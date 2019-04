Mientras la pelota volaba hacia canasta pude rehacer mi vida

no Llorens ahora mismo a siete tren bien oye María Ángeles siete millones de espectadores en un partido de baloncesto pero quería aclarar convencional no se Samad detrás que esta muerte anormal estadístico con pelota penetre se puede jugar con hachas motosierras bajo una cúpula metálica entran dos equipos la cancha solo sale uno vivo

Voz 3

02:02

Anne de chico de chicos bueno semilla no se pregunto yo no no no no nos sale mal porque es una información que debería ser