Flash deportes 14:30 horas (05/04/2019)

el Leganés logro atar los tres puntos en Butarque anoche vivimos un partido muy parejo entre ambos equipos cero a cero fue el resultado durante todo el partido hasta el minuto final porque a falta de segundos Carrillo metió el tanto que adelantaba a los pepineros y les daba tres puntos importantes para asegurarse la permanencia y enfrente un Valladolid que se encuentra cada vez más metido en la zona peligrosa de la clasificación por su parte el Sevilla se impuso en el Sánchez Pizjuán el conjunto andaluz ató la victoria ante el Alavés partido muy centrado en esa lucha por Europa hay tres puntos que se llevaron los locales de esta manera el Sevilla sexto en la clasificación por detrás sólo a dos puntos los de Vitoria que están séptimo si también victoria en Anoeta de los locales la Real Sociedad puede seguir soñando en Europa porque el equipo se impuso por dos a uno ante el Betis y la Real así se ponen no venal la clasificación igualados a puntos con los béticos porque los de Quique Setién van décimos en la clasificación con cuarenta puntos y hoy no hay encuentros en la Liga Santander día de descanso en Primera hasta mañana que será cuando arranque esta próxima jornada pero en la segunda división los deja el encuentro entre el Tenerife y el Sporting a las nueve de la noche y antes de ese partido de la Liga Un dos tres viviremos a las seis y media el amistoso de la selección española femenina ante Brasil las de Jorge Vila se enfrentan esta tarde ante Brasil para preparar el Mundial de F y fuera del fútbol en baloncesto y tenemos un día muy completito a las ocho menos cuarto arranca el primer encuentro del día en la Euroliga en la que se medirán el Fenerbahce Mo Cavic fuegos a las ocho el segundo partido Bayern de Munich Herbalife Gran Canaria a las ocho y media el duelo entre el Olympiacos Darussafaka ya las nueve de la noche el último partido de día entre el Barça Lassa el Khimki de Moscú y recordamos hoy no sólo hay cita con la Euroliga porque a las nueve menos cuarto tenemos partido de la Liga ACB entre el Mora Banc Andorra Yale Valencia Vásquez y cerramos con el balonmano y con los partidos de la Copa del Rey que se disputan en el día de hoy a las dos ha dado comienzo el partido entre Logroño y el Guadalajara a la escuadra arranca el segundo encuentro entre la banca Granollers a las seis y media Bidasoa Irún Livan que cuenca Cuenca ya las nueve menos cuarto Barça laxa Ángel Ximénez de momento es todo más información deportiva en Cadena Ser punto con aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER