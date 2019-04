SER Aventureros: África en Cinecicleta (06/04/2019)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

qué tal aventureros buenos días bienvenidos a hacer aventureros bienvenido sea un fin de semana más a la aventura bienvenidos a para disfrutar de

Voz 1025 01:02 todo lo que pasa en el otro mundo mundo de de los que nos gusta gozar dos la sabe que están en el mundo lo preocupados en nuestro yendo esto no está nada mal bienvenidos a los que no sintonizáis a través de la Cadena Ser también lo es que lo hacéis a través de la doce sesenta de Radio Caracol en la costa este de Estados Unidos que tal Miami muy buenas tardes por vosotros no sintonizáis a partir de las tres de la tarde en Radio Caracol un abrazo enorme a todos los que estáis ahora pues con ese día me imagino pero no estoy oyendo pero igual estoy viviendo esto hoy está lloviendo Chusta claro espero que esté él solicito cálido

Voz 7 01:39 para igual para cómo estás Ángel hola buenos días bien bien bien bárbaro este no no no no me oye que nos ha reventado los y no lo vimos demasiado hombre Chema Rodríguez qué tal buenos días algunos día no te diodos que veo en la las garitas de ofertas eh

Voz 8 01:54 sí porque yo soy una persona mayor enseñas

Voz 7 01:57 adulta a mi me gusta llamarte adulto

Voz 1414 02:00 pero el éxito pero esto he

Voz 1025 02:05 no todos apoyos que no vamos a dar hasta el de Cesáreo José Luis Angulo qué tal estás muy buenos días muy bien debemos mucho mejor desde Caetano peleados de

Voz 7 02:14 llamada recuperado ahí me faltaba este chute energía que dársela aventurero es por la mañana una semanita ya

Voz 8 02:19 con vosotros Hay jo esto ya como nuevo

Voz 1025 02:23 bueno en muchas cosas por delante del programa antes que nada abrimos ojo el concursado que abrimos porque sabéis que hay dos grandes citas este programa todos los años una es el camino acabáis en Menorca y otras la quebrantahuesos bueno pues este año vamos con equipo el Camí de caballos vais a decir bueno pero que me está contando si alguien se anima el nombre en vela exacto de la prueba es otra al Menorca Camí de caballos bueno pues vamos a tener para cuatro personas que quieren hacer el camino les damos la inscripción El avión el adiós El Hotel El hotel el a los aviones saldrán de Madrid desde Barcelona íbamos a Menorca os pagamos las dos noches estáis ahí está en Madrid Barcelona Mahón Mahón Madrid Barcelona depende los Stacey para los oyentes

Voz 8 03:15 muy bien informado que es el camino que a esa eso

Voz 1025 03:17 Yagüe claro déjame de yo estoy pero de momento te estoy contando todo lo es el título de momento el titular es que hay todo esto hay que hay que participar a ti bien a través de redes sociales a través de Twitter con el hashtag y que lo tengo por aquí donde lo tengo lo has ta Ser aventureros Menorca has tacto dos junto almohadilla Ser aventureros Menorca ítems que colgar una foto de vosotros corriendo donde queráis corriendo donde de la gana entre todos ahí estarán las ganadoras y los ganadores que es el camino es una prueba espectacular que da la vuelta a Menorca van es varias opciones nos a y os voy a decir la la primera que la más la más espectacular pero que no tenéis porque hacer esta voy participar en cualquier categoría es ciento ochenta y cinco kilómetros corriendo dando la vuelta Menorca hay una segunda que son cien kilómetros dando la vuelta a Mallorca hay una tercera opción ochenta y cinco kilómetros dando esa vuelta hay una cuarta cuarenta y cinco kilómetros de meta la tabla de cincuenta y ocho cincuenta y ocho y cuarenta y cinco y la de Veintisiete las menos larga son veintisiete y cuarenta y cinco a partir de ahí tenéis cincuenta y ocho ochenta y cinco cien y ciento ochenta y cuánto tiempo tenemos si queréis nos meses los Veintisiete me han punto par de meses la la de Veintisiete está bien

Voz 7 04:38 me apunto a esperamos podemos ir los cuatro y así ya está ocupada tal no déjate porque eso es pan

Voz 1025 04:44 a los oyentes quién quiera participar en el Camí de caballos en el ocho tras Menorca Camí de caballo insisto tenemos para cuatro personas dorsales hotel viajes de avión dos notas de dos noches de alojamiento que Cuéntame una vez

Voz 9 04:59 una vez que han salido elegidos eligen la distancia

Voz 1025 05:03 si ellos eligen lo que quieren correr y el criterio para elegirlo como entre todos nosotros caro todos los que se apunten al arroba Ser aventureros en Twitter con el hashtag o no

Voz 7 05:18 está claro lo que no vale es apuntarse para ir hay un par de días es decir nada Ipar hay que demostrar que haces

Voz 1055 05:27 algo caro por eso necesito tu foto corriendo ya bueno una foto con él

Voz 7 05:31 era pues no va a demostrar aquí a ver cuántas medallas tiene queda

Voz 1025 05:40 bueno animarnos a participar desde allá si queréis que os llevemos un fin de semana a Menorca a participar en el Camí de cava el avión hotel va a nuestra cuenta dos esto con gas tac déjame que voy has Hack ser aventurero el Menorca ser aventurero es menor ahí

Voz 8 05:57 cuando sexto cuando se ya ahí vamos

Voz 1025 06:00 Prada al día a día llegas el día diecisiete de que son dos días de mayo del diecisiete de mayo desde el fin de semana el diecisiete de mayo de Valle vale ahí estáis ya os esperamos apuntaron que tenéis varias semanas hasta el veinte abril nosotros

Voz 1055 06:15 estaremos con Hable muchos datos hasta veinte de abril está colgado en no sé dónde será aventureros un total

Voz 1025 06:23 también torero estará colgado y lo vamos a colgar también desde ya también lo vamos a nuestra cuenta de Twitter de acuerdo venga dicho lo dicho hoy traemos todo secciones pero dejadme que empieza he con Carlos Barrabés déjame que empiece con una noticia triste que ha pasado este fin de semana el fin de semana anterior perdón porque este fin de semana obviamente todavía no ha pasado nada bueno han pasado cosas pero no tantas como para que vayamos a contar cosas en Ser aventureros porqué

Voz 7 06:52 dejamos el sábado por la mañana pujan este fin de semana lo contaremos esta semana que gracias a ella

Voz 1025 06:57 te echemos total que hubo un accidente el fin de semana pasado el domingo en Benasque además un accidente en mala suerte de gente que conocíamos gente muy vinculada a la montaña de con los cuales hemos hablado de este programa y que además tienen varios libros que de los que también hemos hablado alguna vez en el programa así que ahora sí

Voz 1 07:21 la pone Carlos Barrabés El Segre aventureros

Voz 1025 07:27 Carlos Barrabés qué tal estás buenos días buenos días cómo estáis que mala noticia la que nos enterábamos el lunes entre el lunes y el martes porque la verdad es que salió tarde en medios sobre ese accidente que precisamente pasaba en Benasque en el en la Cresta del bar domina un pico de tres mil que conozco bien por cierto que que lo accede es puedes hacerlo desde varios puntos pero si lo haces desde el infierno de la Paul desde desde el refugio vas para arriba desde el Ángel Horus la verdad que la Comisión preciosa pero tiene un pelín de dificultad en la parte de arriba porque vas vas Moon ahí tienes que que no no me te lo va a decidir escalar pero sí que tienes que agarrar te en varios puntos pues con más intensidad porque porque tiene su dificultad no

Voz 0322 08:18 no estoy Rosa insistieron en la Cresta el verdad si todo pues el criterio del macizo del posee pues es hay partes que tienen mucha dificultad pero claro estamos hablando de Carlos Tudela de uno un gran escalador una persona con una experiencia tremenda tenía sesenta y dos años y bueno tuvo la mala suerte frases no al final en un momento allá en que no iban en cordada

Voz 10 08:42 de va dejando con su mujer Rosa qué pasaba

Voz 1025 08:45 Rosa real que que es una ocho me lista osea que que es una mujer que conocemos bien que que ha estado en el Himalaya y que además si si no me equivoco yo Carlos también se ha integrado muy bien en Benasque del pueblo porque incluso ha estado dando clases en la escuela hay todo claro

Voz 0322 09:02 ellos pues nació en Valencia pero vamos son son ya de Benasque y la verdad es que es es alucinante de un hijos han integrado perfectamente en el valle vamos son gente magnífica y la verdad que ha sido un golpe en el valle Volpe importante muchas veces es alucinante lo que es la vida no como pues dedicar toda tu vida algo no jugó por una pequeña cosita parece que está todo en cuestión no la la verdad es que bueno el alpinismo tiene riesgo cualquiera que lo hace que lo practica es súper consciente de eso no hay intentado disfrutar cada día realmente serrín en ese riesgo también hay cierto placer no pero desde luego el riesgo existe manejar ese riesgo es una de las labores de de todas las personas que que se dedican a la verdad es que lo único que puedo decir es que en en mi caso personalmente y en muchos casos hay dolor no por esto hoy y mucho apoyo a la familia no es porque realmente es una familia alpinistas y realmente Carlos es una persona que ha ayudado mucho no ha escrito libros a dar clases a ese tipo comprometido con la sostenibilidad del entorno que realmente

Voz 1025 10:15 es una gran perdida por lo queríamos destacar en el arranque hacerle nuestro pequeño homenaje en el arranque será aventureros desde aquí nos unimos a a tu dolor ya ese abrazo enorme a la familia y a Rosa sobre todo que fue precisamente la que avisó cuando vio que que ya eso es válido si claro es que parece ser que pisaron una piedra a piedra cedió en la montaña que da igual que tengas toda la experiencia en el mundo pero si se cae de pronto se te lleva por delante saben que es mala suerte pero bueno pues querido Barrabés un beso enorme te esperamos la próxima semana

Voz 0322 10:51 sí sí sí la semana que viene os espero que con mucho mejores noticias

Voz 1025 10:55 sí esperemos que sí cuida te un abrazo brazo Holanda hasta luego pues Carlos Barrabés que hoy le teníamos abriendo el panorama para contarnos esta historia y que queríamos hacer ese pequeño homenaje a un hombre de montaña o insisto eh

Voz 11 11:12 desafortunadamente el accidente así esa parte de de Benasque pero pero era un hombre que conocía perfectamente y bloqueos queráis imaginar el Himalaya la Conca o a todo el cante y la pared sur de la Conca agua Manuel supera los Alpes

Voz 7 11:29 era era muy experimentado y sobre todo libros que que es que lo hemos tenido alguna vez aquí

Voz 12 11:34 cuando esto es como lo que es la mala suerte no no esto alguien que ha hecho todo tal bueno me recuerda un poco en el fondo lo que le bueno de otra manera lo pasó Julio Fuentes no yo que se había jugado la vida en mil batallas

Voz 9 11:48 ella se en mil guerras y fallece en un atraco en una carretera

Voz 1025 11:53 ya no que nunca lo sabes de verdad daría muchas botas insisto la la el toda la zona la Cresta al bar de Amina ahí es una preciosidad y es una excursión muy recomendable hacer dicho lo dicho cambiamos la historia venga

Voz 6 12:10 a ver el desfile

Voz 5 12:17 cierto

Voz 1025 12:24 la semana y vamos a hablar de África en cine con ETA y medallas Hideki pero es esto que está pasando a que mira como el cómo sonríe Chema que te ha gustado verla

Voz 1414 12:36 no conozco la historia de de Carmelo y de

Voz 8 12:40 Rey de Isabel que hace unos años recibió una llamada de rape

Voz 0412 12:44 de de uno de ellos no hay minas que

Voz 8 12:49 es a una pareja no vamos a ir a África con con una bicicleta que permite proyectar películas en la íbamos a ir de aldea en aldea proyectando películas y entonces a ver si nos podía hacer darle algunas de las tuyas para que podamos proyectar y efectivamente fueron hicieron un viaje de que nos contarán de mucho tiempo por África no sé si la mía la sonó pero proyectaron muchas películas me imagino que la experiencia de hacer esas proyecciones en las aldeas

Voz 0412 13:21 a ver las caras de de de las gentes de Mali

Voz 8 13:25 en en en los países donde hayan estado Granandos contarán pues me imagino que habrá sido una experiencia maravillosa primero que no esconde también el artilugio que utilizan para poder optar que que tiene unas características muy particulares y que no condena el origen de de la historia no

Voz 1025 13:38 con ellos hablamos hace un montón de tiempo pero es que ahora la excusa es perfecta porque hay un documental en marcha un documental que se va a poder ver tenemos al otro lado de la línea Isabel ya Carmelo hola Isabel qué tal estás buenos días hola Carmelo

Voz 14 13:50 hola buenos días qué tal cómo estáis en Cannes

Voz 1025 13:53 a días hola hola qué tal hola

Voz 10 13:55 bueno pues pues

Voz 1025 13:58 acordar un poco toda esta historia lo que nos estaba diciendo Chema no por donde pasasteis que que caras visteis como era esto de ir en bicicleta proyectando películas de cine en África

Voz 14 14:10 bueno pues la verdad es que la idea era una cosa como muy sencilla que era juntar un poco las pasiones que teníamos eran pues los viajes el cine y la bicicleta y decidimos pues recorrer lentamente eso sí en algunos países africanos con la bici durante dos años estuvimos recorriendo zonas rurales de de algunos países africanos llevamos con nosotros en la bici ese cine tan especial que es es el fin de que funciona a pedales decir que necesitamos del público para que se haga realidad el cine no hay bueno simplemente y vamos un poco va a entretener acercar un poco la cultura sitios que que en muchos casos no tenían electricidad para que tuvieran un rato de entretenimiento y claro nosotros le hicimos esto como como una una devolución de de todo el buen rollo humanidad recibieron viajes anteriores Si nos volvimos otra vez con las alforjas llenas de hospitalidad generosidad Hay amabilidad por por todas partes no

Voz 1025 15:06 porque paises va pasasteis porque aldeas estuvisteis

Voz 14 15:09 pues mira nosotros salimos de Madrid un un quince de agosto si no me equivoco de dos mil quince tuvimos estuvimos ahí cruzamos a Marruecos Sahara Occidental Mauritania Senegal Guinea Bissau Guinea Conakry Mali a Burkina Togo ir de todo cogimos un avión a mí saltamos a la otra costa hicimos Kenia Tanzania Mozambique y Madagascar acabamos

Voz 1025 15:33 qué tal oye cuéntame Carmelo como era la reacción de la gente porque me imagino que que habría gente que no habría visto el cine en su vida

Voz 0597 15:42 si en alguna ocasión bueno hola hola Chema que lo primero que hay decir hora el culpable de todo confirmarle que algunas de que alguna vez sí que pusimos tu peli claro que sí las desde la línea por ejemplo en España esto en España luego ya más adelante no nos atrevemos con esas cosas

Voz 10 15:59 ajá tenía que haber hecho una versión para África si

Voz 0597 16:08 y tú pregunta era si se había visto había gente que que efectivamente llegamos a algunas aldeas que no habían visto cine antes es que por supuesto no que no hubieran visto el fin de forma colectiva sea todo el pueblo reunido durante una gran pantalla para ver el cine sino que tampoco habían visto alguna película no entendían el concepto esto no ocurrió mucho en algunas aldeas qué Mozambique y Burkina Faso Mali pero fue fuera una experiencia increíble fascinantes imaginados sacará de fascinación al descubrir pues la imagen en dos dimensiones en movimiento no eso eso eso realmente había había algunos niños y a algunas personas que después de acabada la proyección miraban detrás de la pantalla no tocaban la va

Voz 10 16:57 grandes salía eso de héroe claro

Voz 0597 17:00 ya te digo que hemos récord como decíais a hemos recorrido a zonas rurales y que hay mucha diferencia entre las grandes ciudades como en todos lados no pero aquí no recuerda un poco a la a la época de los años treinta en España no donde las zonas rurales estaban muy abandonadas muy había más potencial en las en las grandes urbes entonces en esta zona errores signos hemos encontrado pues pues muchas ganas define aunque sí que hubiera pequeñas pantallas ya gente que tiene móviles y demás pero en algunos sitios recónditos la verdad es que ha sido ha sido un puntazo poner esto allí si la Iber esa esa luz en los ojos tan increíble

Voz 8 17:35 es como un concepto que hay de de cómo llamado baños en algún sitio en África al cine que llevaban la foto que habla

Voz 10 17:45 sí es total

Voz 1025 17:47 qué maravilla cuenta contarnos par

Voz 1055 17:49 esta es una digamos positiva y otra negativa me explico seguramente habrá habido alguna película en el que decías joe cuando llegue tal escena la gente se va a dar de risa y el humor sabemos que no es universal y que hay veces que que lo que pensábamos que deseaban descojono no fue así y al contrario alguna vez que os ha sorprendido de pues esto

Voz 1025 18:09 no tiene tanta gracia aquí la gente se está cerrando de risa que

Voz 1055 18:13 con el paso eso nos pasaba bastante menos

Voz 14 18:15 todo de vamos a poner documental porque con esto y la gente se quedaba como sin más no y luego igual poníamos alguna tontería o algo tan corto que no le damos más importancia que la que tenía de entretenimiento y veían ahí cosas increíbles no o es verdad que el que lo hemos tiende de manera muy diferente y luego las personas también porque recuerdo poner alguna película de Chaplin en una escuela de sordomudos

Voz 1025 18:40 sí era increíble cómo se reían en

Voz 14 18:43 esas que nosotros ni siquiera habíamos caído no de se fijan en otros detalles y y la verdad es que es increíble esas anécdotas que recuerdo como positiva me acuerdo que estábamos en Mauritania poniendo una película de Javier Fesser la de la gran idea ahí estábamos con un grupo de chicas de un grupo de mujeres y al final de esa película hicimos un pequeño debate hay una de las chicas adolescentes que no iba a la escuela dijo que quería volver a la escuela después de ver la esa película no entonces es como súper triunfo de cine y deja bien en este caso

Voz 1025 19:16 sí sí sí increíble no él

Voz 14 19:19 el poder que tienen la imagen y el cine sin sin muchas veces pretenderlo no sin definir con ese objetivo pero pero esas esa es la magia el cine realmente

Voz 15 19:28 todo en algún tipo de preferencia en el tipo de cine es decir el aventura o policíacas Esquerra es saberlo todo que que que en especial que les gustará más

Voz 0597 19:38 pues sí la verdad es que íbamos cuando ya descubrimos confirmamos que en África hay mucha jovialidad hay siempre esa sonrisa esa Rice por lo más o lo más niña de lo más profundo por todo no diferencia que hay con esa espontaneidad increíble pues siempre tirábamos por por el humor básico por el Depor más que nada porque no no teníamos siempre un público que entendiese las películas del idioma que llevábamos entonces tirábamos de cine mudo y el el humor básico de los cineastas de los años treinta los años veinte desde luego en una cierto brutal porque era un éxito total osea había sea no nos morimos de risa nosotras simplemente viéndoles a ellos como se morían de risa no esto era contagioso era como Chaplin pegado a una cabriolas un tropezón de Jacques Tati o de de paso Buster Keaton hacía que hay que trescientas personas se partieran literalmente usarse doblaba en el espinazo

Voz 1025 20:32 qué bueno estoy era era era un estímulo

Voz 0597 20:35 hoy nosotros se contagiaba habíamos visto la película mil veces y mil veces que nos morimos de risa hay sabíamos Elmo el punto lo que Torres el punto donde se iban a una camada mira calla hay de todo de tercera edad

Voz 1025 20:50 que Piqué que Pelli llevaba ya por curiosidad porque ahora llaman ya me estáis volviendo poco a poco con todo lo que ella porque todo lo que estoy diciendo me parece fascinante llegar a Chaplin es B

Voz 1055 21:00 sombras de Grey

Voz 10 21:03 el se lleva el viento

Voz 7 21:06 o si no no pero bueno

Voz 10 21:08 llevamos un poco de todo lo que

Voz 14 21:10 Nuestro objetivo en realidad eran pocos acercarla cultura IBI su propia cultura no no no acercar la nuestra entonces lo que lo que hacía lo que hicimos antes de salir fue ir a un festival en Burkina Faso el frío Paco para contactar con directores Si un poco en cada país que atravesamos tener alguna película cultural de que se próximas con lo que estaban viendo el tema del idioma porque también aunque en un país pueden hablar por ejemplo en Burkina de más de sesenta idiomas pero por lo menos tener una otras películas en las idiomas de las etnias mayoritarias para que entendieran no entonces además de cine africano pues llevábamos documentales cine mudo cine animado

Voz 0322 21:52 el cine ficción bueno llevamos

Voz 14 21:55 de todo y con lo que está diciendo antes que preguntabas que que lo que más triunfaba en realidad lo que más triunfaba que nosotros les grabamos a ellos y luego talla

Voz 10 22:05 claro claro claro dejarse de películas ponen suele

Voz 0597 22:11 hicimos son perdían también hicimos un par de prohibiciones de cine experimental ruso de los años treinta eh

Voz 7 22:17 madre mía perdió Pérez tortura es con ello el acento en la parte del humor

Voz 0597 22:27 es es lo hicimos en el en en en Lomé la capital de Togo hicimos para una escuela de cine y de allí de de la capital es pusimos por qué no lo los nos lo pidió el organizador ponerles algo diferente así pues suena cada

Voz 10 22:42 no no electo al

Voz 0597 22:46 ronquidos de Bahman hasta pero claro digo

Voz 10 22:49 oye hablado poco de del como proyectaba

Voz 8 22:51 que cuál es el apela para tejo con pedales como el el el proceso de que la gente tenía que ir pedaleando para que la prohibición siguiese dónde y sobre qué proyecto más

Voz 14 23:00 pues mira nosotros teníamos el lo que llamamos la cine ciclista que es una especie de bicicleta estática como un como un taburete un trípode donde tú te sientas pedalea y generar la electricidad entonces a través de las significa un cable que llega una caja no ah pues toda la circuito sería el altavoz el reproductor de ahí sale otro cable citó que va al proyector entonces si nosotros también

Voz 16 23:24 llevábamos una pantalla pagas que no

Voz 14 23:27 ah ya que llevamos un poco de peso vamos a llevar una pantalla profesional

Voz 0597 23:30 sí

Voz 14 23:31 Il boss intentábamos lavarla en algún muro colgarla entre dos árboles si proyectamos sobre eso porque paredes blancas era complicado encontrar entonces nada hacíamos turno

Voz 10 23:42 no pedíamos voluntarios primero quedaría el problema España tenemos bastantes pero allí

Voz 7 23:51 sí sí sí

Voz 10 23:53 el sistema es igual que el que hay en en las líneas

Voz 9 23:55 las no que son internas que las es la manivela seis

Voz 10 23:59 una lo muy bien

Voz 14 24:02 poco más ilusionado pues los Knicks decir igual en donde se pedíamos voluntario

Voz 10 24:09 más como buenas notas estaba aún no entonces

Voz 14 24:11 de todos pues podíamos hacer realidad la proyección

Voz 1025 24:15 sí sí

Voz 1055 24:15 oye yo a mi confieso que me me encanta el cine y en muchos países intente ir a a ver películas entiendo que también a vosotros es decir a mí lo que me encanta es que la gente participa en la película es decir eso que estás ahí

Voz 1 24:27 cuidado cuidado cuidado cuidado

Voz 1055 24:30 con lo que se están metiendo en la película no como espectador sino como como viviendo de lo que pasa cuando ves a mí eso no me entiendo que eso también en esta zona de África pues también el el el el que está dando la película se convierte casi en actor de la misma

Voz 1025 24:45 sí sí desde luego lo que yo creo que tenéis que hacer es poner en venta el el

Voz 7 24:51 el invento porque yo creo que eso es bueno y en casa te pones a pensar y tres una peli de los pedales bueno es otra

Voz 1025 25:05 oye el documental que habéis hecho de toda esta historia se S puede empezar a ver creo que de momento en Madrid pero lo podemos ver en más sitios no Cuéntame

Voz 14 25:14 si a partir del del sábado del viernes perdón doce de abril abril de entrenar el Canal TCM a las diez de la noche a Miren también si ahí lo podéis ver y luego bastara la carta en las distintas plataformas

Voz 10 25:28 espectacular oye Isabelle Caro

Voz 1025 25:31 Mello un abrazo enorme ha sido un gustazo tenéis más proyectos de ir con la bici fine por ahí por el mundo

Voz 8 25:38 Inés ciclista perdón sí claro

Voz 7 25:41 me lo estoy rebautizado fantástica luces me parece cojonudo sí o no

Voz 0597 25:48 bueno el el año pasado el verano pasado ya me hice yo hicimos otro como una segunda parte de en bicicleta también de la misma manera pero el pero por España fuimos por el tercio norte haciendo fines de verano eh pequeñas pequeños pueblos de pues afectados con la despoblación tiene habitantes son poco más que en verano cuestiones más actividad hay animosidad aquí en meses que hicimos estuvimos pues prácticamente dos meses y medio haciendo un montón de cuarenta proyecciones así aproximadamente sí bueno ese puede ser una de nuestras ocupaciones en verano todavía no lo sabemos pero bueno estamos intentando reducir el peso del equipo porque aquí hay mucho cachondeo con el el

Voz 10 26:32 sí pero nadie ha subido una montaña Conner

Voz 7 26:35 si pensamos en el guión el programa eso sí

Voz 0597 26:45 entonces es vamos a intentar reducir el peso lo más posible Hay con con los resultados esperamos que el quitarle al AVE gastarle veinte kilitos

Voz 1025 26:53 cuánto peso

Voz 0597 26:55 pues solamente el carro con el cine pesa cuarenta y cinco

Voz 1025 26:59 claro es que eso es luego hay que añadirle las seis

Voz 0597 27:01 te hace la bicicleta sea que no hay veces que arrastramos hasta noventa kilos con con todo entonces quitarle veinte kilos es como una respiración total entonces vamos a intentar sacar sacarnos el cargo aunque son también dos ruedas pues que hace al menos rozamiento ahí después de que consigamos el éxito técnico a ver si lo conseguimos pues estamos plantearnos volver a África porque realmente bueno primero sólo hemos recorrido de catorce países hay cincuenta y cinco y hemos recorrido una parte de esos países hay un son mucho más grandes que por las zonas que hemos pasado con lo cual el proyecto creemos que tiene sentido y que funciona bien en esa parte del mundo

Voz 10 27:42 por el pues la cuestión de que no la

Voz 0597 27:44 o el poco acceso a la cultura bueno

Voz 1055 27:47 digo hay muchos sitios en América donde también funcionaría

Voz 0597 27:50 es verdad es verdad pero digamos que están más separados unos de otros y que hay que hacer muchos kilómetros para para llegar hasta esos sitios ya siquiera hay comunidades como pueblos no que realmente que están están dispersados no son granjas au bueno seguro que hay sitios pero realmente hay claro

Voz 7 28:08 no obstante en Centroamérica por ejemplo a Guatemala El Salvador México por ahí funcionaría muy bien esto seguro

Voz 10 28:13 sí pero tienen mucho la semilla llegan ahí electricidad en eso sí tienen ustedes

Voz 7 28:19 esas armas a lo mejor tendría armas

Voz 10 28:21 es igual te ayuda a esos cuarenta y cinco kilos

Voz 7 28:28 empezó si así un placer que se que tengo pelín nueva sede y ésta se pueden ver en la que se cómo encontrar distribución

Voz 10 28:40 para verlas

Voz 0597 28:42 de nuevo Chema muchísimas gracias por tanto eres nosotras por dejar el por ser de los primerizos que nos dejaste peniques para poder decir las por ahí por el ancho

Voz 7 28:51 mundo mucha suerte checos así historias que nos acompañen como siempre en Ser aventureros seguimos

Voz 6 29:05 sí

SER Historia con Nacho Arés todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 1025 29:57 cuando nos quedan todavía muchas cosas no tiene sección no siempre recuerda una cosa porque he visto que hay mucha gente que nos ha nos ha comentado tú concursadas la semana pasada el hay gente que dice que por ejemplo que el origen de los pasajeros era de las colonias caribeñas y no de otros lugares mencionados hay otra persona que lo dice que el gas como se pronuncie esto gol todo se funden en el cuarenta y cinco y un barco nodriza hospital y transporte evacuación de submarinos alemanes

Voz 0412 30:32 sí es decir la la mentira es que el win el Windsor seré yo dije que transportaba tropas nazis pero en realidad es lo que ha dicho S

Voz 1025 30:43 ah pues es una oyente osea que escucharía la correcta porque todo osea que no el origen de los pasajeros eran las colonias caribeñas y de otros lugares estando está bien eso no eso es verdad es verdad que los demás cuántos por ahí pues mirar sólo hay una persona que es una mujer la que acertado que lo sepas que te lo diré ahora en unos instantes en esta Gregorio aquí buenos días hola buenos días a todos vamos al espacio viajamos al espacio hoy esperamos si lazo como con Messi

Voz 7 31:14 ya empezamos

Voz 1 31:20 el espacio la última frontera

Voz 22 31:25 alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar

Voz 7 31:31 no me digas que me dio si efectivamente porque la acaban de liar los indios de la India pero parda que podía haber sido todavía

Voz 0882 31:38 mucho más grave de hecho han puesto en peligro a los astronautas de la Estación Espacial Internacional por qué porque además se empeñan en algo que es completamente absurdo aparte de carísimo es rememorar la guerra de las galaxias en poner un satélite en órbita ir piensan bueno simulan que ese satélite es un satélite con armas y que hay que destruirlo el lanzar un satélite para destruir a perdón lanza un misil para destruir el satélite y lo han hecho con éxito ha lanzado un misil Lazo se encarga el satélite B ya hasta ahí mal pero todavía peor que se han producido más de cuatrocientos trozos del satélite que está en órbita muy parecida a la Estación Espacial Internacional ya puesto sigue poniendo en peligro a la Estación Espacial Internacional donde hay ahora un buen conjunto Astra Aito

Voz 1025 32:24 sacan han montado un basurero

Voz 0882 32:26 de casta fíjate hasta el administrador de la NASA el jefe de la nostalgia jefazos ha tenido que salir diciendo que se dejen de misil lazos porque aparte que no me una también de para nada están poniendo en peligro porque un trozo de va han generado cuatrocientos grandes trozos pero sesenta de ellos muy peligrosos para las estaciones yo creo que quieren asustar a los paquistaníes no

Voz 23 32:46 que es lo que dé pasos para erradicar vamos todos pero negó así se cargas satélites de carga a la Estación Espacial imponiendo

Voz 0882 32:58 dan no tremendo y además es que lo de la Guerra de las Galaxias por favor ya eso

Voz 7 33:02 el cine claro para la realidad montado muchos muchos Jan sólo lo hemos avanzado mucho además en la India más de mil millones de personas se mueren de hambre tienen problemas lo misiles y satélite dentro de que esto no

Voz 0882 33:16 es terrible no y además poner en peligro a los astronautas de la Estación Espacial Internacional porque hay que recordar que un simple tornillo a una velocidad de veinticuatro mil kilómetros por hora

Voz 1025 33:25 te te hablo mal algunas

Voz 0882 33:27 un agujero en la Estación Espacial la oye no afortunadamente los ingenieros espaciales que diseñaron la estación espacial internacional que ya conocían la guerra de las galaxias de Rusia Estados Unidos y ahora ver

Voz 7 33:38 en la India han puesto unos cohetes

Voz 0882 33:41 entonces si detectan la basura espacial ha ocurrido con un trozo de un cohete ruso en los últimos años hay unos cohetes unos retro cohetes que elevan la estación para que no choque no pero claro sino no lo detectan es muy pequeñito no lo detectan

Voz 7 33:54 les catas decía de Murdoch claro sí

Voz 0882 33:57 pero en en los paneles de la Estación oí

Voz 1025 34:00 no estamos todos los productos

Voz 7 34:02 ya el Gregorio un placer y un lujo como siempre y una sala

Voz 0882 34:05 los indios que que se dedican a dar de comer a sus compatriotas el Gobierno hindú Hinault a mandar misiles al espacio

Voz 24 34:12 un abrazo móviles a India en España el momento clave nave José Luis Angulo que va a actuar ahora mismo que entra en José Luis porque

Voz 1025 34:25 seis aventureros

Voz 1 34:28 día girga desde el sofá

Voz 25 34:31 las ligas

Voz 1 34:32 José Luis

Voz 1025 34:34 los libros y las exposiciones porque José Luis Angulo su nombre que afortunadamente en este programa es el que va como diría yo de yo ella a no ser ya estaba en una en una exposición de la que hablamos aquí en Ser aventureros ya hace un tiempo claro que realmente no es una son siete

Voz 1055 34:52 está por eso bueno repetimos invitado Fernando Ezquerro pues porque bueno es un fotógrafo durante unos meses a nos va a contar él pues a plantear una una exposición en el museo antropológico aquí en antropológico en Madrid porque realmente son siete exposiciones Nos vamos con los estamos yendo al Himalaya y hemos estado pues en Bután hemos están si quien hemos están mucho tan bueno como se suele decir desmonta una exposición y montan la siguiente por lo tanto a lo mejor algún nuestros oyentes está haciendo la suerte de ver las siete a la la última creo que acaba en junio empezó en enero pero bueno es es motivo como para practicamente cada mes pues ir al museo antropológico Ibero unas magníficas exposiciones de fotos también materiales molinillos de oraciones algunos documentales sobre festivales budistas eh ruedas de oraciones y bueno la verdad es que son zonas bastante desconocidas en nuestro país bueno una larguísima exposición como decimos dividida en siete

Voz 1025 35:46 Artes hay que hay que contarle a los oyentes para que sepan qué tipo de persona hacer es que vas a estas exposiciones y nunca visas nunca invita

Voz 7 35:53 Dani nada Titan llamado no vale Chema Titan llamado tampoco vale bien Lot lo digo porque lo hoy de naves que sabe que si es que no nos invitan nunca entendió Fernando qué tal estás buenos días buenos días como a todo Fernando nos llevamos bien en el equipo eh

Voz 24 36:10 es así desde luego Si tú porque tiene un ángel de la guarda a tu lado Fernando que si no

Voz 1025 36:16 me conocen saben hubiera yo la conozco bien a tu lado

Voz 10 36:19 bueno cuenta en cuenta nos cuenta

Voz 1055 36:21 anda empezasteis en enero creo recordar

Voz 16 36:23 no empezamos en noviembre noviembre noviembre con Nepal

Voz 1025 36:27 soy mi primer viaje al Himalaya que me abrió

Voz 16 36:30 a las puertas a un mundo totalmente desconocidos que me fascinó tanto que olvidó un poco las montañas y me fui a buscar la realidades que el Himalaya me ofrecía

Voz 1055 36:40 como decíamos hemos estado viendo diferentes realidades geográficas creo que la última que es la última que he visto yo creo que es Mustang que no sé si está todavía o o ya habéis cambiado Ivano como decíamos es un tremendo viaje por todo el Himalaya

Voz 16 36:54 pues sí es un viaje que me ha llevado ocho años no ocho años permanentemente ahí sino ir y venir durante ocho viajes hay hemos ido digitando en Nepal Bután la dar saldos Car tuviste ya el lunes pasado cambiamos ya están las paredes colgado su equipo es un estado del sur de la India del sur del Himalaya pero al norte de la India

Voz 1025 37:19 si te quedará el Tíbet cuántas te quedan uno más dos más

Voz 16 37:21 exactamente lo que da después Pekín que acabará a final de mes de de este mes de abril pues ya será Tibet que acabe la la exposición

Voz 1055 37:31 que obviamente el mundo cambia pero que es lo que ha cambiado en esos siete ocho años que has estado esa zona en los países con una bueno cultura relativamente parecida entre ellos pero pero bueno también bueno pues el el rodillo del del desarrollo pues quieras que no bueno va va va encima de estos pequeñas monarquías algunas de ellas Bután que como sabemos pues en algunos casos hace años pues no tenía ni siquiera televisión en qué ha cambiado el Himalaya

Voz 16 37:58 pues geográficamente ha cambiado muy poco y allí el rodillo que tú hablas es verdad que llega pero llega un poco más despacio pero inevitablemente llega y sobre todo lo que donde más se ve desde los que llevamos desde pueda es el acceso rodado a a determinados y yo es que hace pues diez años los doce que yo empecé este proyecto en dos mil siete pues al principio no llegaban y ahora ya que empiezan a llegar los dos accesos rodados con lo cual son poco tiempo va a cambiar bastante

Voz 1055 38:30 sí por ejemplo recuerdo en la en la exposición de precisamente una carretera bueno relativamente aceptable hasta lo Mantovani bueno quizás ese tremendo viaje que no lo estaba hace años para llegar a la capital de de Mustang pues hoy en día es algo más sencillo

Voz 16 38:45 sí ahora ahora de China ya lleva una carrera asfaltada es una pista de tierra

Voz 1025 38:50 claro te iba a decir bueno son son carreteras entre comillas no veía gente aquí no piensa que tienen hasta peaje ahí

Voz 10 38:56 yo a comer unos bocadillos muy entre comillas

Voz 16 39:02 accesos rodados pero muy complicados pero sí que es verdad que por ejemplo ajustan ha encastado muy muy desconectado vía terrestre del resto de la zona pues desde China ya hace ya hay una carretera que lleva desde pide que está muy cerca de la capital en tal ITER por el sur pues poco a poco se va acercando yo preveo que en tres años más o menos esa carretera esté acabada si no lo está ya dado los chinos cuando se nacional algo pues lo hacen rápido y bien

Voz 1025 39:33 eh hasta cuándo tenemos opción de ver las cosas

Voz 1055 39:36 estamos en Pekín hasta cuando hemos dicho sí

Voz 16 39:39 hasta el treinta veintinueve de abril me parece que está

Voz 1055 39:43 terminamos con Tibet vamos

Voz 16 39:45 teóricamente acabaría el veintiséis de mayo pero ya me ha dicho el director del museo que van a prolongar hasta mediados de junio tal diez por aproximadamente

Voz 1025 39:55 qué bonito tienes otro proyecto parecido en marcha o no

Voz 16 39:58 si hay un proyecto que ha acabado este que lo acabé en dos mil catorce y al hilo de este mismo proyecto entonces las del Himalaya pues surgió otro proyecto que ya llevo trabajando en él pues otros Coaña unos segundos me quedan cuatro cinco y me quedan otros cuatro cinco

Voz 1025 40:13 muy bien pues hay que decir y con esto teníamos en las pues sí

Voz 1055 40:16 esto es gratuita pero además todos los visitantes tienen la oportunidad de una bonita foto de cada una de las exposiciones que está costando la exposición principal una foto panorámica bueno pues casi casi hay que conseguir ser las siete y bueno pues tengo las cinco que ha habido hasta ahora la verdad es que son preciosas así que animo a todos a que vaya al museo antropológico y bueno pues hacer un gran viaje barato puesto que no vamos a ningún avión nos plantamos en en el en el Himalaya casi al completo

Voz 10 40:44 un abrazo me Fernando gracias ocho parados otro equipo gracias recuerdos en casa

Voz 7 40:52 bueno queda comentó una pequeña cosita que yo rápido porque que estamos hoy aquí hola buenos días bon día ya por ciento diecinueve ya parece cambiando no es que estás hablando demasiado oye esta semana estuve haciendo unas fotos y no sé como cabecera porque tengo que el poder no debe quieres crisis el que manda

Voz 6 41:18 Nieves

Voz 7 41:23 estaba empeñado Shawn discurso verdaderamente milenio Manu Luigi habrá aquel bueno venía a contaros que esto se acaba Ponseti que

Voz 26 41:34 lo que no te mal Ronaldo yo yo no soy de esos mundos mundo plano no deja pero que ello no

Voz 1414 41:43 esto es no la nieve que bueno que está cayendo en estos días están llevando ya que mucha gente va a querer que te has puesto pero que nos quedan dos semanas de temporada

Voz 0480 41:51 que sé porque ya acaba la temporada después de la Semana Santa como tú decías en buenas condiciones hemos tenido una temporada rara porque no ha habido mucho

Voz 1055 41:59 qué ve pero sí ha habido mucha nieve en la grandes

Voz 0480 42:02 esta región es yeso bueno pues ha creado bueno que haya vi Javi haya habido mucha gente que ha podido esquiar pero siempre como decimos en la de los grandes operadores de España

Voz 1055 42:11 simplemente deciros que ya comienzan

Voz 0480 42:14 colarse en la temporada al otro lado del charco

Voz 1055 42:18 en los Andes Argentina en Chile

Voz 0480 42:20 la en comienzan a estar las cosas allí muy avanzadas para el inicio de temporada y que ya hablaremos a partir de ahora de lo que sucede al otro lado del charco y por cierto también de lo que sucede en los glaciares austriacos que como saben nuestros oyentes pues no sé

Voz 1055 42:35 el encerrar durante toda la temporada conmigo que aumentar un poco la altitud

Voz 0480 42:39 para para esquiar nada más veo aquí un libro de un tal

Voz 1055 42:42 Antonio Ponseti voy a intentar que me lo dedique

Voz 1025 42:45 sí pero este no hay ayuno todavía

Voz 7 42:48 lo que me estás como Ángeles traigo uno porque sólo hay otros ya están abriendo sale osea que voy a intentar que me valiente que Chema también no van cada uno y se le pagamos los demás tiene que con él

Voz 1025 43:04 libro este con que es el primero vale trescientos euros

Voz 7 43:07 trescientos yo quedado me gusta mí este tema me gusta la gente maestro de la Segunda Guerra Mundial y me va volar ya lo más interesante realmente una vez lo hemos hablado fuera de micrófono sin duda que lo va a ser

Voz 1025 43:19 yo la semana que brinden por aumento explicar un poco y hacer toda una historia del Vuelo diecinueve

Voz 7 43:24 gracias al fútbol te abrazo hasta seis

Voz 24 44:51 se va cómo estás a ver es tu sección estos momentos es la magia a la radio no bueno a ver la semana pasada lo primero la ganadora más

Voz 1025 45:02 SER Maribel Cruz Maribel Cruz porque es la única que acertado precisamente el concurso del barco este de

Voz 7 45:09 el impronunciable estamos muy contentos estamos no

Voz 1025 45:11 ya ya ya Sara la la la historia lo que has dicho antes no

Voz 8 45:15 eso sí se ha llevado la aventura de viajes de ella

Voz 1025 45:17 dicho que que este barco Fundi del cuarenta y cinco y era un barco nodriza hospitality transporte evacuación de submarinos alemanes perfecto perfecto perfecto no pues te lleva a la aventura de viajar de ediciones te llega en un Ricky Maribel que lo sepa cuando yo

Voz 8 45:31 León cual hoy hoy hoy empiezo a nuestro viaje no esta historia que ya sabemos que la sección se llama No todo

Voz 0412 45:37 tiras tienen que averiguar los oyentes que

Voz 8 45:41 eso cuál es la mentira o cuál es una de las mentiras puedo contar varias de robo de mi historia y la historia hoy empieza en la plaza de Colón en Madrid dado cuenta los

Voz 28 45:51 a los

Voz 8 45:52 las personas que hayan pasado bueno hoy muy tempranito pero la han puesto a lo largo de la noche durante todo el fin de semana hay un barco en el en la plaza de Colón barco que tiene unos veinticinco metros de eslora

Voz 0412 46:04 es un barco que parecen como los antiguos barcos del Mississippi y que bueno que que qué significa ese ese barco ese barco se cumplen veinticinco años de de de Agnes toda que yo voy a contar aquí y que es de un viaje

Voz 8 46:21 lleva al Amazonas porque ese barco estuvo en el Amazonas ese barco fue el protagonista de una gran película una película

Voz 0412 46:27 Arnaldo el el el director Bernd ejerzo Klaus Kinski que era el actor protagonista tenían una relación verdaderamente perversa una relación que que que

Voz 8 46:40 se tiraban los de los

Voz 0412 46:43 sí sí

Voz 8 46:44 discutían permanentemente se odiaban a cuero llega hoy llegó a haber amenazas de muerte ellos rodaron su primera película en el amazona una brioso Aguirre la cólera de Dios en el año setenta y dos

Voz 0412 46:56 hay que ha sido está en casi todas las listas cómodas

Voz 8 46:58 mejores películas con las listas de las mejores películas de la historia pues ahí está Aguirre y la cólera de Dios fue la primera vez que se juntaron

Voz 0412 47:05 el Ejército que era un tío que le gustaba el realismo extremo que que que él no no quería efectos especiales eh

Voz 8 47:14 quería que todos hiciese de la manera como realmente pudo haber sido porque hacía historias que tenían relación con con hechos reales bueno pues pues llegaba llevaba al extremo a los actores por ejemplo en Aguirre la cólera de Dios les estuvo

Voz 0412 47:27 es que era un viaje que que que se hizo en el Amazonas en el siglo XVI y él hizo a los actores estar dos meses en una balsa

Voz 8 47:36 recorriendo el río de verdad con mosquito fiebre malaria a Kinski a su vez era un tipo que tenía unos arrebatos de incontrolable de ir de tiene una enfermedad que se creaba se llama coperos

Voz 0412 47:47 el día que que Le que le lleva a decir obscenidades

Voz 8 47:52 sin control permanentemente y con y desde luego se se se volcaba hay un documental buenísimo hubiese mami enemigo íntimo en el que en el que ejerzo cuenta la historia de su relación con Kinski Isabel muchas de estas peleas porque aunque la cola de Dios se llevaron fatal y estuvieron a punto de un momento que ejerzo lo amenazó de muerte porque tienes que se quería ir del rodaje ejerzo les dijo Si te vas te mato de esta noche voy a ir a tu cabaña te voy a matar y luego suicidarse yo Kinski estuvo toda la noche esperando con una escopeta

Voz 7 48:27 en la mano segundo treinta segundos voy a contar

Voz 8 48:29 de las que que a pesar de lo mal que se llevaban lo que hicieron cinco películas la segunda fue muy bien esta tenía que llevar un barco tenía que trasladar un barco entre dos ríos tenía que recorre una montaña sube una montaña de quinientos metros basado en una historia real también bueno pues lo hizo sin efectos especiales con poleas con cuerdas con indios que Amena que les dijeron llegaron a lo dijeron porque decir usted quiere que nosotros matamos a Kinski y le ofrecieron matara Kinski ejerzo dijo que no consiguieron subir el barco es una de las escenas Belloso de la historia del cine como el barco Script Carral lo sube la montaña por la selva y consigue bajar para llegar al otro río y ese barco está en Madrid este fin de semana en la plaza de Colón la semana que viene estará en Barcelona iba a hacer un recorrido por algunas ciudades españolas

Voz 0412 49:18 podremos verlo en vivo y en directo

Voz 1025 49:21 pues hasta aquí esta historia en arroba Ser aventureros en Twitter arroba ser aventurero dos tengo que decir que no es verdad de todo lo que hay algo que no es verdad que es mentira así que arroba ser aventurero esperamos va estar respuestas intentó todos sorteará hemos

Voz 7 49:34 el libro La gran aventura de viajar y ahora hay ahora

Voz 5 49:39 desde de letra

Voz 7 49:46 a ver si dónde andas hijo de mi vida tu voto al la lealtad vida Ponseti voto donde la lealtad en Australia ya porque estás en la mierda

Voz 28 50:00 estamos de vuelta estamos igual se sea

Voz 1025 50:03 eh se nota

Voz 28 50:06 no bueno venir ahora me tengo que recuperar FECE mentalmente mucho todo el viaje

Voz 29 50:16 que ha sido ha sido duro

Voz 1025 50:20 el fumo porque al final

Voz 29 50:24 ella me ha sido duro así lo nuestro joven

Voz 7 50:28 porque no

Voz 29 50:30 me he trabajado he tenido

Voz 28 50:32 he tenido las circunstancias que muchas circunstancias en mi contra lo adapta pero rápido lo mata o demasiado rápido no he trabajado y ha tenido que he podido trabajar mejor

Voz 7 50:48 pero pues contar algo más sobre lo vas a dejar así con nos podéis seguir las bolas bien claro cuál es el tema gusto

Voz 28 50:56 contento

Voz 7 50:57 no es lo que no lo quiere contar de contar nada ahora

Voz 28 51:02 pero joder la la mejor ha y luego me he dado cuenta en la mejor anécdota de el viaje no es la contar todavía

Voz 7 51:11 a este es tu momento sino a contar porque he leído el trabajo que es lo que si no pasa a ver qué vas a contar

Voz 28 51:25 nada que ha sido León lo que mejor me ha salido es que hemos ido al frontón tres veces eso ya lo conocemos y de Alfonsa

Voz 7 51:34 claro pero estoy anotaría me tanto en el frontón pero es que tapar

Voz 28 51:37 no no no me he adaptado no me he adaptado a pista

Voz 30 51:42 al que las circunstancias negativas que ha tenido pero qué pasa aquí en Florida

Voz 7 51:48 pero el viento

Voz 28 51:52 la que se déjalo asombrosas

Voz 7 51:54 no dado no contarlo porque no pudo evitar pero lo Lock con los que le