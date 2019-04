SER Consumidor: Las falsas creencias alimentarias (07/04/2019)

Voz 2 00:00 en SER Consumidor con Jesús Soria

las redes sociales tienen innumerables ventajas pero también un sinfín de peligros por ejemplo los que tienen que ver con bulos falsas noticias rumores o informaciones sesgadas e interesadas cuando no comentarios de listillos que muchos se creen a pie juntillas comentarios que en no pocas veces pueden tener consecuencias graves en nuestra salud los anti vacunas los vendedores de alimentos supuestamente curativos contra enfermedades graves los que promocionan súper alimentos que no existen métodos adelgazantes tan sofisticados como peligrosos de la misa la mitad o mucho menos en la cocina también hay muchos falsos mitos y creencias que te pueden costar caro muy caro nada como ver bien las fuentes de esas noticias para saber lo que es real y lo que es una chorrada y les aseguro que hay muchas

calentando motores porque nosotros también aquí vamos a hacer cosas especiales sobre consumo esperemos a ver qué es lo que nos proponen por ejemplo los partidos y a ver qué es lo que sale por ahí que sea interesante para nosotros

los jóvenes pagan casi el doble

Voz 1604 02:22 los mayores seguro de coche veremos ejemplo si las causas hablaremos de moda sostenible y malos hábitos de los usuarios con nuestro armario

Voz 8 02:31 es que estamos consumiendo ropa compulsivamente les ropa que luego no nos ponemos que se queda en el armario y que se leerá una huella medioambiental brutal

Voz 1604 02:41 conoceremos las falsas creencias en la cocina que pueden traernos más de un problemas serios de salud como sino huele mal me lo como

Voz 9 02:50 el mal bonos además está en buenas condiciones y no tiene porque ser así hay microorganismos como salmonela Campillo Baxter no alteran su sabor no altera su aspecto no alterar

Voz 1604 03:02 los alquileres son caros los pisos también hablaremos de cómo optimizar la compra de una vivienda y cómo abaratar su precio

Voz 10 03:09 nosotros partimos de realidades sabemos a qué precio se vende después sabemos también cómo negociar con los bancos para que el comprador tenga el mejor cree

Voz 1604 03:18 conoceremos una iniciativa para que puedas comprar comida barata sobrante de restaurantes panadería

Voz 0927 03:24 las evitar el desperdicio alimentario

Voz 11 03:26 encontrar establecimientos cercanos a él no a ella que tengan comida a ser salvada aquel que más le guste pues comprarán desde LAB irán a recogerlo al local a la hora establecida

Voz 0927 03:36 además

Voz 1604 03:37 las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 12 03:40 se llama el departamento de contraofertas de Vodafone me hacen descuento en mi tarifas de móvil del cincuenta por ciento de descuento sin ningún tipo de compromiso de permanencia acepto

es bastante complicado pero para los jóvenes mucho más por ejemplo entre elegir un seguro elegir otro hay mucha diferencia pero sobre todo diferencia de precios entre lo que pagan los jóvenes y lo que pagamos los que ya tenemos una cierta edad

Voz 2 05:19 el comparada

Voz 0927 05:22 era muy buenos días buenos días responsable de seguros de coches de rastrear punto com hoy sois un comparador de líder en seguros no

Voz 15 05:31 sí bueno somos líderes son seguras pero también tenemos mucho más productos como telefonía Finance está

Voz 10 05:37 el coche bomba viajes energía

Voz 15 05:39 todos tenemos bastante oferta oye sabíamos

Voz 0927 05:42 es que las diferencias entre lo que pagan muchas veces los jóvenes por el seguro de un coche tiene que ver poco con lo de los más adultos de más edad pero es que los datos que habéis ofrecido es que es una barbaridad no la diferencia hay de precios

Voz 15 05:55 efectivamente realmente los jóvenes paga hasta el doble pueden llegar a pagar el doble más por su seguro de coche que otros adultos por ejemplo una franja edad entre con otra de la de otros cuarenta y cuarenta y nueve años por dar de datos más concretos pueden pagar trescientos sesenta y cinco euros frente a los jóvenes que pueden pagar hasta setecientos veinticinco euros os al doble

Voz 0927 06:16 eso en términos generales no pero si si entramos en en datos específicos de determinados tipos de seguros las diferencias son todavía mayores por ejemplo en un seguro a todo riesgo la diferencia es más del cien por cien

Voz 15 06:28 sí y concretamente un ciento nueve por cien allí por dar cifras un joven puede llegar a pagar hasta mil setecientos cuarenta euros por su seguro de coche a todo riesgo frente a otra cosa en franja de edades que pueden llegar a pagar pues ochocientos treinta euros una cosa

Voz 10 06:46 esto

Voz 0927 06:46 mucho pero más todavía en los seguros a todo riesgo con franquicia

Voz 15 06:50 sí aquí a nivel porcentual es verdad que la diferencia es mayor hasta un cincuenta por ciento más y bueno pueden llegar a pagar hasta novecientos sesenta euros que los seguros a todo con franquicias son más económicos que los seguros a todo riesgo pero eso pueden llegar a pagar novecientos euros frente a trescientos ochenta y tres euros con otras edades

Voz 0927 07:12 ya tercero más o menos lo mismo las diferencias entre

Voz 15 07:14 ceros a la a la cobertura más simple y más básica pueden llegar a alcanzar las diferencias hasta ciento cuarenta y nueve por ciento

Voz 0927 07:23 de los datos y vuestra experiencia esto buscando y comparando dependiendo de elegir una compañera estas diferencias no son tan importantes dependiendo de eso de de de la compañía con la que contrate

Voz 15 07:34 bueno en general es esto es una tendencia general es una manera que te den todas las compañías para esta para la franja de edad entre dieciocho y veinticuatro años donde bueno pues por los motivos de experiencia al volante ir por el por el motivo de que supone una mayor probabilidad de de riesgo oí de sufrir un siniestro pues en líneas generales todas las compañía elevan las primas a los jóvenes pero siguiese cierto eh que por eso desde desde retratos recomendamos el comparar ofertas y ver toda la oferta al mercado porque en un en un mercado tan actual tan competitivo de primas para los jóvenes y miran bien toda la oferta de Toral la compañía comparan bien pueden encontrar ofertas me casi que si se ajustan más a

Voz 16 08:22 a su perfil de hecho hay poli

Voz 0927 08:24 estas que ya se ajustan a un poco a cada conductor no dependiendo qué tipo de conductores te cobran más te cobran menos no es decir un poco a su historial de siniestralidad por ejemplo

Voz 15 08:34 efectivamente son productos más innovadores eh que están irrumpiendo en el mercado Ike pues eso algunas compañías lo tienen y ponen a disposición de de El consumido pues bueno a través de un dispositivo en el coche para calcular un poco y comparar y ver sus a hábitos de conducción bien también para ver porqué carretera se mueven cuántas horas conduce en la velocidad que llevan y si bien es cierto que esto pues para precisamente los jóvenes en concreto que suelen tener unas primas bastante elevadas a nivel general le pueden ayudar bastante este tipo de productos que Sadam está mucho más a así son buenos conductores a poder tener un on ver filial Duff a sus hábitos de conducción y poder obtener una prima pues más económica

Voz 0927 09:18 para abaratar un poquito una de las cosas por ejemplo prestar atención Si nos separan a comprar un coche a que la potencia la potencia es decir si tiene más potencia el potencial de es mayor y por lo tanto eso penaliza en la policía también otra forma de en este caso para abaratar es seguros con franquicia no sabemos que si nos pasa algo vamos a tener que pagar algo extra pero no pagamos tanto en la póliza global no

Voz 15 09:41 exacto eh a nivel de cobertura las mejores opciones aparte de comentabas la Potenza la mejor opción a nivel se contrataron seguro con franquicia porque porque es verdad que bueno pues asumir un coste es el de la franquicia que lo que lo que asumió la parte del coste que paga el asegurado pero sí es cierto que la prima se reducen significativamente si no pierdes cobertura aún así sigues teniendo un buen producto y estas cubierto

Voz 0927 10:08 bueno el dato que muchos de los seguros habituales que conocemos todos una diferencia enormemente lo que pagamos las personas que ya hemos pasado de esa edad dieciocho veinticuatro lo que pagan a lo que pagan estos jóvenes en algunos casos por encima del ciento cincuenta porcino así que muy a tener en cuenta a la hora de contratar Aida Medina responsable de seguros de coches de rastrear punto con muchísimas gracias

Voz 16 10:29 a vosotros os suena adiós adiós no está gracias hasta luego

tampoco es tan sencillo elegir bien la ropa más adecuada sobre todo si tenemos ciertas inquietudes como por ejemplo la compra de ropa sostenible un estudio revela ahora que a veces compramos un poco alocada mente Ike guardamos muchas veces ropa sin ton ni son

Voz 2 10:55 otra cesta de la compra y consumo responsable Sostenibilidad otra forma de consumir

Voz 16 11:04 Paloma García muy buenos días hola buenos días SOS encantado de saludarte

Voz 0927 11:08 igualmente presidenta de la Asociación moda sostenible de Madrid CEO de circular Project hoy Nos apareció súper interesante el estudio este los españoles y su armario en el que se analizan los hábitos de consumo de ropa voy a voy a dar algunos datos para que la audiencia se sitúe seis de cada diez españoles compran ropa cada mes ocho de cada diez desconocen cuánto vale su armario cincuenta y nueve por ciento tienen más de treinta y cinco prendas en el armario en general desconocemos de qué material están hechas las prendas que compramos el cuarenta y siete por ciento de los encuestados reconocen tener alguna prenda en el armario con más de diez años siete de cada diez españoles se ponen su prenda favorita semanalmente para qué queremos tanta ropa para que tenemos tanta ropa en el armario Paloma

Voz 17 11:55 efectivamente para que queremos este es un estudio que ha encargado a Efe a sondea común

Voz 10 12:02 eso es cierto que ha puesto

Voz 17 12:04 de porque hacen falta estudios de este tipo porque no manejamos estadísticas de este tipo hasta ahora en la moda sostenible así que yo creo que se merece un gran aplauso

Voz 16 12:14 Ikeda ayer tengo han tomado esta iniciativa

Voz 17 12:16 la para reflejar con datos reales cuál es la realidad que se está viviendo en el consumo de ropas actualmente en España pero es un estudio que se aplica en en un montón de países

Voz 10 12:28 sí lo que viene a reflejar

Voz 17 12:30 es que estamos consumiendo ropa compulsivamente ropa que luego no nos ponemos que se queda en el armario y que genera una huella medioambiental brutal

Voz 0927 12:40 con mucho desconocimiento Paloma de realmente me llama la atención el desconocimiento de qué material están hechas estas prendas no

Voz 17 12:48 efectivamente bueno hay desconocimiento en todos los aspectos de lo que supone la industria textil Paral de nuestra salud y para el medio ambiente por los componentes químicos que se utilizan para su utilización ya no sólo en el campo sino en la transformación de la materia prima vale es son muy poca gente lo conoce y luego que cuando esa ropa que estamos usando estamos consumiendo ropa de usar y tirar porque el estudio lo que demuestra es que luego nos ponemos siempre tácticamente la misma ropa

Voz 11 13:18 hola qué sentimos más cómoda es verdad y el resto

Voz 17 13:21 en el resto nos lo ponemos como media tres veces y luego la echamos y esa ropa no se recicla no no hay por ahora una transformación muy pena de ese residuo textil contamina muchísimo el suelo lo degrada bueno es una manera de poner de manifiesto que tenemos hay una realidad que cambiar Ike el consumidor es el que tiene que llevar un gran peso en esta transformación

Voz 0927 13:49 tú dices por ejemplo que que si consiguiéramos que los consumidores y tuviéramos información no supiéramos cómo es todo el proceso de fabricación desde el agricultor los materiales que se utilizan Si es moda responsable ética estaríamos transformando de alguna forma la sociedad en su conjunto no pero esa responsabilidad yo creo que ahora precisamente por las compras que hacemos de usar y tirar de lo más barato por estar cambiando continuamente eso está bastante alejado de la realidad o lo que propone y no como como algo muy positivo

Voz 17 14:18 claro está alejado porque el consumidor no maneja los datos que debería de manejar porque también hay otros estudios que demuestra que el consumidor con la información adecuada a antes de consumir un producto tiene una huella un impacto positivo en el medio ambiente y la salud de las personas y otro que no lo tiene prefiere aunque hasta hace un poquito más y consumir el producto lo que pasa que no manejamos esa información lo que pasa que ahora mismo está pensado todas las estrategias de marketing para consumo compulsivo son tan necesarios rodaba como el tuyo yo siempre pongo el ejemplo de cuándo voy a dar alguna conferencia a la universidad a gente que está ajena a lo que es la moda se quedaron boquiabiertos cuando les les cuentas que la ropa que está que llevan puesta en ese momento está consumiendo y en igual manera que un coche que ven moviéndose por la calle

Voz 0927 15:13 claro no caemos sin hablar claro sin hablar de la explotación y todo eso que detrás de muchas de estas penas

Voz 17 15:19 cuál es total totalmente a todas las FAS fashion y el locos se basa en esto es decir en un consumo indiscriminado de ropa pero luego en una explotación laboral brutal cuando cual hagamos tan barato la ropa es porque realmente están expresando la cadena de pro

Voz 18 15:36 ción brutalmente hasta llegar

Voz 17 15:39 a las producciones estar que hemos visto todo documentales en los que se ve a gente trabajando en condiciones lamentables

Voz 0927 15:45 Paloma un es verdad que es la segunda industria más contaminantes del planeta

Voz 17 15:49 bueno hay varios estudios no hay quien la ponen el quinto puesto hay Tae quién era ponen el segundo es que depende porque también si metes en en la variable el trasporte que supone el consumo de ropa al transporte porque siempre esta esta todas las empresas están externalizados y eso supone esa es nuestra ropa desde la otra punta del mundo y eso contamina muchísimo verdad que la la la ponen en el cuarto quinto lugar o en el segundo depende de las variables que sí que es verdad que es una de las industrias que más contamina del planeta

Voz 0927 16:23 hacía entonces hacia donde vamos para terminar porque leíamos el otro día precisamente a a Juan Duyos el diseñador de moda que en este en este acto de presentación decía aquí hay que intentar tener prendas duraderas en el tiempo un buen vestido por ejemplo puede durar muchos años pasar incluso de madres a hijas pero eso ya casi está olvidado o no es ese es el camino

Voz 17 16:43 totalmente el camino es es establecer esa relación emocional con la ropa que llevábamos que era la misma relación que tenía de nuestra nuestros a nuestros abuelos nuestras abuelas tenían prendas de altísima calidad porque primero eran prendas ecológicas no venían sin ningún componente químico como se utiliza ahora de uno español buenísimo yo vengo de Béjar el paño de Béjar era de una calidad altísima Ike libraba muchísimo IS eso ya los hemos perdido por toda este bombardeo mediático del del consumir comprando comprando lo que sea para satisfacer otras necesidades que van más allá de la necesidad de tener un producto piensa primero si desde citas eso que estás comprando te piensa qué impacto está causando la debilidad transparencia que te da esa marca todo eso hay que tenerlo muy en cuenta que volver como dice Duyos a ese armario más sostenible con un cuidado más responsable de la ropa como apunta este informe de sondea para eje de verdad

Voz 16 17:49 interesante sin duda tenemos que seguir hablando de este asunto eh sí sí se que era perfecto apasionante sin duda tenemos mucho que ver en todo esto los consumidores Paloma García presidenta de la Asociación moda sostenible muchísimas gracias un beso gracias a su buen día todos

hay que tenerlo todo en cuenta que es muy importante para el medio ambiente

cambiamos y nos vamos a la cocina hay muchas viejas querencias que nos pueden acarrear más de un disgusto recuerda en el caso de los espaguetis que causaron la muerte de un joven pues hay muchos más casos

Voz 22 19:23 Isabel más Miguel Ángel Urueña muy buenos días hola buenos días

Voz 0927 19:28 el responsable de el portal los blog gominolas de petróleo tecnólogos los alimentos experto en seguridad alimentaria oye nos ha encantado una cosa que es escrito en Consumer con los que tenemos muy buenas relaciones sobre muchas de esas cosas que que a veces los consumidores pensamos no le damos importancia tienen mucho que ver con con la seguridad alimentaria en casa en nuestras practicas verdad algunas cosas ya hemos hablado en alguna ocasión Miguel Ángel

Voz 23 19:53 sí así es bueno muchas gracias pues escribí sobre algunas ideas que tenemos en la cabeza hay que nos hacen comer mal en el sentido de hacer la comida más insegura

Voz 0927 20:05 que por ejemplo pensamos muchas veces que la industria alimentaria no se envenena en muchas muchas veces somos nosotros no los que hacemos mal las cosas no la industria alimentaria a la que criticamos aquí por otras cosas pero evidentemente por muchas de muchas de estas que vamos a comentar ahora no

Voz 23 20:19 Asier solemos preocuparnos demasiado de la presencia de pesticidas de antibióticos de hormonas de alimentos en realidad no deberíamos preocuparnos tanto porque lo que nos dicen los resultados de los controles es que esos análisis esos alimentos son seguros

Voz 0927 20:36 sí sí sí es lo que pasa que bueno nosotros también

Voz 23 20:38 tenemos parte de responsabilidad en esa seguridad alimentaria y bueno tenemos que cumplir nuestro papel

Voz 0927 20:44 bueno parece que hagamos un repaso a todas estas falsas creencias au cosas que comentamos los con eso sí que no tienen desde luego o muy poca o ninguna base científica eh venga vamos a por ejemplo lo que no mata engorda lo que no mata engorda

Voz 18 20:57 algo hay que morir digo bueno cuando

Voz 23 21:00 dudamos si comer algo o no cuando esa tortilla lleva muchos días en el frigorífico de BAE venga nos leamos la manta a la cabeza bueno a veces mata lamentablemente hombre es muy poco frecuente pero puede ocurrir no sólo que mate sino que nos cause algún a algún problema serio a veces pensamos que puede quedarse en una simple diarrea pero bueno poder mucho más allá

Voz 0927 21:24 mucho más allá toda la vida se ha hecho y casi nunca ha pasado nada aún nunca ha pasado nada

Voz 23 21:29 también es otra de las ideas pues decimos bueno pues toda la vida se ha bebido leche cruda nunca ha pasado nada hombre pues sí qué pasaba lo que pasaba que se nos olvida

Voz 0927 21:38 ya ya siempre pensamos que lo que decían hemos que fuera es donde puede haber problemas como en casa en ningún sitio craso error no

Voz 23 21:46 sí también pensamos por ejemplo mira comete estos huevos que son caseros que los

Voz 18 21:51 han puesto en mis propias gallinas y bueno pues

Voz 23 21:54 ahí no se siguen unos controles que sí que se siguen en la industria alimentaria o cuando cocinados en casa pues a veces cuidamos ciertas cosas que bueno pues en la industria o en buenos restaurantes sí que se hace bueno en buenos restaurantes me refiero a los que cumple

Voz 0927 22:09 las normas sí sí sí sí taparse las manos por ejemplo eso de bueno no se daba a la gente a la mano dice no sin no he tocado nada sucia nunca sabemos ni muchas veces nos damos cuenta y hay que lavarse las manos tú lo ha insistido aquí más de una vez permanentemente cuando estamos en la cocina manipulando alimentos así es a veces estamos

Voz 23 22:26 es estrujar unos un poco la cabeza van no hace falta que me lave las manos que total no tocado nada sucio y bueno nos costaría menos lavarnos las manos día dictarnos esas era rompedora de cabeza que tampoco llevan a ningún sitio es un simple gesto que puede ahorrarnos muchos disgustos

Voz 0927 22:43 esa comida que se queda por ahí incluso que metemos en la nevera mucha gente piensa un calentón y listo pero no es así verdad hay que calentar lo bien porque incluso calentando lo bien no se matan todos los microorganismos que es lo que ha pasado por ejemplo con lo el reciente caso éste de los spaghetti famosos que murió un chico joven aunque el caso fue hace muchos años

Voz 23 23:03 así es a veces pensamos lo descuidar la higiene o la seguridad alimentaria pensando que bueno en las artes en todas las bacterias bueno no tiene porque ser así hay bacterias que son resistentes al calor que producen toxinas que son resistentes al calor que fue lo que ocurrió con este famoso caso de los espaguetis así que lo ideal sería tener precaución incluso aunque vayamos a cocinar los alimentos

Voz 0927 23:26 cocinar los bien calentarlos perfectamente como por ejemplo

Voz 23 23:30 pues por ejemplo que el huevo queda de cuajado que la carne quede bien hecha y sobre todo el pescado también que quede bien hecho sobre todos los alimentos de origen animal recomienda pues una temperatura de al menos sesenta y cinco setenta grados en el centro de la alimentos durante un minuto que bueno tampoco vamos a estar con el termómetro pero bueno generar eso que quede bien cocinado por dentro

Voz 0927 23:53 ya Easy son comidas preparadas que sean que las hemos hecho hace unos días han guardado en la nevera los restos y tal qué pasa si ha pasado por ahí frigorífico hay problema también

Voz 23 24:03 pues a veces pensamos que el frigorífico para el tiempo y hombre no es así lo que hacer ralentizar el crecimiento de los microorganismos y luego deberíamos tener una precaución de no mantener más de tres días las obras por norma general

Voz 11 24:18 y luego calentar las suficientes

Voz 23 24:20 ente en un buen calentón pues es decir un guiso birlo antes de comer

Voz 0927 24:25 Miguel Ángel y lo que hemos preparado Il lo hemos congelado debemos hacer el mismo proceso de calentar lo bien como decías antes aunque haya estado congelado

Voz 23 24:35 pues sí en el congelador que podríamos decir que tiene el tiempo en el bueno en el aspecto microbiológicos no en el aspecto bioquímico porque se siguen produciendo reacciones de errancia miento por ejemplo pero al descongelar sí que puede aumentar ese crecimiento de microorganismos deberíamos descongelar el frigorífico siempre consumir antes de veinticuatro horas dando un bueno cocinando suficientemente o calentando suficientemente

Voz 0927 25:02 a tiro de las fechas de caducidad y eso que dices que sabemos que mucha gente no lo respeta ha pasado unos días dice bueno tampoco pasa nada no se puede pasar

Voz 23 25:12 sí puede pasar es sobre todo si se trata de una fecha de caducidad ahí sí que deberíamos respetarla bueno a pies juntillas en el caso de la fecha de consumo preferente pues se puede ser un poco más indulgente pero bueno tampoco se trata de descuidarse lo recomendable respetarlas siempre eso de que no

Voz 0927 25:30 no huele mal así que estará bueno esto es totalmente mentira no hay que tener cuidado

Voz 23 25:34 esto es muy importante además porque una de las pruebas que consideramos infalibles para saber si un alimento está en buen estado es leerlo o incluso probar un poco consideramos que si no huele mal o no sabe mal está en buenas condiciones y no tiene porque ser así ni muchísimo menos hay microorganismos como salmonela camping lo va a hacer la histeria los más peligrosos y los que pueden ser más frecuentes que no provocan alteraciones en las características organolépticas del alimento es decir no alteran su sabor no alteran su aspecto no alteran su olor así que mucho cuidado con eso hay

Voz 0927 26:12 muchas intoxicaciones por por descuidos de estos por cosas que vemos un poco tontas o desconocimiento relajación en cuando manipulaba la comida cuando la elaboramos

Voz 23 26:23 pues sí que hay muchas y además solemos pensar que suceden en restaurantes o fuera de nuestra casa en lo cierto es que el nuestra casa donde más ocurren también es lógico pensarlo porque es donde más veces donde más número de comidas hacemos donde más habitualmente comemos pues mira por ejemplo de Campillo bacteria aussies que es la la próxima infección alimentaria más frecuente hubo en el año dos mil dieciséis alrededor de quince mil casos

Voz 10 26:49 pero bueno hay otros que no lo vi

Voz 23 26:51 por ejemplo que ni siquiera está bien documentado porque muchas veces no vamos al médico pues aún miles y miles de casos mucho más que Campillo bacterias y entonces sí que es muy frecuente de es cuidábamos mucho más prestamos mucha menos atención que a los contaminantes de origen químico que nos dan más miedo

Voz 0927 27:09 Miguel Ángel Urueña gominolas de petróleo no a una un bloque le recomiendo porque hay muchas cosas de mucho interés tecnólogos de los alimentos y experto en seguridad alimentaria muchísimas gracias muchas gracias a vosotros a partir de ahora mucho más cuidado eh un abrazo para evitar sustos

comentarios que te hayas llamado decir esta semana

Voz 24 27:50 prevista a los dos doctores que nos confirmaron que podemos comer huevos todos los días Manu y comentó lo siguiente yo me como de dos a tres diarios incluso días que como hasta cuatro introducidos en una dieta equilibrada y saludable y tengo el colesterol todo lo demás perfecto no hay que tener tanto miedo al huevo además hemos recibido muchos comentarios sobre la forma de reciclaje que planteamos en la encuesta anterior algunos de ellos por ejemplo decían Éste será el resultado sino unos concienciados y adjuntaba una foto de unos bañistas en una piscina llena de envases de plástico están cuesta que te comentaba planteamos lo siguiente que producto reciclan más en casa

Voz 0927 28:26 si los resultados de la última encuesta bueno pues

Voz 24 28:28 esta semana la encuesta ha tenido mucho éxito más de mil cien participantes y el sesenta y siete por ciento de ellos ha dicho que lo que más reciclan son envases Le sigue con un diecisiete por ciento el vidrio y lo que menos es el cartón con un once por ciento de los votos así que tenemos creara desgracias pues la participación Hinault olvidéis votar en la próxima encuesta

Voz 0927 28:49 la encuesta que planteamos gastaría es más en la ropa

Voz 24 28:51 siete certificaran que sostenible sí

Voz 0927 28:54 no no depende nos gusta tu idea Oriol rehuir hola muy buenas buenos días

Voz 11 28:59 buenos días qué tal director de Chubut

Voz 0927 29:01 estuvo en España no si exactamente qué es exactamente cuéntanos un movimiento contra el desperdicio alimentario

Voz 11 29:08 pues sí gusto todo es un movimiento que lucha contra el desperdicio como la hacemos pues a través de una aplicación móvil gratuita que lo que hace es ayudar a que establecimientos panaderías restaurantes supermercados puedan dar salida a todo aquello que les sobra al final del día

Voz 0927 29:24 dais unos datos en una nota de prensa que habéis dado estos días dice cada año un tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial se desperdician el veintiocho por ciento de la tierra agrícola del mundo se usa para producir alimentos que nunca se comen en España somos el séptimo país de la Unión Europea que más comida dice a cifras como para que se tomen medidas que ya se están tomando

Voz 11 29:45 pues exactamente al final como muy bien apuntaba uno de cada tres alimentos a nivel mundial acaban en la basura nosotros siempre damos el datan España de que todo lo que se tira cada año equivale a ciento noventa Titanic uno encima del otro con lo cual realmente es una locura es un problema sin duda alimentario social pero lo que también añadimos desde tu gusto Go es que es un problema ambiental es que todas la comida que se tira también dignifica gran parte de las emisiones de CO2 que se producen a nivel mundial

Voz 0927 30:14 cómo surge la idea porque es curioso

Voz 11 30:16 empiezan a un buffet libre en una cena un grupo de jóvenes cuando está acabando el turno este eran cuenta cómo el personal pues toda aquella comida en perfecto estado supe que habían disfrutado se va directamente al cubo de la basura se interesan por saber el porqué ir porque no se les puede dar salida llena aquel momentos cuando se plantean esta comida sea de salvar ya hemos de conseguir una forma de que cada noche en cualquier restaurantes de Europa alguien pueda rescatar esa comida

Voz 0927 30:43 estáis en nueve países europeos cinco millones de usuarios doce mil establecimientos cuéntanos exactamente como es la mecánica esta relación clientes del establecimiento restaurantes como es

Voz 11 30:55 pues al final han la practicas muy sencillo uno establecimiento este excedente en la aplicación de tuvo otorgó lo ofrece a través de un pack sorpresa ya que el establecimiento la panadería la frutería no sabe exactamente hay que eleva a sobrar al final del día con lo cual lo que oferta con lo que ofertan sorpresa de un vale por cercano a los diez euros se venden a un precio reducido ya que sino eso se va a tirar para el usuario simplemente va a entrar en la aplicación Le bajo localizar iba a encontrar establecimientos cercanos a él lo ha ella que tengan comida ser salvada aquel que más le guste pues comprarán desde LAB irán a recogerla al local a la hora establecida

Voz 0927 31:36 vale todo tipo de comida entiendo que cualquier cosa que en los restaurantes esté que se vaya a perder y lo puede utilizar la gente

Voz 11 31:44 exactamente siempre comida de calidad fresca en perfecto estado ese día apta para el consumo pero que si no se vende hasta la hora del cierre el día siguiente no se podrá ofrecer por ejemplo pues pastelerías City de sushi de comida preparada supermercados etcétera

Voz 0927 31:59 en España qué tal está funcionando puesto en España

Voz 11 32:01 ha tenido muy buena acogida desde que empezamos a funcionar en septiembre del pasado año pues estamos operativos en cuatro ciudades Madrid Barcelona Bilbao y Salamanca tanto establecimientos quién tenían esa necesidad de que cada día pues avión de tirar comida han sido algo muy positivo islamismo para usuarios pues que comen bien a un precio reducido descubren nuevos sitios que quizás no conocían

Voz 0927 32:26 además evitan la muchas emisiones decís que mil doscientas toneladas de CO2 del desperdicio alimentario en España concretamente

Voz 11 32:34 exactamente y además intentamos concienciar de este problema por ejemplo salvaron parte comida en tu gusto Go equivale al CO2 que emiten ochenta y siete coma nueve kilómetros

Voz 0927 32:45 pues Oriol Reilly muchísimas gracias y nada espero que funcione bien eh que aquí somos un programa en el que siempre estamos peleando para ir reduciendo poquito poquito nosotros muy modestamente informando sobre el desperdicio alimentario de acuerdo

Voz 11 33:01 muy bien muchísimas gracias y sobre todo de la comida no se tira

Voz 0927 33:04 exacto exacto gracias un abrazo hasta la próxima adiós

con los alquileres por las nubes subiendo también los precios hablamos ahora un libro que nos puede ayudar mucho a la hora de comprar una vivienda

Voz 25 34:15 bueno yo creo que mucha gente que más lo estás escuchando debe pensar lo de la jungla dos

Voz 26 34:23 el paraíso me lo vais a tener que contar

Voz 0927 34:27 bueno habrá que contar la gente probablemente conoce los personal shopper que te ayudan a comprar ropa no sé si esto ha calado mucho en nuestra sociedad o no pero yo creo que lo que es bastante más desconocido es personal shopper inmobiliario es decir que ayuda a comprar pisos en la decisión que es la más importante de nuestra vida no

Voz 10 34:45 económicamente yo creo que si tal como dices tú el nombre en sí personal shopper agente lo tiene arraigado como como una asistente de compra no

Voz 0927 34:54 eso es sí escogimos personas ópera inmobiliario

Voz 10 34:57 por asociación de ideas pero en Inglaterra le llaman Hunter en Francia le llaman seis que es cazador o cazador de casas pero en definitiva somos agentes el comprador profesionales formados y con estructura hay contactos para ayudar a que el comprador pueda comprar sin agobios y de hacer una buena compra tal como decías en a comprar más importante de nuestra vida

Voz 0927 35:18 sí sí en el primer capítulo decís es nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de la parte más desprotegida que suele ser la persona que desea adquirir un piso claro porque tenemos mucho desconocimiento y de todo ya no sólo de calidades de zonas qué nos interesa más sino luego también con los temas económicos que son súper importante sí que vele siempre estamos bastante despistado no

Voz 10 35:41 bueno en realidad es que sus si lo pensamos bien comprador Un comprador de cualquier cosa que sólo lo haga una vez en la vida o dos a la fuerza de estas despistado en todos sus aspectos porque ensayo error no si aprendes a base de errores y financieramente ni que hipoteca escoger si el piso que te está gustando porque tú sabes que te gusta pero tú no sabes y la estructura de esta Accord

Voz 11 36:04 no

Voz 10 36:05 no lo ha del piso pisos del edificio donde está mi temas jurídicos no tienes que entender de esto no con lo cual nosotros lo que hacemos es somos un sherpa de de del comprador para que realmente pueda disfrutar de la compra del piso te guste ya en todos los aspectos al financiero el fiscal el el de check list de estructura vemos también por ejemplo yo no compraría jamás un piso sin saber quién tengo derecho no hay gente que vende porque no soporta los ruidos es verdad

Voz 0927 36:38 están metiendo en una casa de pero pero que hacéis qué qué pasa que investiga Eyed como son los vecinos y hacen ruido sin no hacen ruido sí sí

Voz 26 36:44 salen y entran si los fines semana organizan fiestas

Voz 10 36:47 pues por supuesto que se claro que sí es que yo no compraría jamás sin osea que una cosa es encontrar un piso que pueda gustar algún cliente otra que sea un precio adecuado negociamos el

Voz 11 36:58 sí

Voz 10 36:59 pero antes de comprar vemos el registro vemos la estructura vi posibles vicios ocultos pero el tema de los vecinos es sagrado y evidentemente acta de comunidad a ver qué se cuece en aquella finca que no haya contratiempos que no haya alguien que tengan los horarios cambiados y duda de noche muchas veces descartan hemos compras porque como no tenemos producto que lo que hacemos es ayudar a comprar no tenemos interés en vender un piso en concreto sino que si no viviría yo no lo compra un cliente nuestro

Voz 0927 37:28 ya ya ya osea que hay diferencias reales entre un comercial inmobiliario Agentes de Propiedad Inmobiliaria vosotros cómo cómo es absoluta

Voz 10 37:38 soltar un profesional inmobiliario que ayude a vender un trabajo fabuloso Ikeda un servicio fantástico propietario pero un personaje inmobiliario está dentro de un mismo sector pero que en ayudas al comprador hay intereses contrapuestos el el propietario quiere vender al máximo precio posible en el menor tiempo posible

Voz 0927 37:59 yo el que compra quiero comprar bien de precio

Voz 10 38:02 quiere información no sin no es una inversión solo siempre es una inversión pero no sólo una inversión quiere toda la información ya veces que venden no la da toda nosotros la conseguimos

Voz 0927 38:13 ya porque claro decís vosotros dais por ahí unas cifras bueno The en cuanto al consumo no financie era un reto un riesgo una oportunidad daba cifras eso no que a veces hay que saber jugar un poco con las cantidades los descuentos lo no descuentos que detrás porque a lo mejor estamos comprando algo que creemos que es un chollo pero realmente es que esta súper disparado de precio no

Voz 10 38:34 sí muchas veces un comprador fija sus pretensiones en función de lo que den los portales inmobiliarios Idealista Fotocasa ir muchas veces ciencia ficción nosotros partimos de realidades sabemos a qué precio Se vende después sabemos también cómo negociar con los bancos para que el comprador tenga el mejor crédito que al final la mayoría inmortales compramos dando una parte de nuestros ahorros hipoteca media vida pues negociamos también con los bancos para que el toda la vida hipotecan nuestro cliente pueda ahorrarse una buena cantidad

Voz 0927 39:08 ajá oye ahora que estás hablando de créditos tu que eres profesional de esto que te inquilinas porque hemos hablado muchas veces y no hay mucho acuerdo fijo o variable

Voz 10 39:16 mira yo lo tengo muy claro interés fijo a día de hoy interés fijo

Voz 0927 39:19 sí sí sí aunque paguemos algo más no

Voz 10 39:22 si se pagó un poco más ahora pero en la vida de un préstamo que es veinte veinticinco treinta años ya seguro que se pagará más se pagará más sin duda yo creo que es importante lo los bancos venden dinero y es importante ahora que están a este tipo de interés tan bajo poder no garantizar los una cuota que nos de tranquilidad

Voz 0927 39:44 ya ya oye Yordi cuánto cuesta esto porque claro vosotros ponéis os ponéis al servicio de un cliente Nos estás contando que el orientan suele orientales en todo lo que tiene que ver con con la calidad del piso con veinte mil cosas que son importantes a la hora de comprar un piso con los temas económicos hasta con con si tenemos un vecino no tenemos un vecino esto es poco cuánto cuesta que me busque un piso ideal

Voz 10 40:07 mira pues depende de para qué me contraten porque de entrada que te aceptemos el encargo tú tendrá unas pretensiones que nosotros escucharemos te te damos un formulario muy extenso para que rehenes para que hagas turista de deseos la carta a los Reyes Magos y nosotros de entrada hemos de ver que sea viable que nuestro criterio te podamos ayudar porque sino te podemos ayudar no cogemos ese encargo después sabemos que sí que te podemos ayudar en función de la dificultad de encontrar esto que tú buscas ahí te haremos un presupuesto pero siempre será una cantidad fija nunca una comisaria las inmobiliarias cobran un porcentaje del precio de compra o de venta nosotros no nosotros es una cantidad fija en función de la dificultad de la encargo que no sagas y que que hacer una provisión de fondos en el momento de contratarlos y el resto cuando lo encontramos que la mayoría de veces simplemente la negociación qué hacemos con con la parte vendedora supera con creces lo que cobramos la negociación qué hacemos con la entidad bancaria para que tengas la hipoteca adecuada supera con creces lo que lo que también algunas de honorarios no ya tranquilidad el hecho de que cuando empiezas a ver pisos empiezas con donde la ilusión tremenda pero de alguna forma se te va acabando cuarto quinto piso que ves que parece ya en las fotos es una maravilla y cuando lo ves no tenga que ver pues nosotros te ahorramos el ochenta por ciento de las visitas sólo va a saber cosas que cuadran con lo que perdiste no tenía el global yo creo sinceramente que es un servicio

Voz 11 41:37 es esencial para un comprador de de Pearson

Voz 0927 41:40 bueno personal soplen inmobiliario bueno oye una cosa Si comprar un piso con vosotros y resulta que de los quince días me empiezan a hacer fiestas los fines de semana por la noche arriba

Voz 26 41:50 sí me cambié y sentí me buscáis

Voz 25 41:54 si estos usted Gerard que hasta ahora no ha pasado tú tendrías que venirme aquí hablemos pero se podría sabes cómo podría pasar pues porque cuando compras un piso a la semana siguiente el piso de arriba se puede vender bien pero claro no puede garantizar externamente pero

Voz 10 42:12 lo que sí que puedes es minimizar muchísimo los riesgos que tiene comprar una propiedad

Voz 0927 42:17 bueno pues nada tú te dedicas a esto profesionalmente Elena Gallardo también tenéis patentado me imagino una cosa que llamáis el método Next éxito un no

Voz 10 42:24 exactamente no sé

Voz 0927 42:27 bueno me parece muy bien porque esto de comprar un piso siempre lo he dicho que esto es muy importante que a veces hacemos muchas locuras verdad a la hora de comprar pisos e por no asesorarse convenientemente

Voz 10 42:37 sinceramente piensa que hay en un dato que que realmente sorprende muchísimo que es que las personas y les ofrecieran la posibilidad de retroceder

Voz 11 42:47 la

Voz 10 42:48 con la compra en los seis primeros meses de tener la vivienda dieciocho coma nueve recuperarían el dinero devolverían a señales y esto es espectacular que uno de cada cinco compradores se arrepienta es sintomático de que algo no funciona esto es previsibles

Voz 0927 43:05 muy bien por Jordi Clotet personal shopper inmobiliario muchísima gracia que tiene mucha suerte vendáis mucho libros

Voz 22 43:20 dos meses sin teléfono a que tengo derecho compre no superen Line

Voz 0927 43:23 me han pedido

Voz 27 43:25 vía muy seguro y la Agencia se lavan las manos consultas tus dudas nuestros asesores jurídicos te ayudarán arresto

Voz 28 43:36 el verlo de empresas deben devolver de inmediato los cargos presentando una reclamación inmediata que hay que solicite por escrito a la cancelación de sus Tano esto es un estado allí que podríamos reclamar a la propia compañía gala SER Consumidor

vamos ya con el primer caso

Voz 15 43:55 muy buenos días a todos los que sus supervisora jurídico

Voz 0927 43:57 la de OCU vamos ya con el primer caso venga

Voz 1604 44:00 contrato con un operador de telefonía IP poco después sorpresa descubre una permanencia no anunciada

Voz 12 44:08 me llaman el departamento de contra ofertas de Vodafone me hacen descuento en mi tarifas de móvil del cincuenta por ciento de descuento sin ningún tipo de compromiso de permanencia acepto la verificación de voz y me llego a mi contrato al correo Hasta ahí todo bien pero resulta que a los diez días me doy cuenta de que tengo una permanencia de ciento noventa y seis euros que podría hacer al respecto

Voz 0927 44:33 hay Marta unos engañan algunos comercial es verdad por teléfono

Voz 18 44:36 mira Jesús lo que le pasa está oyente es uno de los grandes problemas que tenemos en la contratación telefónica la diferencia información lo que nos dicen por teléfono y luego lo que documentalmente no llega después lo que está claro es que la ley establece que el contenido de la oferta la publicidad las condiciones económicas y jurídicas etcétera etcétera que son vinculantes por lo cual lo que vale es lo que le han dicho por teléfono en este caso concreto parece que se verificó la contratación por por la propia por lo por la propia consulta de nuestra oyente con una grabación en la que se hace constar además que no hay permanencia por lo que yo lo primero que haría es pedir a la empresa el audio que es el soporte de esa contratación sin embargo no nos vamos a engañar muchas veces unas no se encuentran entonces si la empresa no le facilitará grabación podrá presentar una reclamación oficial pues lo de donde siempre ante las oficinas municipales de información al al consumidor puede solicitar un arbitraje de consumo puede acudir a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones

Voz 0927 45:35 curioso es siempre se pierde en grabaciones eh

Voz 18 45:38 sí pero muy importante Jesús una última cosa no hay que olvidar que la oyente se encuentra en los catorce días del plazo de desistimiento que puede desistir de esta contratación efectuada sin ningún tipo de penalización que no lo olvide

Voz 1604 45:50 contratar casi siempre es muy fácil pero cuando surgen problemas que todos los solucionen a veces no es tan sencillo

Voz 0216 45:56 mi problema es que en diciembre compró un teléfono Alcatel a través de yacer ya había Un tenía un problema de audio de durante la llamada que la otra persona ha dejado a escucharme era un fallo intermitente le se lo comuniqué haya Estel en breve el teléfono al servicio técnico por en tres ocasiones distintas ninguna de las tres consiguieron reparar Melo finalmente aceptaron cambiar me lo un teléfono nuevo del mismo modelo tampoco se solucionó me lo cambiaron por un segundo teléfono el mismo modelo me cambiaron por un tercer teléfono por un cuarto teléfono llevo ya cuatro teléfonos distintos del mismo modelo no se solucionen mi problema ellas desempeñan una y otra vez que el cambio tiene que ser por un teléfono del mismo modelo yo les estoy pidiendo teme anule la venta o me dejen cambiaron por un modelo distinto y se empeñan una y otra vez enviarme el mismo teléfono tengo una penalización de trescientos euros no puedo irme de Jazztel

Voz 0927 46:43 madre mía está atado pero casi cuatro veces cuatro teléfonos ya es un no parece un teléfono un Patel no efectiva

Voz 18 46:50 me enteré Cué cual nos encontramos ante un problema de garantía está hay que optar por la reparación para la sustitución unas acciones primarias que la ley me ofrece Beiro también establece la propia ley que cuando esté este defecto no se soluciona ya se puede acudir a una resolución del contrato o a una rebaja del precio que en este caso concreto no tiene ningún sentido que era un teléfono que no funciona obviamente eso no se discute estas opciones ante se pueden llevar a cabo con una serie de requisitos cuando no se pueda exigir la reparación sustitución en los casos en los que la la reparación o la sustitución la hubieran llevado a cabo en un plazo razonable tiempo o cuando suponga mayores inconvenientes para el consumidor que se en el supuesto en que nos encontramos después de cuatro ocasiones el teléfono vuelve a dar fallos yo entiendo que está más que justificado la resolución del contrato esa resolución que es lo importante no procede la penalización vale no lo pueden cobrar la penalización con lo cual reclamación por escrito haciendo constar la reclamación haciendo constar que solicitan una resolución del contrato hizo intenta ya no le contestan pues en una mediación ante una organización de consumidores un a una mediación entre los efectos de consumo con arbitraje de consumo

Voz 11 48:02 que que lleve a cabo todas las vías que pueda

Voz 18 48:04 que tiene razón

Voz 1604 48:05 contrata una tarifa pero desiste en el plazo legal de quieren cobrar ciento cincuenta euros

Voz 29 48:12 dice contratar Yoigo no lo hice ideológico aquí dentro de los catorce día en los que tengo derecho y ahora me quieren cobrar ciento cincuenta euros por instalación ya le ha ruta todo así me lo quieren seguir cobrando con amenaza de meterme en la lista de morosos

Voz 18 48:31 pues que lamentablemente este problema lo venimos observando desde hace tiempo y es que las compañías quieren cobrar la penalización cuando estás de existiendo solamente por el mero hecho de haber llevado a cabo la instalación es una práctica bastante extendida ellos se fundamentan en en una de las extremidades el derecho de desistimiento y es que equiparan la instalación como si fuese un supuesto deje de que la ejecución ha comenzado con el consentimiento expreso del consumidor sin embargo que quede claro

Voz 17 48:59 no no se consigue a efectos de desistimiento

Voz 18 49:02 la instalación sea esa prestación de servicios es un soporte técnico para llevar a cabo esa prestación de servicios por lo que no lo pueden cobra esa penalización el oyente tiene que saber que los casos de telefonía pues es difícil que lleguen a instancias superiores judiciales pero ya hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante del año pasado el veintitrés de febrero del dos mil dieciocho donde declara esa práctica nula puesto que impone una penalización para el ejercicio del derecho de desistimiento aquello ni ánimo a este oyente a reclamar como siempre hemos dicho reclamación al operador treinta días no te contestan la mediación un día a cuidarnos a las oficinas de Municipales de Información al Consumidor a la Secretaría de Telecomunicaciones todas las vías las tiene abiertas

Voz 1604 49:47 mi problema está relacionado con los servicios que se activan a través de la publicidad del móvil en el mes de febrero tres empresas me cobraron supuestamente por su escribirme a estos servicios contactó con dos de ellas y me dicen que me van a devolver el dinero una es cuatro media servicio vivir al límite hora es y la otra es Pla un móvil pero en la tercera Jean móvil dicen que yo me suscrito y que tengo que pagar use o no el servicio les estoy pidiendo pruebas de mi suscripción y yo estoy qué puedo hacer Marta