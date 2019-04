Miki Núnez, representante de España en Eurovisión, canta 'La venda' en El Faro

Voz 1 00:00 buenas noches Mara tú eres eurofans

Voz 2 00:02 yo desde que era pequeño desde que era pequeño

Voz 1 00:05 lo sabes prácticamente todo de Eurovisión mi primera pregunta para Times hace cuánto que no ganamos Eurovisión

Voz 2 00:12 este año cumplimos las bodas de oro cincuenta años que no ganamos Eurovisión es décimo triunfo el de Salomé con Vivo cantando que se celebró precisamente en el Teatro Real de Madrid

Voz 1 00:20 fíjate estábamos hablando antes de comenzar el programa de cómo se ha transformado Eurovisión para bien es verdad que estamos acostumbrados a perder a estar casi entre los últimos sin embargo hay muchísima gente que ha recolectado con el festival de Eurovisión

Voz 2 00:36 bueno el festival de Eurovisión ha conseguido conectar con el público joven y sobre todo ha conseguido conectar con ese público que le gusta la música que le gusta ir precisamente a festivales no porque cuando vas Eurovisión los que visitan las ciudades se tiene una semana como el que va el festival de aún festival de música Rock no pues en este caso el festival de Eurovisión se lo toman así porque aman realmente el festival son los chavales jóvenes los que los que van o mayores como yo que con cuarenta me lo hago casi todos los

Voz 1 01:04 es Álvaro tenemos una sorpresa para los oyentes de El Faro esta madrugada quiero que la presentes tú después seguimos hablando de algunas cosas que quiero preguntarte sobre el festival de Eurovisión pero qué sorpresa nos has traído

Voz 2 01:17 bueno pues hemos conectado a un ratito con el representante de este año de Eurovisión Miki Núñez será el que no represente en Tel Aviv en Israel con la canción la venda la canción de la pegatina está en los ensayos de lo que va a ser eso la actuación de Tel Aviv el próximo diecinueve de mayo y hemos sacado cinco minutos para que hable con nosotros

Voz 3 01:36 Vicky Núñez qué tal buenas noches hola buenas noches nada bien

Voz 1 01:40 Eva Alfaro este programa que hacemos de madrugada enhorabuena por lo que te toca

Voz 3 01:44 muchas gracias cómo lo ves lo del Festival de Eurovisión

Voz 4 01:50 oye pues yo lo veo genial lo único como gran evento gran escaparate gran momento para hacer que la musica mediterránea como es la venta sería conocer

Voz 3 02:03 te apetece el reto

Voz 4 02:05 me apetece muchísimo la verdad es que tengo muchísimas ganas decía te digo que si no tuviese muchísimas ganas todo el curro estamos dando no sería posible

Voz 2 02:15 cuando en esa final Miki dieron tu nombre idea de repente sentiste que ya era cierto que veis a ir a Televisa a Tel Aviv todo un equipo no dentro el miedo y al día siguiente dijiste la rueda de prensa mejor voy a decir que no

Voz 4 02:29 no no que me lo tomo con muchísima filosofía relativizan dos sobre todo muchísimo voy a dar lo mejor de mí desde el primer momento se es Mao una un evento en cuál te lo tienes que pasar genial disfrutarlo y hacer que los demás se lo que tú ojalá sólo tiene que yo

Voz 1 02:49 Mickey hace cincuenta años que no ganamos Eurovisión la última vez fue con Salomé con el Vivo cantando vosotros cuando vais a Eurovisión Weiss pensando en ganar o tenéis como asumido que hace mucho tiempo que ya estamos un poco a la cola

Voz 4 03:03 mira eso es una competición entonces cuando te presentas una competición obviamente que lo importante es participar pasarlo bien compartir pero ya que vamos a intentar ganar sean yo voy a dar el máximo de mí para intentar quedar en la mejor posición posible sino ganar quedan los puestos pues los más arriba

Voz 1 03:23 oye Miki yo creo que no solamente es la puesta

Voz 2 03:25 la escena y la canción yo creo que ya el jurado tiene en cuenta todo incluso el público es una semana en el en la que tú eres embajador un poco de España allí en Tel Aviv ya que cuidar todos los detalles el inglés las ruedas de prensa vas bien preparado que tiene sólo veintitrés años

Voz 4 03:41 yo creo que sí yo llevo un equipo a mi lado que son fantásticos entonces me ayudan muchísimo pero bueno yo sea las miles bien hecho yo era profesor de inglés donde está la Academia refuerza el entonces incluso dormido hablar con la gente normalmente también se me da bien porque no tengo mucha vergüenza es relativamente entonces yo creo que todo eso está bastante cubierto

Voz 1 04:05 Miki para terminar mira este programa lo oyen decenas de miles de personas muchas de ellas se animan a cantar por la noche de madrugada yo te voy a pedir que nos tararea un poco de la canción que que se nos va a meter a todos en la cabeza y que vamos a estar cantándola de aquí al festival seguramente mucho tiempo después del festival

Voz 4 04:26 venga venga tanto estoy va la venda

Voz 5 04:30 yo no juego

Voz 4 04:34 la alegría la venda

Voz 6 04:36 ah yo

Voz 7 04:39 empezaran

Voz 8 04:48 Núñez muchas gracias por haber hecho esta noche el programa con nosotros muchísima suerte

Voz 3 04:55 gracias muchísimas gracias a un beso

Voz 9 04:58 que ella tenía Debbie de alto voltaje Tetra buenas noticias

Voz 8 05:06 bueno bueno Suecia con Mickey no que gane o no al final

Voz 1 05:10 es la canción que nos representan Eurovisión esa canción que se va quedando en el imaginero colectivo desde hace bastante tiempo desde que a estas campañas de Operación Triunfo que verdaderamente es que es un bombardeo constante no lo lo que hacen los medios también con la canción que eso les viene bien a los artistas a nosotros nos hace empatizar con el festival

Voz 2 05:28 normalmente la canción de Eurovisión luego siempre se convierte bueno es es una canción movida en la canción del del verano en Hoy todos tenemos en la cabeza que el dime de DB o el día que la quiero de David Civera luego ha habido balas que bueno unas vacaciones de verano pero que las hemos recordados de todas maneras habido canciones de Eurovisión que han pasado sin pena ni gloria porque aquellos años serán años muy bajos en Eurovisión inhábil hacía caso incluso hubo un tiempo que pasó a emitirse en la uno de Televisión Española que es como la importante en emitirse por la dos que no es que no sea la importante pero es verdad que tiene menos audífonos ya que está con más cercado el pum Kiko hiper un poco interés y esto pasa por ejemplo en Italia que lo emiten en la RAI tres en Italia no tienen interés el festival de Eurovisión o por ejemplo en el Londres en en Reino Unido el límite también en la tercera cadena Nos abstrae ocasiones canciones Álvaro si yo traigo canciones por ejemplo mira yo quiero que pongamos una Rafa admita de Salomé no dé el Vivo cantando de Salomé que fue como decíamos la última canción que ganó el festival de Eurovisión en España el teatro

Voz 10 06:29 de que hace ya no canta no lo quiero creerme y tras fiesta

Voz 1 06:44 qué te dice este Vivo cantando de Salomé

Voz 2 06:47 bueno pues ahí me dice lo que podía pisar ese vestido que yo fíjate es muy importante la puesta en escena en Eurovisión de toda la vida incluso El Vestuario en el año sesenta y nueve y Salomé se presentó en el Teatro Real con un vestido que era como de cristales que pesaba un montón y ella decía que incluso el legal un vago a la hora de actuar y todos tenemos la imagen de ella que hacía desde que haya castellano Hey se movía así como todos los los cristales

Voz 1 07:12 ese famoso pelo Con hombre y por supuesto

Voz 2 07:15 la mente es que entonces era pues importantísimo eso es lo que es El Vestuario el peinado etc

Voz 1 07:20 otro Damazo vamos a escuchar

Voz 2 07:22 la canción que cantó Rosa que marcó un antes y un después en el festival de Eurovisión aquí en España Jürgen Flimm

Voz 10 07:38 yo

Voz 8 07:44 mira esta canción dinamitó todos los

Voz 2 07:46 los marcados de audiencia consiguió diez millones de telespectadores hoy en día esto es impensable ningún programa tiene diez millones de telespectadores volvió de nuevo a situar al Festival de Eurovisión en en los primeros puestos de audiencia en en España es verdad que veníamos de un David Civera que había tenido audiencia pero no mucha pero a partir de ese momento Eurovisión empezó además a conectar con el público joven que es lo que lo que decíamos antes y sobre todo porque Rosa era Rosa de España era la más querida

Voz 1 08:13 como Álvaro yo tengo una petición Yes que volvamos a escuchar a Remedios Amaya cantando El a quién maneja mi barca quién que no sorprendió a todos porque salió descalza en el escenario aquella puesta en escena verdaderamente tan rompedora porque era todo lo contrario a Salomé con sus cristales desveló con nos dio cero puntos ni siquiera nos dio Portugal Ny a los países que habitualmente Nos puntúan tuvimos cero puntos pero Remedios Amaya llevó una carrera con mucha dignidad que hoy en día está reconocida como una mujer flamenca qué ha tenido que tiene el reconocimiento de toda la profesión

Voz 11 08:53 a quién iba a Buckley

Voz 2 09:19 esta reconocida también como una de las mejores canciones de Eurovisión lo pues aquel público pues no estuvo a su favor aquel día

Voz 1 09:24 bueno hay tú nos has traído esto sí porque

Voz 2 09:29 esta canción que en poca gente lo lo sabrá es la canción de Eurovisión que más veces bueno no me que más veces no que a más idiomas se ha versionado al japonés al chino al italiano el francés os es una canción que recorrió prácticamente todo el mundo canta en todos los idiomas que bonitas la música Mara Ike y cómo se mete la en la cultura de cada país no esto me gusta

Voz 1 09:50 Nos vamos a despedir con este Eres tú de Mocedades pero ante este quiero preguntar por tu festival favorito

Voz 3 09:57 me gusta mucho de Pastora Soler en Baku

Voz 2 09:59 que curiosamente mira yo soy el hombre de las curiosidades es el festival más caro que se ha hecho el de Bakú Azerbayán que costó cien millones de de euros Pastora Soler entonces ha sido la mejor puntuación y puesto que hemos tenido en el festival de Eurovisión con Quédate conmigo