no hay un solo día que no se hable de nuevas encuestas osea hagan análisis con el refrito de las que existen tampoco hay un solo día en que los políticos de un color o de otro no se contradigan gracias a lo cual la inmensa mayoría de los ciudadanos no nos enteramos de cuáles son las verdaderas claves de los programas con los que se presentan ante las urnas dentro de apenas tres semanas en lo que sí coinciden casi todos es en vender la piel del oso antes de cazarlo eso sí lo más probable según los augurios es que el oso saldrá de una caja en forma de pude que habrá que montar es cierto que en lo que coinciden todas las previsiones de esas bolas de cristal en las que hace ya años convirtieron los sondeos y que ahora concejales en el CIS se parecen incluso las cartas del tarot la cara del oso lo más seguro es que sea la de Pedro Sánchez pero si se da la circunstancia de que patas y tronco falta musculatura ahora que pactar a ver si de una vez por todas este país nuestro se estabiliza de momento sabemos que Rivera se quedó con la copla del no es no Iker Iglesias ya no le interesa tanto la vicepresidencia como el Ministerio del Interior para limpiar según en las cloacas que tanto le afectaron pero ojo no se trata sólo de cambiar el colector sino de no utilizarlo de manera discrecional