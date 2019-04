Las noches de Ortega: Las sectas (05/04/2018)

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser las no

Voz 3 00:23 buenas noches oyentes de la Cadena Ser los ochenta fue una década curiosa a veces la recordamos con nostalgia hay ejemplos de emisoras de radio que vivieron durante una época de reproducir los éxitos musicales

Voz 4 00:44 que se gestaron

Voz 3 00:46 en esos años hay series de televisión ambientadas en los ochenta bromas sobre los años ochenta fueron sin duda una década curiosa pero

Voz 5 01:00 también fue una época trágica

Voz 3 01:05 en esos años se gestaron muchas de las organizaciones

Voz 6 01:10 que más daño han hecho al individuo

Voz 3 01:15 las sectas muchas de ellas se crearon en los ochenta hoy

Voz 7 01:22 quiero hablaros de una secta los hijos de la quinta dimensión empezó a operar como

Voz 1174 01:31 organización sin ánimo de lucro en Getafe en esa época en mil novecientos ochenta y tres

Voz 7 01:40 disponían de un local pequeñito un garaje en el que algunas personas se reunían y conversaban sobre asuntos relacionados con psicología espiritualidad técnicas de relajación en fin asuntos

Voz 1174 01:55 de este tipo en tan sólo tres años

Voz 7 01:59 los hijos de la quinta dimensión pasó

Voz 3 02:01 de ser una organización diminuta a convertirse en un entramado empresarial

Voz 7 02:06 con sede en paraísos fiscales el Gobierno español y la policía empezaron a seguir esa pista aquello tenía todo el aspecto de una secta destructiva cien mil adeptos repartidos en toda la geografía española venderá van a un líder cuya identidad permanecía oculta a las autoridades en mil novecientos noventa y dos la policía tras una complicadísima operación pudo dar con la identidad y el paradero de quién dirigía la organización esta noche en la SER hablaremos con el que fue líder de los hijos de la quinta dimensión Javier Fernández Olivares conocido por sus adeptos como el padre de todas las dimensiones que está en libertad provisional ya aceptado compartir unos minutos con nosotros

Voz 3 03:10 Javier Fernández Olivares buenas noches buena noche cómo empezó todo fue como empiezan estas cosas

Voz 9 03:19 a una tontería un pensamiento que te vienen a la cabeza que te dice que hace cambiar que has de hacer algo nuevo que ha de dar un giro a tu vida

Voz 5 03:30 yo en aquella época era taxista en Getafe in ya Mier Thaçi no

Voz 9 03:36 no me llenaba no no encontraba yo era sentido a levantarme cada día a subir Marta así a hacer cuatro carrera mal pagadas Iggy yo era una época en la que aún no asistió Javi Find es decir que era la época dorada del así pero aún así yo no estaba a gusto en el yo veía que aquello era para mí yo ahí quise dar un giro radical a su vida Mi vida y decidió en Twitter se lo de

Voz 5 04:06 lo de montar una secta recuerda usted ese momento preciso recuerdo perfil

Voz 9 04:12 la mente era un una mañana me lave la cara para ir a al fin y al mirarme en el espejo me dejan ánimo Javi es así no puede seguir en la casa no se respeta la mujer no te respetan los hijo no te respetan ha de hacer algo Javi aquí y entonces dije voy a montar una secta destruir

Voz 3 04:37 el IVA

Voz 9 04:37 destructiva destructivas y yo me dije Si Si va a hacerlo bien ya no nota cae a medias

Voz 3 04:49 comenta usted que no se sentía respetado en casa ni por tu esposa nipón ningunea pudo ser esa la causa que le intentar buscar una admiración desmedida por parte de unos adeptos totalmente totalmente

Voz 9 05:04 eso es lo que a mí me fue el pistoletazo de salida Goa en la casa no yo no no pintamos nada yo era un cero a la izquierda en la casa y entonces yo dije yo lo que quiero es una gente que este a Mis pies que vale

Voz 5 05:21 elogian en continuamente y que más relevancia ya que sí sí fue fue a la razón y una vez hubo tomado esa decisión que que es lo que hizo fue me me dije Mojave

Voz 9 05:34 vamos a empezar vamos a empezar vamos a ponernos manos a la obra íbamos a crear las sectas yo tenía en un garaje en la en la casa que era donde yo tenía casi vamos a hacer lo que al principio cuando uno crea una secta pues normal va dando palos de ciego va improvisando mucho porque claro él era la primera vez que me enfrentaba una cosa es envergadura queremos había como al habría que hace las cosas me he documentado mucho de ahí en información de periódicos de como lo habían hecho otros intentando no caer en los errores que ellos habían caído claro ir poco a poco ya digo dan al principio ha dado muchos palos de ciego muchos palos de ciego pero bueno poco como Kiko pues fui eran lo la SEC lo Xavier en su casa si la casa yo nunca nunca Gürtel lo que estaba haciendo un loco lo comenté a los chiquillos comenta a la mujer elegido que sepáis que el que a mí el casi ya aporta

Voz 11 06:32 y a quién era

Voz 9 06:33 te voy a

Voz 3 06:35 voy a montar esta secta destructiva como se lo tomaron ellos cómo reaccionó su familia

Voz 9 06:39 les dio igual les dio igual Si ya ya digo yo no yo era un cero a la izquierda en aquel momento siguiendo dos incluso cuando las cosas empezaron hoy bien nunca se valoró lo mío nunca me habló en la casa lo que yo había concedido nunca jamás la tensión yo me dejaba ahí iban análoga al garaje empecé a poner en la calle publicidad

Voz 4 07:03 para que la venta de espiritualidad había visto que eso de la espiritualidad de una un buen gancho

Voz 9 07:11 aquí empezó a ver ingente

Voz 3 07:14 cuando la gente acudía a a su garaje usted y hablaba con ellos como fue sí

Voz 9 07:20 hablaba con ello yo yo desde el primer momento y Office Cicero totalmente sincero yo les dije aquí yo lo que busco es que es que mes en Dios

Voz 3 07:29 ya lo decía claramente que el objetivo

Voz 9 07:31 ahí la claramente yo no yo en ningún momento quiso engañarle yo lo que quiero de otro es el que me Meyer dinero y que me endiosado es eso lo que yo busco aquí en la casa y se lo dije a ellos a los primeros adeptos lo dije aquí en la caja no me se en cuenta soy sincero la izquierda lo que otro

Voz 4 07:49 eh en diosa miento queme a seis

Voz 9 07:54 que sea lo único que tenga es que tengáis en la mente sólo dio buscó igualar dinero a partir de aquí si queréis aquí tenía líder que ya sabes dónde está la puerta Jona ningún momento presión a nadie

Voz 3 08:11 cómo reaccionaban ellos de mil amores

Voz 9 08:14 también amores reaccionaron también porque cuando a un colectivo lo manipula

Voz 5 08:18 siendo sincero es entregan de sentir

Voz 4 08:21 con el corazón abierto de uso mucha gente había que me lo decían

Voz 9 08:25 media es estoy harto Javi de de sectas de no somos sinceros conmigo claro hice agradece por tu parte me decían Javi que agradece que que que diga la verdad tú quieres dinero y tú quieres reverencia y lo dices claramente claro pues premio que te damos a tu sinceridad me quedo en tu secta me decía mi ya ya pueda contar con un adepto más

Voz 3 08:45 y así empecé a tener adeptos lo del nombre de hijos de la quinta dimensión cómo surgió

Voz 9 08:51 hombre yo le dije bueno amaba pone un nombre así como misterioso y dije pues hijo de la quinta dimensión lo lo propuse

Voz 12 09:01 da daba alas a los chicos y chicas

Voz 9 09:04 allí lo vieron bien allí y le dije va eso sí yo soy el padre de todas las dimensiones lo entendieron perfectamente y mientras tanto su familia al corriente de todo al corriente de todo pero sin valorar lo más mínimo lo que yo estaba haciendo sin sin valorar el imperio pero que yo estaba construyendo desde el garaje con in incluso cuando empezó a entrar dinero a las has manos ni siquiera cuando empezó anteayer dinero a

Voz 5 09:34 capaz me me decía valona pero usted iba haciéndose rico yo me estaba haciendo de oro yo me estaba haciendo de oro

Voz 9 09:47 se queja de nada

Voz 4 09:48 no iba todo viento en popa

Voz 9 09:51 seguí las reverencias droguería conseguía el endeudamiento que yo quería o por parte de mi adeptos pero seguía sin tener el reconocimiento la familia eso muy duro muy duro ver tu cuenta corriente que está ahí lleno de millones ver laca las caras de los adeptos GT que que que se les cae la baba cuando te veo caminar que besan de sólo de pizzas y al mismo tiempo ver que tus hijos no te respetan y que tu mujer tampoco sí es duro no hay millones que valga ni yo yo yo fuera vio dado todo el dinero porque mi mujer me hubiera respetado

Voz 5 10:30 no se puede ver con la vida seguramente no se puede la vida

Voz 3 10:34 hubo un momento en el que ese garaje en el que se inició la secta se quedó pequeño o que hay

Voz 9 10:41 y tuvo que ampliar tuvo de amplia empecé a comprar locales quien Getafe los habilite para que hubiera camas duchas de todo porque Mis adepto vivían en en la secta yo compré el Getafe diecisiete locales al principio los los habilite yo por la mañana lo que hacía era visitar todos los locales para escuchar alabanzas de de Mis adeptos

Voz 3 11:02 les decían que el avance puede meter

Voz 9 11:05 todas las cosas bonitas que se puede usted imaginar gran Dios gran phishing Grandio líder precioso maravilla de hombre en todas las cosas bonitas que en que uno desea hay sueña que la dedicación pero yo un día llevé a mi mujer para que lo viera Le dije Merche vente a la laSexta porque lo que me San miran momento yo dije a al cuando la Merche vea lo que me sean mil allí vamos Hawley empiezan miran un poco

Voz 3 11:31 claro

Voz 9 11:32 muy a regañadientes ella vino a la aceptan empecemos

Voz 3 11:36 los locales para que su mujer le admira se mero cómo reaccionó caso

Voz 9 11:43 ella iba ahí mira es sabré ha comprado una una revista y cabeza de sopa de la entrada de club de crucigramas de de jeroglífico cosas da iba haciendo eso le daba igual adecuar su me quedaban un impotencia muy grande

Voz 3 12:02 llegó usted tener cien mil adeptos en en en toda España

Voz 9 12:06 mira de tanto a España pero la única de que yo quería era mi expuso no nunca la tuve incógnito y mi fijos tampoco

Voz 3 12:13 Mercedes Calabria tu esposa aceptado participar en el programa hace que no se ven muchísimos muchísimos años de prisión está en libertad condicional como decíamos al principio no se han visto desde entonces nos hemos visto en prisión no quiere que le demos paso no tengo ningún inconveniente en saludar Mercedes buenas noches

Voz 13 12:39 muy buenas noches Javi buenas noches Merche no está tirando Merche tirando sabiendo de tipo la prensa me he que estaba en libertad condicional ahí bueno manda

Voz 9 12:51 la condicionado emergen como están los chiquillos bien

Voz 13 12:53 que los tíos ha estado bien bueno pues que no estoy

Voz 3 13:00 espera un segundo Mercedes como un momentito la la queja de de su esposo es que usted nunca nunca le hizo caso y que por eso tuvo que montar esta secta

Voz 9 13:11 yo yo Merche el Thaci y me convertí el líder de los hijos de la quinta dimensión Portillo

Voz 14 13:16 no por los chiquillo no no transfiera ganar responsabilidad le hiciste por cien que vosotros no alguien mese ninguneado en la casa yo tenía un hueco hueco

Voz 9 13:29 muy grande mi autoestima que tenía que rellenar ese hueco no fuera sabio preferido que me fuera busca una mal ten como te pregunto si fue las preferimos que me fuera buscado una amante a mejorar mi autoestima es verdad que no es dinero que yo daba de una secta me lo rechazaba sí me dejaste muy solo eh al frente de la organización que me he levantado yo Polán mañana sin ganas de secta ni sin ganas de nada

Voz 3 13:54 Mercedes Mercedes en algún momento usted estuvo tentada en denunciar a su esposo

Voz 15 14:01 no no porque es que a mí me daba igual que hiciera Javi encorvado que que estábamos que jamás aceptará tu vida tu vida era tuya cuando estaba bajar el taxi

Voz 13 14:13 sí fue después cuando te convertí en líder de la secta

Voz 15 14:17 pero por favor acabemos ya con todo esto que yo he rehecho mi vida adiós buenas noches

Voz 3 14:24 eh

Voz 16 14:26 bueno hay ahí lo ve usted yo tengo un uno puede hacerlo

Voz 9 14:29 tomarse lo marchen montando una secta uno puede dejarse la salud y la vida montando una estructura pseudo religiosa basada en la exaltación del líder unos puede dejasen los cojones montando todo un entramado empresarial o Curto y todo eso puede no ser mira te para nada nada joder joder joder

Voz 3 14:51 días Javier Fernández el líder de de la secta los hijos de la quinta dimensión ahora que está usted Elías del provisional que ha cumplido parte de de la condena que que reflexiones llegan a su cabeza

Voz 9 15:09 Óscar va a lo mejor fuera eh fuera hecho mejor yo siguiendo en el taxi o a lo mejor no tenía que nunca claro

Voz 3 15:20 se arrepiente o cogió uno bueno

Voz 9 15:22 es año de Thaci que novia Gabi falle todavía no había Uber tenía que haber ahorrado un poquillo Icon formarme con poco porque total lo que yo pretendía conseguir no lo conseguimos

Voz 3 15:36 sus compañeros del del taxi sabían también de sus actividades Usieto hablo con ellos les dijo que que dejaba la profesión para montar una secta también fue sincero totalmente con fui con ellos fue con tan

Voz 9 15:50 la mente sincero con ello

Voz 16 15:52 fui a la par a la parada ahí yo yo lo dije digo hoy he hoy es el último día que en

Voz 5 15:58 qué hago Stasi que voy a montar una secta

Voz 9 16:01 dar un bocado o perplejos los un momento pero luego ya en cuanto ellos vieron que las cosas me empezaron ir bien bueno

Voz 3 16:07 es lo fueron aceptaron empezaron a darme la razón Gabriel Román compañero de golf taxi hombre Javier en los años ochenta buenas noches

Voz 1023 16:16 buenas noches Grabiel Alico

Voz 17 16:21 usted no a todo siga ahí sigue altas y no sabes que monté una secta destructiva

Voz 1023 16:30 sí sí me enteré me entero igual nos enteramos acompañado no no nos quedamos en los cayeron los cojones enterábamos dijimos con Javi que se ha hecho líder de una secta como escena tomárselo con daños

Voz 9 16:44 ah sí

Voz 1023 16:46 Lidia ayer hubo bastante

Voz 18 16:49 la envidia resquemor

Voz 1023 16:52 pero luego ya vimos que que que tu secta también daba vidilla la va muy sí porque

Voz 9 17:00 venía gente de fe

Voz 18 17:01 era bastante raro y mi sale todo utilizaba ver taxi para desplazar si te muy bien pero maricón

Voz 19 17:16 Gabriel como recuerda

Voz 3 17:18 a Javier rehén en la época en la que era taxista antes de montar la secta

Voz 1023 17:22 bueno pues si segunda bastantes Almada hombre se quejaba mucho de que en la casa de quiebra

Voz 20 17:32 de que ya no tan pendiente una vez en bajando era tú

Voz 9 17:40 tú sabes que tu hermana

Voz 21 17:42 hay tu madre vinieron a las a las sectas que

Voz 1023 17:47 digo digo yo y mi mujer también miénteme borren la la miel a mi madre y mi señora las trae mujeres de Mi vida está en tus redes es que tú tuve que una época muy buena es la secta sabe de muchos adeptos

Voz 18 18:05 móvil viste muy con millones cuando la pole

Voz 1023 18:08 decía te detuvo lo pasé bien la lo vivimos muy Maale Mi madre es se ahorcó me dice coche de la pena de verter tenido manda la Juani ahora tan en Podemos

Voz 3 18:23 a muy bien muy bien Gabriel muchísimas gracias por habernos atendido una fuerte

Voz 22 18:28 no puedo decir adiós

Voz 9 18:31 ahora bien adiós Javier cómo han sido esto

Voz 3 18:33 los años en prisión no goza entre comillas de de ese privilegio de la libertad condicional pero como como han sido los años en prisión

Voz 9 18:44 muy duro muy duro son muy duros porque que yo fuera lo tenía todo tenga usted en cuenta Villoro yo lo tuyo oye a tener todo en mil personas que besaban el suelo de pisaba en personas que me decían que me endiosado en cae en contraste con eso entrar en prisión ves la realidad de la vida y me lo me hundió murió yo estaba muy estos años

Voz 3 19:11 cuando termine de cumplir condena que he pensado hacer de su vida

Voz 9 19:16 no sería volver al taxi

Voz 3 19:18 volver al Dakar sueño pero mal sueño sueño los tenemos todos

Voz 1174 19:23 sería lo ideal no

Voz 5 19:26 yo quisiera tener

Voz 9 19:31 horario hacerme yo un y propio horario gel mi propio jefe sin encontrarnos de nuevo con los compañeros en la parada pues a Rico ir a desayunar todos y quedamos con los compañeros puedes hacer esa vida Un poco más humilde de todo lo que yo he tenido porque ya digo que lo he tenido pero volver al casi eso eso sería mi sueño

Voz 3 19:52 sino pudiera ser no

Voz 9 19:55 ese modo Travesí en cabe desea el mundo de la conducción al mundo de El Mundo el volante mundo antes que yo lo menos en su momento pero que ahora lo veo como

Voz 3 20:07 mi tabla de salvación mi tabla mi tabla de salvación El mundo del volante sería su tabla de salvación si eso me lo he dicho Jamal

Voz 9 20:15 mira que tienen ustedes los periodistas de repetir las frases que yo que que de que dice dicen

Voz 3 20:19 como para remarcar la chispa como para ello como soy yo mucho Radio

Voz 9 20:24 yo he oído muchos Radio

Voz 3 20:26 muchos radio todos están hoy puta vida tenía la radio puesta que programas escuchaba de radio usted eh que Carrusel deportivo básicamente Carrusel deportivo

Voz 4 20:34 Carrusel deportivo y radios los Class a tener

Voz 9 20:37 siente también cuando yo sí sí sí soy un cliente que como bien vestido Waro yo lo ponía Radio Clásica años o dependes bosque PSL se subió a una algo huelga una jovencita era ponía nada lo cual es la principal

Voz 3 20:53 qué echa que echa de menos de la secta

Voz 9 20:56 pues la sensación de estar endiosado todo el puto día desde desde por la mañana estamos acaban a estar anoche porque me gustaba

Voz 5 21:04 exacciones a no voy a voy

Voz 4 21:07 me levantaba endiosado me gozaba endiosado eso engancha

Voz 9 21:10 eso gusta eso eso Gustavo su gusta porque somos humanos no gusta

Voz 5 21:15 en Dios pero su mujer no me lo de los premios Mis hijos ni sus hijos eso tenía mala suerte

Voz 23 21:26 ah y joder joder joder

Voz 5 21:28 echa de menos a sus adeptos Juanjo Moro echarles de menos como no echarle de menos y se crea un vínculo fuerte ahí lo tiene un vínculo podemos podemos yo se lo decía a ellos no sé yo

Voz 3 21:45 que me emociono cuando lo pienso que no es no se preocupe Javier el vínculo

Voz 9 21:49 que se cree ahí en una secta de nueve una cosa que la gente desde fuera por un Brent pero de de desde dentro

Voz 3 21:55 sí es importante ellos me querían

Voz 9 21:57 también les cría a mi modo no porque ver cómo están Portillo Gordillo pues eso

Voz 5 22:05 los echo de menos en la cárcel ha echado mucho de menos pensaba en ellos llegará a veces pienso que dijera de ellos recuerdo muchas cosas que vivimos juntos que ya digo yo

Voz 9 22:17 no les engañe nunca yo siempre le dije yo esto una secta destructiva yo sólo desde el primer día

Voz 5 22:24 en las las oficinas yo decía esto está estáis ante una secta destructiva ya lo dejaba clarísimo aquí lo único que vais a conseguir es perder dinero perder también vuestra autonomía puestos sentido yo lo vais a perder estoy de acuerdo hemos de acuerdo de acuerdo lo aceptaban eso une mucho que ahora yo ya que me quedan cinco los sábados me queda he pensado incluso en meterme yo en una secta pero como adepto como adepto a ver a ver el otro lado pues se podrán Jo puedo compaginar el estar dentro una secta no sé dijo no sé lo veo muy muy perdido estoy muy perdido la sensación debe de haberle echado por tierra o unos buenos años de mi vida buscando algo que en el fondo nunca podían contra no y también con la sensación de que no me no no no en ningún momento Messi agradeció mi sinceridad con Hack Messi juega como como un líder de la secta cualquiera cuando yo fui sincero y eso se tiene en cuenta la justicia eso tiene cuentan los resultados no oí las evasiones fiscales eso y quizás han centrado en eso y no han visto la parte buena vengo me cago en todo lo que se menea

Voz 24 24:00 luego

Voz 1174 24:04 Javier Fernández Olivares líder de la secta Hijos de la quinta dimensión está perdido no sabe si volverá al taxi tal vez compaginando el mundo del volante con su permanencia a una secta esta vez como adepto para ver las cosas dice desde el otro lado la mirada de Javier es triste está desolado de nada le sirvió la admiración de cien mil españoles que besaban el suelo que pisaba

Voz 3 24:36 desde aquí desde esta tribuna de la verdad que es la Cadena SER queremos desearle a Javier mucha suerte haga lo que haga muchísimas gracias y un fuerte abrazo Javier un abrazo de verdad para nosotros siempre será usted el padre de todas las dimensiones jode me estoy emocionando gracias a vosotros deciros que la semana que viene os espero aquí en esta secta que es la Cadena SER no olvidéis nunca que yo soy la luz y el camino