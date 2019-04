José María Gonzalez "Kichi": "Es un tremendo honor ser alcalde de una ciudad que amas"

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:06 sí sí yo digo José María González podría estar hablando de miles españoles pero sigo Kitty ya estoy en Cádiz sólo puede estar hablando El señor alcalde buenos días muy buenos días esto ha pasado más de una vez hay que decirle pues el alcalde de Cádiz ser alcalde de una ciudad como están es difícil no debe ser no no es difícil lo que ocurre

Voz 2 00:34 que es un tremendo honor además de una tremenda responsabilidad exalcaldes de la ciudad a la que aman no pero

Voz 1995 00:41 bueno yo me levanto todas las ya con una sonrisa de momento eso no es poco estamos en los encuentros el bienestar vamos a hablar mucho este fin de semana de de la felicidad y el alcalde de cada uno de los pueblos de las ciudades de este país de todo el mundo es la primera línea de batalla la felicidad absoluta

Voz 2 00:58 mente solamente desde yo diría que es el gran cometido de un alcalde nacer que sus vecinos y vecinas sean felices no por tanto cambiar transformar las condiciones objetivas subjetivas de la vida de tu vecino y evidentemente pelear

Voz 1995 01:11 por su felicidad estamos en un periodo que no sé si el post predilecto

Voz 2 01:19 Toral término alguna vez la campaña esto que decimos en la campaña

Voz 1995 01:23 de de eso cambió hace muchos años se determinó con Tony Blair que fue quien acuñó el término los noventa o de campaña permanente ya partido entonces un día de gobiernos un día de campaña pero eso es agotador la te puedes acalde palo vecino

Voz 2 01:37 no no te puedes imaginar además bueno si te gustan los show que debuta este rollo de la campañas y los mítines Parriño aprobado bueno te fuera acostumbrar pero claro como a mí por ejemplo personalmente es que no me gusta nada entonces es verdad que es muy cansado cuando uno viene a trabajar a gestionar Política de dedicarte técnica está siempre pendiente de la campaña de la foto de no sé qué de las redes sociales Twitter que sacarán que si Facebook

Voz 1995 02:00 anotador de verdad de verdad que usted no esperaba hace cuatro años saber el alcalde

Voz 2 02:06 bueno era muy difícil ten en cuenta que ya había un gobierno del Partido Popular de Teófila Martínez de veinte años entonces era un titán deberá enfrentarse contra un Goliat David humilde David y al final bueno los coches

Voz 1995 02:20 hemos cambiado su percepción de la ciudad desde que sacan

Voz 2 02:24 es distinto ahora para usted mucho mucho mucho claro que alguien muy diferente para mí yo descubierto casi una una ciudad nuevas lo porque claro cuando uno es una persona pues el normal y no tienen ningún tipo de responsabilidad siempre mira la ciudad desde su perspectiva desde su sitio no con sus gafas no y ahora he tenido que aprender a ponerme las gafas de todo el mundo no de todos los gaditanos y eso es difícil a veces claro es cómo se gobierna para que no te ha votado pues yo creo que con humildad y entendiendo que tú no puede tener una visión totalitaria de de la ciudad evidentemente la ciudad está habitada por gente diferente que piensa diferente que siente diferente aquí para todos y cada uno de ellos ella tú tienes que que gobernar la cosa no solamente para la gente que te afectados es un error que comete habitualmente lo la clase política no solamente gobernar para la gente que te votan no

Voz 1995 03:11 después de todo este tiempo te ahora vuelve a presentarse obviamente la las ciudades tienen márgenes tan pequeños detiene dócil los cambios que usted puede hacer cualquier alcalde se notan de una forma tan evidente porque los plazos son mucho más largos la vida va tomando a va abriéndose camino a nada mente ductilidad tiempo uno en cuatro años a cambiar las cosas

Voz 2 03:31 no no debería desde luego que no lo que pasa que nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado mejor dicho a que los grandes procesos los grandes proyectos que se ponen en pie que van cumpliendo ciclos son secuencias que son electorales de cuatro años no pero evidentemente hay determinados proyectos que en cuatro años no te da tiempo nada más que a presentarlo no a diseñar los intereses en el el la implantación del proceso el desarrollo la evaluación es mucho superior a cuatro años por supuesto esta ciudad desde luego tiene cosas que hacer que va más allá de los cuatro inhumano

Voz 1995 04:00 que las ciudades tienen su propio carácter sexo

Voz 2 04:02 porque personalidad presupuesto en su propia forma de ser estáis en una ciudad que tiene un carisma ahí una personalidad muy marcada muy definida

Voz 1995 04:10 sí cuando se encuentra con otros usted como cuando se ha tenido oportunidad de viajar y conocer a otros alcaldes de España hay del mundo que cuenta de su de su ciudad como como la pena

Voz 2 04:21 bueno la verdad es que es muy fácil contar Cádiz porque la gente primero viene muy receptiva no a conocer cada a la gente le encanta venir Gádir desde luego desde que no solamente desde que salimos en el New York Times no como como ya sabéis pero pero si hubiera que la gente viene como muy abierta con los poner muy abierto Conoce tu ciudad es que es una ciudad muy fácil de contar pero la conoce a que antes de venir prácticamente ya que uno saca de oye qué tal y esto cómo va ahí el pescaíto frito y el sol y la playa el Carnaval y cultura y el patrimonio a Inter me sorprende lo que la gente sabe de la ciudad lo que ocurre es que hay un caddie que va mucho más allá de todo eso que blanqueo de sus estándares de esos estereotipos no hubiese que que

Voz 1995 05:01 me gusta contar pero mencionados de películas Mallorca pasa en muchos lugares de este país que el turismo es una cosa fantástica maravillosa en España desde hace muchos años hemos aprendido a sacar y extraer un juego maravilloso en ese intercambio de gente suecos que vive un concierto al mismo tiempo es una amenaza hay que salir el New York Times que bien mucho orgullo ciudad pero ojo cuidado

Voz 2 05:23 claro el tuvimos una actividad muy interesante que aportaban valor añadido una ciudad nadar despreciable que ocurre es que el turismo sin regulación y sin controles se puede convertir en un enemigo para el propio desarrollo económico de la de la ciudad por eso hay que controlarlo

Voz 1995 05:39 dirigido uno no saber qué tipo de ciudad turística queremos ser nuestra fe

Voz 2 05:44 bueno pues eso se hace con mucho trabajo

Voz 3 05:47 mucho esfuerzo diseñando planificando

Voz 2 05:49 proyectando planes estratégicos de desarrollo turístico nosotros no queremos tener muy claro que encadenó queremos ser con todos mis respetos ningún Benidorm muy ningún tipo de ciudad que que cuelga el el el el cartel de todo gratis te pones la pulsera Icon no te no a generado absolutamente ningún valor añadido en la ciudad que les digo cuando el alcalde de Benidorm que les digo no no diré que todo mi respeto por favor por supuesto vamos lo dicho al principio a los bichos sí sí con respeto pero se todo mi respeto

Voz 1995 06:22 pero es esa que tenemos la piel muy fina últimamente Zumosol de la como mucho decirle no sólo no sé si el suyo concretamente la política que les pasa bueno porque tienen mi edad

Voz 2 06:34 yo creo que fundamentalmente el factor que explica la sociedad Sylvie la susceptibilidad el miedo y claro como en este país las cosas están cambiando y el régimen del setenta y ocho no han conocido reglamente el setenta y ocho puede hace aguas Gil las mayorías absolutas sacaban pues más de uno y más de una está temeroso porque sí se acaba la forma de llevar cinco mil seis mil euros en su casa todos los meses por tanto

Voz 1995 06:57 pero hay alguna preocupación IS relato que se contagia hay que llega a la gente si ese rato lleno de miserias de amenazas de miedos es uno coincide con la realidad de la realidad de un españoles que sale por la mañana trata de hacer lo mejor posible para ganarse el pan el que puede que no trata de conseguirlo cierto hay un relato político que nos lleva a una situación casi desesperada cuando uno mira nuestras tasas muy mejorables con muchos matices pero España es un país que ha cambiado tremendamente Cádiz es una ciudad que ha cambiado tremendamente en los últimos treinta años y esta sociedad ha evolucionado pero si yo me pongo a escuchar Yo a usted habló en generan confunde poco en la que se prodiga parece que nos van a Viera un monstruo chilenos va a comer a todos no es real la sociedad española es moderadamente feliz si llegan

Voz 2 07:44 creo que la sociedad española y puedo estar de acuerdo con ese razonamiento pero lo que tampoco deja de ser cierto es que tenemos que afrontar como sociedad como comunidad una serie de retos es de de desafío que vienen y que muchos de ellos echan maquillar son más evidentes de lo que nosotros pensamos lo pueden hacer pensar y tenemos que afrontarlo no comparto las visiones catastrofistas por supuesto pero tampoco comparto esa esa lectura naif no de la sociedad de todo

Voz 1995 08:09 está bien somos felices Hay esto camina con el verbo seguro que hay grises seguro que es exactamente

Voz 2 08:15 encontramos también absolutamente sin los medios también tienen

Voz 4 08:17 han puede culpa no hay que echar un poco me hago también al mojó la tensión

Voz 2 08:21 aumentamos te nosotros en los medios están bien bueno no sé yo que en quién dirá quién hará de juego y que tirar hecha en este represalias esté otro también lo eh yo creo que es una responsabilidad compartida en cualquier caso pero creo que deberíamos a veces de olvidarnos de todas esas catástrofes dedicar un poco más a

Voz 1995 08:38 al final no entrará esa pequeña cosa que componen la felicidad esas cosas cotidianas diarias de acuerdo pero que componen la feliz para esos restos sería bueno ir juntos absolutamente lo juntos pero no revueltos pues ven ustedes en apoyamos eh bueno su partido está tú crees las si no yo creo no en cualquier periódico cualquier día o escuchando cualquiera de los Cruz que no somos capaces gente que tienen unas ideas muy concretas progresistas unas vidas de un país un modelo muy parecido muy parecido con algunos matices pero cómo es posible que no sean capaces de ponerse de acuerdo y es evidente que yo venimos de Madrid es muy evidente hasta cuatro partidos digiere durante ese de presentando insisto una visión del mundo muy parecida cómo es posible que no sean capaces

Voz 2 09:23 de ponerse de acuerdo pero yo yo de verdad y siendo serio por un momento yo yo creo que esa visión es compartida todos los partidos políticos donde existan mínimo de Atrio idea de pluralidad es decir si tú analiza el Partido Socialista de las primarias que nombraron a Pedro Sánchez como como secretario general los militantes con los los puñales en altos viendo a ver que cadáver se cobraban entre Susana Díaz a Pedro Sánchez la lucha Fahd fratricidas dentro del Partido Popular que lleva la liza Ciudadanos Podemos tanto de lo mismo podemos también hay que decir no estamos exentos de esa de ese debate pero por lo que conozco mi partido inminente te puedo asegurar que en un debate que viene mandé pensar diferente a ser diferente es lo que pasa en otros partidos políticos no admitiendo desde luego ningún No somos Antoni ni muchísimos menos bueno estamos en una vez que analicemos connota podemos informar si lo pasa

Voz 1995 10:17 no puede ser solamente ese debate ni piensa

Voz 2 10:19 puede ser solamente podemos no miremos a todos los partidos políticos no

Voz 1995 10:23 ahí tienes bastante bueno y tiene muchas eh atractivos es un sitio fantástico una gente maravillosa que hoy nos acompaña llenando este este teatro muchísimas gracias tiene un enorme como sabemos legado histórico cultural tenemos el teléfono no es una porque está muy bien esa imagen que tenemos todos de cara nos gusta mucho Cádiz esa playa maravillosa esa auditoría salimos de aquí llegamos a la los es decir el mundo entero se concentra lo que a la mayor parte de la gente en este país se concentra en este lugar pero hay mucho más allá arte de gastronomía vamos a ver de piel de atún ha inventado Luis Prieto Moreno Luis muy buenos días

Voz 5 10:58 hola hola qué es

Voz 1995 11:00 que es piel de atún

Voz 6 11:03 pues a él la Tunes

Voz 7 11:05 movimiento ciudadano que va a tener lugar en cada día así

Voz 6 11:10 bueno pues si nos centramos en dos de los objetivos de sostenibilidad de Naciones Unidas pelado no son el trece cambio climático y el catorce abajo helado entonces bueno hemos elegido Cádiz le hemos preguntado en Cádiz les gustaría tener este movimiento allí y la verdad es que la respuesta ha sido positiva nos están ayudando en todo lo vamos a hacer un montón de actividades durante el puente de mayo eh centrándonos en el cambio climático y una bajo el agua es uno de los depósitos territorio contiene más riqueza cultural de los aquí me se en el puente de mayo mal entonces pues bueno vamos a hacer una gran fiesta con el objetivo de que tomamos consciencia todos de que el poder de Candice para cada uno de nosotros todos unos entramos en eliminar el plástico más sostenibles seremos responsables lo simplemente mejor

Voz 1995 12:04 sí que hay un cambio de una mentalidad que va cambiando y hace unos años en ambos conscientes del terrible plástico fiel de la manera terrible en la que usábamos recursos de los que disponemos y ahora sí que hay una conciencia ciudadana de que esto tiene que cambiar que no podemos seguir haciendo lo mismo

Voz 2 12:20 es una lamente hay una conciencia ciudadana independencia como la débil de atún que se va que se va a desarrollar a partir de de bueno de de la de lo puramente de lo que estamos haciendo desde también de las administraciones públicas es una necesidad allana el la lucha contra el cambio climático Adeje lo de ser una sensación una sensibilidad para convertirse en una necesidad en una obligación

Voz 8 12:45 luego como como puedo apuntar doble de salvo tanta Weill cómodo apuntará a piel de atún

Voz 9 12:53 pues mira a través de nuestra web

Voz 6 12:57 se María una todo el mundo tienen vendible para participar para la voluntario para aportar soluciones que contribuyan a esa lucha que que bueno que estamos devorando la humanidad ahora para para del planeta siga es decir haciendo habitable los gatos de los científicos que vienen y que bueno sabéis el informe de diferentes son bastante regulares por lo visto hay micro plásticos en todas las aguas que sea nada listado del planeta esas consecuencias no sabemos que no sabemos que como no van a aceptar entonces bueno pues sí que es una realidad que todo eso ha atravesado esta masiva o de los plásticos descontrolado bueno pues tenemos que cambiar todos entonces se a través de la web todos los podéis a pintar todas las actividades que va a haber eso es llevar mucho arte mucha cultura gastronomía a hacer unas charlas conocimiento cardenales empieza de playas lo mismo no podrán hacer sus aulas medioambientales en el fondo es la primera vez en la historia de una ciudad se alinea tan claramente con los objetivos de Naciones Unidas yo creo que eso es lo tendremos que vamos todo el mundo reconocer lo hará a través de medios de comunicación Si bueno esperemos que carecía de esos territorios al mismo

Voz 1995 14:14 seguro que sí Luis Prieto Moreno fundado rebelde Atón sí sí más gracias por atendernos no le he preguntado si es usted feliz buena pregunta esa soy feliz si se feliz creo que seré mucho más feliz

Voz 2 14:28 cuando consiga todas las cosas o la mayoría de las cosas que me que me propuse no cuando cuando llegue a la alcaldía pero pero muy complicado no sé feliz ostentando el el cargo que ostentó porque tiene una responsabilidad enorme no imagínate no no es fácil pero Si me lo pregunta ahí soy sincero mirándose a los ojos te respondo sí es

Voz 1995 14:51 y eso sin dormir no diga porque hace poco ha tenido en una niña una niña pequeña se puede ser feliz sin dormir bueno en honor a la verdad la pequeña da

Voz 2 15:06 buenas noches alguna noche flamenca tiene que había porque claro pero

Voz 1995 15:09 por eso la naturaleza o sea te dice esto no pasa nada ahí viene el segundo y eso es un festival de dice color y lo vio en la tercera si tiene usted una responsabilidad e compartida con todos porque a veces pensamos que las responsabilidades del alcalde no todos tenemos restos de Sanidad en todo todo el tiempo pero usted es el alcalde de una de las ciudades más queridas de este país caddie de una de las zonas más maravillosas de de este país sigue por una parte le pedimos que ese esfuerzo que se siga esforzando mucho que esto siga como está en mejorarlo todo todo lo que se pueda como esta semana el el asunto va de felicidad del Congreso y del bienestar y la felicidad Pedimos que hace todo lo posible para hacer felices a a los ciudadanos de de Cádiz y a todos los que tenga que van a ser muchos muchísimas gracias por estar con nosotros muchísima gracia vosotras el compromiso y Lores contractura diez y veintinueve minutos una hora menos en Canarias seguimos en Hoy por hoy

Voz 10 16:06 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido