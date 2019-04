Avanza la paz en el mundo

Voz 1667 00:00 de la Escola de Cultura de Pau ha publicado esta semana su anuario sobre las tendencias de paz es un estudio que analiza la evolución de esos procesos si tenemos en el estudio el estudio de radio Barcelona a una de sus autoras María Villellas buenos días

Voz 1917 00:19 hola qué tal a ver son datos relativos a dos mil

Voz 1667 00:22 dieciocho sobre las negociaciones los procesos de paz del año pasado hay motivos para el optimismo no María porque decís que es incrementó el número de procesos de negociación eso es bueno

Voz 1917 00:33 sí por supuesto que más el más contextos de conflicto armado detención sociopolítica se decida optar por la vía del diálogo para el abandono de la violencia resolver pues las causas que llevaron al inicio de un conflicto armado siempre es una buena noticia hay un motivo para estar un poquito más contentos y la mayoría no

Voz 1667 00:54 que Cano una gran mayoría según la distribución geográfica que hacéis

Voz 1917 00:58 sí exacto bueno esto sobre todo obedece no al hecho de que también la mayor parte de los conflictos armados a nivel internacional transcurren en en África pero también pues porque por parte de algunos actores políticos y armados africanos sabido esta puesta por por la vía del diálogo para resolver las diferencias

Voz 1667 01:18 lo que hacéis es analizar los factores que han contribuido a o que han facilitado o no ese camino de negociación hacia la paz como como es vuestra metodología exactamente

Voz 1917 01:27 efectivamente bueno nosotros digamos que durante todo el año vamos haciendo un seguimiento de por un lado los conflictos armados que están que están abiertos y por otro lado los procesos y las Dynamic y las negociaciones de paz que que en muchos en muchas ocasiones acompañan a estos a estos conflictos y el anuario que ahora presentamos analiza las diferentes tendencias cuáles son los principales temas de la agenda de las negociaciones es decir tratamos de hacer un un repaso por todos aquellos aspectos que nos parecen especialmente relevantes qué tipos de actores están participando en los conflictos armados si estos conflictos evolucionan positivamente au negativamente es decir tratar de de ofrecer una mirada lo más amplia posible sobre cada uno de estos procesos de paz

Voz 1667 02:15 claro digamos que la fórmula mágica María es el el diálogo no la negociación obviamente pero cómo cómo se lleva a la práctica esa esa negociación porque claro en cada uno de los conflictos influyen factores completamente diferente si de lo más heterogéneos no

Voz 1917 02:34 por supuesto y además de optar por fórmulas mágicas por recetas que puedan servir para cualquier tipo de conflicto sería sería un error sí que observamos pues algunos algunas tendencias de algunos patrones comunes como el hecho de que en la inmensa mayoría de los de los procesos de paz haya participación no sólo de los actores negociadores que son los actores en conflicto sino también de otro tipo de actores que apoyan la negociación pues desde desde la diplomacia desde desde tareas de facilitación de acercamiento entre las partes canalizando las demandas que puedan tener cada uno de los actores en conflicto eh es decir que no no no hay una única fórmula mágica es muy importante que quienes acompañan estos procesos de diálogo sean capaces de de entender los aspectos específicos de cada conflicto las dinámicas los actores cuáles son sus sensibilidades cuáles serían posibles puntos de acercamiento es decir tener un conocimiento muy profundo del contexto en el que en el que se interviene

Voz 1667 03:41 claro lo que hay también María son son temas recurrentes en las agendas de negociación no como es el desarme en fin la la reparación también de de las víctimas la integración de combatientes no

Voz 1917 03:53 efectivamente una de las uno de los aspectos que este año ha estado más presente en la mayoría de conflictos y además es es lógico que sea así es el de alcanzar acuerdos de alto el fuego o de treguas es decir un primer cese de la violencia que facilite que las partes puedan sentarse en una mesa de negociación porque en general en ausencia de violencia pues es se negocia se negocia mejor y por supuesto la cuestión del desarme y la desmovilización de los combatientes siempre es otro de los es otro de los asuntos esenciales lo que sucede con las personas que han estado participando activamente en un conflicto armado en el momento en el que se logre la firma de un de un acuerdo de paz el reparto del poder entre entre quienes se disputen tiene entre quienes lo disputan no alcanzar nuevas formas de de gobernabilidad que permitan nuevos escenarios políticos una vez que finalice el conflicto armado es otro de los aspectos que que analizamos de manera recurrente ir bueno por supuesto pues cuestiones que tienen que ver con con con cuestiones territoriales con cuestiones de reconocimiento a los diferentes grupos nacionales au minorías que puedan convivir en un en un mismo territorio es decir son algunos de los de los temas que que de manera recurrente aparecen en la mayoría de los conflictos y luego por supuesto pues hay muchos casos específicos no en los que se abordan cuestiones más más concretas

Voz 1667 05:23 hay una mirada feminista en estos procesos María Se cuenta con ellas

Voz 1917 05:29 bueno nosotros en nuestro en nuestra publicación tratamos de dar visibilidad a a que están haciendo las mujeres en las negociaciones de paz lamentablemente en la mayor parte de los de los procesos de negociación transcurren todavía a espaldas de las mujeres Si e ignorando las las reivindica si es que existen en la mayoría de contexto de conflicto armado de las mujeres que quieren tener una mayor participación en estas negociaciones y además ha amparadas por la comunidad internacional por por por legislación internacional que que reconoce el derecho a la participación de las mujeres en todos los procesos de construcción de paz lamentablemente estas reivindicaciones de las mujeres son ignoradas tampoco se incluye en muchas ocasiones a las mujeres en las tareas de facilitación mediación a pesar de que existen numerosas mujeres en casi prácticamente todos los contextos de conflicto que podrían ejercer estas tareas con con muchísima solvencia pero de igual manera que sucede con los conflictos armados que que que son profundamente patriarcales pues también sucede todavía lamentablemente en los en los procesos de paz

Voz 1667 06:40 aquí tampoco pues vaya hablamos de África María decíamos que es el continente en él qué más negociaciones de paz están en marcha hombre no vamos a negociarla no no vamos a detallar las XXII pero sí a aquellas en fin África ha sido históricamente un continente muy castigado por por las guerras por los conflictos olvidados muchos de ellos olvidados en fin que que nos digáis que es el continente donde más vías de negociación más vías pacíficas se abren es muy esperanzador donde tenéis donde puede prosperar más esas negociaciones bueno veladas no

Voz 1917 07:15 el dieciocho yo creo que es especialmente relevante todo lo que ha sucedido en el en el Cuerno de África ha sido digamos una especie de efecto cascada o efecto o efecto dominó en el que pues la la evolución tan positiva que ha habido entre las relaciones entre Etiopía Eritrea por una parte y después también internamente en Etiopía pues ha tenido ha tenido un impacto muy positivo en el conjunto de en el conjunto de la región no Etiopía y Eritrea alcanzaron un acuerdo histórico durante dos mil dos mil dieciocho y anunciaron la normalización de las de las relaciones diplomáticas entre los dos países lo cual es es enormemente importante para la población de de estos países y otros países de la región esto pues bueno ha desembocado en que en que el digamos que las relaciones a nivel regional hayan hayan mejorado y es una noticia muy positiva que pues unos bueno nos ha dado mucha satisfacción poder recoger en en el Anuario con esta mirada también notan estereotipadas sobre África sino poniendo en valor pues los avances políticos que que también se producen en este continente

Voz 1667 08:28 en la atención otro dato que que reflejaba Asia fue el continente con mayor porcentaje de casos en los que se produjo una negociación directa sin la participación de terceras partes

Voz 1 08:41 algún por algún motivo en especial María se identificado a la verdad que

Voz 1917 08:46 es es un dato bien bien curioso porque contrasta con la tendencia global en la que la mayor parte de en la mayor parte de contextos pues siempre hay un acompañamiento internacional muchas veces por parte de Naciones Unidas o de otros actores en el caso asiático es es cierto que muchos actores decide en sentarse a negociar sin intervención de de actores externos hizo bueno pues en muchas ocasiones se debe también a las a las propias capacidades no que tienen los actores los actores locales y al al rol que juegan directamente a lo mejor no mediaciones y como a las que estamos acostumbrados no con actores externos internacionales sino más bien dinámicas locales de acercamiento entre las partes que bueno pues que facilitan que estos contactos es que sean sean directo Si no haya tanto una una injerencia por parte de de actores externo lo cual demuestra que me he dicho que

Voz 1 09:46 haya o no un mediador la figura de mediador

Voz 1667 09:49 pues no no tiene nada que ver no para que el esas negociaciones prosperen depende del contexto o no tiene nada que ver no estoy equivocando

Voz 1917 09:56 depende del contexto la verdad que yo ahora mismo pues tampoco me atrevería no hacer una afirmación en uno en un sentido o en otro es verdad que los actores externos que muchas veces sí que contribuyen pues a a desatascar no obstáculos en momentos en los que las partes pues por sí mismas no no no logran alcanzar un acercamiento pero también es verdad que ha habido contextos en los que la intervención de actores externos ha tenido un impacto negativo sobre las negociaciones de paz como por ejemplo fue las negociaciones en en Sri Lanka hace ya unos cuantos años de la intervención de la comunidad internacional no sólo no sirvió para resolver el conflicto sino que en algunos momentos pues tuvo algunos impactos negativos eh yo creo que como en todo es no no no se pueden utilizar recetas mágicas sino que es importante atenderá las especificidades de cada contexto y también que para que los actores externos intervengan hace falta que las las partes negociadoras tengan confianza en esos actores sino hay esa confianza es muy difícil que un actor mediador pueda tener un impacto positivo en en el en la resolución del conflicto

Voz 1667 11:11 María Villellas una de las autoras de este anuario de la Escola de Cultura de Pau un anuario que la verdad es que no abren muchas esperanzas porque nos habla de negociaciones de procesos de paz en marcha que pueden resolver muchos de los problemas que hay ahora mismo en el planeta María muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 1917 11:30 muchas gracias a vosotros y simplemente invitar a todo el mundo a que lo consulte a través de nuestra página web un saludo

Voz 1667 11:37 gracias María ya es importante que todas estas negociaciones prosperen porque muchos de los conflictos están íntimamente ligados con el hambre del planeta os lo va a explicar Nicolás Castellano