La escalofriante historia del Fantasmiko, el helado del más allá

verdad Ángel en la medianoche en la Cadena Ser una hora menos en Canarias estamos que no rompe no rompe climática hace temer un poquito más

el mítico Polo del más allá titular fría cuidado que viene el fantasma Nico no fue creado por humanos me acompaña José Carlos del mico hijo de Paco Micó fundador de la dos Mikko joder quedaron en con L

lo fríamente Fanta Nico cuerpo de Boadilla y ojo de boca objetivo que de hecho no era una creación humana no lo pareció así como de la nada simas como pues en la fábrica a un día de repente en lo que es la línea de producción empezaron a salir helados con forma de fantasma sin que nadie ordena nadie nadie nadie nadie les preguntamos del mundo oye esto de dónde sale nadie había diseñado gestionado nadie lo había creado entonces pues mi padre de cáncer no

decía poder perdón pues desaparece varios días no entonces no sabíamos qué hacer estamos dos así como hinchó hasta que una vez

Voz 5

02:44

decidieron hacer el faltas Mikko como representante suyo en la tierra como el Papa Dios sabes el papa el papa sería el Fantasía recibimos el representante de los muertos en la tierra impresionante impresionante y ahora me imagino a toda la audiencia España un poquito un poquito no que entonces Ángel decidimos que había que quemar esa maldita y entonces mi padre dijo todos no no no pues está riquísimo riquísimo qué más da que lo haga dijo mi padre que hemos da este vendarle en momento decidido comercializar golosina creada por la fuerza del mal no bueno fuerzas del mal