Punto de Fuga: "Un paseo en África en cinecleta" (05/04/2019)

Voz 1667 00:12 porque verán en medio de todo el desastre que ha dejado el paso del ciclón y Day en Mozambique en medio de todo ese desconcierto un equipo de cooperantes españoles ha salvado la vida del pequeño Carmelo de su madre Carmelo ha nacido en el hospital de campaña que ha montado el equipo Start de la Agencia Española de Cooperación Internacional allí en Mozambique y ellos no pueden estar más orgullosos

Voz 3 00:40 pues sí efectivamente ha sido la sorpresa esta mañana sorpresa agradable es la primera vez que hemos utilizado el quirófano tras de campaña y ácido para una cosa tan buena como como un nacimiento con una sectaria un parto complicado que llevaba varios días ya de trabajo el parto la madre venía el niño de pies y no se podía hacer nada Nos lo han enviado ya nacido Carmelo en el hospital

Voz 1667 01:03 escena Gutiérrez es la jefa del equipo start en Mozambique

Voz 3 01:06 has sido súper emocionante eh para todos para todo el equipo por lo mucho que significaba creo que ha sido el niño más mirado irle mirado eh la ir todavía de Mozambique de recién nacido

Voz 1667 01:19 claro porque es el primer niño de la primera misión de los llamados chalecos rojos de la cooperación española es así

Voz 3 01:27 es así es así ha sido el estreno de quirófano del esta el primer niño que ha nacido a mí me lo han contado que me estaba yendo justo entrando por el hospital esta mañana para ver cómo iba todo y tal y me han dicho que ya han nacido que nacidos que ya somos pillos

Voz 1667 01:43 cómo cómo están tanto Carmelo como la madre Cristina sabes algo

Voz 4 01:48 sí sí sí están perfectamente el niño ha pesado como dos kilos novecientos además osea estupendamente y la madre estaba muy bien muy bien muy bien y como decías la verdad que los ginecólogos contaban al salir que habían sido dos vidas salvadas que el que lo veían en la situación en la que hasta ahora Mozambique si no llega a estar él estar pues probablemente hubieran sido dos las menos así que en fin satisfechas contentos de de que el estar comience así

Voz 1667 02:16 claro que sí porque lo decíamos Cristina esta es la primera misión de los estar de los chalecos rojos de la cooperación española quiénes sois exactamente

Voz 4 02:26 pues Se somos eh mucha gente ahora mismo es setenta y una personas pero el estar tiene un personal cambiante e está integrado por eh bueno la es si lo primero que siempre el jefe de misión tiene que ser de la Agencia Española de Cooperación porque es un proyecto nuestro pero nuestro en cuanto al continente ella todo lo que informar el equipar esto el hospital hasta ser certificados por la BBC pero en realidad es el contenido viene dado por de personal sanitario de todas las comunidades de España porque han respondido a un llamamiento del Ministerio de Sanidad español y bueno ha habido una selección con ante ese llamamiento iré ahí se nutre luego llamamientos el estar que en esta ocasión han sido cuarenta y cinco personas que personal sanitario y que dentro de quince días viene la segunda rotación y son otras cuarenta y cinco personas diferentes nosotros también nos vamos renovando los los estas también el trabajo de montar el hospital está encabezado por de bomberos que vienen de él Erika de la Comunidad de Madrid de el Ayuntamiento de Madrid del Summa y algún otro Logista que también se ha ocultado e igual que los médicos ante un llamamiento a todos Ellos eh son los que conforman la parte logística de montar el estar con todo lo que lleva todo el aparataje las tiendas el sistema de agua y saneamiento también en fin un trabajo inmenso en el que luego nos ponen a trabajar ponen a trabajar a todo el personal sanitario así que los cirujanos los anestesistas enfermeras auxiliares que vienen a trabajan como el que más en construcción

Voz 1667 04:19 Cristina que os habéis encontrado allí en Mozambique cómo está

Voz 4 04:23 bueno he pues está cuando llegas a Beira la verdad es que ese la destrucción provocada por el paso del ciclón es más que evidente muchísimas Casas eh sin tejado y edificios completamente deteriorados muchos árboles arrancados e árboles grandes pero muchos osea el panorama era que podía ser visualizar eh con tu mirada perfectamente el paso imaginar el paso del ciclón el problema de para campos de desplazados también en escuelas el tres la ciudad de Beira hay donde estamos nosotros en donde bueno pues esa es la imagen que ha dejado el paso del ciclón

Voz 1667 05:06 pues Cristina Gutiérrez muchísimas gracias por atendernos yo creo que estos equipos el equipo estar los chalecos rojos españoles son un factor más de orgullo de nuestra cooperación sean estrenado en Mozambique con una buenísima noticia

Voz 5 05:20 es el nacimiento de ese pequeño al que hacíamos referencia Carmelo

Voz 1667 05:23 lo también

Voz 5 05:24 consiguieron salvar a su madre

Voz 1667 05:27 sí que como digo cristiana yo creo que va a ser un factor más de cuyo de de nuestra cooperación gracias por atender la llamada de Punto de fuga este sábado

Voz 6 05:35 duda orgullosos nosotros también de la muchas gracias eh en la Cadena Ser con Pablo Morán

Voz 1667 06:12 más buenas noticias que traemos este sábado un grandísimo titular la paz avanza en el mundo lo acredita el informe anual de la Escola de Cultura de Pau que se ha publicado esta semana

Voz 0530 06:23 no es decir que no no no hay una única fórmula mágica es muy importante que quienes acompañan estos procesos de diálogo sean capaces de de entender los aspectos específicos de cada conflicto las dinámicas los actores cuáles son sus sensibilidades cuáles serían posibles puntos de acercamiento es decir tener un conoce

Voz 1917 06:46 miento muy profundo del contexto en el que en el que se interviene

Voz 1667 06:50 Danza La Paz sobretodo en África va a estar con nosotros una de las autoras del informe para explicarnos por qué donde avanza más la paz proclama de email pero antes nos vamos a dar una vuelta en bici por África precisamente con Isabel y Carmelo

Voz 8 07:07 bueno yo soy Isabel informamos un proyecto que se llama afines Cycle y nuestra idea es viajar en bici ciclista

Voz 9 07:15 por recorriendo todo el continente africano llevando ST

Voz 8 07:20 es muy especial porque funciona sin necesidad de jugarlo a la red eléctrica simplemente con una fuerza

Voz 1667 07:34 pues eso es exactamente una idea genial que nos van a explicar o uno de sus protagonistas de de ese documental África en cine Letta que dirige nuestro compañero Juan Zavala que también estará con nosotros en el estudio y más del cine en la SER José Manuel Romero nos va a hablar de un estreno que toca un tema muy actuales

Voz 10 07:54 edad cómo son esas falsas curas de la homosexualidad a veces me imagino que Sainct que Dios y el diablo han hecho una apuesta sobre mí que un día Dios me contará el experimento que estaba haciendo para ponerme a prueba

Voz 1667 08:09 en Mundo Express Javier Bañuelos nos llevará de vuelta a Venezuela con nuevos datos sobre la precariedad médica que atraviesa ese país

Voz 8 08:17 llegamos acá ir dormimos en la calle con el niño en esta situación de salud con un poco complicada como cáncer tipo linfoma dejó aquí es un cáncer en la sangre ocho que para operarlo hay que conseguir todos los materiales todo empezó desde las gasas la anestesia todo

Voz 1667 08:36 todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 11 08:47 vale

Voz 1 09:05 a esta hora la eh

Voz 13 10:04 siguen aún muy hablen sin Nahon sirena un joven sin may be Dragons si quieren

Voz 1 10:17 Pablo Morán Carmelo yo soy

Voz 8 10:20 saben que formamos su proyecto que se llama cinegético y nuestra idea es viajar en bici en bicicleta

Voz 9 10:28 por recorriendo todo el continente africano llevando

Voz 8 10:32 te que es muy especial porque funciona sin necesidad jugarlo a la red eléctrica simplemente con una fuerza pedal un disco

Voz 14 10:49 para que no tenemos respuestas claras pero sabemos que queremos devolver la humanidad y la generosidad que hemos recibido en otras vías por qué no hacerlo botellas de

Voz 15 11:04 otro Carmelo López cómo estás muy buenas regular bueno Isabel es la que está KO creo no

Voz 1795 11:12 si la pobre está en cama en ha podido venir tenía muchas ganas pero

Voz 1667 11:15 un besito para para Isabel dos años vagando por África en bici vuelo de pagándolo lo dice Isabel en el en el documental cántamela vale vale vagabundos digo digo eh Carmelo que eso no lo hace cualquiera yo no me creo que llevar es una vida tan en tales como decía al principio porque dos años en bici por toda África Agujetas sí que te entran al principio seguro pero sí

Voz 16 11:37 que la llevamos una vida sedentaria bueno dentro

Voz 17 11:40 de lo que es culos inquietos como nosotros que no os apetece estar siempre hay movimiento oí viajar y hacer cosas pero sí que teníamos una estabilidad en domicilio en trabajos

Voz 16 11:52 una ruta en bici con cine a cuestas es un cine especial contaba Isabelle en este fragmento del documental sí porque es muy pesado entonces dice mi rodilla si es muy especial es un es una pequeña joya es una maravilla porque su cine portátil en todos sus sus aspectos porque la característica principal es que

Voz 1795 12:13 además de llevar en en en el carro y en la caja llegar una pantalla un proyector de cine y el equipo de audio y el reproductor pues también llevábamos el la fuente de energía y la fuente de energía no es más que una alterna

Voz 16 12:23 Ador con unos Perales que la gente Acciona haciendo cola para para es el mismo público el que pedalea para conseguir la electricidad que alimenta

Voz 1667 12:42 este viaje se resumen el documental África en cine ciclista nos acompaña subdirector Juan Zavala compañero cómo estás qué tal saludos encantadora venís en la gente va a pensar es que Isabel y Carmelo están locos pero es que esta aventura tiene todo el sentido del mundo os aviso inspirado en las misiones pedagógicas de la Segunda República cuentan les a nuestros oyentes que queráis ello era el proyecto

Voz 20 13:05 cuando nosotros desde TCM que es el canal que ha producido el documental cuando nosotros entramos entramos en contacto con ellos ellos tenían ya muy tras lo que quería hacer y fue su entusiasmo y un plan que nos gustó mucho el que no se impulsó a a sumarnos de alguna forma a este proyecto no que nos gustó del planos gustó el viaje Nos gustó también

Voz 21 13:25 la posibilidad que querían ellos alcanzar que era llevar cine gracias a la maleta este a este mecanismo llevar cine a lugares donde el cine nunca había llegado Iber caras de niños que veían cine por primera vez eso es una idea que acabamos lo tenía muy metida desde que hace unos años atrás había visto una exposición de las Misiones Pedagógicas

Voz 1667 13:44 no Carmena se eran las las misiones pedagógicas

Voz 21 13:47 sí sí

Voz 16 13:48 Carmelo bueno las Misiones Pedagógicas haciendo un pequeño resumen y es una idea desgobierno de la Segunda República entre los años treinta y uno y treinta y cinco que consistía en acercar la cultura de forma somera a las zonas rurales muy cercanas a los grandes núcleos urbanos de esa España con tanta diferencia no esas zonas rurales con alfabeto o con problemas de de de lo más básico de salubridad entonces entre un grupo de gente muy cercana a la educación Cossío Giner de los Ríos y también por gente muy cercana a la cultura María Zambrano Antonio Machado gente muy potente no sólo ellos son las cabezas visibles pero un montón de misioneros que eran realmente no era ni misioneros pero pero bueno eran así dice se hacían llamar lo que iban era por los pues iba

Voz 1667 14:37 eran otro tipo de misiones Exactamente eran versiones culto

Voz 16 14:39 erales no en esa educativas entonces lo que realmente pretendía era simplemente acercar a la gente que no les llegaba la cultura estamos hablando hace ochenta años estamos hablando en España que no le llega ahora cultura de ninguna manera entonces yo llevaba ni réplicas de cuadros del Museo del Prado a tamaño natural en carretas llevaban gramófonos donde ponían música clásica en la plaza del pueblo o de clamaban poesía o incluso hacían obras de teatro en las mismas pueblos esto por supuesto cine también llevaban cine y será improvisaba en una pequeña instalación eléctrica imponían entonces Val del Omar Joseba Omar que fue un fotógrafo un cineasta espectacularmente bueno muy avanzado en su tiempo tanto que se tuvo que marchar de España lógicamente

Voz 1667 15:25 no

Voz 16 15:25 como ya os voy a Estados Unidos donde triunfo inventó una cosa que se llama el zoom pues si era verdad bueno pues esta señora

Voz 1667 15:34 sobre todo para lo vuestra si este señor

Voz 16 15:37 llegado de documentar fotográficamente todo lo que pasaba en las misiones e hizo unas fotos para mí que son reveladoras que son esas fotos donde ven a españoles españolas viendo por por primera vez imagen en movimiento en dos dimensiones eso realmente esas fotos de de con esa estupefacción esa esa sorpresa increíble que cuando ves algo por primera vez que te fascina a mí esas fotos me metieron me dieron un vuelco yo dije pues pues por qué no no intentar algo parecido pero sí

Voz 1667 16:06 también se ve en África en Cinecittà Letta Carmelo Nos a muchos niños a los que vosotros Isabelita tules les descubrir no el cine como cómo es ese momento

Voz 16 16:17 pues es un momento increíble la verdad es que no pasa muy a menudo porque tampoco hay ya tantos lugares así tan virgen es digamos no tan tan apartados tan alejados no hago abandonados hay hay momentos en los que en que vemos que después de acabar en una sesión de cine niños y mayores van detrás de la pantalla verde donde salían todos aquellos muñecos ahí es donde nos damos cuenta de que de que no sólo la fascinación sí que realmente es algo muy muy nuevo había gente que sí que veía películas en móviles pequeños televisores pero había zonas donde no llegaba por supuesto la energía eléctrica y no llegaba por supuesto nada de cine y eso esos momentos fueron muy

Voz 1667 16:57 a pocos la verdad proyectar películas con contenido no a niños en la frontera de Mauritania y Senegal es ponéis por ejemplo pinta y la gran idea de Javier Fesser para después charlar sobre ella

Voz 22 17:09 es como si no

Voz 23 17:14 ya ya aquí

Voz 1667 17:18 este sonido es de uno de estos coloquios en el que se habla de la educación de las niñas no en insisto es en la frontera entre Mauritania y Senegal que me imagino que la educación de las niñas está muy comprometida no

Voz 16 17:31 sí sí sí la verdad es que es un es un vacío que ahí importante entonces Javier Fesser que es realmente el el el hacedor de esta maravillosa película que trata esto con con con muy buen tino desde nuestro punto de vista con

Voz 24 17:48 con con humor hay

Voz 16 17:51 de eso nos parecía que era una película que ofrecíamos siempre a las personas que Nos que no llamado en este caso este profesor que habla es un profesor y un jefe de la comunidad quería que todos los adolescentes viera en esta película nosotros lo se le comentamos ahí tenemos esta película qué te parece si la pero no está grabada ahí también está grabada en Senegal en la casa Si es todo muy muy cercano a África y creo que es muy interesante entonces aceptan nos encontramos con que con que una de las niñas decide volver a a la a la escuela no entonces claro cuando éstos preguntamos a Javier Fesser Felipe Bono como Arenillas emociono tiene nosotros al fin y al cabo somos meros transmisores intermediarios somos prohibicionistas dos artistas de verdad a los que tienen el mérito

Voz 1667 18:32 pero está bien esta proyección también social no Juan de de este proyecto si digamos que a mí

Voz 21 18:37 es una de las cosas que más me gustó el acercamiento que tenían tanto Barça como Carmelo a a su G era que no que pretendían digamos y no tiene grandes pretensiones señor pretendían entretener se a lo largo del camino sucedía algo estupendo pero no tenían un acercamiento ni paternalista y un acercamiento a intentar salvar Ny intentar convencer de nada sino que era digamos un acercamiento al viaje muy personal en el sentido que sabían que creo que sabía es que el viaje os iba a cambiar esperábais que os cambiará pero en cuanto al entorno era una mirada muy muy muy fresca no y hay una cosa que quiero añadir que no que no hemos comentado es que además de proyectar ellos también grababa no sea todo el documental está hecho con los vídeos que ellos fueron grabando a lo largo de esos dos años con tres pequeñas cámaras de vídeo que tenían es alucinante no es alucinante que a la vez que estábamos viendo una película Carmelo iba con una cámara grabando la a las miradas de esos niños o buscando miradas de esos niños sí porque miradas hay que buscarlas y a la vez que iba en bicicleta iba grabando paisajes hoy grabando encuentros que se producen a veces en la carretera y él se sonroja cuando yo digo esto no pero poco a poco fue adquiriendo yo creo que es el gran maestro de la grabación sobre una bicicleta no hay nadie en el mundo que es ETA grabar también como Carmelo encima de encima de una bicicleta porque era capaz de grabar conducir la bicicleta pedalear y hablar con Isa mientras mientras estaba mientras estaba en la ruta no la verdad es que eso ha dado mucha frescura insisto no hay ningún plano que no hayan grabado ellos bueno a los de Chaplin y los de las películas sevillano

Voz 1667 20:02 eh sí ningún plano trucado

Voz 21 20:05 los planos originales de los han grabado ellos que es alucinante

Voz 1667 20:08 caramelo que siempre quise hacer tal

Voz 16 20:10 Aberdeen no digo que es muy

Voz 1667 20:12 no es muy cómico en la reacción de de mucho los africanos no cuando todos los cruzaba en bicicleta es decir no que es que venimos desde España llevamos diez meses así un año

Voz 16 20:21 sí bueno cuando cuando te haces cinco mil kilómetros dices ven vengo de Madrid estoy en lo que se en una zona de Alemania pues la gente venía en bici pues si es es bastante común cuando dices que has venido en bici te has hecho cinco mil kilómetros

Voz 1667 20:39 en Senegal habláis por ejemplo de inmigración no con los cayucos desde una de las zonas de Dakar donde donde salen no los embarcaciones como fue la reacción allí cuando les

Voz 25 20:51 en fin

Voz 1667 20:53 ven ven sur sur verdadera realidad no la que hay allí

Voz 16 20:57 esta está en esta ocasión fue una cosa especial como ha dicho Juan nosotros no teníamos nada más que una idea que entretenernos aquel cine trabajará no teníamos pretensiones sociales porque ya están las ONGs que son las asociaciones que son las las que saben del asunto nosotros no tenemos mía sólo cuando alguna Nos lo solicitaba entonces sí que hacíamos hemos trabajado con Médicos Sin Fronteras hemos hecho alguna alguna proyección hemos a algunas asociaciones Nos han abierto las cárceles de algunos sitios de los los orfanatos es gracias a ellos sí pero nuestra nuestra intención lo que más nos gustaba realmente hacer proyecciones improvisadas en los pueblos pero esta que tú dices exactamente es que nos cruzamos con con una española que se había casado con un senegalés este senegalés había tenido una experiencia muy dura había

Voz 26 21:50 cruzado el Estrecho había estado ocho días en patera

Voz 24 21:55 y había llegado bien

Voz 26 21:57 no ha tenido éxito había trabajado para la Cruz Roja había trabajado había aprendido español casado con una española

Voz 16 22:03 había ido bien pero es verdad que cuenta una anécdota que que sale la película que es es es realmente escalofriante que es que un montón de amigos suyos del pueblo de la aldea donde estaban pues decidieron coger un cayuco eran uno lo mejor de cada casa impidieron todos realmente cuando llegamos allí quisimos poner o él nos dijo por qué no ponéis un un documental llama cayuco para sensibilizar a todos los jóvenes de la de la aldea para que no vayan a hacer esas cosas claro nosotros dijimos lo que tú quieras tú conoces a tu aldea tú conoces a tu gente pusimos ese ese es documental todas las madres que estaban allí al ver el testimonio del documental de una madre que había perdido un hijo todas esas madres habían perdido pues la verdad es que fueron tuvimos que cambiar a Chaplin ya

Voz 1667 22:51 mire hablando de las mujeres africanas en Burkina Faso descubrir la cara digamos más cruda no del del machismo

Voz 27 22:58 no

Voz 28 23:02 el machismo pero también en el mundo en nuestra tierra nuestra cultura en todas

Voz 22 23:07 pero aquí dependiendo de las tribus

Voz 28 23:09 de que no estamos encontrando hay una diferencia mayor que otra entonces hay algunas tribus como los mantenga las Malin que como esta en la que estamos que por supuesto Santo superar hospitalarios y nos tratan fantásticamente bien donde estamos y sobre todo un éxito en fin que no hay ninguna queja pero observamos en un patio por ejemplo que nos hemos dado esta mañana por los campos cultivados y además que las que

Voz 0861 23:36 de Campos en las mujeres

Voz 28 23:38 las que ocurren en la cocina a las mujeres las que Curran con los niños son las mujeres

Voz 29 23:43 las que gorro papel de una forma exagerada

Voz 28 23:47 exagerada no son sustantivas a bartola de una forma brutal los niños aprenden eso los varones con seis siete ocho años están tiras a la bartola mientras sus sus hermanas se dedican a cuidar de los niños a machacar el maíz con un trabajo físico imponente y esto me parece un despropósito

Voz 1667 24:10 es una pena que no esté Isabel para contarnos cómo lo vivió ella no

Voz 25 24:13 Carmelo cómo lo vivió ella

Voz 16 24:16 bueno pues es una pena no poder preguntarle a ella pues lo vimos pues mira no lo vimos tan lejano realmente vimos más crudo todo realmente en nuestra sociedad actual que hemos hecho es quizá suavizar las cosas pero bueno hasta un cierto punto de otros puntos que no podemos suavizar nos hemos visto muy reflejados yo Toro que contaba menos visto reflejado Mi madre somos tres hermanos dos chicos y una chica a mí me echaba la bronca si yo recogía la mesa y le decía a mi madre que lo hiciera estas cosas no nos pilla lejos no obviamente en África hay menos en algunas zonas rurales ahí menos acceso a la cultura amenaza acceso a la escuela y eso se nota en cuanto a las formas pero

Voz 30 24:57 pero quién quién no ha vivido

Voz 16 24:59 quince de esas en casa o con con o como como en las mujeres no se sienten cómodas cuando van por la calle

Voz 30 25:04 oye eh en África claro

Voz 16 25:06 Copa claro

Voz 1667 25:09 para terminar Javier Bañuelos que es mucho más aficionado al ciclismo que yo me pide que nos describe cómo era la bici

Voz 25 25:16 que a que es brutal comenta cómo es

Voz 16 25:19 a buena las bicis son son bicis recias sólidas queríamos algo que que no estropearse que no se partiera el cuadro piensa que el el cine pesaba cuarenta y cinco kilos y luego llevamos seis alforjas cada una entonces estamos hablando de pues entre setenta y cinco noventa kilos todo depende de la cual

Voz 1667 25:39 los kilómetros que no lo hemos dicho hemos dicho que estuvisteis casi dos

Voz 21 25:41 los dieciocho mil en bici en bici hicimos más en

Voz 1795 25:45 Pilot en canoas en bueno todo tiene dieciocho mil kilómetros en bici ya me parece más que suficiente no jugar una vida una vida de ciclismo pero sobre todo porque son dieciocho mil kilómetros con ese peso que casi el triple corona

Voz 16 25:58 yo bajando de subiendo cuestas sí claro claro me lo contó mi cuesta de entrando en va en zonas embarradas pero bueno es parte eso es lo que no sabíamos que nos íbamos a encontrar estas son sorpresa sabemos que las carreteras están jorobadas lo que buscábamos era una monturas recia ir fuerte y sólida entonces compramos en las bicis de hierro muy pesada de veinte kilos con las ruedas reforzadas pero con con con frenos de Zapata como los antiguos donde se pudiera arreglar todo todo fuese fácil de arreglar

Voz 1667 26:26 eso también hay hay tuvisteis algún contratiempo también pero lo lo salva seis Juan qué vais a hacer con con esta joya bueno puesto cuentas

Voz 21 26:32 se emite TCM en el canal Niall también está disponible bajo demanda porque te has metido un servicio de televisión mando de las plataformas de televisión de pago sea que está disponible para para todos aquellos que tengan que tenga televisión de pago y lo queremos que se vea mucho más hay que en sesiones que que que hagamos en el futuro y sesiones que hagan ellos también porque desde que volvieron Carmelo lo que hacen es dar muchísimas charlas muchos encuentros en colegios explicando su experiencia os gustaría que también ellos un documental a esas charlas esas narraciones no

Voz 1667 27:02 pues gracias por venir a casa a presentarlo como volverá a recibir una es mi casa todo eh Carmelo yo creo que este proyecto puede tener mucho más recorrido a ello hay ahí lo dejo no es eso lo habéis pensado que África es grande pero el resto del mundo ya ni te cuento

Voz 16 27:16 una de las cosas que nos ha enseñado que nos quedamos de África es pues no improvisar y sobre todo no pensara muy largo plazo los planes todo eso pues esto en África es ley sí supongo sobre la masa van saliendo cosas íbamos a ver que nos ofrece la vida para poder aprovecharlo o desechar lo pero en principio lo que todo lo que está sucediendo después devolver sin haberlo pretendido es

Voz 1795 27:43 maravilloso que te hagan una película gente perfeccionar con sensibilidad pues es estamos encantadísima

Voz 15 27:51 muchas gracias por venir y un beso a saber gracias

Voz 31 27:59 dónde

Voz 1667 28:01 no os prometemos más del cine en la SER y aquí va un estreno que habla de las polémicas y falsas terapias para curar la homosexual

Voz 25 28:10 el iba a ver si Reig Pla se atreve a mirarse al espejo os habla de este estrés

Voz 1667 28:15 no José Manuel Romero

Voz 25 28:19 históricamente las

Voz 1084 28:20 eligieron en su afán por organizar la vida pública desde la moral privada ha etiquetado las conductas ha querido determinar qué es ejemplarizante y ha limitado las libertades bajo esa excusa siempre los homosexuales han estado marcados en rojo en su lista de pecadores

Voz 10 28:35 a veces me imagino que eso ayer que Dios y el diablo han hecho una apuesta sobre mí que un día Dios me contará el experimento que estaba haciendo para ponerme a prueba

Voz 1084 28:47 en su segunda película como director Joel ayer Tom se interesa por las llamadas terapias de conversión prácticas aberrantes que instituciones eclesiásticas ejercen para supuestamente curar a los gays el también actor adapta las memorias de Gara con leí un joven que hace catorce años pasó por uno de estos centros y años después decidió contar su historia para ayudar a otros adolescentes saben muy bien

Voz 10 29:11 es que deje los Juegos pues Potter Carlos rompí con Close rompimos porque creo que eso pienso nombres no sé por qué lo siento

Voz 1084 29:24 identidad borrada construye ese discurso de la aceptación de uno mismo a través del miedo la culpa la vergüenza y el remordimiento de un chico al que lo han educado en un entorno cerrado sentirse atraído por alguien del mismo sexo te deja fuera de la comunidad te convierte en alguien enfermo

Voz 21 29:40 luso para tus padres dice

Voz 1084 29:42 Junta no es atacar a la religión sino el uso que se hace

Voz 32 29:45 ella realmente es gente creando estas instituciones basadas en su interpretación de la Biblia y eso es algo que se decidió en la Tierra el sentimiento de cómo se siente Dios acerca de las personas que tienen atracción por el mismo sexo necesita ser examinado y en mi opinión ha desmantelado Chana en en en esto

Voz 1084 30:02 Lucas uno de los actores más prometedores de Hollywood protagoniza esta cinta al actor que pretende que la historia genere debate ponga en el punto de mira esos seminarios homófobos le interesa como las caras de la Industria pueden transformar la visión de la masculinidad normativo

Voz 0469 30:17 es emocionante que muchos de los protagonistas que están entrando que son el centro de atención en estos momentos no son tradicionalmente no son necesariamente como los machos alfa supongo que es emocionante la idea de redefinir la masculinidad en el cine un hombre que entiende que su poderes su sensibilidad es un protagonista que merece la pena

Voz 1084 30:31 unas setecientas mil personas han pasado por estos tratamientos en Estados Unidos en treinta y seis estados hay leyes contra esta pseudo terapias convertidas en torturas físicas y psicológicas que llegan a la depresión y al suicidio a muchos jóvenes la película

Voz 1667 30:45 no obstante guarda un mensaje esperanzador

Voz 1084 30:48 liberador y luminoso el de encontrarse a uno mismo

Voz 1667 30:51 eres aceptarse no

Voz 1667 31:04 la Escola de Cultura de Pau ha publicado esta semana su anuario sobre las tendencias de Pepa es un estudio que analiza la evolución de esos proceso si tenemos en el estudio en el estudio de radio Barcelona a una de sus autoras María Villellas buenos días

Voz 1917 31:19 hola qué tal haber son datos relativos a dos mil

Voz 1667 31:21 dieciocho sobre las negociaciones los procesos de paz del año pasado hay motivos para el optimismo no María porque decís que es incrementó el número de procesos de negociación eso es bueno

Voz 1917 31:33 sí por supuesto que más más contextos de conflicto armado o detención sociopolítica se decida optar por la vía del diálogo para el abandono de la violencia resolver pues las causas que llevaron al inicio de un conflicto armado siempre es una buena noticia hay un motivo para estar un poquito más contentos y la mayoría no

Voz 1667 31:53 que Cano una gran mayoría según la distribución geográfica que hacéis

Voz 1917 31:58 sí exacto bueno esto sobre todo obedece no al hecho de que también la mayor parte de los conflictos armados a nivel internacional transcurren en en África pero también pues porque por parte de algunos actores políticos y armados africanos ha habido esta puesta por la vía del diálogo para resolver las diferencias

Voz 1667 32:18 lo que hacéis es analizar los factores no que han contribuido a o que han facilitado no ese camino de negociación hacia la paz como como es vuestra metodología exactamente

Voz 1917 32:27 efectivamente bueno nosotros digamos que durante todo el año vamos haciendo un seguimiento de por un lado los conflictos armados que están que están abiertos y por otro lado los procesos y las Dynamic y las negociaciones de paz que que en muchos en muchas ocasiones acompañan a estos a estos conflictos y el anuario que ahora presentamos analiza las diferentes tendencias cuáles son los principales temas de la agenda de las negociaciones es decir tratamos de hacer un un repaso por todos aquellos aspectos que nos parecen especialmente relevantes qué tipos de actores están participando en los conflictos armados Si estos conflictos evolucionan positivamente au negativamente es decir tratar de de ofrecer una mirada lo más amplia posible sobre cada uno de estos procesos de paz

Voz 1667 33:15 claro digamos que la fórmula mágica María es el el diálogo no la negociación obviamente pero cómo cómo se lleva a la práctica esa esa negociación porque claro en cada uno de los conflictos influyen factores completamente diferente si de lo más heterogéneos no

Voz 1917 33:34 por supuesto y además de optar por fórmulas mágicas por recetas que puedan servir para cualquier tipo de conflicto sería sería un error sí que observamos pues algunos algunas tendencias ya con unos patrones comunes como el hecho de que en la inmensa mayoría de los de los procesos de paz haya participación no sólo de los actores negociadores que son los actores en conflicto sino también de otro tipo de actores que apoyan la negociación pues desde desde la diplomacia desde desde tarea has de facilitación de acercamiento entre las partes canalizando las demandas que puedan tener cada uno de los actores en conflicto eh es decir que no no no hay una única fórmula mágica es muy importante que quienes acompañan estos procesos de diálogo sean capaces de de entender los aspectos específicos de cada conflicto las dinámicas los actores cuáles son sus sensibilidades cuáles serían posibles puntos de acercamiento es decir tener un conocimiento muy profundo el contexto en el que en el que se interviene

Voz 1667 34:41 que hable de lo que hay también María son son temas recurrentes en las agendas de negociación no como es el desarme en fin la la reparación también de de las víctimas la recta de combatientes

Voz 1917 34:53 efectivamente una de las uno de los aspectos que este año ha estado más presente en la mayoría de conflictos y además es es lógico que sea así es el de alcanzar acuerdos de alto el fuego o de treguas es decir un primer cese de la violencia que facilite que las partes puedan sentarse en una mesa de negociación porque en general en ausencia de violencia pues es se negocia se negocia mejor eh por supuesto la cuestión del desarme y la desmovilización de los combatientes siempre es otro de los es otro de los asuntos esenciales lo que sucede con las personas que han estado participando activamente en un conflicto armado en el momento en el que se logre la firma de un de un acuerdo de paz el reparto del poder entre eh entre quienes se disputen entre quienes lo disputan no alcanzar nuevas formas de de gobernabilidad que permitan nuevos escenarios políticos una vez que finalice el conflicto armado es otro de los aspectos que que analizamos de manera recurrente y bueno por supuesto pues cuestiones que tienen que ver con con con cuestiones territoriales con cuestiones de reconocimiento a los diferentes grupos nacionales o minorías que puedan con vivir en un en un mismo territorio es decir son algunos de los de los temas que que de manera recurrente aparecen en la mayoría de los conflictos y luego por supuesto pues hay muchos casos específicos no en los que se abordan cuestiones más más concretas

Voz 1667 36:23 hay una mirada feminista en estos procesos María Se cuenta con ellas

Voz 1917 36:29 bueno nosotros en nuestro nuestra publicación tratamos de dar visibilidad a a que están haciendo las mujeres en las negociaciones de paz lamentablemente en la mayor parte de los de los procesos de negociación transcurren todavía a espaldas de las mujeres Si e ignorando las las reivindica acciones que existen en la mayoría de contexto de conflicto armado de las mujeres que quieren tener una mayor participación en estas negociaciones y además ha amparadas por la comunidad internacional por por por legislación internacional que que reconoce el derecho a la participación de las mujeres en todos los procesos de construcción de paz eh contablemente estas reivindicaciones de las mujeres son ignoradas tampoco se incluye en muchas ocasiones a las mujeres en las tareas de facilitación mediación a pesar de que existen numerosas mujeres en casi

Voz 16 37:22 prácticamente todos los contextos de conflicto que pueda

Voz 1917 37:24 a ejercer estas tareas con con muchísima solvencia pero de igual manera que sucede con los conflictos armados que que que son profundamente patriarcales pues también sucede todavía lamentablemente los en los procesos de paz

Voz 1667 37:40 aquí tampoco pues vaya hablamos de África María decíamos que es el continente en el que me más negociaciones de paz están en marcha hombre no vamos a negociarla no no vamos a detener las veintidós pero sí aquellas en fin África ha sido históricamente un continente muy castigado por por las guerras por los conflictos olvidados muchos de ellos olvidados en fin que que nos digáis que es el continente donde más vías de negociación más vías pacíficas se abren es muy esperanzador donde tenéis Don donde puede prosperar más esas negociaciones bueno del año dos mil

Voz 1917 38:15 dieciocho yo creo que es especialmente relevante todo lo que ha sucedido en el en el Cuerno de África ha sido digamos una especie de efecto cascada o efecto o efecto dominó en el que pues la la evolución tan positiva que ha habido entre las relaciones entre Etiopía Eritrea una parte y después también internamente en Etiopía pues ha tenido ha tenido un impacto muy positivo en el conjunto de en el conjunto de la región no Etiopía Eritrea alcanzaron un acuerdo histórico durante dos mil dos mil dieciocho y anunciaron la normalización de las de las relaciones diplomática has entre los dos países lo cual es es enormemente importante para la población de de estos países y otros países de la región esto pues bueno ha desembocado en que en que el digamos que las relaciones a nivel regional Ayaan hayan mejorado y es una noticia muy positiva que pues unos bueno nos ha dado mucha satisfacción poder recoger en en el Anuario con esta mirada también notan estereotipadas sobre África sino poniendo en valor pues los avances políticos que que también se producen en este continente

Voz 1667 39:28 en la atención otro dato que que reflejaba Asia fue el continente con mayor porcentaje de casos en los que se produjo una negociación directa sin la participación de terceras partes

Voz 33 39:42 por algún motivo en especial María Luisa identificado la verdad que

Voz 1917 39:46 es es un dato bien bien curioso porque contrasta con la tendencia global en la que la mayor parte de en la mayor parte de contextos pues siempre hay un acompañamiento internacional muchas veces por parte de Naciones Unidas o de otros actores en el caso asiático es es cierto que muchos actores deciden sentarse a negociar sin intervenciones de de actores externos y bueno pues en muchas ocasiones se debe también a las a las propias capacidades no que tienen los actores los actores locales y al al rol que juegan directamente a lo mejor no mediaciones eh como a las que estamos acostumbrados no con actores externos internacionales sino más bien dinámicas locales de acercamiento entre las partes que bueno pues que facilitan que estos contactos y sean sean directo Si no haya tanto una a una injerencia por parte de de actores externo lo cual demuestra que me he dicho antes

Voz 33 40:46 ya ya o no un mediador la figura de un mediador

Voz 1667 40:49 pues no no tiene nada que ver no para que el esas negociaciones prosperen depende del contexto o no tiene nada que ver cómo estoy equivocando

Voz 1917 40:55 depende del contexto la verdad que yo ahora mismo pues tampoco me atrevería no hacer una afirmación en uno en un sentido o en otro es verdad que los actores externos e muchas veces sí que contribuyen pues a a desatascar no obstáculos en momentos en los que las partes pues por sí mismas no no no logran a alcanzar un acercamiento pero también es verdad que ha habido contextos en los que la intervención de actores externos ha tenido un impacto negativo sobre las negociaciones de paz como por ejemplo fue las negociaciones en en Sri Lanka hace ya unos cuantos años de la intervención de la comunidad internacional no sólo no sirvió para resolver en con conflictos sino que en algunos momentos pues tuvo algunos impactos negativos eh yo creo que como en todo es no no no se pueden utilizar recetas mágicas sino que es importante atenderá las especificidades de cada contexto y también que para qué a los actores externos intervengan hace falta que las las partes negociadoras tengan confianza en esos actores sino hay esa confianza es muy difícil que un actor mediador pueda tener un impacto positivo en en el en la resolución del conflicto

Voz 1667 42:11 María Villellas una de las autoras de este Anuario de la Escola de Cultura de Pau un anuario que la verdad es que no abre muchas esperanzas porque nos habla de negociaciones de procesos de paz en marcha que pueden resolver muchos de los problemas que hay ahora mismo en el planeta María muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 1917 42:30 muchas gracias a vosotros y simplemente invitar a todo el mundo a que lo consulte a través de nuestra página web un saludo

Voz 1667 42:37 gracias María ya es importante que todas estas negociaciones prosperen porque muchos de los conflictos están íntimamente ligados con el hambre del planeta os lo va a explicar Nicolás Castellano

Voz 1620 42:49 después de más de una década número de personas que sufren hambre extrema ha descendido ligeramente desde los ciento veinticuatro millones de afectado a los ciento trece debido a un menor impacto del cambio climático es el análisis del director general de la FAO Graziano da Silva que ha vuelto a reclamar a los gobiernos ricos más inversión en la producción de alimentos con el clima la guerra son las principales causantes de desnutrición aguda dos tercios de las personas que sufren hambre extrema setenta y cuatro millones viven en veintiún países en conflicto Además hay otros ciento cuarenta y tres millones de personas en otros cuarenta y dos países que están en riesgo de caer en desnutrición aguda

Voz 0861 43:26 una semana más fijamos de nuevo nuestra mirada en Venezuela porque la situación humanitaria sigue siendo muy grave desde el punto de vista sanitario lo alertan desde Human Rights Watch esta organización acaba de publicar un informe donde han documentado como aumentado los niveles de mortalidad tanto materna como infantil además también han registrado un auge de enfermedades que podrían prevenirse

Voz 1084 43:51 con la vacunación como por ejemplo el

Voz 0861 43:54 sarampión o la difteria hemos visto

Voz 0545 43:56 su casa sumamente trágico pacientes con cáncer maligno y me con metástasis veía culos sito avanzados que no recibieron el tratamiento que deberían en Venezuela y creo que esto es un índice del colapso total del sistema de salud en Venezuela

Voz 0861 44:15 la doctora Catherine Peix del centro por la salud humanitaria de la Universidad Johns Hopkins ha participado en este informe para elaborarlo se han entrevistado con más de ciento cincuenta personas en el terreno una de ellas es ámbar González ha viajado hasta Brasil para pedir asilo

Voz 8 44:34 llegamos acá dormimos en la calle con el niño en esta situación de San es un poco complicado con cáncer Pippo linfoma de Hopkins es un cáncer en la sangre que para operarlo hay que conseguir todos los materiales todo empezó desde las gasas la anestesia

Voz 34 44:52 todo

Voz 0861 44:55 el Watch denuncia que el Gobierno venezolano ha dejado de publicar datos epidemiológicos sobre las enfermedades para tapar el repunte de los casos más graves bueno casos que estén llegando incluso hasta Cúcuta en Colombia Andrés Eloy GAL bis es el director de Urgencias del hospital de Cúcuta

Voz 1667 45:13 justo en la frontera con Venezuela

Voz 35 45:16 a nosotros se han incrementado de manera exponencial e la atención de venezolano todos los pacientes que llegan a nosotros nos cuentan historias tristes del sistema de atención que ya no tienen zumos los programas de promoción y prevención de ellos tipo vacunación controles prenatales está por el suelo

Voz 0861 45:40 a ese hospital también están llegando mujeres embarazadas como por ejemplo María

Voz 36 45:46 me decidí venirme porque yo había escuchado casos de que había escuchado esté madres en los hospitales de allá porque no las querían atender este porque no habían medicamento

Voz 0861 46:02 os hablamos ahora del proyecto Hatay una iniciativa que se ha puesto en marcha entre el País Vasco Senegal bueno idea es acompañar a los inmigrantes que llegan a esa zona de África y ofrecerles herramientas para que si quieren puedan regresar de nuevo hasta su hogar bueno el proyecto lo puso en marcha Mamadou Dia que llegó a España en cayuco cuando tenía sólo veintidós años esto es lo que busca con este proyecto

Voz 37 46:29 la vida en una genial estoy súper feliz de haber regresado mi país estoy súper feliz de haber creado un espacio universal donde ahora mismo crece personas de distintos rincones del mundo donde cara uno intenta aprender del otro donde entre todos intentamos luchar contra nuestros propios prejuicio porque las tenemos y luego luchar contra los prejuicios que el bonos impone yo no intentó convencer a nadie yo lo que intento es compartir la vida que he vivido en Europa lo que intento es compartir la realidad que este proceso de viaje de desarrollo personal mandado decir que encontrar un gran proyecto en ese humor es humanización en Europa decirle mira esto insiste en Europa esto intentar fomentarlo para que la gente decida dónde vivir cuando cómo dividir

Voz 0861 47:24 yo os hablamos ahora de la campaña que ha puesto en marcha Unicef una campaña para fomentar en España la conciliación real si así lo han llamado la agencia de Naciones Unidas para la infancia reclama incentivos fiscales premios para las empresas que promuevan medidas como por ejemplo la racionalización de los horarios para poder fomentar esa confirmación recuerdan que pasar tiempo con sus madres con sus padres tiene un gran impacto positivo en el desarrollo de los niños

Voz 38 47:52 dicho de bienes a mi madre por su trabajo era bajar menos y de estar más tiempo en casa es a trabajar y todo eso no es nada se ponen nerviosos faldas

Voz 0861 48:05 bueno estos ejemplos retratan perfectamente porque todavía quedan muchas cosas por hacer de hecho España aún sigue a la cola de Europa sobre conciliación familiar ese es el diagnóstico que ha hecho aquí en la SER Cristina Junquera responsable de incidencia política de UNICEF

Voz 39 48:21 no sé si comparamos con países europeos pues estamos a la cola no hay una nueva directiva al Consejo de Europa que marca unos requisitos que todos los países tienen que ir cumpliendo la ley el el gas un poco de esta directiva es que no dice exactamente lo define como cada Estado tiene que materializar estos estos mínimos ahora entonces ahí hay diferentes modelos pero claro hay modelos

Voz 0861 48:46 muy buenos

Voz 39 48:48 destacan considerablemente sobre otro no como el modelo de Alemania Países como Suecia Dinamarca Islandia tienen para empezar que conviven permisos parentales largos como de año de duración y con una parte muy importante de obligatoriedad para que tanto el padre como la madre tengan que cubrir

Voz 0861 49:14 pues hablando de conciliar un colectivo que sigue sufriendo y mucho la precariedad laboral son las empleadas del hogar son más de seiscientas mil aquí en España un trabajo en el que el noventa por ciento son mujeres en su mayoría extranjeras bueno todas ellas se han organizado ya han montado la primera asociación en España Edit Spínola es la portavoz de la Asociación de servicio doméstico activo en España

Voz 41 49:39 eh no tenemos derecho al paro no tenemos una ley de riesgos laborales no tenemos el retorno por baja de maternidad no estamos incluidas en el Fondo de Fogasa que influyan nuestras pensiones también tenemos el despido por desestimiento y si tener la suerte cobra el salario mínimo que ahora son es siempre si no lo haces por lo que por lo que te salga porque estás tan necesitada de un trabajo que entonces Tomás lo que te da

Voz 0861 50:13 y un asunto más que nos lleva ahora hasta Oriente Próximo por primera vez desde los años noventa los pescadores de la franja de Gaza van a poder faenar más allá de las escasas quince millas que hasta ahora les permitía Israel bueno es el primer signo que evidencia que las conversaciones entre Israel Egipto Ica más empiezan a prosperar tibia mente ampliamos con nuestro corresponsal en Jerusalén batirle converge

Voz 42 50:40 es el primer signo concreto de que las conversaciones entre Israel Egipto y el movimiento islamista Hamás que gobierna en Gaza avanzan entre bastidores Israel ha autorizado hoy a los pescadores de Gaza que faenan a quince millas es decir a casi veintinueve kilómetros en la zona sur de la franja en la frontera con Egipto las autoridades Israel Díez han explicado que desean impedir un mayor deterioro de las condiciones humanitarias en Gaza diferenciar literalmente entre terroristas y ciudadanos en los años noventa los acuerdos de paz de Oslo establecieron una distancia de veinte millas náuticas para los pescadores de Gaza pero hace muchos años que no se llega a esta distancia sobre todo desde que Hamás tomó las riendas de la franja en dos mil siete

Voz 1 51:45 Nos

