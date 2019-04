Hora 25 Deportes: Título o hay liga (05/04/2019)

Voz 1 00:00 veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike Jesús Gallego

Voz 0231 00:10 Gallego buenas tardes de fútbol femenino victoria histórica

Voz 0919 00:14 frica históricas y si mal histórica es la primera vez que la selección española femenina absoluta gana a Brasil pues eso será algún partido amistoso se jugaba en Don Benito en la provincia de Badajoz se ha adelantado Brasil con un gol de Marta que ha sido durante mucho tiempo elegirá año tras año mejor jugadora del fútbol mundial y luego un gol de Alexia botellas y otro de Virginia Torrecilla le han dado la victoria a España primera victoria pues enhorabuena del fútbol femenino español sobre Brasil ya sabes que estamos en año de Mundial en el mes de junio se jugará en Francia campeonato del mundo y este resultado demuestra una vez más que España la selección femenina española tiene que ir sin complejos al campeonato del mundo ha ganado lo hoy en un amistoso a Brasil por primera vez en la historia luego estaremos en Don Benito para ver qué han dicho las chicas de la selección española ya sabes que estamos en la previa de una jornada en Primera división que puede ser decisiva que puede sentenciara sentenciar el campeonato porque mañana en el Nou Camp juegan Barça y Atlético de Madrid Si gana el Barça pondrá once puntos de diferencia entre ambos equipos faltarán siete jornadas esto estará visto para sentencia pero si gana al Atlético de Madrid lid hice pone a cinco puntos la Liga la Liga va a tener todavía sal y pimienta ya lo veréis el Barça tiene ya lista de convocados después de haber entrenado hoy de la rueda de prensa de Valverde en la lista de convocados las noticias que no está de velé que sigue de baja mañana el Barça saldrá arriba con Luis Suárez con Leo Messi y a Valverde le han preguntado en la previa por Antoine Griezmann después de su casi fichaje el año pasado por el Barça de todos los rumores que hay este año qué espera Valverde para Griezmann mañana en el Camp Nou

Voz 0501 01:54 lo que quiero mañana desde luego es que la gente esté pendiente de nosotros no de los rivales de los jugadores del equipo contrario del equipo rival a mí no me gusta bando hoy a otro campo sin lugar alguno de visual bueno pues te ha sido infiel que mañana nuestro público esté con nosotros no encontrada de nadie jugadores libre de tomar la decisión que crea conveniente para su futuro y maya es un partido más nosostros al cuidado con el jugador pero ya está ningún

Voz 0919 02:17 protagonismo quiere para Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid hoy han entrenado bien Diego Costa Morata pero no ahora lista de convocados y viaje a Barcelona hasta mañana Cholo Simeone en la rueda de prensa ha lanzado este mensaje el equipo que le planta cara al Barça en los últimos años de verdad es el Atlético de Madrid es el mensaje Madrid

Voz 0501 02:39 claro empresa era algo más para para lo que quieran escuchar lo que dice la realidad la realidad y que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad he ganando mañana y me hace sentir muy bien que el Barcelona valor sado tres años que somos los competidores más cercanos que tienen a hechos en los últimos tiempos y eso habla muy bien de trabajo o estar haciéndolo podría nuestra

Voz 0919 03:04 somos los competidores más cercanos del Barça mensajito a los vecinos del Bernabéu segunda división hoy se abre la jornada con el partido que juegan a las nueve el Tenerife y el Sporting de Gijón y tenemos también balonmano en directo Copa del Rey Se jugaban hoy los cuartos de final creo que todavía en juego algún partido Roberto Ramajo Alicante cómo ha sido la jornada buenas tardes

Voz 0684 03:25 hola qué tal Gallego buenas tardes acaba de terminar el tercer partido de los cuartos de final con la victoria la tele Liberbank Cuenca XXXVI XXXIII sobre el Bidasoa Irún por tanto el Cuenca se suma al de Granollers ir también al Logroño como equipos ya clasificados para semifinales Logroño les ganó XXXIII en pisos al Guadalajara ya de Granollers pasó por encima de Ademar al mar XXIII Granollers XXXI ahora en aproximadamente diez minutos para arrancar el partido de cuartos de final del gran favorito el Barça se enfrenta al Puente Genil

Voz 0919 03:56 bueno pues así viene este viernes el que abrimos el programa como siempre con vuestros mensajes de Whatsapp atención que ha habido varios días la última semana que ha habido oyentes que que no querían que si Maite habla mucho y tal

Voz 2 04:12 aviso enfadado poco Maiz

Voz 3 04:16 hola a todos y todas oye mira qué dudar poder yo llamar y por qué no voy a poder yo porque esta persona actos que nombre agua o pero que no sé qué les pasa algo les pasa mal Noyes oye pues que digan ellos otras cosas si tanto les molesta que yo salga porque si te sacan por algo se haga no va a ser que sea contraproducente para el programa hombre por favor pues que ellos Hanan cosa distinta para que lo saquen que por lo visto no les gusta nada que me saquen a mitad Nuevo Mirador le vamos a hacer discurrir vosotros un poquito ser de otra manera hay decir cosa apetecible apetecible que son unos muermo señores es sólo uno muermo eh optaría ya hombre a Dios

Voz 4 05:18 ahí queda dejado vuestros mensajes que vimos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa

Voz 5 05:29 los lo que quieras mandando tu nota de voz en el guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 05:35 de veinticinco a ver cómo es eso de que Zidane no puede contestar por las altas y por las bajas y como no puede contestar genera tensión tensión estos una interpretación de la prensa quién crea esa tensión cuando sabéis que no puede contestar a esas cosas vosotros entonces la tensión la búsqueda al periodista la prensa a los medios con vuestro doble rasero porque que haya quitar hierro al Barcelona y Atlético de Madrid en cambio con con el Real Madrid que no se juega nada que estáis y más a verlas venir venga palo venga palo dejadnos en paz hombre con vuestro doble rasero injusto y tendencioso

Voz 5 06:09 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0231 06:20 cómo me gusta este oyente la verdad empezamos

Voz 0919 06:29 un partido que puede cerrar la Liga o que puede abrirla de par en par Barça Atlético de Madrid a última hora de los de Valverde rueda de prensa y convocatoria también Adrià ve buenas tardes

Voz 0017 06:42 la Gallego qué tal buenas tardes empezamos por la convocatoria que acaba de dar Ernesto Valverde para este partido en la que no está Arturo Vidal por sanción tampoco de velé que sigue lesionado y se quedan fuera también Vermaelen y todo hubo en cambio vuelven fieles en el portero holandés que ha recibido ya el alta médica el central colombiano Jason Murillo dice Valverde que hay y habrá Liga aunque el Barça gane mañana sí reconoce evidentemente que el partido es importantísimo para las aspiraciones del Barça en esta competición y que un buen resultado mañana les acercaría mucho ya al título pero Valverde prefiere ser prudente y fijarse en las matemáticas

Voz 0501 07:20 matemáticamente no lo es entonces no es definitiva

Voz 7 07:23 aquí la ley la liga mucha gente la sentencia en el mes de en el mes de enero in queda media

Voz 0501 07:29 nada entonces y luego cuando resulta que no gana su partido contáis lo haces vuelve la Liga otra vez porque nadie dice que esto esté sentenciados ni mucho menos sea mientras las matemáticas no digan lo contrario ya que hay que seguir hasta el final

Voz 0017 07:42 de Valverde que el mal partido frente al Villarreal les va a servir para estar atentos mañana ya ha lamentado la baja por sanción de Arturo Vidal que es un jugador que ha dicho que les vendría muy bien para un partido como éste veremos si apuesta por Artur en el centro del campo a pesar de que lleva un par de partidos bastante flojos el brasileño o pone a Sergi Roberto con Rakitic y Busquets

Voz 0919 08:02 esa es la duda que hay en el Barça en el Atlético de Madrid las dudas tienen que ver con la recuperación de sus delanteros Si ir teniendo en cuenta quién está y quién no está quién se recupera aquí no se recupera como sale el Cholo Simeone en el partido que puede abrir la Liga o cerrar la Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 08:21 qué tal Gallego buenas tardes pues sí evidentemente todas las aspiraciones de la Liga del Atlético Madrid pasan por ganar en Barcelona no entra otra cosa en la quiniela de los rojiblancos que no sea sumar tres puntos y evitar que lo sume el equipo de Valverde y como te decía ayer la preocupación era los delanteros será el esguince de tobillo de Morata y los problemas musculares de Diego Costa la buena noticia es que los dos se han recuperado los dos se han entrenado no van a estar sobretodo Morata al cien por cien pero ya es una buena noticia que pueda contar con ellos Simeone lo confirmaba en rueda de prensa mañana en Barcelona

Voz 0501 08:51 bueno en principio ya lo vieron entre dos nudos es también que a partir de eso puede decidiremos en consecuencia de lo que queremos para el partido si los tres juntos o no

Voz 1576 09:05 y es que la idea Gallego de Diego Pablo Simeone era que jugar el tridente con Griezmann con Morata Icon Diego hasta ponerlo todo sobre el campo pero no los problemas sobre todo musculares del brasileño le hacen albergar la duda de si apostar primero por dos de ellos dejando una bala en el banquillo por si acaso alguno no pudiera seguir a lo largo del partido y por lo tanto el sacrificado en el centro el campo sería Thomas Party lo demás lo tiene más o menos claro ha cambiado los planes habituales se va a repetir la fórmula de Mendizorroza esto es novia Hanoi viajan mañana por la mañana será cuando den la convocatoria definitiva donde no va a estar el francés Thomas le por lesión y mañana mismo partirán a Barcelona para jugar ese partido por la Liga

Voz 0919 09:43 bueno pues ahí está el partido de mañana que puede abrir o cerrar cerrar la Liga que sea un gran partido y que por favor no nos lo estropee la mala utilización del bar ocho y cuarenta minutos hora25 deportes en la SER

Voz 8 10:01 Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene su proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada una universidad presente en los Premios Cinco Días envases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 9 10:19 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 8 10:23 aquí el día Still Mena vivir tu día más perfecto el sábado seis de abril prueba nuestras máquinas aprovechan las ofertas y participa en el sorteo de entradas de fútbol en el días Till gana tu jardín Ica astur descubre como en style punto es

Voz 10 10:38 hola cariño qué haces con el ordenador ganase podemos ponernos una alarma que desde que robaron a los el cuarto no esté tranquila pese a que nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct pone que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya cambiamos de pisos la vuelven a poner de Podemos

Voz 5 10:51 el protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 11:05 eh

Voz 2 11:10 en el Real Madrid juega

Voz 0919 11:12 con el Eibar en el estadio Santiago Bernabéu después de la derrota en Mestalla la mala imagen que dio el Real Madrid Madrid tiene dos centros de atención uno lo de esta temporada los ocho partidos que le restan al equipo de Zidane para ver si de verdad los jugadores ponen interés aunque no estén jugando nada tremendamente importante y el otro es el año que viene los cambios los que salen los que llegan hoy hablaba Zinedine Zidane había ganas de de escucharle pero la última hora en el Real Madrid es noticia es la

Voz 0231 11:43 la convocatoria para el partido de mañana que acaba de salir porque hay ausencias significativas Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes la más importante la de Sergio Ramos descansa el Camero el capitán según informa el Real Madrid por decisión técnica que ya han relatado otros jugadores en estos primeros partidos de Zinedine Zidane que Ramos ha jugado mucho partidos con España que siempre está a disposición del equipo y que por ese motivo de cara al encuentro de mañana lo verá desde la grada del estadio Santiago Bernabéu también se queda fuera Mariano no es noticia y sigue lesionado Dani Carvajal a pesar de vivir entrenado con sus compañeros pero fíjate como defendía hoy Zidane a sus futbolistas y como considera que tienen que recuperar el hambre de ganar

Voz 1994 12:25 vosotros sabéis cuánto me me pues también sacar el dato lo que han ganado todos toda esta gente no puede sacar por eso no nos no estoy hablando de los tres años que este que que estudio aquí con ellos de lo que han ganado de hace cinco seis siete ocho años por por por muchos jugadores que estén en en esta en esta plantilla muchísimo han ganado Ike este año es es difícil y complicado pero lo que lo que vamos a hacer es intentarlo cambiar eso

Voz 0231 12:57 Zidane gallego sabe que tiene que hacer una limpia tiene prácticamente decididos los nombres pero no quiere que a estos jugadores tan importantes se les machaque en público y con la temporada en juego porque hoy ha dejado otro mensaje muy importante directo en la sala de prensa Zinedine

Voz 1994 13:13 la necesidad de este club es volver a ganar volver a hacer cosas grandes yo estoy aquí para eso yo quiero pero nos falta ocho partido y lo vamos a acabar lo vamos a hacer bien porque la gente nos quiere nos quiere dificultades aceptamos menos gente a los estadios aceptamos aceptamos todo Iker

Voz 0919 13:35 Ramos fuera de la convocatoria el siguiente partido del Real Madrid tras el de mañana

Voz 0231 13:40 es el lunes vía quince de abril

Voz 2 13:45 lo que sea que los ostenta reservando para el día quince pero bueno eleva que

Voz 0919 13:51 al Bernabéu prácticamente salvado haya temporada donde el equipo de Mendilibar partido emocionante mañana en Vallecas seis y media Rayo Valencia el Rayo con el agua al cuello el Valencia que bien embalado hacia la cuarta plaza de Champions como están los de Paco Jémez Gonzalo Conejo buenas

Voz 1709 14:06 muy buenas tardes pues están reguladas están penúltimos con veinticuatro puntos a seis de Villarreal y Valladolid que son los que marcan la salvación Paco Jémez esta semana estos dos días dos días que ha tenido ayer y hoy ha entrenado a las seis y media continuando con esos entrenamientos de aclimatación al partido como ya lo hizo la semana pasada un partido vital para el ganó no sólo por ellos mismos sino también porque sus rivales en la lucha por no defender tienen partidos muy complicados y pueden dejarse puntos pero centrándonos en el partido el Valencia tendremos un reencuentro Paco Jémez y Marcelino recordamos que la afición rayista está bastante molesta con el asturiano ya que la derrota en la última jornada de su Villarreal contra el Sporting fue una de las causas por las que el Rayo descendió esa temporada y cuando hemos preguntado a Jémez si iba a saludar o no a Marcelino ha respondido esto

Voz 12 14:49 en el suelo puedo ver en lo hagamos iba a otros vengan pues no como como esta andanada oí nada

Voz 0919 14:57 bueno educación como tiene que se dio a última hora del equipo valencianista como llegan a Vallecas mañana Ximo manolas

Voz 0231 15:04 bueno es muy buenas exultante Marcelino sus jugadores después de diecisiete partidos consecutivos sin conocer la derrota para intentar cerrar una semana fantástica como la de El Corte Inglés sería después de ganarle al Sevilla al Real Madrid e intentar hacer lo propio a ante el Rayo Vallecano y acercarse a la cuarta plaza y con una grandísima noticia la casa llevado hoy Marcelino porque podrá contar con su extensión en el campo con su gran capitán Marcelino al de Parejo al que le ha retirado la amarilla que vio ante el Madrid y por tanto no está sancionado así de feliz estaba hoy Marcelino

Voz 13 15:35 eh nos ofrece una solución de un jugador muy importante que está en un momento de forma extraordinario fue una una grata noticia porque al no contar con Gauguin pues sería mover un juego

Voz 0919 15:44 es verdad que confunda San Marcelino Parejo porque a veces parece que que Parejo en el campo hace de Marcelino lo bueno que es el tío y mañana también se juega Girona español un partido de angustia está mejor el Girona pero no está salvado

Voz 0231 15:56 sí

Voz 2 15:58 bien sí yo el español también a Raúl

Voz 14 16:02 Bush ha buenas tardes hola qué tal Eusebio recuperando el Girona los lesionados Stuani Munúa aunque siguen entre algodones también vuelve Juanpe tras sanción y carnero y se quedan fuera por decisión técnica Alcalá Valerie Planas rubia hecho lista de veinte entran Melendro a pesar de tener molestias ir regresan Duarte Pedrosa Víctor Sánchez y son baja Dídac Vilà por sanción medido por decisión técnica además de los lesionados de larga duración

Voz 0231 16:25 en Piatti Ferreira David López es mañana a la una casi todo vendido en Montilivi Pita Prieto Iglesias y en el bar Estará cuadra Fernández

Voz 0919 16:34 y la Segunda División se abre dentro de nada con el partido que Juan Tenerife y Sporting de Gijón a las nueve nos damos una vuelta Malouda Juani cómo está el ambiente buenas tardes

Voz 1371 16:43 hola qué tal buenas tardes Gallego sabes que los partidos en viernes no tienen buen ambiente en Tenerife el club ya se ha quejado de que no quiere jugar en esta fecha pero en todo caso es un partido importante el de hoy sobre todo para el Sporting de Gijón el equipo asturiano que se juega la opción de engancharse a la lucha por el playoff está a ocho puntos pero después de haber vencido en el derbi asturiano contra el Real Oviedo todavía sueña con esas esta posición los de Oltra amarrar cuanto antes la pena

Voz 0919 17:04 Valencia con cambios en el once e insisto con poco

Voz 1371 17:06 ante en el estadio Rodríguez lo repasamos también otros países

Voz 0919 17:09 dos de Segunda con mucho en juego este fin de semana para cuerna

Voz 15 17:11 de si el partidazo de la jornada es el derbi andaluz el Granada y el Málaga segundo contra cuarto peleando por el play off y el ascenso directo por la permanencia del play off el Deportivo de la Coruña ante el Rayo Majadahonda Yell Extremadura Almería Se la jugó al conjunto extremeño también por el play off el Real Oviedo Las Palmas para el domingo habrá que esperar hasta ver al líder el Osasuna se la juega ante el Lugo que también está peleando por evitar el descenso esta jornada le toca descansar al Mallorca que sumará tres puntos

Voz 0919 17:39 y como todos los viernes fútbol internacional José Palacio buenas tardes qué tal muy buena gallego repasamos los más interesante el próximo fin de semana de de las ligas que están sobre todo más competida en la Premier la Premier que hoy tiene un partidazo eh porque a las nueve de la noche juega el Liverpool y el Liverpool puede quitarle

Voz 1038 17:58 ese primer puesto que tiene ahora mismo el Manchester City de Pep Guardiola que tiene ochenta puntos el segundo Liverpool con setenta y nueve Lope que alinea como titulares al tridente ya famoso Sala afirmó hoy sabio Mané ir el City no va a jugar este fin de semana en Premier porque tiene FA Cup se juegan la semifinal ese ya en Wembley mañana a las seis y media ese Manchester City Brighton favoritismo me obviamente el equipo de Pep Guardiola que además recupera al Kun Agüero pueda seguir aspirando al póquer de títulos eh porque sigue vivo en la Premier en la Copa en la Champions tiene ya la Copa de la Liga sí que podría conseguir algo que no ha conseguido ningún entrenador en Inglaterra el domingo a las cinco la tarde las la otra semi que es el Watford Wolverhampton que tenemos ahí a Javi Gracia que está haciendo temporada un al frente del Watford y puede meterle la final copera el partidazo en Alemania en la Bundesliga es el Bayern de Munich Borussia Dortmund mañana a las seis y media de la tarde dos puntos de ventaja para el Dortmund que Si gana ese yo creo daría un paso definitivo para ser campeón de hecho el presidente del Bayern Uli Hoeness ha dicho no merecemos el título sino ganamos al Dortmund la presión para el conjunto de Niko Kovac de es tremenda podemos tener dos campeones de Liga gallego ya dos campeones de Liga

Voz 0231 19:07 el área ya en Italia en la Juve que juega

Voz 1038 19:10 a las seis de la tarde mañana contra el Milan puede ser campeón Si gana y luego el Nápoles pierde ante el lleno al domingo a las ocho y media hay también el París Anne Germaine que les saca veinte puntos al segundo Ali

Voz 0919 19:21 once minutos para llegar a las nueve seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0231 19:27 cuando por fin les regalas a tu hijo la batería completa con su bombo su caja

Voz 0501 19:31 estos platillos está pensando con los pies

Voz 9 19:35 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener

Voz 1576 19:42 el litio piensa con los pulmones recicla el cohete

Voz 9 19:45 ves Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 1 19:51 hora veinticinco Deportes

Voz 7 19:55 Jesús Gallego los viernes después del Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega

Voz 0919 20:03 buenas noches programas de hoy será muy distinto

Voz 7 20:05 los habituales ejemplo caja Cano no hay Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega síguenos también en nuestra cadena ser punto com bonitas bebida

Voz 0919 20:32 la selección española de fútbol ha ganado a Brasil dos uno la selección femenina

Voz 0231 20:38 es la primera vez que el equipo español

Voz 0919 20:41 derrota al brasileño habían jugado dos veces anteriormente siempre ganaron las brasileñas hoy en el amistoso que se ha disputado en Don Benito España dos Brasil uno supongo que habrá ese ambiente en el vestuario de la selección española en la rueda de prensa de las jugadoras de cita histórica Nos vamos hasta allí con José Luis Capilla José Luis cuéntanos buenas tardes

Voz 16 21:01 hola qué tal buenas tardes excesivamente un ambiente practicamente de fiesta además que ha roto este maleficio como apuntas bueno ha sido en Extremadura primero se ganó en Portugal hace ya algunas fechas y hoy ha sido en Don Benito no partido en una primera parte algo dudosa para el seleccionador que no sabía encajar bien los contragolpes de la selección brasileña pero luego en la segunda parte han mejorado mucho incluso ha reconocido que ha tenido un gran potencial y sobre todo bueno Alexia que parece que esta brillante de cara al gol hemos visto un once casi no podíamos decir ese tipo pero previsiblemente que va a salir de prácticamente de aquí lo que puedes pero ahora volveremos veremos frente a Inglaterra el once que puede llevar España al Mundial lleva muy buenas sensaciones ha dicho Jorge sometido a las preguntas de los medios de comunicación esta feliz faltaba por limar algunos flecos sobre todo bueno algunas que alguna continuidad en cuanto a juego se refiere pero de momento sales contento de aquí ahora a ver qué dicen las propias jugadoras vamos a la zona mixta que se montado en este estadio municipal asistente de Don Benito

Voz 0231 22:10 que ha rozado practicamente el lleno

Voz 16 22:13 es casi una tres mil personas igual pues una auténtica fiesta más con la victoria de la selección absoluta

Voz 0919 22:20 luego en El Larguero escuchamos a la chica ya sabe y los dos goles de España marcaron Alexia de ellas Virginia Torrecilla lo han quedado ya finiquitado los cuales bueno finiquitado no ha quedado definitivamente dispuestos los cuartos de final de la Euroliga después de la jornada de ayer aunque todavía se juega hoy un partido por ejemplo el Barça que juega con el Khimki ruso dentro de unos minutos en el Palau pero Chaves echó los equipos españoles ya tienen los tres que se han metido en los cuartos ya tienen rivales buenas tardes

Voz 1982 22:55 hola Gallego buenas tardes así es tres de ocho que bueno que está francamente bien para encarar el play off previo a la Final Four recordemos por un lado del cuadro el Real Madrid jugará frente al Panathinaikos una eliminatoria en el que el Real Madrid aunque no estoy Llull yo creo que sale como favorito por otro lado CSKA de Moscú con el Baskonia que tiene el plus de jugar la Final Four en casa yo creo que exigir íbamos a versionar eliminando los rusos eso por un lado del cuadro impone el otro quizá la eliminatoria mal es fácil entró el Fenerbahce y el sorprendente Zalguiris de un Agency que misos que después de seis victorias ha metido seis victorias seguidas se ha metido en el play off y el FC Barcelona con factor K Pop para el Efes pero el Barcelona lo va a intentar juega el Barça a partir de las nueve aquí intrascendente frente al Khimki pero van a ser cuatro auténticas batallas cuatro playoff realmente interesante para buscar los cuatro equipos que están dando invito

Voz 0919 23:49 claro que sí va a estar bonito grafias Saisó en la NBA que destacamos de las últimas horas Iván Álvarez

Voz 17 23:54 pues mira destacamos gallego que Milwaukee ya tiene asegurada la primera posición de la Conferencia Este los Bucks de Pau Gasol y Mirotic pan a cerrar la temporada regular como mejor equipo de la NBA lo certificaron anoche después de ganar ciento veintidós ciento veintiocho en Filadelfia no jugaron ninguno de los dos españoles pero menuda exhibición una más de Janis ante un poco con cuarenta y cinco puntos y trece rebotes del griego que va de cabeza poner en Villena el oeste mandan los Warriors ayer ganaron con veintiuno puntos y diez rebotes De Marcus Cousins en el Stade presentes a Los Ángeles Lakers

Voz 0919 24:23 el balonmano cuartos de final de la Copa del Rey ya nos ha contado Roberto Ramajo que Logroño La Rioja Granollers Cuenca están clasificados para semifinales el último partidos está jugando ahora dónde está el Barça que es el gran favorito de la competición como está Roberto

Voz 0684 24:38 no es encarrilado ya a su partido de cuartos de final estamos en el minuto ocho de esta primera parte ya está el Barça marcando el quinto en el marcador el conjunto azulgrana que tiene ya encarrilada su eliminatoria porque un parcial muy bueno de arranque gana cinco dos al Puente Genil han empezado a poner el rodillo el equipo de Xavi Pascual para poder estar en las semifinales frente a Logroño para volver a conseguir otro doblete esta temporada

Voz 0231 25:03 Liga Copa del ciclismo el domingo se disputa el Tour de Flandes allí está Alejando Valverde el campeón del mundo

Voz 0919 25:12 preparando esa prueba durísima prueba para aprobarse Uxue Caballero buenas tardes

Voz 0419 25:18 qué tal Gallego si la nueva edición del Tour de Flandes comienza este domingo siete de abril con los atractivos como decías del debut de Alejandro Valverde al frente del Movistar Team y las opciones del joven Iván García cortina de hacer un gran papel es la segunda prueba más larga del calendario UCI con doscientos sesenta y siete kilómetros y una de las cinco clásicas con la categoría de monumento los tomará la salida en Amberes y acabará en la carrera incluirá diecisiete muros diez de ellos adoctrinados trece tramos de pavés con las dificultados dificultades concentradas en el tramo final nunca un ciclista español gallego se ha hecho con el triunfo en las ciento tres ediciones disputadas el único podio lo logró Juan Antonio Flecha en dos mil ocho y acabó tercero

Voz 0919 25:58 cómo suena eso diecisiete muros que ahí

Voz 2 26:00 hay que subir con la bici

Voz 0919 26:03 esta semana cerramos el programa con algo del nuevo disco de novedades

Voz 0231 26:08 Carmina

Voz 0919 26:17 es uno de los discos del año el disco seamos ultraligero y este te Mazo se llama

Voz 18 26:25 qué es lo que está pasando ya

Voz 0919 26:43 algún titular más de viernes

Voz 19 26:45 en baloncesto ha partido de Liga Endesa ACB duelo entre dos equipos metidos en play off por el título ahora mismo está en marcha el primer cuarto punto de llegar al segundo del Mora Banc Andorra once Valencia Basket trece de fútbol sala se puede certificar un descenso el piso que era Antequera puede esa segunda sino no gana hoy ante en la tu fuera

Voz 0231 27:02 mira que también está metido en la lucha en el primer tiempo

Voz 19 27:04 cero cero también en la parte alta de la tabla a punto de descanso el Palma Futsal cero Jaén Paraíso Interior cero

Voz 0919 27:10 aquí lo dejamos y hora25 con Ángels Barceló a las once y media viene Yago de Vega con el larguero todo el fin de semana Carrusel hora25 Deportes el próximo lunes a las ocho y media os esperamos un saludo de Gallego sed felices