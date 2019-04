Carlangas: "Nunca lo había dicho pero 'Ultraligero' es un homenaje a mi abuelo"

Voz 1 00:00 Popeye Popeye

Voz 1430 00:04 qué relación tiene con el mar

Voz 2 00:06 y bueno siempre he visto

Voz 0765 00:09 el mar como desde la barrera yo sí de Santiago de Compostela

Voz 3 00:13 lo tengo a treinta kilómetros pero eh

Voz 0765 00:17 tengo también una relación estrecha Mi abuelo estuvo embarcado fue una persona muy importante para mí era

Voz 1430 00:24 marineros duelo marino sí

Voz 0765 00:26 bueno estuvo embarcado en un barco petrolero eh

Voz 3 00:29 pues en que se dio varias veces la vuelta al mundo

Voz 0765 00:33 hay entonces pues esto fue una etapa de su vida no siempre se dedicó a una persona curiosa que marcó muchísimo mi personalidad ay bueno todas esas historias que el me cuenta de Arabia Saudí de Estados Unidos de Canadá de China entonces marcaron de alguna manera mi infancia entonces la relación con el mar

Voz 2 00:54 es es estrecha en ese sentido

Voz 0765 00:56 además creo que el mar me conecta con la tierra de alguna manera acudo al mar siempre que puedo un poco para para relajarme no yo soy una persona ansiosa bastante nerviosa con muchísima actividad sí bueno ese momentito de de estar en Porto do Son que es donde yo siempre voy cada vez que hubiera Santiago Mescada alguna escapadita de mediadora porque vivimos en una época en la que estamos permanentemente conectados con el móvil con internet y tal siempre tenemos un punto de llegada en ese momento de estar solo para mí es muy necesaria sí

Voz 1430 01:36 por qué has dicho que te marcó mucho la figura de su abuelo como si Carlos igual que yo Carlos vive todavía no

Voz 0765 01:43 no ya no

Voz 1430 01:44 por qué dices que te marco pues me marco

Voz 0765 01:46 no mucho porque de alguna manera me veo reflejado en él en en que Nos y lo que nos guía es la curiosidad de alguna manera es la que nos lleva a los sitios adonde vamos no en en en todo lo laboral el personal Hay son sobre todo eso luego no teníamos tantas aficiones en común ni siquiera una idea de de la vida en común pero sí que me quedo con cosas del cómo construir tu propia vida no sean siempre fue un friki siempre fue un friki pero para para muy bien es decir es capaz de construir su carrera desde que salió de un pueblo del interior de Lugo Monterroso a los quince años para aprender un oficio y luego se fue a Francia y luego pues regresó para para embarcarse porque necesitaba esa conexión recibir nuevos impactos nuevas nuevas propuestas no hay a mí eso creo que me guía en todo lo que hago

Voz 1430 02:55 detrás de este Popeye estará Carla gas en el líder de la banda no es escarmiento que nos acompaña esta madrugada Carlitos para tu familia para algunos

Voz 0765 03:08 amigos también para algunos amigos

Voz 1430 03:11 que es elegido Popeye

Voz 0765 03:13 bueno porque llevo un ancla tatuada en el brazo porque ni Popeye Millo tenemos pelo porque tenemos novias que se parecen

Voz 1430 03:24 no voy a Olivia

Voz 0765 03:25 bueno si es de Haditha y muy morena

Voz 1430 03:30 tú has dicho siempre que en casa se había mucha música que tú te has criado escuchando

Voz 4 03:36 todo a Machín a Camarón a Bambino

Voz 0765 03:40 bueno a Camarón llevaban vino los descubrí un poco más tarde pero los boleros de Antonio Machín sí que me acompañaron en muchos viajes música mexicana todas esas letras a mí me influyeron muchísimo oí siguen siendo las letras que más me mola hoy en día pasé por una etapa como que renegaba de todo esto no que pensaba que la modernidad estaba en otro punto pero ahora recién cumplidos los treinta este volviendo no estoy sufriendo involución si me estoy dando cuenta de que me emocionó más una letra de Antonio Machín que una letra de los Rolling Stones

Voz 3 04:15 mejor si va a mi explicación me llaman sin rastro

Voz 5 04:20 con tu son

Voz 3 04:27 es una es el amor mis padres me enseñaron todos los grupos de los ochenta en la época esa de Vigo

Voz 0765 04:35 Siniestro Total Golpes Bajos irá un poco de la movida madrileña eso sin duda que que me marcó muchísimo hay cuando tú ves que tus vecinos pueden hacerlo tú coges la guitarra dices yo también puedo hacerlo tú sabes qué había un programa en la Televisión de Galicia que marcó muchísimo a toda mi generación llamaba club hay entre un programa infantil y entre series de dibujos animados ponían videoclips de bandas como The escondo Siniestro Total eh muchísimas más canciones potentísima pero esta gente me cruzo por la calle salen en la tele yo también quiero

Voz 1430 05:17 por eso hay tan buena música en Galicia pues ya ha salido tantas ondas de Galicia porque si desde pequeños veían en la tele buenas bandas haciendo música al lado de dibujos animados claro igual metió en el ADN sin duda si queremos tener

Voz 0765 05:32 país culto hay que sembrar los claro

Voz 1430 05:35 y más cuando fue la primera vez que montar una banda y te decía este a componer

Voz 0765 05:43 pues mira yo la primera vez que que toca un instrumento fue una tubería de un radiador se estaban construyendo un edificio vi una tubería con forma de saxofón tirada en el suelo y me puse a tocarla y el luego ya monte bandas como en el colegio de los trece catorce años hacíamos heavy Metallica y cosas así

Voz 1430 06:03 te hemos traído esta noche porque este programa va del festival entonces el festival no sólo el de música a los que vamos en verano y dónde vais a estar prácticamente vosotros todo el verano sino también por ejemplo el festival del colegio

Voz 6 06:16 el eh es muy importantes estaban en el colegio

Voz 0765 06:19 mira yo fui a un Cole que se llama La Salle hay avión festiva que llamaban Festival do Sar es el río que pasa por Santiago bueno yo tocaba con muchísima es como tocaba instrumentos pues me ponían con coros de de más clases que la mía sabes si estaba muy implicado en todos los temas musicales y luego pues en las fiestas del colegio contábamos nuestras bandas tengo muchos recuerdos de cómo empezamos yo me acuerdo que cuando tenía catorce años vendíamos rifas mis amigos y yo Nancy darnos un poco los gastos que teníamos los primeros gastos es de del grupo Mi primer amplificador fue un altavoz de que utilizaba el Bloque Nacionalista Galego

Voz 7 07:04 para para

Voz 0765 07:06 la campaña electoral los mítines sí pues cuando no estaban en campaña electoral nos dejaban los si yo conectaba directamente a la guitarra con lo mal que son en eso

Voz 1430 07:16 a mí me gusta mucho la historia que contáis sobre el nombre de novedades carmín ya que es una tienda de lencería por la que pasasteis Un día os queda estéis no sé si es así la Historia mirando el escaparate ir contra estáis allí la modernidad del novedades con las bajas de color carne no y los grandes sujetadores dirige clásicos sí si es que

Voz 0765 07:42 el nombre es una paradoja en sí mismo novedad novedades Carmina se llama sigue bueno no la acaban de cerrar

Voz 1430 07:50 toda la tienda este año ha cerrado la tía

Voz 0765 07:52 la sigue el el cartel que es de hierro forjado muy bonito pasamos por ahí no se enamoró un poco y luego dijimos novedades carmín ya una tienda donde se vende lencería de los años setenta y estamos en dos mil diez

Voz 2 08:06 eh

Voz 0765 08:07 era perfecto porque un poco nuestra Banda es es eso estamos absorbiendo todo el rato de discos del pasado pero intentando darle un punto contemporáneo no hay

Voz 1430 08:18 la cuando llegas a Madrid hay una experiencia que me apetece que compartes con nosotros que fue tu tu conocimiento de Carabanchel fuiste a la cárcel y dijiste que es una desgracia que ese marco especialmente no

Voz 0765 08:31 sí sí yo llegue en dos mil cinco la bueno a Madrid vivía en el centro pero siempre en las películas yo voy a los barrios de Madrid hacia mí eso era lo que me molaba quizás tiene mucho que ver haber leído los libros de Manolito Gafotas

Voz 2 08:49 sí

Voz 1430 08:49 estuvo aquí Elvira Lindo por cierto de Santa Paula

Voz 0765 08:52 me me encantan a mí lo que me molaba realmente eran los edificios de ladrillo visto

Voz 2 08:59 la las los toldos ver de Vallecas tiene algo

Voz 0765 09:05 muy muy potente y que es la multiculturalidad

Voz 2 09:08 al es decir ahí pude entrar en bares en tiendas y asistirá verbenas de gente de

Voz 0765 09:21 de otra cultura que no era la mía no de alguna forma yo estaba viajando siempre que volvía a mi barrio eso solo

Voz 3 09:27 lo puede dar un un barrio tan grande

Voz 0765 09:32 obrero y multicultural como Vallecas ahora mismo tengo el estudio de novedades Carmina en Carabanchel y lo estoy descubriendo el sí que es verdad que conocí la cárcel Filipe Filipe con esa cárcel estaba todo absolutamente descartado entraba en las celdas y podías ver todavía los pósters de revistas porno pintadas a mí eso me impactó muchísimo

Voz 1430 09:55 eso tuvo que ver en que hicieran con videoclip que llaman el primer videoclip pornográfico de España

Voz 6 10:02 con un millón de visitas en su primera semana fue que no lo sé se seguramente no

Voz 3 10:19 las mismas con mucho una peli que se llama Nine songs de Michael Winterbottom

Voz 0765 10:27 yo fui a verla con mi profesor de de Filosofía filosofía del instituto le tengo que pedir permiso a mis padres en esa película y tocaban nueve bandas de la época Franz Ferdinand The Dandy muchas bandas de los dos mil es que me flipa

Voz 7 10:44 hay era o eso o una pareja fallando

Voz 0765 10:48 dije me gustaría recuperar un poco el espíritu de esa película en un videoclip y para eso hablamos con Amarna Miller intentamos hacerlo lo mejor posible porque claro había unos límites hay un poco estrecha y hay una historia más bonita todavía

Voz 2 11:04 que que es que silban

Voz 0765 11:06 en un momento de un año después del videoclip apareció con una chica en uno de nuestros conciertos en los llamo lo lo invitamos claro la chica se había quedado en Almoradí Sima de silban en nuestro videoclip le había encantado le había removido en contacto con él por redes sociales y se habían hecho no

Voz 2 11:27 sí sí sí sí

Voz 1430 11:30 en gas cuántos conciertos podéis tener este verano festivales con ultraligero que es el último disco pues

Voz 0765 11:38 creo que sobre XXX entre treinta y cuarenta

Voz 1430 11:41 pero qué es para ti Un festival ahora a diferencia de aquellos festivales del colegio pues

Voz 0765 11:48 para mí un festival tiene mucho que ver con la colectividad es decir se celebrar en colectivo la música o o no sólo la música sino el hecho de de pasar un rato de ocio con gente a la que quieres tenemos una idea de falsa libertad yo siempre hablo de esto digo que nos venden que estamos cada vez más conectados pero cada vez estamos más separados eso de las redes sociales todavía somos conejillos de indias entonces por eso reivindico la la verbena en las verbenas contemporáneas pues yo creo que son los festivales

Voz 1430 12:24 cuánto hay de esos boleros que escuchabas con tus abuelos en este disco ultraligero muchísimo

Voz 2 12:31 muchísimo vamos todas las letras

Voz 0765 12:36 están en un poco inspiradas en en esa lírica romántica porque de alguna manera intentamos extraer el el sentido de la verbena no sea la fórmula de la verbena que eran ritmos bailables y letra las de corte romántico lírica romántica me los doce sigo en eso

Voz 1430 12:59 y no hay nadie que te he dicho oye con lo macarras queráis y ahora sabéis hecho románticos tú crees que esto me macarra y máxime si lo quién dirías Cangas que ha sido el Faro de tu vida

Voz 0765 13:13 de alguna forma volviendo ultraligero tiene tiene varias connotaciones au varias varios significados haber puesto el título ultraligero el disco por un lado es la mezcla entre lo ultra lo minimalista y lo salvaje y lo ligero la música de baile y por otro yo pues es uno de los foros de Mi vida como decía mi abuelo que me llevaba en un avión que es había construido él bueno yo por parte es una qué partes evidentemente no entero no el motor no pero tenía un avión guardado en el garaje un ultraligero yo cuando tenía en siete años iba hasta la pista de aterrizaje montado en el remolque encima del avión iba pilotando entonces tiene el significado muy especial para mí sobre todo en el en el año de su fallecimiento que fue como una especie de homenaje personal es la primera vez que lo cuento pero

Voz 4 14:09 pero es así todo lo Carlos fue a verte a tocar algún escenario estaba contento

Voz 2 14:17 lo que estabas hacer fíjate qué

Voz 3 14:20 creo que no no conectaba con con

Voz 0765 14:22 mi música

Voz 3 14:23 pero me llamaba Carla mangas

Voz 2 14:27 el que va a ver si si me dio dos dos consejos

Voz 0765 14:33 sobre todo con el que me quedo es no pidas hipotecas sino si si puedes no hacerlo creo que fue lo último el último consejo que me hace libre si libre dirige ya claro lo que pasa que es muy complicado ser libre dijo la libertad es lo lo más caro que tenemos el tiempo y la libertad fíjate