Carrusel Madrid: Leganés 1-0 Valladolid (04/04/2019)

Voz 2 00:08 Mari jornada entre semana número treinta en la Liga Santander volvemos a estar con nuestros equipos el martes tuvimos con el Getafe en su empate en el campo del Español ayer contamos la derrota del Rayo Vallecano Eibar Joyce al turno de Leganés hay que ganar al Valladolid para acercarse a la salvación de paso ayudar al Rayo estamos ya en Butarque para contarlo con Carlos Díaz en la técnica Uxue Caballero una producción primera conexión Leganés Valladolid Óscar Egido muy buenas tardes

Voz 3 00:35 hola Borja buenas y con Raúl

Voz 1269 00:38 Coll dan contra mano Kevin empezó todo no lo es hoy en Butarque para que esto suene como un auténtico cañón el el carrusel Madrid en el partido en el que el Leganés puede no sé si sellar definitivamente la permanencia pero sí dejar la vista para sentencia porque recibe a un rival directo recibe al Real Valladolid ganar hoy supondría después de que no ha ganado ninguno de los que va para atrás en la tabla del Lega dejar esto prácticamente finiquitado verá ha el Real Valladolid con la intención de que no acabe aquí su liga de que no se vea inmerso en el negro en el lío del descenso y con la intención de hacer algo que han hecho nunca que es ganar en Butarque al Club Deportivo Leganés ha empezado el partido hace un minuto quince segundos puedo para dar ahora la falta a favor del Real Valladolid de momento no hay ocasiones por tanto no hay goles empate a cero entre pepineros y pucelana vamos a ver esa falta que va a sacar Míchel desde la parte izquierda pasada la línea de medios la pone Michel con pero echa campo del Leganés salta sido la gala de cabeza griego les pegaba por allí con la pierna derecha Valdo la pelota que va a quedar ahora más a la derecha todavía para que la juegue Rubén Alcaraz la deja para Antoñito que sube la banda ahí está trabajando atrás belga se hace con la pelota el centrocampista del Leganés en Butarque casi dos minutos primera parte Leganés cero Real Valladolid cero

Voz 4 01:59 vamos a estar también en los otros dos partidos que se juegan este jueves desde las siete y media Sevilla uno Alavés cero a punto de comenzar la segunda parte ahora estaremos en el Pizjuán partido importante rivales directos del Getafe por entrar en Europa antes de las no y media en Anoeta contaremos el Real Sociedad Eibar muy pendientes del baloncesto en carros al Madrid a las nueve y cinco se juega el último partido del Real Madrid en esta primera fase de la Euroliga juicio intente ser real Mari Zalgiris Kaunas novedades Marta Casas muy buena

Voz 0277 02:25 a Borja qué tal muy buenas a todos y bienvenidos al último partido de la liga regular para el Real Madrid que pase lo que pase en esta cita frente al Zalgiris Kaunas va a terminar tercero eso sí los blancos están esperando conocer al que basan su rival en los cuartos de final ahora mismo se enfrentarían con el sexto clasificado que no es otro que el Baskonia que está ganando la pista del CSKA de Moscú va a jugar el Real Madrid en veintisiete minutos sin Rudy Fernández sin Sergio Llull al que el Real Madrid va a perder los play off y también sin Gabi del jazz ha recuperado de su lesión de tobillo pero eso sí le reserva Pablo Laso sí que va a estar Anthony Randolph finalmente recuperado de sus molestias en el hombro entran jugadores como could Mitch Pepe y Santi Yusta a los que apenas hemos visto en esta temporada en la Euroliga los dos equipos calentando ya sobre el parqué para vivir este Real Madrid Zalgiris Kaunas que comienza a las nueve de la noche en el Palacio de los Deportes

Voz 1269 03:17 es ese partido porque yo he dicho que comenzaban las no

Voz 0298 03:20 cinco en el horario antiguo de la Europa League desde las nueve en el ese Real Madrid al gris con Marta Casas de momento estamos en Butarque la ocasión que ha tenido legos K

Voz 1269 03:29 Lea pegador carrocería que desde fuera del área desde muy lejos las pelotas ha perdido a la derecha de la portería además si con que has salido Pellegrino con que es sale Sergio José Antonio Duro muy buena

Voz 1855 03:41 pido Cuadrado que pasa qué tal Raúl Roldán con tu hermano empezó todo dice Egido como está en la cabeza el tío estaba bien las vallas con Cuéllar en portería Juanfran y silban los carriles cierren atrás en la zaga Unai Bustillo Katharine ICIO vas Recio ibais belga por delante con Óscar Rodríguez enganchando Ia arriba para el gol tanto Carrillo como Santos también legó digo la el Pucela el Valladolid con Masip importe Veiga cinco atrás Antoñito Calero Joaquín Oliva y Nacho Martínez por delante Óscar Plano Alcaraz Michel igual el canterano que debuta hoy con el conjunto de Sergio Gonzalez arriba para el gol Sergi Guardiola en los pucelanos

Voz 1269 04:18 ojo que lo intenta al Valladolid parte derecha la pelota buscando a Sergi Guardiola ha saltado si has de cabeza iba a conceder el primer saque de Kina del partido que va a ser para el equipo pucelano sólo dos cambios respecto al equipo de Getafe entra

Voz 3 04:32 yo aprendí Recio pues Rubén ir por Nyon Quini Álvarez hola muy buenas o

Voz 5 04:36 hola buenas tardes Ginés es preciosas e las listas que tenemos aquí desde Butarque

Voz 0298 04:41 que te que que estás viendo hoy en concreto es de Butarque

Voz 5 04:44 estamos viendo un partidazo que que vamos a ver la salvación ya casi automática de Leganés no sale un equipo un equipo duro El Valladolid van siquiera a la Primera División yp preveo pocos goles hoy no sé porque me también

Voz 1269 04:57 pero con que haya uno el nuestro no vale perfecto la pelota que la saca larga Cuéllar para Theresa con el corre la apostó Santos ahora rápidos para Silva devuelve sin tilde a para Santos tanto para el argentino el argentino que se quedó sin ángulo pero chuta por encima de la parte area Kenneth de Masip primera llegada con peligro del Club Deportivo Leganés que rápida estado Cuéllar como ha visto a Santo se arrancados a jugar

Voz 3 05:20 hasta aquí sí

Voz 5 05:23 empieza todo no Gone Kebir rondar y con cuello

Voz 0298 05:25 ahí ahí

Voz 5 05:27 empieza empieza la jugada bastante bien vías legales tranquilo eh veo al Leganés que no no está nervioso quiere quiere mantener la posesión sabe sabe en la necesidad del Valladolid el de sumar los tres puntos y creo que lo va a esperar eh no no veo al Leganés como en otros partidos que sale avasallar los primeros minutos eh

Voz 1269 05:46 la pelota para que la jueguen Leganés por la parte derecha insta a Juanfran el autor del segundo gol en Getafe hay novedad en el once titular la pelota que vuelva a tocar el dos de Leganés la pero sin embargo delante de Valdo tocar rápido ahora el Valladolid en el centro del campo la pelota para Michel intentaba buscar Antoñito combina robado para teme que el belga por la izquierda para el Club Deportivo alegre poco que se viene arriba ante tres jugadores aguanta la bola belga que ha hecho lo aguantó atrás para sacarlas Silva iba a la ponía el centro para Recio línea de medios la vuelve a la derecha para Óscar Óscar otra vez la abre a la izquierda en Leganés bola para Silva para belga que le dobla Silva la pole para Silva la pone lindes punto raso

Voz 0298 06:19 no ha sacado la pelota aquí como olivas

Voz 1269 06:22 pero va a recuperar el el legales en el centro del campo que viera el partido para Berga La por lesión va segundo palo la pelota para que las saca tras la defensa del Valladolid va a intentar robar el Lega aunque la pelota le cae por allí está el jugador del Valladolid

Voz 3 06:38 estaba mirando quererla viendo me salía por estos niños vuelve a Valladolid Guardiola que yo no tenga apuntado con el número adelante como te con el doce plano salía plano como el Valladolid que es lo que pasa más de lo que te hace eso en el equipo sé quizá vamos

Voz 0298 06:52 el plan no le has hecho unos cuantos partidos en un gorgonas sino

Voz 3 06:55 pocas bastantes pero no le ponemos el primer negativo

Voz 0298 07:00 pero asumiendo de conocedor del fútbol madrileño del sur

Voz 5 07:03 mira el fallo lo tiene en general con con quienes dio tantos minutos a Sergi Guardiola pudo ver

Voz 3 07:08 claro eso es verdad también pleno en la Cortes llevaba el XXI y lo que hay ahora duro del jugador del Leganés atendido en el banquillo

Voz 5 07:13 yo

Voz 6 07:16 duro duro está por ahí ausente avale Alavés

Voz 3 07:19 hemos visto también así que una votó dos jugadores en en el suelo bueno lo único que está en el banquillo es Carrillo me parece no luego el Pichu Cuéllar uno de los compañeros

Voz 0298 07:31 pues a ver si ser a verse recuperan lo único eh

Voz 3 07:33 ese recuperamos a duro también eso ahora ahora estamos más importante

Voz 0298 07:36 en un momentito estamos de Carrillo tiene parece que

Voz 3 07:39 tiene una una brecha tiene sangre pero él está limpiando con una toalla en la parte izquierda

Voz 1269 07:43 la cabeza eh

Voz 3 07:44 porque no me he dado cuenta yo en jugadas se sabe Xuso son hemos visto ahí está hecha da que me da la camiseta porque sangre en el lado izquierdo de la

Voz 0298 07:53 de la cabeza tiene esa brecha bueno vernos Somos eh

Voz 5 07:55 ahora con pegatinas yo me acuerdo antiguamente

Voz 3 07:58 en lo que hemos tenido unos problemas dolían está cambiando hasta los pantalones eh bueno pues a esa ese a ver qué pasa su Full Monty o Carrillo ahí pero se ha cambiado todo eh

Voz 0298 08:13 bueno lo único Quini hablabas de que va a ser un partido complicado liga en cuestión de una semana ha vivido la las dos caras de la moneda no ante el Girona en casa seguramente el peor partido de la temporada y luego la mejor versión fue curiosamente un partido que en teoría era más complicado en el campo del Getafe un saque bueno cosa a ver a ver qué cara tenemos hoy

Voz 5 08:30 si en el campo del Getafe lo más complicado de la primera edición desde luego con números lo dice pero también este campo es uno de lo otro también los más complicados

Voz 7 08:37 eh aquí recordemos que que quitando la victoria

Voz 5 08:40 Girona llevaba sin perder

Voz 3 08:43 tú eras el habían perdido otro de septiembre con el Villarreal

Voz 5 08:47 fíjate del entonces aquí algo así que vamos a tener un un Valladolid que seguirá a la primera visión como he dicho antes en Valladolid que que el estoy viendo bien planta Aíto no no no va a tomar riesgos nos lega de debido tranquilitos lo he dicho a principio sabe que que el Valladolid ahora temprano va a tener los tres puntos que sumar de uno en uno le vale el Valladolid acerca del descenso el Leganés ahora mismo con dos victorias en todo lo que queda estarían automáticamente salvados

Voz 0298 09:10 pues te digo una cosa y Quini Óscar dice que necesita dos victorias lega una tiene que llegar hoy porque por el bien de otro equipo nuestro del rayitos no nos interesa que hizo Isaac Nana positivo de Butarque

Voz 5 09:22 yo creo que les vamos a echar una mano hoy aquí a venga rayitos hoy y seguro que va a ganar seguro recorremos

Voz 0298 09:27 ahí abajo están Huesca veintitrés Rayo Vallecano veinticuatro y Celta veintinueve y luego están Villarreal con treinta Valladolid con treinta que serían XXXI si el partido acabará en empate pero voy a nueve minutos

Voz 5 09:37 para mí para mí el Celta así está ya o Yago Aspas tienen muchas papeletas de salvarse el Villarreal tiene muy buena pinta también eh así que ahí va a estar cada las las posiciones yo creo que lo que tú has dicho al principio el Lega tiene que ganar porque luego para atrás es empiezan a acercar a la gente y empiezan a temblar las canillas

Voz 0298 09:55 si ayer de todas formas Quini ese empate del Celta me camión un sabor a agridulce y preocupante para el CEL desvelada bueno recuperado después de su reaparición el otro día parecía tenían el partido ganado esa debilidad defensiva no amarrar un partido que tenía ganado también no es también sinónimo de que las van a pasar al pues bastante complicada senda que al final

Voz 5 10:16 el escaso parecido al del Rayo no que hasta que no tenga la portería a cero no va a sumar de tres en tres porque son equipos que al final defensivamente crea muchas ocasiones y en este caso tanto Huesca

Voz 7 10:26 como Celta e ayer eh fíjate en un empató a tres con todo lo que se están

Voz 5 10:31 cuando eh no no se puede tolerar

Voz 7 10:34 o tienes portería a cero o es complicado

Voz 5 10:36 oye el Rayo pues mira allí de hace un buen partido sobre todo la primera parte eh no deja la portería a cero y a finales de sumar de tres en tres complicado

Voz 1269 10:45 el portero del Valladolid ahí está más si tiene su derecha Kiko Olivas para centraba la bola presiona tímidamente dos ahora Oliva la tiene que tirar atrás para Masip he con pierna derecha golpea arriba para que intente bajar nació vas de Cabeza de Griego eleva a Michel pues bueno Carrillo que tiene una brecha en la cabeza han fallecido la cabeza y con Michel jugando a través de la la testa

Voz 0298 11:06 la épica Valiente Carrillo eh

Voz 5 11:09 sí mal vale vale no yo creo que si no si el entrenador que no va a meter la cabeza en la primera jugada yo creo que el entrenador le quitarían saque eso es evidente que tiene en la cabeza

Voz 3 11:19 ha perdido la pelota al Valladolid la ganar Leganés estaba Óscar Rodríguez por la parte derecha cruza divisoria campo ya ves Valladolid la tocar el centro

Voz 1269 11:28 para que la jueguen Lega Ilan Ana pierda el han perdido Óscar recupera en el centro del campo aragonés Joaquín tiene que tirar la pelota atrás para Kiko Olivas presiona por allí Carrillo hace que el defensa del Valladolid el Alargue la pierda para que recupere Cobas leonés tranquilo levantando la cabeza rastreando al arriba para Carrillo ese toque rosa para belga toca rápido ahora para Óscar Rodríguez desde para Recio Recio para belga toca viene en Leganés con tranquilidad es cara no presiona Quini nada del Valladolid dicho eso

Voz 5 11:57 es preocupante es un es un partido tranquilo tranquilo para los dos yo creo que si pasa en la primera parte para los dos no va a pasar nada están diciendo lo bueno si vamos al descanso así no pasa nada porque el Leganés está cómodo con el cero cero sabe que el Valladolid tarde o temprano va va delante en la línea así iba a dejar espacios atrás y en este caso su rival igual dice bueno pues yo me espero cero cero al al al descanso no no hay intensidad no hay toque sea ir lo que exhibiendo el Valladolid que no será quieres jugar atrás eh cada vez que la tiene intenta pegada arriba y copiar un poco el sistema de del del Girona no es recordemos que que era pegada arriba la peinada así a la agilidad de Portús en este caso y lo ha intentado tres o cuatro veces

Voz 0298 12:36 el Pelegrino haya tenido bueno el otro día en Getafe ya se vio a otro otro colega pero ese agujero que tuvo por el centro el conjunto pepineros fue terrible en el partido de Girona eh como esos peinados que hacías tú Juani y luego la resolución de Porto y bueno menos mal que el Getafe estuvo el equipo mucho mejor por cierto Óscar observó está lesionado verdad

Voz 1269 12:54 sí a tener problemillas el martes verlo dijo Pellegrini en la rueda de prensa iba a volver hoy tras sanción como no está para jugar pues repiten los tres centrales Tariq distinta que hicieron un partidazo en Getafe cifró en el baluarte de este Leganés en defensa para conseguir ese cero dos en el partido en el Coliseum Alfonso Pérez la pelota ahora para que juegue el Pichu Cuéllar ha ido de Cogolla haré ahora cuando el partido poquito que si sigue relajado hablamos de lo del Pichu porque lo juega legar Recio en línea defensiva en Leganés para belga la izquierda este atrás para vas al centro para el jefe era el centro de la defensa que es Rodri tarima más a la derecha el agua para Agustín este rasa semicírculo para Recio devuelve para Busquin para Juanfran aguanta la bola Juanfran vamos a ver si tiene que retrasar sobrecoge o pero es está viniendo atrás nada sobre cuidar lo que haces

Voz 3 13:43 habla de derecha izquierda para la posición de Dimitri cosió a las que se hubiera arriba en carrera y que cruza ya campo del Valladolid la pone larga levanta por encima de Belka que puede pisar área corre con Juaquín protege Joaquín aguanta la bola va a salir por línea de fondo Jean que podía ser falta de Huesca va a sacar de puerta

Voz 7 14:01 digo que hay debate con Cuéllar porque se dice en Valladolid

Voz 3 14:05 de acuerdo con el Real Valladolid para la próxima temporada claro que una de las preguntas a Pellegrino ayer en la rueda de prensa era conociendo ese rumor hoy esa información te condiciona a la hora de hacer el once de que juegue ante el equipo en el que puedo jugar la próxima temporada o profes mira yo te iba a decir

Voz 5 14:22 pues Prince propia eh tú cuando firmas un contrato con un equipo que se está jugando seguramente firmes que si se mantiene en primera división este contrato Isi baja segunda que se romperá el contrato yo creo que laísmo Pichu Cuéllar pasara lo que pasara va ser profesional inocuo

Voz 7 14:37 va evidentemente es a dejar ni ni ha jugado otro partido que que no sea el del profesional

Voz 0298 14:42 bueno pues a ver qué pasa con Pichu Cuéllar estamos analizando la clasificación el descenso pero también en este carrusel Madrid estamos pendía

Voz 0995 14:49 antes de lo que suceda con los rivales del Getafe en la puja por entrar en Europa bien sea en Champions en Europa League tenemos duelo entre rivales directos en el Pizjuán desde las siete y media Sevilla Alavés cómo marcha el partido Santi Ortega muy buena

Voz 8 15:02 hola qué tal muy buenas doce minutos de la segunda parte aquí en el Sánchez Pizjuán gana el Sevilla desde el cuarenta de la primera mitad con gol de Roque Mesa uno a cero al conjunto de Abelardo dominio total del Sevilla prácticamente no ha tirado alavesa portería el control es masivo pero el marcador es corto a pesar de las muchas ocasiones que está teniendo el equipo de Joaquín Caparrós así que estamos en el minuto cincuenta y siete casi cincuenta y ocho esto es trece de la segunda parte el Sevilla

Voz 1269 15:27 el gana uno cero sería a los cuarenta y seis puntos

Voz 0995 15:30 qué ambiente tenemos en el Pizjuán Santi porque lo otro ya veíamos en el Metropolitano a las siete y media el martes la peor entrada de la de la temporada ayer el partido de San Mamés yo no sé cómo ha respondido la afición del Sevilla

Voz 8 15:40 no es la nuez eran mejores aquí habitualmente por debajo de treinta mil es difícil que un partido el Sevilla así que estaremos en eso en unos veintinueve treinta treinta y uno aproximadamente no es de las mejores entradas y el Sevilla sí necesita huir

Voz 0995 15:53 portero ahora a punto de cometer un error Soriano

Voz 8 15:55 el cuarta meta del Sevilla en la primera jugada en vez de la segunda parte pero no es la mejor entrada pero tampoco está mal que estemos sobre treinta mil aficionados en el Sánchez Pizjuán para este uno cero el Sevilla Camp

Voz 9 16:06 el catorce de la segunda les venga Col

Voz 10 16:09 que fuera del área se pierde por encima de la portería de

Voz 3 16:12 el Pichu Cuéllar ahora sí me ha aprendido diez plano

Voz 1269 16:16 IS que ha intentado quebrar la primera ocasión de peligro

Voz 0298 16:19 ahí le tenemos a Óscar Plano

Voz 11 16:22 pero sinceramente no me acuerdo de que hoy collar tuvieron fallos y luego a mirado con con lupa diciendo pero es lo deja en Valladolid y que hay que hay que tener mucho cuidado con la gente que puede tener un poquito de colmillo y pensar que alguien no es profesional pero Cuéllar lo es y lo ha demostrado en el Club Deportivo Leganés

Voz 10 16:42 la pelota para él de ganar el centro del campo en el dieciséis Esta

Voz 3 16:46 primera parte El del tres cero Real Valladolid cero

Voz 10 16:49 en el partido de la jornada del Carrusel deportivo Marie velas Cadena SER

Voz 0995 17:13 bueno pues continúa el empate sin goles en Butarque gana uno cero el Sevilla Alavés en cuarenta y tres minutos comienza en Anoeta Real Sociedad Betis el partido que terminará eh que cerrará esta jornada número treinta en la Liga Santander en la Euroliga en trece minutos arranca el partido entre el Real Madrid y el Zalgiris Kaunas luego Nos contra Marta también cómo va a estar esto de la clasificación porque desde luego hay un embudo terrible insta ganando de momento Baskonia en Moscú frente al checa prometía Marta que son no garantizaría la clasificación del conjunto de Perasovic luego analizamos el tramo final del momento en Butarque sin goles hosca

Voz 1269 17:45 la juega el Lega pelota para belgas de centro más al centro todavía para Recio la derecha tiene Agustín a Juanfran para el carrilero para Juanfran va la bola le presiona para allí Nacho aguanta Juanfran en el centro para Recio cuya estación de Rubén Pérez toca rápida para este para Agustín hasta de lateral gustillo al centro de Nacho la ponemos tilda rematados

Voz 3 18:03 Jarrai se pierde la bola por encima del larguero de Masip pero ha llegado cómodo al Leganés que estaba haciendo de lateral colgando esa bola para que la rematara

Voz 1269 18:13 quitar

Voz 0298 18:14 está creciendo el Lega poco a poco Ekin sí sí sí

Voz 5 18:16 de lo que te iba a decir está creciendo Agustín bueno haciendo lateral porque ya también muchas de las Gary

Voz 3 18:22 el Athletic de Bilbao

Voz 5 18:24 lo que me sorprende ya no de Justicia juegan lateral sino que Óscar remate y tan sólo más un un mediocentro en la línea de tren que caiga a espacios y que remate Oscar al final si verdad que que hay de de la segunda línea pero recordemos que el remate de cabeza

Voz 1269 18:39 además es pequeñito pero como el otro Oscar a como yo estoy en unos setenta pues más o menos ojalá pero hay que te a Guardiola

Voz 3 18:46 pelea con Tahití pero es muy difícil es muy difícil marcharse este tío que complica

Voz 10 18:51 ahora alargarse de Rodrigo Tahri kecha

Voz 3 18:53 mal que juventud y qué futuro tiene por delante Keane el que fuera central de Leganés como se la saca voy a Guardiola sí sí sí más

Voz 5 19:01 si haber dicho antes que estaba lesionado y yo no sé si yo no sé si estuve ese bien hubiese jugado hoy y no sé por qué porque están en un nivel los defensas que hablemos lo puede cambiar de hablando de de esa lucha Diego Sergi Guardiola hoy hoy Bud hoy tiene una buena piedra de los defensas con Sergi Guardiola yo que lo conozco bastante bien a jugar conmigo también a Juan Óscar Plano desde que ha llegado Sergi Guardiola Valladolid la cambiar la cara

Voz 0298 19:26 tiene ahora mismo esta es tu trío de centrales en esta línea de de tres con los dos laterales abiertos por parte de Pellegrino con siguió vas Tarin eh

Voz 7 19:36 al día de hoy si al día de hoy sí porque la semana pasada estuvieron bastante bien y hay cuando tú

Voz 5 19:42 ganas un partido más en Getafe que te exigen bastante tienes que repetir si es verdad que a mi me gusta bastante

Voz 7 19:49 eh yo creo es un un debate ahí de

Voz 5 19:51 de gusto de momento de forma Hay de semana a semana yo no sé las tarjetas fe que pueden tener cada uno pero según la este las tarjetas las lesiones así van a entrar iban a quedar

Voz 0298 20:02 pero es verdad Óscar que fue uno de los damnificados no en ese en ese agujero en el centro de la defensa el día del del Girona fue Ömer hubo alguno de los que tuvo errores Magro

Voz 1269 20:09 no les eh pero yo salvo a Wali yo creo que mucho peor si así Diego Reyes no solo todo el mexicano y lo deseable es que no no no no lo esperábamos porque si falla nunca pero Diego Reyes que era titular sí que es el centro del Valladolid se pierde la derecha de la portería de Cuéllar pero le ha tocado a Juanfran así que va a ser saque de esquina para el Valladolid

Voz 5 20:29 yo añado lo has dicho Óscar He sido vas encima por arriba sea así hoy que siente que no acabas sí

Voz 3 20:35 lo hizo cuando tu sobre todo

Voz 5 20:37 ah pero el fallar por arriba y que es y Le Le peine todas eso sí que no lo esperaba

Voz 1269 20:42 pero todavía que llevas toda la semana estudiando vídeos del Girona sabes que cuando saca

Voz 3 20:45 pues bueno de portería se la ponía a Stuani para que las

Voz 1269 20:48 línea porque lo hacen siempre irrumpe ya lo tienes aprendió te hacen dos veces claro

Voz 3 20:53 vamos con con el corren

Voz 1269 20:55 tierna Michel labores rasa primer palo para qué

Voz 3 20:58 la toque por allí Valdo

Voz 10 21:01 hay que te otra de Michel Le pega Valdo la pelota muerta en el área por encima del larguero expide Pérez

Voz 3 21:06 el jugador del Valladolid porque se la está pidiendo Guardiola en el área pequeña el siete la pegado según le venía

Voz 5 21:12 sí eh pero vamos que que pida perdón no ahí la tiene que pegar los que pasa que mes de pegarle con tres dedos la pegada con el meñique y la tiró al corre pero vamos que que ahí la tiene que pegar

Voz 3 21:20 ya lleno jugador del Leganés en el área que también se ha hecho daño

Voz 1269 21:23 no

Voz 3 21:24 cómo está el partido accidentado e en el hombro izquierdo es Recio ese me parece que es lo que no recios iraní hombre Izquierdo

Voz 5 21:31 la sensación es la que dicho en los primeros cinco minutos no está todo muy tranquilo como si el Leganés se estuviese ganando y se lesionan tardan tres minutos en aparecer como que está pero no un poco no sabe lo que hace el Valladolid y el Valladolid está esperando a Belloch hacer Leganés más que el Valladolid eso

Voz 0298 21:46 el equipo que tiene que arriesgar un poco más también nos Valladolid yo no sea el empate hombre tal como está ahí

Voz 0995 21:51 empate en Leganés tampoco cierto buff sí pero

Voz 5 21:54 no barrigas de primeras es decir en la primera parte bastar tranquilito y la segunda si de Regàs ya ya verás que yo soy

Voz 0298 21:59 de Quini llegado llegado a este extremo a este punto de la temporada en los partidos más que nunca son de de noventa minutos pensando en llegar al final con vida

Voz 5 22:06 sí de noventa minutos de estar tranquilos de estar defensivamente bien lo que es extraño lo que está pasando con el Villarreal con con el cuatro cuatro y lo que está pasando con el Celta al final cuando hay mucha tensión y impresión los partidos no suele haber tanto goles y en este caso sí que lo que los hubo

Voz 1269 22:22 la pelota para alega la toga rompedora para Juan Prado atraviesa divisoria por la parte derecha se vino arriba Club Deportivo Alavés vamos que pueda abrir otra ocasión aguanta Juanfran delante de él tiene a Cali

Voz 10 22:32 pero la pone al segundo palo la ventaja para Antoñito

Voz 1269 22:35 dejar la bola las saca Antoñito con pero derecha será banda para el Club Deportivo Leganés cerquita donde está la afición del Valladolid ahí instalación del Valladolid pero en escoria electoral está para que tenga una idea Borja más urbanos detrás del banquillo de Pellegrino la ponencia

Voz 10 22:48 área

Voz 1269 22:49 a la pelota para Masip el portero vallisoletano

Voz 0298 22:52 Escorial estará con un refresco intuyo además allí viendo viendo el partido

Voz 3 22:55 a un par de amigos alguno de más del Valladolid Club ojo porque me lo Guardiola contar y nada se saca también me cabe lucha que lucha

Voz 5 23:01 más bonita una tener ya verás eh es su jugador Segi Guardiola que suele meter mucho el culo oí y así es y así de de culo era yo yo yo lo cinco metemos el culo al defensa para para hacernos hueco oí Sergi súper incómodo e como hasta el momento de abril está cubriendo

Voz 0298 23:18 muy muy bien qué incómodo sois este tipo de delanteros Quini que que es que al final es más que pegarse el central al delantero os hagáis vosotros al central la vida imposible de esa forma de espaldas

Voz 5 23:28 no hay hay delanteros que se confunden cuando chocan que ellos van a mirando el balón no mineros deje que miradas jugador chocar mira Caixa Santos eso es

Voz 3 23:37 claro

Voz 5 23:37 primero te choca con el jugador porque al final sino nos jugador te va te va coge la ventaja lo el problema que tiene esto que cuando tú MUJA si yo yo en mi caso yo buscaba con el culto al defensa y cuando te activaban estabas tú solo haciendo así con el Julito con un pollo para atrás y te quedaba sólo de empresas pasa de pero bueno sí que ve que la lucha va a ser bonita

Voz 7 23:57 Hay de momento

Voz 5 24:00 Tahri está por encima de seis Guardiola es que sale igual

Voz 0298 24:02 el un delantero también Óscar que es verdad tú a veces lo hemos dicho a veces con con el Geta que que Ángel tienen muy pocas oportunidades crees que Sergi Guardiola no tuvo es que creo que literalmente ninguna un par de de pardillos y muy pocos minutos hizo un nivel que fueron veintiséis el año pasado creo que fueron Jaime Mata XXXV Sergi Guardiola veintisiete en según

Voz 11 24:22 no claro pero es que para tomar como Ángela de Getafe el año pasado que había ganado el puesto viene como tercer delantero del Getafe coordine a Tánger como lo va a tener Sergi Guardiola está claro hundiendo de todos modos Juanda Bordalás él atraviesa un jugador pocas oportunidades y algo así ha pasado con Guardiola sí porque sólo le entra cuando no le acaba de convencer no les

Voz 0298 24:38 es evidente Quini que la delantera el Getafe es muy fuerte pero al fin al cabo pues Jorge Molina un delantero de treinta e6 camino de los treinta y siete años es decir que a lo mejor tendría más más rendimiento si tuvieron poco más de de dosificación en los minutos no

Voz 5 24:50 yo creo que mi sensación que a principio de temporada

Voz 7 24:52 te creían que iban a salir no algún

Voz 5 24:55 algún delantero porque no se explica que tenga cuatro delanteros de este nivel ficharon tardó a los dos mejores jugadores de Segunda tanto Matas como como Guardiola bueno baila en Córdoba todavía tienen que dar las gracias así Guardiola salvó al equipo yo ese ese año

Voz 1269 25:10 vamos a la pelota al Valladolid pruebas dijera Valdo

Voz 10 25:12 porque para Guardiola reparta Guardiola por agua no que apoyado casera ella el dominio del Valladolid delante de Cuéllar el error en la salida de tinta Angela poco robaba alabando como suele Apuesta Guardiola solamente para empujarla hijo Jose Antonio Duro que rebote tiene speech

Voz 1269 25:32 Cuéllar bueno prácticamente seguido hasta la mitad del propio campo del Leganés poner echar la bronca no sé si ala zona medular a la zona delantera por perder ese balón y al Valladolid percutir por banda izquierda la ocasión buenísima para el conjunto pucelano un montón de gente de Valladolid que sale todo aquí sobre todo en la zona

Voz 3 25:49 bueno pues nos han asustado eh eh

Voz 1269 25:52 me ha dado muchísima gente hemos hablado bien de Sergi Guardiola

Voz 0298 25:54 la ya perdonado esa ocasión ha estado a punto de marcar

Voz 3 25:57 bajar la guardia

Voz 0995 26:00 si tienen ocasión venga vamos aprovechar también para situar el resto del deporte segunda parte en el Pizjuán en Ecuador Santi sigue ganando el Sevilla ganando estábamos llegando al minuto veinticuatro de la segunda mitad sesenta hay nueve de partido gana uno cero con el gol de Roque Mesa la primera mitad insisto marcador corto sigue llegando el Sevilla mandar el encuentro pero aun gol del empate está el equipo de Abelardo de momento seguimos uno cero y manda al equipo de Caparrós en la Euroliga se está complicando el futuro es Konya que ganaba y ahora pierde cinco siete siete siete dos a uno treinta y dos del final en Moscú frente al CSKA y en cuatro minutos arranca el partido recién Center Marta

Voz 0277 26:34 ni de reojo están pendientes de lo que haga al equipo de Perasovic en la pista del CSKA de Moscú como dices ahora mismo está perdiendo el equipo vitoriano por lo tanto no sería al rival del Real Madrid en los cuartos de final que ahora mismo sí que serían esta tarde de calculadora que tenemos por delante el Panathinaikos que está ganando en la cancha de los griegos en el OAKA al boom nos así que ahora mismo el equipo de Pablo Laso se enfrentaría con el Panathinaikos diciendo que el Baskonia termina perdiendo en la cancha del CSKA de Moscú a quise está pendiente de lo que ocurre en esas dos pistas el partido está a punto de comenzar recordamos el Real Madrid sin Rudy Fernández sin Sergio Llull y sin Gabi de minutos para could Mitch Pepe Lipsky para Santi Yusta el canterano

Voz 1269 27:11 qué va ser de la partida en el quinteto titular del Real Madrid

Voz 0277 27:14 en tres minutos comienza este Real Madrid alguien es de K

Voz 0298 27:17 lo contaremos el cartel que pasa el Sevilla juego parados Andy

Voz 16 27:19 hay una entrada durísima de Ximo Navarro a Munir pero durísima a la altura de banquillo de Abelardo sólo amarilla enfado en el Pizjuán con el árbitro cartulina varía Se levanta Munir y Ximo Navarro que vio amarilla Munuera estáis las discusiones con uno ni con otro vamos a hablar con el jugador del Sevilla no ha pasado al final nada estamos uno cero falta a favor el Sevilla cuarta amarilla para el equipo

Voz 0298 27:42 coreano juego parado ahora mismo el Getafe estaría en Champions

Voz 0995 27:45 con cuarenta y siete quinto el Valencia con cuarenta y seis con esta victoria el Sevilla sería sexta también con cuarenta y seis séptimo Deportivo Alavés con cuarenta cuatro lógica ante el equipo que está perdiendo en el Pizjuán Quini pero

Voz 0298 27:55 Sando enclave jeta porque aquí tenemos de de une multiuso un empatito en el Pizjuán no estaría mal no

Voz 3 28:00 sí claro que no perdone Santi Ortega

Voz 5 28:03 todo lo que sea restar puntos en casa de un Seve

Voz 7 28:06 ya que que a priori tiene que apretar en este final de Liga el balneario Algete alivió bastante bien y son de los equipos que que cuesta mucho legó ellos hacen gol con facilidad y quitando el tropezón del otro día contra el Leganés que que al final jugando en casa contra el Leganés un derbi puede suceder yo

Voz 5 28:27 da así que lo veo en en Europa e I

Voz 3 28:29 a los perdone hoy actor Tegasa enemigo lo sentimos

Voz 0298 28:33 hoy ante Ortega que que ahí no hay amigos ante

Voz 3 28:37 el Sevilla alerta

Voz 1269 28:39 tiene hoy otro máximo de la causa de la Champions

Voz 3 28:43 pues nada tiene que no que hablaba perdona lo digo no hay que quién era que como ya veinte minutos desaparecido buenas abandonado y no sé quién eres

Voz 0298 28:50 la está dentro de causa mayor

Voz 3 28:53 pero lo seguro es que estaba en la cumbre duró poco la pelota

Voz 10 28:57 la la cabeza Alá tiene que sacar Kiko Olivas vamos a ver si a córner

Voz 1269 29:03 o a banda que es lo queda pasen saque de banda a Jonathan Silva el argentino Pellegrino queda instrucciones

Voz 3 29:10 lo va a poner Jonathan Silva por la parte que era bueno Pellegrini

Voz 1269 29:13 Italia teme estás pero aquel es Silva otra que lo va a intentar parar el belga Ábalos

Voz 10 29:17 en el área la pelota lo puede quedar ahorcar chuta Óscar rebotan la defensa eso va a ser para más

Voz 1269 29:22 a la garra más y hay días portero de él eh al Valladolid vestido completamente de naranja

Voz 3 29:30 a ver duro ahora ya con prácticamente media hora de juego que ambiente le ponemos a que me agrada a ver yo estoy sorprendido lo que estaba comentando aquí con mi compañero de Radio Valladolid con rojizo en las que la entrada

Voz 1269 29:40 es bastante buena este estadio tiene capacidad para once mil quinientos Óscar vamos a ponerle por lo menos quinientos no más

Voz 3 29:46 sí vale eliminará en este caso hay exacto pero hay más diez mil diez mil ahí todo es muy pero que muy buena

Voz 0995 29:51 venga unas nuevas son las ocho en Canarias vamos con la ronda en Carrusel Madrid

Voz 2 30:04 desde las ocho y media en Butarque Leganés Valladolid Tosca

Voz 10 30:06 en Butarque treinta minutos primera parte hasta ahora jugando el Leganés bastante cómoda ante el Valladolid pero la ocasión más clara ha sido para el visitante Leganés pero el Real Valladolid pero

Voz 0995 30:16 desde las siete y media partido importante para el Getafe en el Pizjuán Sevilla ves Andy

Voz 17 30:21 uno a mitad se acaba de retirar Roque Mesa lesionado en una entrada de Wakaso

Voz 10 30:26 Mariola otro que tira por encima del larguero aunque el colegiado había parado el juego por posible faltó el delantero pero otra vez Guardiola complicando alega perdona ahora sí te pido perdón y veinte

Voz 17 30:38 y ocho de la segunda parte cara el Sevilla uno a cero al Alavés

Voz 0995 30:42 no hay media comenzará el Real Sociedad Betis en el descanso del Leganés vida de Valladolid estaremos con Roberto Ramajo Baloncesto Euroliga comenzó ya el partido del Real Madrid David Marta

Voz 0277 30:52 ha comenzado y se han jugado ya treinta segundos el Real Madrid que ha salido a la cancha con Paco Campazzo Fabian coser Santi Yusta Anthony Randolph IED y Tabares anotados la primera canasta el caboverdiano primeros segundos de juego domina el Real Madrid Real Madrid dos Zalgiris de Kaunas pero ido vienen partió me importa

Voz 0995 31:08 está perdiendo Baskonia menos de un minuto para el final setenta y nueve setenta y cinco en Moscú frente al CSKA hasta aquí la ronda

Voz 0995 32:01 treinta y dos de la primera en Butarque sin goles hosca

Voz 3 32:03 a qué suena eso bueno suena mejor pero hacen Paco mejores sube que ellos pero desde luego no

Voz 0298 32:08 sí pero luego aparece por ahí Toni López que ha acabado ya el ocho medía con Gaye dice que no que es mejor no hacerlo

Voz 3 32:13 pero eso ya chirrido más que duro ha visto Calero la amarilla aquí la pedíamos perdonado cuando debía de haber visto

Voz 1269 32:22 el central del Real Valladolid porque la dado un buen Tantarantana Juanfran por parte del Leganés Nasarre incorporados sin problema en lateral derecho del conjunto de Mauricio Pellegrino

Voz 5 32:31 apostó aposté listo en alto e con esta falta de amarilla

Voz 0298 32:36 la verdad es que sí la verdad es que sí está el partido yo creo que bastante no sé lo que dice lo que dice Quini de que van a pasar los minutos

Voz 19 32:43 yo también alega lidió con la tranquilidad que la verdadera robar usted hagamos ha

Voz 10 32:49 la pelota a la derecha de Masip tenía Santos por delante

Voz 1269 32:53 pero saltó en esta que Anthony le hecho de Agustín te agudiza la arrogado él se la ha jugado El INE habrá que salió muy desviado presente célula buenas

Voz 5 33:01 la es bebe y Raúl de Tomás salimos están pegando

Voz 3 33:04 es el

Voz 1269 33:06 Vallecas ojalá cabeza era hecho nada

Voz 3 33:10 el como que le vino aquí ni el gol le

Voz 0298 33:15 a Santos el otro día frente al frente al Getafe una temporal en la que está teniendo un rol muy muy secundario en el Lega

Voz 7 33:21 si tiene sobre todo desde que llegó no hay ningún

Voz 5 33:26 está difícil no la plaza ahí arriba con con

Voz 19 33:28 esto sí que le está dando mucho resultado y es complicado es complicado con delantero entre lo que dio Jofre

Voz 10 33:40 la Cowell Villa con de es ahora la pelota a la derecha para la carrera de Juanfran

Voz 20 33:47 sí

Voz 10 33:48 el Getafe se lamenta ahora de la que ha apoyado porque esta sí que ha sido Borja la ocasión más clara de cuál

Voz 3 33:56 el XXXIV lo primero Carolina

Voz 21 34:00 el Leganés todavía esperamos

los goles del conjunto pepineros

Voz 0298 34:15 pues quiere decimos que el partido dura noventa minutos pero el Lega tal como está Le quedan diez minutos está apretando necesita ese golito antes del descanso eh

Voz 7 34:22 sí están ocasionando clarísima eh que yo creo que es más difícil que la que la de Getafe sobre todo el viene frontal un centro maravilloso Easy

Voz 5 34:32 para mí se confunde dentro del cuello sea cuando tú te viene un un centro tan frontal tienes que tener el cuello fijo y colocar la cabeza hacia hacia donde tú quieras que vaya a la pelota y en este caso hay la intentado girar de cuello que es bastante más complicado ha ido salido bastante fuera

Voz 1269 34:46 ha visto todas con Quini que nosotros esos detalles

Voz 3 34:49 el profesiones torcer de eso te iba a decir otra otra cosa no pero remató de cabeza y decir lo que antes eso también aprendemos ahí ahí ahí está muy visto ya

Voz 0995 35:03 a Bush cinta jaleando al público en esa ocasión

Voz 1269 35:07 sí sí sí después de ocasión me Michael Santo lo dicho lo han lamentado primero pero después entre ellos el capitán un Airbus tiza que le he dicho a la gente que hay que apretar y ahora aquí en aprietos el Real Valladolid viene a cuarenta Horner córneres sí no como el que va a sacar el Valladolid que a lo tonto llamas es el tercer saque de esquina Butarque

Voz 3 35:23 venga hay cinco minutos las ocasiones claras

Voz 5 35:26 Sergi Guardiola que hay porque él ha caído la derecha sabemos que zurdo Hinault la ha metido pero vamos que ha sido bastante clara eh

Voz 1269 35:32 la pelota para que la ponga Rubén Alcaraz qué bien siempre a balón parado sobre todas las faltas frontales hay bien Alcaraz del ex de Girona por el primer palo la saca Recio la pelota directamente a saque de banda para del Valle

Voz 3 35:45 hoy

Voz 1269 35:45 lo del salón incrementar en el clásico carrusel de calentamiento del Club Deportivo Leganés tanto Rubén Pérez comunión y el otro me tenéis que ayudar Óscar porque llevo hay una braga José José Arnáez eh Arráiz

Voz 3 35:59 a Arnáiz Nyom Rubén Pérez la paredes Valladolid a campo

Voz 1269 36:05 para que sea válido y que la pierde ahora presiona a Nacho yo creo que el lateral ha estoy falta aunque se que cabe la cara pita el final fuera juego fuera de juego Miró linier fuera de juego fuera de juega dejó claro el linier el asistente del primer colegiado de cuadra Fernández y allí Pichu Cuéllar no Sacresa estamos en el XXXVII casi de la primera mitad ávido en ocasión clara para el Valladolid una ocasión clarísima para el Leganés pero esto sigue con empate a cero te lo estoy contando vienen carros en Madrid donde el acierto

Voz 10 36:36 Toni de la Cadena SER cuán debutar que va a sacar el pichón

Voz 1269 36:39 soñar pierna izquierda de la pone larga arriba buscando la cabeza de Carrillo que Baltar Lola con la brecha la peina buscando a Santos atrás es ahora Antoñito que despeja para la cabeza de Silva este con belga hay habido mano Antoñito iba a pitar la falta con el brazo

Voz 19 36:54 que saque de banda siempre había dicho que la mano eh la pelota para belga hagan alineó de fondo protegido por ahí muy bien Michel vale Sandy

Voz 22 37:04 no no no no no no no no no no no

Voz 10 37:07 como Omar cosas

Voz 23 37:09 hola rodar al centro el capo el Geta

Voz 9 37:12 a fe que permite atacar en ventaja al Sevilla la pelota rápidamente va hacia la derecha

Voz 0995 37:17 día aparece con contundencia a pie

Voz 9 37:20 Pablo Sarabia para conseguir el segundo XXXV de la segunda mitad Sevilla dos Alavés cero mar Sarabia

Voz 0298 37:28 bueno pues encarriló el partido definitiva ante el conjunto de Caparrós ha el gol de Pablo Sarabia y Quini bueno pues parece que si el Geta quiere soñar en Champions Sevilla además del Valencia a ser los rivales dos en nada fácil que lo lógico por otro lado claro es que es al revés

Voz 5 37:43 sé que no tiene presión es el Geta Hay el Sevilla sigue la presión que tiene que entrar en Europa tanto por presupuesto como el presupuesto del año que viene que el año que viene recordemos si no entre en Europa pues todas las negociaciones que está haciendo ahora Monchi con Jonze Arabi compañía pues no no podrán seguir seguir sucediendo

Voz 3 37:59 hay en votar cómo me he metido a Santi Ortega en la dinámica de Carrusel Marek que marca Saravia recuerda que se es que no no aquí la pelota claro

Voz 0995 38:07 por eso por eso hay que estar en clave carros

Voz 0298 38:10 el Madrid que para eso para eso tenemos que sabía lo es es el rival del Getafe por entrar en Europa lo que sí que nos estamos jugando ese su último partido también de baloncesto de la primera fase como son los primeros minutos en el Whiting Center Marta de momento igualados con un

Voz 0277 38:23 hombre proviene en Real Madrid el de edita bares autor de seis puntos si ha cometido