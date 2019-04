Un camión 100% eco que funciona con las heces del camionero

Voz 2

01:17

ahora Mis cacas con cierto es que hay que ir perfeccionando el tema que ahora mismo el camión a pasar doce por hora no hay prisa amigo Nando con las prisas que que transporta el cáncer de Cádiz a la Junquera pero no hay prisa ni yendo andaluza del camión van con un Dinamo que va enganchar los pedales invitas tú conduces pedanías además a subir bajar la ventanilla en camión no va a las bajas con manivela no no porque si te da cabida pescado y no claro no necesita velocidad sube la pista del grito que pega lo debe cambiar ya apartando a los coches