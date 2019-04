Manu Carreño: "Lo que hay que hacer es prohibir la entrada de los ultras a los estadios"

Voz 1375 00:00 no sé si la Unión Deportiva Las Palmas pidió una lista a Osasuna diciendo eh nombres y apellidos de los que van a venir pero el caso es que en el partido Unión Deportiva Las Palmas Osasuna eh y entraron miembros del grupo ultra inundar Gorri con ocasión de ese partido jugado el pasado doce de enero eh Antiviolencia lo que pide sanción de doscientos mil euros dos meses clausura del estadio El Sadar propuesta canción de Antiviolencia que muchas veces quedan en nada de lo cual me parece lamentable porque se pasan por el forro las propuestas de Antiviolencia sigue este este órgano para denunciar este tipo de acciones pues que al final valga para algo sin lo que hace es proponer sanciones y luego casi nunca pasa nada pues pues pues siguen abiertas las puertas para todo el mundo también entiendo que es difícil controlar como acceden estos ultras y sobre todo quién cuándo

Voz 1 00:57 llegan al torno en el estadio del equipo rival en este caso Deportivo Las Palmas confirma Si el nombre de ese tal miembro de gorriones

Voz 1375 01:04 está en la lista de la gente que habla uniendo a de Osasuna a la Unión Deportiva Las Palmas no sé de qué manera pero igual hay que llevar el control acabo con otros métodos porque este sinceramente

Voz 1 01:19 no sé si acaba de convencer a a los clubes no Osasuna lo que dices yo no le he vendido las entradas de orientar Górriz pero lo que es cierto es que han entrado el Estadio Deportivo Las Palmas y lo tiene

Voz 1375 01:28 sí claro Antiviolencia lo que dices sanción a Osasuna quién ha vendido las entradas pues no sé alguien tendrá que investiga quién dio las entradas como llegan a este grupo o a otro de lo que hay que hacer es prohibirles la entrada a los estadios a todos a estos y a todos los grupos ultras como pasaba

Voz 2 01:43 ya en el en el metropolitano lo que quería

Voz 1375 01:46 en negarse a entrar para no animar y porque están enfadados porque quieren reunirse con los capitanes y pedir explicaciones a la directiva y no sé qué pero pero no se han dado cuenta ya en qué año estamos sino que dice entrar al campo digo no digo eso se digo todos sino que dice entrar al campo por estáis enfadados seis lo que hicieron es la al final lo que provocarles que les pitar al resto de la grada del metropolitano pues eso eso es lo que está

Voz 3 02:13 afortunadamente imponiéndose en el fútbol español y toco madera eh que todavía no podemos cantar victoria pero que no queréis entrar al campo estáis enfadados o la o la curva no solo grupo