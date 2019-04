A vivir Madrid | "Mis amigos del colegio me guardaron el secreto de que me presentaba a la alcaldía"

Voz 1 00:00 guapa Llum

Voz 2 00:03 las Werner está dado

Voz 3 00:09 eh

Voz 4 00:12 era el final del franquismo el ocho de octubre de mil ciento setenta y cinco Juan Antonio Cabezas publica en su sección El

Voz 1751 00:18 mentideros de la Villa en el diario ABC de Madrid algo que hoy probablemente no sería noticia un poeta multado recurre al alcalde Miguel Ángel García Lomas reconoce que ha habido infracción pero añade que los agentes no estaban a la vista para haber evitado el peligro bueno el poeta giró a la izquierda cuando no se podía lo reconoció ese mismo año Un joven prometedor entró como becario en la Cadena SER trabajó allí desde finales de mil novecientos setenta y cinco principios de mil novecientos setenta y seis a las órdenes entre otros del fundador

Voz 4 00:50 de Carrusel deportivo Vicente mal es ahora más deportivo de la mañana está jugando en Barcelona del partido de Segunda División mientras Vicente Marco trabajos los compañeros pero ahora más

Voz 1751 01:06 dominical bueno pues por estos mismos pasillos de de Radio Madrid había un becario al que hoy eh bueno pues le ha cambiado la voz Pepu Hernández qué tal muy buenos días hola buenos

Voz 3 01:17 has porque cómo estás muy bien cómo fueron esos

Voz 1751 01:19 ocho meses en Gran Vía treinta y dos como los recuerdos

Voz 3 01:22 una delicia yo lo recuerdo como un momento espectacular

Voz 1751 01:25 ya

Voz 3 01:25 primero porque tenía la vocación no de intentar ser periodista luego no lo conseguí pero bueno al menos estaba matriculado la Facultad de Ciencias de la Información para mi fue algo especial muy especial poder hacer prácticas en la Cadena Ser en Madrid igual y conocer a gente que que bueno que tenía una importancia tremenda no en la periodismo de aquel momento

Voz 1751 01:46 al algunos de ellos están en esta fotografía que hemos recuperado publicada en el diario As la publican el seis de septiembre de dos mil seis pero claro en esta fotografía usted tiene dieciocho años ensueños y quién hay más en esta foto que es lo puede contar los oyentes quién recuerda

Voz 3 02:01 sí sí bueno pues está Pedro Pablo Parrado Esta Vicente Marco está Enrique Gozalo ahí está Fernando Soria

Voz 1751 02:08 fue Vicente Marco el mejor jefe que ha tenido más incluso que Pedro Sánchez

Voz 3 02:12 fue espectacular Vicente Marco fue un padre yo creo que además los se consideraba así no no solamente un precursor no en el mundo de la radio en el deporte sino también pues una especie de padre pater familias de de Radio Madrid en general

Voz 1751 02:26 de ellos el punto de partida de su mapa de Madrid es su padre trabajaba cerca de aquí a menudo bueno pues quedaban a comer en la zona a dónde iban de que hablaban creo que le gustaba mucho ir a la cafetería Santander

Voz 3 02:38 sí sí sí había un momento bueno aquello salía incluso salía de de la radio en un momento determinado y me iba a ver a mi padre hacía unas horas extras porque mi padre me pagaba un poquito en su oficina que era antes

Voz 6 02:49 si Phoenix agrícola estaba en la calle vaya

Voz 3 02:53 no voy a acordar exactamente pero bueno sigo unas calles más atracción agosto Fígaro a perdona Augusto Figueroa y entonces pues comíamos alguna ocasión pues con él en calles cercanas Pelayo Infantas no Casa Poli o en algún restaurante de casa de comidas de de la zona del barrio

Voz 1751 03:07 estamos hablando de los años setenta claro era este país empezaba a despegar eran los últimos coletazos del franquismo los primeros años de la democracia en su casa había esa idea que que muchas personas han escuchado no de de su generación no te metas en política si decía eso en su casa

Voz 3 03:27 claramente claramente si mis padres estaba muy poco politizados algún comentario se se percibía Sevilla pero por un lado en mi madre que pasó una guerra en Asturias bastante complicadísima y tal pues era eso mejor que no te metas en esto no hago mejor que me que no

Voz 4 03:41 no te signifique una caso decía mucho te signifique es no y mi padre pues con muy poco había hablado con el de política muy poco y en ese momento a usted le interesaba la política o le daba miedo le asustó

Voz 3 03:52 no no me gustaba me me gustaba me gustaba especialmente quizá yo tuvo una infancia doy mis amigos me vine somos me decían y estás pensando en cosas que no corresponden a tu edad no porque no te vienes de copas con nosotros no te toca esto no es cierto que bueno me interesado mucho secundar yo pensé en hacer periodismo porque estaba dándome cuenta de que otro periodismo iba iba a entrar como el que afortunadamente vivía en la en la Cadena SER no donde el primer diario

Voz 4 04:17 la información que no tiene que conectar con con Radio Nacional Radio Nacional se dio aquí y en ese momento yo estaba será fantástico tuvo aquí José Joaquín Iriarte fue el que hizo el primer informativo en ese sentido y estaba Manolo Martín Farhan aquí para mi fue una cosa muy especiales me pone todo y a Carmen Gallego estamos escuchando es de Imagine de Lennon

Voz 7 04:39 es el tema que nos propone para hablarnos de de su Madrid de su infancia no los Beatles vinieron a Madrid en el sesenta y cinco a las ventas

Voz 4 04:47 usted entonces haciendo cuentas mucho cuentas en el equipo tenía unos siete años cuando fue la primera vez que los escucho que que oyó hablar de los Beatles

Voz 3 04:55 pues prácticamente cuando ya se disolvieron mil sino porque si empiezo Bueno primero yo creo que tenemos en esa época pues bueno estábamos muy atrasados también todas las cosas que van a España yo tenía una pequeña suerte no Mis vecinos en Canillejas íntimos amigos desde los dos años prácticamente hasta los dieciséis eran americanos entonces en América no se trabaja en en la base de Torrejón y entonces yo tenía de vez en cuando acceso por algún regalo que me hacían algo tal pues a un tipo de música distinto que a lo mejor que se tenía que no tenía la mayoría de los españoles en ese momento nombre supuesto que una modelo juvenil también que importaba esos discos posiblemente de los

Voz 4 05:29 te lemas en esta foto no tenía melenas pero oye

Voz 3 05:32 no no pero si si las tenía bordo hay una foto políticos el infantil A del Estudiantes en algún momento con con una con un pelo bastante largo se sí con catorce años una cosa por esta cantidad

Voz 1751 05:41 estamos escuchando es sin duda no es para soñadores se pero yo me pregunto es es de verdad para un político del siglo XXI

Voz 3 05:51 para mí es muy importante el concepto de la canción general y dice unas cosas muy interesantes no solamente que que soy un soñador no que yo me considero todavía un soñador por qué porque vamos a quitarnos esas cosas incluso para cumpliendo años porque vamos a dejar de ser gente que está ilusionada por las cosas y cambiar algunas situaciones y por transformar otras no yo creo que en esto de la política muchas veces damos demasiadas cosas por sentado y creo que nos estamos dando cuenta cada vez más que había que haberlas consolidado mucho más antes de olvidarla

Voz 1751 06:19 el ejemplo esto

Voz 3 06:20 hablando de libertades estoy hablando de derechos estoy hablando de democracia que creo que todo es mejorable siempre para mí todo es mejorable creo que debemos de luchar mucho más por ella

Voz 1751 06:28 se ha hablado mucho de cómo decidió entrar en política no fuese una apuesta personal de Pedro Sánchez e al que apoyó sin disimulo incluso durante el proceso de primarias se significó pero claro sabe usted si fue la primera opción del presidente

Voz 8 06:42 hubo otros antes no me preocupa y me preocupa directamente cuando las cosas pasan y ocurren sinceramente yo tengo que dar una respuesta tengo

Voz 3 06:51 eh plantearme lo exactamente estoy encantado de haberlo hecho sí

Voz 1751 06:54 le digo porque se habló de Rubalcaba de Grande Marlaska no sé si sabe igual recibirlo sabiendo que uno no es el primero de la lista

Voz 3 07:02 insisto que ese planteamiento no me tocan me corresponde ni siquiera debo pensar mucho en ello entiendo que ecológicamente haya habido otros antes no con el intento y me parece muy bien y parece muy válido pero en este caso ya digo siguió alguien piensa yo pienso de buenas forma que puedo colaborar que pueda ayudar a la mano y que tengo algunas condiciones para hacerlo estoy encantado que así sea

Voz 1751 07:23 el nombre de Pepu Hernández no estaba no estaba en las quinielas de la mayoría de los medios de comunicación pilló por sorpresa pero le quiero preguntar si es la primera vez que la atentaban a entrar en política o ya lo habían hecho en alguna otra ocasión se dio el gusto decirlo no no no porque no han sido unas

Voz 3 07:42 eh tentativa sólo unos intentos muy muy tal algún comentario algo que te dejaban caer o una posibilidad pero no lo en este aspecto cuando se plantea una forma tan seria hay con ese sentido como cómo fue pues en ese momento se veía que tenía que dar una respuesta antes no tenía porque

Voz 6 07:58 a la respuesta fue inmediata no inmediata inmediata no

Voz 3 08:01 cuando que vamos a tener que hablar determinadas cosas primero nunca te vas nunca te imaginas que las cosas son como son realmente pero uno tiene que hacer una ligera idea porque claro es que el compromiso hacia la alcaldía de Madrid donde tienes que gestionar un Ejecutivo no es entrar en unas listas para un legislativo no donde cada uno pues puede aportar lo que sabe en un momento determinado sino que que irse es es una responsabilidad tremenda grandísima pero intento si lo veo lo veo

Voz 8 08:28 como bueno vamos a guiar a formar un equipo Ia gestionar un equipo y a poner en común en ese aspecto creo que

Voz 1751 08:35 a ayudar que fuera se cuela definitiva para convencerle qué frase

Voz 3 08:40 pues una de las frases importantes es para mí que lo dijo Pedro en su momento es es que desde la política activa desde el servicio público se pueden transformar más y mejor las cosas

Voz 1751 08:51 estamos viendo cómo de cara a las elecciones sean fichado a toreros a tertulianos no pertenecen a las filas del partido son son fichajes estrella algunos les llaman paracaidistas se siente como un paracaidista en política

Voz 3 09:05 no nunca he entendido ese término lo hemos entendido siempre me he sentido muy cerca de la política porque muchas veces aunque no estés en la política activa creo que la mayoría de los ciudadanos estamos hay un interés mayor menor lógicamente en todas las personas pero sí yo no me considero ajeno a la política si no me aconseja no que consideró ajeno a también a una determinada elogia en este caso pero entiendo que también la política que necesita y tiene unos códigos y unas normas puedo aceptar otros códigos otras normas que puedan beneficiar la que puedan dignificar al momento determinado porque entiendo también y no estoy muy de acuerdo que hay un desafecto sobre la política y los políticos que no es del todo justificado vamos a intentar demostrar que todos los políticos son iguales vamos a intentar demostrar que no todos los partidos son iguales

Voz 1751 09:46 Pepu Hernández consiguió con un buen equipo hablaba usted antes de de equipos llegar a España llevar a España a ganar el Mundial de Baloncesto en dos mil seis y lo hizo lo hizo pronunciando además con muchísima claridad

Voz 5 10:00 va a ser muy importante Parlon

Voz 4 10:08 a pensar en hacer un rival al Qal diga

Voz 3 10:12 bueno pues se podría se podría pensar no en ese en ese momento yo no estaba diciendo baloncesto como algunos pensaron que era como contraposición al fútbol no no es decía el baloncesto es un buen sitio donde estar es un buen sitio para vivir es un buen sitio para sentirse bien y para ponerse en común no por lo tanto yo les deseaba todos mucho baloncesto

Voz 1751 10:31 muchos pueden pensar claro usted dice bueno yo estoy aquí porque soy un soñador creo que puedo contribuir a cambiar las cosas no creo en eso pero claro algún oyente que no esté escuchando en este momento puede pensar un hombre acostumbrado a la victoria a ganar que ganas o qué necesidad puede tener de meterse en un campo político tan difícil el último alcalde socialista fue Juan Barranco de eso han pasado cuarenta años desde mil novecientos ochenta y nueve claro tal y como pinta el patio darle la vuelta al marcador es muy difícil

Voz 3 11:02 sí pero yo no solamente Estados la selección campeona del mundo también es todo el Estudiantes

Voz 4 11:07 a lo mejor el de ahí viene si hubo unirlo al

Voz 3 11:11 éxito pues no es que el éxito es también es muy complicado definir pero yo todavía no definido el éxito para mí el hacer las cosas bien el intentarlo ya es un éxito el conseguir lo máximo que puedas aunque no sea un campeonato aunque no sea un título que no se dan no medalla también es un éxito yo creo que la política tenemos que acercarnos el éxito absoluto estoy convencido que no existe pero sí la capacidad de luchar de pelear de resistir por las cosas que crees y eso puede transformer puede ayudar a gente a a sentirse más iguales sentirse mejor ir un poco más felices

Voz 1751 11:42 necesidades luchar por ejemplo se ha reunido con Juan Barranco

Voz 3 11:46 yo he tenido la oportunidad de ha sido para mí un placer hablar con el algunos momentos Si lógicamente bueno pues es cierto que es mucho tiempo que no está el partido socialista a la Alcaldía de Madrid pero que está esperando a que está deseando que lleguemos

Voz 10 12:13 esta canción de Cat Stevens se titula prime Sweet año mil novecientos setenta y tres la vincula su experiencia en el Ramiro de Maeztu hay estudio allí se enganchó al baloncesto

Voz 4 12:23 allí hizo amigos que hoy conserva todavía hay muchos lo menciono porque

Voz 3 12:28 es curioso no cuando veo otros grupos de amigos y tal que se conocen relativamente desde hace poco diez doce años yo estoy prácticamente comiendo todas las semanas con gente que conocía los ocho y a los siete años no incluso entramos en el Ramiro al mismo tiempo la misma fila nos dijimos tú cómo te llamas Juliá Hernández yo h lo que sea no Helguera estuvimos diez años juntos hasta que acabamos el el bachillerato no entonces para mí es muy importante en esa sensación que tuve hay gente que ha hablado de sus colegios con un poquito de bueno no han sido muy felices yo he sido muy feliz y muy feliz y lo recuerdo siempre como una muy buena sensación jugando al baloncesto estudiando lo justo

Voz 4 13:06 pero sí es cierto sí es cierto que que

Voz 3 13:09 bueno lo he pasado muy bien se enteraron por la prensa

Voz 4 13:11 después de que de que iba a optar a la alcaldía de Madrid sé que han guardado muy bien ese creo por supuesto bueno haciendo esta entrevista he aprendido que después de tantos años que el Barrio Sésamo está en la Prosper gente me bueno está quizá la frontera no Príncipe de Vergara en ese trámite que hay entre Joaquín Costa y Príncipe de Vergara que está muy cerca la propuesta a continuación

Voz 3 13:35 bueno su padre que yo lo llamado Barrio Sésamo vivía yo creo que sobre seis siete años en un apartamento muy pequeño de la calle entre Pérez sí la verdad es que también fue muy feliz en ese momento lo estaba muy cerca del Ramiro realmente me bueno servía pues para desde los quince años trabajando en el Ramiro la Ramos no solamente que es tu día sino que es he estado trabajando hasta los cuarenta y ocho años eso cincuenta incluso muchos no entonces claro yo cuando me equivocaba no sabe dónde negro con el coche mi coche me llevó el Ramiro aunque no tú

Voz 4 14:01 pero eso es lo que ocurría realmente y el piloto automático

Voz 3 14:05 así era

Voz 1751 14:06 aprobado en Centro Centro Cibeles Vox el coronel si tiene el piloto automático puesto ahora en el coche para ir hacia Cibeles

Voz 3 14:12 con este momento no pero bueno aprenderemos el camino según

Voz 1751 14:16 entre sus gustos musicales están Red Hot Chili Peppers y actualmente está descubriendo amigos que me ha gustado mucho éxito este grupo Radio Futura que le conecta con sus hijas

Voz 12 14:36 esta canción perderían

Voz 1751 14:37 vencer es que de Radio Futura mil ochenta y cinco de un país en llamas me gustaría terminar esta entrevista proponiéndole tres frases de alcaldes todas han sido pronunciadas por alcaldes de Madrid y me gustaría que me dijera con cuál de ellas se identifica con cuál de estas tres frases identifica

Voz 4 14:55 curioso y peligrosos sobretodo

Voz 1751 14:57 porque me voy hacia el autor autora era frase hasta el final la primera es los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal la segunda la segunda frases a la dejó un alcalde un alcaldesa de Madrid yo no veo esa boina de la que me hablan Madrid es la tercera ciudad con mejor calidad del aire y la tercera a veces nos empeñamos en compartir mentar la humanidad en izquierda o derecha el ser humano está lleno de matices

Voz 3 15:28 es muy buena la segunda frase la perdón la tercera fase porque no no no no por supuesto

Voz 13 15:33 eso está descartado el la tercera frases muy buena pero me identifico más con la primera la haya dicho que me haya hecho pues la dijo Tierno Galván bueno

Voz 1751 15:43 en la tercera a la que esté se refiere ahora la dijo Manuela Carmena entrevista en Efe el cinco de febrero de dos mil diecinueve dijo eso no existe está de acuerdo con eso de compartir mentar la izquierda o la derecha usted es de izquierdas es de derechas hombres políticas de izquierda no

Voz 4 15:59 el otro día cantar por el Partido Socialista y el otro

Voz 3 16:01 me acordaba una una revista satírica que salido hace poco Mongolia que decían en su decálogo no somos ni de izquierdas ni de derechas repetimos no somos de derechas

Voz 1751 16:13 puede servir no puede servir Pepu Hernández candidata a la Alcaldía

Voz 4 16:17 Madrid muchísimas gracias por haber compartido esta mañana su mapa de Madrid con nosotros encantado muchas versátil

Voz 12 16:28 sin ir empezando por V no me acuerdo cómo era

Voz 3 16:32 que yo tenía aquí

Voz 13 16:36 fue privilegiados tarde entrará hacer prácticas en la Cadena SER condición

Voz 4 16:39 a mí me parece una barbaridad yo yo todavía

Voz 14 16:42 Delfino