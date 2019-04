El ladrón más tonto del mundo es fake

el beso llamar la atención tal vez puede ser por eso no no voy a tolerar tolerar así que este señor aquí debéis llamó a la radio vendiendo esta historia pero no una vez sino varias Iturbe que no sabes es que esto aquí hay una brigada patriótica que graba todas las llamadas a la Cadena Ser está grabado y aquí vamos a escuchar toda la serie de llamadas que hizo este individuo para vender está esta estúpida historia este eres tú te escucha Cadena SER dígame

Voz 6

02:11

toda la verán es que la noticia muy buena para ustedes ajá mira un ladrón entre en una joyería Ice deja el DNI es un poquito típico esto bueno pero perdón a Dios gracias no pasa nada cadena SER hola así que ante este llamado diciendo que un ladrón Side Holden ella me iría a veces hay nueva noticia mira también se dejó la tarjeta de Seguridad Social y el carné de conducir un poquico su número teléfono rojo ya ya pero es un poquito lo mismo no vale sí venga perdón perdón o hacer dígame oye la noticia del ladrón que se con los carnets y abrir resulta esto muy fuerte que quiso ir por la ventanilla Isaac Juanjo la madre que lo parió así no bueno no es que no que no espera que se ha quedado dormido vale hasta que a la policía a detectar a los una noticia sin está cayendo tengo que hablarlo coger una cosa que yo soy el ladrón yo soy el idiota que he hecho todo esto bueno aquí tiene El gran súper tonto Juanjo Juanjo yo puedo explicar todo hotelito a todo explicarlo y luego me llamáis lo cuento vale perfecto me llama este número please me llamáis este número yo lo cuento todo Peace