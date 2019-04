El Cine en la SER: 'La sombra del pasado', la memoria histórica a través del amor y el arte (06/04/2019)

No hay resultados

Voz 1463 00:22 la coincidencia ha hecho que se estrena identidad robada película con Nicole Kidman y Russell Crowe sobre las terapias religiosas que dicen curar la homosexualidad cuando hemos conocido que en España hay obispos que continúan haciéndolo y la Iglesia

Voz 3 00:34 los respalda a veces me imagino que soltero que Dios y el diablo han hecho una apuesta sobre mí que un día Dios me contará el experimento que estaba haciendo para ponerme a prueba

Voz 1084 00:46 el cine alemán vuelve a darnos una lección de cómo sobrellevar la culpa y la memoria histórica en la sombra del pasado un drama histórico del director de la vida de los otros

Voz 4 00:54 Blanco sobre blanco es Artemisa símbolo del vacío podríamos llamarlo

Voz 1463 01:01 español se pasa a la comedia negra con siete razones para huir una sucesión de historias cortas con David Verdaguer Lola Dueñas y Emma Suárez y pasos de un arte

Voz 5 01:12 sí dos es fácil

Voz 1463 01:14 eso sí Cassà de la teva putas la riqueza

Voz 5 01:17 es la pobreza en la salud o la mala hacía en cine

Voz 1084 01:20 ahora que se rumorea con la vuelta de Francis Ford Coppola con su proyecto más ambicioso megalópolis les rendimos homenaje por su ochenta cumpleaños

Voz 6 01:28 a quién está personal soltado sí señor me alegro porque un poco

Voz 1463 01:33 y en televisión esta semana está llena de comedias como la última temporada de la serie que empezó mostrando la cara más ridícula de los políticos en campaña electoral y Una comedia española de romanos justo antes de Cristo

Voz 2 01:46 las casi recién levantado meterme de cicuta pues esta situación no se puede prolongar más

Voz 7 01:55 a pesar del frío ante un pongo cansado de que está un poquito cansado y el cansancio

Voz 2 02:03 de ellos harán todo lo posible para sacar adelante un programa que programa haberme perdido Juan Nadie sabe nada tú propones Andreu Buenafuente y Berto

Voz 8 02:13 Romero improvisar es muy complicado de improvise pero entiendo que te digo no no esto en la Cadena SER y esto es un programa de improvisación recordar que podéis enviar vuestras cuestiones dudas propuestas

Voz 2 02:27 cadena ser punto com la única web del mundo Kagan aún Premio Nobel de Medicina este sábado a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias nadie sabe nada el programa y que puede pasar de todo

Voz 9 02:43 eh y cómo no

Voz 10 03:07 a esta hora

Voz 11 03:19 no

Voz 1463 03:29 hola qué tal bienvenido sea el cine en La Ser en una semana en la que el cine vuelve a demostrar lo pegado que sigue a la actualidad José Manuel Romero qué tal buenos días qué tal Pepa

Voz 1084 03:38 buenos días pues la noticia de que el Obispado de Alcalá impartía cursos ilegales para curar a gays y lesbianas y la Iglesia lo respalda coincide con un estreno que precisamente habla de éste tipo de pseudo terapias es identidad robada

Voz 1463 03:50 Ama dirigido por Joel Schumacher Tom que se quedó fuera de los Oscar y que cuenta la historia real de un escritor que fue internado en uno de esos seminarios homófobos en el seno de la Iglesia

Voz 12 04:03 on sino una frase

Voz 14 04:13 sí ah eh

Voz 1084 04:18 el principal objetivo de la religión siempre ha sido organizar la vida pública a través de la moral privada etiquetar las conductas definir los comportamientos ejemplarizantes y limitar las libertades en pos de esa supuesta rectitud divina históricamente los homosexuales están marcados en rojo en esa lista de pecadores

Voz 3 04:37 a veces me imagino que social que Dios y el diablo han hecho una apuesta sobre mí que un día Dios me contará el experimento que estaba haciendo para ponerme a prueba

Voz 1084 04:50 yo creo que somos nuestra propias en su segunda película como director Joel le Horton se interesa por las llamadas terapias de conversión prácticas aberrantes que instituciones eclesiásticas ejercen para supuestamente curar a los gays el también actor adapta las memorias de Garat con ley Un joven que hace catorce años pasó por uno de estos centros y años después decidió contar su historia para ayudar a otros adolescentes esto es inflexible

Voz 0335 05:17 la primera impresión cuando leí el libro fue que teníamos la oportunidad de crear un importante debate sobre algo que tiene que acabar ya es importante estrenar películas que hablen de la aceptación porque son historias universales con las

Voz 1084 05:27 que todos podemos identificarnos Strawberry Universe identidad borrada construye ese discurso de la aceptación de uno mismo no a través del miedo la culpa la vergüenza y el remordimiento de un chico al que lo han educado las más estrictas imposiciones religiosas sentirse atraído por alguien del mismo sexo te deja fuera de la comunidad te convierte en alguien enfermo incluso para tus padres

Voz 15 05:49 venga muy bien

Voz 3 05:52 queréis que deje los juegos pues por alejarlos rompí con Clovis son pinus porque creo que es pieza eso piensa nombres no sé porque lo siento

Voz 1084 06:05 Luca seis interpreta ese joven desconcertado en un proceso de auto descubrimiento de su identidad sexual el actor de solo veintidós años asegura que la cinta no pretende ser moralizante ni hacer juicios pero sí poner en el centro del debate esas terapias macabras e ineficaces basadas en la tortura psicológica pero también física que son motivo de traumas depresiones y suicidios especialmente entre menores James

Voz 16 06:29 m que me es peligroso hacer una película con la intención de obtener una respuesta en la Audiencia hay algo inherente como manipulador sobre eso y creo que el público puede ver cuando estas tratando de manipularlo para hacer los que sientan algo así que espero que la película ofrezca un sentido de comprensión de entendimiento para cada personaje pero lo mejor que podemos hacer es simplemente correr la voz acerca de lo que está pasando con nuestros programas que son ineficaces y tratar de fabricar cambios en

Voz 17 06:51 el mundo hoy en día en en Logroño

Voz 1084 06:54 en ese difícil equilibrio de no crear villanos Nicole Kidman y Russell Crowe dan vida a los padres ultra católicos ella una madre que se debate entre las creencias el amor a su hijo hiel un pastor autoritario que antepone la fe convencido de que la homosexualidad tiene cura manda a su primogénito a un centro para reconducir sus deseos para enseñarle cómo ser un hombre Theron normativa

Voz 2 07:16 puede que estos sean los doce días más duros y a la vez más gratificantes a los que os hayáis enfrenta

Voz 0264 07:22 pero tenemos una única tarea volver

Voz 18 07:25 a acercarnos adiós

Voz 0264 07:28 invitarlo a que vuelva entender como hizo crear no sé el antes de que nos arrancaran todos esos trozos Nader yo sé que llegar hasta aquí no ha sido fácil para muchos de vosotros pero os prometo que el trayecto ahora será más llevadera Garat Conley que como

Voz 1084 07:43 sacó un recuerda nítidamente cada palabra imagen de su experiencia reúne a sus padres y al reparto para que todos entendieran la complejidad del relato el monstruo no viene de fuera hasta en el entorno en la Comunidad también necesita un proceso de aprendizaje ayer Tom convierte sus vivencias en un drama intimista clásico y convencional que defiende no pretende atacar a la religión sino al uso que se hace de

Voz 0457 08:06 informes Seine al mes perfecto

Voz 0335 08:09 espetó todas las religiones respeto los diferentes puntos de vista de las personas sus sistemas de creencias la manera en que ven el mundo a quien adoran lo que adoran pero tengo una posición contra quiénes usan esto como un instrumento para hacer daño ya sea la guerra o en este caso para la exclusión no recortar libertades realmente es gente creando estas instituciones basadas en su interpretación de la Biblia y eso es algo que se decide en la Tierra el sentimiento de cómo se siente Dios acerca de las personas que tienen atracción por el mismo sexo necesita ser examinado y en mi opinión ha desmantelado en en

Voz 1084 08:42 comparte su opinión el protagonista Luca Heads uno de los actores más prometedores de Hollywood nominado al Oscar por Manchester frente al mar pero al intérprete le interesa especialmente el retrato de la masculinidad entre las nuevas caras de la industria del día

Voz 16 08:57 el mente no me gusta la idea de lo que es un hombre protagonista porque creo que el mejor ejemplo de un hombre al que admiro es aquel que es protagonista escuchando algo opuesto a la idea de liderar si tienes un protagonista en una película es difícil tener aún sigo que sólo escucha para encabezar esa historia es emocionante que muchos de los protagonistas que están entrando que el centro de atención en estos momentos no son necesariamente como los machos alfa supongo que es emocionante en la idea de redefinir la masculinidad en el cine un hombre que entiende que su poderes su sensibilidad es un protagonista que merece la pena

Voz 1084 09:23 unas setecientas mil personas han pasado por estos tratamientos en Estados Unidos en treinta y seis estados hay leyes contra estas terapias pero no hay que irse tan lejos aquí en España el Obispado de Alcalá de Henares celebra cursos ilegales y clandestinos Sergio asistió hace algunos años a uno de ellos lo hizo por voluntad propia por la presión de una educación en ese entorno

Voz 19 09:43 estaba buscar culpables a prevención sexual también no lo sabía que se llama la relación con mi padre que es una madre sobre los protectora parece que yo me estaba dando a la vida que para mí a la vida pecaminosa muchos de las personas que terminan entrando en estas terapias premió en sendos dedicadas porque porque quieren controlar las impuso persona a la vivido a mí sí me dedicaron

Voz 1084 10:07 la cinta guardó un mensaje esperanzador liberador y luminoso el de encontrarse a uno mismo quererse y aceptas

Voz 20 10:14 al final nosotros somos quiénes elegimos como amar cuando amar como vivir nuestra vida nadie puede decirte cómo hacerlo

Voz 21 10:21 al la eh

Voz 1463 10:28 el siguiente estreno es una película alemana La sombra del pasado

Voz 1084 10:32 que habla de cómo el contexto político de un país en este caso el de Alemania de las últimas décadas influye en la vida de un artista

Voz 1463 10:47 el arte del amor son los dos elementos que vertebran la sombra del pasado un ambicioso drama histórico de tres horas de duración que supone el regreso de Florian Henckel von Donnersmarck al cine alemán después del éxito y el Óscar logrado por la

Voz 15 10:59 ya de los otros pero también del fracaso de su de

Voz 1463 11:02 but en Hollywood con el turista aquella película de acción que junto a Johnny Depp y Angelina Jolie y que estuvo nominada sorprendentemente a los Globos de Oro

Voz 4 11:10 he visto cómo hombres que sólo eran buenos han acabado atropellados arruinados asesinados Si quieres transitar por la vida complacido

Voz 22 11:20 cualquier que sea tu trabajo no has detenido igual no sé es uno de los mejores se mejor por los recién casados

Voz 1463 11:32 la vuestras con la sombra del pasado ha vuelto al cine de autor estuvo en la sección oficial del Festival de Venecia y ha estado nominada en estos Oscar a mejor película extranjera en ella trata de demostrar dos cosas el poder curativo del arte del amor y como la historia reciente de Alemania sigue torturando y afectando a los alemanes

Voz 4 11:50 hace escasamente dos horas que eres Millar no voy a dejar a mi hija en tus manos cuando nos marchamos en breve a la RDA bien solamente me gustaría darte un consejo nunca basta con sí

Voz 1463 12:03 bueno todo esto lo hace a través de una historia que mezcla ficción y realidad el director ha cogido elementos de la autobiografía del pintor alemán Gerard Richter que sigue vivo Ike ha denunciado al cineasta en una carta publicada en el New Yorker por haber disociar

Voz 4 12:15 su biografía blanco sobre blanco es arte moderno símbolo del vacío podríamos llamarlo igual causa sensación

Voz 1463 12:24 de esa vida conocíamos que tenía una tía que había sido ejecutada por los nazis pero lo que no conocíamos hasta que la prensa lo destapó Henckel lo trasladó a la gran pantalla es que su suegro un prestigioso médico alemán que murió en los ochenta era en realidad un colaborador del régimen nazi implicado en el programa de eutanasia

Voz 2 12:40 sí se informase al ministro del Interior del rais se podría evitar que semejante de formación ocular se transmitiera a las futuras generaciones

Voz 1463 12:49 la historia personal de este Pinto refleja el trauma de muchas familias alemanas tras mil novecientos cuarenta y cinco la mezcla entre sus miembros de aliados y colaboradores de Hitler y víctimas del horror nazi tomando todo esto como punto de partida el director alemán recorre varias décadas de la historia reciente de su país un pasado lleno de culpa al que los cineastas alemanes no temen acercarse decía el director que quizá tenga que ver con el carácter analítico de los Germán

Voz 20 13:13 los foros de alguna manera miramos al paso dado porque es inevitable casi todas las ciudades alemanas fueron destruidas en la guerra es arquitectura fea rota nos recuerda al pasado en cada rincón alemán nos acordamos de lo que pasó pensamos en cómo fue posible que Alemania hiciera eso además creo que por naturaleza los alemanes somos bastante analíticos no hay más que ver que la cultura alemana es la que dio la vida al psicoanálisis así que si confrontados bien el pasado cuida

Voz 1463 13:50 el protagonista es un pintor de padre antifascista que vive en sus carnes el peso del Führer años más tarde se enamora de la hija de un médico nazi y entonces llega el periodo de la Guerra Fría su arte se vea afectado por la censura soviética el actor Tom Schilling interpreta este artista en busca de su propia voz en varias épocas

Voz 23 14:07 no votes no volvéis a votar elegí del arte es una cosa o la otra sólo en el arte la libertad no es ilusoria

Voz 1463 14:16 el director recomendó al actor alemán Sebastian Koch que leyera la genealogía de la moral de Nietzsche para interpretar a ese médico nazi que mataba a todo aquel que no sirviera para la Alemania aria Kot fue el protagonista de la vida de los otros y acaba de estrenar también bel canto junto a la actriz Julianne Moore

Voz 2 14:32 tuve que usar una que no pasa

Voz 1463 14:38 la sombra del pasado es una Amar en tiempos revueltos centrado en Alemania que recuerda a la serie Deutschland ochenta y dos Un drama que permite al director hablar del poder del amor ideal arte y cómo ambos se ven afectados por el contexto político

Voz 1084 14:56 el cine español experimenta en siete razones para huir con la comedia negra es una película compuesta por distintos relatos que tienen en común un humor un tanto macabro en ella encontramos actores como David Verdaguer Lola Dueñas y Emma Suárez es un reportaje de Sara Rodríguez

Voz 2 15:11 la

Voz 15 15:26 los directores Gerar quinto estiba Soler y David Torras construido una sátira social a través de siete cortos independientes siete historias siete visiones surrealistas para huir de esta sociedad todo ello bajo los temas de la familia el orden la solidaridad de la propiedad el trabajo el progreso y el Madrid

Voz 2 15:43 eres un coitus interruptus mal resuelto tu padre no salió a tiempo y socorrió dentro de acuerdo lo que ya saber es importante que los pastosa así lo de dormir imaginando todo esto queríamos ser sinceros hijo relató

Voz 15 16:03 por eso intentamos abortar de esta primera Historia la Familia nace de un cortometraje estrenado hace cinco años basada en la trilogía encontrar estiba Soler y adaptada con éxito el teatro cuenta cómo unos padres quieren abortar a su hijo ya adulto en estos cortos eran sucediendo situaciones de de

Voz 1463 16:20 el humanización como la venta de un piso con un cadáver

Voz 15 16:23 colgado un niño negro que sale de la televisión un matrimonio que tiene cientos de esclavos en su casa festiva Soler afirmaba en el pasado Festival de Málaga que su intención es acudir a la gente

Voz 1802 16:33 hay una voluntad de que la gente se pueda sentir en interpelar por lo que sucede o que fue decir hay un esfuerzo ahí colgado porque no podía podido pagar su alquiler pues eso está pasando en España es trágico es lamentable es es terrorífico y por lo tanto hay que hay que hablar de ello lo decíamos han antes del humor el humor no puede evitar la realidad del humor debe apelar a la realidad y debe hacerlo sentir emociones

Voz 15 16:59 con esa mezcla de humor negro irreverencia hay surrealismo han rodeado a un elenco de lujo Emma Suárez Manolo Solo Alain Hernández Lola dueña Pepe Viyuela o Nuria Gago

Voz 21 17:09 qué quiere decir exactamente hasta que lo hemos separó

Voz 15 17:13 una propuesta arriesgada para esta era de lo políticamente correcto y los ofendido mitos en redes sociales David Verdaguer un novio plantado por el feminismo defiende que la comedia no se toca

Voz 1802 17:23 no puede ser que la gente juzgue el humor quiero decirte puede hacer gracia una broma o no hacer tela héroes una broma creo que tenemos que ponernos muy serios con la gente que no hace bromas y con localice en serio pero es una broma y creo que el humor los unos una vía sino que a veces la mejor vía para tomarse las cosas en serio y el humor los toca creo

Voz 15 17:44 la cinta recuerda irremediablemente Relatos Salvajes la obra argentina de Damián cifró nominada al Oscar una sucesión de historias que alternaban intriga comedia y violencia digestiva Soler que no es el único referente

Voz 1802 17:56 Nos encanta por ejemplo que nos comparen con películas que admiramos miramos como Relatos Salvajes es sólo evidentemente una de las preferencias no hay muchas hemos tenido en cuenta sobre todo Buñuel ejemplo de hecho la película empieza con la cita Buñuel yo creo que la coherencia estética de la película está muy muy vinculada no él o que por supuesto está ahí de Berlanga no somos los tres de de Manresa los tres somos hijos de alguna manera del cine club Manresa fue los conocimos allí hizo mostrando también pijos de la película Plácido que es una película rodada en Manresa y que los afectado de mil maneras sí creo que parte de la reivindicación social de la película esta y también

Voz 15 18:36 con una puesta en escena muy teatral los creadores defienden que a través de la ruptura del género pretenden generar un debate social

Voz 1802 18:43 el objetivo de la película es generar finalmente un debate aunque eso lo producimos con una pequeña estrategia agravará que es romper el género es filología vivo es coger la comedia hay romper la historia la rompemos a través de introducir elementos de horror en en las historias y eso genera una distancia crítica

Voz 15 19:06 una reflexión ácida amarga y con muy mala leche sobre nuestros días los problemas que no vemos las apariencias que mostramos y la estupidez contemporánea

Voz 2 19:14 este cómo quieres que salga a la calle Ibanat

Voz 1463 19:23 en la sección de cine clásico estamos de celebraciones el ochenta cumpleaños de Francis Ford Coppola director de sagas legendarias como el padrino de obras maestras como Apocalipsis now con la que ganó la Palma de Oro en Cannes le hemos pedido por eso Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche del Canal TCM Illa cadenaser que nos repase su carrera

Voz 0229 19:45 cuentan que quiso dedicarse al cine cuando vio de pequeño la película Napoleón de Abel Guns con tan sólo ocho años empezó a rodar películas caseras en Súper ocho películas que posteriormente proyectaba sus amigos previo pago de una cantidad más o menos simbólica

Voz 2 19:59 te voy a dar trescientos semanales antes no me dijiste doscientos aunque te dijera cincuenta lo aceptarías porque yo quiero que las

Voz 0229 20:05 tres Creación y dinero el arte y el capital siempre unidos a lo largo de su vida muy a su pesar el director ha vivido en el mundo del cine como si fuera un fundó ámbulo en la cuerda floja a la película que ha hecho ha podido ser la última Francis Ford Coppola sea arruinado y ha sabido renacer de sus cenizas para triunfar otra vez ha hipotecado varias veces sus bienes Eleanor Coppola su esposa lo contaba en el documental Corazones en tinieblas que gira en torno al rodaje de Apocalypse Now

Voz 25 20:33 cuál que el coste de Apocalipsis Now sea calculada el trece millones de favores para mantener el control creativo Francis ha tenido que encontrar el dinero en solitario si se pasa del presupuesto responsable será él y apuestan nuestros bienes personales

Voz 0229 20:47 como garante Coppola estudió cine en la Universidad de California pero donde de verdad aprendió todos los secretos de su oficio fue en la factoría de Roger Corman contó dirigió su primera película Demencia trece pero también trabajó como guionista escribiendo los libretos de películas como a París o Pato por el que ganó un Oscar en mil novecientos sesenta y nueve ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián con Llueve sobre mi corazón y poco después le ofrecieron llevar al cine un bestseller que estaba arrasando en las librerías en América América hizo fortuna con estas palabras comenzaba una película que ya un mito de la historia del cine y no insultó es parte siguientes no son sólo una historia de gánster sino un recorrido sobre el poder y la corrupción en América

Voz 21 21:32 eh

Voz 26 21:33 ya voy

Voz 0229 21:36 el padrino hizo que Coppola vivieran su gran contradicción el director ha hecho películas de grandes presupuestos que muchas veces ha sobrepasado se ha rodeado de grandes estrellas ha utilizado el marketing y la distribución que le proporcionaban los grandes estudios pero su ideal de cine es distinto mucho más simples desnudo ya a principios de los años noventa el director practicaban la democratización que ha sufrido el cine en las últimas décadas

Voz 27 22:01 mi hijo Opel nada diferente y creo Emilio

Voz 1084 22:04 Mi gran esperanza ahora es que con esta explica

Voz 0544 22:06 en las cámaras de vídeo la gente que normalmente no haría una película estaría en situación de hacerlas de repente hundía una niña gorda de Ohio será la nueva Mozart y hará una película preciosa con la pequeña grabadora de su padre por fin se destruirá para siempre el llamado profesionalismo del cine y se convertirá en una forma de arte

Voz 0229 22:28 Coppola alternado grandes producciones como Apocalypse Now o Drácula con películas más pequeñas y personales que son sus preferidas

Voz 2 22:35 psico del chico de la moto en chico de la moto eh

Voz 0229 22:42 si películas como la ley de la calle rebeldes o corazonada para para dejarnos llevar pero hacer caso esto no siempre le ha salido bien en mil novecientos sesenta y nueve fundó la American cetro unos estudios con los que pretendía hacer un cine distinto al de los grandes estudios de Hollywood donde los jóvenes artistas pudieran trabajar sin presiones pero después de los fracasos comerciales de corazonada el Cotton Club tuvo que cerrar

Voz 28 23:08 supongo que nací una generación tarde porque tal como funciona hoy el sistema el Solitario El soñador Ida este luego el loco que tiene algunas ideas de las que todo el mundo y que posiblemente revolucionará el mundo cesado ganador mucho antes de sacar la cabeza agua porque los burócratas antes de que peligre su tranquilidad matan las ideas Benjamin Franklin viviera al entrarían en la cárcel por hacer volar una cometa centralización

Voz 0229 23:34 hola es también un reconocido viticultor tiene su propia bodega en California en el valle de Napa donde vive

Voz 15 23:40 estas tomando vino blanco de cultivo vivo dinámico de los viñedos Reinhardt del Valle de Napa

Voz 0229 23:44 en mil novecientos setenta y cinco aprovechó las ganancias del padrino para comprar un viñedo dos años después lanzó al mercado supera añada y en las décadas siguientes fue comprando nuevos viñedos y aumentando la producción Coppola vive rodeado de viñas y allí recibe a sus colaboradores como él músicos Valdo que ha compuesto las bandas sonoras de sus últimas películas

Voz 29 24:05 quería que fuéramos glosando la música junto con la escritura de guión practicamente entonces me invitó con esa idea a su viñedo en California estuvimos ahí casi una semana trabajando sobre lo que tenga éxito de guión de eh

Voz 0229 24:18 haciendo unos amigos practicamente Últimamente se ha interesado por el negocio legal de la marihuana terapéutica ya ha montado una empresa con ese objeto a sus ochenta años Coppola no tiene ya ataduras con nadie oficialmente no se ha retirado del cine y se pasea por los festivales recibiendo homenajes y dando conferencias su último proyecto presentado ya en varias universidades se llama distan visión un experimento de cine en vivo esto es la afirmación de una película y su transmisión en el mismo momento como en la televisión en directo y es que aunque octogenario Coppola sigue haciendo el cine que quiere y en el que cree fuera de los circuitos comerciales buscando y experimentando con la misma inocencia de cuando era

Voz 21 24:59 qué pensaba que escribió aquel tipo sólo cuando eres niño como lo mismo

Voz 1084 25:09 R con la puesta

Voz 2 25:11 así es como

Voz 32 25:23 pero manos negros romanos con todo a mientras Ci eran otros las quieres leer mientras permitieron al trono las Bigger barriga fabricando cónica cónica

Voz 1463 25:46 la sección de televisión Dani Garrán hola qué tal buenos días

Voz 0457 25:50 Pepa buenos días esta semana muchas novedades

Voz 1463 25:52 mucha comedia sí vamos a recomendar tres comer

Voz 0457 25:55 ya es que acaban de aterrizar y de las que ya hemos podido ver una pincelada la primera de ellas es justo antes de Cristo en Movistar Plus una serie de Pepón Montero y Juan manda Magán sobre la antigua Roma es una comedia de seis capítulos en la que podemos ver las hazañas de manos en pro ni un Patricia acomodado interpretado por Julián López que intentará emular las gestas de su padre apodado el magnífico pero que en el fondo eso

Voz 6 26:17 vago y un mini yo vengo de una familia un respeto por la tradición y el honor entonces olvidar en honor no estadounidense me acuesto nos transfiere para que la respetemos y la cuidemos leemos y mancha a la siguiente generación eso ha sido así siempre no debe cambiar no podemos profanar el recuerdo de nuestros padres cualquier acto fuera de lugar estudiará para siempre su nombre joder

Voz 0457 26:46 hemos estado hablando esta semana con los creadores de la serie Montero la y con Borja Cobeaga que ha dirigido a algunos de los capítulos nos contaba estos sobre la nueva comedia es verdad que muchas veces se habla de las series como trofeo el cine yo no lo creo porque creo que esas de cine que no sabían series pero en comedia en España en concreto pues el humor de de Juan Cavestany día Ráez Armero el humor de Berto Romero

Voz 17 27:07 lo el humor de Paco León

Voz 0457 27:09 idean Acosta vamos creo que es mucho más moderno e que conecta mejor con el espectador que el enésimo remedo de de una película

Voz 1463 27:17 tuvo éxito año pasado también ha vuelto a una comedia mítica como le gusta decir a Juana que además dice adiós

Voz 0457 27:24 sí ya podemos ver en Movistar Plus Gemma HB el inicio del fin de la maravillosa serie de Julia Louis Dreyfus sobre ese delirante Estados Unidos en el que en la nueva presenta a la a la elección a la presidencia esta séptima temporada utiliza el sistema de los partidos y en cuanto acabe todos haremos por despedir al personaje que más premios ha dado a la cómica más venerada de Estados Unidos

Voz 33 27:49 señora presi responde a la gente que está cansada y harta de políticos

Voz 2 27:53 que no ofrecen más que condolencias y oraciones

Voz 33 27:55 no hay un tiroteo masivo

Voz 34 27:57 si no

Voz 35 28:01 mi corazón está con las

Voz 1463 28:03 familias de las víctimas así para ellos van

Voz 35 28:06 el mes con

Voz 36 28:08 en pensamientos que me es mi país

Voz 0457 28:13 Naciones señor en su nombre y una más una recomendación más Steve Buscemi Daniel Radcliffe protagonizan una nueva seria llamada Miracle Workers búscame interpreta en ella al mismísimo Dios un Dios harto de la rutina sin motivación después de millones de años moviendo los hilos del mundo que ha creado que se pasa el día bailando y bebiendo cerveza

Voz 2 28:34 sí que quedaban unos miles de años malos pero crío castiga externa asignado todavía tienes muchos fans allá abajo no es como antes sabes que no me sacrifica Carnero creía que te daba grima malhadado a pero también tenía su punto bonito

Voz 37 28:51 me hacía sentir que bueno no lo hago no

Voz 20 28:54 sí

Voz 37 28:55 ahora hay veces en que me apetece

Voz 2 28:58 hacer la maleta hay pasara Guti oye oye oye no no nos pongamos drásticos vale esperemos a ver la cosa ir a mejor

Voz 1463 29:07 bueno pues eh gracias Daniel el programa en el podcast nos cuentas más sobre las entrevistas que se echó al equipo a los creadores de justo antes de Cristo adiós

