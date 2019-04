Cuántas muertes se producirían en España si la eutanasia fuera legal

Voz 0259

00:00

María buenas noches buenas noches Ángels lo contábamos anoche cuando lo dedicamos un tramo del programa a este caso pero por situar en su contexto todas estas declaraciones que acabamos de escuchar es verdad que ahora mismo en España no se ha avanzado en ninguna ley en eutanasia nada desde el caso de Ramón Sampedro hace veintiún años sí se han aprobado leyes autonómicas de cuidados paliativos las leyes de muerte digna pero que excluye la eutanasia los grandes partidos han sido responsables porque vamos a recordar tanto Esquerra como Izquierda Unida lo propusieron sin éxito en las dos últimas décadas durante ese tiempo al PSOE le faltó valentía para afrontarlo después de rechazar también hace poco iniciativas de Podemos lo asumió por fin el año pasado cuando registró en el Congreso su ley de eutanasia que empezó a tramitarse con el apoyo de todos los grupos excepto el del PP que la rechazó y que bloqueó en los últimos meses con la ayuda de Ciudadanos los de Rivera querían que se aprobara primero su Ley de Cuidados Paliativos con el adelanto electoral la ley socialista quedó empantanada el texto era muy garantista condicionaba el derecho a la eutanasia a los casos de enfermedades o discapacidades muy graves incurables e irreversibles que provoca sufrimientos insoportables al paciente sería una prestación pública dentro del Sistema Nacional de Salud Illa autorización tendría que pasar por tres digamos así por tres filtros médicos Badia al hilo de esto y Mariola has hablado con la Asociación Derecho a Morir Dignamente que ha calculado cuántas más muertes se producirían en España si la eutanasia fuera legal pues entre unas cuatro mil al principio hasta unas veinte mil una vez consolidada la ley es una horquilla basada en las estadísticas de los países que la han regulado el más reciente Canadá allí durante el primer año en dos mil diecisiete el uno por ciento de todas las muertes registradas fueron por eutanasia el más antiguo Holanda que él aprobó en dos mil dos y que los casos han ido subiendo poco a poco hasta el cuatro por ciento en dos mil diecisiete ese año fueron unas seis mil eutanasia practicadas en la inmensa mayoría de los casos a pacientes con cáncer esclerosis múltiple ELA Parkinson enfermos de corazón y de pulmón hay que destacar que en Holanda los médicos rechazan la mitad de las solicitudes porque no cumplen los requisitos no tiene datos la Asociación derecho a morir dignamente sobre las muertes y suicidios clandestinos en España por falta de la ley aunque tiene indicios de que son muchas más de las que pensamos lo dice Fernando Marín que es el presidente Madrid