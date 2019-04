Homenaje de la Marquesa de Parabere

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:29 mi habría sido nada raro encontrarse en el hotel Ritz de Madrid con la protagonista de nuestro espacio de gastronomía de este viernes es una mujer que rompió moldes una adelantada a su tiempo podríamos decir de buena cuna descendiente de la aristocracia francesa se casó con un miembro de la burguesía vasca tuvo ocho hijos Se podría decir que tenía la vida resuelta pero no se conformó is entregó a su gran pasión quiera la cocina ídolo fue nada mal porque en un momento en el que las mujeres necesitaban el permiso de su marido para hacer prácticamente todo se convirtió en una pionera de la literatura Culinary en España estamos hablando de María Mestalla fue más conocida como La marquesa de párame

Voz 0194 01:28 la marquesa de para ver ese codeó con algunas de las personalidades más influyentes de la primera mitad del siglo XX no sólo gracias a su libro Cocina completa que está considerado por muchos como el libro de zetas más importante editado en España sino también por la popularidad que alcanzó su restaurante El para ver detrás de la Puerta del Sol de Madrid Carlos cánones nuestro compañero de la sección de gasto en la Cadena Ser hola Carlos hola buenas noches cuéntanos algo más de Jakim fuera marquesa de Paradela

Voz 0335 01:55 bueno como has dicho era una bilbaína que se llamaba María chao he que nació a finales del siglo XIX en mil ochocientos ochenta y siete Llera de familia bien su padre era el cónsul de Francia en Bilbao su madre era hija de un banquero francés bueno circunstancias que le permitieron pues formarse viajar y conocer también a fondo la la cocina francesa como has dicho tuvo ocho hijos con cincuenta y ocho años en el XXXVI nada más nada menos abrió un restaurante en el centro de Madrid pero ha pasado a la historia aunque el restaurante tenía muy buena fama ha pasado a la historia sobre todo por sus libros por la cocina completa confitería repostería y conservas caseras obras que se han convertido en una referencia que Cristino Álvarez un periodista fallecido hace no mucho de de la agencia Efe al que todo el mundo se conocían

Voz 0335 02:48 en la cocina completa como el libro más importante e influyente del siglo XX en España todos los libros de cocina

Voz 0194 02:54 hoy no has propuesto contar su historia la idea ha sido tuya porque se ha publicado un libro que rinde homenaje a este icono de la gastronomía española de este libro que tenemos aquí sobre la mesa tú que destacaría

Voz 0335 03:04 bueno sobre todo la importancia de poner en su lugar a un personaje fundamental de la historia de la cocina española poco conocido no porque conocemos pintores músicos no sé de muchas facetas conocemos a la la historia de de esas disciplinas pero parece que en el mundo de la cocina antes de Arzak no soy de Ferrán Adriá la nada claro era si no había gente como Teodoro Bardají del que hablábamos hace unos meses o como la marquesa de para ver qué bueno lo estamos reivindicando no muchos periodistas muchos aficionados a la gastronomía este libro que se llama justamente así homenaje la marquesa de para ver es un libro doble en el que hay cincuenta zetas al estilo clásico muy fieles a las generales y otras cincuenta versionada por por grandes chefs

Voz 0335 03:54 de José Andrés Carme Ruscalleda Albert Adrià Rodrigo de la Calle Ángel León Toño Pérez

Voz 4 03:59 Elena Juan Mari Arzak los mejores incluido cómo no

Voz 0335 04:02 Martín Berasategui Martín Berasategui buenas noches

Voz 1520 04:05 bueno hay ahí esa aportado

Voz 0194 04:07 tu tu granito de arena en este libro del que hablamos hoy cómo fue su primer contacto con la marquesa de para ver había algún libro suyo en tu casa como la conociste

Voz 1520 04:16 pues recuerdo yo que en la cocina del antiguo bodegón familiar veían muchos libros editados por la Caja de Ahorros de San Sebastián y que tenía relación pues con el mundo rural vasco los levantado las piedras los poetas vascos los cortadores de troncos una era muy popular y muy muy lo que era también había libras de José María buscáis su sí que fue un sabio vasco que trabajo mucho por nuestra gastronomía y por supuesto los sin falta les quedan de Simone Ortega de la marquesa de para veré yo creo que hay fue el primer contacto amigo con la marquesa de para ver

Voz 0194 04:46 qué destacaría de su aportación a la cocina española

Voz 1520 04:48 la pues la aportación fundamental yo creo que es el rigor con el que la marquesa recopiló una serie de recetas poniéndolas a apunto y ajustando las para que sus contemporáneos pudiera ejecutarlas los que llamamos más tarde como yo podemos los hizo entender el estilo y las maneras de cocinar de la burguesía de la época está que podía permitirse el lujo de utilizar ingredientes al alcance de pocos y en preparaciones que conectan con la modernidad entonces eh yo creo que lo que llegaba desde la vecina Francia pero María mes taller pues viaje tuvo la suerte de viajar por toda Europa va se sentó en las mejores mesas de su tiempo y conoció a los grandes chefs del momento tanto españoles como franceses yo creo que es el cartero mucho intercambio conocimiento yo en el libro tengo que decir que veo mucha mucha generosidad y conexión con lo que hacemos los los profesionales si a mi me parece una auténtica visionaria precursora a María

Voz 0194 05:42 Martín alguna de sus recetas tradicionales que además encontramos en este libro tú crees que podrían formar parte hoy en día de la carta de un gran restaurante

Voz 1520 05:50 pues las recetas del libro que se presenta son el claro ejemplo te fijas por ejemplo en las fórmulas que han hecho mis colegas de profesión cualquiera de estas recetas que que el Ana en el libro podrían estar en las cartas de sus restaurantes y eso demuestra que el libro de la marquesa de para verle está vivo y muy en forma y que su legado permanece y es de gran ayuda a día de hoy pero que para muchísimos para muchísimos cientos de años en Radio

Voz 0194 06:17 buenos espera una de las principales responsables de este proyecto de este libro homenaje Carlos quiénes Deborah Albal dormir

Voz 0335 06:23 pues es la impulsora El alma de de este proyecto de homenaje la marquesa para ver ella es agente literaria a eso se dedica pero también es una gran gastrónomo a la que le gusta frecuentar buenos restaurantes y que a menudo habla con con los cocineros en esas conversaciones es donde se ha fraguado un poco este libro porque

Voz 0194 06:43 muy a menudo aparecía en las conversa desaparece la marcamos apareció bueno devora muy buenas noches buenas un poco me lo cuenta a Carlos pero cuéntame lo tú cómo surge la idea de este libro

Voz 5 06:55 bueno como vengo con nostalgia en el prólogo que que escribí hace unos pocos meses para para por fin que sin primera no hasta hace mucho mucho tiempo yo creo que ya hace unos cuatro años y la culpa la tiene

Voz 6 07:11 de paso le escritor Frank es contarla porque

Voz 5 07:15 porque para él fue su primer libro y una y otra vez seguía acudiendo a él aunque ahora se atreve es aficionado el novelista pero muy aficionado a la cocina y en sus ratos libres pues se atreve con con recetas de Martín con recetas de Paco de Joan Roca pero siempre acababa acudiendo a la marquesa cuando teníamos viajes promocionales au de ocio y acudía a estos restaurantes pues siempre acabamos hablando de la Marquesa Hay lo actual de de sus enseñanzas Si lo que comentaba Carlos y lo poco conocida que es para los no profesionales de la cocina que había que hacer algo claro

Voz 0194 07:58 de alguna manera saldan se se pretende también saldar una deuda no con este libro

Voz 5 08:03 exacto Icomos comentada es también dar a conocer no sólo el Suu sumo su cocina sino también su vida que es apasionante en este momento en el que está bueno estamos hablando de los derechos de la mujer como ella a principios de siglo pues hizo lo que quiso

Voz 0335 08:23 hemos dicho que lo de Marquesa de para ver en realidad harán pseudónimo

Voz 0194 08:27 exacto me es que no lo ha contado antes antes de empezar el programa me lo ha contado caras porque estaba convencida que era marquesa y no lo coge coge el título de marquesa de para ver el título de una novela romántica es decir por porque lo hace eso porque pensó que no sé que que que sería como que tendría más glamour no

Voz 5 08:45 a que se siente identificada con con la escritora y al principio esos esos primeros artículos sí que los había firmado pero decidió poner Dña

Voz 0194 08:55 sí Debra dime una cosa que sea más difícil convencer a la editorial para que no no esto ya lo que nada pero yo iba decir editorial lo cocineros que ha sido más difícil yo creo que ha sido fácil en los dos casos

Voz 5 09:05 ha sido fácil pero cuando salió la idea de de de hacer este homenaje cómo hacerlo me me pareció muy bonito pero era un reto era mucho trabajo conseguir dijimos cincuenta una cifra redonda en estos momentos los cocineros calles somos súper estrellas de rock entonces tienen unas agendas agendas complicadísimas todos me decía entonces me dijeron que decía el momento me preguntaba esta mañana Carlos al preparar la entrevista que quería ser malo te lo puso Martín difícil pues no la verdad que me lo puso muy fácil fue el número diez en unirse al proyecto me había quedado atrás Pepe Mel hay en en el suyo hoy contexto gane diciendo vale lo que quieras y ahí vamos el primer sí fue no

Voz 0194 09:54 hermanos Roca el primero es primero así

Voz 5 09:57 la fe ya no había marcha atrás

Voz 0194 09:59 tú hiciste la lista de los cocineros que tú pensabas que tenías que tenían que estar ahí si sabías además que ellos tenían nuevo no sé si alguno de ellos te habrá contado alguna historia o alguna anécdota particular de la marquesa de para

Voz 5 10:11 sí bueno me me emocionaron mucho las palabras de de por ejemplo de Aduriz para él casi eso casi como una lágrima me dijo es que esto es necesario porque es un gran referente en San No somos no seríamos lo que somos hoy la cocina española que es la mejor del mundo dicho sea de paso sin sin gente como como María me haya ordenado eh

Voz 0194 10:32 Martin dice Deborah que enseguida dijiste que si van al margen de que eso a mí me pasa mucho el correo Martín porque elegiste la receta de Kate de chocolate para participar en el libro

Voz 1520 10:42 pues yo creo que el que el tomo dedicado a la pastelería es la mejor demostración de lo novedoso del trabajo de la autora qué influenciada por la profesionalidad y el rigor de la pastelería clásica francesa puso a punto un recetario como nunca antes se había hecho con medidas perfectas procedimientos exacto sí métodos de elaboración muy precisos de entre todas las mazas pon de va de babas de Keith dejé no bebas o o todo esa familia de Miguel dulce pues yo elegí el que Ike versionado a mi manera esta financiera que es la receta que hoy daré a todos los que hacer muchísima ilusión porque muy fácil la TD

Voz 0194 11:18 ah pues sí voy a tomar notar inmediatamente devora hay alguna receta de la marquesa de para ver en qué ya forme parte de tu repertorio personal

Voz 5 11:25 de mi repertorio o de tu marido que creo que es el que corre

Voz 0194 11:28 sí sí ya sabía yo ya sabía yo de Deborah verano no tan sola en el estudio de de Radio Lugo tiene esta especie tienes ante Almunia

Voz 0335 11:38 pues mira es es el cocinero el Chess del Mesón Colón un restaurante que está a las afueras de Lugo con especialidad en en cocina internacional pero que hoy está aquí porque ha sido el encargado de recrear las cincuenta recetas de la marquesa de para ver al estilo tradicional al estilo bueno pues un poco como

Voz 0194 11:56 la inversión no se Inversión Arlene exacto siendo

Voz 0335 11:59 fiel a ha hablado auténtico alguien tenía que hacer eso entre otras cosas para poder poner fotos de esos platos en el libro y bueno ha estado cuatro años cocinando estos platos de de la marquesa de para ver enseguida nos da los detalles pero una curiosidad hoy ha hecho doblete en la Cadena SER porque a medio día estado en Radio Lugo para hablar de su nuevo restaurante que inaugura el domingo llaves por la mañana allí por la noche en Hora Veinticinco para hablar de la marca

Voz 0194 12:23 assange buenas noches hola buenas cuál es este restaurante que inaugura el domingo vamos a hacer un poco de publicidad que estás ahí

Voz 7 12:28 es un restaurante que abrimos a las afueras de Lugo en coche que se llama El Páramo

Voz 0194 12:32 ahora quince minutos

Voz 7 12:34 llama él sabe res

Voz 0194 12:36 durante pues venga ya que estamos aquí aquí lo dejamos dicho por si alguien lo quiere lo quiere anotar Santi cómo se afronta una receta escrita de de hace cien años es fácil es decir lo que dice la marquesa de para ver ese título sigue al pie de la literatura sale la receta

Voz 7 12:48 sí sí normalmente que sale perfectamente la receta tiene algunos puntos a lo mejor para calcular cosas sí que algunas recetas donde claro en su tiempo no había muchos termómetros digamos en los en los hornos y es curioso cómo cómo te describen la como como la que tuvo la ciudad una vida termómetro pues te da muchas recetas te dice que metas un papel y cuando de ese papel cogeré terminado color pues el el horno ya está a la temperatura adecuada no hoy en día gracias a Dios ya tenemos hornos y tú y tú cómo te

Voz 0194 13:18 trasladas lo del papel a al grado

Voz 7 13:21 bueno más o menos conociendo pues es un bizcocho cosilla ya se conocen más o menos las las temperaturas a las que vemos hoy son son similares son casi idénticas

Voz 0194 13:29 ahora hay alguna receta que ya te haya dado problemas que te ha dado guerra

Voz 7 13:34 no normalmente algunos el inglés coge encontrar los ingredientes porque el momento que nos pedía es la receta para tener la persona era temporada del producto entonces hubo que esperar a la temporada bueno pero pequeños detalles larvas

Voz 8 13:48 el leyendo sus recetas hay alguna que digas pues tras está recetas muy moderna

Voz 7 13:53 sí pues casi todas casi todas se pueden se pueden adaptar incluso el lector que que compre el libro puede ser hacer sus pinitos viendo también la interpretación de mis colegas pues también para hacer ellos su su su interpretación

Voz 0194 14:08 por eso creo que el libro es muy bonito en este sentido lo que te ha parecido las interpretaciones

Voz 6 14:12 pues fantásticas la verdad su parecen fantásticas

Voz 0194 14:15 no la tu favorita después de haber hecho estas cincuenta recetas con alguna que te ha dado guerra por los productos sobre todo tu favorita mira esta es

Voz 7 14:23 día mi favorita es la la de a la gallega pero probablemente porque yo comencé a ser cocinero en los barcos de pesca y me trae recuerdos muchos recuerdos gratos recuerdos de cuando se cocinaba una de degrada en en un barco que tiene un significado muy especial no yenes el la el aroma del mar el movimiento ese típico guiso de los pescadores como las

Voz 0194 14:48 a ETA en Cataluña si es el béisbol

Voz 7 14:51 es me trae unos recuerdos

Voz 0194 14:53 el eso y unas pingüe manzana que es pues las de la como es como una gelatina básicamente de manzana

Voz 8 15:01 tú crees que ya utilizaba técnicas innovadoras por el momento en el que era

Voz 7 15:06 sí por el momento en que era sí porque estamos hablando pues de principios del siglo XX de como dice Martín pues esa comida estaba al alcance de muy poca gente la verdad la gente pues gente de la nobleza a gente de la burguesía el el pueblo llano normalmente no se permitía ese tipo de de recetas

Voz 0194 15:26 devora el lunes a mediodía presenta es el libro en Madrid no si eso va a ser más que la presentación de un libro que también va a ser un homenaje a la marquesa de

Voz 6 15:32 no va a ser una fiesta gastronómica

Voz 0194 15:36 la misma que no este lunes en Madrid no voy a apuntar que los vas Deborah eh Martín da mesa receta financiar has dicho se venga ocho financiarla Hernando venga bueno tenemos los ingredientes

Voz 1520 15:48 bueno yo lo por un lado en una cazuela coloreados los doscientos gramos de mantequilla hasta que alcancen tono tostado avellana luego colgarlo idea lo dejamos atemperar luego mezclamos en un recipiente amplio los trescientos gramos de azúcar Lass los ciento cincuenta gramos de polvo de almendra y los sesenta y cinco gramos de harina incorporamos a esta mezcla los ciento ochenta gramos de claras solamente derrotas se nota son poquito

Voz 0194 16:16 no sea así montarla sin montar su

Voz 1520 16:18 la receta superficie luego añadimos la mantequilla avellana mientras remueve con una espátula hasta que resulte una masa homogénea Elisa luego esto es importante dejar reposar en el frigorífico la Cámara bien tapado de ocho a diez horas antes de cocer y luego se mete moldes pequeños del tamaño de de una cuchara Basile de silicona hice cocinado doscientos grados más o menos durante unos ocho minutos

Voz 0194 16:44 para acompañar el café no

Voz 1520 16:47 café con el tiempo que está haciendo pues en chocolate caliente señor eh

Voz 0194 16:51 esto también Santi deberá muchísimas gracias por haber estado con nosotros láser un beso bien grande Carlos has probado alguna receta tú de hacer todavía no no me ha dado tiempo porque es que el libro acaba de salir porque tú mucho hablar de libros de cocina pero yo no sé si tú haces algo Martín es que hay que apretarle a Carlos porque él mucho mucha literatura Hay mucha teórica pero luego la práctica creo que

Voz 0335 17:12 ahora debo decir que muchas de las recetas de la marca para ver en realidad ya lo que hizo fue recopilar recetas tradicionales no entonces muchas Lasse hecho ante

Voz 0194 17:22 sin saber que eran de la marquesa de Barkero para Mark Cavendish hago lo que puedo

Voz 1520 17:27 yo que Carlos tiene el tesón de los elegidos novela

Voz 9 17:30 bueno nada hay llegar tarde placer a los que están invitados vamos a hacer una cosa tiene un día que nos invite a ver que nos hacen yo yo voy corriendo aquí un peso con ves Carlos devora Santi ganancias y buen fin de semana hasta luego que la semana que viene

