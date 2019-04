Unidas Podemas apoya a los fuerzos y cuerpas de seguridad del Estado

Voz 1 00:00 no sé si Estarás pero pensada que estarías en la Unidad de Vigilancia lingüístico único más de una vez

Voz 2 00:07 bueno es mío

Voz 3 00:11 que habla muy mal

Voz 4 00:14 bueno pues como otra vez más eh complace estar en Melilla el orgullo de la único unas la bonito ciudad española y europea en este concierto que ponga P

Voz 5 00:29 al desafío

Voz 1 00:33 haremos

Voz 6 00:33 los que podremos haremos lo que podremos tres mujeres han denunciado haber sufrido abusos en la clínica Virgen Blanca de Bilbao cuando se recuperaban de la eutanasia de la eutanasia de la anestesia

Voz 7 00:43 esta tarde eso sí tenemos algunos intervalos de nubes que pueden hacer que el sol se ven poco menos porque lo detiene la nube que cuando se ponen delante en su época siguen no lo ves

Voz 8 00:53 luego ya se quitan y cinco años estaba ahí pero mientras está la nube dice donde no

Voz 7 00:57 notará es una información de Instituto Nacional de Meteorología Ministerio de Medio

Voz 8 01:00 viento podemos cometer errores iban los horrores

Voz 9 01:04 rápido hay que emitir esta cinta esta grabado esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias a Ci U D V unidad de vigilancia llegamos al informe quinientos ochenta ahí

Voz 0827 01:23 cuatro si un día que proponemos aquí en Madrid está cubierto es de eso es decir Kate es español las nubes donde estará el sol no bueno más o menos pues ahí está ahí hemos tenido esta semana una duda interesante sobre si lo que hace este humilde vigilante en la primera hora de la ventana es una polémica o es una homilía

Voz 0125 01:40 los otros los que están sentados en el banquillo pues están echando claro los trapos entre ellos y sobre todo intentando bueno mirar más arriba claro preguntaba también Isaías no en su en su homilía a Melilla

Voz 0827 01:53 ya hombre es verdad que algunas de las polémicas divinas modestia aparte pero homilía tiene un significado muy preciso que es ese sermón que se hace para explicar materias de religión estrictamente de religión es verdad que después se utilizan estas palabras pero yo creo que en sentido un poco peyorativo no vaya ser me ha soltado a mi padre por ejemplo así que advierto no os vayáis a utilizar mucho o tened cuidado con quién lo utilizáis y quién no la decir la semana pasada cuando recogimos con media sonrisa este gazapo que acabamos de escuchar y que nos enviaron Alfonso Martínez y José Blasco haga sobre la palabra eutanasia que se coló hablando de una noticia grave

Voz 10 02:30 tres mujeres han denunciado haber sufrido abusos en la clínica Virgen Blanca de Bilbao cuando se recuperaban de la eutanasia y la eutanasia de

Voz 6 02:37 la anestesia buena pues quién nos iba a decir que

Voz 0827 02:39 esta semana hablaríamos tanto pero esta vez en serio de la eutanasia

Voz 11 02:47 que las cosas se mueven hielo que acabamos de escuchar a las cuatro importa

Voz 0827 02:50 el significativo es muy importante sea reabierto un debate sobre esta práctica desde el punto de vista médico personal ético bueno quizás la lengua también podría ayudar llamar el camino porque eutanasia etimológico mente no hace referencia una especie de asesinato del moribundo que es lo que parece que algunos quieren decir sino sencillamente a la buena muerte e ese eu Se refiere siempre algo bueno como en la palabra eufemismo que Timo lógicamente sería bien decir y no tanto mentir como a veces nos mienten a través de eufemismos incluso nombres como Eugenio que sería el bien nacido atención Eulogio que etimológico mente es el que habla bien así que nosotros al menos en la intención somos un poco elogios aunque a veces

Voz 6 03:36 nos tengamos que cubrir de ceniza

Voz 0827 03:45 Isaac colado se ha colado en la eutanasia en la campaña electoral porque estamos en plena vorágine las encuestas aún recogen la existencia de muchos indecisos y apuntan eso sí buenos resultados para el PSOE de Pedro Sánchez que haría más ancho su cuerpo de votantes y quizás por eso Nos dice algún vigilante Toni Garrido se ha inventado esta semana el verbo en Sant Sezer

Voz 1995 04:06 Luis Rojas Marcos no sabe lo que yo estoy la radio argumento científico para demostrar justificar para Ensanche EC para Ensanche hacer aún más ese orgullo que sentimos

Voz 0827 04:19 para Center nuestro orgullo un palabro de Piedrahita sería un palabro bueno el verbo está bien construido eh Francino eso sí no figura en el diccionario en el diccionario tenemos es el verbo más eficaz y más corto que es ensanchar pero vaya usted a saber a partir de grande por ejemplo quienes nos precedieron construyeron agrandar y engrandecer así que estaremos vigilantes a ver si la cosa se va extendiendo no creemos que prospere sin embargo este de Buster que escucharon Silvia Arismendi Juan Carlos Ruiz también Luis Lafuente Carmen Espinosa José Javier Simon

Voz 11 04:51 harta es más alta no es como poner a competir dos delitos vamos a vender droga sí pero ya de paso vamos a de abastecer vamos a The baste CERT de agua Doñana vamos a vender droga ya de abastecer de agua a Doñana

Voz 0827 05:03 la suponemos que quería es decir de es abastecer como era Manuel Jabois he preguntado alguna compañera gallega de la redacción sí podría ser un galleguismo me ha dicho que hasta donde ella sabe bueno las elecciones generales se presentan interesantes por la doble atomización de la izquierda de la derecha en la izquierda por ejemplo esta semana Ana Pastor habló en su programa de televisión en el objetivo con el líder de una escisión al parecer feminista radical de Unidas Podemos que con toda lógica se llama unidas poder más lo escucho Íñigo Sastre

Voz 12 05:36 muy buenas noches diez y cuarenta minutos y después de esa entrevista de Jordi Évole al Papa aquí están viendo ahora mismo el candidato de Unidos Podemos El candidato Unidas Podemos Pablo Iglesias muy buenas noches bienvenidos

Voz 0827 05:48 bienvenido o bienvenido en Verín siendo unidas puede más bueno pues un desvío de Ana Pastor unidas poemas es una desviación rara pero bueno de existir su organización madrileña por ejemplo podría utilizar como luego la osa y la Madroño

Voz 13 06:04 plan del oso y el madroño pero tú sabías que en realidad la leyenda habla de una osa

Voz 6 06:09 de una Madroño de una Padrón que los vegetales no me consta que tengan género Madroño

Voz 14 06:21 ya lo estoy viendo por el rabillo del ojo a Fermín Agustí la maldad de ir a sacarlo para Isaías Lafuente porque esto me late siempre digo así es que tengo al enemigo en casa

Voz 0827 06:31 Fermín Agustí es un mal lote pero no somos tus amigos eh bueno lo de la es verdad aparecer ese oso siempre nos referimos a los ella el Madroño parece que es una osa pero lo de la madrileña desde luego tiene miga hay que tener mucho cuidado eh porque nos ponemos a veces hace minimizar no salen los famosos Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado la última que hemos recogido es la de Irene Montero

Voz 0814 06:53 algunos están jubilados muy poquitos están en prisión y rindiendo cuentas ante la justicia y otros siguen en activo sin haber rendido cuentas y manchando el nombre de muchos trabajadores y trabajadoras de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de muchos trabajadores y trabajadoras de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Voz 0827 07:09 los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e empezó aquí Miguel Ángel Campos el clásico es Toni Garrido después el ministro portavoz del anterior Gobierno después hasta el propio Pedro Sánchez y ahora tenemos aquí a la portavoz o a la portavoz ha de Unidas Podemos o podemos bueno ya sabemos que una campaña electoral obliga a hablar mucho y hablando mucho no se puede también errar en la misma proporción pero algunos van a prendiendo a lo mejor es que escuchan la Unidad de Vigilancia Pablo Casado por ejemplo no atinada con aquí

Voz 15 07:37 Ello de las Heikki News o New

Voz 16 07:40 la cuestión es la Face Miu Miu Miu la pos verdad entonces claro que hace la persona que sufre la fe

Voz 0827 07:50 lo tenía interiorizado pero al parecer en la última semana lo ha trabajado bien el líder del PP ya ha aprendido la lección ya corregido y además lo remarca Si estamos muy atentos vemos que lo remarca

Voz 13 08:01 porque una de las cuestiones fundamentales en las que el Partido Popular quiere dar la batalla en a seis dotaciones comunitarias es a las Fake News es a las faith News de falso relato del nacionalismo bueno míos sigo

Voz 0827 08:17 te marca bastante bien una campaña es tiempo de hacer promesas esto todos lo sabemos y a veces los políticos se lían el presunto compromiso se convierte en un inquietante churro por ejemplo nos dice Alfonso Sanz que Albert Rivera quiere que España sea líder en su lucha

Voz 17 08:33 contra el medio ambiente no nos plantan objetivo para los mil veinte nosotros queremos ser un país líder en la lucha contra el medio ambiente líder en la lucha contra el medio ambiente y en la lucha contra el sida

Voz 0827 08:44 bueno bastante malestar el medio ambiente como para que además seamos líderes eh en la lucha contra esto es como los disgustos de los discos que son para la droga eso es Veronesi para la droga los conciertos para la droga eh que se fume bien bueno Suárez Illana también para oponerse al aborto se metió en la caverna inventó a los neandertales una especie que llevamos muy mal cuando la citamos citamos muchas veces mal Nica Palomares Jaime Cabanes Jorge Ruiz nos han ido señalando diversos ejemplos

Voz 18 09:15 pero cuando estaba oyendo la comparación con los nada rentables los rentables es que no daba crédito

Voz 19 09:21 a Suárez Illana un día más con Alsina ya cabe decir

Voz 0827 09:24 el PSOE es el partido de los LEAR dentales crear dentales

Voz 20 09:26 que hablar por ejemplo con el profesor Clive Mason que uno de las grandes autoridades en este caso ibérica en materia de tales no

Voz 1 09:34 la mentales no uno pensaba que la acompañarnos llevaría como mucho Hernán Cortés el la que estamos en los neandertales neandertales

Voz 21 09:40 más claro porque como los tales como los fines dentales no tiene acceso a bufetes de abogados en Nueva

Voz 0827 09:45 Mayor atentos niños y niñas de España no caso a lo que es en la radio es Nyan tal neandertal Hinault Near dental que vendría a ser si tomamos la raíz inglesa pues una clínica odontológico de proximidad muy cercana en donde te atiende además un salvaje interviene sin anestesia eso es lo que sería un mear dental por cierto Suárez Illana hizo estas declaraciones polémicas en Onda Cero a la que también le ha salido una facción radical en la competencia que es Onda Cero la actual vicesecretaria de Comunicación del PP Marta González las dos

Voz 1 10:19 se lo han contado al diario El País así que el partido después de estas declaraciones en Onda Cero

Voz 0827 10:24 el ahora extrae un poco en el living Polaino daba también como Lole

Voz 1 10:28 podría haberlo vale Onda Cero poco amiga sí sí sí sí

Voz 0827 10:33 sí podría ser también una emisora religiosa no paro de las velas Honda accediera podría ser también bueno la Junta Electoral recordemos que prohibió que TV tres y otros medios de comunicación es en términos como presos políticos o exiliados en plena campaña y resulta que hubo un programa preguntas frecuentes un programa muy imaginativo que para sortear esta orden de la Junta Electoral se inventó un hashtag que nos proporcionó en Hora Veinticinco un gran momento de radio

Voz 22 11:01 se utilizó una etiqueta hashtag que el hashtag era crisis política y efectivamente alegre recoge Nico pero esas entonces los espectadores comentaban el programa con Príncipe hasta aquí no os riáis hombre serio vamos a pedir Pedro buenas Lula vamos a pedir el maquinilla de cárcel y cada vez que la tertulias Zaballa de madre Angels que del botón contigo diciendo bueno pues de lo que el Partido Popular es que la Junta Electoral declare crisis Politics sustitutivo de presos políticos y ahora a ver quién Mariela Rubio buenas noches

Voz 0827 11:49 menudo papelón teatro cantidad es quiere cambiar la voz y hablar con el príncipe Clínic es más nos hemos reído tanto y entre las carcajadas no hemos escuchado un gazapo del propio Pedro

Voz 15 12:01 le dice la primera vez Priest Bilic is in no era crisis Believe Dix lítica solamente el pit lane

Voz 0827 12:07 es verdad que alargarlo más en fin recuerdan en vida pero aquí en la radio pero lo pasamos muy bien no

Voz 3 12:15 aquí

Voz 0827 12:17 bueno pues tenemos lo del obispo de Alcalá que organiza cursos para curar entre comillas la homosexualidad ya entró en su día en esta unidad de vigilancia

Voz 23 12:27 porque dijo esto en una homilía sobre unos hombres muy raro en los hombres nocturnos quisiera decir una palabra

Voz 0675 12:34 aquellas personas que piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo ya veces para comprobarlo se corrompen prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos o van a clubs de hombres nocturnos os aseguro que encuentran el infierno

Voz 0827 12:52 parece que habla con la autoridad con propia bueno señor obispo para hablar como Dios manda no serían clubs serían clubes serían clubes nocturnos de hombres porque la categoría diez hombres nocturnos a vosotros que sois porque te has vivido poco mira quemaduras se considera un hombre nocturna bueno claro oye ten cuidado eh tened cuidado porque quizás el obispo de Alcalá tenga un poquito de razón con respecto a los más pequeños porque esta semana hemos detectado que en algunos colegios los niños en el recreo se reparten camareros

Voz 24 13:25 pero casi peor ha sido la desdeñosa respuesta de Casado la oferta del Ministerio de Exteriores ambos se comportan como niños repartiéndose en la puerta de la escuela unos camareros buenos camareros

Voz 0827 13:34 aún han sacado de la tienda suponemos que se repartirán caramelos Aimar es es que es hombre en el turno sí si no pero mi Aimar Aimar a veces se equivoca como todos pero suele son caramelos en corregir bueno pues deberían caramelos en bandeja ahora como os entre del obispo y además que se venden

Voz 6 13:49 tiendas y sino sacan de las tiendas

Voz 0827 13:58 bueno entre los expedientes aquí de esta semana tenemos El extraño caso de los jugadores de fútbol que temían melones en la cabeza nos envía José Ignacio Cepero un partido de locos

Voz 1161 14:09 en ese estadio de la cerámica se ponía pronto favorable al Barça con un cero dos a los quince minutos marcaban Gutiña balcón hasta el descanso salía bien la apuesta de Valverde que dio descanso a Rakitic Piqué y Messi pese a que recortaba el Villarreal con el gol de Samu se desmoronaba de desmoronaba sede desmelenado en los amarillos para conseguir grave San treinta minutos

Voz 0827 14:25 ustedes me lo daban de soltando el campo no me extraña que pusieran en dificultades al Barça buena también tenemos el extraño extrañísimo caso de peligrosos jabalíes que parece que están actuando ahora en las ciudades pero que van armados no escucho Aurora Echevarría lo escuchan Antena tres en Espejo público

Voz 26 14:44 más bien la Guardia Civil en pequeñas ciudades que es donde más se acercan a los basureros en principio son animales peligrosos armados en principio son animales peligrosos armados y además muy fue muy fuerte

Voz 0827 14:54 yo no soy cazador fanzine he visto alguno pero armado ninguno de momento no se tendrían que haber un jabalí a congoja imagínate si iba armado ni te cuento bueno ya sabíamos también que el océano Atlántico es extensísima profundísimo aunque no sabemos si tanto como dijo Toni Garrido en Hoy por hoy esto lo escuchó Enrique López no quiere decir que hay

Voz 1995 15:15 yo decido voy a criticar voy a juzgarlo

Voz 6 15:19 el océano Atlántico segundo segundo más extenso delante

Voz 1995 15:22 tierra una superficie de más de cien mil kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de once kilómetros Alamín la posibilidad máxima de once kilómetros

Voz 0827 15:31 pues sí bueno pues si no pues no Pianzola Submarine y once mil kilómetros de profundidad tiene más o menos tres mil seiscientos de media tiene una máxima profundidad ocho mil seiscientos pero lo once mil kilómetros vamos el punto central de la tierra está a unos seis mil kilómetros de profundidad eh pero vamos incluso en la zona más extensa del núcleo esta unos tres mil kilómetros no quiero decir que si realmente tuviera esa profundidad lo que tendría es un desagüe eh por qué el agua iría justo por el otro lado exactamente también son extrañas las semanas laborales de Andreu Buenafuente bueno al menos las que tuvo hace tiempo yo creo que ahora viven mejor semanas que escucho Rafael Urturi tienen ocho días acción

Voz 27 16:14 la noche en una emisora hoy por la mañana en otro quedara al mismo grupo no donde la emisora de los ocho días de la semana de los ocho días de la semana igual iba dos

Voz 0827 16:24 el iba dos solamente no le costaría mucho pero lo de los ocho días de la semana desde luego aquí queda en la Unidad de Vigilancia también queda en la Unidad de Vigilancia pues ésta me lo nada de una compañera de la sexta del programa estación la Sexta que estaba explicando un fenómeno muy interesante que es el Petrikorena que es el que nos produce ese olor a tierra mojada una vez que que llueve lo produce a partir de unas partículas que es la mina pero bueno lo interesante del gazapo es que al parecer nuestra compañera huele por la nariz que creíamos que era lo que hacíamos todos

Voz 0419 16:57 cuando llueve sobre el terreno muy seco lo que ocurre es que se generan moléculas de geos Mina y esas moléculas las generan unas bacterias que se encuentran en el suelo empiezan a ascender se quedan flotando en el aire y la solemos Poor la nariz que rural mérito

Voz 0827 17:17 sí pero es que además lo subraya caso por la nariz no vaya a ser que usted huela Por otro lado bueno son cosas desde luego para que investigue el ángel de la guarda de los Especialistas secundarios o Iker Jiménez que al parecer también ha cambiado de programas según Manolete esto lo escuchó Juan Carlos Ingelmo

Voz 28 17:34 no hable porque lo de Lehman ni Iker Jiménez en su programa Cuarto Misterio entiendes

Voz 29 17:40 genio belenes y bueno pues me lo otro

Voz 28 17:44 de verdad nadie entiende cómo pudo ficharlo en el cuarto

Voz 1 17:49 me gusta le queda quedan

Voz 6 17:52 por cuarto misterio eh pero podíamos ir trabajando viejos

Voz 30 17:56 deportes reyes con entre dos porterías un abriría que estamos

Voz 0827 18:02 metidos en fútbol Jorge Ruiz hombres nos dice que vale que el Real Madrid no está teniendo una buena temporada que sus jugadores no están muy allá pero otra cosa es que estén alienado

Voz 31 18:13 no es el Real Madrid anoche para ganar al colista

Voz 0827 18:16 en casa con una línea fiel con un alien

Voz 31 18:18 son además sorprendentes

Voz 0827 18:20 con una alienación que es la limitación condicionamiento de la personalidad por parte de otra persona ajena a nosotros o ese estado mental caracterizado por una día del sentimiento de la propia identidad bueno a lo mejor en este sentido vete saber pero bueno yo creo que a lo que nos referimos es sala alineación lo otro sería alienación indebida en el fútbol encontramos el colmo de los gazapos que es tener un lapsus con la palabra lapso este lo captó lo captó Abelardo Morín Íñigo

Voz 6 18:50 son las once y treinta y cinco está Lluís Flaquer todavía en la cabina de retransmisiones de la Cadena SER en el Camp Nou aquí hola Manu qué tal muy buenas pues parecía que con el dos uno cundía por momentos el pánico cundió de hecho durante un breve lapsus de tiempo en breve lapsus de tiempo en el partido cumbre del lapsus de tiempo bueno

Voz 15 19:08 es un lapsus eh es decir

Voz 0827 19:10 una equivocación cometida por descuido porque lo otro en realidad la otra palabra sería lapso eh y como lapso además es el tiempo transcurrido entre dos límites pues necesario remover remarcar que es un lapso de tiempo precisamente sería en un lapso y hablar del lapsus de tiempo efectivamente es un lapsus tenemos otros este sobre si los que son de Ávila son abulenses o milenios

Voz 32 19:37 sí como es verdad que a nadie le amarga un dulce y además es viernes qué os parece si notamos un homenaje

Voz 22 19:43 el diente a esta boya hay sí

Voz 32 19:45 así es como las llaman en el pueblo a veleño de Cebreros en el pueblo a veleño de Cebreros

Voz 0827 19:50 Cebreros efectivamente está en Ávila eh pero el gentilicio es abulense pero ni siquiera Avilés que es una palabra que recoge el diccionario como sinónimo de abulense menos utilizada pero en este caso sería sólo para referirnos a personas no a pueblos eh es verdad que a milenio es un gentilicio que recoge el diccionario pero para los corales de Ciego de Ávila que es una ciudad es una provincia que está un poquito más lejos que Cebreros está en Cuba y una muy sutil la capital de Estados Unidos es Washington DC o Washington D F

Voz 33 20:21 el sobre hojuelas por ejemplo Washington Washington DC Washington DC

Voz 34 20:27 en te ocurren Washington Distrito Federal te ocurren Washington Distrito Federal

Voz 0827 20:30 Washington DF es muy interesante la duda porque Washington es un distrito federal eh esa es dependiente del Estado en el que se encuentra pero la denominación oficial de Washington es Washington DC que es Distrito de Columbia es verdad que Ciudad de México sí que es México ONG o era México D F y a lo mejor de ahí

Voz 6 20:49 Nos viene esta equivocación bueno el lunes uno de abrirse conmemora

Voz 0827 20:58 con ochenta años del final de nuestra Guerra Civil el último parte de guerra que conservamos el que ponía fin a la guerra resulta que contenía dos Fake News

Voz 36 21:08 era desarmar alejará Pinto ha alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militar para terminar la primera decía frases

Voz 0827 21:24 guerra terminase no llegó la paz Diego la victoria como se decir recordamos en Las bicicletas son para el verano pero la segunda noticia falsa es que ese parte no es el que se escuchó en directo el uno de abril del treinta y nueve lo grabaron después para que quedase en la ida teoría y en nuestra fue Teka hemos hablado mucho muchísimo de ese final de la guerra que siempre viene acompañada como todas las guerras de grandes desgracias pero que también la guerra acuñado palabras que dispara Amos en todos los frentes así que Ignacio Barrón son es en estas palabras en las que ha buceado esta semana

Voz 37 21:57 cuántas veces hemos dicho cuando los niños se ponen pesados que dan mucha guerra ya que todos conocemos una persona proactiva que es apunta a un bombardeo o que tiene temperamento que es de armas tomar no me refiero al quién John Éstos son sólo algunos ejemplos de cómo ha calado la terminología bélica en nuestro país

Voz 1 22:15 el mundo del deporte es el mejor ejemplo seguro que os suena en frases como vaya misil cruzaba de Nadal que dispara debe si Contador se escapa del pelotón la victoria pírrica no debe su nombre al jugador madridista sino al rey macedonio Pirro que ganó una batalla contra los romanos con mucho esfuerzo y muchas bajas y ahora cuando llegue el verano tendremos cada día un bombazo informativo con el último rumor sobre el Real Madrid no sólo ocurre en el mundo del deporte por ejemplo antes de una corriente artística La Vanguardia en una posición en el Ejército igual que la retaguardia cuando el Ejército atacaba un pueblo una ciudad estos llamaban a las armas para defenderse llegaba la voz de alarma quería pasar desapercibido y que no supiesen que era del bando enemigo se daba la vuelta la chaqueta para que no hubiesen sus colores irá y ser un chaqué hetero

Voz 38 23:06 las guerras aparte de la devastación produjeron grandes avances tecnológicos y hubo que denominarlo desde internet al GPS

Voz 34 23:14 creo Ondas a los ultrasonidos que son la base de las ecografías o del Sónar algunos objetos cotidianos evolucionaron para adaptarse a la batalla sobre las bolsas de té la cremallera o el reloj de pulsera que se creó para no perder el tiempo sacándolo del bolsillo

Voz 40 23:32 podríamos seguir hablando de otras expresiones como no hay moros en la costa irse por los cerros de Úbeda o a la porra pero no me queda tiempo así que os invito que gays una incursión en origen como forma tanto

Voz 0827 23:43 el Guaje bélico que se nos ha colado en el lenguaje cotidiano no sabía yo lo de pulsera relacionado con la guerra de bien a los cazadores los viene un jabalí armado frente bueno que haya paz nosotros esta tarde no damos más guerra hasta aquí la Unidad de Vigilancia nuestra dirección de correo recuerda

Voz 6 23:58 no pude V arroba Cadena Ser punto com ya saben me equivocado que seguro que sin