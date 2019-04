Helado con triple función para la complicada primavera

Voz 2 00:00 esto no es Páramo todavía no vale vale venga

Voz 3 00:07 es dócil del pero se le parece es peor que paramos hasta luego vale pero bueno abrimos nuestro modelo

Voz 4 00:12 esto pero rentable Rincón comercial porque las cámaras de los programas de la serie para que se vea en ello Eto'o pues no se pagan solas Éstas son carísimas hoy recibió en nuestro estudio central sacarlo Bruni que es director comercial de la empresa diga

Voz 3 00:24 dada la venta de todo tipo de cosas relacionadas con la primavera pajaritos a bailar decía verdad esa empresa

Voz 5 00:30 bueno tarda aún sólo un saludo Carlo qué tal

Voz 4 00:32 claro la primavera es una estación con unas particularidades y vosotros en pajaritos a bailar exprimirse estas características para sacar un rendimiento

Voz 5 00:39 no retire no sea la primavera como todo en la vida como todo esto no tiene por su cosa buena y sus cosas malas

Voz 3 00:45 a las cosas malas la soledad la guerra el hambre en el mundo del peso cosa buena y mala no parece queremos yo pienso exteriorizar todo hay teletipo para ir vamos venga Royes más lleváis años sacando me quedo productos que tienen salida sólo en primavera en la primavera una estación que general gusta a la gente pero es muy perra de cara es muy suya y luego es muy muy de te digo una cosa en la espalda voy diciendo otra me acabo de perder hoy mismo que bueno por ejemplo arriba era EEUU llega el calor calor sí cuando te espeta entre Nebraska Ábalos o te cae encima el polen Francino recala ahí una espada de Móstoles lo hago yo creo que alergia a girar pero hay gente que sí hay gente que se Francino uno pero hay gente que sí que lo que la alergia el pollo en ese sentido hemos hemos sacado al mercado el primer helado con una bola de vainilla a calor calor muy bien una bola dejará estofado al frío yo una bola de antihistamínicos para la alergia tres sabores resoluciones refresca caliente te quita lo moco lo tremendo de la primavera

Voz 6 01:54 pues digamos también hemos sacado esto sí sí sí

Voz 3 02:03 luego también hemos sacado cuidado ahí hemos sacado al mercado en chanclas Leko que es como el chaleco Chuck le conoce como el chaleco pero luego sí hemos puesto unas chanclas porque en primavera en qué bien lo mismo te subes a esquiar que te mojan los pies en la playa ambas cosas te aseguran pelota pero bueno la gente así la gente un poco mierdas yo la odio la general gemelos menos a Suárez Illana que parece un tío sensato bueno habrán donde se ubicará una cosita así que que otra cosa caracteriza la primavera aparte los cambios de tiempo súbito el alergias que que los campos a quién le importa lo campo no me refiero a atención la declaración de la renta de Dios bueno va a interesar a lo que soy tenemos un servicio de declaración de renta Keats o que ofrecemos coger la hucha de tus hijos hacerle una especie de paralela para que su beneficio de alguna manera la regresen pueda los bolsillos de los progenitores ya al Estado que sería lo que es altamente también que son locos flojito Se salgan de rositas no paguen su impuesto que sin sudor de su frente en ganó con nuestra Palace a mí me dan a Quito pues a lo loco flojito y yo creo que esta última parece bien vamos a dar el teléfono antes de que se enfrían esos padres que ahora están escuchando están calentitos aquí estoy

Voz 7 03:16 mal recuerdo hagan pedir que era lo que quiera

Voz 3 03:22 Carlo Bruni alguna algo de regalito calor no no sé de qué va regalando cosa sabes quién era mucho el regalito sabes quién lo neandertales