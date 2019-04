Sucedió una Noche: Coppola, la guillotina y un leopardo de risa (07/04/2019)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

sucedió uno noche un programa producido por Cadena SER y el canal de televisión TCM dirige

Voz 7 00:47 al de Hola a todos bienvenidos otra semana sucedió una noche os voy a presentar algunos platos de núcleos hemos preparado para hoy vamos a recordar un hecho histórico muy celo Matabuena

Voz 7 01:07 hablaremos de un director mítico que tiene muchas facetas a parte de la cinematográfica

Voz 2 01:12 a mi actitud hacia el dinero siempre ha sido no tengo mucho pero sí sé utilizarlo con audacia se aplicaba sólo Jack Bourbon nos trae una comedia perros pardos y Dinosaurios

Voz 9 01:25 yo creo que va a tener que buscar otro hueso ha costado cinco años y tres expediciones encontrar ese fin ahora que saben dónde encontrarlos porque no pides que te envíen otros

Voz 7 01:33 creemos nuestro fuego de las películas charlaremos con el actor Pedro Casablanc íbamos a empezar ya mismo con nuestra apuesta de TCM

Voz 11 01:48 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 12 01:55 un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 13 02:04 la película de TCM entre las películas que emite el canal los próximos días nosotros apostamos por un clásico del cine español el sur dirigida por Víctor Erice en mil novecientos ochenta y tres

Voz 0544 02:20 Ana la de los ojos grandes busca en el pozo al espíritu del monstruo de Frankenstein mientras estrella observa cómo su padre busca aguas subterráneas con el péndulo cada encontrado ahora más dura el pintor Antonio López intenta captar la luz del sol con su pincel

Voz 0328 02:42 de todo de la mañana y saludo con una

Voz 11 02:46 el primero porque

Voz 0328 02:47 es el más dura de todo pocas historias escasa

Voz 0544 02:50 los personajes pero inolvidables que habitan en el mundo del más suizo de nuestros cineastas tan sólo ha rodado tres largometrajes en su carrera el espíritu de la colmena el sur y el sol del membrillo pero a pesar de su brevedad la filmografía de Víctor Erice contiene algunas de las mejores secuencias de la historia del cine español

Voz 0328 03:10 proyecto tiene que reunir unos mini en primer lugar de identificación personal no estoy dispuesto a hacer una película a costa de lo que sea

Voz 0544 03:20 en mil novecientos setenta y tres con el espíritu de la colmena Erice había conseguido ganar por primera vez para una película española la Concha de Oro del Festival de San Sebastián sin embargo ese éxito no tuvo continuidad el director decidió alejarse del cine

Voz 11 03:35 porque cliente Partito fue este cuatro escapar la presencia sin esa fuerza

Voz 0544 03:45 un seguimos el proceso durante los diez años siguientes se refugió en el mundo de la publicidad rodando anuncios para la televisión por fin en mil novecientos ochenta y tres Erice regresó con el segundo de sus largometrajes que en esto nuestra

Voz 13 04:00 muchos caminos Screen

Voz 0544 04:04 ir con hacia el sur otro tratamiento magistral de la infancia a través de las relaciones entre un padre y una hija

Voz 15 04:11 mi padre era capaz de hacer cosas que los temas casi veían como milagros pero que a mí viniendo de él me parecían lo más normal del momento

Voz 0544 04:20 con el sur el director confirmaba que era dueño de un mundo cinematográfico muy personal su perfeccionismo la hondura poética de sus imágenes la capacidad de crear un tono dramático de gran intensidad con muy pocos elementos narrativos su obsesión con el tiempo

Voz 0328 04:36 todos los lenguajes artísticos pueden expresar el tiempo pero sólo el cine las películas no contienen como se contiene el agua en un recipiente cuando se me pregunta qué es el tiempo yo digo que cuando se me pregunta no sé qué contestar cuando no se me pregunta sobre lo que es no lo digo yo lo decía San Agustín

Voz 5 05:00 Homero Antón UTI

Voz 0544 05:01 a Cardona encabezan el reparto y en el papel de la hija en su etapa adolescente debutaba en el cine una chica pelirroja de quince años llamada Icíar Bollaín

Voz 5 05:11 quinto

Voz 11 05:11 se siempre cariño

Voz 5 05:14 esto

Voz 11 05:19 que tome Laura esperar derretido

Voz 5 05:22 por otra ya sé que veíamos pero porque estoy muerta de té de todas las que entrando por las paredes

Voz 0544 05:33 según cuenta iniciar Erice la escogió por su timidez

Voz 16 05:36 el hacia Castellón por el barrio con el barrio Santa marca llevó al Instituto Santa marca se sentaba allí en el hall me imagino que vio muchas chicas me vio a mí en ese momento yo era de no hablar de de cerrada yo creo que era su personaje me dijeron que me iban a hacer una prueba demandaron una secuencia yo me la ley me pareció muy bien y cuando llegue allí no me lo había aprendido porque nadie me había una tenía que aprender hasta ese punto estaba yo ignorante de lo que era ese río entonces nada hicimos la prueba así sobre la marcha

Voz 0544 06:01 si fue así como comenzó su carrera primero como actriz y más tarde como directora según Víctor Erice el sur debía durar cerca de tres horas divirtiéndose en dos partes pero llegado un momento del rodaje el productor Elías Querejeta decidió interrumpir lo por problemas económicos dando por acabada la película cuando faltaba aún por rodar la mitad de las secuencias por eso Erice siempre la considerado una obra inacabada Querejeta en cambio decía que para él la película estaba finalizada

Voz 17 06:28 yo no voy a cambiar la versión de Víctor ni mucho menos pero su versión la de decir que el sur acabo de esa manera por problemas económicos es rigurosamente falso el primer montajes la película pensé que estaba que la película estaba que estaba terminada que tanto es así que yo siempre he hecho la experiencia de si alguien lo sabe

Voz 7 06:50 qué se produjo ese conflicto

Voz 17 06:53 a nadie dice que la película está sin terminar

Voz 0544 06:55 pese a todo la película fue seleccionada para el Festival de Cannes recibió muy buenas críticas hoy en día se la considera

Voz 7 07:02 de los clásicos indiscutibles de la historia del cine

Voz 0544 07:04 Espanyol

Voz 19 07:13 hay otras muchas películas que TCM emite la semana que viene cogemos cuál

Voz 7 07:17 pero de ellas ellos juntamos a que las adivináis el nuestro juego de todas las semanas ahí va la primera

Voz 20 07:22 con qué has dicho al sheriff que ibas dando a Nebraska a por mil millones de dólares que un millón de dólares estamos autorizados para pagar un billón de dólares a Butrón te gran Bilic monta dejan de ver eso y tu madre no quiere llevarme me lo Otón marketing papá esto es un timo total de es es uno de los trucos más viejos del mundo de ocre que lo hacían no pueden decir lo lógico es verdad

Voz 22 08:30 tan sólo dos minutos que acabamos Cone Carlson nuestra fe y cuatro atraen a que los malditos huevos que quedan vete los Cacho engulle los acate lo que sí

Voz 23 08:47 no

Voz 25 09:29 hasta ahí todo para pues para que suenen los timbres de alarma sí podamos explicarnos claro con una pistola ser hispano allí uno de los nuestros CAC luego viejo inútil que solo sirve para asustar a los niños interponen nuestro Cali fatalidad y que se va a hacer contra la fatalidad

Voz 27 10:10 lo llevaron a comisaría el cuello llamar a vuestro queda claro que haríais por mí sino lo hiciera no sé si sabes chupar un apoya hablo contigo lo has hecho alguna vez Lindsay Lohan se hecho si si pasa algo no me contestes no me hables en ese tono entendido no me hables en ese tono acabará se comisaría

Voz 28 10:33 por último alto veo cómo

Voz 29 10:59 este es es más

Voz 19 11:07 bueno vamos a ver cómo se os ha dado esta semana la primera película era Nebraska de Sander Payne del año dos mil trece protagonizado por Bruce Dern con banda sonora de marco a continuación George Kennedy animaba a Paul Newman en su reto de comerse cincuenta huevos duros La leyenda del indomable el tema musical era obra del argentino Lalo sí Frings en la tercera oíamos a uno de los atracadores de la película La jungla de asfalto quejarse de la fatalidad micro Rosa era el autor de la banda sonora de este clásico del cine negro dirigido por John Houston La jungla de asfalto por último oíamos al policía Harvey Keitel intimidar a dos chicas en el Teniente corrupto de Abel Ferrara a cuya banda sonora pertenece esta canción que suena de fondo

Voz 13 11:53 playing nos FM el cine que ya temía es que haber visto

Voz 0544 12:02 dale un título

Voz 27 12:04 ciclo Bud musa del cine para una bomba que envíe este viernes ayer

Voz 0544 12:09 dado a nuestras pantallas un pueblo y su Rey una película ambientada en la Revolución Francesa Historia de dos ciudades La Marsellesa da Anton La Pimpinela Escarlata María Antonieta la noche de Barents La inglesa y el duque son muchas las películas que cuentan los hechos de aquel periodo histórico utilizando diálogos de unas cuantas de ellas vamos a recordar cómo fue en qué consistió la Revolución Francesa

Voz 7 12:37 en una película sobre la Revolución Francesa sonará siempre un minuto la corte de Luis XVI gastaba sólo en sus lujos un cuarto del presupuesto total del Estado

Voz 31 12:46 cuatro mil familias de favoritos príncipes de sangre militares eclesiásticos que se detestan entre si vetan en la corte entre vicios y excesos

Voz 7 12:54 mientras Luis XVI y su corte bailaban la situación era muy distinta en las calles de París

Voz 32 13:02 Lonja para así

Voz 7 13:05 grupos de vientos buscaban algo que llevarse a la boca ante la indiferencia de las clases poderosas

Voz 33 13:10 la piedra ha querido sobrino es una variedad del sentimentalismo sientes piedad por los celos que comemos los campesinos no son cerdos en eso querido es es lo que tuyo diferidos

Voz 19 13:19 no es extraño pues que el pueblo se revelaran

Voz 7 13:22 ante aquella desigualdad e injusticia la Revolución francesa fue de hecho el primer proceso en el que las masas fueron protagonistas

Voz 1490 13:29 no hay que endurecerse si quieres ser un buen revolucionario artículo primero por derecho

Voz 34 13:36 iguales

Voz 35 13:42 ahora bien Pido la palabra

Voz 7 13:43 era una película sobre la Revolución Francesa debe haber siempre decenas de personajes discutiendo acalorados en una asamblea largo del siglo XVIII la burguesía se había ido enriqueciendo poco a poco pero no tenía los mismos privilegios que los aristócratas

Voz 33 13:58 pero mucho me temo Mi querido tutor que enseñó a mi sobrino a tomarse en serio la nueva filosofía de la igualdad bueno yo aprecio mucho a Voltaire ya todos esos filósofos modernos pero los tomo a la ligera sólo como ejercicio mental

Voz 19 14:10 por Rousseau Montesquieu los pensadores de la Ilustración habían dinamitado las estructuras del sistema al afirmar en sus escritos que la soberanía pertenecía al pueblo pero ni el monarca ni los privilegiados estaban por el cambio

Voz 36 14:23 la libertad debe racionales entre la minoría que tiene talento para usar la igualdad no existe puesto que la mayoría de los hombres ha nacido en el arroyo y él es un elemento en cuanto a fraternidad de Men no es hermano tenaz

Voz 19 14:34 a finales de la década de los ochenta la nefasta gestión y unas malas cosechas llevaron al Estado a la bancarrota buscando una solución el Rey convocó a una vieja institución los Estados Generales que reunía representantes de los tres estamentos aristocracia clero y pueblo pueblo que en la práctica significaba burguesía ya que se consideraba que los campesinos y los trabajadores no debían tener voz

Voz 37 14:58 no pueden tener nunca ideas en sus viajes más largos se reducen al pueblo vecino cuando se casan lo hacen par de esposa de algún compás para calaña sus hijos sus nietos tampoco tendrán nunca otros hoy

Voz 7 15:11 los burgueses vieron allí la gran oportunidad de cambiar su situación y acabaron tomando el control de la institución proclamándose así mismos Asamblea Nacional Constituyente con el fin de redactar una Constitución era una película sobre la Revolución Francesa tampoco puede faltar nunca esta escena catorce de julio de mil setecientos ochenta y nueve hubo una descomunal subida del pan fue la gota que colmó el vaso del descontento pueblo asaltó la cárcel real señor los parisinos han tomado las es una sublevación los es una revolución mientras la Asamblea Nacional dominada por los burgueses tomaba decisiones de lo más audaz

Voz 1490 15:57 ciclo primero los hombres nacen permanecen libres e iguales por derecho las distinciones sociales no pueden fundamentarse más que para la utilidad pública

Voz 7 16:08 clamaron los derechos del hombre terminaron con el feudalismo e hicieron depender a la iglesia del Estado la Constitución reducía las atribuciones del Rey establecía la división de poderes ejecutivo legislativo y judicial era una buena película sobre la Revolución Francesa no puede faltar este personaje pero Majestad

Voz 11 16:29 a pensando en la remota posibilidad revolución temporal no creéis que sería inteligente que desapareciera tenéis razón Luis XVI no era al parecer

Voz 7 16:41 tonto como a menudo lo pintan las películas pero no supo reaccionar ante los cambios se buscó su propia ruina

Voz 11 16:47 han detenido al Rey a la Reina están en la casa Procurador del Rey trató de huir

Voz 7 16:54 dir del país con su familia pero fue detenido un soldado les reconoció por la efigie de una moneda

Voz 20 16:59 del es un paso al disparo eso gritó

Voz 31 17:04 no apunta con los fusiles que no estaban cargados

Voz 7 17:07 mis dieciséis fueron cuento Aparisi encerrado bajo custodia en su palacio pero el diez de agosto de mil setecientos noventa y dos se produjo otra revuelta popular

Voz 39 17:15 la gente invadió la plaza y las calles de las librerías y entró en el Palau pero sólo para ver no tocaban en las cámaras real había una vendedora sentada ante el gran techo ceremonial que vendía aderezan esas seis céntimos más no es caro

Voz 7 17:31 el Rey fue destituido llevado a prisión junto con su familia su desprestigio arrastró también a los revolucionarios más moderados hasta entonces en el poder los andinos que pensaban en el futuro de Francia como una especie de monarquía

Voz 0544 17:45 el que que haya encontrado sólo caballero francés lo bastante como para prender fuego a la convención Camara todos los malvados que se sientan en ella poder liberar al Rey ya la reina de la prisión de temple

Voz 7 17:59 el poder fue entonces a parar a los más radicales a los jacobinos Éstos declararon el estado laico e implantaron nuevas leyes como la del divorcio en una película sobre la Revolución Francesa que se precie metal tiene que aparecer también este artefacto

Voz 11 18:17 aquí la tenéis ciudadanos Tina propia ahora como pareja

Voz 40 18:22 eso no es nada la mitad de los

Voz 7 18:25 ya la guillotina no era francesa había nacido en Alemania en el siglo XIII pero fue un médico francés llamado Villepin quien la recomendó a los revolucionarios para evitar el sufrimiento excesivo de los condenados a

Voz 37 18:37 pensaba en lo que decía el padre guillotina no se siente nada cuando cae la cuchilla nada es una agradable sensación de frescor

Voz 19 18:45 tanto los franceses se acostumbraron a las ejecuciones más de cincuenta yo tirados en un solo día unas mil doscientas personas fueron guillotinado es durante la Revolución Francesa a mayor parte de ellas aristócratas

Voz 39 18:58 ya estamos otra vez siempre es lo mismo suenan los tambores otro aristócrata que se separan de sus padres

Voz 19 19:07 la guillotina cayó también sobre el cuello del Rey proclamó la República al armadas otras monarquías europeas como la austriaca o la prusiana declararon la guerra Francia

Voz 37 19:17 los prusiano contestaré seguramente detrás de donde extrae esta pequeña barraca intentan llegar a la carretera lo consiguen llegar aquí entonces seguirán de nuestra revolución

Voz 19 19:30 a siguieron

Voz 7 19:34 en una película sobre la Revolución Francesa tiene también un papel destacado un siniestro personaje

Voz 11 19:42 Robespierre nevadas más conmina hoy Ortín

Voz 7 19:45 ves Pierre estaba al frente del comité de salud pública encargado de velar por la ortodoxia de la revolución

Voz 5 19:52 exactamente con Viacom ya habló mal de la revolución era amigo mío me crié con él en el campo

Voz 9 19:59 no deberías tener amigos así ciudadana

Voz 4 20:02 que bote el jurado

Voz 7 20:07 el nombre de Robespierre pronto se convirtió en sinónimo de terror los revolucionarios verían traidores y conspiraciones por todas partes

Voz 11 20:15 que os están sacando a los curas de ahí han descubierto la identidad

Voz 7 20:21 luso sobre el cuello de viejos revolucionarios de prestigio cómoda Antón revolución es como Saturno que sucesivamente los propios hijos pero Saturno siguió devorando y la cabeza del propio Robespierre terminó también robando en la guillotina el golpe determinó por acabó con los radicales y con él se puso fin al periodo más sangriento de la revolución en una buena película sobre la prevención francesa no puede faltar tampoco este hombre

Voz 5 20:49 supongo que estas alturas el mundo entero conozca Napoleón Bonaparte retratos retratos las partes a partir de la conquista de Italia

Voz 41 20:56 mereció el calificativo de el hombre de guerra

Voz 5 20:59 de están mi general Napoleón Bonaparte haría

Voz 7 21:01 sofocado algunas rebeliones internas destacado también en las guerras contra los países europeos a la época del terror siguió el directorio con una nueva Constitución más moderada que no pudo sin embargo terminar con la inestabilidad Napoleón apoyado por sus tropas dio un golpe de Estado y fue nombrado primer Cónsul más tarde se proclamó emperador metió a Europa en un nuevo periodo

Voz 20 21:23 el de las guerras napoleónicas Sagnier por los Estados Unidos de Europa

Voz 41 21:27 francés italiano alemanes hola Ruth por y para todos una ley una moneda un pueblo

Voz 7 21:39 una película sobre la Revolución Francesa acaba como todas con la palabra fin pero como en toda buena historia cinematográfica el protagonista en este caso Francia y con ella Europa había cambiado mucho desde que la película comenzó después intentaría recobrar el antiguo régimen volver a las instituciones del pasado pero la Revolución francesa había sembrado una nueva forma de ver el mundo y a partir de entonces ya nada sería igual

Voz 37 22:03 antes que nosotros los pueblos miraban extasiados Felipe estar enamorado mira que tienen su corazón y a las que no pudo gracias al sea aquí que nuestro amigo puede tener interés al mentir ella todavía nuestro tendrá que pasar tiempo parte puentes pero ahora que ya se aunque lo dirán

Voz 42 22:41 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy y mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de su vida este Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0544 22:53 hoy nos sentamos a conversar con el actor Pedro Casablanc al que ahora podemos ver en las pantallas haciendo pequeños papeles en las películas dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y que te juegas de Inés de León a Pedro Casablanc Le hemos visto también hace unos meses en viaje al cuarto de una madre y Súper López en series de televisión como matadero y por supuesto les recordamos haciendo de Bárcenas en ve el film sobre el ex tesorero del Partido Popular

Voz 30 23:29 yo siempre cuento que Espartaco para mí fue la caída de caballo de San Pablo no el arte muchas más pero siempre he contado que para mí fue Laurence Olivier en Espartaco que el romano malo que hacía lo que de alguna forma enamorarme de aquello decir bueno yo esto me me gustaría mucho hacerlo

Voz 0881 23:49 algún día tal vez esta Roma que nos legaron nuestros padres restaurará todas las tradiciones que le hicieron grande por lo tanto hoy no debo llegar al poder ni tan solo defenderme por un medio que conculca haría la más sagrada tradición nunca ordenarle habéis legiones que crucen las murallas no seré traidor a Roma cuando me apetece ya de niño

Voz 30 24:09 probablemente influido bueno por mi abuela paterna que era maestra en aquella época posguerra muy aficionada a la lectura y probablemente es de eso pues no se me inició en los misterios de de de contar historias y de convertirse en otro personaje empleo tenías con tu último amo

Voz 0881 24:30 el maestro de sus hijos les enseñaban los clásicos los clásicos dices que vacante hay un joven con tan excepcional estos hechos

Voz 30 24:38 bueno yo nací en un en un ámbito muy alejado de esto porque yo nacido una colonia en Marruecos era una colonia española no de de clase en clase media a media entonces pocas posibilidades había de que que me despertara la afición no o la vocación sin ver teatro yo creo que me despertó más por el cine

Voz 43 25:04 no

Voz 30 25:07 luego es verdad que también en Casablanca donde yo nací había de vez en cuando venían compañías de Francia hacer teatro y tuve la posibilidad de ver teatro francés desde muy pequeño no he antes incluso que el Teatro Español

Voz 0881 25:21 pero qué demonios vino Casablanca piénsalo vienen Casablanca tomar las aguas que ha Was que aguas las del desierto va a informar mal

Voz 30 25:29 yo fíjate que la época que yo yo me fui de Casablanca con casi con diecisiete años creo que no había oído hablar de la película practicamente nunca allí no se hablaba de la película estaba el río sigue había un café

Voz 11 25:42 mis estemos tendría Rey que es un hombre de cual yo me enamoré haría si fuera mujer yo cuando

Voz 30 25:51 no llegué a Sevilla a estudiar Bellas Artes si teatro fue cuando empecé a descubrir que existía una película Casablanca

Voz 11 26:00 o Humphrey Bogart Ingrid Bergman al perder Angie Bergman en Casablanca no te sentías a batir no hay nada que no pueda arreglar un whisky con soda

Voz 30 26:12 mi vocación yo creo que se despertó a través del cine en el teatro formado aquí los conozco muy bien hecho muchísimo teatro lo conozco bien y entonces soy más crítico como espectador de teatro has escrito tú

Voz 20 26:27 la echo yo también la dice Si la puerta agoniza es muy ambicioso gracias en fin buen teatro no sé cómo será tu obra pero espero ensayamos un poco en Bali yo creo que

Voz 30 26:39 cine y como aportamos un granito de arena tan pequeño los actores el cine es como decía un maestro Strasberg el cine es la casa Hay el arte del director del montador bien el teatro es el de la actual

Voz 13 26:56 las visto esto sí seguro que es auténtico lo sé es más que un pálpito dice el actor que estábamos buscando que me encanta

Voz 30 27:03 sorprenderme y de hecho me sorprendo con grandes interpretaciones con grandes películas veo mucho intento ver mucho oí me gusta poder seguir disfrutando de lo que menos disfruto de las películas que he hecho yo ustedes Elizondo desalojar

Voz 45 27:19 necesito de detrás las allí en que te hagas cargo de la investigación de experiencia en el FBI no será de gran ayuda porque

Voz 30 27:26 veo mucho lo recuerdo mucho el proceso de trabajo recuerdo mucho lo que hay detrás y entonces soy me cuesta más

Voz 45 27:35 ver la película con objetividad

Voz 30 27:43 con la capacidad creo de detectar a los actores que no disfrutando aunque estén sufriendo cuando estás interpretando a un personaje que sufre tienes que disfruta

Voz 45 27:53 dar claro repetir como mono de manera mecánica no ha ayudado a que pueda reconocer sus emociones así que vamos a probar primero con un tratamiento de choque inclusivo y no les vamos a dar ansiolíticos por el momento

Voz 30 28:07 yo eso ya lo decía el maestro de actores por excelencia que era Stanislavski mientras está sufriendo tienes que estar disfrutando de sufrir porque es un actor que estás creando la emoción del sufrimiento saber que podría abrirle un expediente

Voz 45 28:22 la doctora Vergara usted ha es por ciento acotado me impaciente por su cuenta y además de dominación porque cree que tengo quiero que Secure hago todo lo que está en mi mano

Voz 30 28:33 en cuanto a las emociones en cuanto sea el actor realmente se emociona ese es un debate que está desde la Ilustración francesa ya que se ocupaban ellos de de saber si los actores real

Voz 13 28:45 mente sufrían o fingía sufrir

Voz 30 28:49 ese es un debate que todavía cuyo final yo no no todavía no lo no lo conocemos hay actores que fingen y hay actores que de verdad pueden recrear el la emoción en el momento afortunados ellos pero tan válido es el uno como el otro Si llega al espectador

Voz 13 29:10 sí es mi letra hizo mis papeles y los grises son el mío y el de

Voz 30 29:14 Álvaro Lapuerta todas las anotaciones que hay en esos papeles son suyas todas de hecho dejan de aparecer

Voz 46 29:19 perlas del señor la puerta en junio de dos mil ocho que es cuando mi inaugura tesorero

Voz 30 29:22 a mí me ha costado mucho llegar a al cine bueno y desde afortunadamente desde Bárcenas y que fue la primera película que hacía de protagonista y la primera película en la que me terminaban para los Goya pues parece que se me están abriendo un poco más las puertas del cine hay aunque sí que había hecho mucha televisión desde hace ya muchos años no parece que bueno que que tengo más posibilidad de acceder a papeles sí que de complemento papeles pequeños más grandes pero estoy muy contento así

Voz 19 31:16 esta es una de las varias versiones desde Bilbao huy en portugués que en cantante y actor Seu Jordi cantaba en la película Life acuática vida acuática que Wes Anderson dirigió en dos mil cuatro Seu Jordi era uno de los miembros de la tripulación que capitaneaba Bill Murray y ahora vamos a hablar de otro capitán pero de los que mandan en un plató de cine

Voz 11 31:40 lo que el cine los dejo es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 19 31:45 el domingo siete de abril cumple ochenta años el director Francis Ford Coppola Kiel Canal TCM lo celebra emitiendo varios pases de Apocalypse now reduce así como piezas de producción propia con la película documental Corazones en tinieblas que gira en torno precisamente al rodaje de Apocalypse Now nosotros vamos a felicitarle a nuestra manera acercándonos a su figura no sólo desde el punto de vista cinematográfico sino también humano familiar e incluso empresarial

Voz 20 32:16 Francis Ford Coppola director cuenta

Voz 0544 32:19 leyenda que quiso dedicarse al cine cuando vio de pequeño la película Napoleón de Abel Guns con tan sólo ocho años empezó a hacer películas caseras en Super ocho películas que posteriormente proyectaba sus amigos previo pago de una cantidad

Voz 27 32:32 más o menos simbólica te voy a dar trescientos semanales antes no me dijiste doscientos y aunque te dijera cincuenta lo aceptarías porque yo quiero que la gente

Voz 0544 32:39 creación y dinero el arte y el capital siempre unidos a lo largo de su vida muy a su pesar el director ha vivido en el mundo del cine como si fuera un ámbulo en la cuerda floja cada película que ha hecho ha podido ser la última Francis Ford Coppola Se arruinado ya ha sabido renacer de sus cenizas para triunfar otra vez ha hipotecado varias veces sus bienes Eleanor Coppola su esposa lo contaba en la película Corazones en tinieblas que esta noche emite TCM

Voz 48 33:05 el coste de Apocalipsis Now sea calculado el trece millones de favores para mantener el control creativo Francis ha tenido que encontrar el dinero en solitario pasa del presupuesto responsable será él apuesta a nuestros bienes personales como garante

Voz 0544 33:19 Coppola estudió cine en la Universidad de California Carmine Coppola padre del director

Voz 49 33:24 donde sí se presentó durante temí con una mala echaron mano médico me voy a Acn a la uno y consideraron entonces lo primero que se me vino a la que era que aquello debía ser una especie de Salva pero el deje que hiciera lo que quisiera en compañía habano cuarto el después unos vemos una Lamata considera diciéndonos que fue el consejero una de las matrículas de honor puro es mejor que yo

Voz 20 33:51 fue entonces cuando supe Saban

Voz 0544 33:56 pero donde de verdad aprendió todos los secretos de su oficio fue en la factoría de Roger Corman pronto dirigió su primera película Demencia trece pero también trabajó como guionista escribiendo los libretos de películas como Arde París o Patton por el que ganó un Oscar en mil novecientos setenta y dos le ofrecieron llevar al cine un bestseller que estaba arrasando en las librerías

Voz 11 34:17 creo en América América hizo fortuna con estas palabras comenzaba una

Voz 0544 34:22 la película que ya es un mito de la historia del cine el padrino y sus dos parte siguientes no son sólo una historia de gángsters sino un recorrido sobre el poder la corrupción en América

Voz 50 34:33 ah no

Voz 0544 34:38 el éxito de El Padrino hizo que Coppola viviera una gran contradicción el director ha hecho películas de grandes presupuestos que muchas veces ha sobrepasado sea rodeado de grandes estrellas ha utilizado el marketing y la distribución que le proporcionaban los grandes estudios pero su ideal de cine es distinto mucho más simple ahí desnudo ya a principios de los años noventa el director profeta izaba la democratización que ha sufrido el cine en las últimas décadas

Voz 7 35:04 mi la gran esperanza ahora es que con estas pequeñas cámaras de vídeo la gente que normalmente no árida una península estará en situación de hacerle un día una nula Ohio será la nueva Mozart que hará una película preciosa cuya pequeña grabadora despachos

Voz 7 35:23 por fin sexualidad para siempre entonado profesionalismo del cine y se convertirá en una forma de arte

Voz 0544 35:31 el director ha alternado grandes producciones con películas más pequeñas y personales que son sus preferidas chico

Voz 37 35:37 velamos

Voz 20 35:39 el chico de la moto en chico de la moto

Voz 0544 35:43 películas como La ley de la calle rebeldes o corazonada hacerlo

Voz 7 35:47 el caso el coche

Voz 0544 35:49 que para dejar que los llevar pero hacer caso a su corazón no siempre le ha salido bien en mil novecientos sesenta y nueve fundó la americana Astroc unos estudios con los que pretendía hacer un cine distinto al de los grandes estudios de Hollywood donde los jóvenes artistas pudieran trabajar sin presiones pero después de los fracasos comerciales de corazonada y Cotton Club tuvo que cerrarlos

Voz 41 36:09 pongo que nací una celebración tarde porque tal como funciona oye sistema el Solitario El soñador idas de luego el loco repetir algunas ideas de las que todo el mundo sabría si que posiblemente revolucionaria en el mundo cesado cuando mucho antes de sacar la cabeza aporte los burócratas antes de que peligra su tranquilidad matan las ideas de Benjamin Franklin vivieran encerradas en la cárcel por hacer volar una cometa sin paralizase Francis Coppola el patriarca

Voz 49 36:35 ah sí

Voz 28 36:38 muchos queda

Voz 0544 36:42 la trilogía de El Padrino es la crónica de una estirpe italo americana pero también un álbum de la propia familia Coppola

Voz 5 36:49 lo reconoce IVAs y ahí es donde empezó nuestra nuestro abrió trabajo como chicos de los recados ganando tres pagos por semana hay tres años después era dueño de la empresa

Voz 11 36:58 muchas ocurren así es este dialogo del padrón

Voz 0544 37:00 sino tres está inspirado en la historia de los abuelos del director emigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos a finales del siglo XIX pero la vena artística empezó con su padre Carmine músico y compositor

Voz 7 37:13 de su padre formaba parte del mundo del espectáculo trabajaba en musicales era compositor yo creo que la tradición artística en mi familia ha ido pasando de generación en generación como ocurre en el flamenco tengo entendido que el mejor flamenco viene de familias que se dedican a ello varios de sus miembros son

Voz 0544 37:32 Carmine compuso parte de la música de El Padrino hizo varios cameos en el primer Phil la hermana del director Thalia Syed interpretaba a la hija de Vito Corleone su hija Sofía es ese bebé que se bautiza al terminar la película ya de mayor fue una de las protagonistas de la tercera entrega

Voz 51 37:50 muy al hacer una y otra película nada el padrino se convirtió en la película familiar más importante de la historia similar actitud al respecto era bueno aunque me despiden porque no darle un papel Natalia al mejor queda muy bien por qué no darle a mi padre la oportunidad de componer la música la Juanan porque no se cara de hija en la escena del bautizo listado quedará siempre hay ese recuerdo será como el vídeo casero así poder Isabel como eran mis hijos de parques

Voz 0544 38:17 las al final del Padrino III Michael Corleone lanzaba un grito desgarrador cuando comprobaba que su hija había muerto años antes mientras rodaba Jardines de piedra Coppola experimentó el mismo dolor de un padre que pierde a un hijo cuando recibió la noticia de que su hijo Giancarlo había muerto en un accidente con una lancha motora un dolor que les sigue acompañando hoy en día

Voz 7 38:48 por Coppola empresario

Voz 0544 38:53 grupo es también un reconocido viticultor tiene su propia bodega en California en el valle de Napa donde vive que esta esta

Voz 20 39:00 el vino placas de cultivo había dinámico

Voz 27 39:02 arranca en el Valle de Napa en mil novecientos setenta

Voz 0544 39:05 cinco aprovechó las ganancias del padrino para comprar un viñedo dos años después lanzó al mercado su primera añada y en las décadas siguientes fue comprando nuevos viñedos yo aumentando la producción Coppola vive rodeado de viñas y allí recibe a sus colaboradores como el músico Osvaldo Polly Hoff que ha compuesto las bandas sonoras de sus últimas películas

Voz 30 39:24 él quería que fuéramos desarrollando la música

Voz 17 39:27 es junto con la escritura del guión practicamente entonces me invitó con esa idea a su viñedo en California estuvimos ahí casi una semana trabajando sobre lo que tengáis éxito el guión de y haciéndonos amigos básica

Voz 7 39:38 entre el vino de Coppola tiene una merecida fama

Voz 0544 39:41 también posee dos hoteles de lujo en Belice y Buenos Aires ya comercializado una marca de pasta italiana la comida siempre ha sido para en muy importante

Voz 0881 39:50 aprendí algo quién sabe si algún día tendrás que para veinte fíjate primero hechos un poco de buena calidad luego Free es un ajo y después hechos bastante Tomás y lo regulas todo procurando que no sea darle hechas luego tus y Bondi eh

Voz 5 40:09 añade espina

Voz 20 40:11 sí

Voz 0544 40:18 dado por el negocio legal de la marihuana terapéutica ya ha montado una empresa con ese objeto a sus ochenta años Coppola no tiene ya ataduras con nadie oficialmente no sea retirado del cine se pasea por los festivales recibiendo homenajes y dando conferencias su último proyecto presentado ya en varias universidades se llama distan visión un experimento de cine en vivo esto es la filmación de una película y su transmisión el mismo aumento como en la televisión en directo y es que aunque octogenario Coppola sigue haciendo el cine que quiere y en el que cree fuera de los circuitos comerciales buscando y experimentando con la misma inocencia de cuando era

Voz 20 40:57 a un niño he pensado en ese poema que escribió aquel tipo significa que le sólo cuando eres niño con Amores niño Thomas Mann como el amanecer lo mismo ocurre con la puesta de sol

Voz 11 41:10 sí así es como

Voz 19 42:47 este tema al amor pertenece a una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine la película Chinatown Blur compuso en el año mil novecientos setenta y cuatro detective privado como debate aquí con son en la película es también el trabajo de Jack Bourbon aunque esta temporada se dedica a la comedia Jack Bourbon presenta

Voz 20 43:09 con risas de afines

Voz 0544 43:24 tal amigos esta semana nos traigo una comedia sino dos y es que no es habitual que el río email que una película sea casi tan bueno como su original la película original es La fiera de mi niña de Howard Hawks una de las mejores comedias de toda la historia del rock Make es que le pasa doctor dirigida en mil novecientos setenta y dos por Peter Bogdanovich pues bien no llega a la altura de La fiera de mi niña es también una película muy divertida y una de las mejores comedias de los años setenta

Voz 19 44:00 La fiera de mi niña Cary gran es un paleontólogo que lleva años tratando de reconstruir el esqueleto de un pronto Saura fin un día recibe el hueso que le falta pero tiene la desgracia de cruzarse en el camino de Katherine Hepburn una joven de clase alta que le complica la vida hasta límites insospechados

Voz 9 44:16 entre nosotros sólo han surgido una serie de importó

Voz 39 44:19 amigos desde el principio hasta el final

Voz 19 44:21 están obsesionados ella con él hiel con el hueso fosilizado que como no acabará perdiéndose

Voz 9 44:27 bueno creo que vas a tener que buscar otro West ha costado cinco años y tres expediciones encontrar ese en fin ahora que saben dónde encontrarlos porque no pides que te envíen otro tu loterías tú no sacase de la caja donde lo has me pide la volvía a poner en la caja quién más bien la habitual no recuerdo que hubiera nadie más excepto yo quiénes John Helper no sólo mezcla no

Voz 11 44:46 perro hueso

Voz 7 44:49 La fiera de mi niña es una de las películas más alocadas de la historia del cine

Voz 19 44:53 a lo largo de hora y media Katherine Hepburn y Cary Grant organizan tal rueda de confusiones y enredos eso sólo puede ser comparada a los mejores momentos de los hermanos Marx

Voz 9 45:02 cómo es posible que le ocurran todos estos disparates a una misma persona

Voz 19 45:05 el More surge de la acumulación de situaciones disparatadas y en especial de las constantes tribulaciones que sufre el personaje de Cary Grant

Voz 9 45:13 los hay alguna forma de cruzar este río lo es poco honda podemos manejarlo

Voz 7 45:26 dos frente hecho educar Irán era uno de los actores más populares del momento le quería como protagonista sin embargo el actor no se veía metido en la piel de un intelectual de un científico reservado no lo sé la verdad es que no soy el recién Jobs le recomendó que viera las películas dejará el John sí que cada vez que el actor tenía algún problema de interpretación evocaba mentalmente los gestos venido lo del cine mudo iniciativa fácilmente con el personaje

Voz 11 45:52 después de haber recibido esto me siento de forma será un muñeco en mis manos acabaré con él

Voz 7 45:57 algo más difícil el principal problema era convencerla de que para resulta divertida no tenía que hacerse la graciosa en poner muecas extrañas sino que como los grandes cómicos cuanto más extravagante era la situación más seria hay solemne debía enfrentarse a ella

Voz 9 46:12 eso era mi pelota lo diré ahí está junto al banderín que está confundiendo las cocinado su partido no acabo de hacer el primero ya es eras debería usted estará allí este es el recorrido dieciocho

Voz 7 46:21 pero aparte de Highbury gran la película contaba con otros dos protagonistas de cuatro patas

Voz 11 46:26 si yo consigo

Voz 7 46:29 George no era otro que el foso Perrier es hippy uno de los perros más famosos de la historia del cine gracias sobre todo a su personaje de hasta en las películas La cena de los acusados y su secuela

Voz 9 46:41 y ademas del perro también había un felino de mi hermano Marc en el Brasil que dice a sus ante tanta les conserva los siempre a tu lado tiene tres años es cariñoso como un ariete le gustan los perros no sé si Mark quiere decir que le gusta comérselos jugar con ellos les gusta la música sobre esto que la canción todo te lo puede tratar menos el amor de ahí impresos absurda

Voz 7 46:58 no lo era el animal adoraba esa melodía y era la única forma de que obedeciera de tanto cantarla en la película la cancioncillas se hizo popular

Voz 58 47:07 no puedo

Voz 9 47:10 lo menos eh

Voz 58 47:12 sí

Voz 7 47:17 Katherine Hepburn no tenía ningún reparo en trabajar con ella e incluso consintió en ponerse un aroma que daba las ganas de jugar del animal

Voz 20 47:25 a eso me gustaba mucho el leopardo hasta aquí fue más sensata siempre que podía se mantenía distante

Voz 7 47:33 y es que gran sentía un pánico atroz por el leopardo

Voz 9 47:36 velocidad me vende por favor vente en Bétera aquí llevamos largo Suzanne no me gustan los leopardos piense que es un gato doméstico tampoco me gustan los gatos

Voz 59 47:45 a quién

Voz 9 47:59 créame que lo siento se ha sentado en el sobre lo se levante se así créame que no sé cómo disculparme de The Beatles sentir que estamos de aquí lo intuía tarde cuando ya estaba suele ser un enseñaban trucos

Voz 19 48:13 la escena comienza con una costaba continúa cuando ella rompe por accidente el esmoquin de

Voz 9 48:18 verás se lo explicaré todo le que sostuvieran igual sea no piensan que lo hecho intencionadamente en la culpa no es mía no quería hacerlo pero lo he hecho no quería hacerlo se lo aseguro

Voz 19 48:30 lo ahogó el rompe el de ella y al final los dos tienen que abandonar el local caminando pegados el uno al otro para no se les vea la ropa interior

Voz 9 48:38 vamos no se quede ahí para cada algo pongas que te asfixia tú así lo puedo acercarme más bejarano lo primero es que esto

Voz 19 48:46 el propio Howard Hawks volvería a repetir este Gage en la película su juego favorito por supuesto ser repetía también en el Remick que gano Beats hizo en el año mil novecientos setenta y dos qué me pasa doctor

Voz 11 48:59 que unos ciento déjeme que se lo costoso que tranquilo compraremos hilo y aguja la Titan y yo no me gustan las cien por favor

Voz 19 49:13 a principios de los años setenta Bárbara Streisand y Ryan O'Neal vivían uno de los romances más sonados del momento la Streisand era una gran estrella tanto del cine como de la canción O'Neal el rubio de moda tras su éxito con Love Story aunque por entonces andaba deseoso de quitarse la imagen de blandito que le había dejado aquella película

Voz 20 49:32 el amor significa no tener que decir nunca lo siento

Voz 19 49:35 qué es lo más tonto que la Warner contrató a la pareja y les preguntó que deseaban

Voz 4 49:40 me había echado el ojo

Voz 19 49:42 sobre relaciones humanas bastante dramático y pidió a Peter Bogdanovich como digo

Voz 20 49:47 por eso la última película de Peter Bogdanovich presionado mucho así que dije contrate

Voz 19 49:57 gano Beach firmó el contrato pero en su mente no estaba rodar un drama Haendel escribió

Voz 0544 50:03 bueno tuve una reunión con el jefe de la Warner de entonces John Kelly y le dije que lo que me gustaría hacer de verdad era una comedia de enredos al estilo de los años treinta Un profesor despistados se topa con una alianza la misma idea de La fiera de mi niña y ante mi sorpresa me dijo vale hacerla para esta crisis

Voz 20 50:21 no

Voz 7 50:26 esta vez el protagonista no era un paleontólogo

Voz 20 50:28 pero yo soy músico yo estaba probando la caridad de Tony gerente a este espécimen yo sostengo que el hombre primitivo tuvo relación musical con formación esta roca Assignia pero como hacía la Burt con Cary Grant ella también

Voz 19 50:41 va va poniendo subida patas arriba ha hecho rebosar el vaso pero es una plaga desastre allá donde va

Voz 7 50:53 pese a todo ello se sumaba un lío con varias maletas iguales que intercambiaban por error

Voz 60 50:58 tantos maletines ahí estaré me que sacó yo tengo tres

Voz 7 51:02 en una trepidante persecución de coches por las empinadas calles de San Francisco que ocupaba buena parte de la segunda mitad de la película

Voz 60 51:08 qué haces esta calles de una dirección

Voz 7 51:16 o gano Beach se planteo que pasa Victor como una antología de la comedia americana llena de homenajes a las películas de Yukos o Howard Hawks hay escenas de puertas al estilo Luvis lanzamientos de tartas al Chaplin o diálogos que parecen escritos por los hermanos Marx o que soy profesor

Voz 19 51:34 saber arreglar un tocadiscos que vulgaridad

Voz 7 51:36 Barbara Streisand no estaba contenta con el rodaje se pasaba el día discutiendo con el director sin embargo nada de eso se nota en la película la actriz no puede estar más divertida encantadora es es hemos dicho

Voz 20 51:49 fue una película muy decida hacer salvo por el hecho de que era incapaz de entender nada quiero decir quién robaba el maletín de quién simplemente no podía ser la historia pero el director consiguió que fuera divertida

Voz 7 52:01 sí Merz fan poco antes de terminar la filmación el romance entre Bárbara Streisand y saltó en pedazos

Voz 20 52:08 adiós no nos digamos adiós dígame no sólo no digamos los horarios poco tiempo después del se consoló aliándose con la modelo de Playboy Joyce William de ellas se fue con Steve Mc Queen

Voz 0544 52:23 la Streisand estaba tan decepcionada con la película que en medio de una discusión Toscano Beach se ofreció a comprarle el diez por ciento de los posibles beneficios Delfín que le garantizaba su contrato y ella aceptó que manera de calculando

Voz 20 52:37 matemáticas y Manjón fue uno de los peores

Voz 0544 52:39 errores financieros de la carrera de Barbra ya que la película se convirtió en un éxito gigantesco de taquilla en cambio con La fiera de mi niña sucedió al revés fue un fracaso comercial y las culpas entonces fueron a parar a la Hepburn que por entonces había sido incluida en una lista negra por la Asociación de Distribuidores

Voz 27 52:58 no acostumbro a leer el varios lleno de tanta aquí ya está en marcha Ataun vida defenestrado acabadas hoy el pescado podrido que todos rechazan

Voz 0544 53:07 el tiempo haría que Katherine Hepburn superara su mala racha y fuera reconocida finalmente como una de las mejores actrices de la historia y por supuesto La fiera de mi niña una de sus mejores películas

Voz 20 53:20 Encina Amigos hasta la semana que viene

Voz 49 53:36 Nos vamos que llega

Voz 19 53:37 al Boletín hoy nos despedimos con la música de una película de animación japonesa El castillo ambulante dirigida por el maestro Hayao Miyazaki en dos mil cuatro el compositor Joe insights si la cantante checo Maiso son los responsables de esta canción que ya suena de fondo feliz domingo a todos y hasta la semana que viene

