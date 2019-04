Recorremos África en bici con un cine a cuestas

Voz 1 00:00 el punto de fuga Pablo Morán Carmelo yo soy sabe que formamos un proyecto que se llama afines y nuestra idea es viajar en bici

Voz 2 00:12 por recorriendo todo el continente África

Voz 1 00:15 Cano al llevando este es muy especial porque funciona sin necesidad la red eléctrica simplemente con fuerza el pedal del público

Voz 3 00:34 para que no tenemos respuestas claras pero sabemos que queremos devolver la humanidad y la generosidad que hemos recibido en otras vías por qué no hacerlo asesinado sí

Voz 4 00:49 Carmelo López cómo estás muy buena regular bueno Isabel es la que está KO creo no si la pobre está en cama y no ha podido venir tenía muchas ganas pero no ha podido ser Un besito para para Isabel dos años vagando por África en bici no lo de pagándolo o lo dice Isabel en el documental

Voz 1667 01:08 vale vale vagabundo digo digo eh Carmelo que eso no lo hace cualquiera yo no me creo que llevar es una vida tan sedentaria como decía al principio porque dos años en bici por toda África sí sí sí la llevaba Agujetas sí que te entra al principio seguras pero sí que la llevábamos una vida

Voz 5 01:23 excedentaria

Voz 6 01:24 bueno dentro de lo que es culos inquietos como nosotros que nos apetece estar siempre hay movimiento oí viajar y hacer cosas pero sí que teníamos una estabilidad el domicilio en trabajos

Voz 1667 01:37 una ruta en bici con un cine a cuestas es un cine especial contaba Isabelle en este fragmento del documental sí porque es muy pesado eso es lo dice mi rodilla sí

Voz 1084 01:47 eh

Voz 5 01:47 es muy especial es un es una pequeña joya es una maravilla porque son cine portátil en todos sus sus aspectos porque la característica principal es que además de llevar en en en el carro y en la caja llegar una pantalla o un proyector de cine y el equipo de audio y el reproductor pues también llevábamos el la fuente de energía y la fuente de energía no es más que un alternador

Voz 1894 02:09 con unos Perales que la gente Acciona haciendo cola para para ese mismo público el que pedalea para conseguir la electricidad que alimentan

Voz 1667 02:26 este viaje se resumen el documental África en cine ciclista nos acompaña su director Juan Zavala compañero cómo estás qué tal saludos encantada la gente va a pensar ganas que Isabel y Carmelo están locos pero es que esta aventura tiene todo el sentido del mundo os inspirado en las misiones pedagógicas de la Segunda República cuéntale a nuestros oyentes que ello era el proyecto

Voz 9 02:49 cuando nosotros desde TCM que es el canal que ha producido el documental cuando nosotros entramos entramos en contacto con ellos ellos tenían ya muy tras lo que querían hacer y fue su entusiasmo y un plan que nos gustó mucho el que no se impulsó a a sumarnos de alguna forma a este proyecto no que no gustó plan gustó el viaje Nos gustó también

Voz 10 03:10 la posibilidad que querían ellos alcanzar que era llevar cine gracias a la este a este mecanismo llevar cine a lugares donde el cine nunca había llegado Iber caras de niños que veían cine por primera vez eso es una idea que que lo tenía muy metida desde que hacía unos años atrás había visto una exposición de las Misiones Pedagógicas

Voz 1667 03:29 no Carmena se eran las las misiones pedagógicas

Voz 1894 03:32 Carmelo bueno las Misiones Pedagógicas haciendo un pequeño

Voz 5 03:35 el resumen es una idea desgobierno de la Segunda República entre los años treinta y uno y treinta y cinco que consistía en

Voz 1894 03:43 acercar la la cultura de forma somera a las zonas rurales muy cercanas a los grandes núcleos urbanos de esa España con tanta diferencia no esas zonas rurales con alfabeto o con problemas de de de lo más básico de salubridad entonces entre un grupo de gente muy cercana a la educación Cossío Giner de los Ríos

Voz 5 04:06 también por gente muy cercana a la cultura María Zambrano Antonio Machado gente muy potente no sólo ellos son las cabezas visibles para un montón de misioneros que eran realmente no era ni misioneros pero pero bueno eran así que sea lo que iban era por los pues iba

Voz 1667 04:21 dan otro tipo de misiones exactamente eran versiones cultura

Voz 5 04:24 cuáles no están en esa educativas entonces lo que realmente pretendía era simplemente acercar a la gente que no les llegaba la cultura estamos hablando hace ochenta años estamos hablando en España que no le llegaba la cultura de ninguna manera entonces ellos llevaba ni réplicas de cuadros del Museo del Prado a tamaño natural en carretas me llevaban gramófonos donde ponían música clásica en la plaza del pueblo o de clamaban poesía o incluso hacían obras de teatro en las mismas pueblos esto por supuesto cine también llevaban cine improvisaba en una pequeña instalación eléctrica y ponía encima entonces Baduel Omar Joseba Omar que fue un fotógrafo un cineasta espectacularmente bueno muy avanzado en su tiempo tanto que se tuvo que marchar de España lógicamente como os voy a Estados Unidos donde triunfo inventó una cosa que se llama el zoom pues si era verdad yo poco importa

Voz 1894 05:18 bueno pues este señoras sobre todo para luego vuestra si este señor encargado de de

Voz 5 05:22 documentar fotográficamente todo lo que pasaba en las misiones e hizo unas fotos para mí que son reveladoras que son esas fotos donde ven a españoles españolas viendo por primera vez imagen en movimiento en dos dimensiones eso realmente esas fotos de de con esa estupefacción esa esa sorpresa increíble que cuando ves algo por primera vez que te fascina

Voz 1894 05:44 a mí esas fotos me me dieron me dieron un puerto

Voz 5 05:47 yo dije pues pues por qué no intentar algo parecido

Voz 1667 05:50 pero eso también se ve en África el atleta y Carmelo vemos a muchos niños a los que vosotros Isabel y tules les descubrir no el cine como cómo es ese momento

Voz 5 06:01 pues es un momento increíble la verdad es que no pasa muy a menudo porque tampoco hay ya tantos lugares así tan vírgenes digamos no tan tan apartados tan alejados no hago abandonados hay hay momentos en los que en que vemos que después de acabar en una sesión de cine niños y mayores van detrás de la pantalla verde donde salían todos aquellos muñecos ahí es donde nos damos cuenta de que de que no sólo la fascinación sí que realmente es algo muy muy nuevo había gente que sí que veía películas en móviles pequeños televisores pero había zonas donde no llegaba por supuesto la energía eléctrica y no llegaba por supuesto nada de cine y eso esos momentos fueron muy

Voz 1667 06:41 a pocos la verdad proyectar películas con contenido no a niños en la frontera de Mauritania y Senegal es ponis por ejemplo pinta y la gran idea de Javier Fesser para después charlar sobre ella

Voz 11 06:53 es decir es como si no

Voz 12 06:57 abogada recuerda habló ciencia vamos a tu hermana

Voz 1667 07:02 este sonido es de uno de estos coloquios en el que se habla de la educación de las niñas no en insisto es en la frontera entre Mauritania y Senegal que me imagino que la educación de las niñas está muy comprometida no allí

Voz 5 07:16 sí sí sí la verdad es que es un es un vacío que ahí importante entonces Javier Fesser que es realmente el el el hacedor de esta maravillosa película que trata esto con con con muy buen tino desde nuestro punto de vista con con con humor hay

Voz 13 07:35 entonces unos nos parecía que era una pelea

Voz 5 07:37 lo que ofrecíamos siempre a las personas que Nos que no llamado en este caso este profesor que habla es un profesor un jefe de la comunidad quería que todos los adolescentes viera en esta película nosotros lo se comentamos hoy tenemos esta película qué te parece si no está grabada ahí también está grabada en Senegal en la Casamance Si es todo muy muy cercano a África hay creo que es muy interesante entonces aceptan nos encontramos con que con que una de las niñas decide volver a a la a la escuela no entonces claro cuando éstos preguntamos a Javier Fesser nipona de madre mía mías emociono tiene nosotros al fin y al cabo somos meros transmisores intermediarios somos prohibicionistas los artistas de verdad a los que tienen

Voz 1667 08:17 pero está bien esta proyección también social no juegan de este proyecto si digamos que

Voz 10 08:22 a mí me una de las cosas que más me gustó el acercamiento que tenían tanto Barça como Carmelo a a su viejo que era que no que pretendían digamos que no tiene grandes pretensiones señor pretendían entretener se a lo largo del camino sucedía algo estupendo pero no tenían un acercamiento ni paternalista de un acercamiento a intentar salvar Ny intentar convencer de nada sino que era digamos un acercamiento al viaje muy personal en el sentido que sabían que creo que sabía es que el viaje os iba a cambiar esperábais que os cambiará pero en cuanto entorno era una mirada muy muy muy fresca no y hay una cosa que quiero añadir que no que no hemos comentado es que además de proyectar ellos también grababan osea todo el documental está hecho con los vídeos que ellos fueron grabando a lo largo de esos dos años con tres pequeñas cámaras de vídeo que tenían es alucinante no es alucinante que a la vez que estábamos poniendo una película Carmelo iba con una cámara grabando la la las miradas de esos niños o buscando miradas de esos niños no porque hay que buscarlas y a la vez que iba en bicicleta iba grabando paisajes hoy grabando encuentros que se producen a veces en la carretera y él se sonroja cuando yo digo esto no pero poco a poco fue adquiriendo yo creo que es el gran maestro de la grabación sobre una bicicleta no hay nadie en el mundo que es ETA grabar también como Carmelo encima de encima de una bicicleta porque era capaz de grabar conducir la bicicleta pedalear y hablar con Isa mientras mientras estaba mientras estaba en la ruta no

Voz 1667 09:40 la verdad es que eso ha dado mucha frescura insisto no hay ni

Voz 10 09:43 en un plano que no hayan grabado ellos bueno me los de Chaplin y los de las películas evidentemente sí pero ni ningún plano trucado todos los planos originales de los han grabado ellos que es alucinante

Voz 5 09:52 claro

Voz 1667 09:53 claro que siempre quise hacer Travelsa no digo que es muy cómodo es muy cómico en la reacción de de muchos africanos no cuando todos los cruzaba en bicicleta es decir no que es que venimos desde España llevamos diez meses así un año

Voz 1894 10:05 sí bueno cuando cuando te haces cinco mil kilómetros dices ven vengo

Voz 5 10:10 Madrid estoy en yo que sí

Voz 14 10:13 eh

Voz 1894 10:15 en una zona de Alemania pues la gente

Voz 5 10:17 pero venía en bici pues sí es es bastante común cuando dices que has venido en bici te has hecho cinco mil kilómetros

Voz 1667 10:24 en Senegal habla por ejemplo de inmigración no con los cayucos desde una de las zonas de Dakar donde donde salen no los embarcaciones como fue la reacción allí cuando les

Voz 15 10:35 en fin

Voz 1667 10:38 ven ven sur sur verdadera realidad no la que hay allí

Voz 5 10:42 esta está en esta ocasión fue una cosa especial como ha dicho Juan nosotros no tenemos nada más que una idea quiere entretener saque el cine trabajará no teníamos pretensiones sociales que ya están las ONGs que son las asociaciones que son las las que saben del asunto nosotros no tenemos ni sólo cuando alguna Nos lo solicitaba entonces sí que hacíamos hemos trabajado con Médicos Sin Fronteras hemos hecho alguna alguna proyección hemos a algunas asociaciones Nos han abierto las cárceles de algunos sitios de los los orfanatos es gracias a ellos sí pero nuestra nuestra intención lo que más nos gustaba realmente hacer proyecciones improvisadas en los pueblos pero esta que tú dices exactamente es que nos cruzamos con con una española que se había casado con un senegalés este senegalés había tenido una experiencia muy dura había cruzado el Estrecho había estado ocho días en patera

Voz 13 11:40 y había llegado bien

Voz 5 11:41 luego haber tenido éxito había trabajado para la Cruz Roja

Voz 16 11:44 había trabajado había aprendido español

Voz 5 11:46 una española todo lo que había ido bien pero es verdad que cuenta una anécdota que que sale en la película que es es es realmente escalofriante que es que un montón de amigos suyos del pueblo de la aldea donde estaban pues decidieron coger un cayuco eran uno lo mejor de la casa impidieron todos realmente cuando llegamos allí quisimos poner o él nos dijo por qué no ponéis un documental que se llama cayuco para sensibilizar a todos los jóvenes de la de la aldea para que no vayan a hacer esas cosas claro nosotros dijimos lo que tú quieras tú conoces a tu aldea tú conoces a tu gente pusimos ese ese es documental todas las madres que estaban allí al ver el testimonio en el documental de una madre que había perdido un hijo todas esas madres habían perdido hijos pues la verdad es que fueron tuvimos que cambiar a Chaplin ya

Voz 1667 12:36 mira hablando de las mujeres africanas en Burkina Faso descubrí la cara digamos más cruda no del del machismo

Voz 5 12:43 no

Voz 1894 12:46 es un machismo

Voz 17 12:48 mundo en nuestra tierra nuestra cultura en todas pero aquí dependiendo de las tribus

Voz 11 12:54 eh

Voz 17 12:55 que nos fuimos encontrando hay una diferencia mayor que otra entonces hay algunas tribus como los andina en las Malin que como esta en la que estamos que por supuesto Santos súper hospitalarios y nos tratan fantásticamente bien donde proyectamos sobre todo un éxito en fin que no hay ninguna queja pero observamos en un paseo por ejemplo que nos hemos dado esta mañana por los campos cultivados y demás que las que ocurren en el campo son las mujeres las que ocurren en la cocina sala mujeres las que Curran con los niños son las mujeres

Voz 18 13:28 las que ocurra de una forma exagerada

Voz 17 13:31 exagerada los hombres están tirados a la bartola una forma brutal los niños aprenden eso los varones con seis siete ocho años están tirados a la bartola mientras sus sus hermanas se dedican a cuidar de los niños a machacar el maíz con un trabajo físico imponente y esto me parece un despropósito

Voz 1667 13:54 es una pena que no esté Isabel para contarnos cómo lo vivió ella no

Voz 15 13:58 Carmelo como lo vivió ella

Voz 1894 14:00 bueno pues es una pena no poder preguntarle a ella pues lo vimos pues mira no lo vimos tan lejano realmente vimos más crudo todo realmente en nuestra sociedad actual hemos hecho es quizá suavizar las cosas pero bueno hasta cierto punto de otros puntos que no podemos suavizar nos hemos visto muy reflejados yo todo lo que contaba menos visto reflejado Mi madre somos tres hermanos dos chicos y una chica a mí me echaba la bronca si yo recogía la mesa y le decía a mi madre que lo hiciera estas cosas no nos pilla lejos no solamente en África hay menos en algunas zonas rurales ahí menos acceso a la cultura amenaza acceso a la escuela y eso se nota en cuanto a las formas pero pero quién quién no ha vivido experiencias de esas en casa o con con o como como en las mujeres no se sienten cómodas cuando van por la calle eh eh en África claro en Europa claro

Voz 1667 14:53 para terminar Javier Bañuelos que es mucho más aficionado al ciclismo que yo me pide que nos describe cómo era la bici

Voz 15 15:00 que a que es brutal comenta cómo es

Voz 1894 15:04 ah bueno las bicis son son bicis recias sólidas queríamos algo que que no se estropean seguir no se partiera el cuadro piensa que el el cine pesaba cuarenta y cinco kilos y luego llevamos seis alforjas cada una entonces estamos hablando de pues no entre setenta y cinco noventa kilos todo depende de la cuánto

Voz 1667 15:23 kilómetros que no lo hemos dicho hemos dicho que estuvisteis

Voz 10 15:26 los dieciocho mil en bici en bici hicimos más en

Voz 1894 15:30 en canoas en vuestras de dieciocho mil kilómetros en bici ya me parece más que suficiente jugaré una vida una vida de ciclistas cosas de todas las áreas pero sobre todo porque son dieciocho mil kilómetros con ese peso que casi eso

Voz 5 15:41 el triple corona vecinos

Voz 10 15:42 la iba a James subiendo cuestas sí claro claro me lo contáis entrando en Banzo

Voz 5 15:47 las embarradas pero bueno es parte eso es lo que no sabíamos que nos íbamos a encontrar entonces no sorpresa sabemos que las carreteras están jorobadas lo que buscábamos era una monturas recia ir fuerte y sólida entonces compramos a las bicis de hierro muy pesada de veinte kilos con las ruedas reforzadas pero con con con frenos de Zapata como los antiguos donde se pudiera arreglar todo todo fuese fácil de arreglar

Voz 1667 16:10 eso también hay ahí tuvisteis algún contratiempo también pero lo lo salva estéis Juan que vais a hacer con con esta joya bueno pues te das cuenta

Voz 10 16:16 se emite TCM en el canal Niall también está disponible bajo demanda porque te has metido un servicio de bajo el mando de las plataformas de televisión de pago sea que está disponible para para todos aquellos que tengan que tenga televisión de pago y lo queremos que se vea mucho más hay que en sesiones que que que hagamos en el futuro y sesiones que hagan ellos también porque desde que volvieron Carmelo lo que hacen es dar muchísimas charlas muchos encuentros en colegios explicando su experiencia os gustaría que también ellos un documental a esas charlas a esas narraciones

Voz 1667 16:47 pues gracias por venir a casa a presentarlo como volverá a recibir una es mi casa todo eh Carmelo yo creo que este proyecto puede tener mucho más recorrido a ello hay ahí lo dejo no es eso lo habéis pensado que África es grande pero el resto del mundo ya ni te cuento

Voz 1894 17:00 una de las cosas que nos ha enseñado que nos quedamos de África es pues no improvisar y sobre todo no pensara muy largo plazo los planos todo eso pues esto es ley sí supongo sobre la masa van saliendo cosas así vamos a ver que nos ofrece la vida para poder aprovecharlo o desechar lo pero en principio lo que todo lo que está sucediendo después devolver sin haberlo pretendido es

Voz 1 17:28 maravilloso que te hagan una película gente profesional con sensibilidad pues es ésta

Voz 1894 17:34 hemos encantadísima

Voz 4 17:35 muchas gracias por venir y un beso a Isabel gracias por Inditex

Voz 19 17:39 eso

Voz 1667 17:46 no os prometemos más del cine en la SER y aquí va un estreno que habla de las polémicas y falsas terapias para curar la homosexual

Voz 15 17:55 a ver si Reig Pla se atreve a

Voz 1667 17:57 mirarse al espejo os habla de este estreno José Manuel

Voz 15 18:00 Romero

Voz 1084 18:03 históricamente la religión en su afán por organizar la vida pública desde la moral privada ha etiquetado las conductas ha querido determinar qué es ejemplarizante y ha limitado las libertades bajo esa excusa siempre los homosexuales han estado marcados en rojo en su lista de pecadores a veces me imagino

Voz 20 18:21 eso ya que Dios y el diablo han hecho una apuesta sobre mí que un día Dios me contará el experimento que estaba haciendo para ponerme a prueba

Voz 1084 18:31 en su segunda película como director Joel ayer Tom se interesa por las llamadas terapias de conversión prácticas aberrantes que instituciones eclesiásticas ejercen para supuestamente curar a los gays el también actor adapta a las memorias de Gara con leí un joven que hace catorce años pasó por uno de estos centros y años después decidió contar su historia para ayudar a otros adolescentes muy bien

Voz 20 18:55 el Rees que deje los juegos pues Potter alejarlos rompí con Cloud rompimos porque creo que eso pienso a nombres no sé por qué lo siento mucho

Voz 1084 19:08 identidad borrada construye ese discurso de la aceptación de uno mismo a través del miedo la culpa la vergüenza y el remordimiento de un chico al que lo han educado en un entorno cerrado sentirse atraído por alguien del mismo sexo te deja fuera de la comunidad te convierte en alguien enfermo incluso para tus padres dice ayer Tom que su voluntad no es atacar a la religión sino el uso que se hace

Voz 21 19:30 ella realmente es gente creando estas instituciones basadas en su interpretación de la Biblia y eso es algo que se decidió en la Tierra el sentimiento de cómo se siente Dios acerca de las personas que tienen atracción por el mismo sexo necesita ser examinado y en mi opinión ha desmantelado echan en moto dicen esto

Voz 1084 19:46 Lucas uno de los actores más prometedores de Hollywood protagoniza esta cinta al actor que pretende que la historia genere debate y ponga en el punto de mira esos seminarios homófobos le interesa como las caras de la industria pueden transformar la visión de la masculinidad normativa

Voz 0469 20:01 es emocionante que muchos de los protagonistas que están entrando que son el centro de atención en estos momentos no son tradicionalmente no son necesariamente como los machos alfa supongo que es emocionante la idea de redefinir la masculinidad en el cine un hombre que entiende que su poderes su sensibilidad es un protagonista que merece la pena

Voz 1084 20:16 unas setecientas mil personas han pasado por estos tratamientos en Estados Unidos en treinta y seis estados hay leyes contra estas pseudo terapias convertidas en torturas físicas y psicológicas que llevan a la depresión y al suicidio a muchos jóvenes la película no obstante guarda un mensaje esperanzador liberador y luminoso el de encontrarse a uno mismo quererse y aceptarse