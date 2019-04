hubo un tiempo en que el nuevo mundo no existía

el sol se ponía por Occidente o sea no por el que ningún hombre osaba aventurarse más allá

América se encargaba al británico Ridley Scott la preparación de una cinta que conmemoraba aquel hito histórico una película cuyas imágenes han quedado en el mejor de los casos relegadas al olvido cuando no duramente criticada sin demasiado fundamento una de las películas malditas de este director cuya banda sonora aún resuena nuestra conciencia se resiste al paso de los años ampliamente cuestionada mil cuatrocientos noventa y dos La conquista del paraíso es probablemente la mejor película que se ha realizado sobre Cristóbal Colón hizo Azaña en las América Se estructura en tres bloques cronológicamente consecutivos que abarcan desde la concepción del proyecto a la vejez del almirante

no importa el tiempo que viva Is Sánchez hay algo que nunca cambiará este nosotros

seguramente así es como fue el mundo en el principio de los tiempos que hay que convertir a los nativos a nuestras costumbres será por la persuasión no pues no creo que ningún hombre vuelve a haber estas tierras como nosotros las vemos por primera vez venimos en son de paz y con honor bellos no son salvajes ni tampoco lo seremos nosotros tratarles como lo haríais con vuestras esposas e hijos respetar sus creencias el pillaje se castigará con el latido la violación con la espada