Entre Tiempos: Libres de humo (07/04/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos les aseguro que entre tiempos ha sido siempre un espacio libre de humo y quizá por eso al cumplirse veinte años de la entrada en vigor de la prohibición total de fumar en los vuelos nacionales en autocares trenes Iván todos queremos récord dar como afortunadamente el tabaco con el tiempo ha ido desapareciendo de los espacios públicos porque hubo un tiempo en que se podía fumar incluso en colegios mercados de hospitales vamos a recordarlo entonces junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martín

Voz 3 01:14 efectivamente el doce de abril de mil novecientos noventa

Voz 0142 01:16 nueve entraba en vigor la prohibición de fumar en todos los vuelos nacionales independientemente de cuánto duras el viaje hasta entonces y desde mil novecientos noventa y dos la prohibición Se había establecido sólo para vuelos cuya duración fuese inferior a noventa minutos en mil novecientos noventa y nueve el ministro de Sanidad era José Manuel Romay Beccaría justificó así en rueda de prensa esa prohibición de fumar en los aviones que tuvieran origen y destino en nuestro país

Voz 4 01:45 repercusiones muy negativas sobre la salud a lo digo en términos económicos en términos de salud un tercio de las muertes entre los cincuenta y los sesenta y cinco años se relaciona con el tabaco estamos hablando de muertes prematuras porque entre cincuenta y sesenta y cinco años es un poco pronto para morirse que es la la posibilidad de que se extienda esa prohibición a los vuelos de la Unión Europea pero esto queremos soltarlo con las autoridades de la Unión Europea para ver si esa iniciativa puede ir adelante pero

Voz 0142 02:23 para encontrar la primera ley que nuestro país restringió el espacio para los fumadores tenemos que remontarnos a mil novecientos ochenta y ocho Aquel año un Real Decreto prohibió el tabaco en los hospitales y centros de salud aunque la misma norma permitía reservar determinadas zonas para fumar en estos centros como decía al inicio hasta los médicos podían pasar consulta con un cigarrillo en la mano de la misma forma que un profe podía fumar en clase así que también se prohibió fumar en los colegios y en los medios de transporte colectivo urbanos o interurbanos donde hubiera plazas de pie por ejemplo en los autobuses en trenes y barcos Se podía seguir fumando en los vagones au camarotes habilitados para ello en los autocares se reservaba la parte de atrás para los fumadores pero para conocer algunos detalles más de la que fue nuestra primera ley antitabaco vamos a escuchar un fragmento de Hora Veinticinco del cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y ocho Manuel Campo Vidal estaba al frente del informativo ir Rafael Luque se encargó de dar los detalles del Real Decreto

Voz 6 03:27 somos el único país europeo en el que el hábito de fumar sigue creciendo cada año el uno por ciento de la población se pasa de bando las estadísticas cifran en el cuarenta y uno por ciento en el porcentaje de fumadores frente al cincuenta y nueve por ciento de no fumadores Se trata con el polémico decreto de respetar el derecho de la mayoría y la salud de todos algo que en principio no va a tener mucha oposición puesto que según las encuestas oficiales el noventa y dos por ciento de la población reconoce que el tabaco es perjudicial para la salud y el setenta y ocho por ciento se muestra a favor de controlar el consumo en locales públicos pero el ministro García Vargas es realista la conducta de los ciudadanos no se modifica con un modesto Real Decreto

Voz 7 04:07 no se cambian los hábitos me hice cambiar las actitudes individuales de una manera tan sencilla hay que difundir información hay que ir tan bien

Voz 8 04:17 eh aumentando la conciencia de que hay que rezar

Voz 7 04:19 la los derechos de los que no fuman y eso lleva tiempo es en realidad un cambio cultural lo que queremos que se produzca

Voz 6 04:26 Julián García Vargas explicó que la intención de su ministerio es cambiar los hábitos culturales de los españoles en relación con el tabaco y eso comentó será más fácil jugando comprendamos que fumar actualmente ya no es modelo

Voz 7 04:39 fumar no es modernos desde los países más avanzados socialmente más avanzados tecnológicamente más avanzados científicamente son los que tienen un consume por habitante más las

Voz 6 04:48 el ministro Vargas ha insistido en que no se trata de un decreto sancionador las multas van dirigidas no contra el fumador sino contra el responsable del local en el que no se respete la predicción según el acuerdo alcanzado con nuestra vaqueros desaparecerá la publicidad de estos productos a partir del mes de septiembre en televisión es establecen limitaciones para los demás medios el ministro portavoz Javier Solana no sufrirá la angustia de los fumadores pero tal vez no sucede lo mismo con el presidente del Gobierno yo fumo poco eh

Voz 7 05:17 el presidente ponente el presidente fuma más crítico

Voz 8 05:23 cuando

Voz 0142 05:28 y como les en toda la gente la medida Irene Fernández micro amarillo de la sede mano salió a la calle para preguntar

Voz 9 05:36 yo fumo y fuimos bastante tránsito hacer las sí que veo yo que hay gente pequeña cosa niños personal mayor eso Quevedo yo qué por las circunstancias no se fumar pues no fumo no por no perjudicar o no molestar no fumo al aire libre porque tengo el vicio de fumar allí como no me lo quite alguien que me de otro vicio más no tenemos ningún sitio calle que está muy bien que los que no fuman no tenemos por qué soportar el humor tarde mal no realmente yo lo veo muy positivo para que puede que bien que en algunos sitios lo quite lo que me parece mal es que en organismos oficiales el funcionario fume no dejen fumar al público nada más y me parece muy bien porque estamos el bastante molesto especialmente trenes y autobuses que vaya a una persona que fuma yo por ejemplo no ayer puerto porque si no quieren que esto me más que no vendan el tabaco

Voz 10 07:08 algunas de las personas que respondían incluso que les parecía bien que estaban fumando cuando Fernández aquí está pregunta para veinticinco

Voz 0142 07:22 también aquel día echamos un vistazo a lo que sucedía allende nuestras fronteras Lino Bentos y unos corresponsal de la Ser en Estados Unidos nos contó que Nueva York Nos llevaba muchos años de delantera en lo de proteger la salud de los no fumadores

Voz 12 07:37 lo que sí es prácticamente el único de los lugares públicos sin que se puede fumar en Nueva York la legislación de la ciudad tiene prohibiendo fumar en oficinas de la Administración tiendas ascensores y oficinas privadas en las que la mayoría de los trabajadores así lo requiera los restaurantes tienen la facultad de declarar de no fumadores o habilitar zonas especiales para los que consumen tabaco pero en ellas hay que ir Meza en un Díaz y mucho apuro puede ser cosa de media hora museos hizo unos documentales también son zonas de prohibido fumar lo mismo ocurre desde hace un mes en los trenes Canillas que suman así a la casi totalidad de transportes públicos en los taxis la decisión es voluntad del conductor además de la legislación la presión social de los no fumadores es tal que fuman en reuniones privadas es cosa de pedir tantos permisos que lo mejor es olvidarlo porque incluso fumar en y servicio Pruden no ser bien visto por deducción aunque en muchos casos de legislación específica las circunstancias son extrapolables a prácticamente todos los Estados en California incluso los vuelos que tienen allí su origen tiene prohibido fumar aunque muchas compañías se acogen a la legislación federal ya en algunas filas para fumadores pero es otra vez como mucho y en la parte trasera del avión donde generalmente hay más ruido de los motores

Voz 0142 08:51 en qué pasaba en Europa José Manuel Calvo explicaba también en aquel hora25 que los eurodiputados animaban a los países comunitarios a impulsar leyes antitabaco

Voz 13 09:01 qué va a suceder en Europa que es lo que se propone el Parlamento a propósito de la reducción del tabaco José Manuel Calvo Bruselas

Voz 14 09:07 el Parlamento de Estrasburgo aprobó hace tres semanas el programa Europa contra el cáncer además de un incremento en las medidas contra el hábito de fumar los eurodiputados animaron a los países comunitarios que todavía no lo han hecho a que dicten normas sobre la prohibición de fumar en lugares públicos y pidieron que no se pueda vender tabaco los menores de dieciséis años en toda la Comunidad Europea en el punto de mira del programa se sitúa también la reducción en el contenido medio de alquitrán en los productos relacionados con el tabaco y la obligación de informar a los consumidores sobre los índices de alquitrán nicotina de aquí al año dos mil uno de cada tres europeos habrá algún tipo de cáncer sobre todo debido al humo del tabaco a fumar activa o pasivamente para desanimar a los noventa millones de personas que todavía fuman en la comunidad europea la Comisión quiere prohibir además la venta de tabaco libre de impuestos para España y otros países con fiscalidad es muy bajas sobre el tabaco habrá otro inconveniente para los fumadores dentro de unos años cuando el mercado único europeo implique la armonización fiscal y la cajetilla de tabaco negro cueste casi tanto como la de Rubio

Voz 13 10:20 vayan tomando nota los fumadores

Voz 0142 10:26 entre tiempos con Ana Martínez Concejo y otra de las cosas que se logró en junio de mil novecientos ochenta y ocho es que se prohibiera la venta de tabaco a menores de dieciséis años y aquel año también inauguró el veto a la publicidad de tabaco en televisión y en los lugares donde estuviera prohibida su venta consumo hasta en la radio habían sonado anuncios como éste de mil novecientos ochenta y cuatro cuyo estribillo seguro que algunos recuerdan

Voz 1490 10:56 Villa

Voz 16 11:10 la fortuna pleno sabor de Rubio

Voz 6 11:13 Cano también a partir de mil novecientos

Voz 0142 11:16 Day ocho Se exigió que las cajetillas de tabaco informarán del contenido en nicotina y alquitrán y que incorporase en advertencias sanitarias como que fumar provoca cáncer y enfermedades cardiovasculares y es que por increíble que parezca seis años antes en mil novecientos ochenta y dos había anuncios de botillas para vendernos la idea de que fumar con ellas era más sale

Voz 1496 11:38 la contaminación ataca su sistema respiratorio y usted lo agrava fumando sin protección sea más práctico y proteja su salud utilice la boquilla fría Holder con filtro Recamán viable que elimina el alquitrán nicotina frío en Holder la mejor amiga del fumador fríe en Holder protege su salud

Voz 0142 11:56 si alguien había decidido dejar de fumar pero buscaba un sustituto a la nicotina entonces tenía cura vuelos con sabor a tabaco sí sí sí sí he dicho bien no me ha bailado ninguna letra cura Melo

Voz 17 12:09 si le apetece fumar fume según cura Melo cura menos tabaco para sustituir su cigarrillo por un caramelo cura amén los tabaco aroma y sabor del mejor tabaco lo oscura menos tabaco sólo se venden en farmacias

Voz 0142 12:26 aquella ley de mil novecientos ochenta y ocho que fue un gran avance para ganar espacios libres de humo les siguieron las legislaciones de mil novecientos noventa y dos y mil novecientos noventa y nueve que también hemos recordado pero otro salto cualitativo fue el que se dio con la ley antitabaco aprobada en diciembre de dos mil cinco es la norma que ha dejado la imagen habitual de los fumadores con su cigarro a las puertas de las oficinas o en el caso de la SER en nuestras terrazas con vistas a los tejados de Madrid hoy por hoy fue testigo de cómo en enero de dos mil seis se hizo realidad la exigencia de los no fumadores de humo durante las horas de trabajo una especial con Carles Francino al frente se paseó por varios rincones de nuestro país para ver cómo se estaba viviendo el primer día laborable de aplicación de la nueva ley un estanco en San Sebastián y un bar en Palencia fueron algunos de los destinos

Voz 0313 13:18 las conexiones más unidades móviles de la SER que están en la calle para conocer opiniones sobre esta ley antitabaco y su entrada en vigor en esta primera jornada laborable Mikel Huarte se encuentra un estanco en el centro de Donosti de San Sebastián Eguren Miquel

Voz 1413 13:29 hola buenos días desde la calle de San Sebastián aquí la afluencia de clientes es toda una constante a las seis y media abría este estanco durante toda la mañana es una constante la compra de cajetillas de tabaco en este reducido espacio treinta metros cuadrados aquí trabajan cuatro empleadas detrás del mostrador lo hacen sin parar Gregorio que ser propietario desde hace treinta y cuatro años que tal muy buenos días buenos días decía que en nada ha cambiado en este primer día de la aplicación de la Ley de antitabaco el primer día laborable

Voz 18 13:55 si hasta el momento vamos normal Falla yo creo que como siempre ni más ni menos que los clientes habituales que no han faltado asociada de la eso es así es todos a todas horas aquí estando

Voz 1413 14:04 no vamos dos en lo que a los estancos os afecta la prohibición de vender los las cajetillas de tabaco de de diez unidades es uno de las afecciones para los estancos bueno

Voz 18 14:16 eh si algo sí pero vaya tampoco el problema tampoco es eso qué más da que tengan diez que diecinueve que

Voz 1413 14:23 desde exactamente igual prohibida la venta de cajetillas de diez unidades también el reparto de muestras gratuitas no se puede exhibir la publicidad hacia fuera en los escaparates de los estancos un indicador a partir de ahora van a ser sobre todos los encargos de los hosteleros

Voz 18 14:37 sí ahora tenemos que esperar a ver qué pasa pero yo creo que no se va a alterar esto gran cosa no lo sé hay que esperar hay que esperar dos muy pronto si no se puede decir

Voz 0313 14:47 no sagrado Mikel Ugarte de este capítulo concreto de los encargos de los hosteleros bueno en ese sector nos vamos a detener en nuestra última conexión con unidad móvil estamos en Palencia con May Chaparro buenos días buenos días que está en un bar de más de cien metros de esos que tiene que adaptar un espacio para fumadores que tiene ocho meses para hacerlo verdad

Voz 19 15:05 estamos en uno de los establecimientos donde habitualmente bajamos a tomar un cafecito a todos los días con José María Moro que es el responsable del bar Deimos que por ciento de la empezado el año haciendo números José María cuánto te va a costar la adaptación de tu local

Voz 18 15:19 no tengo ni idea pero de de un millón aproximadamente

Voz 19 15:24 este es uno de los establecimientos donde se va a colgar ese cartel de que se puede fumar de hecho esta misma mañana ya todos los clientes bueno pues como hacen habitualmente se toman su cometido con su cigarrito alguien te ha dicho algo

Voz 18 15:37 no existe podían fumar lo que yo le he dicho que sí claro

Voz 19 15:41 hay una pregunta que tenemos que hacer de Carles porque hablábamos antes de los menores acompañados en este caso es un establecimiento de más de cien metros donde van a poder entrar los menores acompañados o no y si no pueden entrar y entran quién va a tener que hace la denuncia José María

Voz 18 16:00 bueno yo no soy ningún policía lo normal es que adopte aquí lo puede entrar yo aquí no hay prohibición de entrada de ningún tipo de pueden todo mundo tú te has convertido pasiva de repente claro de nada bueno intentar sacarle todo lo que pueda

Voz 0313 16:23 esta esta información desde desde el bar Deimos en Palencia con uno de esos numerosísimos episodios que se están planteando hoy en forma de duda en forma de de cuestiones todavía por resolver en la aplicación práctica de esta de esta ley antitabaco

Voz 0142 16:56 bares y restaurantes fueron el siguiente objetivo y lo que parecía impensable llegó en dos mil once todos a la calle a fumar ni siquiera los locales de ocio se han quedado como refugio para los fumadores

Voz 0142 17:41 pues la época te está relacionada con el tema del programa de la semana pasada María Teresa Campos con el programa que dedicamos a historias de mayores y eso es Icon María Teresa Campos a Iker relaciona hay aparte de la conclusión obvia que estoy sacando pero perdón

Voz 3 17:59 bueno en sí pero no no voy ahí más bien la relación entre estos dos temas la echo yo

Voz 22 18:05 se ha producido con una

Voz 3 18:09 por una petición de varios Nuet de nuestros oyentes Nos han estado preguntando por la etapa de María Teresa Campos

Voz 0142 18:14 en la SER sí porque María Teresa Campos fue subdirectora de Hoy por hoy en mil novecientos ochenta y nueve mientras dirigía el programa Iñaki Gabilondo

Voz 3 18:23 pues tengo esta joyita de Amy relación entre ambos temas donde María Teresa Campos leía una pequeña editorial sobre los ancianos esto ocurrió un diecisiete de abril de mil novecientos ochenta y nueve en Hoy por hoy dedicado a la vida sexual de los ancianos

Voz 0733 18:37 que vamos a una sociedad de viejos es algo que se encargan de recordarnos periódicamente incluso países de nuestro entorno empiezan a establecer va a resucitar aquello de los premios de natalidad que barbaridad

Voz 0142 18:49 cuando aún no habíamos terminado aquí de aprender útiles

Voz 0733 18:51 hasta los modernos medios de control muchos nos preguntamos si antes de comenzar esta repoblación promoviendo el nombramiento de nuevos españolitos no sería más adecuado mejorar las condiciones de vida de quiénes van a ser el grupo social mayoritario en el futuro los ancianos los viejos porque no llamarles así si la palabra a mí me resulta entrañable curiosamente la jubilación considerada una conquista de los trabajadores en el mundo laboral es para muchos motivos de enfermedad al considerar que su vida deja detener una meta Un significado o quizá porque para lo que no nos han preparado en un mundo donde la productividad es un valor es a conocer y disfrutar el ocio a pesar de que la esperanza de vida es cada día mayor setenta y siete años dicen en España contradictoriamente la vida que se ofrece es precaria los viejos se aparcan Seles mentalista como trastos inservibles incluso en su vida íntima se les discute

Voz 3 19:45 ya saben que seguimos atentas a peticiones en el guasa

Voz 23 19:48 seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno seis

Voz 0142 19:51 nueve seis seis veinticinco cero cero a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro y a sus correos electrónicos entre tiempos arroba Cadena Ser punto com en tiempos arroba Cadena Ser punto com piden los ese sonido de la Filmoteca de la Ser que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra evoca Teka entre tiempos

Voz 20 20:15 el

Voz 24 20:30 pues me temo que no

Voz 0142 20:31 este programa no va a haber paz en temas musicales pasa pasa a María pasó a Sadam pero pero qué te pasa a ver pues qué Marcos y yo hemos hemos oido cuchicheos a Ci ya Gina en el pasillo vergüenza criticar esta canción tan chula de no ven con la que hemos cerrado mi parte antes os han pillado me ha parecido escuchan que os parcial

Voz 25 20:55 en que nos ha parecido

Voz 22 20:58 bastante es que que la base bronco Sosa muy de película con personas enfilando el horizonte en un coche viejo

Voz 25 21:07 sé son las que Collina bien

Voz 22 21:11 más simple que el mecanismo en Godín también se ha colado llena para dar la puntilla

Voz 0142 21:17 pues María tú tampoco es que vaya a ser muy original con tu primera canción eh

Voz 26 21:39 anda yo que venía con Paloma San Basilio para hacer las paces fuman un cigarrillo a media pues señor siquiera

Voz 22 21:44 no toman yo pero era un hombre vamos no querrías que lo dejará que dejará esta canción fuera no quita Dita por quienes hemos reído de tu canción no sí bueno para ver si se te pasa de traído otras canciones relacionadas de una u otra manera con el mundo del fumador por ejemplo como éste siga Annette de la cantante Ras en red que debe ser la cantante con mejor pronunciación de inglés del panorama

Voz 0142 22:16 Nacional José es verdad tiene una pronunciación que da gusto sigue a mí no me sale a mí tampoco

Voz 28 22:25 el voltió entiendo en el Beacon prepárate que vienen unas cuantas canciones con la misma palabra en el título

Voz 22 22:30 por ejemplo este clásico de Oasis

Voz 26 22:50 esta canción es que cuando los hermanos Gallagher pues todavía se soportaban porque era muy al inicio de su carrera claro compartía los vicios que dan título a este tema cigarros a Kohl Ibero que no son los únicos que tu siguiente tema a una los cigarrillos del café

Voz 1490 23:15 chao

Voz 22 23:23 pues Otis Redding hizo una canción realmente preciosa el se puso romántico hablando del tabaco y la cafeína mañanero consumir chica pero vamos que no sé yo si fue la mejor combinación en la que se podía hablar porque ya saben lo que dicen café y cigarro muñecos

Voz 0142 23:41 quisiera deciros que ha sido muy educativo pasamos a la siguiente canción

Voz 22 23:56 vale pues dejamos la escatología y seguimos con los cigarrillos y con esa pronunciación tan buena de ver hasta pero ahora le tienes que hacer un añadido

Voz 0142 24:05 final Calvet cigarros después del sexo me gusta

Voz 22 24:09 lo más eso que no sé si así se llama el grupo con en en en en en en en las que siempre acabamos que no que te juro que se llaman así de verdad pero mira luego la canción no tiene nada que ver se llama Apocalypse Apocalipsis el apocalipsis pulmonar que provoca tabaco pues yo no lo había pensado así pero vale ya me cuenta tú las relaciones entre canciones y tema que yo lo he visto pero ahora vamos a dejar un poco el tabaco irnos pasamos a algún poco más sustancioso

Voz 8 24:36 lo pones la radio siempre tan triste la música me iba a llamar triste eh

Voz 30 25:11 o sea de buena mañana dejando

Voz 22 25:15 claros sus gustos los Estopa no son andarse por las ramas ya lo sabemos pero bueno todavía hay gente mucho más directa ya sólo con decirte que este siguiente tema lo canta ojito poetas

Voz 1490 25:32 a juicio

Voz 0142 25:48 madre mía entre los anuncios antes de tabaco no sé yo si nos van a dar un toque de atención

Voz 30 25:53 todo parece ya te digo yo lo que vamos

Voz 22 25:56 citación al consumo de estupefacientes y además hay un montón de canciones sobre ello así que me voy a reservar toda la referencias para otro programa en el que hables de drogas así a mira pues me lo punto pero ahora por lo pronto vamos a volver al tema inicial el tabaco

Voz 1490 26:13 el tabaco

Voz 22 26:22 lo bueno de trabajar en este programa es que investigando encuentro muchas canciones que no conocía como este que corra la nicotina de Siniestro Total hombre yo me alegro mucho de que te guste trabajar aquí pero que la nicotina deje de correr más que nada porque porque sacaba el programa y además me da tiempo y además me he dado cuenta de que somos un programa sin ojos Lohan vamos ni uno solo de los integrantes de entre tiempos eh que eso ya lo he dicho al principio no hay perdón no me había enterado no no había puesto yo atención perdón pero bueno Fire acabamos hoy el programa con aire que ya quisiera Madrid central ya sólo nos queda esperar a la semana que viene pero nuestro lugar se queda vigilando la incomparable Sara Montiel

Voz 31 26:59 pero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras mi pedido no consumo porque flotando el último mes

Voz 8 27:14 no

Voz 3 27:17 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción gracias a ti

Voz 22 27:23 los oyentes gracias Marcos

Voz 0142 27:25 hasta la semana que viene todos los ámbitos

Voz 31 27:28 pero te solicitó Dolan sentir sus a besar con besos familiares devaneos con más deseo cuando sus ojos juego Sergi

Voz 8 27:43 dos de eh

Voz 31 27:47 eso es tan Domi evite Smith un como

Voz 32 27:57 es

Voz 33 28:03 ah sí

Voz 31 28:07 con lo que quiero en del humo embriagador que el año más dientes de la moda

Voz 35 28:27 ah