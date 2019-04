Que bell oes vivir en mi pueblo

Voz 0313 00:00 por ejemplo si escuchamos una frase te escuchamos Qué bello es vivir lo primero que te viene a la cabeza en la película de Frank Capra pero resulta que en Zaragoza a aquellos vivir le han puesto una coletilla muy chula es Qué bello es vivir en mi pueblo y así han bautizado un concurso de relatos vídeos que ha organizado la cátedra sobre despoblación y creatividad de la Diputación Provincial de de Zaragoza ayer se entregarán los premios a los ganadores hoy vamos a hablar con con dos de ellos porque había categoría juvenil y categoría más va Haditha digamos los relatos la verdad es que no tienen desperdicio porque son dos historias literarias inventadas que seguro que tienen algún punto de arranque la en la realidad que son viajes de ida y vuelta el relato de Elena Apolo ganadora en la categoría juvenil se titula el último roble termina se

Voz 0564 00:48 me fui del pueblo a estudiar una carrera de psicología tras acabar la volví al pueblo donde ahora estoy residiendo mis madres y mis abuelos se quedaron viviendo en la ciudad ahora vivo con mi hermanito en en la antigua casa del pueblo hay veces que le oigo jugar en la hierba del jardín y otras veces Le oigo tocar el piano me escribe notas me las dejan el buzón de la casa sigue teniendo la misma letra de niño pequeño de cinco años y medio en las cartas me dice que le encanta la palabra del roble que llevo tatuada en el antebrazo y que me había echado de menos inspirado para escribir esta historia ha secado las lágrimas después de emocionarme al escribirla lo raro es que no le tengo miedo sólo deseo darle un abrazo a mi pequeño y fuerte roble

Voz 1 01:28 eh

Voz 0313 01:30 Elena Polo buenas tardes

Voz 1628 01:32 buenas tardes cómo estás Elena Elena tiene catorce

Voz 0313 01:35 años estudia tercero de la ESO en el Instituto Luis Buñuel de Zaragoza Vide en Zaragoza capital pero en que te has inspirado para escribir esta esta historia que en fin aparte de contar otras cosas que por cierto tienes muy buena imaginación glosa la bondad de los pueblos en dietas inspirado

Voz 1628 01:51 muchas gracias

Voz 0313 01:53 porque es verdad

Voz 1628 01:55 Luis estirado en que pues hace ya tiempo ya que veía pues fuera teles películas y libros que estaba inspirado son pueblos y siempre se veía a niños jugando se veía felices sí pues después de que mi profesor unos cuantas cosas sobre el concurso dije pues voy a describir llevado también sobre un pueblo porque siempre desde pequeña siempre he tenido la ilusión de pues de verano vamos al pueblo con los amigos a jugar vamos a pasar bien

Voz 0313 02:29 pero en una pregunta tú tienes una edad para poder te lo plantear a tiene mayor de mayor mayor te gustaría como la protagonista del relato acabar viviendo en un pueblo

Voz 1628 02:37 sí estaría muy bien lo lo he pensado ir me parece sitios preciosos con paisajes que no se ve en las ciudades hay donde todo es mucho más tranquilo hice un pueblo de mayor

Voz 0313 02:51 eso está conectado con algún plan que tú tengas de cara tu futuro laboral no sé qué quieres dedicarte no no sé qué quieres estudiar pero tiene alguna conexión eso de vivir un ambiente como el de un pueblo con eso

Voz 1628 03:04 me luego sería estudiar musicoterapia pero eh no no no que tiene conexión

Voz 1826 03:11 oye Helena tú relató relató es duro mucho que mucho yo no quiero desvelar de qué va vamos vamos a decir sólo es eso que es duro y que además a mi me parece que la belleza precisamente pues también descansa ahí lo que tiene que ver con tu relato porque habla de lo idílico que puede ser la vida en el pueblo pero en el pueblo pasan las cosas que pasar la vida eh lo no sé si incluida una pérdida eso es no sé si eso es lo que lo que buscabas te salió te lo encontraste Si estaba basado en algo de lo que te ha ocurrido Elena

Voz 1628 03:39 no tenemos gente ves me he y nueve ideas

Voz 0827 03:45 me has contado que aquí sí que te gustaría ir no lo descarta es vivir en un pueblo cuando seas mayor pero tus compañeros y compañeras son de tu misma opinión o ellos piensan de una manera diferente

Voz 1628 03:57 he eh no se le la verdad es que yo me imagino que sí porque siempre suele decide pues este fin de semana el pueblo eh no puedo quedar pues siempre están hablando eso y supongo que sí que se lo pasan bien porque allí también pues tiene amigos venas sus familias tienen comidas sí supongo que sí que tendrá la misma ambición no sé si seguramente ellos también qué raro vivir en un pueblo de mayores pero sí que se les ve ilusionado

Voz 0827 04:26 se llama el pueblo al que vas tú

Voz 1628 04:28 en mundo del campo hizo en descargas

Voz 0827 04:31 como y ahí cuánta gente vive allí normalmente no los que vais al pueblo a pasar el fin de semana o las vacaciones cuánta gente vive allí

Voz 2 04:39 pero la suficiente no la suficiente no es pero no dónde estáis hablando si bien ahí por ahí por ahí a mi hermano y yo creo que

Voz 1781 04:48 el Teruel ese que dicen que no existe cada vez existe más si te sirve de algo Elena te diré que mira yo pongo hace afronta que lo conozca mucha mucha gente no no no nos vayamos al otro extremo en claro es que de hecho es deja de ser pueblo eh entonces pero mira Elena te voy a decir una cosa si yo cuando ahora hablabas me recuerda a mi infancia y mi infancia siempre es un pueblo aunque he vivido en la ciudad Lobo quiere decir que realmente eso es lo que nos queda como casi como patria te diría no

Voz 0313 05:15 el cine no te retires que vamos a saludar al al ganador de este concurso de Qué bello es vivir en mi pueblo en la otra categoría la de mayores se llama Alfredo Oval su relato su cuento se titula pequeña venganza y termina así

Voz 3 05:30 ya he vuelto

Voz 0313 05:31 pueblo que transformación no me puedo quitar las

Voz 3 05:34 sonrisa de la cara llevo la cabeza bien

Voz 4 05:36 hasta que abrazo más sincero con mis amigos que mirada más clara hay profunda con mis padres vuelvo a sentir emociones inexplicables cuando me reúno otra vez a tomar café jugar un rato con los amigos disfrutando de Susana ironía su buen humor ahora sí que soy yo por eso prometo no dejar de ver nunca el amanecer será mi primer acto del día haga el tiempo que haga

Voz 5 06:00 esa será mi pequeña venga

Voz 2 06:05 Alfredo va al buenas tardes hola

Voz 6 06:07 buenas tardes Alfredo tiene sesenta y nueve años y ver

Voz 2 06:09 San Mateo de Gállego que es un pueblo que está a unos veinte kilómetros no basó menos de sí goza capital el

Voz 0313 06:15 Estudió Derecho y fue funcionario de la Seguridad Social siempre has podido trabajar y vivir en en San Mateo has tenido que moverte como el protagonista del del relato Alfredo

Voz 6 06:24 bueno lo he vivido pues por mis padres mi familia o que bueno pues estuvieron que sufrí de ese tema no yo pues tuve la suerte de que al estar el pueblo cerquita en Zaragoza pues bueno podía ir estudiar y luego a trabajar en fin pero ver los veranos si luego pues entre semana hay eso que podía pues siempre me iba a Huerto afín a disfrutar de de de de los amaneceres y atardeceres que eso ya

Voz 0313 06:52 hoy día estaba difícil oye que tienen los amaneceres y atardeceres de tu pueblo porque de la forma que lo cuenta ahora mismo a verlo

Voz 6 07:00 pues es que claro y ahora unos hemos podido hacer una cristalera justo por donde por todos los sitios donde aparece y desaparece el sol y entonces canteras Kansas no o no tenían esa posibilidad no estaban aquí además por el cierzo tenías que que hacer la las casas en en contra en contra fuerte Nobel del viento hizo de no tenías esa posibilidad entonces bueno ahora lo puedo disfrutar por todos los sitios no y es que este es algo que no se puede no se puede decir

Voz 0313 07:32 me gusta mucho lo que dice es lo que explica será el relato que es lo que te acaba de correr ahora que es que no tienes palabras lo que te sugiere ver ese momento del día en la vida es el silencio

Voz 6 07:41 efectivamente sí sí sí sí es que eso queda para uno no se puede porque hay gente que a lo mejor bueno pues Marisa Millet sobre los atardeceres no no me va mucho no

Voz 0313 07:53 oye Alfredo cuántos vecinos tiene San Mateo de Gállego

Voz 6 07:55 bueno estamos en unos tres mil

Voz 0313 07:57 bueno eso ya digamos que es una es un una cierta protección no todavía no estamos en situación crítica

Voz 6 08:03 sí sí tenemos tenemos de todo no hay problema

Voz 0313 08:06 de la gente que Bono se como tu familia tus padres de sillas de la gente que tuvo que marchar en un momento dado y luego regresó que historias cuentan porque habrá o alguna fuente de inspiración en tu relato

Voz 6 08:15 sí sí efectivamente es que claro cuando tuvieron que marcharse por el tema de la mecanización agrícola pues claro ellos estaban felices Aquino Ícaro pues imagínate a una empresa una industria y luego primero pues aún a una casa pequeña sin conocer a nadie la indiferencia la poco pues pues pues para ello fue muy duro muy duro muy duro y claro ellos siempre estaban cualquier fin de semana o yo veía que mi casa aparecían por allí los que se habían marchado pues porque por porque porque estaban ilusionados con con volver ya fue algunos lo pudieron hacer otros no

Voz 0827 08:56 ya no es que hubo un tiempo en que irse de un pequeño pueblo a una ciudad más grande de una pequeña ciudad otra más grande generaría sí claro claro era como como irse a descubrir América prácticamente no

Voz 6 09:06 tuvo algo algo bueno para ellos tuvo que ser vamos yo lo he vivido no en mi mi familia país tuvo que ser muy duro muy duro

Voz 0827 09:14 pero fíjate Alfredo si eso pasó entonces es que ahora también sucede lo mismo es decir que cualquier chaval joven pues es difícil que encuentre hoy es difícil que digamos una localidad pequeña del futuro a todos los que han nacido en esa localidad

Voz 6 09:27 sí sí claro hombre con la diferencia que claro las adelantos que ahora pero imagínate estoy hablando de los años sesenta pues imagina es poca a poca educación me refiero pocos estudios no a eran sí muy espabila órdenes de cabeza pero pero claro poca formación y ahora goza pues había que luchar allí contara

Voz 2 09:47 contiene muchos elementos Alfredo estuviste es la manifestación domingo Madrid o no no no no no no no te cuerpo pero sí el espíritu los que tenemos que cuidar nietos explicar sí

Voz 0313 09:58 eso es otra cosa oye una pregunta para los dos Alfredo Elena Elena responde tú que os anda de premio por lo de por el por ganar

Voz 7 10:06 pues sí

Voz 1628 10:10 cuadros si figuras

Voz 6 10:15 sí luego también un premio en metálico

Voz 1628 10:18 sí hemos frío

Voz 0313 10:20 esa jugada Vázquez

Voz 6 10:23 sí lo que pasa es que hemos tenido que la asociación bueno que encantados no

Voz 0313 10:27 claro pero que ha habido que que

Voz 6 10:30 pro en los promocionaba una una en este caso en el que asumió una asociación de la tercera edad

Voz 2 10:35 sí imagino que el derbi nada pues menos edad

Voz 0313 10:41 a alguno de los dos te lo pregunto también primero Alena has dicho que quieres estudiar musicoterapia has dicho Elena dedicarte a escribir piensas solo

Voz 1628 10:51 te gustaría es una cosa que me hace bastante ilusión

Voz 0313 10:54 pues te da muy muy bien con catorce años que lo sepas

Voz 1628 10:58 gracias

Voz 0313 11:00 sólo para este concurso si pues para Nochebuena

Voz 2 11:04 si los hijos temporal oye por tienen ayer

Voz 0827 11:11 en algún momento a ser una gran mus Si con la pelota Elena dándole la primera tras ser porqué es bueno escuchar música

Voz 1628 11:22 pues yo por lo que por lo poco que se de este tema que lo que la las personas retienen la música en su cabeza no recuerde importante y bonito por ejemplo las personas mayores conocí me bueno con alguna enfermedad mental pues normalmente tienen la escucha a recordar la música que recordaban en pequeños pues me gustaría trabajar ayudando a personas mayores

Voz 0313 11:56 tú cuando te preguntan responde también que la música amansa a las fieras que ahora mismo no vendría muy bien sí sí me venía fantástico pues responder esto que hay música tienes ahora mismo en tu cabeza

Voz 1628 12:06 halló que el rock