La historia de Carmelo y su madre

metió de todo ese desconcierto un equipo de cooperantes españoles ha salvado la vida del pequeño Carmelo de su madre Carmelo ha nacido en el hospital de campaña que ha montado el equipo Start de la Agencia Española de Cooperación Internacional allí en Mozambique y ellos no pueden estar más orgullosos

pues sí efectivamente ha sido la sorpresa esta mañana sorpresa agradable es la primera vez que hemos utilizado el quirófano tras de campaña y ácido para una cosa tan buena como como un nacimiento con una sectaria un parto complicado que llevaba varios días ya eh de trabajo el parto la madre venía el niño de pies y no se podía hacer nada Nos lo han enviado ya nacido Carmelo en el hospital

y es así es así ha sido el estreno de quirófano del esta el primer niño que ha nacido a mí me lo han contado que me estaba yendo justo entrando por el hospital esta mañana para ver cómo iba todo y tal y me han dicho que ya han nacido que nacidos que ya somos pillos