pino

Voz 7 10:30 la rúbrica de los goles de hoy Roque Mesa hay is Arabia que volvía por cierto es pues hace que los partidos así que ellos han lea lados afirma los tres puntos que firma también el Sevilla en el día de hoy

Voz 1375 10:41 pues nada dos cero para el Sevilla el públicos Jairo contento con esos tres puntito sigue en la pelea por la Champions ya hablamos con uno de los protagonistas uno de los goleadores que ya anunciábamos en la portada del Larguero que está por ahí esperándonos con Pablo Sarabia buenas noches tal hola buenas noches enhorabuena hombre

Voz 9 10:57 muchas gracias muchas gracias cómo estáis ahí que que no

Voz 1375 10:59 no no arroja isla la toalla en la pelea por la Champions eh

Voz 10 11:02 no no nos encontrábamos está a tiro porque no está la cosa muy disputada pero hasta lo vamos a dar guerra hasta el final

Voz 1375 11:09 eh el rival crees que va a ser más el Getafe y el Valencia porque como está el Valencia Marcelino eh

Voz 10 11:15 sí sabemos que que atraviesan un buen momento pero pero bueno ahora mismo hoy en día pues también está el Getafe así que tenemos que tener más mismo respeto a los dos intentar cumplir con otros partidos que que es lo que hemos a esta hora de estará ahí arriba

Voz 1375 11:31 que resume el partido dos cero el primero de Roque Mesa al borde del descanso el segundo el tuyo que ya sentenciaba el partido que ha dado la tranquilidad en el ochenta no

Voz 10 11:39 si bien es verdad que hemos hecho una primera parte muy buena que hemos llegado en muchas veces pero pero bueno necesitábamos marcar un gol y bueno Roque lo conseguido buenos a Europa

Voz 1375 11:49 hoy ha cambiado mucho poco o nada

Voz 11 11:52 la eh

Voz 1375 11:53 con Caparrós con respecto a Machín no ha dado tiempo a coger ya lo la la las los los matices de cada entrenador os ha cambiado mucho con Caparrós

Voz 10 12:01 bueno es un esquema totalmente distinto más un cuatro cuatro dos

Voz 12 12:06 el martes jugábamos con con cinco defensas pero pero bueno nosotros nos estamos adaptando de verdad

Voz 10 12:12 que que en esta no mucho al jugadores y estamos intentando coger todos los conceptos para para sacar partidos como eh

Voz 1375 12:24 eh eh lo veis más como algo provisional a Caparrós o tenéis la sensación de que será el entrenador el año que viene o eso tampoco influye a vosotros

Voz 10 12:33 nosotros ahora mismo no estamos pensando en dónde queremos estar energía en el planteamiento de El día de mañana oí y nosotros tenemos que centrarnos deben en estas finales que quedan de aquí al lado han que termina

Voz 1375 12:48 la temporada oye con qué esquema estás más cómodo tú con el al de cinco atraso con el cuatro cuatro dos

Voz 10 12:54 bueno ahí en el esquema de la verdad que estaba más más cerca del área pero pero bueno no puedo andar con el de Caparrós que al final jugó

Voz 1375 13:05 en eso te iba a decir donde casi siempre está no dietas les diez asistencias que que que nota te pones a esta temporada qué balance hace ese tu temporada

Voz 10 13:13 bueno pues no está claro que está siendo buena pero pero lo que va a haber sobresalientes tienen Plantemos para

Voz 9 13:20 también fue eso sería la guinda

Voz 1375 13:22 oye la última renovación que es tanto los sevillistas esperando la noticia Haidar la respuesta cuando se va a producir

Voz 10 13:29 nosotros ahora estamos centrados en en acabar bien que como te digo el el objetivo prioritario la es lo que va a marcar la la temporada Hay de ahí pues ya tarea

Voz 1375 13:40 eres optimista siempre están para todo eso es bueno es bueno ser optimista osea estás más cerca de quedarte

Voz 10 13:49 bueno no sé si eso eso

Voz 13 13:52 ahora mismo que no para que me ronda la cabeza

Voz 2 13:55 no tardará mucho en saber lo que pasa a Sarabia con el Sevilla y el Sevilla

Voz 1375 13:58 con Sarabia hoy de momento enhorabuena victoria con gol tú yo iba a seguir peleando por la Champions un abrazo Pablo gracias chao hasta luego hasta luego dejamos el la el asunto de la renovación que es un tema casi tabú Santi a esto que demasiado demasiados está alargando la idea para para el rendimiento es verdad que lo ha tenido la lesión que está ausente pero pero ya tenía que estar renovado hace tiempo no

Voz 7 14:19 se alarga del verano pasado muchas conversaciones acuerdos casi cerrados pero al final no se ha concretado la presencia de Monchi yo creo que es el gran Lal la llegada de Monchi en el desatascador de todo esto y que efectivamente tú lo ha dicho no se va a tardar mucho en conocer la continuidad Sarabia en el el Sevilla eso es lo que piensan en el club para eso entre otras cosas han traído Monchi claro

Voz 14 14:40 el desatascador desatascador a ver si lo desatascar

Voz 1375 14:45 anti que te veo bien te veo ahí en zona Champions que así asignadas a seguir peleando

Voz 7 14:49 buenos ya tenía contando un abrazo

Voz 1375 14:52 de Ortega bueno Sevilla dos Alavés cero la Real Sociedad Betis uno Leganés uno Valladolid cero en el noventa y seis dieron cinco de descuento cuando vimos por el noventa y cinco casi medio marcó para el Lega mazazo para el Pucela que ve cómo se va de vacío en una jornada en la que bueno en el Villarreal sumó un punto el Celta suma un punto afortunadamente Valladolid el Rayo Vallecano perdió tampoco han sumado tres puntos ninguno de los que están por debajo el Levante perdió todo muy apretado José Ignacio Torradijo en Valladolid muy buenas hola qué tal mano bueno todavía todavía aquí todavía no estás en Valladolid no estamos volviendo de camino no porque ya había pues nada vamos rapidito se oye vaya vaya enhorabuena al Leganés lo primero lo primero enhorabuena danés que que suma treinta y nueve puntos prácticamente se salva pero cuando te viene cuando te viene mal dadas te vienen mal dadas eh

Voz 15 15:47 sí la verdad es que ha sido un palo no porque la forma en la que perdió el Valladolid es es dolorosa no más que por el punto que es muy importante en sí pongo por ver cómo se llevado remando hasta el minuto noventa y cinco y en el noventa y cinco y treinta segundos en la última acción del partido pues te llega ese remate de cabeza de Carrillo que ha quedado tocado no

Voz 1425 16:07 la verdad es que ha caido mal tanto descuento no paro

Voz 15 16:09 ese excesivo han vivido dos atracciones el no ha sido muy rápidas y no ha habido un cambio que ha salido Moyano

Voz 1375 16:15 Borrás claro oros casi pero se has sido tú muy rápido

Voz 15 16:18 qué Óscar Plano estaba prácticamente en el círculo central tal del que es un poco exagerado dejar cinco minutos y medio y ha sido que da cinco segundos para el noventa

Voz 16 16:27 sí cuando aparcado Leganés y bueno el balón

Voz 15 16:29 qué ha quedado muy tocado disgustado por la decisión arbitral hay que reconocer que no ha estado viene la segunda parte del Valladolid

Voz 1375 16:35 no no es un partido ha estado bastantes

Voz 15 16:37 el ojo pero en cualquier caso pienso que lo más justo hubiera sido un empate que hubiera venido bien hablado Sergio González en sala

Voz 13 16:44 sí que ha dicho ha indicado un poco bueno pues si el Valladolid

Voz 15 16:47 está siendo la especie de conejillo de indias o banco de pruebas con el bar con los descuentos y opinaba así el técnico

Voz 17 16:53 no he dicho que parece que somos el banco de pruebas hecho porque habían robado más de cinco metros el suponen cinco minutos no a partir de ahí me explica lo que te explica o no como lo que añadió me me treinta segundos más porque mi cambio en encuentro no cuando es que hay que lo lo hacen a nosotros yo creo que nunca más se supo hacer no dato que nos sentimos así no sentimos que somos en banco de pruebas que todo avanzando a medida que vaya lleva pasando bueno no pasa nada no al final pelearemos contratado lucharemos contra todos estamos ahí vamos a intentar bueno mantener una temporada

Voz 15 17:20 pues ahora recuperarse del del golpetazo modal Illa P I con el Villarreal empató a puntos un punto menos el Celta y el domingo ni más ni menos que el Sevilla Madrid este Horrillo aunque el Sevilla ojo perdió en Huesca perdió en Villarreal y perdió en Vigo hay quien piensa que no va a ser menos

Voz 1375 17:35 no se les están dando bien los equipos de la zona baja bueno está por ahí Javi Moyano que ese es uno de los capitanes de equipo y que ha sido protagonista en ese tramo final cuando sea cabreado con el árbitro luego lo han echado bueno ha entrado en el en el en los últimos minutos del partido ya hola Javi muy buenas

Voz 1425 17:50 hola buenas noches pues eh buenas noches

Voz 1375 17:53 algo no

Voz 1425 17:54 se se ha tocado a color

Voz 18 17:58 oye entre sí sí oye

Voz 1375 18:00 a ver por dónde vais

Voz 1425 18:02 pues no hemos porque hay compañeros que no OPI pero ya está aquí

Voz 1375 18:09 pues nada enseguida sale el autobús de vuelta para para Valladolid va a ser un viaje en el que imagino que esa esa jugada no se va de la cabeza no todavía

Voz 1425 18:17 pues sí hay mucha manera ahora mismo muchas maneras de defenderla muchas maneras de sobre todo mentalmente no de de ponerle solución esa jugadora pero lo que está claro es que ya no se puede volver hacia atrás no lo que ha pasado ha pasado ahora mismo hay decepción por como como como ha sucedido oí lo único que nos queda por pensar cuanto antes en el partido de domingo que es un partido muy importante sobre todo que juegan en casa

Voz 0614 18:45 así el noventa hay noventa y dos no creo asentado tú en el

Voz 1375 18:50 sí ha habido noventa y tres yo creo que por eso añadido treinta segunditos a los cinco dado ya ha dejado estando yo creo eh porque ha habido un saque el balón Sally de banda la última la última pelota sale demanda que estábamos viendo luego repetido sale te sale por la línea lateral justo cuando estamos en el noventa y cuatro cincuenta y siete segundos todavía no llega al noventa y cinco saca de banda en Leganés pero claro yo creo que entre que el saque de banda se ha producido antes del noventa y cinco hay que dejarlo y que además hemos hecho ese cambio en el Valladolid que ha centrado tú pues ha dicho Bono dejó treinta segundos pues treinta segundos que llega al gol

Voz 1425 19:23 sí bueno yo me en primer momento ya cinco minutos me parece un excesivo no porque yo creo que los cambios rápidos en el partido no había pasado prácticamente nada sigue verdad analizar doce jugada pero han sido no muy rápida porque eran

Voz 18 19:38 era muy clara Illa el el hecho de añadir cinco minuto

Voz 1425 19:43 pues bueno creció un poco excesivo pero bueno una vez que ya han añadido y hay que jugarlo hay que trabajar

Voz 13 19:49 pero yo realmente no

Voz 1425 19:51 contra eso no puedo hacer nada pero yo creo que lo que pasa a partir de esos cinco minuto

Voz 16 19:56 que no sirva como excusa a nosotros

Voz 1425 19:58 no no estamos agarrando nada pero hablando de esa jugada pues sí que ya parece que está además no hay un saque deban nació ha ido jugador que encara a Nacho

Voz 13 20:10 un centro y se produce algo

Voz 1375 20:12 sí que invitan a sacar de banda cuando se cumplen veinticinco tampoco pasa nada pero claro antes no hubiera pasado nada luego terminar el partido te vas a por el árbitro oí no sé si te preocupa algo de lo que pueda poner en el acta porque te saca una amarilla primero pero luego te has alejado del has dicho no sé qué ITA saca otra ahí te manda a la a la caseta no

Voz 1425 20:30 no pero no no me ha llegado a superar la la Roja no

Voz 1375 20:34 no te sacado la segunda no no no no he sacado

Voz 1425 20:36 pero la amarilla porque yo lo único que en principio no digo que le pidió era que me enseñara lo que habría lo que llevamos de tiempo añadió porque en el marcador no se veía pues no me lo ha enseñado entonces bueno hay una especie de una tensión justo en ese momento ha pitado el final del partido iba a pedirle de alguna forma explicaciones Pinter entendiendo yo que era una jugada que parecía que estaba totalmente fuera de tiempo

Voz 1375 21:02 partida claro y qué le has dicho

Voz 18 21:06 Helena me dice que que

Voz 1425 21:09 añade algo más de tiempo por el tema de de la sustitución cuando yo creo que es algo que que jamás se hace no es una nueva situación poco atípica yo no no no recordaba que se añadiera sobrero añadido doce bueno nos ha pasado a nosotros otra otra situación nueva que que sufrimos que Diarra poder

Voz 13 21:30 no te he dicho no a pensar en el partido de su partido en el puerto de casas

Voz 1375 21:34 estábamos pendientes del acta del partido que de momento no está todavía no está el acta el partido por por ver qué había pasado porque el te has sacado la amarilla y luego cuando cuando tú te al hijas él se echa la mano al bolsillo pero pero justo ya no se ha visto en el plano entonces como el partido ya estaba termina porque estaba yendo todos a la caseta ha quedado la duda de si te habría sacado la segunda notables acabó pendientes del acta pero todavía no ha salido el acta a ver si sí sí refleja una cuestión más de lo que pasa al final del partido en cualquier caso El vestuario tocado pero pero hay que seguir quedan ocho partidos Javi

Voz 1425 22:04 no me presupuestos no sólo una situación que estoy seguro de que cualquiera dos equipos que están por detrás de todos se cambiarían ahora mismo no son ocho jornadas que tenemos en casa hay cuatro equipos por detrás nuestra no a partir de ahí todo lo que pase dependerá de nosotros de lo que seamos capaces de hacer y no queda otra cosa que que empezar por el por el partido del domingo no pensar en en ese encuentro recuperar lo antes posible a los jugadores que estén tocado los que había en juego

Voz 13 22:33 sí ya pensar en eso no pensar en que somos capaces de conseguir un resultado positivo que ha dicho Ronaldo

Voz 1425 22:40 nada no hemos podido no hemos podido hablar con ella porque la verdad es que es que había mucha tensión un al para el partido y nada hablaremos durante estos días

Voz 1375 22:49 el partido vamos Moyano eh vamos arriba eh vámonos que hay que estar en primera el año que viene por supuesto no queda otra estaremos un abrazo Javi pues nada hasta luego chao capitán de el Real Valladolid

Voz 19 23:00 Diez Javi Moyano que que ha visto cómo se dejan ahí los tres puntos en en Leganés se vuelven

Voz 1375 23:07 vacío para casa pues a pensar en el Sevilla torno allí de esos ocho partidos cinco en casa que no deja de ser una ventaja al Pucela

Voz 13 23:13 sí sí por ejemplo Villarreal tiene cinco fuera yo el y cinco en casa pero tienes

Voz 15 23:17 aprovecharlo porque está siendo el peor local de la Liga tiene por fin que empezar a dar un golpe encima de la mesa en los encuentros como local habrá dinero seguidos Sevilla y Getafe son dos oportunidades dos rivales duros pero dos oportunidades para sumar y para intentar pues coger un poquito de ventaja si el Valladolid no gana ninguno de estos dos próximos partidos creo que se va a complicar mucho su futuro en Primera en cambio sí aprovecha estas dos jornadas puede dar un paso hacia adelante importante y otro aspecto va a recuperar jugadores porque ha unido encuadre ha tenido que traer a tres jugadores del filial ha debutado un chaval Waldo estaban salí Suu está Miguel también del Promesas en el en el banquillo le faltaba Borja le faltaba en ese final faltaba Anwar bueno un montón de jugadores Toni que sigue lesionado y bueno voy recuperando

Voz 16 23:59 gente así que bueno la pelea va a ser dura eh

Voz 13 24:01 Valladolid todo lo que viene

Voz 15 24:04 por delante y bueno pues saber que al final sí

Voz 13 24:06 la porque uno más que acompañar no me parece que están peor esa bien bueno exacto al Rayo claro

Voz 1375 24:12 hay del cuesta pues nada un abrazo a Tornadijo

Voz 13 24:15 el viaje buen viaje en lo que queda de viaje

Voz 1576 24:18 son cinco los minutos que faltan para las doce de la noche Nos vamos enseguida a la jornada

Voz 1375 24:24 sábado que empieza la XXXI ya termina hoy la treinta pero el sábado empieza ya a la nueva jornada y tenemos ese partidazo Barça Atlético Madrid enseguida nos vamos ahí a conocer la última hora de los dos equipos ya charlar de fútbol con con el que fue entrenador del Barça y del Atlético con Radomir Antic pero antes os contaba en la portada El Larguero que Antiviolencia ha propuesto sanción para Osasuna recuerda lo que el pasado domingo Pablo Pinto contaba en esa en esa sección Carrusel Confidential dentro el Carrusel Deportivo Dani Garrido que habitualmente hacen cada domingo Antón Meana hay y Pablo Pinto este domingo estaba Pablo eh decía ya que desde dentro el movimiento e hincha indican que hay clubes visitantes que demandan un listado al equipo local con el nombre y el DNI de los seguidores que se desplazan a ver un partido pero en el torno al final nadie comprueba que listados sea cierto eso lo contaba en Carrusel Confidential Pablo Pinto este pasado domingo los aficionados algunos considerados ultras violentos aparecen en las listas con nombres ficticios por lo que su nombre real no aparece luego en dichos registros y así pues pueden acceder al estadio en teoría sin ningún tipo de problema bueno era una información que de alguna manera puede tener algo que ver con esto denuncia Antiviolencia no sé si la Unión Deportiva Las Palmas pidió una lista a Osasuna diciendo eh nombres y apellidos de los que van a venir pero el caso es que en el partido Unión Deportiva Las Palmas Osasuna

Voz 19 25:46 y entraron miembros del

Voz 1375 25:49 grupo ultra inundar Gorri con ocasión de ese partido jugado el pasado dos C de enero eh Antiviolencia lo que pides sanción de doscientos mil euros dos meses clausura del estadio el Sadar está Javier Laquidain en Pamplona hola al aquí muy buenas qué tal Manu muy buenas noches como todo en Pamplona

Voz 15 26:07 hombre pues la verdad que primero cuando por sorpresa porque desde luego que se ha enterado el Club Atlético es un a través de los medios de comunicación nadie ni Antiviolencia ni la liga se ha puesto en contacto con Osasuna para comunicarle esta propuesta de sanción de la que entienden que

Voz 16 26:22 además pues no se le mide como a otros

Voz 15 26:24 es con el mismo baremo porque claro se habla de doscientos mil euros de multa del cierre del Sadar para los próximos dos meses en Osasuna niegan que se haya facilitado esa sentadas a ningún miembro de inundar Gorri porque lo que dicen es que está todo regir tras todos los desplazamientos todos los seguidores que reciben entradas están registrados y que dentro de ese listado de la lía o de la Policía Nacional pues no había ninguno de esos que recibieron las entradas con prohibición de acceso a recintos deportivos por lo tanto entienden que el club ha obrado pues como deben y a partir de ahí no entienden este tipo de de sanciones tan fuertes con respecto a otras que pueden recibir otros clubes apercibimiento y demás

Voz 1375 27:08 bueno también a al estadio Sadar han entrado grupos han llegado grupo las que no tenían que haber entrado no

Voz 15 27:15 y sobretodo también por las formas porque como por ejemplo los seguidores del Zaragoza

Voz 13 27:21 están las imágenes de televisión

Voz 15 27:23 en que el atestiguan y sobretodo que había ahí dentro de esos cien seguidores de del Zaragoza que llegan a Sadar varios que tampoco concordato en esas entradas con las que tenían por lo tanto como ha llegado esas entradas a esos seguidores por lo tanto aquí no se entiende que a Osasuna se le proponga ese tipo de sanciones tan fuertes y a otros clubes pues parece que no sé

Voz 18 27:47 haga pues se de la misma forma

Voz 15 27:49 con el mismo baremo por eso pues no se explican Osasuna porque esa inquina con el conjunto

Voz 16 27:54 el ojillos repito es una

Voz 1375 27:57 propuesta de sanción de Antiviolencia que muchas veces quedan en nada de lo cual me parece lamentable porque se pasan por el forro las propuestas de Antiviolencia sigue este órgano para denunciar este tipo de acciones pues que al final vale para algo sí sí lo que hace es proponer sanciones y luego casi nunca pasa nada pues pues pues siguen abiertas las puertas para todo el mundo también entiendo que es difícil controlar como acceden estos ultras y sobre todo quién ando llegan al torno en el estadio del equipo rival en este caso deportiva se confirma Si el nombre de ese tal el miembro de gorrión no está en la lista

Voz 1576 28:39 la de la gente que le ha pasado de Osasuna a la Unión Deportiva Las claro

Voz 1375 28:44 no sé de qué manera pero y llevar el control acabo que con otros métodos porque este sinceramente no no sé si acaba de convencer a a los clubes no Osasuna lo que dices yo no le he vendido las entradas de los árboles eso es lo que dice Osasuna Javier

Voz 15 29:01 sí esos lo cierto es que mientras

Voz 1375 29:03 la Unión Deportiva Las Palmas y lo tienen prohibido claro Antiviolencia lo que dices sanción a Osasuna que dio las entradas pues no sé alguien tendrá que investiga quién dio las entradas como llegan a este grupo o a otro pero que hay que hacer es prohibirles la entrada a los estadios a todos a estos y a todos los grupos ultras como pasaba el otro día en el en el Metropolitano

Voz 19 29:23 los que querían negarse a entrar para no

Voz 1375 29:26 Mari porque están enfadados porque quieren reunirse con los capitanes pediría explicaciones a la directiva y no sé qué pero pero no se han dado cuenta ya en qué año estamos sino Chris entrar al campo digo no digo eso se digo todos sino que hizo entrar al campo por estáis enfadados lo que hicieron es al final lo que provocarles que les pitar al resto de la grada del Metropolitano pues eso eso es lo que está afortunadamente imponiéndose en el fútbol español y toco madera eh que todavía no podemos cantar victoria pero que no queréis entrar al cabo estáis enfadados o la o la curva no sé quién lo grupo es que no digo uno porque son todos es que meto a todos que no queréis animar pues no Nymex el al campo pues no vaya sino que el fútbol va a seguir con vosotros sin vosotros probablemente mucho mejor sin vosotros mucho mejor que queréis animar Ponant seis Si el fútbol no se ha hecho para que vayan a animar determinados personajes el Papa para disfrutar del fútbol Silvana la grada porque entre innovan porque no entre vamos problema ahora exigir reuniones con los capitanes con los directivos un abrazo Laquidain un abrazo mira te hasta luego las doce y uno una menos eh Canarias vamos a hablar del Barça Atlético de fútbol creo que hay que hablar

Voz 1375 35:18 la banda con Kiko Narváez con Gustavo López con Jordi Martí con Marcos López narración con yo estoy aquí con Talavera que partido que va a ser el que diga si hay Liga osea acabó lo que sonaba ésa es la pregunta del debate puede ganar todavía esta Liga al Atlético de Madrid novecientos cien ochocientos teléfono gratuito para el debate con Jordi Martí con Marcos López con Romero y con Miguel Martín Talavera en el novecientos cien ochocientos teléfono gratuito lo de las ir para el debate nos vamos a hablar de sepan tiro pero cierro en Anoeta que hay mensaje han dejado los técnicos de Real Sociedad Betis después del dos uno en San Sebastián Ramajo sport

Voz 1825 35:50 Partes I feel aprovechado la victoria para volver a R

Voz 1375 35:54 acordar que si alguien aquí en Donosti pensaba que le

Voz 1825 35:57 la Real no tenía opciones de Europa en lo que resta de temporada sedes quitado con esta victoria importantísima frente al Betis y Quique Setién ha dejado muy claro que para él la derrota hoy aquí Anoeta es injusta y que su Betis también va a luchar por Europa

Voz 31 36:11 el equipo ha demostrado que que está vivo que quiere sino no no hubieran hecho el partido que han hecho hubiera notado cómo han acabado desviado los jugadores están con con ganas con ilusión e lo hemos celebrado como como se merecía no queda otra que pensar en el siguiente veinticuatro puntos hijo dándonos mucho

Voz 1372 36:28 no creo que merezca es que hayamos mereció la derrota no queda nada más que sobreponerse es verdad que metemos a otro equipo ahí en la lucha por Europa y que hay se reducen un poco las posibilidad

Voz 1375 36:39 bares pero estaremos ahí seguiremos

Voz 1372 36:41 trabajando y seguiremos pensando en que vamos a entrar

Voz 1825 36:44 un dato Manu muy rápido de la intensidad del partido de esta noche del sufrimiento de larga para ganar al Betis Diego Llorente Juanmi y allí en Muñoz han terminal

Voz 0239 36:53 lo con problemas musculares el partido y son duda para el encuentro del próximo domingo frente al Celta

Voz 1375 36:58 pues hala mañana más y mejor un abrazo un abrazo mano Avon hasta luego agur dos una la Real cerramos definitivamente hay en en Anoeta si pensamos en ese Barça Atlético de Madrid son ocho puntos los que les saca el Barça sigan el Atlético se pone a cinco cómo llegan los dos equipos anti gay en Barcelona muy buenas qué tal bueno muy buenas por ahí Miguel Martín Talavera también o la tala muy buenas qué tal Manu es enseguida vamos a charlar con Radomir Antic ex entrenador del Barça y del Atlético de Madrid enseguida vamos a escuchar también aquí a Enrique Cerezo

Voz 3 37:30 pero Santi y cómo llega el Barça de Valverde pues desde antes del partido contra el Villarreal es decir

Voz 0889 37:38 desde antes de dejarse puntos del equipo hay la sensación de que el sábado la Liga sea cada que sólo van a tener que contar los días para convertirse en campeones ya el objetivo en El Vestuario desde hace varios días es ese finiquitar la Liga

Voz 32 37:54 hoy me cuentan que ha habido muy buen rollo muy buen ambiente en el

Voz 0889 37:56 entrenamiento pensando en este partido vital contra el Athletic de le ha hecho parte del entrenamiento con el grupo por primera vez hoy en principio Valverde no va a arriesgar con el vamos a ver cómo va el entreno pero no que a Pinto llega no lo tiene pintaba no hice habla mucho estos días en Barcelona sobre cómo a recibir al Camp Nou a Griezmann e sobre todo lo que se habla Griezmann si Griezmann no si el Barça volvería ficharlo por lo tanto a una especie de plebiscito también en ese sentido para ver cómo el camino recibe a Griezmann

Voz 13 38:27 no me recalcan desde el vestuario que ellos

Voz 0889 38:29 Nos a esto y que lo importante es darle un golpe definitivo absolutamente definitivo a la Liga

Voz 0614 38:35 cuando el partido

Voz 1375 38:38 el Barça con con esas novedades y en el Atlético en esta plaga de lesiones y sobre todo todos Talavera pendientes de de Morata de si juega si se infiltra signos infiltra cómo lo ves

Voz 1576 38:49 pues la verdad que yo creo que van a jugar los dos yo creo que va a tener más complicado pero que dio Costa hay que Morata van a forzar iban a estar en en Barcelona porque es un día para forzar pero sí fíjate qué mala suerte antes las lesiones se centrarán todas en la en la retaguardia en defensa parece que ahora todos los problemas ante el partido más importante de la temporada en Liga pues es en la punta de ataque recordemos que digo se retiró en el descanso del partido de Mendizorroza frente al Alavés había marcado un gol había estado muy activo pero sintió molestias en la parte posterior del muslo le hicieron pruebas radiológicas se descartó que tuviera lesión muscular que tuviera rotura

Voz 29 39:23 pero buenas al molestias y con antecedentes

Voz 1576 39:25 Diego pues hay que tenerlo entre algodones hoy ha librado el equipo pero ellos han trabajado han seguido con los recuperadores y algo parecido le pasa a Álvaro Morata vino de la selección tocado en un tobillo sufrido frente al Girona el otro día un golpe de una torsión tiene tenía el tobillo como una J ir bueno pues Colón los recuperadores con los fisios iba a apurar hasta última hora yo creo que va a estar seguro veremos saber en qué condiciones el que parece que lo tiene más complicado es tomarle es Thomas le amén hombre de ataque hombre importante se lesionó en Mendizorroza tiene un problema muscular el si tiene lesión y son muy pocos días para que pueda estar en Barcelona el sábado

Voz 1375 40:03 si tuvieras que apostar apostamos por Costa y Morata

Voz 1576 40:06 sí no sé si iban a ser yo creo que los dos teniendo problemas no creo que apueste por el tridente Simeone odiada como te digo ya ha dado el día libre mañana trabajará pero no creo que ponga los tres de inicio sobre todo porque si alguno se resiente puede que se guarde a uno para la segunda parte pero en principio yo creo que los dos van a estar en la lista de Barcelona

Voz 0614 40:25 bueno en esta previa del paro

Voz 1375 40:27 pido algo que suele ser casi habitual Enrique Cerezo

Voz 0614 40:30 pues no suele hablar con con algunos medios en Cataluña en la previa del Barça Atlético de Madrid ya elegir

Voz 1375 40:37 en la Cadena SER para para dejar algunos titulares en el que dio Valle hablando de Griezmann hablando del Barça bueno cómo está el presidente del Atlético le ha preguntado

Voz 0889 40:45 eso Iker en el que uvas de cerca Cataluña las opciones que hay reales de que fiche Griezmann por el Barça y la respuesta como mínimo

Voz 29 40:54 pido curiosa manos escucharla por Calvo coleguita

Voz 0889 40:57 pero bueno así no me fastidie

Voz 13 41:00 cómo le va la marcha e dinero e como todo nuestro dinero no será por dinero

Voz 7 41:04 el Atlético tiene vienen a Messi

Voz 1375 41:07 compran lucrar

Voz 13 41:08 no yo yo es que tiene ganas de calentar el el el el partido e a como saben lo sé yo lo sé cómo enriquecer lo sabe quién les voy a tirar por Griezmann dice yo me adelanto y tiro por Messi no vale porque no sin es posible yo creo que sería un buen tándem been Sigrid eh

Voz 0889 41:27 diciendo que igual fichaba a Messi cuando le han preguntado con Griezmann la cláusula de setecientos millones de euros así que

Voz 1375 41:36 a la dejan en ciento veinte en verano no es como la alegría Matilde Pérez

Voz 0889 41:41 cinco creo cuanto seiscientos noventa y cinco coma

Voz 1375 41:43 a Jose a la de Messi setecientos pero todo el año no no no baja ciento veinte a partir de julio bueno también ahora también habla del Barça

Voz 0889 41:52 sí porque ha sido muy diplomático esta si cuando le han preguntado por la final de la Champions dice Enrique Cerezo que él quiere que gane la Champions el Barça Wanda

Voz 1375 42:03 te digo pues veremos colaboró Xavier dentro de poco no

Voz 13 42:06 el el el estudio es nuestro pero la competición no me entiendes pero que te quiero decir de que si no fue no estamos con el Barça oiga sería un orgullo que un equipo español levantase la Copa de Champions en nuestro estadio con lo cual me parece una cosa fantástica para todos y sobre todo para el deporte español

Voz 1375 42:23 pues quiere que gane la Champions el Barça el Atlético pues que lo hagan el único equipo español que está en la competición tú Talavera o no

Voz 1576 42:32 eh bueno pues la verdad es que no está tu equipo es que estés