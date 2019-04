Voz 1 00:00 de de Jendel

Voz 1515 00:09 bueno los viernes ya saben que nos gusta dedicar los últimos minutos de la semana ídem les programa Hablar de de leyendas de misterios de la ciudad de Madrid a descubrir las ir para eso cada semana nos acompaña el investigador periodista el misterio David Zurdo David qué tal hola muy bien pues encantados hoy vamos a hablar de una historia que se encuentra el final de la calle del nuncio entre las calles Segovia la costaría de San Pedro ahí se encuentra una pequeña iglesia está entre las más antiguas de Madrid es la iglesia de San Pedro el Viejo conocerán más o menos los madrileños no pero bueno se sitúa en pleno corazón de Madrid al final de la calle del del nuncio epa sólo muchas cosas no

Voz 0281 00:48 sólo una leyenda con una larga tradición y para quien no lo conozca se puede dar un dato que seguramente quién lo haya visto de lejos la reconocido encontró digamos una reconocerá porque la iglesia mudéjar nadie pese al estilo mudéjar original es de las pocas también hay dos nada más en Madrid está un poco inclinados es decir que se ve no peligra en absoluto a Xosé controla hoy en día no hay problema pero estoy un pelín Sakon lo cual quién haya estado por esa zona de del Madrid más antigua de las iglesias desató podrán a pisar así que eso exactamente se podrá ver que bueno que está un poco inclinada es verdad tiene tiene grandes leyendas au misterioso entorno a él

Voz 1515 01:21 bueno sobretodo fundamentalmente y tres por un lado estará leyenda la campana que cuenta que Urano

Voz 0502 01:26 el Campano se iba a instalar en la en la en poner el campanario porque dónde procede con instalar una campana era tan grande tan enorme que los operarios los los artistas incluso y los obreros que estaban allí encargados de elevar esa campana Campanario vieron que no podían que era imposible entonces la dejaron junto a la Torre ya por la tarde pues fueron a ver si se les ocurría algún modo de crear alguna estructura o algo para poder Lizarra la leyenda esto evidentemente leyenda cuenta que al día siguiente la campana estaba en su lugar la es leyenda que estaba en su lugar lo que nos leyenda ese campo que esa campana estuvo allí no se sabe cómo se dictó cómo llegó a su punto pero desde luego la campana luego existió Isère atribuyeron muchas vamos a decir propiedades casi mágicas o milagrosas una de ellas será que se que tenía fama de deshacer tormentas sobre todo de granizo

Voz 1515 02:13 de una campana que desafía tormentas de granizo alcanzó

Voz 0502 02:15 la fuerte no quiero curioso es que esto es algo que todavía hoy en día se utilizan en algunos lugares del campo se utilizan unos cañones enormes que son son únicos son de sonido y que están hecho desde rompe el granizo rompe gran renta lo diré galo lo lo separa yo no

Voz 1515 02:30 la quedarían podía tener una cierta dosis de realidad es la misma si no sé hasta qué punto es hacerlo

Voz 0502 02:35 completamente una una tormenta de granizo pero algún efecto desde luego tenía que hacer y luego también la campana ese decía que sonaba sola en ocasiones no sabes que eran pues luctuosa has vamos a llamarlo negativas epidemias en Madrid sobre todo hay dos momentos en los que se cuenta que esta campana sonó sola dos momentos específicos están en las crónicas uno es el tres de septiembre de mil quinientos noventa y ocho que es la fecha de la muerte de Felipe II Felipe II que aunque él murió en El Escorial el dos de mayo de mil ochocientos ocho esa fecha tan significada no en nuestra historia cuando el levantamiento de Madrid contra los franceses fíjate que cada vez que algo

Voz 1515 03:09 dos de los misterios y las leyendas en torno a Madrid sobre las que también se han publicado muchos libros siempre termina saliendo a colación es lo que estoy observando desde que estrenamos este espacio en septiembre Felipe II Felipe II es un ser misterioso aficionado

Voz 0502 03:27 conocimientos ocultos y que en algún momento tendremos que hablar de nuevo de no ya hemos hablado en otras ocasiones pero tenemos que hablar más porque Felipe II desde luego entre la biblioteca que crear en El Escorial su afán por los conocimientos secretos su lucha su pelea contra la Inquisición curiosamente el momento en el que es excomulgado por el papa de Roma y luego eso se se digamos se da marcha atrás cosas que para muchos seguramente no cuadran con la imagen vamos a llamar mítica de la leyenda negra que se tiene

Voz 1515 03:53 soy Felipe sea que es a un personaje completamente diferente bueno si estos días se pasan por esta iglesia les estamos dando nuestro colaborador David Zurdo todas estas historias es la iglesia de San Pedro el vial

Voz 2 04:05 jo está un poco escorada poco damos la torre de Pisa pero está al final de la calle el anuncio esta es una de las leyendas que ese

Voz 1515 04:15 le atribuye el tema de la campana pero creo que dos más

Voz 0502 04:18 eso sí hay otra por ejemplo que el de la del emparedado Ésta no es leyendas historia verdadera lo que pasa es que hay un misterio ahí porque en el siglo dieciséis de cada uno de los muros interiores de la Iglesia y se encuentra con que detrás hay un caballero erguido de pie enterrado que está bueno con ropas de hombre de importancia de hombre principal y que lo que se hace con él que por cierto no fue emparedado en vida era un tipo de enterramiento que además el hecho de estar de pie indica que era una persona importante bueno pues lo que hacen y esto es lo que lo que hoy en día no suena de verdad es que es un poco de decir estamos locos en España en Madrid más pero lo que hacen es que lo exponen para que los parroquianos pueden allí a disfrutar de la visión de este hombre que sean encontrados esos barrotes

Voz 3 05:01 y luego ya en aquel momento no lo era pero ahora desde luego y luego ya lo

Voz 0502 05:04 en tierra en legal una sepultura normal lo que no se sabe ni dónde está enterrado ni tampoco quién era su identidad si no

Voz 1515 05:11 hay que está en la iglesia

Voz 0502 05:13 ha podido llevarse fuera porque en aquellos momentos bueno quién sabe si había algún cementerio cercano

Voz 3 05:17 no o no cercano donde se le pudo se les puedo de La Ser punto

Voz 0502 05:21 por último el tema de los exorcismos también

Voz 1515 05:23 vinculados a esta iglesia esto es tremendo

Voz 0502 05:26 do llegó a a Madrid un cura italiano que se llamaba llena Londre INI él él hacía el Camino de Santiago pero cuando pasó por Madrid pues no sé si es que tiene negocio negocio entre comillas porque no es que cobrase por ello pero era su función se consideraba un exorcista dotado de una de un poder digamos enorme además precisamente por el apóstol Santiago por eso iba a visitarlo a Compostela y se queda en Madrid porque ve que aquí hay mucho endemoniado y la verdad es que empieza a hacer los exorcismos esto hace que además se retroalimenta la cuestión porque claro cuando una persona Walküre y les dice sí si efectivamente tienes un demonio vuelve a su casa y se lo dice al vecino todo el mundo delegaba cierto miedo a por a quitarme el demonio por la Inquisición en este caso fíjate hizo una labor muy positiva porque viendo que había tanto endemoniado eso no podía ser llegó le pidió explicaciones antes de que se iniciase un proceso contra él porque eso la Inquisición no lo tomaba en serio el tuvo que se dice que se fue otra vez Italia lo la realidad es huyó por piernas como civiles

Voz 1515 06:24 bueno la historia de Madrid llegó a ser tan conocida

Voz 0502 06:27 si tan popular cuando se produjo de tenía como

Voz 1515 06:30 esta iglesia de la que estamos hablando en la iglesia de San Pedro el Viejo que hasta el propio Quevedo tiró de su acidez poética Ile compuso unos versos

Voz 0502 06:38 que compuso unos versos y la verdad es que tampoco es que sean espectaculares pero han dejado constancia ya para siempre del nombre precisamente de este cura que sino igual hubiese perdido decía venid viejas a San Juan a San Pedro perdón llegad que ya está aquí el beato André INI con isótopos preparado a buscar diablos sapos los isótopos son los este aparato que se mete en agua bendita y que se utiliza para que bueno instrumento no es no llega a ser un aparato pero me refiero que se absorbe el agua bendita luego por los agujerito es que tiene ese puede dar con con el agua