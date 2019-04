¿Eres capaz de resolver el enigma de la ciudad?

Voz 1 00:00 en la Cadena SER un duro

Voz 2 00:05 no

Voz 1995 00:06 con Toni Garrido aquí seguimos ayer lucía el sol llegamos por la tarde un sol espléndido en Cádiz hasta que han llegado las lluvias atraídas por su helicóptero del mal de un año participó en el concurso de chirigotas ir recitó las tablas de multiplicar se rumorea que cuando escuchó a Camarón dijo que preferiría prefería el sonido de las teclas de su calculadora cuentan que una vez un gaditano le llamó él eso agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 4 00:43 eso letona

Voz 5 00:49 yo no aplaudan

Voz 1995 00:53 que se vino arriba poco el profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días buenos días al menos hasta que usted ha llegado eran buenos días si van a seguir siendo saludar a los que en esta sala se atreva

Voz 6 01:13 que no creo que nadie sea capaz de hacerlo no no es de la nombre verdadero otro una alias finalmente me destrozó

Voz 1995 01:21 el primer set dogmático hay que resolver el piensa mucho de la semana pasada que decía siguieran poco complicado decía en una epidemia de gripe hace tres días el diez por ciento de la población tenía la gripe en los últimos tres días el diez por ciento de los enfermos seguro el diez por ciento de los sanos cogió la gripe qué porcentaje de la población está sana ahora

Voz 6 01:40 bueno pues la solución es muy simple muy el diez por ciento de los enfermos

Voz 7 01:48 eh sana con lo cual sana uno no ven es del noventa por ciento de los que están sanos su diez por ciento enferma con lo cual son nueve aquí tenemos todo tanto noventa por ciento más uno por ciento noventa y uno por ciento noventa y uno que están sanos y nueve que están enfermos ahora tenemos que hacer una resta noventa y uno menos nueve noventa noventa noventa y uno menos nueve hay alguien que me ayude canasto

Voz 1 02:21 hombre no no hay nadie que estas responde que no me sale que no me sale noventa yo no me son

Voz 6 02:31 ochenta kilos ante muchas gracias ochenta y dos por ciento son la respuesta

Voz 8 02:35 aplaudan sean acertaban

Voz 6 02:40 hemos recibido

Voz 1995 02:42 con respuestas la mayoría aceptado enhorabuena por ustedes vamos a esta cara Nati Rodríguez Santi Mina o a Pablo González quien los escribió una respuesta desde Berlín está usted perdiendo facultades porque mucha gente acertado señor letona vamos con vamos a saludar a Mario que es hola Mario qué tal pera que te abre el micrófono Mario ahora buena idea tú eres feliz Mario si sale vivo y trabajo así que claro claro les quieres enfrentarte pero una vez a la infelicidad porque sabes que he dicho señor letona que va a dar sopas con ondas el señor ahora vamos con el mega vamos a ves a ver Mario

Voz 6 03:22 han coloreado en rojo los dos tercios de un cubo y el resto en azul cuántas caras han pintado en azul

Voz 9 03:32 diría que tres

Voz 1 03:36 te den cachondeo venga nada pero me voy a venir está

Voz 1995 03:48 pues esta vez está desbordando coloreado en rojo los dos tercios de un cubo y el resto de azul cuántas Kardashian pintado en azul ha dicho que tres y el profesor roto de risa

Voz 9 04:03 todo a Sheridan

Voz 3 04:06 no no no

Voz 1995 04:09 sí claro como como esa solución seis caras que son dos tercios son cuatro por lo tanto el azul sean claro coloreados vamos ahora Mario por un poquito atención hijo segundo cuál es el mayor

Voz 6 04:22 por cuál es el menor número entero de cuatro cifras en el que todas ellas son diferentes el menor el menor de cuatro cifras diferentes el mil doscientos treinta y cuatro en mil doscientos veinticuatro no yo no estoy uno menos bueno vale el ciento veintitrés no hombre no

Voz 1995 04:53 no hombre no tú quieres decir mil veinte

Voz 1 04:55 tres verdad señor letón ha dicho Mario mil veintitrés nada nada dicho

Voz 6 05:04 bueno el mayor

Voz 1995 05:08 a ver Mario en mayor cuál es el mayor que puedes hacer recuerden el mayor cuál es el menor número entero de cuatro cifras con el que todas ellas deben ser diferentes menores mil veintitrés de acuerdo y en mayor sería el nueve mil

Voz 10 05:22 ochenta y siete ochenta

Voz 1995 05:24 este se setenta y ocho tú lo que quieres decir en nueve mil ochocientos setenta y seis lo que tú

Voz 1 05:33 bueno me muy bien Mario muy bien

Voz 1995 05:37 con el frío que hace aquí lloviendo y me hacen venir

Voz 1 05:42 yo letona tampoco

Voz 1995 05:44 en mil nueve ocho siete seis nueve todas la cifra diciendo muy bien Mario lo has aceptado pero si ella venga otra más para variar no ahora vamos a ir al pensamiento lateral

Voz 11 05:55 editoras tal no lateral lateral te del es lo mismo depende no no no es lo mismo dando ya se está metiendo donde no

Voz 1995 06:03 debe ya no acuerdo donde no debe

Voz 6 06:07 a ver tenemos un perro atado a una correa de dos metros en el puente de Carranza ponemos un filete a cuatro metros y el perro se lo come con ganas posible esto

Voz 1 06:20 había mucha levante el el filete

Voz 1995 06:24 ya ya le voy a repetir te lo despacito Mario

Voz 1 06:27 a bordo y Vito

Voz 1995 06:31 tenemos un perro en el puente de Carranza corría de dos metros ponemos un filete a cuatro metros y el perro se lo come cómo es posible aquí cuando dice que claro la respuesta eh a ver si alguien el público sino alguien sabe la respuesta de momento no le micrófono Ana vamos a pasar aquí únicos Nuestra Señora atractiva señora aquí cuál es la respuesta

Voz 3 07:03 es muy

Voz 6 07:06 vale de Mario ya te puedes ir si yo yo creo que ser yo me vaya a comer a comer eso es engañar a la última discos el último

Voz 1995 07:18 de pensamiento

Voz 6 07:19 el último pensamiento pues escojo escojo uno de ellos es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda

Voz 8 07:31 es legal clavadito estamos ahora mismo

Voz 1 07:39 hay mucha división de opiniones y bueno silencio

Voz 1995 07:46 me tiene usted aquí al público ha soliviantado es legal les recuerdo antes de que nadie diga pero si es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda

Voz 1 08:06 el atractivo joven con barro a la viuda eso De Gea

Voz 3 08:17 lo sabían todos eh

Voz 1995 08:20 sí Londoño felices no muy listos no señor letona hoy no he leído muy bien la verdad

Voz 6 08:26 no porque te has ido todo público contra mí no ha sido el marido no ha dado ni una si les parece una recta

Voz 1995 08:36 antes de despedir al profesor vamos a dejar bien sea mucho para la semana que viene de parece sino que venga me parece muy bien que no le dice el número de personas y alguno ya lo sabe ya no me lo gallo lo ponen el buzón de de las respuestas dice el número de personas en una ciudad pequeña su número de seis cifras que es cuadrado perfecto cubo perfecto cuando se mueran seis personas en número de los vivos será un número primo como Mario cuántas personas había en esa ciudad hubo un este problema bonito problema precioso pero este no lo Sakamoto sí señor letona muchísimos hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com profesor letona un aplauso para usted muchísimas gracias