David Vidal: "Los periodistas deportivos en un examen de táctica estarían suspensos"

Voz 1 00:00 hoy juro con Toni Garrido

Voz 1995 00:09 voy a ser muy sincero cuando llamamos a nuestros si de entrevistado Nos dijeron está pescando esto es eh quiero ser sincero con ustedes está descanso David vida muy buenos días buenos días placer de este con nosotros David Vidal es uno de los más carismáticos entrenadores del fútbol español desde hace mucho tiempo en Cádiz le conocen francamente bien pero usted corríjame eliminando la Wikipedia ha entrenado al Cádiz logroñés al Rayo al Villarreal el Hércules al Campos al Murcia Las Palmas el Lleida Elche Albacete el Guadalajara Laure el Lorca más fácil los equipos a los que ha entrenado que lo que no queda al Madrid Barça

Voz 2 00:58 suma así pero los son los mejores buenos días gracias por invitarme pero tengo que decirle que ya dirige a usted que si usted look hubiese tenido yo en el juvenil del Cádiz hoy estaría usted como entrenador tendría

Voz 3 01:14 bastantes más billetes que los que tienen eso esto es así yo unos nacen y otros se hacen nosotros aquí en Cádiz

Voz 2 01:29 que me da mucha pena es la mejor cantera de España lo digo yo que llevo aquí cuarenta años la mejor cantera está aquí en en mi época en mi época el en la de los años ochenta y noventa había tiene una plantilla de veinticinco jugadores a diecisiete de Cádiz capital y provincia

Voz 3 01:50 amigo suyo muy amigo suyo o Kiko

Voz 2 01:53 Kiko Quevedo Arteaga Cortijo Bartlett Calderón José González estos todos eran juveniles del Cádiz Cádiz capital calles Capitán ahora mismo no tiene ningún jugador ningún jugador Jamie época en primera tenía catorce o quince al uso y pasa perdón perdón entre estábamos en la playa pero inscribieran haya de la victoria y ahora tienen unas instalaciones lo lógico es que la la la fábrica la fábrica de jugadores hay que darle oportunidades a los jóvenes ya

Voz 1995 02:26 pero señor Vidal se cuenta yo todavía no le he preguntado nada

Voz 2 02:29 ya lo sé pero yo

Voz 1995 02:31 lo que le he dicho buenos días qué estaba usted pescando ya me está rindiendo que no sé qué he hecho yo acabo de llegar

Voz 2 02:42 disciplina es muy importante

Voz 1995 02:45 bueno yo decía que cuando llamamos corríjame Nos dijeron el señor Vidal está pescando yo pensé mira cómo Florentino

Voz 2 02:56 no no no no estaba pescando vamos estar Florentino pesca con una cerveza lado yo soy submarinista yo yo voy a buscar los peatones al fondo del mar no me no con en el barco con la caña la cerveza eh de eso nada metí al fondo del mar con sesenta y ocho años usted cuántos tienen

Voz 1995 03:17 cuarenta y cinco bueno pues eso

Voz 2 03:19 no

Voz 3 03:20 pues para para el fondo del mar darle puedo enseñar cuando quiera

Voz 1995 03:26 no yo esto que tengo dos niños y sé muy bien quién vive en el fondo del mar vamos a ver señor Vidal vamos a ponernos serios

Voz 2 03:35 serios no es que he hecho perdón como como usted quiere que es la primera vez que haga nota que hago que qué hago un guión hizo que estoy en el sitio equivocado porque estos señores si yo les hablas de Fundamentos del juego piel muchos creen saber pero pocos entiende

Voz 1995 03:57 es verdad que del fútbol todo el mundo tiene una opinión todo el mundo a ver todo el mundo sabe que es lo correcto incorrecto y usted viene con el guión

Voz 2 04:04 para es que no me vale para nada porque no no son entrenadores no son futbolistas pero son empresarios que yo ahí estoy pez estoy muerto

Voz 1995 04:13 estoy pez nunca mejor dicho se quedó usted vivir en chicle

Voz 2 04:17 no vivo aquí en Cádiz y en Chiclana yo llevo aquí yo vine de yo era jugador del Deportivo de la Coruña y me salió era a la vez de Vitoria y el Cádiz yo dije al sol

Voz 1995 04:30 cuarenta y cuatro años no se nota por el acento que ya llevo aquí cuarenta y cuatro años se vio como el sueco que tuve San Fernando vale queremos utilizar lo cierto es que David Vidal es uno de los grandes iconos del fútbol de este país lo es Nos gustaría claro que recordar algunos momentos porque la filosofía que de David Vidal entrenándose muy particular por ejemplo

Voz 4 05:01 sobre el entrenamiento decía esto

Voz 1995 05:13 siempre ha hablado muy claro muy claro y así explicaba la clave del fútbol

Voz 2 05:16 me vengan con con tonterías que significa

Voz 3 05:19 su gol jugar al balón con el pie regatear desbordar en tirar regatear desbordar y tirar dónde en el área contraria

Voz 5 05:31 Nos Lula no será frenar el Yuyu que es un límite a dormir no

Voz 1995 05:38 vamos a escuchar a David Vidal lamentarse de que sólo le llaman y esto es verdad cuando las cosas van mal en los equipos

Voz 2 05:43 es curioso siempre bailo con la más fea siempre me llaman cuando echa una dos podía usted

Voz 1995 05:50 de haberme llamado en pretemporada ya que tengo un gran ridículo es usted es usted el Lobo de Pulp Fiction que había uno que Se llamaba este loco del fútbol español

Voz 2 06:05 cuánto cuidado eh cuando las plantillas plantillas son veinticinco jugadores de la plantilla se extrae el equipo que son once en once es el equipo que juega ir luego hay que aguantar a catorce que están halal hay que saber llevarlo y entonces a mí me llaman cuán no echan a dos o tres entrenadores

Voz 3 06:26 Is suelo arreglar normalmente lo arreglo

Voz 1995 06:31 yo me lo imagino pescando allí diciendo a ver cómo va este y este me llama la semana que viene pilla más menos ve claro cuándo exactamente

Voz 2 06:39 exactamente el suelen llamarme cuando faltan ocho diez partidos piensan que él ya no valgo para más

Voz 1995 06:45 no estoy de acuerdo con esa tumor aquello de Bill Shankly el fútbol estoy pensando justamente

Voz 6 06:50 el otro gran entrenador no tan eran tan grande pero él casi Bill Shankly que hiciera famosa mente hay gente que piensa que el fútbol es un pensión

Voz 1995 06:59 dividida en muerte se equivocan es mucho más importante

Voz 6 07:05 usted comparte estamos de acuerdo con ahora en Milán Klee o no para mí

Voz 2 07:09 correcto e piense usted que estamos muy agradecidos a los británicos porque fueron los que inventaron el fútbol sin ellos no habría fútbol que es un deporte fantástico yo podía dar una charla aquí de fundamentos ofensivos y defensivos

Voz 1995 07:28 créame que el señor Vidal ha venido con unos papeles sobre puedo coger la soledad

Voz 2 07:33 sí hombre claro claro

Voz 1995 07:35 antes de que yo dijera hola buenos días el señor Vidal ya había preparado lateral extremo lateral apoya en conceptos claros en nuestro campo de centro a banda en campo contrario de banda al centro fuiste como Rajoy entienda su letra jugadores que conducen demasiado en su medio campo el sistema cuatro dos tres uno cuatro cuatro de Ana lista matemático de

Voz 2 07:58 tengo que decirle una cosa usted que se va a ir para Madrid dentro de diodos no

Voz 1995 08:03 desgraciadamente aquí ha

Voz 2 08:06 a los periodistas deportivos que dígase lo de partes de David Vidal que en un en un examen de táctica estarían todos Susper

Voz 3 08:15 los no no es que no se puede dar una alineación un sistema de juego

Voz 2 08:22 tema de juego cuatro cuatro dos es que el portero no juega

Voz 1995 08:25 a usted lo juegue con diez pero como Croce lo digo digo

Voz 2 08:29 pese lo que de parte mía en una esa mente táctica usted tiene que poner al la figura del por él en un equipo de fútbol más importante es el portero y el portero no es futbolista los porteros no son futbolistas de lo tiene que decir afirman Fidac

Voz 1995 08:46 bien sea porque sabe que está obra con los porteros ahí un poco

Voz 2 08:50 sabe el hombre es que yo decirle usted una cosa que no que no salí con nadie se lo voy decir yo también sabía decir aquí a los gaditanos los futbolistas los jóvenes los jóvenes usted mismo usted mismo es periodista usted fue hizo bachillerato y luego usted fue la universidad ir dieron clase catedráticos que él le da clase a los juveniles del Cádiz a los juveniles del Conil San Fernando de Chipiona Jerez Le dan chicos que están empezando tiene que darle clases a los juveniles Cholo Simeone Zinedine Zidane Valverde pero claro eso es ganan diez o quince millones de euros no pueden darle de clase entonces los jugadores cuando su juveniles son amateurs llevan el cerebro vacío por eso tiene que comunicarse mucho un entrenador con los jugadores el éxito conmigo es que me comunico con los jugadores yo en Cádiz tuve un equipo juvenil que eran veinte futbolistas si demente jugaron diecisiete en primera división de un equipo juvenil vuelvo a repetir Kiko Quevedo Arteaga cortejo Bar La Calderón esos son todos de primera idearon mucho dinerito al club

Voz 4 10:00 para que usted olvidar para que no me critique más o no

Voz 5 10:10 yo les digo yo le oigo a él mucho sí

Voz 1995 10:15 pero el señor Vidal lo que está claro que usted comunicar comunica correcto

Voz 2 10:19 call it is soy muy disciplinado usted será notable diez minutos de la tarde no

Voz 1995 10:26 preguntado nada lleva media hora hablando como va decide después

Voz 2 10:29 por qué porque hace tiempo que porque la Cadena SER lleva seis años fin llamarme a mí la Cadena SER de Cádiz para usted

Voz 5 10:38 no le duele Ringo no les riña no les riña rinde también porque estoy dice la primera vez que dicen que soy antipático a ver yo Elvira la violencia que me voy con deberes sacas sí a los de deporte que les digo

Voz 2 10:59 dígale a los de Madrid que ya está bien que cuando en la alineación sistema cuatro tres dos uno que que no nombre en la figura del portero un portero es trascendental en el juego si tú si tú tienes un que poner pero déjame plenamente desvincula rápido claro por otro no sabemos hacer dos cosas al mismo tiempo

Voz 1995 11:21 es evidente que no haber entonces habló de Madrid le digo estas deje lo por resumir estrategia fatal si portero trascendental me he quedado con esas ideas

Voz 5 11:29 ya las de Radio Cádiz seis años que dígale que que Kiko que se relajen Kiko relata

Voz 2 11:40 les cuento cuando yo lleve no no

Voz 1995 11:43 yo no no el cliente más eh

Voz 2 11:46 puedo puedo hablar de mi tierra también que es España y Galicia allí nació a Luis Suárez Balón de Oro sin Balón de Oro único Balón de Oro en España cierto vales para que lo sepa porque es amigo mío y usted me permiten que le mete esta cuña

Voz 1995 12:01 por supuesto porque lo peor que te puede pedir un favor

Voz 2 12:05 ellos lo que quiera quiere usted que le coja unas unas centollo Assens antipiratería

Voz 7 12:10 de eso iba la cuestión

Voz 1995 12:13 yo daría lo que fuese imprime con usted a pescar

Voz 2 12:16 no queda en serio cuando pierda está usted invitado y además yo soy una persona géneros Ustea ha preguntado que cómo soy yo yo llevé al Cádiz a Galicia e invité al Cádiz el señor Irigoyen trajo treinta directivos y yo treinta futbolistas sesenta di una mariscada de siete platos

Voz 7 12:38 no

Voz 2 12:38 de dije a los jugadores ahí están las niñas en la playa de nudistas lo estoy sale un jugador dirigió usted usted dónde va voy a a las Cities Mister a parar entro que aun quedan cuatro plazos

Voz 1995 12:54 vamos a entre líneas y entender que el señor Vidal nos está invitando a todos a una mariscada o algo así señor David Vidal le llamaremos antes de que pasen seis años nos vamos con deberes muchísimas gracias de placer