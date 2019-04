Voz 0772 00:00 lo comentaba al principio en este primer programa del mes de agosto hora en pleno verano hay mucha gente que se dedica precisamente a utilizar el tiempo libre a leer a disfrutar de la lectura que quizá un libro es algo que nos fascina aquí en Ser Historia desde la primera temporada hablar de libros y hablar de historia es algo que ha marcado un poco la la pauta de muchos de los bloques de los temas que hemos tratado nueva sección la queríamos e inaugurar este primer programa de del mes de agosto con una compañera muy especial Candela bienvenido a Ser Historia Candela va a llevar durante este verano eh una sección de libros aquí en Ser Historia que se va a llamar los libros de Candela Candela lo primero cuántos años tienes nueve nueve esos son muchos son pocos para que haya muchos cuando empiezas a leer cuatro cinco años y qué tipo de libros leídos en aquella cuentas no imagino si bromean con muchos dibujos y cosas de este tipo no pero ahora te gusta también todo tipo de de libros vamos a hablar ahora precisamente de de libros más para pequeños pero también me consta que te gustan también los libros de mayores de porqué que que es un texto en la lectura porque te gusta tanto le

Voz 3 01:37 pues porque me

Voz 4 01:39 puedo imaginar sobre muchas cosas sobre todo los leves de mayores que no tiene dos dibujos te puedes imaginar lo que está pasado

Voz 0772 01:46 han como decía habrá que te permita viajar un poco no en la con la fantasía con con la imaginación hacia lugares que que quizá no conoces más visitado

Voz 5 01:57 dos he estado en esos sitios realmente y habías leído algo de ellos con qué te quedas con la experiencia de estar en esos sitios propiamente dicho eso con el recuerdo que tenía que haber leído sobre

Voz 4 02:08 con el recuerdo que tedio haber leído

Voz 0772 02:11 porque la lectura es fascinante no como decía al principio sí quizás una de las cosas lo hemos comentado muchas veces aquí en Ser Historia uno de los mayores regalos que tiene el el ser humano en los libros de Candela esta semana nuestra es dos libros cuáles son cuál es el primero de ellos

Voz 4 02:27 sentidos misterios de la historia veintidós un disco

Voz 0772 02:30 es de la historia que lo tienes aquí delante estoy viendo que está escrito por Georgia Costa quién lo que lo publica Tena la editorial Montana yo recuerdo que cuando era pequeño Montera sacaba muchos libros de de Disney en estos veintidós misterios de la historia que es lo que destacaría estuve

Voz 3 02:50 el sobre sus Mis eso esos misterios más

Voz 0772 02:54 son veintidós imagino que entre todos ellos pues habrá algunos que te hayan gustado más votados que te gusta lo menos cuáles son los que más nos vamos a hacer los que menos porque bueno tampoco es estar ahí

Voz 4 03:04 él nuevas me ha gustado bastante porque pues que a mi me gusta mucho el océano gala descubrir que hay un enigma oculta entre el océano pues me me pica un poco la curiosidad

Voz 0772 03:24 el triángulo de las Bermudas es ese triángulo no que hay cerca de Miami la isla de Bermuda que Puerto Rico que en el Atlántico que muchos aviones desaparecieron no hay muchos barcos desaparecieron y eso te te gusta todos los claro el propio nombre no de libro veintidós misterios de la de la historia no deja de ser historia no es un misterio pero no deja de ser parte de la historia del siglo XIX del siglo XX tú sabes que todavía sigue desapareciendo gente en este lugar que otro gran misterio destacaría ya para acabar con este libro

Voz 4 03:55 pues el de las fotografías de Coti o el manuscrito Boeing

Voz 0772 04:01 me ha escrito voy Nick dedicamos un bloque en en Ser Historia es un libro muy misterioso de la Edad Media verdad que tiene un montón de dibujos de plantas un montón de dibujos de personas que está escrito en un lenguaje en una escritura que todavía no se ha descifrado es uno de los grandes verdad uno de los grandes enigmas de la de la historia sería importante no poder traducir este esta esta Tura que otro libro nos traes hemos hablado XXII misterios de la historia de Georgia Costa publicado por montera

Voz 3 04:33 el otro libro que no me llamo avatar triste

Voz 0772 04:38 es un personaje fascinante no sí porque te gusta Agatha Christie porque escribió novelas pero no eran para niños

Voz 3 04:43 es decir que eh

Voz 4 04:46 escuchó muchas nuestros pero es bastante después de que te escucha el claro observe hiciste sobre este eso es aparte yo todo eso eh empezaban a regalar libros sobre la vida de Agatha Christie aquí me usaron mucho así que pues quería he

Voz 0772 05:10 que citó en la radio no hablar de Agatha Christie quién quién publica este libro me llamó Agatha Christie que editorial Ramón Parramón mal es una una especie de autobiografía ella cuáles son los aspectos que sabes que él estaba ella estaba casada con máxima luego en un arqueólogo un personaje muy importante de la arqueología de del siglo XX que estuvo trabajando con Leonor Boone en en Irak estuvo también trabajando en en Egipto de una te te gusta la arqueología si uno echa mucho no y también por eso te ha gustado poco el personaje de derrota Christie sí porque sabes que muchas novelas esta inspiradas no por el trabajo de de dos por ejemplo con pero todavía no te has leído ninguna de ellas

Voz 4 05:56 escucha otro los ciegos con lo cual no

Voz 3 05:58 Dion leído Diez negritos

Voz 6 06:02 pues eso está fenomenal la verdad es que es una

Voz 0772 06:05 de las yo creo que es la novela más editada hay publicada hay reinó impresa de interés

Voz 4 06:12 sí me voy se escuche que efecto