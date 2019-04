señoras señores muy buenos días les habla Piñón do Gavilán uno de cada cuatro españoles todavía no sabe a qué partido va a votar el próximo veintiocho de abril los indecisos un colectivo tan numeroso que sea agrupado en torno a la Asociación Nacional de indecisos que preside el señor Mariano oscilante señora

los coches de niño me pillas deshojando la margarita todavía no me he sentido todavía darte las revistas en los indecisos bueno la tiene cosas buenas de la pero luego te ha criticado otros compañeros oye estás unas usando la sociedad de todo mezcladas es pétalos de la Margarita necesitamos subraya además que los pares