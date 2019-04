Escasas propuestas económicas en un bronco cruce de reproches

Voz 1 00:00 cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 00:14 debate sobre economía en la Cadena Ser primer debate electoral para los comicios generales del veintiocho de abril y hemos elegido la economía pese a que asombrosamente no está de momento muy presente en la precampaña después de abusar hasta la extenuación de la frase es la economía estúpido después de una década en la que nos hemos hecho todos expertos en límites del déficit en niveles de prima de riesgo en memorándum después de aprender que la epa era la mejor foto del paro mejor que el paro registrado después de comprobar que casi da igual ya porque tener empleo no garantiza no ser pobre después de comprobar también que las consecuencias de esta década siguen aquí mientras nos anuncian un nuevo enfriamiento global de la economía después de todo eso aquí estamos casi teniendo que hacer un esfuerzo para meter la economía en una agenda electoral dominada por lo simbólico les presento a los debatió entes que han querido estar esta mañana la Cadena Ser lo haré por orden de mayor a menor representación en el Parlamento disuelto y será el único orden que vamos a mantener el de la primera intervención luego ya debate abierto por el Partido Popular Daniel Lacalle muy buenos días bienvenido

Voz 3 01:26 muy buenos días qué tal es el portavoz económico

Voz 1727 01:28 lo de el PP número cuatro en la lista de los populares por Madrid al Congreso por el Partido Socialista Pedro Saura buenos días buenos días el secretario de Estado de Infraestructuras Transporte Vivienda cabeza de lista del PSOE por Murcia al Congreso por Unidas Podemos Jorge uso buenos días

Voz 4 01:47 buenos días miembro del equipo económico de Podemos

Voz 1727 01:50 pieza de lista por Ciudad Real al Congreso por Ciudadanos

Voz 4 01:54 un veterano ya de los debates en este programa Telecinco está muy buenos días estos bueno El secretario de Programas y áreas sectoriales

Voz 1727 02:00 no es portavoz de Economía en el Congreso número dos por Barcelona al Congreso de los Diputados digo veterano porque estuvo en el debate que hicimos sobre la nueva masculinidad la igualdad en torno al ocho de marzo habíamos invitado también a Vox porque dicen las encuestas que pueden entrar y hacerlo con fuerza en las Cortes pero no han no han aceptado debatir sobre economía con el resto de partidos que sí han aceptado el reto así que empezamos el debate Daniel Lacalle cuáles serían las tres prioridades económicas del Partido Popular en caso de volver a la Moncloa

Voz 3 02:37 España ahora mismo se enfrenta a un momento clave de su historia económica tenemos ante nosotros un reto muy importante que es fortaleza una recuperación que se ha conseguido después de muchos años de salir de una crisis

Voz 4 02:51 brutal generará por negar

Voz 3 02:55 la crisis por llevar a cabo las políticas equivocadas Terre fortalecer la recuperación no es sencillo en un entorno en el que además estamos entrando en un proceso de ralentización volver a las políticas de Zapatero a las políticas que nos llevaron a la crisis es extremadamente peligroso no solamente es peligroso sino que además lo que tenemos que hacer es ser conscientes de la realidad del mundo no por lo tanto lo que tenemos que hacer son tres cosas lo que está no de los países líderes en lo que tenemos que hacer es primero llevar a cabo una revolución fiscal que lo que permite a las familias es tener más renta disponible permitir que las empresas que son muy pequeñas en España hay muy frágiles crezcan y mejoren y puedan invertir más y crear más empleo fortalecer la creación de empleo ha crecer a los autónomos que están siendo todavía con muchas dificultades están viviendo con muchas dificultades ir por lo tanto de devolver a los ciudadanos parte de esa de ese esfuerzo que llevan a cabo cada vía

Voz 1727 03:56 no solamente

Voz 3 03:57 eso sin para fortalecer la economía y generar mayor empleo y atraer muchísima mayor inversión sino que además lo que tenemos que hacer es otra medida importante que es fortalecer la capacidad de la economía española de alcanzar su potencial como hacemos eso primero con un la autopista administrativa que lo que haga es facilitar las todo el entorno administrativo y burocrático que llevan a cabo las empresas y los los de pequeñas y medianas empresas los autónomos los ciudadanos ir además fortalecer el Estado de bienestar cómo se fortalece el Estado de bienestar no hundiendo la economía impuestos sino atrayendo muchísima más inversión atrayendo mucho más capital por supuestos generando mayor empleo respetar la consolidación presupuestaria con programa de eficiencia que permita que se genere mayor crecimiento sin entrar en mayores desequilibrios

Voz 1727 04:50 yo les voy a agradecer que en esta primera intervención

Voz 4 04:53 yo no me he hecho discurso grande ha dicho está perfecto Daniel Lacalle está perfecto perdió que les pregunto una cosa muy concreta tres priori

Voz 1727 05:03 ya es para el Partido Socialista Pedro Saura si continúa la Moncloa

Voz 5 05:08 el Partido Socialista quiere cimentar un proyecto de país moderno europeísta en el que quepamos todos las grandes palancas para conseguir ese gran objetivo en el primero la primera la primera gran palanca es el conocimiento es la innovación es la investigación la segunda gran palanca es el estado del bienestar eficiente para asegurar la cohesión social y la convivencia en nuestro país para dar certidumbre a todos aquellos que la necesitan y en tercer lugar la transición energética para luchar contra el cambio climático frente a ese proyecto de país el riesgo para España para su economía para la cohesión social es el modelo de la derecha de de Casado de Ciudadanos de The Box de un modelo ultraliberal que nos lleva a la ley de la de la jungla que excluiría a millones de españoles del progreso España va a crecer el año dos mil diecinueve el doble que la el conjunto de países de la Unión Europea se están recuperando el gasto social que recortó el Partido Popular por tanto el riesgo es es avanzar en ese es decir ese crecimiento económico inclusivo porque ese modelo ultraliberal pone en riesgo insisto la recuperación económica y la cohesión y la convivencia en nuestro pan

Voz 4 06:26 Jorge luso Unidas Podemos tres prioridades

Voz 6 06:30 bueno pues mire nuestra nuestra propuesta económica está pensada principalmente para poner en marcha un nuevo proyecto de país que que afronte de verdad los desafíos colectivos que tenemos planteados y que gane el futuro para la mayoría el primero de ellos tiene que ser sin duda que a afrontar el hecho de que a pesar del crecimiento económico una parte importante de los españoles y las españolas no están mejorando de verdad sus vidas por ejemplo los jóvenes atrapados por la precariedad que acumulan contratos inestables y mal pagados sin poder independizarse porque no pueden pagar los alquileres o teniendo que aplazar sus deseos de ser padres y madres tenemos en España más madres de cuarenta años que de veinticinco años pero también en segundo lugar tenemos delante desafíos nuevos a los que debemos responder con políticas mucho más ambiciosas de las que se están aplicando el cambio climático en la transición en ecológica que van a requerir grandes impresiones en los próximos años la igualdad real entre hombres y mujeres o que España no vuelva a quedarse atrás en el proceso de cambio tan importante como la digitalización ni lo aborde dejando en el camino a una parte de nuestros conciudadanos y en tercer lugar quería decir que tenemos planes para abordar todos estos de estos desafíos de futuro pero que además queremos hacerlo con justicia con las personas dentro poniendo siempre la vida en el centro de nuestras propuestas económicas

Voz 1727 07:45 Toni Roldán Ciudadanos a Bono

Voz 7 07:47 en primer lugar yo creo que hay que analizar dónde estamos no estamos en un entorno internacional cada vez más frágil con desaceleración en la Unión Europea con Brexit con gobiernos populistas por todas partes con una guerra comercial abierta en España todos los indicadores nos dicen que se ha acabado la buena parte del Cycle que vamos cada vez peor y generando menos empleo y generando menos inversión importante en este momento precisamente es hacer reformas ambiciosas que nos permitan crecer en el futuro y así poder sostener el Estado del bienestar que queremos nosotros proponemos tres ejes prioritarios la primera para mí en la cuestión clave revolucionar el capital humano y apostar de verdad por la educación si queremos crecer en largo plazo es el eje y la variable más importante tenemos un abandono escolar de altísimo en España tenemos unas políticas de formación que no funcionan tenemos más de seis mil millones que se invierten a los parados que no les sirve para encontrar trabajo que tenemos que cambiar esos radicalmente tenemos un las universidades que podrían ser mejores y apostamos de verdad por financiar aquellas que lo hacen mejor e implementarlas ese pueden hacer mucho en ese sentido en segundo lugar para mí es clave en revolucionar y cambiar el mercado laboral español sea ha hablado ahí tenemos una discriminación brutal los trabajadores temporales que no consiguen acceder los jóvenes esencialmente a una vida laboral estable y por tanto después nunca no podemos tener hijos si es imposible que se sostenga el estado de bienestar que queremos pagar nuestras pensiones también tenemos el paro más alto de la Unión Europea y en tercer lugar no se ha mencionado aquí pero creo que relevante las instituciones son esenciales para crecer si nos dedicamos a los reguladores a colonizar las empresas públicas con amiguetes en vez de con personas de mérito y capacidad probablemente no podremos afrontar los retos que a los que

Voz 1727 09:27 estamos tenemos intención de hablar de impuestos de mercado de trabajo de pensiones empezamos por los impuestos si le parece como lo hacemos hacemos un pacto social con los derechos que queremos garantizar educación sanidad pensiones dependencia se me ocurre a partir de ahí se decide cómo se financia o se reducen los impuestos al mínimo se garantizan unos servicios públicos al mínimo también en función de cómo vaya la economía se cubre más au se cubre menos con la manta con no decidimos qué hacer con los impuestos hay que bajar los impuestos hay que subirlos hay que mejorar su progresividad la progresividad como dice Vox perjudica a los ricos

Voz 3 10:11 vamos a ver yo creo que primero esa dicotomía es falsa no no es una o la otra hay una opción como es no puede ser otra que es la que llevan a cabo todos los países líderes que es no pensar en la fiscalidad como esto es lo que yo tengo que recaudar ahora y por lo tanto tengo que rascar de lo que queda

Voz 1727 10:30 la calle PP

Voz 8 10:31 sí sí perdón le digo al oyente quién estaba hablando hay disculpas a otro diputado me presento entonces hablaba no no no no no yo yo para eso estoy yo aquí a vale

Voz 3 10:41 entonces lo primero que tenemos que entender es que la fiscalidad no está no lo no la decide el recaudador la fiscalidad lo que se tiene que estar esas adaptada al tejido empresarial y a la realidad económica del país España es un país que efectivamente recauda aparentemente menos que la media de la Unión Europea pero también tenemos más del doble de paro y tenemos unas empresas que son mucho más pequeñas muchísimo más frágiles incluso de esas que llaman grandes empresas también son bastante pequeñas a nivel cuál no solamente eso sino que hemos perdido números grandes empresas por lo tanto lo que tenemos que hacer precisamente para sostener mantener y hacer crecer el Estado de bienestar es tener una fiscalidad orientada al crecimiento y una fiscalidad orientada al crecimiento es lo que están haciendo todos los países del mundo todos los países importantes del mundo están llevando a cabo y una fiscalidad porque esa no es una cuestión de bajar los impuestos al mínimo tenemos una una un país en el que según el índice Pay en taxis del Banco Mundial España es el sexto país en el que las empresas pagan más impuestos porque claro se habla de un de un impuesto de sociedades pero hay muchos más impuestos que se pagan y luego II tenemos también a nivel de la OCDE en en nivel de tipo marginal incluido el tramo autonómico también estamos por encima de la media de la Unión Europea por qué porque es normal porque tenemos muchísimo más paro que es lo que hay que hacer reducir el paro que es lo que hay que hacer aumentar la inversión en nuestro país aumentar mucho más la inversión eso no se hace poniendo impuestos a los sectores tecnológicos aquí están hablando de digitalización y luego lo que quieren hacer es ponerle escollos a las empresas a las empresas tecnológicas como los impuestos completamente desproporcionados con respecto al resto del mundo

Voz 1727 12:25 había empezado a Daniel Lacalle diciendo que

Voz 4 12:28 en España es verdad según Eurostat está por debajo

Voz 1727 12:31 jo en presión fiscal en términos absolutos

Voz 3 12:33 corremos que la presión fiscal es una ratio recaudatoria ingresos fiscales sobrepeso a usted y a mí a todos los que nos están escuchando lo que nos importa es el esfuerzo fiscal

Voz 9 12:42 voy a dar cuánto pagamos con respecto al

Voz 3 12:45 lo que ingresado voy a dar ese dato al que se refería

Voz 1727 12:47 a Daniel Lacalle PP a partir de ahora serán la calle PP Saura PSOE para entendernos se el dato es según Stat correspondiente al año dos mil diecisiete que la presión fiscal en España estaba en el XXXIV con cinco por ciento y la media de la Eurozona estaban el cuarenta y uno con cuatro por ciento Saura PSOE es España

Voz 5 13:09 es uno de los países de la Unión Europea con más desigualdad después de las políticas económicas del Partido Popular lo que necesita nuestro país es un estado del bienestar eficiente es sólido para hacer una economía inclusiva injusta para eso es lo que necesitamos es que paguen los que no pagan lo que necesitamos también es que paguen más los que más tienen y los que más poseen eso es fundamentalmente lo que necesitamos lo que sucede es que ante esta campaña electoral la la derecha el Partido Popular el programa del partido lo que nos viene a decir es que va a hacer un regalo fiscal de decir dieciocho mil mi

Voz 9 13:52 en este euros a los más ricos de de nuestro país y descubre decirles no noviembre señor en la calle de Joe el señor la calle que vale mentir señora son diecisiete diecisiete mil ahora sí que no escucha nada dejaba usted no porque nadie entiende además

Voz 5 14:11 además el PP en esa estas a toda la gente que la democracia

Voz 9 14:14 eso es mentira es mentira

Voz 5 14:16 ni siquiera la democracia respeta ya al Partido Popular

Voz 9 14:19 el partido estaba estaba que no sé lo que estoy diciendo

Voz 5 14:27 lo puedo demostrar está constatado es que lo que plantea el Partido Popular en la calle es una rebaja un regalo fiscal de dieciocho mil millones de euros me eso implica que ICAA eso un estado social mínimo es esquivar izar el Estado social es la ley de la selva y esto es lo que está planteando y está en juego por eso yo quiero trasladarle al a los oyentes esta mañana es que está en juego el modelo de convivencia en nuestro país con este modelo ultra liberal y hablamos y hablamos de este modelo ultraliberal porque en el caso de de Ciudadanos es que al final como el líder de Ciudadanos lo que ha dicho es que va a apoyar el programa del Partido Popular al final en qué queda el programa económico de Ciudadanos pues

Voz 10 15:10 en la en la élite de la calle que es la ahí

Voz 5 15:13 le en definitiva de de Laffer esto es

Voz 4 15:15 lo que queda el programa electoral de de ciudadanía

Voz 11 15:18 las naciones ciudadanos ahora pero había pedido la palabra

Voz 4 15:20 eso Unidas Podemos muchas gracias bueno yo creo

Voz 6 15:23 que la pregunta que has hecho es la adecuada no podemos hablar de subir o bajar los impuestos sin enfocar antes el problema responde a dos preguntas que es para que aquí la inversión qué hace España en sanidad ahora mismo es un punto porcentual del PIB menor que la media europea en educación gastamos medio punto menor que del PIB que la media europea y antes hemos estado hablando de la necesidad de abro de abordar desafíos de gran calado que van a exigir fuertes inversiones pues bien cada año en que estuvo gobernando el Partido Popular la inversión pública fue en España un punto del PIB menor a la media del gasto de los países europeos

Voz 3 15:56 sí

Voz 6 15:56 si queremos resolver esto lo que tenemos que hacer por tanto es que el verdadero déficit de la economía española que es la falta de inversión eh hay necesitamos corregir esta anomalía que estamos mencionando y es que nuestros ingresos públicos están también de forma permanente muy por debajo de la media europea son los recordamos más que Lituania Letonia Irlanda y aquí es donde entra la segunda pregunta que es a quién eh quién debe contribuir más nosotros pensamos que la grandes corporaciones los que tienen mayores rentas como rendimientos de capital los grandes patrimonios están contribuyendo menos de lo que deben por eso nuestra propuesta fiscal consiste precisamente en empezar a acabar con estos privilegios e privilegios fiscales y déjame terminar diciendo que creo que este punto establece las diferencias entre los que están pensando en gobernar para las élites por ejemplo tomando como primera decisión cuando formar un gobierno de Andalucía que los que hereda más de un millón de euros no paguen nada o quiénes queremos hacerlo para la mayoría

Voz 4 16:51 social Roldán Ciudadanos bueno Ariel alusiones

Voz 7 16:54 mente dos visiones en nuestra opinión las dos equivocadas una que ofrece la calle que es esencialmente pues hacer una rebaja fiscal de dieciocho mil millones que es otra vez

Voz 9 17:07 bueno vamos también pasa no podemos recordar sobre unos mil millones bueno esto te das puedo hablar Pepa

Voz 4 17:17 pero antes de una rebaja fiscal

Voz 7 17:20 que lo que hace es bueno tenemos cada año un aumento muy significativo del gasto en pensiones etcétera simplemente no se puede cumplir después cuando llegan el Gobierno hacen exactamente lo contrario la última vez que gobernaron con Montoro hicieron la mayor subida de impuestos de toda la democracia y luego tienes otra versión que es la de todos los viernes vienen las grandes almacenes y hacemos las unos un gasto que no podemos pagar después

Voz 9 17:42 te ganan esperemos que no ganen

Voz 7 17:45 tendremos un impuesto de la palabra

Voz 5 17:47 la cambiaremos el decretazo por el portazo

Voz 7 17:50 ando cuando pasen las elecciones si ganan ustedes esperemos que no yo creo que hay una visión intermedia insensata en otros hicimos ya una rebaja fiscal del IRPF a tres millones de mileuristas en el último presupuesto creo que no bueno nosotros como exigentes PP Montoro salió el día antes de que lo aprobara diciendo que él se negaba rotundamente bajar los impuestos gracias a Ciudadanos no bueno yo estaba asegura que porque es que te da igual ciudadano en todo caso es simplemente el cinco centímetros

Voz 1727 18:17 por eliminar a Roldán simplemente el mensaje para mí

Voz 7 18:19 es que se pueden bajar los impuestos de manera moderada ese es nuestro objetivo en un entorno abierto en unas economías abiertas necesitas tener una economía competitiva para poder atraer inversiones y financiar las inversiones que tenemos que hacer ya hay una variable más si me permites Pepa que es importante que es la de la ahorro el Partido Popular y el PSOE se da cuenta jamás hablan de gastar mejor sólo hablan más o de recortar servicios en España nosotros hemos propuesto eliminar las diputaciones por ejemplo para ahorrar en chiringuitos políticos y en todo el gasto superfluo que se hace en este país se han negado rotundamente que está negociando con los dos en la mesa de nada

Voz 9 18:54 a la a reducir tuvo muchas opciones muchos muchas promesas no hacen o no hacen sino hacen lo que prometen cuando el que casi

Voz 11 19:03 por qué aprendiendo de mentalidad gastar mejor múltiples alusiones

Voz 9 19:07 la clase primero ante el nuevo estamos

Voz 3 19:09 siguiendo esta campaña de mentiras por parte de unos y otros los ingresos fiscales dentro del programa en el escenario peor en el programa de de del Partido Popular aumentan todos los años dos mil once diecinueve mil veintitrés para empezar

Voz 9 19:25 el noreste de Argentina pero no espero que tú has visto el programa puedes dejar hablar primero con un multiplicador y yo estoy con un multiplicador imaginario todos los ingresos diecisiete mil millones los ingreso

Voz 3 19:42 los como como no queréis escuchar nada como una queréis que os dedicáis uno a contar lo primero yo hay cosas conciudadanos que me parecen interesantísimas no primero es muy liberales por la mañana socialistas por la noche nunca sabe lo primero que debe estar primer esta bajada de impuestos que estamos nosotros anunciando es exactamente entre otras cosas la que defendían antes sus economistas antes de dedicarse a la política curioso no en cualquier caso

Voz 9 20:09 en todo caso puede ser que unidos a nosotros en vez de unirnos porque he escuchado a gobernar a Pedrosa dejadme decirle a los clientes dejamos ir según pero más de un segundo que quién

Voz 1727 20:23 están ahora mismo retando sea ganar o ir juntos sonó son la calle PP Roldán

Voz 4 20:28 adelante la calle bien primero empecemos no

Voz 12 20:30 vamos a ver si es que en España se han llevado a cabo

Voz 3 20:36 momentos de desigualdad el mayor aumento de desigualdad de la historia en España a ese género con el PSOE entre el dos mil ocho del dos mil once mucho más que la media de la Unión Europea esa es una realidad por qué porque es el campeón del paro porque siempre promete el cielo y lo que ofrece es el infierno porque siempre dice que se ocupa de los pobres y como ha pasado en marzo las mujeres a amas de casa los jóvenes son donde destruyen empleo empleo fijo con sus veleidades después la idea del millón de euros del señor Rousseau es una broma lo porque lo que hacen siempre estos dos PSOE y Podemos allá donde gobiernan es subir el baremo de rico es lo que hacen es le conocen a una persona en su en su la valoración de su de su casa diez y doce veces lo que realmente cuesta y entonces les llaman rico y les suben los impuestos a todo el mundo le han subido los impuestos el Partido Socialista Podemos allá donde gobiernan a todas las clases medias más que la media nazi

Voz 9 21:34 Saura PSOE pero sobre todo sobretodo

Voz 3 21:37 lo más importante es uno falso que la bajada de impuestos que proponemos suponga un coste de las arcas públicas dos Es absolutamente falso de nuevo decir que son dieciocho mil millones cuando están quitando de nuestro programa la elimine

Voz 9 21:52 acción Saura es esto la eliminación calle la eliminación estoy acabando una frase la eliminación de deducciones obsoleta también están quita

Voz 3 22:01 sido la máscara no

Voz 9 22:03 la verdad la que no puede hacer es que no estaba terminado

Voz 1727 22:08 dieciséis ocho ocho y veintiséis en Canarias no queda media hora yo les ruego que encontremos el punto de cortesía intelectual para qué

Voz 9 22:16 o sea un debate que esto sea un debate Hinault

Voz 1727 22:19 una sesión parlamentaria en la que yo tengo que dar la palabra pero a la vez que se puedan terminar los argumentos pero para eso hay que responder de entrada no echarnos un espía se lo digo a los cuatro ejes de entrada y luego responde lo que queremos responder para optimizar el tiempo

Voz 9 22:31 pero termina el señor termine rápidamente

Voz 3 22:34 eso que la bajada de impuestos tenga un coste para las arcas públicas en los tres escenarios que manejamos es completamente completamente falso ese número II es completamente falso que se vaya a llevar a cabo una reducción de impuestos a las cinco por ciento más rico como he dicho el señor Saura pueblo a menos que como hacen siempre consideren a los autónomos a las pymes a las familias los ricos

Voz 5 22:57 Saura PSOE el campeón del paro el PSOE que en marzo en el mes de de marzo de este año crea la economía española cinco mil empleos al día pero además el PSOE que ha puesto encima de nuestro país que ha creado en nuestro país que ha constituido el estado del bienestar que hoy tenemos el problema del Partido Popular de Casado y les en la calle no es solamente que quiere hacer un regalo dieciocho mil millones a los

Voz 9 23:26 hay más ricos que sólo se puede demostrar

Voz 5 23:28 postrado en estos últimos días no es que además el Partido Popular cuando está en la oposición engaña porque la mayor subida de impuestos en la democracia la hizo el señor Montoro que subió los impuestos más de veinte mil millones de euros y el problema no es solamente ese regalo fiscal si me permiten a los más ricos del país del Partido Popular no no el problema es que el señor la calle dice que hay que privatizar el sistema de pensiones

Voz 9 23:55 es el problema es que el señor pero el problema yo les vamos a dejarle terminar luego hablar nuestro partido no

Voz 13 24:05 qué podemos hacer amable no puedo demostrar siempre podemos bajar el hablaremos bajar el volumen de todos los micrófonos por favor por favor

Voz 1727 24:14 yo le voy a dar la palabra todo el mundo ahora está en el uso de la palabra Pedro Saura del PSOE

Voz 5 24:19 puedo demostrar que el señor la calle además quiere eliminar el salario mínimo yo puedo demostrar porque lo ha escrito el señor la calle que quiere recortar la sanidad la educación pública por ejemplo para el señor la calle en el año dos mil quince el responsable económico del Partido Popular sólo hubo seis Desahucios reniega de los derechos sociales como derechos adquirido el señor la calle además muy

Voz 9 24:41 tras sus simpatías hacia los antieuropeos

Voz 5 24:44 británicos ya bobina de las instituciones europeas con este perfil con este perfil el ser la calle es un riesgo andante para la economía española para el Estado del bienestar

Voz 9 24:55 con Unidas Podemos muy bueno si sí iré pero tiene

Voz 1727 24:57 a hablar todos claro que sí mire hemos

Voz 0050 25:00 eso de que era entendíamos por rico rico ya sabemos que para el señor la calle un millón de euros de patrimonio neto no es ser rico pero yo creo que para la mayoría de los que hemos estado escuchando lo van a entender viéndolo con porque esto es que me parece en segundo lugar que hemos

Voz 6 25:14 es asistido de un intento de Ciudadanos de separarse de la propuesta económica de el Partido Popular pero al final Cabo lo que están proponiendo es gobernar juntos con ellos y con Vox para los cuales la progresividad es un privilegio de los ríos

Voz 7 25:27 pues sí supongo que ustedes no tienen la misma propuesta económica el PSOE no

Voz 6 25:30 yo creo que en la Liga llegará creo que es importante que que pongamos las digamos las cosas claramente por ejemplo cuando hablamos de acompañar está entre comillas revolución fiscal con la eliminación de chiringuitos etc yo creo que aquí en primer lugar que decir que todos estamos de acuerdo por supuesto con la eliminación de cualquier tipo chiringuito por ejemplo nosotros estamos muy de acuerdo con que el dinero del Ministerio de Interior se utilice para pagar los chalecos de los policías que defienden la democracia Hinault para engrasar las cloacas inventarse por eh pruebas en contra de otros partidos políticos que por cierto los tres que están aquí

Voz 7 26:03 presentados no está no no nos están pero

Voz 6 26:05 diciendo como con la contundencia necesaria sobre este tema

Voz 9 26:08 pero además eso también es una cuestión de orden

Voz 6 26:11 ni tú no podemos decirle a la a la gente que con esta reducción de de estas chiringuitos entre comillas se van a resolver la falta de inversiones que necesitamos sí creo que en este que agradecerle mucho al señor Casado la sinceridad que tuvo en una entrevista en televisión española cuando puso como ejemplo el año dos mil doce de los recortes que haría el Partido Popular IS importante agradecérselo porque recordemos que este año es el año de la de rescate a la banca que no iba a costar un euro es el año de la subida del IVA ocho mil millones

Voz 9 26:39 te tengo que dar la palabra Roldán y es el año sí

Voz 6 26:42 Mino y es el año de la aprobación de los decretos de recortes en sanidad educación y dependencia que afortunadamente han empezado a revertirse después de algunos

Voz 11 26:49 y luego le tengo que dar la palabra a por múltiples alusiones de nuevo a la calle si todos aluden a él luego le tengo que dar la palabra él pero primeros Roldán una reflexión muy rápida no se refería a los chiringuitos y además pues mire ahora que tenemos al PSOE ya bueno Izquierda Unida versión nueva

Voz 7 27:05 en en la mesa nosotros hemos metido ahora hemos sacado la cabeza llena Andalucía daba pavor el número de chiringuitos de corruptelas que estaban montó

Voz 13 27:14 el Gobierno estaba soportada para vosotros habéis soportado lejanos andaluz aquí en Madrid en el Partido Popular exigir vuestro ejemplo planos más corruptos de de bueno pues

Voz 7 27:24 las cosas están cambiando cuarenta años del Partido Socialista doscientas ochenta entidades entre puedo hablar ahora gobernada

Voz 1727 27:33 tiene la palabra Roldán Ciudadanos no está fuera

Voz 7 27:35 gobierno funda fundaciones consorcios empresas públicas más de mil ochocientos millones en subvenciones que nadie sabe adónde iban chiringuitos montados para alimentar redes

Voz 9 27:46 en el patio de la que terminó su pronta farmacéutica pero esto no resuelve por sí me deja terminar dejarse termina

Voz 5 27:55 por favor

Voz 4 27:58 las en el

Voz 7 27:59 de la partida XXXI L del presupuesto de la Junta de Andalucía salieron setecientos millones de euros durante una década del Partido Socialista para irse a paraísos fiscales y era dinero destinado a los parados esos son los chiringuitos y los ahorros que tenemos que hacer en este país hay muchos más podría ahorrar hasta dos mil millones en diputaciones lo menciona el mencionado antes hay muchas cosas que pueden hacer insisto sí que sepa

Voz 13 28:23 sí ya sé que hemos estamos cerca vosotros tenéis Nos gusta fíjate dicho por ejemplo están de acuerdo en Suso unidas por ejemplo

Voz 6 28:29 pero el se habla los lo los amiguitos que había en la Comunidad de Madrid en el que estaban colocados los ultraliberales ese aquí en en Madrid con Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes que vosotros apoyasteis que nosotros

Voz 7 28:40 en todo caso es hablado por por por hablar un poco más de cosas sustanciales se ha hablado de desigualdad aquí bueno aquí hemos tenido básicamente un ejemplo de PP y PSOE que han tenido exactamente el mismo nivel de paro en los tiempos en gobernado el diecisiete coma cinco diecisiete coma seis por ciento de paro y después se habla aquí de muchas medidas para reducir la desigualdad pero no se aborda ofrecen exactamente el PSOE las mismas recetas que se ha hecho durante los últimos

Voz 11 29:04 treinta años para acabar con la desigualdad en España no funciona no funciona a poner inspectores detrás de cada trabajador hay que abordar el problema estructural de España que es la multa

Voz 9 29:12 te has has discriminado y hacer una pausa íbamos a bailar

Voz 1727 29:17 en el mercado de trabajo pero tengo la palabra a la calle

Voz 9 29:20 por alusiones

Voz 3 29:22 las alusiones de verdad es que esta utilización de la mentira constante me parece muy triste sobre todo por una persona hay un partido que votó que votó ustedes el señor Sánchez la congelación de las pensiones que votó uso

Voz 9 29:37 puede Kimi llevaron a cabo el mayor recorte del ahí estoy ya que llevaron a cabo el encima de la mesa un sistema de pensiones Partido Socialista ustedes no usted tiene que responder usted lo que tiene que hacer es responder sirvió el trece de mayo señor trece de este delito ha querido tratar de hablar pues Salario Mínimo de la España de los últimos cuarenta

Voz 3 30:05 te pueden tratar de hablar los dos yo estoy sí

Voz 9 30:07 hablar sí replicarse difundir mentiras

Voz 3 30:10 las eh lo que éste lo que usted está haciendo primero yo que usted usted vaya incite a un panfleto absolutamente

Voz 9 30:19 el de lo que yo le digo a ver el salario mínimo hay que eliminarlo del este de mayo

Voz 8 30:24 dejar me puede dejar hablar este señor es después de bases de alguno

Voz 3 30:29 el salario mínimo interprofesional ni lo decide usted ni los decide el yo lo decido Johnny lo decide el Gobierno lo deciden los agentes sociales a ver si lo entiende usted

Voz 9 30:38 ustedes medianamente demócrata pero la del Gobierno y el Parlamento

Voz 3 30:42 este callar un segundo

Voz 9 30:45 a ver si puede decir lo que

Voz 6 30:53 sí

Voz 3 30:53 el Partido de las Spice Girls que sigue después de cuatro días de acabarse desmentido repitiendo las mentiras sobre mí pero segundo a ver si se da usted cuenta si usted va a mí Instagram yo tengo fotos con Rafael tengo fotos con usted eso no significa ni que yo esté con usted en nada gracias a Dios ni tampoco que sea fan de Rafael que sí que lo solar

Voz 9 31:15 pero por otro lado tenemos a ver si da por hacer una pausa vamos a hacer una canción de Raphael me importan termina la calle Estación triste

Voz 3 31:23 si te del asesinato de carácter en un debate intelectual demuestra la pobreza intelectual de su mensaje segundo lo más importante nadie que nos está escuchando duda de la realidad de lo que es el Gobierno del PSOE

Voz 9 31:36 pues no paro miseria mire usted el desigualdad es un riesgo para la economía española para el Estado del bienestar Ése es el problema de este país para no salda una pausa vamos a hacer una pausa a las diez menos veinte

Voz 1727 31:51 cinco nueve menos veinticinco en Canarias y entramos en el mercado de trabajo en el paro y el empleo

Voz 14 32:01 hola cariño qué haces con el ordenador Miranda así podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila pero si nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma instruya y nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner de Noruega

Voz 15 32:14 te protege con Securitas Direct de la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 16 32:26 ya aquí el día Still vena vivir tu día más perfecto el sábado seis de abril prueba nuestras máquinas aprovecha las ofertas y participa en el sorteo de entradas de fútbol en el días Till gana tu jardín a Astún descubre como en días Til

Voz 17 32:40 punto es que le pediría a un energética

Voz 7 32:45 que mire por mi negocio ayude a gastar menos

Voz 1 32:48 en

Voz 5 32:48 tú si te ofrecemos una solución energética personal

Voz 17 32:51 izada para que tú pymes sean más eficiente hilos nótese en cada factura

Voz 18 32:57 Naturhouse vendrán Kelly todas a estar ahí dentro hamaca rodeado de palmeras o tomando tu cafecito a la orilla del Sena a

Voz 1110 33:07 Don tranquilito porque se contraten un seguro de hogar con Santa Lucía hasta el tres de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida

Voz 3 33:14 vuelta pero no lo diré y tú sin sorteos

Voz 1110 33:17 consulte a los destinos y bases de la promoción en Santa Lucía punto es Santa Lucía estamos cerca estas empresa colaboradora del programa Unger su mujer

Voz 19 33:28 venga lo que venga en una lengua que venga

Voz 20 33:34 ah sí

Voz 21 33:46 debate de economía en la Cadena Ser

Voz 1727 33:48 con Toni Roldán Ciudadanos Daniel Lacalle

Voz 21 33:51 el PP

Voz 1727 33:52 señor uso de Unidas Podemos IU Pedro Saura PSOE hablamos ya del mercado de trabajo y lo hacemos a partir de de la foto de la EPA de la Encuesta de Población Activa correspondiente al final del año dos mil dieciocho con esos datos hay en España tres millones trescientos cuatro mil trescientos parados que son cuatrocientos sesenta y dos mil menos que a finales del XVII y hay diecinueve millones quinientos sesenta y cuatro mil ocupados que son quinientos sesenta y seis mil más que a finales del XVII la tasa de paro está en el XIV con cuatro por ciento y un año antes estaba en el dieciséis y medio por ciento Ésta es la foto se escuchan propuestas esta semana hemos conocido una francamente llamativa la CIA unidas Unidas Podemos y es reducir la semana laboral a treinta y cuatro

Voz 6 34:46 sin el los datos que has dado Pepa lo primero que nos muestran es que es la creación de empleo tiene que seguir siendo una prioridad hay para esto

Voz 5 34:53 sí

Voz 6 34:54 pues los programas de inversión relación con la transcripción ecológica o con los servicios públicos para eliminar las desigualdades de género tienen un papel fundamental porque permitirían crear empleo en los sectores de las genera renovable repitió en edificios o el cuidado a las personas dependientes también eh en en en segundo lugar el nuevo empleo que se crea tiene que ser un empleo estable y con derechos y por eso hemos impulsado la la subida de novecientos euros del Salario Mínimo que debe con Dinoire proponemos establecer medidas para combatir combatir el abuso de la temporalidad que muchas veces se hace de forma fraudulenta por ejemplo estableciendo una duración mínima a los contratos temporales máxima entre un mes y seis meses pero también en este sentido es creo que es importante que sigamos con medidas que ataquen las causas de discriminación laboral de género y esta medida que comentas de la jornada laboral de treinta y cuatro horas sin reducción salarial y con tres la de los horarios nos parece que es un debate imprescindible que tenemos que abrir precisamente para facilitar la conciliación de la vida personal y profesional y la corresponsabilidad los trabajos de cuidados y acompañarlo con otras medidas que que van en esta misma dirección como a ampliar los permisos de maternidad paternidad hasta las veinticuatro semanas Unibet o universalizar el el servicio público de educación de cero tres años

Voz 1727 36:11 Toni Roldán Ciudadanos mercado de trabajo como intervenir para eliminar la tasa de paro

Voz 7 36:15 bueno esta es la mayor anomalía que tenemos en el país y hemos asistido Javi que llevamos viendo durante treinta años en el que se pelean mucho cuando se ponen un micrófono delante pero después hacen políticas económicas particularmente laborales muy similares no el PSOE ya le va bien darle el dinero que no sirve para nada sus sindicatos y al PP ya le va bien tener una especie de sociedad dos clases en el que tienes a unos jóvenes ultra precarios que jamás logran acceder a la a la estabilidad laboral lo cierto es que tenemos de los veinte millones de trabajadores en España alrededor de una tercera parte no logran alcanzar el equivalente al salario mínimo al final del año por qué porque se pasan el día entrando y saliendo del mercado laboral con contratos basura que empiezan el lunes termina el viernes lo que proponemos nosotros

Voz 1727 36:57 no

Voz 7 36:58 abordar de raíz el problema de la temporalidad que en el fondo es el problema de la desigualdad en España acabando con los contratos temporales garantizando que tienen un contrato que te permite continuar y que no hay un momento en el que para no hacerte un contrato indefinido te dejan de contratar qué es lo que pasa en España eso es lo primero segundo he hablado antes de cambiar las políticas de formación ahora se dan cursos cualquiera que haya estado en el para lo sabe muy bien que no es que no sirvan para nada es que además en muchos casos San acabar robando tenemos seis mil millones invertidos que si si los invirtiéramos bien si hiciéramos sistemas de perfilado para saber qué perfiles de parados tenemos si tuviéramos orientadores laborales que ayudaran Si diéramos sé si diéramos el dinero directamente a los trabajadores en vez de dársela a los chiringuitos para alimentar a los pues eso al sindicato del partido o lo que sea entonces los trabajos podrían elegir entre unos ofertantes de cursos competitivos tenemos que avanzar estamos frente a la cuarta revolución industrial posiblemente en diez años Pepa la mitad de los trabajos que conocemos hoy no existirán es hoy firma Kinsey eh no no habrán cambiado de una manera u otra bueno tú que estás en contra de medicinas no existe la revolución tecnológica bueno pues está bien he da igual no sabemos si son diez

Voz 9 38:10 se las quite será el punto de vista de un punto en todo caso

Voz 7 38:16 que tenemos que cambiar radicalmente primero para proteger más a los trabajadores y no tanto el puesto de trabajo ofrecer mecanismos que protejan para transiciones de un trabajo a otro segundo dar un unas herramientas de formación que realmente sean útiles porque inevitablemente tendremos un mundo con más rotación laboral se Cayenne vamos a ver primero

Voz 3 38:37 esa esa utilización es fantástica de las medias de lo de ciudadanos que es como las propuestas de impuestos nos dedica la ciudad aviones Nos ha reconocido que va a mantener y subir los impuestos

Voz 9 38:49 no no no no queríamos una bajada de impuestos programado sobre los impuestos bueno dónde voy por otro lado los tres millones de mileuristas para catalana que yo sepa gobernaba el PP eh que yo sepa gobernaba el darle su pues

Voz 3 39:02 exigencias y gracias a nosotros ciudadanos ciudad

Voz 9 39:04 a nosotros sí sí claro no tiene el don de la ubicuidad que estamos en enero voy a trabajar al mercado de trabajo primero vamos a ver

Voz 3 39:12 en mil ochenta doce millones de trabajadores en el noventa y seis doce millones y medio el part el el Partido Popular siempre se ha encontrado con la destrucción de empleo generada por el Partido Socialista el políticas regresivas porque no son progresistas son regresivas y lo que ha hecho ha sido reducir la sangría del desempleo lo que hay que lo que hay que hacer por supuesto es fortalecer el mercado de trabajo no se Morte fortalece el mercado de trabajo haciendo todos los contratos temporales que es lo que está diciendo el señor

Voz 9 39:41 no es una hora cada diez no no mire usted sabe perfectamente y no me ante con con con bromas

Voz 3 39:51 que el veinticinco por ciento de los contratos son temporales el setenta y cinco por ciento setenta y cinco el setenta y cinco

Voz 9 39:58 por otro lado no solamente eso sino que España España no ha sido para hacer temporales para hacer temporales a los clientes lo cual no no si eso ya lo conocemos elimine ya los conocieron a usted tiene usted que yo es que ahora no son señores que están y me pero yo he entendido sito en la calle nuestra propuesta que quisiera aclarar si templario

Voz 4 40:18 también yo entiendo que el señor acá de la calle y me permites te iba a mí escuchaban y todos se lo agradezco señor

Voz 1727 40:26 aunque que quiere precisar porque tiene el uso de la palabra

Voz 4 40:29 a la calle porque estás muy clara Daniel

Voz 7 40:32 simplemente para que lo sepas los otros proponemos eliminar los contratos temporales dejar el indefinido que tenemos ahora

Voz 4 40:37 eso es lo que quería no afecta la medida

Voz 11 40:40 aunque también el fin de que ir terminando que te tengo que dar la palabra pero

Voz 12 40:43 los aunque todavía no ha podido empezar pero si me permite la España de

Voz 3 40:47 tras la reforma laboral sea lo que se ha conseguido ha sido parar la sangría de paro que había dejado el Partido Socialista en España se perdían tres mil puestos de trabajo al día eso lo sabe cualquiera que nos escuche

Voz 9 41:02 que se ha hecho después si el ciclos y siempre lo eche la culpa al ciclo ellos sabrán sabrán los un tiro hasta en el último año con una tasa practicamente el tres por ciento es la palabra el señor Saura e indefinido en el último año está creciendo a una tasa del cinco en el mes de marzo están creando al día

Voz 5 41:24 de cinco mil empleos dado el problema

Voz 9 41:26 es que la reforma laboral dado en la palabra de la obra devuelve una devaluación salarial de caballo el problema es que la reforma laboral la gente en la calle

Voz 5 41:36 tiene usted no del recinto propina

Voz 9 41:39 democracia tenemos siete mil siete a hablar a los diecisiete ocho siete u ocho minutos Pedro Saura sale adelante Adela gracias por eso la verdad que es difícil debatir con usted pero no deja hablar a nadie más que me levante la palabra escrita es la reforma laboral del partido pero dolares

Voz 1727 41:59 me escucha ha sido

Voz 4 42:00 queda menos de diez minutos habla Pedro Saura

Voz 5 42:04 le decía es que estamos creando empleo a aún a más de cinco mil empleos al día el mes de marzo pero el problema el gran problema es la reforma laboral del Partido Popular que produjo una devaluación salarial que afectó sobre todo a los trabajadores con menor renta hacia los jóvenes el problema es la reforma laboral del Partido Popular que incrementó la precariedad de los precarios el problema es que los parados de larga duración pasaron del diecinueve por ciento al cincuenta por ciento y por eso proponemos si se me permite es eliminar los elementos más lesivos de la reforma laboral de dos mil doce hacia los trabajadores proponemos reducir el número de contratos proponemos un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI proponemos incrementar la productividad de las economía para con eso incrementar los salarios es decir un modelo socialdemócrata lo que tiene que hacer Ciudadanos es decir están ustedes con Vox o con Un

Voz 13 42:56 modelo social de que mejor por lo que estoy seguro que Pepa por colapso es perdona te este contexto muy rápido no pero nosotros lo que no estamos después a algún modelo concreto los gatos con esmoquin

Voz 9 43:09 quería señoras señores modelo yo eh modelo yo

Voz 1727 43:13 no yo claro si usted se enganchan aquí hablando

Voz 6 43:16 los modelo

Voz 1727 43:16 yo llevaba la mano alzada mucho tiempo Jorge uso Adela

Voz 6 43:19 el gracias brevemente por favor brevemente si Mon creo que debemos salirnos de este bucle de echarse la culpa de lo que ha pasado antes y mirar un poco hacia adelante y el nuestra propuesta de reducción de jornada tiene que ver precisamente con esto en España tenemos dos o tres anomalías importantes que hay que atender la primera es trabajamos más horas que la media europea y además hay un sesgo de género importante y es que las las jornadas largas las ocupan fundamentalmente hombres mientras que las mujeres tienen que hacer trabajos a tiempo parcial involuntariamente porque tiene que estar al cuidado de las personas del hogar y precisamente es también esta reforma esta reducción de la jornada lo que tiene como objetivo principalmente es esto mejorar la corresponsabilidad la conciliación el trabajo con la vida personal iba a acabar con esta discriminación de Gene

Voz 1727 44:03 Toni Roldán

Voz 11 44:05 no no simplemente quería aclarar anteriormente la lo que

Voz 7 44:09 decía Saura yo si el planteamiento del Partido Socialista honestamente entiendo que guiado por porque estáis asociados con Podemos y ahora no no es muy fácil de distinguir cuál es vuestra política económica de la de Podemos pero derogar la reforma laboral para volver a qué modelos Joan Saura del veinticinco por cien de Pardo hace diez años treinta porcentaje de no no

Voz 9 44:31 Saura ha dicho que yo

Voz 7 44:33 yo yo con la socialdemocracia europea como es el peso bueno yo si usted tiene un problema yo yo yo si quiere señor Saura hablamos de políticas públicas y de propuestas si prefiere tirar los trastos a la cabeza lo puede hacer con la calle que lo hará muchísimo mejor

Voz 3 44:46 la calle volvemos a a hablamos de empleo todo el mundo sabe que el Partido Socialista es destrucción de empleo mire en marzo los contratos indefinidos han querido un siete por ciento vale los contratos indefinidos a tiempo completo en no

Voz 9 45:01 no lo puedo adoptante es lo que ha dicho en la calle ahora eh

Voz 3 45:05 saber ya se sabe quiénes han sido los más desfavorecidos de la brutal subida de impuestos que han que han acordado hoy podemos alterar a los impuestos al trabajo escondida debajo de sus medidas de enero los principales perjudicados han sido las mujeres los jóvenes y los sectores más desfavorecidos mire lo que nosotros proponemos para empleo que es que a ver si puedo decirlo lo que nosotros proponemos para empleo es fortalecer la capacidad de la economía de generar mayor empleo y mayor productividad no se aumenta la productividad subvencionando a los sectores de baja productividad poniéndole mayores impuestos a los de alta productividad que es lo que están diciendo PSOE Podemos no se aumenta la productividad ni mucho menos sea se consigue atender al Rey pero tecnológico subiendo los impuestos a las empresas tecnológicas a las empresas de alta productividad por lo tanto lo que ellos están proponiendo es volver a mil novecientos setenta e ir nadie queremos volver a mil ciento setenta que es condenar a la gente al al ha a estar fuera del mercado laboral Por otro lado lo más importante en cualquier caso es que lo que tenemos que hacer por lo tanto es fortalecer la capacidad de contratación ayudar a los autónomos que pueden contratar más entre otras cosas extendiendo la tarifa plana manteniendo las pequeñas medianas empresas estos señores han derogado las deducción

Voz 9 46:21 dime convino la creación de empleo fijo con la creación de empleo joven Loquillo adictos nos queda lo tercero que hubiese dado ocasiones se tercero que vamos a hacer es una ley de unidad de mercado que lo que hago

Voz 3 46:33 es facilitar que las empresas cuando contraten no se encuentren con el tsunami burocrático que estos señores

Voz 1727 46:38 cinco minutos unas quedan y quiero darles la palabra sobre pensiones perfectamente la tormenta que esto origina eh pero creo que debemos dedicarle como mínimo los últimos cinco minutos a las pensiones que es un debate del que nos ocuparemos ampliamente en otro momento quién tiene empieza para hablando de pensiones pues yo que usó

Voz 6 46:57 bueno pues yo creo que estoy seguro que durante la

Voz 11 47:00 a la toda la campaña electoral que tenemos por delante vamos a escuchar muchas veces la palabra

Voz 6 47:04 situación a mi esto me parece bien pero siempre que la leamos entera incluyendo los artículos que dicen que los poderes públicos tienen la obligación de mantener un sistema público de pensiones suficiente en el que además las pensiones están actualizadas para que no pierdan capacidad adquisitiva y estos principios que son para nosotros e irrenunciables son incompatibles con las reformas que el Partido Popular el PSOE aprobaron IU cuya consecuencia directa era reducir las pensiones por ejemplo a través del índice de revalorización o el eso es teoría es importante que digamos que las movilizaciones de los pensionistas y las islas pensionistas

Voz 3 47:40 impusieron derrotaron estas medidas

Voz 6 47:42 pero ahora hay que trasladarlo una ley que asegure la revolución de las pensiones y hay que derogar el factor de sostenibilidad

Voz 4 47:48 Ciudadanos yo mira